孔雀王呪經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孔雀王呪經卷下

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏僧伽婆羅譯

「阿難！汝當取二十八夜叉大軍主名，守護十方國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝當取二十八夜叉大軍主名，守護十方國土。

「阿難！東方四夜叉大軍主住東方，常守護東方。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！東方四夜叉大軍主住東方，常守護東方。其名如是：

「地呵(梁言長)、修涅多羅(梁言善根)、介那柯(梁言滿)、迦毘羅(梁言黃色)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地呵(梁言長)、修涅多羅(梁言善根)、介那柯(梁言滿)、迦毘羅(梁言黃色)。

「以此大孔雀王呪，擁護我某甲願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此大孔雀王呪，擁護我某甲願壽百歲。」

「阿難！南方四夜叉大軍主住南方，常守護南方。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！南方四夜叉大軍主住南方，常守護南方。其名如是：

「僧(桑拯反，後皆同)伽(梁言師子)、優波僧伽(梁言師子子)、償起羅(梁言螺)、旃陀那(梁言栴檀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧(桑拯反，後皆同)伽(梁言師子)、優波僧伽(梁言師子子)、償起羅(梁言螺)、旃陀那(梁言栴檀)。

「以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲。」

「阿難！西方四夜叉大軍主住西方，常守護西方。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！西方四夜叉大軍主住西方，常守護西方。其名如是：

「訶利(梁言師子)、訶利枳舍(梁言師子髮)、波羅赴(梁言自在)、氷伽羅(梁言蒼色)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶利(梁言師子)、訶利枳舍(梁言師子髮)、波羅赴(梁言自在)、氷伽羅(梁言蒼色)。

「以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲。」

「阿難！北方四夜叉大軍主住北方，常守護北方。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！北方四夜叉大軍主住北方，常守護北方。其名如是：

「陀羅那(梁言持)、陀羅難陀(梁言歡喜)、欝庾伽波羅(梁言勤守)、別伽那(梁言圍)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀羅那(梁言持)、陀羅難陀(梁言歡喜)、欝庾伽波羅(梁言勤守)、別伽那(梁言圍)。

「以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲。」

「阿難！四維有四夜叉大軍主住四維，常守護四維。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！四維有四夜叉大軍主住四維，常守護四維。其名如是：

「般止柯(梁言五)、般遮羅旃陀(梁言五可畏)、莎多祁梨(梁言七山主)、醯遮婆多(梁言雪山主)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般止柯(梁言五)、般遮羅旃陀(梁言五可畏)、莎多祁梨(梁言七山主)、醯遮婆多(梁言雪山主)。

「以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲。」

「阿難！下方有四夜叉大軍主住下方，常守護下方。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！下方有四夜叉大軍主住下方，常守護下方。其名如是：

「部摩(梁言地)、脩部摩(梁言善地)、柯羅(梁言黑)、優波柯羅(梁言小黑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「部摩(梁言地)、脩部摩(梁言善地)、柯羅(梁言黑)、優波柯羅(梁言小黑)。

「以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲。」

「阿難！上方有四夜叉大軍主住上方，常守護上方。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！上方有四夜叉大軍主住上方，常守護上方。其名如是：

「蘇摩(梁言月)、修利(梁言日)、惡祁尼(梁言火)、婆牖(梁言風)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蘇摩(梁言月)、修利(梁言日)、惡祁尼(梁言火)、婆牖(梁言風)。

「以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲。」

「阿難！汝當取毘沙王諸兄弟千軍主名，常守護眾生，除世間災害一切惱亂，為攝受世間周行世間。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝當取毘沙王諸兄弟千軍主名，常守護眾生，除世間災害一切惱亂，為攝受世間周行世間。其名如是：

「因陀羅(梁言帝釋)、蘇摩(梁言月)、婆樓那(梁言龍)、羅闍波底(梁言主世)、頗羅墮蛇(是姓)伊奢那(梁言自在)、旃陀那(梁言栴檀)、柯摩施離沙多(梁言勝欲)、已尼延(胡栴反，後皆同)叉(梁言鈴聲)、尼延他柯(梁言無怨)、婆利摩尼(梁言珠力)、摩尼遮羅(梁言珠行)、波羅那馱(梁言大聲)、優波般止哿(梁言小五)、莎多祁梨(梁言七山)、醯摩婆多(梁言雪山主)、介那柯(梁言滿)、珂陀羅鼓毘馱(梁言樹名)、瞿波羅(梁言守地)、阿多波柯(梁言林)、那羅羅闍社那里娑婆(梁言眾牛王)、般遮羅栴陀(梁言五可畏)、修木珂(梁言善意)、持羅珂(梁言美)、質多羅仙那乾闥婆(梁言種種伎樂)、底梨頗里(梁言三果)、底里干多柯(梁言三刺)、持羅珂釋底摩多利(梁言調長槊)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因陀羅(梁言帝釋)、蘇摩(梁言月)、婆樓那(梁言龍)、羅闍波底(梁言主世)、頗羅墮蛇(是姓)伊奢那(梁言自在)、旃陀那(梁言栴檀)、柯摩施離沙多(梁言勝欲)、已尼延(胡栴反，後皆同)叉(梁言鈴聲)、尼延他柯(梁言無怨)、婆利摩尼(梁言珠力)、摩尼遮羅(梁言珠行)、波羅那馱(梁言大聲)、優波般止哿(梁言小五)、莎多祁梨(梁言七山)、醯摩婆多(梁言雪山主)、介那柯(梁言滿)、珂陀羅鼓毘馱(梁言樹名)、瞿波羅(梁言守地)、阿多波柯(梁言林)、那羅羅闍社那里娑婆(梁言眾牛王)、般遮羅栴陀(梁言五可畏)、修木珂(梁言善意)、持羅珂(梁言美)、質多羅仙那乾闥婆(梁言種種伎樂)、底梨頗里(梁言三果)、底里干多柯(梁言三刺)、持羅珂釋底摩多利(梁言調長槊)。」

「此大夜叉總領諸軍，有神通力、有光明稱譽，皆毘沙王兄弟王，常約勅此夜叉，常惱他不放。毘沙王兄弟以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲願守護，鬪諍相擊等願守護。人非人所錄，天、龍、阿修羅、摩樓多、伽樓多、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、夜叉、羅剎莎、波離多、毘設遮、部多、鳩槃茶、富多那、柯多富多那、莎于陀、怨摩陀、車耶、阿具莎摩羅、欝多羅、諾器(吳音同)多羅、離波等所錄，願常守護。食氣、食胎孕、食血膋、食肉，食壽命、藤香、華鬘、種種華果，及火所燒，願守護。事業珂辜羅陀，厭鬼、騎人鬼、喚人鬼、起風鬼、使鬼、起屍鬼、異聲鬼、兵鬼，惡食惡唾、惡影惡見、惡書惡渡。從此驚恐，劫賊水火軍飢死、非時死、地動虎狼怨家等，如是怖畏，願皆消除。頭痛不能食，耳眼鼻口牙齒項頰、心胸頸脅腹背腓髀、手脚身體一切支節，如是處風，願皆消除。若一日二日三日四日乃至七日十五日，月日天時所作寒熱，及鬼所作、風冷痰癊和合所作，一切病痛及惡毒怖畏，是謂我怨，一時願滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大夜叉總領諸軍，有神通力、有光明稱譽，皆毘沙王兄弟王，常約勅此夜叉，常惱他不放。毘沙王兄弟以此大孔雀王呪，常守護我願壽百歲願守護，鬪諍相擊等願守護。人非人所錄，天、龍、阿修羅、摩樓多、伽樓多、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、夜叉、羅剎莎、波離多、毘設遮、部多、鳩槃茶、富多那、柯多富多那、莎于陀、怨摩陀、車耶、阿具莎摩羅、欝多羅、諾器(吳音同)多羅、離波等所錄，願常守護。食氣、食胎孕、食血膋、食肉，食壽命、藤香、華鬘、種種華果，及火所燒，願守護。事業珂辜羅陀，厭鬼、騎人鬼、喚人鬼、起風鬼、使鬼、起屍鬼、異聲鬼、兵鬼，惡食惡唾、惡影惡見、惡書惡渡。從此驚恐，劫賊水火軍飢死、非時死、地動虎狼怨家等，如是怖畏，願皆消除。頭痛不能食，耳眼鼻口牙齒項頰、心胸頸脅腹背腓髀、手脚身體一切支節，如是處風，願皆消除。若一日二日三日四日乃至七日十五日，月日天時所作寒熱，及鬼所作、風冷痰癊和合所作，一切病痛及惡毒怖畏，是謂我怨，一時願滅。」

「阿難！此十二大女鬼，常守護菩薩入胎時、生時、生後時。云何十二？其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此十二大女鬼，常守護菩薩入胎時、生時、生後時。云何十二？其名如是：

「藍婆、毘藍婆、婆羅藍婆、優藍婆、訶梨底、訶梨枳矢、訶梨氷伽羅、柯梨、柯羅梨、甘曝其梨婆柯已、柯羅收陀利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藍婆、毘藍婆、婆羅藍婆、優藍婆、訶梨底、訶梨枳矢、訶梨氷伽羅、柯梨、柯羅梨、甘曝其梨婆柯已、柯羅收陀利

「此十二大女鬼，有光譽神通、有大力，常與提婆、阿修羅戰。以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十二大女鬼，有光譽神通、有大力，常與提婆、阿修羅戰。以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」

「阿難！復有八大女鬼，常守護菩薩入胎時、生時、生後時。云何為八？其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復有八大女鬼，常守護菩薩入胎時、生時、生後時。云何為八？其名如是：

「摩陀摩陀那、摩脫柯多、優波摩陀、波梨底、優闍訶梨、優闍訶梨尼、阿舍尼、伽羅莎尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩陀摩陀那、摩脫柯多、優波摩陀、波梨底、優闍訶梨、優闍訶梨尼、阿舍尼、伽羅莎尼。

「以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」

「阿難！復有七大女鬼，常噉血肉兼惱觸人，守護菩薩入胎時、生時、生後時。云何為七？其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復有七大女鬼，常噉血肉兼惱觸人，守護菩薩入胎時、生時、生後時。云何為七？其名如是：

「惡伽蘆持柯、洛起底柯、質多羅毘設止柯、分那跋雉里柯、惡祁尼洛起底柯、蜜多羅柯、里个里史洛起底柯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡伽蘆持柯、洛起底柯、質多羅毘設止柯、分那跋雉里柯、惡祁尼洛起底柯、蜜多羅柯、里个里史洛起底柯。

「此七大女鬼，有光稱神通，常與大力提婆、阿修羅鬪。以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此七大女鬼，有光稱神通，常與大力提婆、阿修羅鬪。以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」

「阿難！復有五大女鬼，常守護菩薩入胎時、生時及生後時。云何為五？其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復有五大女鬼，常守護菩薩入胎時、生時及生後時。云何為五？其名如是：

「軍叉、阿底軍恥、難陀、蘋細羅、迦毘羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「軍叉、阿底軍恥、難陀、蘋細羅、迦毘羅。

「此五大女鬼，有光明神通。以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此五大女鬼，有光明神通。以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」

「阿難！復有八大羅剎女，飲血噉肉惱觸於人，常守護菩薩入胎時、生時及生後時。云何為八？其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復有八大羅剎女，飲血噉肉惱觸於人，常守護菩薩入胎時、生時及生後時。云何為八？其名如是：

「牟訶、阿矢摩、等鳩釋棄、枳矢尼、甘蒲侍、阿蜜多羅、虜喜多馱、柯羅邏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牟訶、阿矢摩、等鳩釋棄、枳矢尼、甘蒲侍、阿蜜多羅、虜喜多馱、柯羅邏。

「此鬼飲血噉肉，常取童男童女及初產嫗家。恒隨逐人，或入空處或喚人名字，恒噏人精氣，無慈悲心，大可怖畏。此八大羅剎女有光明神通。以此大孔雀明王呪，常守護我，願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此鬼飲血噉肉，常取童男童女及初產嫗家。恒隨逐人，或入空處或喚人名字，恒噏人精氣，無慈悲心，大可怖畏。此八大羅剎女有光明神通。以此大孔雀明王呪，常守護我，願壽百歲。」

「阿難！復有十大羅剎女，常守護菩薩入胎時、生時及生後時。云何為十？其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復有十大羅剎女，常守護菩薩入胎時、生時及生後時。云何為十？其名如是：

「訶梨底羅剎女、難陀羅剎女、殺氷伽羅羅剎女、賞起尼羅剎女、柯里个羅剎女、提婆蜜多羅羅剎女、軍多羅剎女、軍多堂屣多羅剎女(梁言白牙)、藍毘个羅剎女、阿那邏羅剎女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶梨底羅剎女、難陀羅剎女、殺氷伽羅羅剎女、賞起尼羅剎女、柯里个羅剎女、提婆蜜多羅羅剎女、軍多羅剎女、軍多堂屣多羅剎女(梁言白牙)、藍毘个羅剎女、阿那邏羅剎女。

「此十大羅剎女，有光明神通。以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十大羅剎女，有光明神通。以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」

「阿難！復有十二大羅剎女。云何為十二？其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復有十二大羅剎女。云何為十二？其名如是：

「阿那底里个羅剎女、三勿陀羅羅剎女、老捺里羅剎女、波羅那陀羅剎女、苾陀施羅羅剎女、他莵施羅羅剎女、奢羅陀羅羅剎女、陀死陀羅羅剎女、灼柯羅陀羅羅剎女、灼柯羅婆陀羅剎女、毘紕屣那羅剎女(丹本注云少一女名，當異譯可畏羅剎女)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿那底里个羅剎女、三勿陀羅羅剎女、老捺里羅剎女、波羅那陀羅剎女、苾陀施羅羅剎女、他莵施羅羅剎女、奢羅陀羅羅剎女、陀死陀羅羅剎女、灼柯羅陀羅羅剎女、灼柯羅婆陀羅剎女、毘紕屣那羅剎女(丹本注云少一女名，當異譯可畏羅剎女)。

「此十二大羅剎女。以孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十二大羅剎女。以孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」

「阿難！復有十二鬼母，常惱觸眾生。云何為十二？其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復有十二鬼母，常惱觸眾生。云何為十二？其名如是：

「婆羅靡(亡至反)、留(吳音)持利、高摩利、鞞沙那毘醫持利、婆羅喜、高莎利、婆樓尼野、婆葉(楊獦反)婆夜、尼祁尼夜、摩訶柯利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅靡(亡至反)、留(吳音)持利、高摩利、鞞沙那毘醫持利、婆羅喜、高莎利、婆樓尼野、婆葉(楊獦反)婆夜、尼祁尼夜、摩訶柯利。

「以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。」

「阿難！復有一大比沙止羅剎婦，住於海邊，聞八萬里血香一夜周行，常護菩薩入胎時、生時及生後時。以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復有一大比沙止羅剎婦，住於海邊，聞八萬里血香一夜周行，常護菩薩入胎時、生時及生後時。以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。其名如是：

「訶離 珂離 丘離 摩離 弭(亡比反)離 母離末智 曼持底翅 吼樓 吼樓 吼樓 吼樓 漏漏 漏漏 弭利 弭利 弭利 薩(蘇咄反後皆同)死底 薩死底 薩死底」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶離 珂離 丘離 摩離 弭(亡比反)離 母離末智 曼持底翅 吼樓 吼樓 吼樓 吼樓 漏漏 漏漏 弭利 弭利 弭利 薩(蘇咄反後皆同)死底 薩死底 薩死底」

「護我某甲及眷屬莎訶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護我某甲及眷屬莎訶。」

「阿難汝當取大羅剎女名。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難汝當取大羅剎女名。其名如是：

「迦比羅、波頭羅、摩熙使、毛利个、多底个、座羅那、毘摩羅、陀羅尼、訶里旃陀邏、縷喜尼、摩梨止、吼多泥尼、婆樓尼、柯利、柯崙至、婆羅、伽羅莎尼、柯羅利、摩登耆、氷伽羅、盤偷邏、瞿利、乾他利、鳩曼地、柯郎記、波羅尼、摩陀尼、阿奢尼、揭婆訶梨尼、樓持羅訶梨尼、檀兜羅、欝多羅莎尼、訶莎里柯、婆羅靡(亡主反)多多、柯波利、跋闍羅、陀邏莎干陀、多靡羅、婆利沙尼、揭闍尼、莎俯多尼、苾弟庾多尼、甞伽摩、欝羅柯母、起婆宣他羅、哿羅賴底里、野摩頭底、阿婆羅、奢婆羅欝惰呵闍多、捨多婆吼、捨多涅多羅、伽多尼、末陀尼、末羅闍尼、末闍利、屣洛起尼捨遮梨、地婆娑遮利、曼地底哿、哿羅他那、毘醯(呼翅反)他尼、阿死母婆羅他邏底里首、羅波尼、多摩羅、哿羅檀底、摩怒羅摩、檀陀熙沈婆、尼羅質多羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦比羅、波頭羅、摩熙使、毛利个、多底个、座羅那、毘摩羅、陀羅尼、訶里旃陀邏、縷喜尼、摩梨止、吼多泥尼、婆樓尼、柯利、柯崙至、婆羅、伽羅莎尼、柯羅利、摩登耆、氷伽羅、盤偷邏、瞿利、乾他利、鳩曼地、柯郎記、波羅尼、摩陀尼、阿奢尼、揭婆訶梨尼、樓持羅訶梨尼、檀兜羅、欝多羅莎尼、訶莎里柯、婆羅靡(亡主反)多多、柯波利、跋闍羅、陀邏莎干陀、多靡羅、婆利沙尼、揭闍尼、莎俯多尼、苾弟庾多尼、甞伽摩、欝羅柯母、起婆宣他羅、哿羅賴底里、野摩頭底、阿婆羅、奢婆羅欝惰呵闍多、捨多婆吼、捨多涅多羅、伽多尼、末陀尼、末羅闍尼、末闍利、屣洛起尼捨遮梨、地婆娑遮利、曼地底哿、哿羅他那、毘醯(呼翅反)他尼、阿死母婆羅他邏底里首、羅波尼、多摩羅、哿羅檀底、摩怒羅摩、檀陀熙沈婆、尼羅質多羅。

「此七十一大羅剎女，有稱譽光色神通，常與大力提婆、阿修羅戰。以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此七十一大羅剎女，有稱譽光色神通，常與大力提婆、阿修羅戰。以此大孔雀王呪，常守護我，願壽百歲。其名如是：

「熙利熙利 弭(亡比反)利 怛陀 多跋智 鑮(蒲博反)翅(言以反)鑮翅呼離呼離陀羅陀羅 訶羅訶羅 遮羅遮羅 箒樓箒樓莎訶 那末薩婆 佛陀南(奴擔反，後皆同)莎訶 辟支佛陀南莎訶 阿羅漢多南莎 米徙遏(呼葛反)死野(即彌勒也)菩陀薩怛縛(二合)莎訶 薩婆菩地薩埵南(奴擔反)莎訶 阿那鉗靡(亡比反)南(奴擔反)莎訶婆已梨多鉗弭南莎訶 輸盧多半那南(奴擔反)莎訶 三藐伽多南莎訶 三藐波羅底半那南莎訶 婆羅摩耶莎訶 波羅闍波多易(難易之易後皆同)莎訶 伊沙那耶莎訶 惡伽那易莎訶 波野婢莎訶 波縷那耶莎訶 野摩耶莎訶 優邊陀羅耶莎訶 鞞沙羅婆耶藥叉地(途止反)波多易(難易)莎訶 陀里多賴多羅耶乾撻婆地(途止反)波多易莎訶 毘樓他柯耶鳩槃茶地波多易莎訶 毘縷博叉耶那伽地波多易莎訶 提波南莎訶 那伽南莎訶 阿脩羅南莎訶 摩樓多南莎訶 伽樓多南莎訶 乾撻婆南莎訶 緊那羅南莎訶 摩睺羅伽南莎訶 藥叉南莎訶 洛叉那南莎訶 彼離多南莎訶 比舍詐南莎訶 部多南莎訶 鳩盤茶南莎訶 富多那南莎訶 柯多富多那南莎訶 莎干陀南莎訶 蘊摩陀南莎訶 車耶南莎訶 阿貝莎摩羅南莎訶 欝(烏突反) 多羅柯那南莎訶 旃陀羅修里喻南莎訶 諾察多羅南莎訶 伽羅訶那南莎訶 竪底沙南莎訶 毘沙南莎訶 里史南莎訶 悉他南莎訶 悉他婆羅多南莎訶 悉他苾陀耶南莎訶 瞿里易莎訶 乾他里易莎訶 甞求梨易莎訶 阿弭(亡比反)里多耶莎訶 遮彼底易莎訶 陀羅弭(亡比反)地易莎訶 奢婆里易莎訶 阿闍婆那耶莎訶 旃陀里易莎訶 摩當祁易莎訶 那伽喜里陀耶野莎訶 伽樓陀喜里陀耶野莎訶 摩捺雖尼易莎訶 摩訶摩捺雖尼易莎訶 奢陀叉梨易莎訶 摩尼跋陀羅耶莎訶 莎曼多羅跋陀羅耶莎訶 摩訶莎摩陀耶野莎訶 摩訶波羅底莎羅那耶莎訶 矢多婆那耶莎訶 摩訶矢多婆那耶莎訶 檀陀陀羅尼易莎訶 摩訶檀陀陀羅尼易莎訶 母止離那羅耶莎訶 摩訶母止隣那羅耶莎訶 闍延底易莎訶 潛底易莎訶 阿舍(傷戈反)哿里多耶莎訶 摩訶摩誘利苾陀耶羅闍莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「熙利熙利 弭(亡比反)利 怛陀 多跋智 鑮(蒲博反)翅(言以反)鑮翅呼離呼離陀羅陀羅 訶羅訶羅 遮羅遮羅 箒樓箒樓莎訶 那末薩婆 佛陀南(奴擔反，後皆同)莎訶 辟支佛陀南莎訶 阿羅漢多南莎 米徙遏(呼葛反)死野(即彌勒也)菩陀薩怛縛(二合)莎訶 薩婆菩地薩埵南(奴擔反)莎訶 阿那鉗靡(亡比反)南(奴擔反)莎訶婆已梨多鉗弭南莎訶 輸盧多半那南(奴擔反)莎訶 三藐伽多南莎訶 三藐波羅底半那南莎訶 婆羅摩耶莎訶 波羅闍波多易(難易之易後皆同)莎訶 伊沙那耶莎訶 惡伽那易莎訶 波野婢莎訶 波縷那耶莎訶 野摩耶莎訶 優邊陀羅耶莎訶 鞞沙羅婆耶藥叉地(途止反)波多易(難易)莎訶 陀里多賴多羅耶乾撻婆地(途止反)波多易莎訶 毘樓他柯耶鳩槃茶地波多易莎訶 毘縷博叉耶那伽地波多易莎訶 提波南莎訶 那伽南莎訶 阿脩羅南莎訶 摩樓多南莎訶 伽樓多南莎訶 乾撻婆南莎訶 緊那羅南莎訶 摩睺羅伽南莎訶 藥叉南莎訶 洛叉那南莎訶 彼離多南莎訶 比舍詐南莎訶 部多南莎訶 鳩盤茶南莎訶 富多那南莎訶 柯多富多那南莎訶 莎干陀南莎訶 蘊摩陀南莎訶 車耶南莎訶 阿貝莎摩羅南莎訶 欝(烏突反) 多羅柯那南莎訶 旃陀羅修里喻南莎訶 諾察多羅南莎訶 伽羅訶那南莎訶 竪底沙南莎訶 毘沙南莎訶 里史南莎訶 悉他南莎訶 悉他婆羅多南莎訶 悉他苾陀耶南莎訶 瞿里易莎訶 乾他里易莎訶 甞求梨易莎訶 阿弭(亡比反)里多耶莎訶 遮彼底易莎訶 陀羅弭(亡比反)地易莎訶 奢婆里易莎訶 阿闍婆那耶莎訶 旃陀里易莎訶 摩當祁易莎訶 那伽喜里陀耶野莎訶 伽樓陀喜里陀耶野莎訶 摩捺雖尼易莎訶 摩訶摩捺雖尼易莎訶 奢陀叉梨易莎訶 摩尼跋陀羅耶莎訶 莎曼多羅跋陀羅耶莎訶 摩訶莎摩陀耶野莎訶 摩訶波羅底莎羅那耶莎訶 矢多婆那耶莎訶 摩訶矢多婆那耶莎訶 檀陀陀羅尼易莎訶 摩訶檀陀陀羅尼易莎訶 母止離那羅耶莎訶 摩訶母止隣那羅耶莎訶 闍延底易莎訶 潛底易莎訶 阿舍(傷戈反)哿里多耶莎訶 摩訶摩誘利苾陀耶羅闍莎訶」

「以此大明大呪大行大護，令我某甲滅惡事業，除厭鬼、起死鬼、作聲鬼、兵鬼、無頭鬼、癲癎鬼、怖人鬼，消毒噏氣、惡食惡唾、惡影惡見、惡書惡度，辟縣官、除寒熱，一日二日三日四日乃至七日半月一月，或天時所作、鬼作風冷痰癊，一切和合乍寒乍熱，除頭痛不能食，眼鼻頰齒領車頸耳、心脅背腹𦝣膝風、手脚身體支節風痛，除諸執錄、一切毒病，願日夜安隱，願佛垂施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此大明大呪大行大護，令我某甲滅惡事業，除厭鬼、起死鬼、作聲鬼、兵鬼、無頭鬼、癲癎鬼、怖人鬼，消毒噏氣、惡食惡唾、惡影惡見、惡書惡度，辟縣官、除寒熱，一日二日三日四日乃至七日半月一月，或天時所作、鬼作風冷痰癊，一切和合乍寒乍熱，除頭痛不能食，眼鼻頰齒領車頸耳、心脅背腹𦝣膝風、手脚身體支節風痛，除諸執錄、一切毒病，願日夜安隱，願佛垂施。」

「那姥死斗佛陀耶 那姥死斗菩陀也 那姥死斗澘多耶 那姥死斗澘多也 那姥毘木多耶 那姥毘木多也 那姥死斗木多耶 那姥死斗木多也 婆羅摩 那婆喜多 波跘達摩 低(都離反)英那摩 那磨基栗埵 莎死底 莎死底」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那姥死斗佛陀耶 那姥死斗菩陀也 那姥死斗澘多耶 那姥死斗澘多也 那姥毘木多耶 那姥毘木多也 那姥死斗木多耶 那姥死斗木多也 婆羅摩 那婆喜多 波跘達摩 低(都離反)英那摩 那磨基栗埵 莎死底 莎死底」

「願護某甲入胎時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願護某甲入胎時。」

「阿難！汝當取諸龍王名。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝當取諸龍王名。其名如是：

「佛世尊龍王(龍取佛世尊為名，下多如是)、梵龍王、帝釋龍王、海龍王、海子龍王、莎伽羅龍王、鯨龍王、難陀龍王、優波難陀龍王、那羅龍王、優波那伽龍王、善見龍王、婆修已龍王、得解屣龍王、阿樓那龍王、婆樓那龍王、六體龍王、有吉龍王、吉羊毛龍王、吉增長龍王、吉賢龍王、大力龍王、斑斕色龍王、善肩龍王、須彌山龍王、日光龍王、月光龍王、舞龍王、聲龍王、電龍王、破龍王、降雨龍王、無垢龍王、阿力柯龍王(梁言蜂頭)、阿矢沙龍王(梁言馬)、婆里龍王、柯矢沙龍王、馬頭龍王、牛頭龍王、鹿頭龍王、象頭龍王、半白鷺龍王、人聲龍王、種種龍王、種種軍龍王、種種眼龍王、那母止龍王、母止龍王、母止隣陀龍王、聲龍王、帝釋龍王、山龍王、大山龍王、羅部羅龍王、虫龍王、無邊龍王、金龍王、葛旦龍王、青色龍王、黃色龍王、倚羅貝多羅龍王、螺龍王、無半龍王、黑龍王、小黑龍王、天力龍王、毘㝹龍王、毛被龍王、可畏龍王、羅剎龍王、山肩龍王、恒龍王、辛頭龍王、薄丘龍王、死多龍王、益吉龍王、阿㝹達多龍王、善跡龍王、瑿羅龍王、持地龍王、持山龍王、持光明龍王、賢龍王、善賢龍王、寶賢龍王、力賢龍王、珠龍王、珠頂龍王、雨黑龍王、雨黃龍王、雨赤龍王、雨白龍王、曼華龍王、赤曼龍王、獨子龍王、賢衣龍王、鼓龍王、鼓聲龍王、阿落渚龍王、戲兒龍王、毘頭賴吒龍王、毘頭略龍王、毘樓博叉龍王、毘沙門龍王、車面龍王、可畏龍王、瞿曇龍王、五龍王、五髻起龍王、滴龍王、小滴龍王、阿修哿龍王、柯羅哿龍王、婆里个龍王、摩尼得柯羅龍王、金紙尼龍王、金者那柯龍王、齒傍个龍王、黑瞿曇龍王、非人龍王、人龍王、根人龍王、上人龍王、摩等伽羅龍王、般他个龍王、上龍王、藍扶羅龍王、勝龍王、香龍王、香色龍王、阿羅婆陀龍王、摩羅婆陀龍王、有意龍王、大有意龍王、葛雉多哿龍王、歡喜龍王、迦比羅世羅婆个龍王、欝波羅龍王、那珂柯龍王、跋他摩那龍王、木叉个龍王、浡地哿龍王、木叉浡地龍王、波羅木叉那龍王、甘婆羅瑣多勞(慰勞之勞)二龍王、倚陀弭逃二龍王、難土波難陀二龍王、藹[?/(冗-几+豕)](昌爾反)多龍王、摩訶修陀里沙那龍王、波陀羅柯龍王、師子龍王、阿陀里沙那木珂龍王、波里架多龍王、修木珂龍王、陀羅尼陀龍王、雨黑龍王、雨白龍王、青白龍王、雨小白龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛世尊龍王(龍取佛世尊為名，下多如是)、梵龍王、帝釋龍王、海龍王、海子龍王、莎伽羅龍王、鯨龍王、難陀龍王、優波難陀龍王、那羅龍王、優波那伽龍王、善見龍王、婆修已龍王、得解屣龍王、阿樓那龍王、婆樓那龍王、六體龍王、有吉龍王、吉羊毛龍王、吉增長龍王、吉賢龍王、大力龍王、斑斕色龍王、善肩龍王、須彌山龍王、日光龍王、月光龍王、舞龍王、聲龍王、電龍王、破龍王、降雨龍王、無垢龍王、阿力柯龍王(梁言蜂頭)、阿矢沙龍王(梁言馬)、婆里龍王、柯矢沙龍王、馬頭龍王、牛頭龍王、鹿頭龍王、象頭龍王、半白鷺龍王、人聲龍王、種種龍王、種種軍龍王、種種眼龍王、那母止龍王、母止龍王、母止隣陀龍王、聲龍王、帝釋龍王、山龍王、大山龍王、羅部羅龍王、虫龍王、無邊龍王、金龍王、葛旦龍王、青色龍王、黃色龍王、倚羅貝多羅龍王、螺龍王、無半龍王、黑龍王、小黑龍王、天力龍王、毘㝹龍王、毛被龍王、可畏龍王、羅剎龍王、山肩龍王、恒龍王、辛頭龍王、薄丘龍王、死多龍王、益吉龍王、阿㝹達多龍王、善跡龍王、瑿羅龍王、持地龍王、持山龍王、持光明龍王、賢龍王、善賢龍王、寶賢龍王、力賢龍王、珠龍王、珠頂龍王、雨黑龍王、雨黃龍王、雨赤龍王、雨白龍王、曼華龍王、赤曼龍王、獨子龍王、賢衣龍王、鼓龍王、鼓聲龍王、阿落渚龍王、戲兒龍王、毘頭賴吒龍王、毘頭略龍王、毘樓博叉龍王、毘沙門龍王、車面龍王、可畏龍王、瞿曇龍王、五龍王、五髻起龍王、滴龍王、小滴龍王、阿修哿龍王、柯羅哿龍王、婆里个龍王、摩尼得柯羅龍王、金紙尼龍王、金者那柯龍王、齒傍个龍王、黑瞿曇龍王、非人龍王、人龍王、根人龍王、上人龍王、摩等伽羅龍王、般他个龍王、上龍王、藍扶羅龍王、勝龍王、香龍王、香色龍王、阿羅婆陀龍王、摩羅婆陀龍王、有意龍王、大有意龍王、葛雉多哿龍王、歡喜龍王、迦比羅世羅婆个龍王、欝波羅龍王、那珂柯龍王、跋他摩那龍王、木叉个龍王、浡地哿龍王、木叉浡地龍王、波羅木叉那龍王、甘婆羅瑣多勞(慰勞之勞)二龍王、倚陀弭逃二龍王、難土波難陀二龍王、藹[?/(冗-几+豕)](昌爾反)多龍王、摩訶修陀里沙那龍王、波陀羅柯龍王、師子龍王、阿陀里沙那木珂龍王、波里架多龍王、修木珂龍王、陀羅尼陀龍王、雨黑龍王、雨白龍王、青白龍王、雨小白龍王。

「此諸龍王及諸龍王，於此地上或時作聲、或時放光、或時降雨、或時熟稻，其常見佛受三歸五戒，解脫金翅鳥怖畏、解脫熱沙怖畏、解脫王事怖畏，常持於地住大寶宮，壽命長久有大神通力，富貴自在，與諸眷屬常除怨嫉，名譽遠流，與天、阿修羅戰。彼諸龍王及兒孫兄弟大臣軍主使吏群眾，以此大孔雀王呪，願常擁護，令我安隱。若殘食不殘食、若醉不醉、行住坐臥睡覺去來，若從於王𡨥亂荒餓非時節死，大地震動、師子虎狼，一切怖畏皆得安隱。從天、龍、阿修羅、摩睺多、伽樓多、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、藥叉、落叉波、離多、比沙者、部多、鳩槃茶、富多那、柯多富多那、娑干陀、蘊摩陀、車耶、阿貝摩羅、欝娑多羅、羅哿等，一切怖畏事業皆得安隱。柯若羅陀已羅那、起死鬼、作聲鬼、使鬼，惡食惡唾、惡影惡見、惡書惡渡、執錄怖畏，皆得安隱。癬疥疽癩、癭瘤等諸病，皆悉除差，日夜安隱。願一切諸佛，常施我安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸龍王及諸龍王，於此地上或時作聲、或時放光、或時降雨、或時熟稻，其常見佛受三歸五戒，解脫金翅鳥怖畏、解脫熱沙怖畏、解脫王事怖畏，常持於地住大寶宮，壽命長久有大神通力，富貴自在，與諸眷屬常除怨嫉，名譽遠流，與天、阿修羅戰。彼諸龍王及兒孫兄弟大臣軍主使吏群眾，以此大孔雀王呪，願常擁護，令我安隱。若殘食不殘食、若醉不醉、行住坐臥睡覺去來，若從於王𡨥亂荒餓非時節死，大地震動、師子虎狼，一切怖畏皆得安隱。從天、龍、阿修羅、摩睺多、伽樓多、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、藥叉、落叉波、離多、比沙者、部多、鳩槃茶、富多那、柯多富多那、娑干陀、蘊摩陀、車耶、阿貝摩羅、欝娑多羅、羅哿等，一切怖畏事業皆得安隱。柯若羅陀已羅那、起死鬼、作聲鬼、使鬼，惡食惡唾、惡影惡見、惡書惡渡、執錄怖畏，皆得安隱。癬疥疽癩、癭瘤等諸病，皆悉除差，日夜安隱。願一切諸佛，常施我安隱。

「那姥死斗佛陀耶 那姥死斗菩陀也 那姥莎斗潛多耶 那姥莎斗潛多也 那姥毘木多耶 那姥毘木多也 那姥死斗木多耶 那姥死斗木多也 婆羅摩 那婆喜多 波跘達摩低(都離反)芟那摩 那磨基粟埵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那姥死斗佛陀耶 那姥死斗菩陀也 那姥莎斗潛多耶 那姥莎斗潛多也 那姥毘木多耶 那姥毘木多也 那姥死斗木多耶 那姥死斗木多也 婆羅摩 那婆喜多 波跘達摩低(都離反)芟那摩 那磨基粟埵」

「願守護我及我眷屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願守護我及我眷屬。」

「阿難！此大孔雀明王，毘婆尸佛正遍知覺所說所隨喜。其呪如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀明王，毘婆尸佛正遍知覺所說所隨喜。其呪如是：

「阿羅智 柯羅智 摩提(途斯反，後皆同)摩陀 跋羅提 阿婆離 沙婆離 斗離斗離 首離首離 部離部離 沙婆離 波羅那羅 吼止吼止吼止吼止吼止 母止母止母止 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿羅智 柯羅智 摩提(途斯反，後皆同)摩陀 跋羅提 阿婆離 沙婆離 斗離斗離 首離首離 部離部離 沙婆離 波羅那羅 吼止吼止吼止吼止吼止 母止母止母止 莎訶」

「阿難！此大孔雀王，尸棄佛正遍知所說所隨喜。其呪如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀王，尸棄佛正遍知所說所隨喜。其呪如是：

「一智 蜜智 口提 毘提 喜利弭(亡比反)利枳斗母離 菴婆離 菴婆羅波底 醰鞞 土醰鞞 喜利喜利 憙利 苟止苟止 母止母止 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一智 蜜智 口提 毘提 喜利弭(亡比反)利枳斗母離 菴婆離 菴婆羅波底 醰鞞 土醰鞞 喜利喜利 憙利 苟止苟止 母止母止 莎訶」

「阿難！此大孔雀王，毘首撫佛正遍知所說所隨喜。其呪如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀王，毘首撫佛正遍知所說所隨喜。其呪如是：

「武利 武利翅 摩地 曼地尼只 訶離 訶離 伽離 珂離 頗離 頗里尸檀底 檀底檀底離 奢柯底 摩柯底那 智那底尼 矢利矢利矢利矢利 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「武利 武利翅 摩地 曼地尼只 訶離 訶離 伽離 珂離 頗離 頗里尸檀底 檀底檀底離 奢柯底 摩柯底那 智那底尼 矢利矢利矢利矢利 莎訶」

「阿難！此大孔雀王呪，哿拘留孫佛正遍知所說所隨喜。其呪如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀王呪，哿拘留孫佛正遍知所說所隨喜。其呪如是：

「喜底 婆底 鳩底 母底 斗底修智 檀諦(當離反，後皆同)檀戴(吳音同)檀底離 奢弭里 遮摩利 他伽利 遮伽利 干遮尼 干遮那婆底 婆離婆離婆離婆離婆離 檀諦悉他 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜底 婆底 鳩底 母底 斗底修智 檀諦(當離反，後皆同)檀戴(吳音同)檀底離 奢弭里 遮摩利 他伽利 遮伽利 干遮尼 干遮那婆底 婆離婆離婆離婆離婆離 檀諦悉他 莎訶」

「阿難！此大孔雀王呪，柯那供正遍知所說所隨喜。其呪如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀王呪，柯那供正遍知所說所隨喜。其呪如是：

「檀多離 多多離 多羅離 多羅都多離多離多離 毘離 毘闍易 苾受婆離 毘羅提毘羅提 毘羅闍毘羅闍 摩死 摩底 摩利 摩里尼 刎提 祁梨刎提 座離座離座離座離座離 跋陀羅波底悉地 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「檀多離 多多離 多羅離 多羅都多離多離多離 毘離 毘闍易 苾受婆離 毘羅提毘羅提 毘羅闍毘羅闍 摩死 摩底 摩利 摩里尼 刎提 祁梨刎提 座離座離座離座離座離 跋陀羅波底悉地 莎訶」

「阿難！此大孔雀王呪，迦葉正遍知所說所隨喜。其呪如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀王呪，迦葉正遍知所說所隨喜。其呪如是：

「安陀離 干陀離 曼陀離 看陀離 剡浮剡浮那地 剡浮婆底 末諦末底尼翅 阿摩離 僧戲(香豉切)訶羅訶羅訶羅訶羅 波首波首波首波首波首 波底 悉地 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安陀離 干陀離 曼陀離 看陀離 剡浮剡浮那地 剡浮婆底 末諦末底尼翅 阿摩離 僧戲(香豉切)訶羅訶羅訶羅訶羅 波首波首波首波首波首 波底 悉地 莎訶」

「阿難！此大孔雀王呪，我今釋迦牟尼正遍知所說所隨喜。其呪如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀王呪，我今釋迦牟尼正遍知所說所隨喜。其呪如是：

「喜利弭(亡比反)利已利弭(亡比反)利伊里離多羅武離 阿那喜 踏赴 陀踏赴 倚他柯 哿莎提 那羅苟多 已底利 菩地里翅 甘部 優陀里尼 婆娑婆 朗祇多羅頭義 婆羅泥(郎臂反)扶吁羅尼 波羅已里致 達殺智 弭(亡比反)利多利 伊致訶斯 阿婆隸摩基(姑祁反)隸 跋智 跋多 跋智 婆羅 耽毘 婆婁沙斗隄步 沙得柯羅斗 三曼底 那 耶他 修欬 施賒修 地賒修 多無陀紺婆婆斗 南無頗婆渧(都致反)伊利底移瞿杜憙柯易尸凌伽利柯移阿婁止 那婁止 那智那智 跋視羅那 跋視羅 優陀那 毘陵易 阿羅多易婆羅多易那羅那羅 鉢賒耶尼 波梨賒尼易 莎訶 死檀斗 曼多羅波馱 陀羅尼馱 耶他」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜利弭(亡比反)利已利弭(亡比反)利伊里離多羅武離 阿那喜 踏赴 陀踏赴 倚他柯 哿莎提 那羅苟多 已底利 菩地里翅 甘部 優陀里尼 婆娑婆 朗祇多羅頭義 婆羅泥(郎臂反)扶吁羅尼 波羅已里致 達殺智 弭(亡比反)利多利 伊致訶斯 阿婆隸摩基(姑祁反)隸 跋智 跋多 跋智 婆羅 耽毘 婆婁沙斗隄步 沙得柯羅斗 三曼底 那 耶他 修欬 施賒修 地賒修 多無陀紺婆婆斗 南無頗婆渧(都致反)伊利底移瞿杜憙柯易尸凌伽利柯移阿婁止 那婁止 那智那智 跋視羅那 跋視羅 優陀那 毘陵易 阿羅多易婆羅多易那羅那羅 鉢賒耶尼 波梨賒尼易 莎訶 死檀斗 曼多羅波馱 陀羅尼馱 耶他」

「如汝嚙莎底比丘常安隱，如是此大孔雀王呪，願安隱護一切眾生，願得安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如汝嚙莎底比丘常安隱，如是此大孔雀王呪，願安隱護一切眾生，願得安隱。」

「阿難！此大孔雀王呪，彌勒菩薩所說所隨喜。其呪如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀王呪，彌勒菩薩所說所隨喜。其呪如是：

「尸利尸利尸利跋陀竪帝(當利反，後皆同) 竪帝 跋陀離 呵隸呵 呵梨尼 檀底賒波離尸弭(亡臂反)守羅波尼 菩提菩提菩提菩提薩埵 菩提波利 遮梨尼易」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尸利尸利尸利跋陀竪帝(當利反，後皆同) 竪帝 跋陀離 呵隸呵 呵梨尼 檀底賒波離尸弭(亡臂反)守羅波尼 菩提菩提菩提菩提薩埵 菩提波利 遮梨尼易」

「願帝釋護我頭，金剛手及迦葉願大力護我頭，毘沙王護我腹，博叉王護我心，令我造一切善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願帝釋護我頭，金剛手及迦葉願大力護我頭，毘沙王護我腹，博叉王護我心，令我造一切善。

「柯羅 毘舍遮 地喜波帝 勒叉洛叉梵(摩監反)菩婆部底 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「柯羅 毘舍遮 地喜波帝 勒叉洛叉梵(摩監反)菩婆部底 莎訶」

「阿難！此大孔雀王呪，梵一千世界主所說所隨喜。其呪如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀王呪，梵一千世界主所說所隨喜。其呪如是：

「喜利喜利呵利呵利弭利弭(亡比反) 利弭利弭利弭利 摩梨尼朋拘利 机利机利机利机利机利 摩利机里底 婆羅摩移(移徙之移)叉羅翅毘杜 訶毘杜 訶赴徙赴漏赴漏赴漏赴漏莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜利喜利呵利呵利弭利弭(亡比反) 利弭利弭利弭利 摩梨尼朋拘利 机利机利机利机利机利 摩利机里底 婆羅摩移(移徙之移)叉羅翅毘杜 訶毘杜 訶赴徙赴漏赴漏赴漏赴漏莎訶」

「懕殺毒害，佛力、緣覺力、阿羅漢力、阿那含力、須陀洹力實語，梵杖帝釋、金剛毘紉、鐵輪火燒龍繩阿修羅、幻龍電摩醯手叉娑干陀錫(錫音徙)、大孔雀王呪等，所殺諸毒願皆入地，令我某甲等皆得安隱。徙一切毒龍蠱等之及人所作，齒嚙電雨蛇鼠癰疽蛷螋、蚰蚣蝦蟇蠅虻蜂蠆、黠歛父个底履羅、人非人疑藥等毒，願渡諸毒皆入地中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「懕殺毒害，佛力、緣覺力、阿羅漢力、阿那含力、須陀洹力實語，梵杖帝釋、金剛毘紉、鐵輪火燒龍繩阿修羅、幻龍電摩醯手叉娑干陀錫(錫音徙)、大孔雀王呪等，所殺諸毒願皆入地，令我某甲等皆得安隱。徙一切毒龍蠱等之及人所作，齒嚙電雨蛇鼠癰疽蛷螋、蚰蚣蝦蟇蠅虻蜂蠆、黠歛父个底履羅、人非人疑藥等毒，願渡諸毒皆入地中。」

「阿難此大孔雀王呪，帝釋天王所說所隨喜。其呪如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難此大孔雀王呪，帝釋天王所說所隨喜。其呪如是：

「地羅禪兜隷 作卑致 禪兜隷摩呵尼珂多尼 伽羅娑尼喜(吳音同，後皆同)利矢利陀由底尸利 多樓那 僧喜呵呵呵呵呵呵僧醯 癡底 毘癡底 鉤漏鉤漏 摩羅刺(昌致反)兜陀兜陀死 婆陀婆陀死死利死利 迦比隷 迦毘羅母隷呵喜吼薩婆頭使多 婆羅頭使多南剡婆南 迦酉(吳音同)弭(亡比反)莎訶 多里陀世喜提(徒規反)鞞喜 欝鄧(徒拯反)祁利 修羅波底 跋底跋闍羅 跋闍羅 跋闍羅 跋闍羅 跋闍羅 波多易 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地羅禪兜隷 作卑致 禪兜隷摩呵尼珂多尼 伽羅娑尼喜(吳音同，後皆同)利矢利陀由底尸利 多樓那 僧喜呵呵呵呵呵呵僧醯 癡底 毘癡底 鉤漏鉤漏 摩羅刺(昌致反)兜陀兜陀死 婆陀婆陀死死利死利 迦比隷 迦毘羅母隷呵喜吼薩婆頭使多 婆羅頭使多南剡婆南 迦酉(吳音同)弭(亡比反)莎訶 多里陀世喜提(徒規反)鞞喜 欝鄧(徒拯反)祁利 修羅波底 跋底跋闍羅 跋闍羅 跋闍羅 跋闍羅 跋闍羅 波多易 莎訶」

「阿難！此大孔雀王呪，四天王所說所隨喜。其呪如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀王呪，四天王所說所隨喜。其呪如是：

「座邏座羅奈 多波多波奈 陀磨陀磨奈 婆羅婆羅奈 已(吳音同，後皆同)底已底比致比致娑羅娑羅訶羅訶羅 多羅底里 陀陀陀陀陀 婆婆婆婆婆 呵羅呵羅呵羅呵羅呵羅 悉地憙(吳音同，後皆同)悉地喜悉地喜悉地喜悉地喜 薩(薩割反)死底薩死底薩死底薩死底薩死底」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「座邏座羅奈 多波多波奈 陀磨陀磨奈 婆羅婆羅奈 已(吳音同，後皆同)底已底比致比致娑羅娑羅訶羅訶羅 多羅底里 陀陀陀陀陀 婆婆婆婆婆 呵羅呵羅呵羅呵羅呵羅 悉地憙(吳音同，後皆同)悉地喜悉地喜悉地喜悉地喜 薩(薩割反)死底薩死底薩死底薩死底薩死底」

「我某甲從一切捉人鬼兵、闇冥夜死持繩所縛鬼死罰下，皆易有罰梵杖、帝釋杖、仙人杖、天杖、龍杖、阿修羅杖、緊那羅杖，摩睺羅伽、藥叉罰，羅剎、俾禮多(梁言餓鬼)、毘舍闍(梁言願鬼)、部多、鳩槃茶、富單那、柯多富多那、娑干多、怨摩他、車耶、阿鉢莎摩羅、欝多羅、柯鞞多羅、羅闍、水火盜賊，從一切讁罰，願我及眷屬皆悉安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲從一切捉人鬼兵、闇冥夜死持繩所縛鬼死罰下，皆易有罰梵杖、帝釋杖、仙人杖、天杖、龍杖、阿修羅杖、緊那羅杖，摩睺羅伽、藥叉罰，羅剎、俾禮多(梁言餓鬼)、毘舍闍(梁言願鬼)、部多、鳩槃茶、富單那、柯多富多那、娑干多、怨摩他、車耶、阿鉢莎摩羅、欝多羅、柯鞞多羅、羅闍、水火盜賊，從一切讁罰，願我及眷屬皆悉安隱。」

「阿難！汝當取諸河王名。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝當取諸河王名。其名如是：

「辛頭河王、恒河王、薄丘河王、死多河王、莎羅部河王、阿恃羅婆底河王、閻母那河王、苟訶河王、毘多莎多河王、沙多陀勞河王、毘波沙河王、醫羅婆底河王、旃陀波羅婆河王、莎賴婆底河王、葛車比河王、波樓沙㝹河王、柯毘梨河王、多摩羅般尼河王、摩偷摩底河王、別多羅婆底河王、憶口摩底河王、捺摩陀河王、修蜜多羅河王、苾沙蜜多羅河王、多摩羅河王、般遮羅河王、修婆死斗河王、波羅跋特利柯河王、多逋陀河王、毘摩羅河王。此諸河王及餘川流，乃至地上一切河，諸天、龍、阿修羅、摩樓多、伽樓陀、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、藥叉、羅剎、娑畢離多、比沙遮、部多鳩槃茶、富單那、柯多富多耶、娑干陀、怨摩陀、車耶、阿鉢莎摩羅、欝多羅柯，噏人精氣食肉食胎、飲血髓脂膏生藤壽命，乃至華鬘香華果種，火所燒食臭爛屎尿、唾涕涎淡殘吐不淨。諸噉食鬼種種可惡，以此大孔雀王呪，願守護我，令壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辛頭河王、恒河王、薄丘河王、死多河王、莎羅部河王、阿恃羅婆底河王、閻母那河王、苟訶河王、毘多莎多河王、沙多陀勞河王、毘波沙河王、醫羅婆底河王、旃陀波羅婆河王、莎賴婆底河王、葛車比河王、波樓沙㝹河王、柯毘梨河王、多摩羅般尼河王、摩偷摩底河王、別多羅婆底河王、憶口摩底河王、捺摩陀河王、修蜜多羅河王、苾沙蜜多羅河王、多摩羅河王、般遮羅河王、修婆死斗河王、波羅跋特利柯河王、多逋陀河王、毘摩羅河王。此諸河王及餘川流，乃至地上一切河，諸天、龍、阿修羅、摩樓多、伽樓陀、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、藥叉、羅剎、娑畢離多、比沙遮、部多鳩槃茶、富單那、柯多富多耶、娑干陀、怨摩陀、車耶、阿鉢莎摩羅、欝多羅柯，噏人精氣食肉食胎、飲血髓脂膏生藤壽命，乃至華鬘香華果種，火所燒食臭爛屎尿、唾涕涎淡殘吐不淨。諸噉食鬼種種可惡，以此大孔雀王呪，願守護我，令壽百歲。」

「阿難！汝當取諸山王名。其名如是：須彌山王、雪山王、乾闥摩陀那山王、百頂山王、珂特羅柯山王、金翅山王、持光明山王、尼旻陀羅山王、灼哿羅婆陀山王、摩訶灼哿羅婆陀山王、婆羅摩山王、抄梵摩山王、有吉山王、善見山王、善翅山王、大山王、寶處山王、已里美沙山王、珠頸山王、帝釋山王、罷(亡俾反)摩質多羅山王、金剛處山王、曲隨阿修羅山王、訶㝹摩質多羅山王、電光山王、莎多那山王、月光山王、日光山王、毘頭山王、頻他耶山王、賢石山王、種種頂山王、摩羅耶山王、馬耳山王、波里治多羅山王、善肩山王、珠迷山王、修仙那山王、梵喙山王、皮樓葛車山王、瞿訶那山王、摩羅質多羅山王、渴伽山王、莎多婆那山王王、刎闍山王、樓樓婆修山王、達陀羅山王、稽羅婆山王、摩醯斗山王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝當取諸山王名。其名如是：須彌山王、雪山王、乾闥摩陀那山王、百頂山王、珂特羅柯山王、金翅山王、持光明山王、尼旻陀羅山王、灼哿羅婆陀山王、摩訶灼哿羅婆陀山王、婆羅摩山王、抄梵摩山王、有吉山王、善見山王、善翅山王、大山王、寶處山王、已里美沙山王、珠頸山王、帝釋山王、罷(亡俾反)摩質多羅山王、金剛處山王、曲隨阿修羅山王、訶㝹摩質多羅山王、電光山王、莎多那山王、月光山王、日光山王、毘頭山王、頻他耶山王、賢石山王、種種頂山王、摩羅耶山王、馬耳山王、波里治多羅山王、善肩山王、珠迷山王、修仙那山王、梵喙山王、皮樓葛車山王、瞿訶那山王、摩羅質多羅山王、渴伽山王、莎多婆那山王王、刎闍山王、樓樓婆修山王、達陀羅山王、稽羅婆山王、摩醯斗山王。

「彼諸王於地上，住於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸王於地上，住於彼。

「諸天、龍、阿修羅、摩樓多、伽樓陀、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、藥叉、羅剎沙、彼離多、比沙遮、部多、鳩槃茶、富單那、柯多富多那、娑干陀、怨摩陀、車耶、阿鉢莎摩羅、欝多羅、柯悉他、苾陀他羅王等，及其眷屬常住於彼。彼復以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲，除一切惡納一切善，諸佛護念日夜安隱莎訶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天、龍、阿修羅、摩樓多、伽樓陀、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、藥叉、羅剎沙、彼離多、比沙遮、部多、鳩槃茶、富單那、柯多富多那、娑干陀、怨摩陀、車耶、阿鉢莎摩羅、欝多羅、柯悉他、苾陀他羅王等，及其眷屬常住於彼。彼復以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲，除一切惡納一切善，諸佛護念日夜安隱莎訶。」

「阿難！汝當取諸星神名常行虛空。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝當取諸星神名常行虛空。其名如是：

「基栗底柯、虜喜尼摩梨伽尸羅、阿陀羅、不奈那婆修弗沙阿沙離沙。此七星常於東門守護東方，亦以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「基栗底柯、虜喜尼摩梨伽尸羅、阿陀羅、不奈那婆修弗沙阿沙離沙。此七星常於東門守護東方，亦以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。」

「訶可、雨頗、求尼、訶莎多、質多羅、莎底、毘釋珂。此七星常於南門守護南方，亦以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶可、雨頗、求尼、訶莎多、質多羅、莎底、毘釋珂。此七星常於南門守護南方，亦以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。」

「阿㝹羅他、拆沙他、牟藍、弗婆莎他、欝多羅莎他、阿毘止、沙羅波那。 此七星常於西門守護西方，亦以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿㝹羅他、拆沙他、牟藍、弗婆莎他、欝多羅莎他、阿毘止、沙羅波那。 此七星常於西門守護西方，亦以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。」

「阿茶他、捨多毘沙、弗婆跋陀羅、欝多羅、跋陀羅離婆底、阿離尼、婆羅尼。此七星常於北門守護北方，亦以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿茶他、捨多毘沙、弗婆跋陀羅、欝多羅、跋陀羅離婆底、阿離尼、婆羅尼。此七星常於北門守護北方，亦以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。」

「二十八星方方有七，如是七星及日月出沒增減，常行於世間，有大光明神通。我以至心願亦隨喜此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十八星方方有七，如是七星及日月出沒增減，常行於世間，有大光明神通。我以至心願亦隨喜此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。」

「阿難！汝當取諸仙人名，成就諸行光明苦行，常住江河山林，語言術藝為伐，有五神通飛行自在。我今當說其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝當取諸仙人名，成就諸行光明苦行，常住江河山林，語言術藝為伐，有五神通飛行自在。我今當說其名如是：

「藹沙多哿摩訶里史大仙人、婆摩个大仙人、婆摩提婆大仙人、婆里大仙人、末干陀耶大仙人、苾沙蜜多羅大仙人、婆悉他大仙人、迦葉波大仙人、毘栗他迦葉波大仙人、毘梨咎大仙人、鴦其羅婆大仙人、鴦其羅大仙人、鴦其羅莎大仙人、婆邏其羅他大仙人、阿底離大仙人、富賴沙他大仙人、死偷羅尸羅大仙人、闍摩度伽尼大仙人、提携波耶那大仙人、已栗沙那提波耶那大仙人、訶里底大仙人、訶里多耶那大仙人、娑瞢其羅大仙人、羼底婆持大仙人、已羅底大仙人、阿已羅底大仙人、求樓大仙人、補多柯大仙人、柯補多柯大仙人、藹娑羅耶那大仙人、熙摩槃大仙人、虜喜著敧大仙人、奪(吳音)婆莎大仙人、鞞衫波耶那大仙人、槃米(摩底反)柯大仙人、摩陀那大仙人、羅部大仙人、斗姑盧陀那大仙人、毘梨害(吳音)娑波底大仙人、阿羅年尼大仙人、莎尼遮羅大仙人、部他大仙人、尚求梨大仙人、寒(吳音)那里大仙人、倚介尼陵伽大仙人、糜梨伽尸凌伽大仙人、竭羅伽大仙人、旦陀耶那大仙人、于婆耶那大仙人、毘摩摩登伽大仙人、劫毘邏大仙人、瞿曇大仙人、虜喜多娑大仙人、修涅多羅大仙人、婆陀詰羅大仙人、那羅陀大仙人、具婆多大仙人、阿已里米(摩底反)虜大仙人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藹沙多哿摩訶里史大仙人、婆摩个大仙人、婆摩提婆大仙人、婆里大仙人、末干陀耶大仙人、苾沙蜜多羅大仙人、婆悉他大仙人、迦葉波大仙人、毘栗他迦葉波大仙人、毘梨咎大仙人、鴦其羅婆大仙人、鴦其羅大仙人、鴦其羅莎大仙人、婆邏其羅他大仙人、阿底離大仙人、富賴沙他大仙人、死偷羅尸羅大仙人、闍摩度伽尼大仙人、提携波耶那大仙人、已栗沙那提波耶那大仙人、訶里底大仙人、訶里多耶那大仙人、娑瞢其羅大仙人、羼底婆持大仙人、已羅底大仙人、阿已羅底大仙人、求樓大仙人、補多柯大仙人、柯補多柯大仙人、藹娑羅耶那大仙人、熙摩槃大仙人、虜喜著敧大仙人、奪(吳音)婆莎大仙人、鞞衫波耶那大仙人、槃米(摩底反)柯大仙人、摩陀那大仙人、羅部大仙人、斗姑盧陀那大仙人、毘梨害(吳音)娑波底大仙人、阿羅年尼大仙人、莎尼遮羅大仙人、部他大仙人、尚求梨大仙人、寒(吳音)那里大仙人、倚介尼陵伽大仙人、糜梨伽尸凌伽大仙人、竭羅伽大仙人、旦陀耶那大仙人、于婆耶那大仙人、毘摩摩登伽大仙人、劫毘邏大仙人、瞿曇大仙人、虜喜多娑大仙人、修涅多羅大仙人、婆陀詰羅大仙人、那羅陀大仙人、具婆多大仙人、阿已里米(摩底反)虜大仙人。

「阿難！彼先仙人造四阿韋陀，常說呪術，能使人善惡苦行成就。亦以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼先仙人造四阿韋陀，常說呪術，能使人善惡苦行成就。亦以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。其名如是：

「訶梨 訶梨 訶梨 欺(吳音同)梨尼梨 修梨修利 喜利喜利 眉利眉利 蹋副陀蹋副 伽羅莎尼 摩他尼 陀訶尼 珂多尼 波遮尼 波多尼 訶那尼陀尼 陀羅尼 遮羅 遮羅尼 波多尼 牟訶尼 娑擔 婆尼 剡婆尼 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶梨 訶梨 訶梨 欺(吳音同)梨尼梨 修梨修利 喜利喜利 眉利眉利 蹋副陀蹋副 伽羅莎尼 摩他尼 陀訶尼 珂多尼 波遮尼 波多尼 訶那尼陀尼 陀羅尼 遮羅 遮羅尼 波多尼 牟訶尼 娑擔 婆尼 剡婆尼 莎訶」

「阿難！汝當取大毒名。其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝當取大毒名。其名如是：

「安陀羅、般陀羅、柯羅邏、枳由邏、部登伽摩、部多波底、頻頭波底、死里波底、底闍波底、底闍伽羅波底、耶奢波底、耶奢伽羅波底、阿羅邏多羅邏多、羅奪(吳音)多羅、檀多陀訶是羅、是藍頗羅求劉之羅、檀兜羅、伊利已遮、基梨已遮奢多斗羅、毘拘利、那拘利、伊利已力起、多朗伽栗沙他、阿羅摩底、剡浮摩底、摩偷摩底、阿偷摩他底、柯摩離、毘摩離、軍陀離、阿底、那底、薄枳、薄哿頭底、跋娑那帔摩訶伽離斗瀶皮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安陀羅、般陀羅、柯羅邏、枳由邏、部登伽摩、部多波底、頻頭波底、死里波底、底闍波底、底闍伽羅波底、耶奢波底、耶奢伽羅波底、阿羅邏多羅邏多、羅奪(吳音)多羅、檀多陀訶是羅、是藍頗羅求劉之羅、檀兜羅、伊利已遮、基梨已遮奢多斗羅、毘拘利、那拘利、伊利已力起、多朗伽栗沙他、阿羅摩底、剡浮摩底、摩偷摩底、阿偷摩他底、柯摩離、毘摩離、軍陀離、阿底、那底、薄枳、薄哿頭底、跋娑那帔摩訶伽離斗瀶皮。

「阿難！此大毒名，亦以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大毒名，亦以此大孔雀王呪，願守護我令壽百歲。」

「阿難！此大孔雀王呪，七正遍知所說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀王呪，七正遍知所說如是。

「毘貝尸正遍知、尸棄佛、必沙部、柯羅拘散、柯那柯牢尼佛、今我釋迦牟尼正遍知所說，彌勒菩薩所說，三千梵世主所說，帝釋、四天王、二十八乾闥婆軍主、二十八鳩槃茶軍主、二十八龍軍主、二十八藥叉軍主、般止柯大藥叉軍主、訶梨底落叉女，及五百子等所隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘貝尸正遍知、尸棄佛、必沙部、柯羅拘散、柯那柯牢尼佛、今我釋迦牟尼正遍知所說，彌勒菩薩所說，三千梵世主所說，帝釋、四天王、二十八乾闥婆軍主、二十八鳩槃茶軍主、二十八龍軍主、二十八藥叉軍主、般止柯大藥叉軍主、訶梨底落叉女，及五百子等所隨喜。」

「阿難！此大孔雀王呪，天、龍、阿修羅、摩樓多、伽樓陀、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、藥叉、羅剎娑、彼離多、毘設遮、部多、鳩槃茶、富多那、柯多富多那、莎干陀、怨摩陀、車耶、阿貝摩羅、欝多那等，一切所錄不可得度。若噏人精氣，乃至食吐食不淨等不可度事，及起死鬼作聲鬼兵鬼、惡食唾影見書度等，一日二日三日四日乃至七日半月一月，一時一歲常恒寒熱，乍寒乍熱鬼神寒熱，風冷痰癊和合寒熱等，疥癩癰癤瘤癭等病，蠱毒怖畏災害惱亂瘟疫等，及一切病苦難可度脫。阿難！以此大孔雀王呪，若人能以其名自守護者，一切疾苦不得侵近。若人應被執繫，以罰得脫；若應當鞭罰，以杖得脫；若應得杖，搏聳得脫；若應搏聳，瞋罵得脫；若應得瞋罵，戒勗得解脫；若應戒勗，和然得脫。無王怖畏、無劫賊怖畏、無水火怖畏，不溺水死、毒不害身、器仗不傷，悟覺常安、夜見善夢，無諸苦亂，怨家惡友一切解脫，無復怖畏除初報業。阿難！此大孔雀王呪，若時多雨、若時枯旱，應當讀誦。諸龍驚懼，若雨即晴、若旱即雨，善男子隨意所願。阿難！憶此大孔雀王呪，能滅一切怖畏，何況悉能受持讀誦，若作百結等亦能滅除一切怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大孔雀王呪，天、龍、阿修羅、摩樓多、伽樓陀、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、藥叉、羅剎娑、彼離多、毘設遮、部多、鳩槃茶、富多那、柯多富多那、莎干陀、怨摩陀、車耶、阿貝摩羅、欝多那等，一切所錄不可得度。若噏人精氣，乃至食吐食不淨等不可度事，及起死鬼作聲鬼兵鬼、惡食唾影見書度等，一日二日三日四日乃至七日半月一月，一時一歲常恒寒熱，乍寒乍熱鬼神寒熱，風冷痰癊和合寒熱等，疥癩癰癤瘤癭等病，蠱毒怖畏災害惱亂瘟疫等，及一切病苦難可度脫。阿難！以此大孔雀王呪，若人能以其名自守護者，一切疾苦不得侵近。若人應被執繫，以罰得脫；若應當鞭罰，以杖得脫；若應得杖，搏聳得脫；若應搏聳，瞋罵得脫；若應得瞋罵，戒勗得解脫；若應戒勗，和然得脫。無王怖畏、無劫賊怖畏、無水火怖畏，不溺水死、毒不害身、器仗不傷，悟覺常安、夜見善夢，無諸苦亂，怨家惡友一切解脫，無復怖畏除初報業。阿難！此大孔雀王呪，若時多雨、若時枯旱，應當讀誦。諸龍驚懼，若雨即晴、若旱即雨，善男子隨意所願。阿難！憶此大孔雀王呪，能滅一切怖畏，何況悉能受持讀誦，若作百結等亦能滅除一切怖畏。

「阿難！汝當受持，取此大孔雀王呪為守護四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，離一切怖畏。其呪如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝當受持，取此大孔雀王呪為守護四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，離一切怖畏。其呪如是：

「耶婆檀底 耶盤底 他底 他落已 斗樓斗樓弭 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「耶婆檀底 耶盤底 他底 他落已 斗樓斗樓弭 莎訶」

「貪欲瞋癡，為世三毒。如來已無，道諦所除。貪欲瞋癡，法諦所滅。如此三毒，眾諦能殺。佛法僧力，願守護我。以大孔雀王呪之所除滅，願我安隱。」世尊阿難聞佛所說，恭敬頂禮右遶三匝，往至莎底比丘所，結界結地，以此大孔雀王呪為莎底比丘亦說呪攝受守護，離諸毒苦寂然安隱。阿難為莎底比丘聞說呪已即能行步。時長老阿難及莎底比丘共往詣佛，頭面禮足，却住一面，具以白佛。是時世尊喚長老阿難：「是故阿難！汝當語四眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，此大孔雀王呪。」阿難白佛：「善哉！世尊！」爾時長老阿難受佛教已，即語四眾及莎底比丘，亦於天龍藥叉八部眾等，聞佛所說悉皆隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪欲瞋癡，為世三毒。如來已無，道諦所除。貪欲瞋癡，法諦所滅。如此三毒，眾諦能殺。佛法僧力，願守護我。以大孔雀王呪之所除滅，願我安隱。」世尊阿難聞佛所說，恭敬頂禮右遶三匝，往至莎底比丘所，結界結地，以此大孔雀王呪為莎底比丘亦說呪攝受守護，離諸毒苦寂然安隱。阿難為莎底比丘聞說呪已即能行步。時長老阿難及莎底比丘共往詣佛，頭面禮足，却住一面，具以白佛。是時世尊喚長老阿難：「是故阿難！汝當語四眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，此大孔雀王呪。」阿難白佛：「善哉！世尊！」爾時長老阿難受佛教已，即語四眾及莎底比丘，亦於天龍藥叉八部眾等，聞佛所說悉皆隨喜。

孔雀王呪經卷下(二十六紙內第四行中，准異譯經少迦葉佛，南北本無，不敢添入) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孔雀王呪經卷下(二十六紙內第四行中，准異譯經少迦葉佛，南北本無，不敢添入)

結呪界法 帛尸梨蜜前出 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結呪界法 帛尸梨蜜前出

以石灰燥土散地，為三重規界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以石灰燥土散地，為三重規界。

從東北角至東南角，此是東方乾闥婆王所住處，提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東壁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從東北角至東南角，此是東方乾闥婆王所住處，提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東壁。

從東南角至西南角，此是南方鳩槃茶王所住處，毘樓勒將帥官屬鬼神大將軍守護南壁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從東南角至西南角，此是南方鳩槃茶王所住處，毘樓勒將帥官屬鬼神大將軍守護南壁。

從西南角至西北角，此是西方大龍王所住處，毘樓博叉所將帥官屬鬼神大將軍守護西壁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從西南角至西北角，此是西方大龍王所住處，毘樓博叉所將帥官屬鬼神大將軍守護西壁。

從西北角至東北角，此是北方夜叉王所住處，毘沙門天王所將帥官屬鬼神大將軍守護北壁。呪竟解界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從西北角至東北角，此是北方夜叉王所住處，毘沙門天王所將帥官屬鬼神大將軍守護北壁。呪竟解界。

此中諸被繫縛鬼神，我今解界，聽汝隨意去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中諸被繫縛鬼神，我今解界，聽汝隨意去。

五尺刀五口，五色幡五枚，箭二十一枚，燈二十一盞，鏡五面，安息香、薰陸香，香湯泥地、外道呪牛屎泥地，芥子燒火中，惡鬼即身上火然。畫作鬼像，石留枝鞭之，惡鬼口中血流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五尺刀五口，五色幡五枚，箭二十一枚，燈二十一盞，鏡五面，安息香、薰陸香，香湯泥地、外道呪牛屎泥地，芥子燒火中，惡鬼即身上火然。畫作鬼像，石留枝鞭之，惡鬼口中血流。

壇法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壇法