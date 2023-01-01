大金色孔雀王呪經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大金色孔雀王呪經一卷

失譯人名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附秦錄

佛告阿難：「往昔於雪山王南，有一金色孔雀王，佛住其中。彼以此大孔雀王呪經，朝說自護晝則平安，暮說自護夜則安隱。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「往昔於雪山王南，有一金色孔雀王，佛住其中。彼以此大孔雀王呪經，朝說自護晝則平安，暮說自護夜則安隱。」即說呪曰：

「吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼梨梨梨梨曇婆梨梨梨毘摩梨梨暉夜暉夜毘闍毘闍瑜𡾄求漏伊羅 彌羅 伊利彌羅 知梨彌羅 伊梨彌帝梨 醯利知利 彌帝黎 曇德修曇德妬修妬 衢羅支羅 遮娑羅 毘羅遮伊知梨 毘知梨知梨」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼梨梨梨梨曇婆梨梨梨毘摩梨梨暉夜暉夜毘闍毘闍瑜𡾄求漏伊羅 彌羅 伊利彌羅 知梨彌羅 伊梨彌帝梨 醯利知利 彌帝黎 曇德修曇德妬修妬 衢羅支羅 遮娑羅 毘羅遮伊知梨 毘知梨知梨」

「阿難！我今為汝說大孔雀王呪王心。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我今為汝說大孔雀王呪王心。」即說呪曰：

「伊致 知利 畢利 彌利 彌利 知弭 𡾄曇柄 耽柄 脂利吉 脂利吉賜夜毘羅那彌稚 南無一切諸佛指吉賜 波多牟黎 伊致訶羅 盧醯帶 牟羅帶牟羅兜娑菴婆 鳩致鳩那致 鳩鳩那知羅鳩闍那致 阿茶婆多夜 那婆魔娑陀賒魔賜帝 伊利彌利 吉利彌利 翅羅羅彌 離翅斗牟隸 頭頭摩薩頭彌緻 他離彌薩斗婆帝 牟薩帝 浮薩羅 浮薩羅 浮薩羅 浮薩羅 伊那婆悉哆婆翅 那迦羅 那羅摩林彌 蝎羅 佉羅 摩詰隸 伊帝薩闍隸耽億 阿那帝波那帝阿那那那帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊致 知利 畢利 彌利 彌利 知弭 𡾄曇柄 耽柄 脂利吉 脂利吉賜夜毘羅那彌稚 南無一切諸佛指吉賜 波多牟黎 伊致訶羅 盧醯帶 牟羅帶牟羅兜娑菴婆 鳩致鳩那致 鳩鳩那知羅鳩闍那致 阿茶婆多夜 那婆魔娑陀賒魔賜帝 伊利彌利 吉利彌利 翅羅羅彌 離翅斗牟隸 頭頭摩薩頭彌緻 他離彌薩斗婆帝 牟薩帝 浮薩羅 浮薩羅 浮薩羅 浮薩羅 伊那婆悉哆婆翅 那迦羅 那羅摩林彌 蝎羅 佉羅 摩詰隸 伊帝薩闍隸耽億 阿那帝波那帝阿那那那帝」

「天速降雨，周匝結界七遍讀誦。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天速降雨，周匝結界七遍讀誦。」即說呪曰：

「那羅延波那延 阿梨多利 鳩多利伊利彌悉帝 吉帝利 彌悉帝 彌悉伊利彌呪曰成就吉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延波那延 阿梨多利 鳩多利伊利彌悉帝 吉帝利 彌悉帝 彌悉伊利彌呪曰成就吉」

「阿難！此大孔雀呪王，彌勒菩薩隨順所說。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀呪王，彌勒菩薩隨順所說。」即說呪曰：

「尸利 尸利 尸利 尸利 婆陀 樹樹 知婆帝隸 訶隸訶隸 訶利膩檀帝 賒婆隸尸德 收羅婆膩 收羅婆膩 菩提 菩提 菩提 菩提 菩提 薩斗婆 菩提婆利 遮羅尼裔 悉波訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尸利 尸利 尸利 尸利 婆陀 樹樹 知婆帝隸 訶隸訶隸 訶利膩檀帝 賒婆隸尸德 收羅婆膩 收羅婆膩 菩提 菩提 菩提 菩提 菩提 薩斗婆 菩提婆利 遮羅尼裔 悉波訶」

「阿難！此大孔雀呪王，娑婆世界主梵天王隨順所說。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀呪王，娑婆世界主梵天王隨順所說。」即說呪曰：

「醯隸 醯隸 訶隸 彌利 摩利膩 波居利 吉利 吉利 吉利 吉利底 梵魔裔 鳩蘭茶翅 毘圖訶 浮賜 浮數 浮數 浮數 浮數 浮數 悉波訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「醯隸 醯隸 訶隸 彌利 摩利膩 波居利 吉利 吉利 吉利 吉利底 梵魔裔 鳩蘭茶翅 毘圖訶 浮賜 浮數 浮數 浮數 浮數 浮數 悉波訶」

「阿難！是大孔雀呪王，天帝釋隨順所說。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是大孔雀呪王，天帝釋隨順所說。」即說呪曰：

「陀羅 禪頭隸 摩羅 禪兜隸 遮𭝰致禪頭兜隸 摩他膩 迦多膩 伽婆膩 醯利 尸利稠底 尸利多柳 那肆 訶訶訶訶訶訶 私醯 脂底 毘絺帝 鳩柳婆羅誓 兜吒兜吒肆 波吒 波吒肆 私利私利 劫卑隸劫卑羅 至隸 訶醯吼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀羅 禪頭隸 摩羅 禪兜隸 遮𭝰致禪頭兜隸 摩他膩 迦多膩 伽婆膩 醯利 尸利稠底 尸利多柳 那肆 訶訶訶訶訶訶 私醯 脂底 毘絺帝 鳩柳婆羅誓 兜吒兜吒肆 波吒 波吒肆 私利私利 劫卑隸劫卑羅 至隸 訶醯吼

「令一切凶惡皆悉降伏，攝其手足支節莫令得動，乃至三十三天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令一切凶惡皆悉降伏，攝其手足支節莫令得動，乃至三十三天。」

「憂致者利 修羅波帝 波帝 波視羅 波視羅 波視羅 波視羅 波視羅 波視羅 波帝 悉婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憂致者利 修羅波帝 波帝 波視羅 波視羅 波視羅 波視羅 波視羅 波視羅 波帝 悉婆訶」

「阿難！汝受是先出神仙名號，終吉成就、志念成就、呪術成就，常修苦行住止山林，勢力自在感變速疾，五通如意遊步虛空。吾今說其名號，所謂名八脫大仙、名左大仙、左天大仙、波梨大仙、日施大仙、善及大仙、覆住大仙、迦葉大仙、老迦葉大仙、皺眉大仙、支山大仙、分樂大仙、名是大仙、名前大仙、鹿頭大仙、闍羅大仙、二熟大仙、黑二熟大仙、採清大仙、乎山大仙、忍辱大仙、名稱大仙、名師子大仙、名舡大仙、名鴿大仙、名馬大仙、名雪大仙、赤目大仙、難事大仙、毘若波耶大仙、名鎧大仙、名秋大仙、太白大仙、名歲大仙、無諍大仙、諍夜步大仙、名覺大仙、縛指火大仙、持香大仙、一角大仙、仙角大仙、揭瞿大仙、單茶耶那大仙、名頭大仙、分界大仙、劫畢羅大仙、瞿曇大仙、赤馬大仙、毛聚大仙、無樂大仙、吉膩盧大仙。阿難！斯等是先出大仙，造四圍陀、所為如意，苦行嚴迅有大威勢，所作悉辦。斯等亦以此大孔雀王呪經擁護某甲，令受百歲得見百秋。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝受是先出神仙名號，終吉成就、志念成就、呪術成就，常修苦行住止山林，勢力自在感變速疾，五通如意遊步虛空。吾今說其名號，所謂名八脫大仙、名左大仙、左天大仙、波梨大仙、日施大仙、善及大仙、覆住大仙、迦葉大仙、老迦葉大仙、皺眉大仙、支山大仙、分樂大仙、名是大仙、名前大仙、鹿頭大仙、闍羅大仙、二熟大仙、黑二熟大仙、採清大仙、乎山大仙、忍辱大仙、名稱大仙、名師子大仙、名舡大仙、名鴿大仙、名馬大仙、名雪大仙、赤目大仙、難事大仙、毘若波耶大仙、名鎧大仙、名秋大仙、太白大仙、名歲大仙、無諍大仙、諍夜步大仙、名覺大仙、縛指火大仙、持香大仙、一角大仙、仙角大仙、揭瞿大仙、單茶耶那大仙、名頭大仙、分界大仙、劫畢羅大仙、瞿曇大仙、赤馬大仙、毛聚大仙、無樂大仙、吉膩盧大仙。阿難！斯等是先出大仙，造四圍陀、所為如意，苦行嚴迅有大威勢，所作悉辦。斯等亦以此大孔雀王呪經擁護某甲，令受百歲得見百秋。」即說呪曰：

「訶利 訶利 訶利 絺利 彌利 修利 修利 醯利 醯利 彌利 彌利 陀覆陀茶覆伽婆膩 摩他膩 他訶膩 陀訶膩簸遮膩 簸遮膩 簸多膩、阿那膩 他羅 遮羅遮羅膩 簸吒膩 摸訶膩 擔婆膩 閻婆膩 悉波訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶利 訶利 訶利 絺利 彌利 修利 修利 醯利 醯利 彌利 彌利 陀覆陀茶覆伽婆膩 摩他膩 他訶膩 陀訶膩簸遮膩 簸遮膩 簸多膩、阿那膩 他羅 遮羅遮羅膩 簸吒膩 摸訶膩 擔婆膩 閻婆膩 悉波訶」

「四天王及諸大鬼神王，亦以孔雀呪王擁護某甲，令壽百歲得見百耿。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天王及諸大鬼神王，亦以孔雀呪王擁護某甲，令壽百歲得見百耿。」即說呪曰：

「何迦帝(都界反)毘迦帝 㗴羅膩 㗴羅膩 阿羅尼 吼翅吼翅 負翅負翅 訶奈訶奈訶奈訶奈訶奈訶奈訶奈訶奈訶奈 除其怨家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何迦帝(都界反)毘迦帝 㗴羅膩 㗴羅膩 阿羅尼 吼翅吼翅 負翅負翅 訶奈訶奈訶奈訶奈訶奈訶奈訶奈訶奈訶奈 除其怨家。」

「陀訶(𡃙留反)陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶 其有向某生惡念者皆悉治之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀訶(𡃙留反)陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶 其有向某生惡念者皆悉治之。」

「鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘 若有向某伺求便者皆治之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘 若有向某伺求便者皆治之。」

「豆豆豆豆豆豆豆 滅某怨惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豆豆豆豆豆豆豆 滅某怨惡」

「訶訶訶訶訶訶訶訶 闍帝(都界反)闍帝 闍帝闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 滅其怨惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶訶訶訶訶訶訶訶 闍帝(都界反)闍帝 闍帝闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 滅其怨惡」

「周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 醯翅 醯翅 支翅 魔翅 得賢吉祥，普賢成一切事，無垢、淨妙、月賢、日愛、曇德杜、曇德、毘蠅(姚登反)加隸， 擁護某甲令得壽百歲得見百秋。摩尼羅亶經，摩訶乾陀比丘，救病苦厄孔雀王呪，除其怨家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 醯翅 醯翅 支翅 魔翅 得賢吉祥，普賢成一切事，無垢、淨妙、月賢、日愛、曇德杜、曇德、毘蠅(姚登反)加隸， 擁護某甲令得壽百歲得見百秋。摩尼羅亶經，摩訶乾陀比丘，救病苦厄孔雀王呪，除其怨家。」