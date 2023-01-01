孔雀王呪經一卷(妙辟印幢陀羅尼經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孔雀王呪經一卷(妙辟印幢陀羅尼經)

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

東方大神龍王，七里結界金剛宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方大神龍王，七里結界金剛宅。

南方大神龍王，七里結界金剛宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方大神龍王，七里結界金剛宅。

西方大神龍王，七里結界金剛宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方大神龍王，七里結界金剛宅。

北方大神龍王，七里結界金剛宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方大神龍王，七里結界金剛宅。

中央大神龍王，七里結界金剛宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中央大神龍王，七里結界金剛宅。

如是三說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三說。

東方青帝大神龍王，各領八萬四千鬼持於東方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方青帝大神龍王，各領八萬四千鬼持於東方。

南方赤帝大神龍王，各領八萬四千鬼持於南方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方赤帝大神龍王，各領八萬四千鬼持於南方。

西方白帝大神龍王，各領八萬四千鬼持於西方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方白帝大神龍王，各領八萬四千鬼持於西方。

北方黑帝大神龍王，各領八萬四千鬼持於北方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方黑帝大神龍王，各領八萬四千鬼持於北方。

中央黃帝大神龍王，各領八萬四千鬼持於中方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中央黃帝大神龍王，各領八萬四千鬼持於中方。

東方檀殿軍，頭廣百步，口開谷山，十十五五合依吞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方檀殿軍，頭廣百步，口開谷山，十十五五合依吞。

南方檀殿軍，頭廣百步，口開谷山，十十五五合依吞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方檀殿軍，頭廣百步，口開谷山，十十五五合依吞。

西方檀殿軍，頭廣百步，口開谷山，十十五五合依吞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方檀殿軍，頭廣百步，口開谷山，十十五五合依吞。

北方檀殿軍，頭廣百步，口開谷山，十十五五合依吞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方檀殿軍，頭廣百步，口開谷山，十十五五合依吞。

中央檀殿軍，頭廣百步，口開谷山，十十五五合依吞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中央檀殿軍，頭廣百步，口開谷山，十十五五合依吞。

東方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷。

南方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷。

西方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷。

北方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷。

中央薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中央薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷。

東方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩，藥王、藥上、救脫菩薩入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩，藥王、藥上、救脫菩薩入。

南方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩，藥王、藥上、救脫菩薩入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩，藥王、藥上、救脫菩薩入。

西方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩，藥王、藥上、救脫菩薩入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩，藥王、藥上、救脫菩薩入。

北方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩，藥王、藥上、救脫菩薩入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩，藥王、藥上、救脫菩薩入。

中央大神龍王金剛密迹士普賢菩薩，藥王、藥上、救脫菩薩入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中央大神龍王金剛密迹士普賢菩薩，藥王、藥上、救脫菩薩入。

東方大神龍王名訶頭訶，於佛大會時自言：「我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方大神龍王名訶頭訶，於佛大會時自言：「我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪。」

南方大神龍王名訶樓勒叉提，於佛大會時自言：「我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方大神龍王名訶樓勒叉提，於佛大會時自言：「我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪。」

西方大神龍王名那頭華，於佛大會時自言：「我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方大神龍王名那頭華，於佛大會時自言：「我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪。」

北方大神龍王名訶梨勒叉提，於佛大會時自言：「我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方大神龍王名訶梨勒叉提，於佛大會時自言：「我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪。」

清修菩薩入身求魔、淨藏菩薩折髓求魔、火光菩薩把火求魔、月光菩薩放光求魔、持地菩薩掘土求魔，普賢菩薩迎其精神，觀世音菩薩尋聲往救。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清修菩薩入身求魔、淨藏菩薩折髓求魔、火光菩薩把火求魔、月光菩薩放光求魔、持地菩薩掘土求魔，普賢菩薩迎其精神，觀世音菩薩尋聲往救。

有八龍王：難陀龍王、跋難陀龍王、娑伽羅龍王、和修吉龍王、德叉迦龍王、阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、憂鉢羅龍王，各與若干百千眷屬俱來入此室，使我呪句如意成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有八龍王：難陀龍王、跋難陀龍王、娑伽羅龍王、和修吉龍王、德叉迦龍王、阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、憂鉢羅龍王，各與若干百千眷屬俱來入此室，使我呪句如意成。

有四緊那羅王：法緊那羅王：妙法緊那羅王：大法緊那羅王：持法緊那羅王，各與若干百千眷屬俱來入此室，使我呪句如意成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四緊那羅王：法緊那羅王：妙法緊那羅王：大法緊那羅王：持法緊那羅王，各與若干百千眷屬俱來入此室，使我呪句如意成。

有四乾闥婆王：樂乾闥婆王、樂音乾闥婆王、美乾闥婆王、美音乾闥婆王，各與若干百千眷屬俱來入此室，使我呪句如意成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四乾闥婆王：樂乾闥婆王、樂音乾闥婆王、美乾闥婆王、美音乾闥婆王，各與若干百千眷屬俱來入此室，使我呪句如意成。

有四阿修羅王：婆稚阿修羅王、佉羅騫馱阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、羅睺羅阿修羅王，各與若干百千眷屬俱來入此室，使我呪句如意成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四阿修羅王：婆稚阿修羅王、佉羅騫馱阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、羅睺羅阿修羅王，各與若干百千眷屬俱來入此室，使我呪句如意成。

有四迦樓羅王大：威德迦樓羅王、大滿迦樓羅王、大身迦樓羅王、如意迦樓羅王，各與若干百千眷屬俱來入此室，使我呪句如意成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四迦樓羅王大：威德迦樓羅王、大滿迦樓羅王、大身迦樓羅王、如意迦樓羅王，各與若干百千眷屬俱來入此室，使我呪句如意成。

南方定光佛、北方七寶堂、西方無量壽、東方藥師瑠璃光，上有八菩薩、下有四天王，南方大自在天王及諸眷屬，夜叉大將鬼神王等聽。我今欲說此呪章句，使我呪句如意成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方定光佛、北方七寶堂、西方無量壽、東方藥師瑠璃光，上有八菩薩、下有四天王，南方大自在天王及諸眷屬，夜叉大將鬼神王等聽。我今欲說此呪章句，使我呪句如意成。

告一切諸鬼神，上方下方、東西南北、四維上下，皆悉來集隨我使令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告一切諸鬼神，上方下方、東西南北、四維上下，皆悉來集隨我使令。

南無大金色孔雀王神呪、摩訶般若波羅蜜神呪、觀世音菩薩陀羅尼神呪，上至無色界諸天，首陀會天、遍淨天、光音天、化樂天、他化自在天、不憍樂天、兜率陀天、焰摩天、忉利天、釋提桓因天、提頭賴吒天王、毘樓勒叉天王、毘樓博叉天王、毘沙門天王，及遍六王、日月五星、二十八宿、鬼子母、五羅官屬、散脂鬼神大將軍、摩醯首羅二十八部、諸大龍王等，擁護(某甲)之身。大梵天王、三十三天、護世四天王、娑婆世界主梵天王、尸棄大梵、光明大梵等，金剛蜜迹、摩醯首羅、大金色孔雀王、鳩槃茶王、大辯神王、那羅延王，韋提希子阿闍世王，山神王、樹神王、河神王、海神王、地神王、水神王、火神王、風神王，夜叉大將羅剎王，滿善、寶善、車伽羅鉢羅、曇摩羅鉢羅、檀吒羅、阿伽蠡等八大神王，吒翅等七大神王，佉佉盧陀等諸大神王，荼羅等六大神王，識叉迦羅等十大神王，仙人、鬼、大幻持呪王等，皆當擁護(某乙)之身。即說呪曰：(已上三紙七行經，音指為偽經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大金色孔雀王神呪、摩訶般若波羅蜜神呪、觀世音菩薩陀羅尼神呪，上至無色界諸天，首陀會天、遍淨天、光音天、化樂天、他化自在天、不憍樂天、兜率陀天、焰摩天、忉利天、釋提桓因天、提頭賴吒天王、毘樓勒叉天王、毘樓博叉天王、毘沙門天王，及遍六王、日月五星、二十八宿、鬼子母、五羅官屬、散脂鬼神大將軍、摩醯首羅二十八部、諸大龍王等，擁護(某甲)之身。大梵天王、三十三天、護世四天王、娑婆世界主梵天王、尸棄大梵、光明大梵等，金剛蜜迹、摩醯首羅、大金色孔雀王、鳩槃茶王、大辯神王、那羅延王，韋提希子阿闍世王，山神王、樹神王、河神王、海神王、地神王、水神王、火神王、風神王，夜叉大將羅剎王，滿善、寶善、車伽羅鉢羅、曇摩羅鉢羅、檀吒羅、阿伽蠡等八大神王，吒翅等七大神王，佉佉盧陀等諸大神王，荼羅等六大神王，識叉迦羅等十大神王，仙人、鬼、大幻持呪王等，皆當擁護(某乙)之身。即說呪曰：(已上三紙七行經，音指為偽經)

「南無佛南無法南無僧，南無過去七佛等正覺，南無辟支佛，南無諸佛，南無諸阿羅漢，南無彌勒等一切菩薩，南無諸阿那含、南無斯陀含、南無須陀洹，南無世間正法者正向者。我禮彼眾已，欲行大金色孔雀王呪經，願如意成吉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛南無法南無僧，南無過去七佛等正覺，南無辟支佛，南無諸佛，南無諸阿羅漢，南無彌勒等一切菩薩，南無諸阿那含、南無斯陀含、南無須陀洹，南無世間正法者正向者。我禮彼眾已，欲行大金色孔雀王呪經，願如意成吉」

告諸鬼神等聽。虛空在地及水居者，天、龍、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、夜叉、羅剎、餓鬼、毘舍遮、浮陀、鳩槃茶、富單那、乾陀、溫摩陀、車耶、阿鉢摩羅、欝多伽羅等，聽我所說。鬼神所食吸氣鬼、食石蜜鬼、食血鬼、食胃鬼、食肉鬼、食脂鬼、食命鬼、食力鬼、食鬘鬼、食華鬼、食果鬼、食穀鬼、食氣鬼、食惡心鬼、食陰謀心鬼、害心鬼、好奪他命鬼，諸鬼神等聽。我欲說大金色孔雀王呪經，與汝香華飲食，汝等受之。若惡心陰謀心害心來食香氣，若慈心善心信佛信法信比丘僧心者，聽我所說。十四羅剎女：一名黑闇、二名作黑闇、三名鳩槃茶、四名白居、五名華眼、六名取子、七名取髮、八名作黃、九名垂下、十名極垂下、十一名伺便、十二名闍羅使、十三名闍羅剎、十四名噉鬼，汝等受我香華飲食，擁護(某乙)及諸眷屬，使我呪句如意成吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告諸鬼神等聽。虛空在地及水居者，天、龍、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、夜叉、羅剎、餓鬼、毘舍遮、浮陀、鳩槃茶、富單那、乾陀、溫摩陀、車耶、阿鉢摩羅、欝多伽羅等，聽我所說。鬼神所食吸氣鬼、食石蜜鬼、食血鬼、食胃鬼、食肉鬼、食脂鬼、食命鬼、食力鬼、食鬘鬼、食華鬼、食果鬼、食穀鬼、食氣鬼、食惡心鬼、食陰謀心鬼、害心鬼、好奪他命鬼，諸鬼神等聽。我欲說大金色孔雀王呪經，與汝香華飲食，汝等受之。若惡心陰謀心害心來食香氣，若慈心善心信佛信法信比丘僧心者，聽我所說。十四羅剎女：一名黑闇、二名作黑闇、三名鳩槃茶、四名白居、五名華眼、六名取子、七名取髮、八名作黃、九名垂下、十名極垂下、十一名伺便、十二名闍羅使、十三名闍羅剎、十四名噉鬼，汝等受我香華飲食，擁護(某乙)及諸眷屬，使我呪句如意成吉。

爾時佛告阿難：「汝持如來大孔雀王呪，擁護(某甲)吉祥比丘，與結界呪，使毒不能害、刀仗不能加、眾惡悉除愈。若天所為、若龍所為、若摩樓多羅所為、若加樓羅所為、若乾闥婆所為、若緊那羅所為、若摩睺羅伽所為、若夜叉羅剎所為、若餓鬼所為、若毘舍遮所為、若浮陀所為、若鳩槃茶所為、若富單那所為、若黑富單那所為、若乾陀所為、若溫摩羅所為、若車耶所為、若阿鉢摩羅所為、若欝多羅伽所為、若吉遮所為、若羯摩那所為、若佉軀陀所為、若翅蘭那所為、若毘多茶所為、若脂摩所為、若毘沙迦所為，若非法食，若非法坐、非法影、非法視、非法舉、非法越、非法觸，若有熱病，一日二日三日四日五日六日七日、半月一月一時日發，若有鬼神熱病、風病、火病、水病、作癨亂煩熱，若半身外痛、氣逆胸咳痛、咽喉痛、頭耳痛、齒痛、心痛、脇痛、背痛、腹痛、腰痛、臗痛、陰痛、胃痛、肝痛、手脚痛、一切支節皆痛，今悉除愈，擁護(某甲)之身。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「汝持如來大孔雀王呪，擁護(某甲)吉祥比丘，與結界呪，使毒不能害、刀仗不能加、眾惡悉除愈。若天所為、若龍所為、若摩樓多羅所為、若加樓羅所為、若乾闥婆所為、若緊那羅所為、若摩睺羅伽所為、若夜叉羅剎所為、若餓鬼所為、若毘舍遮所為、若浮陀所為、若鳩槃茶所為、若富單那所為、若黑富單那所為、若乾陀所為、若溫摩羅所為、若車耶所為、若阿鉢摩羅所為、若欝多羅伽所為、若吉遮所為、若羯摩那所為、若佉軀陀所為、若翅蘭那所為、若毘多茶所為、若脂摩所為、若毘沙迦所為，若非法食，若非法坐、非法影、非法視、非法舉、非法越、非法觸，若有熱病，一日二日三日四日五日六日七日、半月一月一時日發，若有鬼神熱病、風病、火病、水病、作癨亂煩熱，若半身外痛、氣逆胸咳痛、咽喉痛、頭耳痛、齒痛、心痛、脇痛、背痛、腹痛、腰痛、臗痛、陰痛、胃痛、肝痛、手脚痛、一切支節皆痛，今悉除愈，擁護(某甲)之身。」即說呪曰：

「晝安夜安 中間常安 晝夜安隱 諸佛所護 伊致毘致 阿致加致 豆加致 阿梨呵梨 婆求致 婆修卑 舍脂膩 阿樓呵膩 烏樓訶膩 伊致彌隷 帝隷 彌知隷 彌隷 彌知隷 頭彌隷 伊致彌致 毘臘地 毘摩梨 休樓休樓 阿舍目陵迦致 摩訶迦致 婆枳那枳只 句樓吸破漏 度沙曇婆 摩曇婆 伊衛羅耶 毘羅耶 醯輸醯隷 彌隷 彌底隷 周漏周漏周漏 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼 婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆 闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅 摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀(十二)彌多簸波多彌噬羅彌噬羅彌鈍頭鼻羯闍禰 婆禰沙彌 悕吒禰 多婆禰 婆遮禰 致婆禰 摩曇燭 遲致迦 摩迦禰 舍迦禰 迦迦禰 僧迦梨 噬囉禰 頭末禰 婆究禰 求羅耶 毘羅耶 毘羅耶 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「晝安夜安 中間常安 晝夜安隱 諸佛所護 伊致毘致 阿致加致 豆加致 阿梨呵梨 婆求致 婆修卑 舍脂膩 阿樓呵膩 烏樓訶膩 伊致彌隷 帝隷 彌知隷 彌隷 彌知隷 頭彌隷 伊致彌致 毘臘地 毘摩梨 休樓休樓 阿舍目陵迦致 摩訶迦致 婆枳那枳只 句樓吸破漏 度沙曇婆 摩曇婆 伊衛羅耶 毘羅耶 醯輸醯隷 彌隷 彌底隷 周漏周漏周漏 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼 婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆 闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅 摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀(十二)彌多簸波多彌噬羅彌噬羅彌鈍頭鼻羯闍禰 婆禰沙彌 悕吒禰 多婆禰 婆遮禰 致婆禰 摩曇燭 遲致迦 摩迦禰 舍迦禰 迦迦禰 僧迦梨 噬囉禰 頭末禰 婆究禰 求羅耶 毘羅耶 毘羅耶 莎訶」

四天王及諸大鬼神王，亦以孔雀王呪擁護(某甲)之身。即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王及諸大鬼神王，亦以孔雀王呪擁護(某甲)之身。即說呪曰：

「阿迦帝 毘迦帝 闍羅膩闍羅膩 陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼 吼翅吼翅吼翅 阿夅阿夅阿夅 阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶除(某甲)怨家」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿迦帝 毘迦帝 闍羅膩闍羅膩 陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼 吼翅吼翅吼翅 阿夅阿夅阿夅 阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶阿茶除(某甲)怨家」

「阿諸阿諸阿諸阿諸阿諸阿諸阿諸陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀陀陀陀陀陀陀陀陀陀 其有向某甲惡念者皆悉治之」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿諸阿諸阿諸阿諸阿諸阿諸阿諸陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀呵陀陀陀陀陀陀陀陀陀陀 其有向某甲惡念者皆悉治之」

「鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘 向某甲求斷者皆悉治之」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘 向某甲求斷者皆悉治之」

「豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆 滅(某甲)怨家」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆 滅(某甲)怨家」

「訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶 闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝 周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利 睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏 脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致 醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅 彌翅彌翅彌翅彌翅彌翅彌翅摩翅摩翅摩翅摩翅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶 闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝 周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利 睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏 脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致 醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅 彌翅彌翅彌翅彌翅彌翅彌翅摩翅摩翅摩翅摩翅」

得普賢、吉祥普賢、成一切事、無垢、淨妙、月賢、日愛、曇備、社曇備、毘蠅迦隷，擁護(某甲)命受百歲得見百秋。即說呪曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得普賢、吉祥普賢、成一切事、無垢、淨妙、月賢、日愛、曇備、社曇備、毘蠅迦隷，擁護(某甲)命受百歲得見百秋。即說呪曰。

大金色孔雀王呪經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大金色孔雀王呪經。

爾時四天王白佛言：「世尊！我口當說是陀羅尼呪，用治一切眾生疾病諸惡故。」而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王白佛言：「世尊！我口當說是陀羅尼呪，用治一切眾生疾病諸惡故。」而說呪曰：

「三咩三摩 三咩阿跋地 毘首提跋地 尼薩隷」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三咩三摩 三咩阿跋地 毘首提跋地 尼薩隷」

佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經，除眾生苦患諸疾。爾時鬼神即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經，除眾生苦患諸疾。爾時鬼神即說呪曰：

「頭留彌 頭留彌 陀咩多陀咩 頭留咩 頭留咩呤 尼利尼利 那羅那羅 尼利尼利尼利尼利 那羅㝹富尼利 豆茶濘豆茶濘 摩訶豆茶濘 豆茶濘 究咤濘 摩訶究咤濘 多咤濘 摩訶多咤濘多咤濘嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀 摩訶吒吒 阿毘利 阿毘利 摩訶阿毘利 阿毘利 阿毘利 摩訶阿毘利 阿婆阿婆 阿毘阿毘 阿婆阿婆 阿毘阿毘 陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙 尼利尼 利 摩訶利尼利尼利尼利尼利尼利尼利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首婁首婁首婁首婁首婁首婁摩訶首留 仇婁 仇婁 摩訶 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 茂留仇牟優仇牟 婁仇牟 仇摩 仇摩 仇摩 仇摩 希利 希利 希利 希利 希利 希利 希利 希利 希利 希利 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持伊持 比持 比持 比持 比持 比持 比持 比持 比持 比持 比持 比持比持 呵羅 呵羅 呵羅 呵羅 呵羅 呵羅 呵羅 呵羅 呵羅呵羅 希尼 希尼 希尼 希尼 希尼 希尼 希尼 希尼 希尼 希尼 休尼 休尼 休尼 休尼 休尼 休尼 休尼 休尼 休尼 休尼 訶那 訶那 訶那 訶那 訶那 訶那 訶那 訶那 訶那 訶那 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 摩訶牟尼 牟尼 婆羅婆蘭尼師 知路迦遮利神 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那時那 賴沙婆 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 賴沙婆 時暮修竭 多牟尼 那慕蛇修竭多牟尼迦羅摩闍竭提多蛇舍摩陀 摩 舍摩他摩目多咩提那比時多彌羅留師多彌牟尼那比闍那彌修竭都 多摩牟尼 那比闍那彌」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頭留彌 頭留彌 陀咩多陀咩 頭留咩 頭留咩呤 尼利尼利 那羅那羅 尼利尼利尼利尼利 那羅㝹富尼利 豆茶濘豆茶濘 摩訶豆茶濘 豆茶濘 究咤濘 摩訶究咤濘 多咤濘 摩訶多咤濘多咤濘嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀 摩訶吒吒 阿毘利 阿毘利 摩訶阿毘利 阿毘利 阿毘利 摩訶阿毘利 阿婆阿婆 阿毘阿毘 阿婆阿婆 阿毘阿毘 陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙 尼利尼 利 摩訶利尼利尼利尼利尼利尼利尼利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首婁首婁首婁首婁首婁首婁摩訶首留 仇婁 仇婁 摩訶 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 茂留仇牟優仇牟 婁仇牟 仇摩 仇摩 仇摩 仇摩 希利 希利 希利 希利 希利 希利 希利 希利 希利 希利 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持 伊持伊持 比持 比持 比持 比持 比持 比持 比持 比持 比持 比持 比持比持 呵羅 呵羅 呵羅 呵羅 呵羅 呵羅 呵羅 呵羅 呵羅呵羅 希尼 希尼 希尼 希尼 希尼 希尼 希尼 希尼 希尼 希尼 休尼 休尼 休尼 休尼 休尼 休尼 休尼 休尼 休尼 休尼 訶那 訶那 訶那 訶那 訶那 訶那 訶那 訶那 訶那 訶那 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 摩訶牟尼 牟尼 婆羅婆蘭尼師 知路迦遮利神 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那時那 賴沙婆 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 賴沙婆 時暮修竭 多牟尼 那慕蛇修竭多牟尼迦羅摩闍竭提多蛇舍摩陀 摩 舍摩他摩目多咩提那比時多彌羅留師多彌牟尼那比闍那彌修竭都 多摩牟尼 那比闍那彌」

「世尊！此陀羅尼句，為四部眾令得安隱、離諸惱患，眾魔惡鬼、盜賊水火、旋嵐惡風、羅剎惡鬼、熱病冷病風病等分諸病、家業衰耗所向不利、惡獸卒暴，急誦此呪，一切解脫。今當重說陀羅尼呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此陀羅尼句，為四部眾令得安隱、離諸惱患，眾魔惡鬼、盜賊水火、旋嵐惡風、羅剎惡鬼、熱病冷病風病等分諸病、家業衰耗所向不利、惡獸卒暴，急誦此呪，一切解脫。今當重說陀羅尼呪：

「娑離沙離毘林婆沙呵 速去速去速還汝本來處」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娑離沙離毘林婆沙呵 速去速去速還汝本來處」

孔雀王呪場，用牛𡱁塗地，用散七色華，幡四十九枚、刀四枚、鏡四枚、箭一百枚、弓一張、瓨七枚盛漿、黑羊毛繩十六尋、薄餅二十五番、然七油燈、酪一器、麨漿一器、飯一器、薄餅一器、安石榴一器、華一器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孔雀王呪場，用牛𡱁塗地，用散七色華，幡四十九枚、刀四枚、鏡四枚、箭一百枚、弓一張、瓨七枚盛漿、黑羊毛繩十六尋、薄餅二十五番、然七油燈、酪一器、麨漿一器、飯一器、薄餅一器、安石榴一器、華一器。