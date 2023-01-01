佛說大孔雀呪王經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大孔雀呪王經卷中

唐三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏法師義淨奉 制譯

「復次阿難陀！汝當受持所有諸大藥叉軍主名字差別，如是應知。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！汝當受持所有諸大藥叉軍主名字差別，如是應知。所謂：

「俱鞞羅長子， 名曰珊逝耶， 常乘御於人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「俱鞞羅長子， 名曰珊逝耶， 常乘御於人，

住弭癡羅國， 多有諸人眾， 來從乞實語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住弭癡羅國， 多有諸人眾， 來從乞實語。」

「彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某甲說所求事并諸眷屬，為除憂惱，壽命百歲得見百秋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某甲說所求事并諸眷屬，為除憂惱，壽命百歲得見百秋。」

「怛姪他 跋麗跋割麗 摩登祇旃茶里 補嚕山儞 毘只里儞 瞿哩健陀哩 旃茶里摩登祇(上)摩里儞 呬里弭里 痾揭多揭底 健陀哩 孤瑟恥 迦跋哩毘訶儞 呬里呬里 劍閉莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 跋麗跋割麗 摩登祇旃茶里 補嚕山儞 毘只里儞 瞿哩健陀哩 旃茶里摩登祇(上)摩里儞 呬里弭里 痾揭多揭底 健陀哩 孤瑟恥 迦跋哩毘訶儞 呬里呬里 劍閉莎訶」

「俱留孫馱神， 住波吒梨子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「俱留孫馱神， 住波吒梨子；

阿鉢羅市多， 在窣吐奴邑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿鉢羅市多， 在窣吐奴邑；

世羅藥叉主， 住於賢善城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世羅藥叉主， 住於賢善城；

摩納婆大神， 常居於北界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩納婆大神， 常居於北界；

大神金剛手， 住於王舍城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大神金剛手， 住於王舍城，

常在鷲峯山， 以為依止處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在鷲峯山， 以為依止處。

揭路茶藥叉， 住在毘富羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揭路茶藥叉， 住在毘富羅；

質多羅岌多， 止底目佉處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 質多羅岌多， 止底目佉處；

薄俱羅藥叉， 住在王城內； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄俱羅藥叉， 住在王城內；

哥羅小哥羅， 住劫比羅城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哥羅小哥羅， 住劫比羅城，

此藥叉守護， 牟尼所生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此藥叉守護， 牟尼所生處，

謂釋迦大師， 具足神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂釋迦大師， 具足神通力。

藥叉班豆足， 住在鞞囉耶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥叉班豆足， 住在鞞囉耶；

大自在藥叉， 咨羅吒處住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在藥叉， 咨羅吒處住；

苾利訶鉢底， 住在室羅伐； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾利訶鉢底， 住在室羅伐；

藥叉娑揭羅， 依止娑雞覩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥叉娑揭羅， 依止娑雞覩；

藥叉金剛杵， 住在薜舍離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥叉金剛杵， 住在薜舍離；

訶利氷揭羅， 住在力士國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶利氷揭羅， 住在力士國；

大黑藥叉王， 婆羅痆斯住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大黑藥叉王， 婆羅痆斯住；

藥叉名善現， 住在占波城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥叉名善現， 住在占波城；

藥叉跋率怒， 住在婆洛迦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥叉跋率怒， 住在婆洛迦；

陀羅尼藥叉， 住在護門國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼藥叉， 住在護門國；

可畏形藥叉， 住在赤銅邑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可畏形藥叉， 住在赤銅邑；

末達那藥叉， 烏洛伽依止； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末達那藥叉， 烏洛伽依止；

曠野藥叉王， 住在曠野國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠野藥叉王， 住在曠野國；

劫比羅藥叉， 依止多財國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫比羅藥叉， 依止多財國；

護世大藥叉， 嗢逝尼國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護世大藥叉， 嗢逝尼國住；

跋蘇步弭神， 曷喇曼低國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋蘇步弭神， 曷喇曼低國；

跋洛迦藥叉， 跋盧羯車國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋洛迦藥叉， 跋盧羯車國；

歡喜藥叉神， 住在歡喜國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜藥叉神， 住在歡喜國；

持鬘藥叉神， 住在勝水國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持鬘藥叉神， 住在勝水國；

阿難陀藥叉， 末羅鉢鉢知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀藥叉， 末羅鉢鉢知；

白牙齒藥叉， 住在勝妙處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白牙齒藥叉， 住在勝妙處；

堅固名藥叉， 住在阿梨底； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固名藥叉， 住在阿梨底；

大山藥叉主， 住在山城處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大山藥叉主， 住在山城處；

婆颯婆藥叉， 住在鞞地世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆颯婆藥叉， 住在鞞地世；

迦㗚雞藥叉， 住嚕呬得國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦㗚雞藥叉， 住嚕呬得國；

童子藥叉神， 住在名稱國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子藥叉神， 住在名稱國；

百臂大藥叉， 住在頻陀山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百臂大藥叉， 住在頻陀山；

廣車藥叉主， 羯陵伽國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣車藥叉主， 羯陵伽國住；

能征戰藥叉， 窣鹿近那國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能征戰藥叉， 窣鹿近那國；

遏樹那藥叉， 住在雄猛國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遏樹那藥叉， 住在雄猛國；

曼荼布藥叉， 住末達泥國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼荼布藥叉， 住末達泥國；

山峯藥叉神， 住在摩獵婆； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山峯藥叉神， 住在摩獵婆；

曷嚕達羅神， 曷嚕達羅國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曷嚕達羅神， 曷嚕達羅國；

一切賢善神， 住在奢羯智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切賢善神， 住在奢羯智；

波離得迦神， 燒智洛迦住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波離得迦神， 燒智洛迦住；

商主及豐財， 皆在難勝國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商主及豐財， 皆在難勝國；

峯牙及世賢， 跋娑底耶國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 峯牙及世賢， 跋娑底耶國；

尸婆藥叉主， 住食尸婆城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸婆藥叉主， 住食尸婆城；

寂靜賢藥叉， 住在可畏國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜賢藥叉， 住在可畏國；

因陀羅藥叉， 住因陀羅國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因陀羅藥叉， 住因陀羅國；

華幢藥叉主， 住在寂靜城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華幢藥叉主， 住在寂靜城；

陀六迦藥叉， 陀六迦城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀六迦藥叉， 陀六迦城住；

頭黃色藥叉， 住在跋怒國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭黃色藥叉， 住在跋怒國；

寶賢及滿賢， 住梵摩伐底； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶賢及滿賢， 住梵摩伐底；

降伏他藥叉， 住在健陀羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏他藥叉， 住在健陀羅；

能摧他藥叉， 得叉尸羅住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能摧他藥叉， 得叉尸羅住；

朅羅晡窣妬， 住掣陀世羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朅羅晡窣妬， 住掣陀世羅；

三護三藥叉， 阿怒波河岸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三護三藥叉， 阿怒波河岸；

發光明藥叉， 盧鹿迦城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發光明藥叉， 盧鹿迦城住；

難提跋達那， 共住難提國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難提跋達那， 共住難提國；

婆以盧藥叉， 住居婆以地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆以盧藥叉， 住居婆以地；

愛鬪諍藥叉， 住在濫波國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛鬪諍藥叉， 住在濫波國；

揭沓婆藥叉， 末度羅國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揭沓婆藥叉， 末度羅國住；

瓶腹藥叉主， 住在楞迦城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓶腹藥叉主， 住在楞迦城；

日光明藥叉， 住在蘇那國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光明藥叉， 住在蘇那國；

平頭山藥叉， 住在憍薩羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平頭山藥叉， 住在憍薩羅；

勝及大勝神， 住在般陀國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝及大勝神， 住在般陀國；

晡𠷈拏藥叉， 末羅耶山住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晡𠷈拏藥叉， 末羅耶山住；

緊那羅藥叉， 住在雞羅國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緊那羅藥叉， 住在雞羅國；

護雲藥叉主， 住在般茶國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護雲藥叉主， 住在般茶國；

褰達迦藥叉， 鉢底瑟侘住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 褰達迦藥叉， 鉢底瑟侘住；

僧歌羅藥叉， 住必登揭里； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧歌羅藥叉， 住必登揭里；

能引樂藥叉， 住在大波國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能引樂藥叉， 住在大波國；

藥叉孫陀羅， 在那私迦住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥叉孫陀羅， 在那私迦住；

阿僧伽藥叉， 婆嚧羯車住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧伽藥叉， 婆嚧羯車住；

卑多難提神， 住在難提國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卑多難提神， 住在難提國；

鼻羅藥叉王， 割羅詞雞住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻羅藥叉王， 割羅詞雞住；

大復藥叉神， 羯陵伽國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大復藥叉神， 羯陵伽國住；

大臂藥叉神， 住在憍薩羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大臂藥叉神， 住在憍薩羅；

莎悉底迦神， 莎底羯吒國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莎悉底迦神， 莎底羯吒國；

波洛迦藥叉， 常在林中住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波洛迦藥叉， 常在林中住；

賢耳大藥叉， 住塞建陀國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢耳大藥叉， 住塞建陀國；

受財藥叉神， 住在常滿國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受財藥叉神， 住在常滿國；

有力藥叉神， 鞞羅莫迦國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有力藥叉神， 鞞羅莫迦國；

喜見藥叉神， 住阿難底國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜見藥叉神， 住阿難底國；

尸褰治藥叉， 住在牛喜國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸褰治藥叉， 住在牛喜國；

受合掌藥叉， 住在方維處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受合掌藥叉， 住在方維處；

陛瑟㨖得迦， 住在蓋形國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陛瑟㨖得迦， 住在蓋形國；

莫羯囒談麼， 住在三層國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫羯囒談麼， 住在三層國；

廣目藥叉神， 住在一腋國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣目藥叉神， 住在一腋國；

食安茶藥叉， 烏曇跋羅住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食安茶藥叉， 烏曇跋羅住；

無相分藥叉， 住憍閃毘國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相分藥叉， 住憍閃毘國；

鞞盧折那神， 住在寂靜意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞盧折那神， 住在寂靜意；

作樂藥叉神， 住在蛇蓋北； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作樂藥叉神， 住在蛇蓋北；

黃色藥叉神， 劍必洛迦住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃色藥叉神， 劍必洛迦住；

薄俱羅藥叉， 嗢逝訶那住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄俱羅藥叉， 嗢逝訶那住；

晡𠷈拏藥叉， 住在曼宅婢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晡𠷈拏藥叉， 住在曼宅婢；

泥迦迷沙神， 於般遮羅住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泥迦迷沙神， 於般遮羅住；

鉢喇薩菩神， 住揭杜娑國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢喇薩菩神， 住揭杜娑國；

堅只藥叉神， 住在婆嘍拏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅只藥叉神， 住在婆嘍拏；

晡闌逝也神， 住在搖陀國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晡闌逝也神， 住在搖陀國。

怛洛迦大神， 及矩怛洛迦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛洛迦大神， 及矩怛洛迦，

二藥叉王住， 骨鹿差怛羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二藥叉王住， 骨鹿差怛羅。

有二藥叉女， 皆具大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二藥叉女， 皆具大名稱，

大烏盧佉羅， 及以迷渴羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大烏盧佉羅， 及以迷渴羅，

亦常居住此， 骨鹿差怛羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦常居住此， 骨鹿差怛羅。

婢底波底神， 及成就眾事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婢底波底神， 及成就眾事，

此二藥叉神， 住在阿曳底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二藥叉神， 住在阿曳底。

悉陀耶怛羅， 住窣鹿近那； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉陀耶怛羅， 住窣鹿近那；

窣吐那藥叉， 住窣吐那國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窣吐那藥叉， 住窣吐那國；

師子方彪力， 俱知勃里涉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子方彪力， 俱知勃里涉；

莫訶西那神， 晡闌逝也國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫訶西那神， 晡闌逝也國；

華齒藥叉神， 住在占波國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華齒藥叉神， 住在占波國；

摩朅陀藥叉， 住在山行處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩朅陀藥叉， 住在山行處；

鉢跋多藥叉， 住在瞿瑜伽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢跋多藥叉， 住在瞿瑜伽；

蘇師奴藥叉， 於那揭羅住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇師奴藥叉， 於那揭羅住；

毘羅婆虎神， 住在娑雞多； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘羅婆虎神， 住在娑雞多；

能引樂藥叉， 住在哥羯底； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能引樂藥叉， 住在哥羯底；

無勞倦藥叉， 住在憍閃毘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無勞倦藥叉， 住在憍閃毘；

賢善藥叉神， 住於賢善國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢善藥叉神， 住於賢善國；

步多面藥叉， 住波吒離國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 步多面藥叉， 住波吒離國；

無憂藥叉神， 住在迦尸國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無憂藥叉神， 住在迦尸國；

羯丁(都更)羯吒神， 菴婆瑟侘住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯丁(都更)羯吒神， 菴婆瑟侘住；

成就義藥叉， 𧫦迦羯車住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就義藥叉， 𧫦迦羯車住；

歡喜藥叉神， 住在難勝國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜藥叉神， 住在難勝國；

芒髮藥叉神， 住在勝水國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 芒髮藥叉神， 住在勝水國；

寶林藥叉神， 住先陀婆國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶林藥叉神， 住先陀婆國；

常謹護藥叉， 劫比羅國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常謹護藥叉， 劫比羅國住；

多形相藥叉， 住在健陀國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多形相藥叉， 住在健陀國；

突路婆藥叉， 住在杜和羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 突路婆藥叉， 住在杜和羅；

處中藥叉神， 住在賢善國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處中藥叉神， 住在賢善國；

大名稱藥叉， 住陛度利也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大名稱藥叉， 住陛度利也；

鞞剌吒藥叉， 住在婆羅城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞剌吒藥叉， 住在婆羅城；

瞻薄迦藥叉， 住在末嚕地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻薄迦藥叉， 住在末嚕地。

頻隣陀羯吒， 及以毘羯吒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頻隣陀羯吒， 及以毘羯吒，

鞞摩尼迦神， 住在陛摩尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞摩尼迦神， 住在陛摩尼。

提婆設麼神， 住達刺陀國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設麼神， 住達刺陀國；

曼陀羅作光， 羯濕彌羅國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼陀羅作光， 羯濕彌羅國；

占博迦藥叉， 住在羯吒城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 占博迦藥叉， 住在羯吒城。

半支迦女神， 羯濕彌羅際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半支迦女神， 羯濕彌羅際，

現有五百子， 大軍有大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現有五百子， 大軍有大力，

長子名肩目， 住羯陵伽國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長子名肩目， 住羯陵伽國，

及餘諸兄弟， 住在憍尸迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘諸兄弟， 住在憍尸迦。

牙足藥叉神， 住羯陵伽國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牙足藥叉神， 住羯陵伽國；

曼茶羅藥叉， 住曼荼羅處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼茶羅藥叉， 住曼荼羅處；

楞迦自在神， 住在迦畢試； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楞迦自在神， 住在迦畢試；

摩利支藥叉， 住曼囉麼林； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩利支藥叉， 住曼囉麼林；

達摩波羅神， 住在於疎勒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達摩波羅神， 住在於疎勒；

大肩藥叉神， 住薄渴羅國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大肩藥叉神， 住薄渴羅國。

毘沙門王子， 具眾德名為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門王子， 具眾德名為，

勝頡里沙婆， 有一億藥叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝頡里沙婆， 有一億藥叉，

而為其眷屬， 住在覩火羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而為其眷屬， 住在覩火羅。

娑多山藥叉， 及以雪山神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑多山藥叉， 及以雪山神，

此二大藥叉， 住在信度國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二大藥叉， 住在信度國。

執三股叉神， 住在三層殿； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執三股叉神， 住在三層殿；

能摧大藥叉， 亦住羯陵伽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能摧大藥叉， 亦住羯陵伽；

半者羅健茶， 住達彌羅國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半者羅健茶， 住達彌羅國；

財自在藥叉， 住在私訶羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財自在藥叉， 住在私訶羅；

鸚鵡面藥叉， 住在曠野處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鸚鵡面藥叉， 住在曠野處；

經羯娑藥叉， 住在波多羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經羯娑藥叉， 住在波多羅；

有光明藥叉， 住在分陀利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有光明藥叉， 住在分陀利；

設弭羅藥叉， 住在大城中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設弭羅藥叉， 住在大城中；

能破他藥叉， 住在達羅陀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破他藥叉， 住在達羅陀；

氷伽羅大神， 住在菴跋離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氷伽羅大神， 住在菴跋離；

跋跋茶藥叉， 住跋跋茶國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋跋茶藥叉， 住跋跋茶國；

度怛里藥叉， 住在迦末睇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度怛里藥叉， 住在迦末睇；

妙覺藥叉神， 布底伐低國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙覺藥叉神， 布底伐低國；

捺羅俱跋羅， 住在迦畢試； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捺羅俱跋羅， 住在迦畢試；

波囉設囉神， 住波羅羝國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波囉設囉神， 住波羅羝國；

商羯羅藥叉， 住在鑠迦處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商羯羅藥叉， 住在鑠迦處；

鞞摩質怛羅， 跋臘鞞國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞摩質怛羅， 跋臘鞞國住；

滿面藥叉神， 分茶跋達那； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿面藥叉神， 分茶跋達那；

羯羅羅藥叉， 住在烏長國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯羅羅藥叉， 住在烏長國；

瓮腹藥叉神， 孤訶羅國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓮腹藥叉神， 孤訶羅國住；

摩竭旃藥叉， 住居沙磧處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩竭旃藥叉， 住居沙磧處；

質怛羅西那， 住僕迦那國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 質怛羅西那， 住僕迦那國；

曷羅伐那神， 住在曷末梯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曷羅伐那神， 住在曷末梯；

黃赤色藥叉， 住曷羅豉國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃赤色藥叉， 住曷羅豉國；

樂見藥叉神， 住在鉢尼耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂見藥叉神， 住在鉢尼耶。

金毘羅藥叉， 住在王舍城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金毘羅藥叉， 住在王舍城，

常居毘富羅， 具足大神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常居毘富羅， 具足大神力，

萬億藥叉神， 而為其眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬億藥叉神， 而為其眷屬。

瞿波羅藥叉， 住在蛇蓋國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿波羅藥叉， 住在蛇蓋國；

頞樂迦藥叉， 住頞樂迦城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頞樂迦藥叉， 住頞樂迦城；

難提藥叉神， 住在難提國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難提藥叉神， 住在難提國；

跋里悉體多， 住在村聲國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋里悉體多， 住在村聲國。

毘沙門藥叉， 從天下處住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門藥叉， 從天下處住，

河宅畔多城， 億神為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 河宅畔多城， 億神為眷屬。

如是等藥叉， 有大軍大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等藥叉， 有大軍大力，

降伏他怨敵， 無有能勝者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏他怨敵， 無有能勝者，

神通光明具， 名稱滿諸方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通光明具， 名稱滿諸方，

天及阿蘇羅， 戰時相助力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天及阿蘇羅， 戰時相助力。」

「此等諸神亦皆以此大孔雀呪王常擁護我、攝受饒益我，令得安隱，所有病苦皆悉消除，或被刀杖之所侵傷、或為諸毒王賊水火之所惱害、或為天龍所持、神主藥叉及諸鬼等乃至畢梨索迦及行惡病者，令我解脫。此等福德藥叉神主，遍贍部洲護持佛法，咸起慈心衛護於我。我今結界結地，離諸災惱，壽命百歲得見百秋。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等諸神亦皆以此大孔雀呪王常擁護我、攝受饒益我，令得安隱，所有病苦皆悉消除，或被刀杖之所侵傷、或為諸毒王賊水火之所惱害、或為天龍所持、神主藥叉及諸鬼等乃至畢梨索迦及行惡病者，令我解脫。此等福德藥叉神主，遍贍部洲護持佛法，咸起慈心衛護於我。我今結界結地，離諸災惱，壽命百歲得見百秋。」即說呪曰：

「怛姪他 阿羯智(貞勵反)毘羯智 𠿒哩儞 訶哩儞 達喇儞 陀喇儞 呼(入) 計呼計僕計僕計」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 阿羯智(貞勵反)毘羯智 𠿒哩儞 訶哩儞 達喇儞 陀喇儞 呼(入) 計呼計僕計僕計」

「我某甲所有病苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲所有病苦。

「訶娜訶娜(十遍)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶娜訶娜(十遍)」

「我某甲所有恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲所有恐怖。

「鐸訶鐸訶(十遍)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鐸訶鐸訶(十遍)」

「我某甲所有怨家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲所有怨家。

「鉢者鉢者(十遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢者鉢者(十遍)

「我某甲所有不饒益事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲所有不饒益事。

「杜杜杜杜(十遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「杜杜杜杜(十遍)

「我某甲所遭毒藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲所遭毒藥。

「訶訶(十遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶訶(十遍)

「我某甲所有他人厭禱事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲所有他人厭禱事。

「氏㨖氏㨖(十遍)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「氏㨖氏㨖(十遍)」

「我某甲所有罪業皆願消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲所有罪業皆願消滅。

「主魯主魯(十遍)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「主魯主魯(十遍)」

「呬里呬里(十遍)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呬里呬里(十遍)」

「弭里弭里(十遍)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弭里弭里(十遍)」

「弭呬弭呬(十遍)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弭呬弭呬(十遍)」

「普嚕普嚕(十遍)止㨖止㨖(十遍)呬計弭計 祝計僕計 室利跋姪麗 忙揭勵三曼多 跋姪囇 呬闌喏揭鞞 薩婆頞他娑憚 儞阿末囇 毘末麗 旃達羅鉢喇嫓 蘇利耶建帝 突婢慎爾𮖭 曇鞞杜曇鞞 畢梨咩羯囇」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普嚕普嚕(十遍)止㨖止㨖(十遍)呬計弭計 祝計僕計 室利跋姪麗 忙揭勵三曼多 跋姪囇 呬闌喏揭鞞 薩婆頞他娑憚 儞阿末囇 毘末麗 旃達羅鉢喇嫓 蘇利耶建帝 突婢慎爾𮖭 曇鞞杜曇鞞 畢梨咩羯囇」

「常擁護我某甲并諸眷屬，壽命百歲得見百秋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常擁護我某甲并諸眷屬，壽命百歲得見百秋。」

佛告阿難陀：「汝當受持二十八藥叉大將，所有名號皆應稱說。此等能於十方世界覆護一切眾生，為除衰患厄難之事。有四藥叉大將住在東面，擁護東方所有眾生令離憂苦。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「汝當受持二十八藥叉大將，所有名號皆應稱說。此等能於十方世界覆護一切眾生，為除衰患厄難之事。有四藥叉大將住在東面，擁護東方所有眾生令離憂苦。其名曰：

「地㗚伽(長大)蘇泥怛攞(妙目)晡𠷈拏(圓滿)劫畢羅(黃色) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地㗚伽(長大)蘇泥怛攞(妙目)晡𠷈拏(圓滿)劫畢羅(黃色)

「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬，壽命百年(說所求事)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬，壽命百年(說所求事)。」

「阿難陀！有四藥叉大將住在南面，擁護南方所有眾生令離憂苦。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有四藥叉大將住在南面，擁護南方所有眾生令離憂苦。其名曰：

「僧訶(胥陵師子)鄔波僧訶(小師子)商企羅(螺)旃憚那(栴檀) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧訶(胥陵師子)鄔波僧訶(小師子)商企羅(螺)旃憚那(栴檀)

「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年。」

「阿難陀！有四藥叉大將住在西面，擁護西方所有眾生令離憂苦。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有四藥叉大將住在西面，擁護西方所有眾生令離憂苦。其名曰：

「𠿒里(師子)𠿒里雞舍(師子髮)鉢喇部(自在)水伽羅(青色) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𠿒里(師子)𠿒里雞舍(師子髮)鉢喇部(自在)水伽羅(青色)

「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年。」

「阿難陀！有四藥叉大將住在北面，擁護北方所有眾生令離憂苦。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有四藥叉大將住在北面，擁護北方所有眾生令離憂苦。其名曰：

「達喇拏(能持)達喇難陀(持喜)嗢獨(亭喻)伽(勇進)波羅(勒護)吠率怒(天名) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「達喇拏(能持)達喇難陀(持喜)嗢獨(亭喻)伽(勇進)波羅(勒護)吠率怒(天名)

「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年。」

「阿難陀！有四藥叉大將各住四維，擁護四維所有眾生令離憂苦。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有四藥叉大將各住四維，擁護四維所有眾生令離憂苦。其名曰：

「半支迦(有五)般遮羅健茶(五處)娑多祇利(平山)醯摩跋多(雪山) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「半支迦(有五)般遮羅健茶(五處)娑多祇利(平山)醯摩跋多(雪山)

「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年。」

「阿難陀！有四藥叉大將住在地上，擁護所有地居眾生令離憂苦。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有四藥叉大將住在地上，擁護所有地居眾生令離憂苦。其名曰：

「部摩(地)蘇部摩(妙地)哥羅(里)鄔波哥羅(小黑) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「部摩(地)蘇部摩(妙地)哥羅(里)鄔波哥羅(小黑)

「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年。」

「阿難陀！有四藥叉大將住在空中，擁護所有空居眾生令離憂苦。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有四藥叉大將住在空中，擁護所有空居眾生令離憂苦。其名曰：

「蘇利耶(日神)蘇摩(月神)惡祁尼(火神)婆庾(風神) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蘇利耶(日神)蘇摩(月神)惡祁尼(火神)婆庾(風神)

「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年。」

「復次阿難陀！汝復受持薜室羅末拏天王并諸兄弟軍將名號，此常守護諸眾生類，為除災患一切憂苦，遊行世間作大利益。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！汝復受持薜室羅末拏天王并諸兄弟軍將名號，此常守護諸眾生類，為除災患一切憂苦，遊行世間作大利益。其名曰：

「因達羅(帝釋) 蘇麼(月) 跋婁拏(龍) 鉢喇闍鉢底(世主) 頗羅墮社(姓)伊舍那(自在天) 栴憚那(香) 迦摩施瑟侘(欲勝) 俱儞建侘(鈴咽) 尼建侘迦(天咽) 跋雉末儞(力珠) 摩尼折囉(寶行) 鉢囉拏柁(大聲) 鄔波半止迦(小五) 莎多祇利(平山) 醯摩跋多(雪山) 晡𠷈拏(圓滿) 渴地洛迦(樹名) 苾吒瞿波羅(護兒) 阿吒薄迦(林野)捺囉曷囉闍(人王) 市那頡里沙婆(人勝) 半遮羅健茶(五處) 蘇目可(善面) 地㗚伽(長) 質怛羅西那(巧軍) 健達婆(樂神) 窒里發里(三果) 窒里健㧹迦(三刺) 地㗚伽鑠底(長槊) 摩怛里(母) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因達羅(帝釋) 蘇麼(月) 跋婁拏(龍) 鉢喇闍鉢底(世主) 頗羅墮社(姓)伊舍那(自在天) 栴憚那(香) 迦摩施瑟侘(欲勝) 俱儞建侘(鈴咽) 尼建侘迦(天咽) 跋雉末儞(力珠) 摩尼折囉(寶行) 鉢囉拏柁(大聲) 鄔波半止迦(小五) 莎多祇利(平山) 醯摩跋多(雪山) 晡𠷈拏(圓滿) 渴地洛迦(樹名) 苾吒瞿波羅(護兒) 阿吒薄迦(林野)捺囉曷囉闍(人王) 市那頡里沙婆(人勝) 半遮羅健茶(五處) 蘇目可(善面) 地㗚伽(長) 質怛羅西那(巧軍) 健達婆(樂神) 窒里發里(三果) 窒里健㧹迦(三刺) 地㗚伽鑠底(長槊) 摩怛里(母)

「此大藥叉是大軍主，統領諸神，有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，是薜室羅未拏天王兄弟。常勅此等藥叉神曰：『彼某甲藥叉時惱亂我，汝勿放捨。』諸神聞已依教奉行。此諸藥叉亦以大孔雀呪王守護於我并諸眷屬壽命百年。若有鬪諍觸惱之事現在前時，願藥叉神常攝衛我某甲令離憂慼。或為天、龍、阿蘇羅、摩嘍多、揭路茶、健達婆、緊那羅、莫呼洛伽、藥叉所執，遏洛剎娑、畢麗多、畢舍遮、步多所執，俱槃茶、布單那、羯吒布單那、塞建陀、嗢摩柁、車夜、阿夜三摩羅、烏悉多𠸪迦、諾剎怛羅、梨波為如是等所執錄時，擁護我某甲并諸眷屬。復有諸神，食精氣者、食胎者、食血者、食肉者、食脂膏者、食髓者、食支節者、食生者、食命者、食祭者、食氣者、食香者、食鬘者、食花者、食果者、食五穀者、食火燒者、食膿者、食大便者、食小便者、食唾者、食涎者、食洟者、食殘食者、食吐者食不淨物者、食漏水者，被如是等諸惡鬼神所惱亂時，此孔雀呪王皆擁護我某甲并諸眷屬，令離憂苦，壽命百歲得見百秋，常受安樂。若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中，訖栗底、羯摩拏、哥孤、嗢柁、枳剌拏、鞞多茶、頞柁鞞多茶、質者、畢麗索迦，飲他血髓變人驅使，呼召鬼神造諸惡業，惡食變吐惡影惡視，作惡書符或惡超度。有如是等諸惡現時，皆護我某甲令離憂苦。又復所有諸驚怖事，王賊水火他兵來怖、遭饑饉怖、非時死怖、地震動怖、惡獸來怖、惡知識怖、欲死時怖，如是等怖皆護我某甲。又復諸病，疥癩瘡癬、痔漏癰疽、身皮黑澁、頭痛半痛、飲食不消、眼耳鼻舌口脣牙齒、咽胸背脅腰腹髀腨、手足支節隱密之處、心悶痃癖乾消瘦病，遍身疾苦悉皆除殄。又復瘧病，一日二日三日四日，乃至七日半月一月，或復頻日、或復片時、或常熱病，偏邪癭病鬼神壯熱、風熱痰癊或總集病、或被鬼持或被諸毒、人及非人之所中害，如是過惡諸病生時，皆護我某甲并諸眷屬。我今為其結界結地，誦持此呪悉令安隱。莎訶。并說此頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大藥叉是大軍主，統領諸神，有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，是薜室羅未拏天王兄弟。常勅此等藥叉神曰：『彼某甲藥叉時惱亂我，汝勿放捨。』諸神聞已依教奉行。此諸藥叉亦以大孔雀呪王守護於我并諸眷屬壽命百年。若有鬪諍觸惱之事現在前時，願藥叉神常攝衛我某甲令離憂慼。或為天、龍、阿蘇羅、摩嘍多、揭路茶、健達婆、緊那羅、莫呼洛伽、藥叉所執，遏洛剎娑、畢麗多、畢舍遮、步多所執，俱槃茶、布單那、羯吒布單那、塞建陀、嗢摩柁、車夜、阿夜三摩羅、烏悉多𠸪迦、諾剎怛羅、梨波為如是等所執錄時，擁護我某甲并諸眷屬。復有諸神，食精氣者、食胎者、食血者、食肉者、食脂膏者、食髓者、食支節者、食生者、食命者、食祭者、食氣者、食香者、食鬘者、食花者、食果者、食五穀者、食火燒者、食膿者、食大便者、食小便者、食唾者、食涎者、食洟者、食殘食者、食吐者食不淨物者、食漏水者，被如是等諸惡鬼神所惱亂時，此孔雀呪王皆擁護我某甲并諸眷屬，令離憂苦，壽命百歲得見百秋，常受安樂。若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中，訖栗底、羯摩拏、哥孤、嗢柁、枳剌拏、鞞多茶、頞柁鞞多茶、質者、畢麗索迦，飲他血髓變人驅使，呼召鬼神造諸惡業，惡食變吐惡影惡視，作惡書符或惡超度。有如是等諸惡現時，皆護我某甲令離憂苦。又復所有諸驚怖事，王賊水火他兵來怖、遭饑饉怖、非時死怖、地震動怖、惡獸來怖、惡知識怖、欲死時怖，如是等怖皆護我某甲。又復諸病，疥癩瘡癬、痔漏癰疽、身皮黑澁、頭痛半痛、飲食不消、眼耳鼻舌口脣牙齒、咽胸背脅腰腹髀腨、手足支節隱密之處、心悶痃癖乾消瘦病，遍身疾苦悉皆除殄。又復瘧病，一日二日三日四日，乃至七日半月一月，或復頻日、或復片時、或常熱病，偏邪癭病鬼神壯熱、風熱痰癊或總集病、或被鬼持或被諸毒、人及非人之所中害，如是過惡諸病生時，皆護我某甲并諸眷屬。我今為其結界結地，誦持此呪悉令安隱。莎訶。并說此頌：

「令汝夜安隱， 晝日亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令汝夜安隱， 晝日亦復然，

於一切時中， 諸佛常護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切時中， 諸佛常護念。」

「復次阿難陀！復有十二大鬼神女，於大菩薩創入胎時、初誕生時及生已後，此等諸神常為守護。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！復有十二大鬼神女，於大菩薩創入胎時、初誕生時及生已後，此等諸神常為守護。其名曰：

「濫婆 毘濫婆 鉢喇濫婆 烏濫婆 訶利底 訶里計始 訶利氷揭羅 哥利 羯羅利 甘部近利婆 哥至 割羅輸達利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「濫婆 毘濫婆 鉢喇濫婆 烏濫婆 訶利底 訶里計始 訶利氷揭羅 哥利 羯羅利 甘部近利婆 哥至 割羅輸達利

「此等神女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰(下有九呪悉皆相似)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等神女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰(下有九呪悉皆相似)：

「怛姪他 𠿒囇渴囇 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕迷雉迷雉揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉地我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底我某甲并諸眷屬莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 𠿒囇渴囇 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕迷雉迷雉揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉地我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底我某甲并諸眷屬莎訶」

「阿難陀！復有八大女鬼，於大菩薩創入胎時、初誕生時及生已後，此等諸神常為守護。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有八大女鬼，於大菩薩創入胎時、初誕生時及生已後，此等諸神常為守護。其名曰：

「末拕(引)末達那(引)末底嗢羯吒 鄔波末拕邊(入)黎底(丁利)烏杜訶利膩 頞設膩 揭喇散膩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「末拕(引)末達那(引)末底嗢羯吒 鄔波末拕邊(入)黎底(丁利)烏杜訶利膩 頞設膩 揭喇散膩

「此等鬼女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等鬼女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰：

「怛姪他 𠿒囇渴囇 區麗末麗 弭麗母麗 末但底末帝曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地 悉地悉地我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底我某甲并諸眷屬莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 𠿒囇渴囇 區麗末麗 弭麗母麗 末但底末帝曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地 悉地悉地我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底我某甲并諸眷屬莎訶」

「阿難陀！復有七大女鬼，於大菩薩創入胎時、初誕生時及生已後，此等諸神常為守護。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有七大女鬼，於大菩薩創入胎時、初誕生時及生已後，此等諸神常為守護。其名曰：

「惡窶路地迦 曷路剎帝迦 質怛羅畢舍止迦 晡𠷈拏跋姪哩迦 惡祇儞遏路綺底迦 蜜怛羅迦利迦 頡利使曷𠸪綺底迦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡窶路地迦 曷路剎帝迦 質怛羅畢舍止迦 晡𠷈拏跋姪哩迦 惡祇儞遏路綺底迦 蜜怛羅迦利迦 頡利使曷𠸪綺底迦

「此等鬼女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時現大威力，常噉血肉惱觸於人。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等鬼女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時現大威力，常噉血肉惱觸於人。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰：

「怛姪他 𠿒囇渴囇 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕 迷雉迷雉 揭囉迷雉 悉地悉地 悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲并諸眷屬莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 𠿒囇渴囇 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕 迷雉迷雉 揭囉迷雉 悉地悉地 悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲并諸眷屬莎訶」

「阿難陀！復有五大女鬼，於大菩薩創入胎時、初誕生時及生已後，此等諸神常為守護。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有五大女鬼，於大菩薩創入胎時、初誕生時及生已後，此等諸神常為守護。其名曰：

「君侘(引)儞君侘難馱(去)婢率怒邏劫畢邏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「君侘(引)儞君侘難馱(去)婢率怒邏劫畢邏

「此等鬼女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等鬼女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰：

「怛姪他 𠿒囇渴麗 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲諸眷屬莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 𠿒囇渴麗 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲諸眷屬莎訶」

「阿難陀！復有八大羅剎女，於大菩薩創入胎時、初誕生時及生已後，此等諸神常為衛護。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有八大羅剎女，於大菩薩創入胎時、初誕生時及生已後，此等諸神常為衛護。其名曰：

「謨訶(引) 蘇四磨矩舍惡器 雞施膩 甘蒱侍 蘇蜜怛羅 盧呬多惡器 迦折邏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謨訶(引) 蘇四磨矩舍惡器 雞施膩 甘蒱侍 蘇蜜怛羅 盧呬多惡器 迦折邏

「此等羅剎女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時現大威力。常取男女童男童女血肉充食，入新產家及空宅處隨光而行，喚人名字飲人精氣，甚可怖畏驚恐於人無慈忍心。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等羅剎女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時現大威力。常取男女童男童女血肉充食，入新產家及空宅處隨光而行，喚人名字飲人精氣，甚可怖畏驚恐於人無慈忍心。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰：

「怛姪他 𠿒囇渴囇 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲并諸眷屬莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 𠿒囇渴囇 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲并諸眷屬莎訶」

「阿難陀！復有十大羅剎女，於大菩薩創入胎時、初誕時生及生已後，此等諸神常為衛護。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有十大羅剎女，於大菩薩創入胎時、初誕時生及生已後，此等諸神常為衛護。其名曰：

「訶利底羅剎女 難陀羅剎女 氷揭羅羅剎女 商企儞羅剎女 哥夷迦羅剎女 提婆蜜怛羅羅剎女 君多羅剎女 槊牙羅剎女 藍毘迦羅剎女 頞捺羅羅剎女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶利底羅剎女 難陀羅剎女 氷揭羅羅剎女 商企儞羅剎女 哥夷迦羅剎女 提婆蜜怛羅羅剎女 君多羅剎女 槊牙羅剎女 藍毘迦羅剎女 頞捺羅羅剎女

「此等羅剎女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共鬪戰時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等羅剎女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共鬪戰時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰：

「怛姪他 𠿒囇渴麗 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地 悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲并諸眷屬莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 𠿒囇渴麗 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地 悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲并諸眷屬莎訶」

「阿難陀！復有十二大羅剎女，此亦如前於下生菩薩常為衛護。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有十二大羅剎女，此亦如前於下生菩薩常為衛護。其名曰：

「無主羅剎女 大海羅剎女 毒害羅剎女 斷他命羅剎女 明智羅剎女 持弓羅剎女 持箭羅剎女 持犁羅剎女 持刀羅剎女 持輪羅剎女 圍輪羅剎女 可畏羅剎女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無主羅剎女 大海羅剎女 毒害羅剎女 斷他命羅剎女 明智羅剎女 持弓羅剎女 持箭羅剎女 持犁羅剎女 持刀羅剎女 持輪羅剎女 圍輪羅剎女 可畏羅剎女

「此等羅剎女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共鬪戰時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等羅剎女有大神力、具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共鬪戰時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰：

「怛姪他 𠿒囇渴囇 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲并諸眷屬莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 𠿒囇渴囇 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲并諸眷屬莎訶」

「阿難陀！復有十二鬼母，於諸有情常為觸惱驚怖欺誑，此亦如前於下生菩薩常為衛護。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有十二鬼母，於諸有情常為觸惱驚怖欺誑，此亦如前於下生菩薩常為衛護。其名曰：

「跋邏寐 曷嘍姪唎 高摩利 鞞瑟納鼻 燕涅囇 婆羅呬 高鞞唎 婆嘍膩 耶彌也 婆葉鼻 阿祇膩異 莫訶哥利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋邏寐 曷嘍姪唎 高摩利 鞞瑟納鼻 燕涅囇 婆羅呬 高鞞唎 婆嘍膩 耶彌也 婆葉鼻 阿祇膩異 莫訶哥利

「此等鬼母亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等鬼母亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰：

「怛姪他 𠿒囇渴囇 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲并諸眷屬莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 𠿒囇渴囇 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲并諸眷屬莎訶」

「阿難陀！復有一大畢舍旨名曰一髻，是大羅剎婦，住大海邊，聞血氣香，於一夜中行八萬踰繕那，此亦如前於下生菩薩常為衛護。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有一大畢舍旨名曰一髻，是大羅剎婦，住大海邊，聞血氣香，於一夜中行八萬踰繕那，此亦如前於下生菩薩常為衛護。彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰：

「怛姪他 𠿒囇渴囇 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲并諸眷屬莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 𠿒囇渴囇 區囇末麗 弭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸(入)悉底 我某甲并諸眷屬莎訶」

「阿難陀！復有七十二大羅剎女，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有七十二大羅剎女，其名曰：

「劫畢羅羅剎女 鉢豆磨羅剎女 莫呬史羅剎女 謨利迦羅剎女 那利迦羅剎女 篅(入)剌儞(去)羅剎女 羯剌施羅剎女 毘末羅羅剎女 達剌儞(去音下同)羅剎女 訶利旃達羅剎女 胡盧呬儞羅剎女 末唎支羅剎女 呼多扇儞羅剎女 婆嘍儞羅剎女 哥利羅剎女 高渾折羅剎女 跋羅羅剎女 揭剌散儞羅剎女 羯囉智羅剎女 氷揭邏羅剎女 末登祇羅剎女 頻度囉羅剎女 瞿利羅剎女 健陀利羅剎女 俱槃值羅剎女 迦楞祇(去)羅剎女 曷羅末羅剎女 末達儞羅剎女 頞扇儞羅剎女 食胎羅剎女 食血羅剎女 憚妬邏羅剎女 驚怖羅剎女 跋剌寐羅剎女 怛茶笈波利羅剎女 執金剛羅剎女 肩持羅剎女 答磨羅剎女 行雨羅剎女 震雷羅剎女 開發羅剎女 擊電羅剎女 足行羅剎女 鵂鶹口羅剎女 持地羅剎女 黑夜羅剎女 鬼王使羅剎女 菴末羅剎女 蘇跋邏羅剎女 高髻羅剎女 百頭羅剎女 百臂羅剎女 百目羅剎女 常害羅剎女 摧破羅剎女 末折唎羅剎女 跋折羅羅剎女 夜行羅剎女 晝行羅剎女 愛莊羅剎女 羯喇炭那(去音)羅剎女 輕欺羅剎女 持斧鉞羅剎女 持三叉羅剎女 牙出羅剎女 意喜羅剎女 蘇磨羅剎女 旃茶(去)羅剎女 憚多羅剎女 呬林婆(去)羅剎女 尼邏羅剎女 質怛邏羅剎女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「劫畢羅羅剎女 鉢豆磨羅剎女 莫呬史羅剎女 謨利迦羅剎女 那利迦羅剎女 篅(入)剌儞(去)羅剎女 羯剌施羅剎女 毘末羅羅剎女 達剌儞(去音下同)羅剎女 訶利旃達羅剎女 胡盧呬儞羅剎女 末唎支羅剎女 呼多扇儞羅剎女 婆嘍儞羅剎女 哥利羅剎女 高渾折羅剎女 跋羅羅剎女 揭剌散儞羅剎女 羯囉智羅剎女 氷揭邏羅剎女 末登祇羅剎女 頻度囉羅剎女 瞿利羅剎女 健陀利羅剎女 俱槃值羅剎女 迦楞祇(去)羅剎女 曷羅末羅剎女 末達儞羅剎女 頞扇儞羅剎女 食胎羅剎女 食血羅剎女 憚妬邏羅剎女 驚怖羅剎女 跋剌寐羅剎女 怛茶笈波利羅剎女 執金剛羅剎女 肩持羅剎女 答磨羅剎女 行雨羅剎女 震雷羅剎女 開發羅剎女 擊電羅剎女 足行羅剎女 鵂鶹口羅剎女 持地羅剎女 黑夜羅剎女 鬼王使羅剎女 菴末羅剎女 蘇跋邏羅剎女 高髻羅剎女 百頭羅剎女 百臂羅剎女 百目羅剎女 常害羅剎女 摧破羅剎女 末折唎羅剎女 跋折羅羅剎女 夜行羅剎女 晝行羅剎女 愛莊羅剎女 羯喇炭那(去音)羅剎女 輕欺羅剎女 持斧鉞羅剎女 持三叉羅剎女 牙出羅剎女 意喜羅剎女 蘇磨羅剎女 旃茶(去)羅剎女 憚多羅剎女 呬林婆(去)羅剎女 尼邏羅剎女 質怛邏羅剎女

「此等七十二諸羅剎女如前神力，彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等七十二諸羅剎女如前神力，彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰：

「怛姪他 呬里呬里 弭里弭里 怛茶答伐 滯薄計薄計 呼囇呼囇 達囉達囉 歇攞歇攞 折攞折羅 主魯主魯 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 呬里呬里 弭里弭里 怛茶答伐 滯薄計薄計 呼囇呼囇 達囉達囉 歇攞歇攞 折攞折羅 主魯主魯 莎訶」

「南謨薩婆佛陀南(去音引)莎訶 般喇羝迦佛陀南莎訶 阿羅漢多南莎訶 慈氏菩薩莎訶 一切菩薩眾莎訶 不還果莎訶 一來果莎訶 預流果莎訶 諸正行者莎訶 向正行者莎訶 大梵王莎訶 因陀羅莎訶 小因陀羅莎訶 大世主莎訶 伊商那也莎訶 惡近那也莎訶 婆葉薜莎訶 跋嘍拏也莎訶 琰摩也莎訶 多聞天王藥叉主莎訶 持國天王健達婆主莎訶 增長天王俱槃茶主莎訶 廣目天王龍主莎訶 提婆南(去聲長引下同)莎訶 那伽南莎訶 阿蘇羅南莎訶 摩嘍多南莎訶 伽嘍茶南莎訶 健達婆南莎訶 緊捺羅南莎訶 莫呼洛伽南莎訶 藥叉南莎訶 遏洛剎娑南莎訶 必麗多南莎訶 必舍遮南莎訶 步多南莎訶 俱槃茶南莎訶 布單那南莎訶 羯吒布單那南莎訶 塞建陀南莎訶 嗢摩陀南莎訶 車夜南莎訶 阿波三摩囉南莎訶 嗢悉多𠸪迦南莎訶 旃陀羅蘇里耶南莎訶 諾剎怛羅南莎訶 揭喇訶南莎訶 樹底沙南莎訶 頡利師南莎訶 悉陀跋多南莎訶 明呪就成者莎訶 喬哩𮖭莎訶 健陀里𮖭莎訶 尚具里𮖭莎訶 阿蜜里多也莎訶 瞻跋尼𮖭莎訶 摩登祇也莎訶 占箄致𮖭莎訶 達喇毘遲𮖭莎訶 奢跋里𮖭莎訶 阿闥婆膩𮖭莎訶 旃茶里𮖭莎訶 摩登祇𮖭莎訶 那伽頡里陀耶也莎訶 揭嘍茶頡里陀耶也莎訶 摩那斯𮖭莎訶 摩訶摩那斯𮖭莎訶 殺茶惡剎利𮖭莎訶 摩尼跋達羅也莎訶 三曼多跋達羅也莎訶 大三曼多跋達羅也莎訶 大波羅底薩羅也莎訶 摩訶蘇摩也莎訶 尸多畔那也莎訶 大尸多畔那也莎訶 憚茶陀羅尼𮖭莎訶 大憚茶陀羅尼𮖭莎訶 目真隣陀也莎訶 大目真隣陀也莎訶 逝延底𮖭莎訶 扇底𮖭莎訶 阿說訖利茶也莎訶 阿鉢囉市多也莎訶 大阿鉢囉市多也莎訶 大孔雀呪王也莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薩婆佛陀南(去音引)莎訶 般喇羝迦佛陀南莎訶 阿羅漢多南莎訶 慈氏菩薩莎訶 一切菩薩眾莎訶 不還果莎訶 一來果莎訶 預流果莎訶 諸正行者莎訶 向正行者莎訶 大梵王莎訶 因陀羅莎訶 小因陀羅莎訶 大世主莎訶 伊商那也莎訶 惡近那也莎訶 婆葉薜莎訶 跋嘍拏也莎訶 琰摩也莎訶 多聞天王藥叉主莎訶 持國天王健達婆主莎訶 增長天王俱槃茶主莎訶 廣目天王龍主莎訶 提婆南(去聲長引下同)莎訶 那伽南莎訶 阿蘇羅南莎訶 摩嘍多南莎訶 伽嘍茶南莎訶 健達婆南莎訶 緊捺羅南莎訶 莫呼洛伽南莎訶 藥叉南莎訶 遏洛剎娑南莎訶 必麗多南莎訶 必舍遮南莎訶 步多南莎訶 俱槃茶南莎訶 布單那南莎訶 羯吒布單那南莎訶 塞建陀南莎訶 嗢摩陀南莎訶 車夜南莎訶 阿波三摩囉南莎訶 嗢悉多𠸪迦南莎訶 旃陀羅蘇里耶南莎訶 諾剎怛羅南莎訶 揭喇訶南莎訶 樹底沙南莎訶 頡利師南莎訶 悉陀跋多南莎訶 明呪就成者莎訶 喬哩𮖭莎訶 健陀里𮖭莎訶 尚具里𮖭莎訶 阿蜜里多也莎訶 瞻跋尼𮖭莎訶 摩登祇也莎訶 占箄致𮖭莎訶 達喇毘遲𮖭莎訶 奢跋里𮖭莎訶 阿闥婆膩𮖭莎訶 旃茶里𮖭莎訶 摩登祇𮖭莎訶 那伽頡里陀耶也莎訶 揭嘍茶頡里陀耶也莎訶 摩那斯𮖭莎訶 摩訶摩那斯𮖭莎訶 殺茶惡剎利𮖭莎訶 摩尼跋達羅也莎訶 三曼多跋達羅也莎訶 大三曼多跋達羅也莎訶 大波羅底薩羅也莎訶 摩訶蘇摩也莎訶 尸多畔那也莎訶 大尸多畔那也莎訶 憚茶陀羅尼𮖭莎訶 大憚茶陀羅尼𮖭莎訶 目真隣陀也莎訶 大目真隣陀也莎訶 逝延底𮖭莎訶 扇底𮖭莎訶 阿說訖利茶也莎訶 阿鉢囉市多也莎訶 大阿鉢囉市多也莎訶 大孔雀呪王也莎訶

「如是等大神大明呪大行大擁護者，令我某甲并諸眷屬壽命百年，消滅難事除眾惡業。所有一切蠱魅呪術、起屍惡使諸惡鬼神、求人便者行惡病者，皆得解脫無復憂苦莎訶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等大神大明呪大行大擁護者，令我某甲并諸眷屬壽命百年，消滅難事除眾惡業。所有一切蠱魅呪術、起屍惡使諸惡鬼神、求人便者行惡病者，皆得解脫無復憂苦莎訶。」

「復次阿難陀！汝當受持諸龍王名字，獲大利益。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！汝當受持諸龍王名字，獲大利益。其名曰：

「佛世尊龍王、跋羅蚶(火含)摩龍王、因陀羅龍王、海龍王、海子龍王、娑揭羅龍王、娑揭羅子龍王、摩竭龍王、難陀龍王、小難陀龍王、那羅龍王、小那羅龍王、善見龍王、婆蘇枳龍王、得叉迦龍王、阿嚕拏龍王、跋嚕拏龍王、娑楞伽龍王、有吉祥龍王、吉祥胭龍王、吉祥增長龍王、吉祥賢龍王、無畏龍王、大力龍王、雜色龍王、設臘婆龍王、妙臂龍王、妙高龍王、日光龍王、月光龍王、大吼龍王、震聲龍王、雷電龍王、擊發龍王、降雨龍王、離垢龍王、無垢光龍王、頞洛迦頭龍王、跋洛迦頭龍王、馬頭龍王、牛頭龍王、鹿頭龍王、象頭龍王、濕力龍王、歡喜龍王、人聲龍王、奇妙龍王、奇妙眼龍王、奇妙軍龍王、乎魯荼龍王、南母止龍王、母止龍王、母止隣陀龍王、曷羅伐拏龍王、曷羅岌婆龍王、室哩龍王、室哩孤龍王、濫部魯龍王、有蠱龍王、無邊龍王、羯諾迦龍王、象腋龍王、黃色龍王、赤色龍王、白色龍王、𧫦羅葉龍王、螺目龍王、阿鉢邏羅龍王、黑龍王、小黑龍王、天力龍王、那羅延龍王、毛緂龍王、可畏龍王、羅剎龍王、石肩龍王、弶伽龍王、信杜龍王、縛芻龍王、私多龍王、吉祥龍王、無熱惱池龍王、善住龍王、𧫦羅跋拏龍王、持地龍王、持山龍王、持光明龍王、賢善龍王、極賢善龍王、世賢龍王、力賢龍王、寶珠龍王、珠胭龍王、二黑龍王、二青龍王、二黃龍王、二赤色龍王、二白色龍王、華鬘龍王、赤色鬘龍王、犢子龍王、賢處龍王、鼓音龍王、小鼓音龍王、菴末羅道龍王、寶子龍王、持國龍王、增長龍王、廣目龍王、多聞龍王、車面龍王、占箄也迦龍王、喬答摩龍王、半遮羅龍王、五頂龍王、光明龍王、頻度龍王、小頻度龍王、阿力迦龍王、哥利迦龍王、跋里迦龍王、曠野龍王、緊折里龍王、緊折諾迦龍王、鏡面龍王、瀋博迦龍王、黑喬答彌龍王、上人龍王、人龍王、人本龍王、勝人龍王、末登伽龍王、槃茶洛迦龍王、非人龍王、鉢頭摩龍王、殊勝龍王、嗢怛洛迦龍王、跋洛迦龍王、阿鹿迦龍王、𧫦羅龍王、𧫦羅百龍王、𧫦羅色龍王、金色龍王、阿羅婆羅龍王、大香龍王、末羅婆羅龍王、香色龍王、末那斯龍王、葛句吒迦龍王、劫比羅龍王、氷揭羅龍王、青黃龍王、大山龍王、小山龍王、嗢鉢羅龍王、有爪龍王、增盛龍王、解脫龍王、有意龍王、極木叉龍王、甘跋羅龍王、阿說迦龍王、𧫦羅迷羅龍王、頞齒羅龍王、大善現龍王、擁護龍王、鉢利枳都龍王、好面龍王、出生龍王、健陀羅龍王、師子龍王、達羅彌羅龍王、一首龍王、三首龍王、多首龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛世尊龍王、跋羅蚶(火含)摩龍王、因陀羅龍王、海龍王、海子龍王、娑揭羅龍王、娑揭羅子龍王、摩竭龍王、難陀龍王、小難陀龍王、那羅龍王、小那羅龍王、善見龍王、婆蘇枳龍王、得叉迦龍王、阿嚕拏龍王、跋嚕拏龍王、娑楞伽龍王、有吉祥龍王、吉祥胭龍王、吉祥增長龍王、吉祥賢龍王、無畏龍王、大力龍王、雜色龍王、設臘婆龍王、妙臂龍王、妙高龍王、日光龍王、月光龍王、大吼龍王、震聲龍王、雷電龍王、擊發龍王、降雨龍王、離垢龍王、無垢光龍王、頞洛迦頭龍王、跋洛迦頭龍王、馬頭龍王、牛頭龍王、鹿頭龍王、象頭龍王、濕力龍王、歡喜龍王、人聲龍王、奇妙龍王、奇妙眼龍王、奇妙軍龍王、乎魯荼龍王、南母止龍王、母止龍王、母止隣陀龍王、曷羅伐拏龍王、曷羅岌婆龍王、室哩龍王、室哩孤龍王、濫部魯龍王、有蠱龍王、無邊龍王、羯諾迦龍王、象腋龍王、黃色龍王、赤色龍王、白色龍王、𧫦羅葉龍王、螺目龍王、阿鉢邏羅龍王、黑龍王、小黑龍王、天力龍王、那羅延龍王、毛緂龍王、可畏龍王、羅剎龍王、石肩龍王、弶伽龍王、信杜龍王、縛芻龍王、私多龍王、吉祥龍王、無熱惱池龍王、善住龍王、𧫦羅跋拏龍王、持地龍王、持山龍王、持光明龍王、賢善龍王、極賢善龍王、世賢龍王、力賢龍王、寶珠龍王、珠胭龍王、二黑龍王、二青龍王、二黃龍王、二赤色龍王、二白色龍王、華鬘龍王、赤色鬘龍王、犢子龍王、賢處龍王、鼓音龍王、小鼓音龍王、菴末羅道龍王、寶子龍王、持國龍王、增長龍王、廣目龍王、多聞龍王、車面龍王、占箄也迦龍王、喬答摩龍王、半遮羅龍王、五頂龍王、光明龍王、頻度龍王、小頻度龍王、阿力迦龍王、哥利迦龍王、跋里迦龍王、曠野龍王、緊折里龍王、緊折諾迦龍王、鏡面龍王、瀋博迦龍王、黑喬答彌龍王、上人龍王、人龍王、人本龍王、勝人龍王、末登伽龍王、槃茶洛迦龍王、非人龍王、鉢頭摩龍王、殊勝龍王、嗢怛洛迦龍王、跋洛迦龍王、阿鹿迦龍王、𧫦羅龍王、𧫦羅百龍王、𧫦羅色龍王、金色龍王、阿羅婆羅龍王、大香龍王、末羅婆羅龍王、香色龍王、末那斯龍王、葛句吒迦龍王、劫比羅龍王、氷揭羅龍王、青黃龍王、大山龍王、小山龍王、嗢鉢羅龍王、有爪龍王、增盛龍王、解脫龍王、有意龍王、極木叉龍王、甘跋羅龍王、阿說迦龍王、𧫦羅迷羅龍王、頞齒羅龍王、大善現龍王、擁護龍王、鉢利枳都龍王、好面龍王、出生龍王、健陀羅龍王、師子龍王、達羅彌羅龍王、一首龍王、三首龍王、多首龍王。

「如是等一百八十大龍王而為上首及餘龍輩，於此大地或時震響、或放光明、或時降雨成熟穀稼。時來見佛受三歸依并受學處，除金翅鳥怖、除火沙怖及王事怖。常持大地，住大寶宮壽命長遠，有大威勢富貴自在，大朋大屬能摧怨敵，有大神力具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共鬪戰時現大威力。彼諸龍王所有子孫、兄弟軍將大臣雜使，皆亦以孔雀呪王守護於我并諸眷屬壽命百年。然我眷屬，若身清淨若觸不淨、若迷醉不迷醉、行住坐臥睡覺去來，願皆擁護。或為天、龍、阿蘇羅、摩嘍多、揭路茶、健達婆、緊那羅、莫呼洛迦、藥叉所執，遏洛剎娑，畢麗多，畢舍遮，步多所執，俱槃荼、布單那、羯吒布單那、塞建陀、溫摩陀、車夜、阿波三摩羅、烏悉多𠸪迦、諾剎怛羅、黎波為如是等所執錄時，擁護我某甲并諸眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等一百八十大龍王而為上首及餘龍輩，於此大地或時震響、或放光明、或時降雨成熟穀稼。時來見佛受三歸依并受學處，除金翅鳥怖、除火沙怖及王事怖。常持大地，住大寶宮壽命長遠，有大威勢富貴自在，大朋大屬能摧怨敵，有大神力具大光明，形色圓滿名稱周遍，天阿蘇羅共鬪戰時現大威力。彼諸龍王所有子孫、兄弟軍將大臣雜使，皆亦以孔雀呪王守護於我并諸眷屬壽命百年。然我眷屬，若身清淨若觸不淨、若迷醉不迷醉、行住坐臥睡覺去來，願皆擁護。或為天、龍、阿蘇羅、摩嘍多、揭路茶、健達婆、緊那羅、莫呼洛迦、藥叉所執，遏洛剎娑，畢麗多，畢舍遮，步多所執，俱槃荼、布單那、羯吒布單那、塞建陀、溫摩陀、車夜、阿波三摩羅、烏悉多𠸪迦、諾剎怛羅、黎波為如是等所執錄時，擁護我某甲并諸眷屬。

「復有諸神，食精氣者、食胎者、食血者、食肉者、食脂膏者、食髓者、食支節者、食生者、食命者、食祭者、食氣者、食香者、食鬘者、食花者、食果者、食五穀者、食火燒者、食膿者、食大便者、食小便者、食唾者、食涎者、食洟者、食殘食者、食吐者食不淨物者、食漏水者，被如是等諸惡鬼神所惱亂時，此孔雀呪王皆擁護我某甲并其眷屬令離憂苦，壽命百歲得見百秋，常受安樂。若復有人作諸蠱魅、厭禱呪術飛行空中，訖栗底、羯摩拏、哥孤、嗢柁枳刺拏、鞞多茶、頞柁鞞多荼、質者、畢麗索迦，飲他血髓變人驅役、呼召鬼神造諸惡業、惡食變吐惡影惡視、作惡書符或惡超渡，有如是等諸惡現時，皆護我某甲令離憂苦。又復所有諸驚怖事，王賊水火他兵來怖、遭饑饉怖、非時死怖、地震動怖、惡獸來怖、惡知識怖、欲死時怖，如是等怖皆護我某甲。又復諸病，疥癩瘡癬、痔漏癰疽、身皮黑澁、頭痛半痛、飲食不消、眼耳鼻舌口脣牙齒、咽胸背脅腰腹髀腨、手足支節隱密之處、心悶痃癖乾痟瘦病，遍身疾苦悉皆除殄。又復瘧病，一日二日三日四日乃，至七日半月一月，或復頻日、或復片時，或常熱病、偏邪癭病鬼神壯熱、風熱痰癊或總集病、或被鬼持或被諸毒、人及非人之所中害，如是過惡諸病生時，皆護我某甲并諸眷屬。我今為其結界結地，誦持此呪悉令安隱莎訶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有諸神，食精氣者、食胎者、食血者、食肉者、食脂膏者、食髓者、食支節者、食生者、食命者、食祭者、食氣者、食香者、食鬘者、食花者、食果者、食五穀者、食火燒者、食膿者、食大便者、食小便者、食唾者、食涎者、食洟者、食殘食者、食吐者食不淨物者、食漏水者，被如是等諸惡鬼神所惱亂時，此孔雀呪王皆擁護我某甲并其眷屬令離憂苦，壽命百歲得見百秋，常受安樂。若復有人作諸蠱魅、厭禱呪術飛行空中，訖栗底、羯摩拏、哥孤、嗢柁枳刺拏、鞞多茶、頞柁鞞多荼、質者、畢麗索迦，飲他血髓變人驅役、呼召鬼神造諸惡業、惡食變吐惡影惡視、作惡書符或惡超渡，有如是等諸惡現時，皆護我某甲令離憂苦。又復所有諸驚怖事，王賊水火他兵來怖、遭饑饉怖、非時死怖、地震動怖、惡獸來怖、惡知識怖、欲死時怖，如是等怖皆護我某甲。又復諸病，疥癩瘡癬、痔漏癰疽、身皮黑澁、頭痛半痛、飲食不消、眼耳鼻舌口脣牙齒、咽胸背脅腰腹髀腨、手足支節隱密之處、心悶痃癖乾痟瘦病，遍身疾苦悉皆除殄。又復瘧病，一日二日三日四日乃，至七日半月一月，或復頻日、或復片時，或常熱病、偏邪癭病鬼神壯熱、風熱痰癊或總集病、或被鬼持或被諸毒、人及非人之所中害，如是過惡諸病生時，皆護我某甲并諸眷屬。我今為其結界結地，誦持此呪悉令安隱莎訶。

「并說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「并說頌曰：

「令我夜安隱， 晝日亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令我夜安隱， 晝日亦復然，

於一切時中， 諸佛常護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切時中， 諸佛常護念。」

「南謨窣覩佛陀也 南謨窣覩菩大𮖭 南謨窣覩毘木多也 南謨窣覩毘木帶𮖭 南謨窣覩扇多也 南謨窣覩扇帶𮖭 南謨窣覩木多也 南謨窣覩木帶𮖭 諸有清淨婆羅門，能除一切諸惡業，如是等眾我歸禮，願擁護我并眷屬。天阿蘇羅藥叉等，來聽法者應至心，擁護佛法使長存，各各勤行世尊教。諸有聽徒來至此，或在地上或居空，常於人世起慈心，日夜自身依法住。願諸世界常安隱，無邊福智益群生，所有罪業並消除，遠離眾苦歸圓寂。恒用戒香塗瑩體，常持定服以資身，菩提妙花遍莊嚴，隨所住處常安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨窣覩佛陀也 南謨窣覩菩大𮖭 南謨窣覩毘木多也 南謨窣覩毘木帶𮖭 南謨窣覩扇多也 南謨窣覩扇帶𮖭 南謨窣覩木多也 南謨窣覩木帶𮖭 諸有清淨婆羅門，能除一切諸惡業，如是等眾我歸禮，願擁護我并眷屬。天阿蘇羅藥叉等，來聽法者應至心，擁護佛法使長存，各各勤行世尊教。諸有聽徒來至此，或在地上或居空，常於人世起慈心，日夜自身依法住。願諸世界常安隱，無邊福智益群生，所有罪業並消除，遠離眾苦歸圓寂。恒用戒香塗瑩體，常持定服以資身，菩提妙花遍莊嚴，隨所住處常安樂。」