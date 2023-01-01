孔雀經真言等梵本
唐 圓仁請來1卷CBETA T0983B少于一万字 57 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
孔雀經真言等梵本
孔雀經真言等梵本
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
孔雀經上
孔雀經上
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
tadyathā◇kālikarali◇kumbhāṇḍi◇śaṃkhini◇kamalākṣihārīti◇harikeśiśrīmati◇haripiṅgalelaṃmbhāpralaṃmbhā◇kālapaśe◇kalośodari◇yaṃmaduti◇mahārākṣasibhūtagrasati◇pravicchemaṃ◇pūṣpuṃdhupuṃ◇ganvavalica◇dāsmami◇rakṣathamama◇sapasaparivāraṃ◇sarvabhayopadravebhyaḥ◇jivatuvarṣaśavaṃ◇paśyatu◇śaradāṃśataṃ◇sidhyantu◇mantrapadāsvāhā◇tadyathā◇iḍi◇viḍi◇kiḍi◇hiḍi◇miḍi◇nibi◇aḍe◇ghoḍe◇duggāḍo◇hariṇi◇vaguḍimāṃsupiśacini◇arohaṇe◇uḍohaṇi◇ele◇mele◇tele◇tilitili◇mele◇◇tima◇◇dume◇◇iṭṭimiṭṭi◇viṣṭithe◇capale◇vimale◇vimale◇hulu◇◇aśvamokhī◇kāli◇mahāhali◇prakilāṇakaśi◇kulu◇◇veghulu◇kolu◇◇hulu◇◇vahulu◇vosāduva◇domvā◇◇duva◇◇golaya◇velaya◇ṣiśu◇hili◇◇mili◇◇tili◇◇bhili◇◇culu◇◇muhu◇◇suhu◇◇muhu◇◇muhu◇huhuhuhuhuhuhuhuhuhu◇vāvāvāvāvāvāvāvāvāvā◇jalajalajalajalajalajalajalajalajalajala◇damadamati◇tapatapani◇jvaladvālani◇pacapacani◇daṃbhibhi◇garjani◇varpaṇi◇sṛoṭani◇tapani◇pācati◇hāriṇi◇dthāriṇi◇kariṇi◇kaṃpaṇi◇madmani◇maṇḍitike◇makari◇śarkkari◇karkkari◇śārkkari◇śaṃkari◇jvālati◇duma◇dumvari◇dumedume◇golāya◇parivalāya◇varṣatudevaḥsama
tadyathā◇kālikarali◇kumbhāṇḍi◇śaṃkhini◇kamalākṣihārīti◇harikeśiśrīmati◇haripiṅgalelaṃmbhāpralaṃmbhā◇kālapaśe◇kalośodari◇yaṃmaduti◇mahārākṣasibhūtagrasati◇pravicchemaṃ◇pūṣpuṃdhupuṃ◇ganvavalica◇dāsmami◇rakṣathamama◇sapasaparivāraṃ◇sarvabhayopadravebhyaḥ◇jivatuvarṣaśavaṃ◇paśyatu◇śaradāṃśataṃ◇sidhyantu◇mantrapadāsvāhā◇tadyathā◇iḍi◇viḍi◇kiḍi◇hiḍi◇miḍi◇nibi◇aḍe◇ghoḍe◇duggāḍo◇hariṇi◇vaguḍimāṃsupiśacini◇arohaṇe◇uḍohaṇi◇ele◇mele◇tele◇tilitili◇mele◇◇tima◇◇dume◇◇iṭṭimiṭṭi◇viṣṭithe◇capale◇vimale◇vimale◇hulu◇◇aśvamokhī◇kāli◇mahāhali◇prakilāṇakaśi◇kulu◇◇veghulu◇kolu◇◇hulu◇◇vahulu◇vosāduva◇domvā◇◇duva◇◇golaya◇velaya◇ṣiśu◇hili◇◇mili◇◇tili◇◇bhili◇◇culu◇◇muhu◇◇suhu◇◇muhu◇◇muhu◇huhuhuhuhuhuhuhuhuhu◇vāvāvāvāvāvāvāvāvāvā◇jalajalajalajalajalajalajalajalajalajala◇damadamati◇tapatapani◇jvaladvālani◇pacapacani◇daṃbhibhi◇garjani◇varpaṇi◇sṛoṭani◇tapani◇pācati◇hāriṇi◇dthāriṇi◇kariṇi◇kaṃpaṇi◇madmani◇maṇḍitike◇makari◇śarkkari◇karkkari◇śārkkari◇śaṃkari◇jvālati◇duma◇dumvari◇dumedume◇golāya◇parivalāya◇varṣatudevaḥsama
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
ntena◇irikisī◇svāhā◇namostubuddhaya◇namostuvādhayenamostumuktaya namostumuktayenamostuśantaye namostuśantayenamotimuktaya namodhimuktayenamobuddhāya◇namodharmmaya◇namaḥsiṃghāya◇tadyathā◇huhuhuhuhuhu◇nāgalele◇dumvalele◇huyahuya◇vijavija◇thusuthusu◇gulugulu◇relāmelā◇tirimelā◇ilimittre◇tilamittre◇ilitilimittre◇dumva◇sadumva◇tesute◇gelāvela◇capala◇vimalā iṭṭiri◇bhiṭṭiri◇riṭṭiri◇viṭṭiri◇namostubuddhānāṃ◇cilikimi◇godohika◇namorhataṃ◇holadala◇varṣatudevā◇samatena◇daśasudiśāsu◇namobuddhānāṃsvāhā
ntena◇irikisī◇svāhā◇namostubuddhaya◇namostuvādhayenamostumuktaya namostumuktayenamostuśantaye namostuśantayenamotimuktaya namodhimuktayenamobuddhāya◇namodharmmaya◇namaḥsiṃghāya◇tadyathā◇huhuhuhuhuhu◇nāgalele◇dumvalele◇huyahuya◇vijavija◇thusuthusu◇gulugulu◇relāmelā◇tirimelā◇ilimittre◇tilamittre◇ilitilimittre◇dumva◇sadumva◇tesute◇gelāvela◇capala◇vimalā iṭṭiri◇bhiṭṭiri◇riṭṭiri◇viṭṭiri◇namostubuddhānāṃ◇cilikimi◇godohika◇namorhataṃ◇holadala◇varṣatudevā◇samatena◇daśasudiśāsu◇namobuddhānāṃsvāhā
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三十六句宛十二行即界二十四降可得也。
三十六句宛十二行即界二十四降可得也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
namovadvāya◇namodharmāya◇namosiṃghaya◇namosuvaṇḍavabhāsasma◇mayurarājñā◇namomahāmayyaye◇vidyarajñā◇tadyathā◇siddho◇susiddhe◇mocani◇mokṣaṇi◇mukte◇vimukte◇amale◇vimale◇nimaṃla◇maṃgala◇hiraṇyagarbhe◇ratnagarbhe◇bhadre◇subhadre◇samantabhadre◇savorthāsādhani◇yarayāthaādhani◇sārvārthapravādhani◇sarvamagalasādhani◇masi◇manasi◇mahāmanasi◇abhute◇atyadbhuve◇acyute◇ajare◇vijare◇vimare◇amṛte◇amare◇amaraṇi◇vrahme◇vrahmasvare◇pūrṇi◇pūkamatorathe◇mṛtesaṃjīvani◇śrībhadrecadre◇caṃdravrabhe◇suye◇suryakābhe◇vītabhaye◇suvarṇi◇vrahmaghoṣe◇vrahmajuṣṭa◇sarvattrā◇pratihahe◇svāhā◇namaḥsarvabuddhānāṃ◇svāstimama◇nāgasya◇saparivārasya◇rakṣāṃkuvantu◇jīvatu◇varṣaśataṃpaśyantu◇śaradāṃśataṃ◇huci◇gucici◇ghucimuci◇svāhā◇
namovadvāya◇namodharmāya◇namosiṃghaya◇namosuvaṇḍavabhāsasma◇mayurarājñā◇namomahāmayyaye◇vidyarajñā◇tadyathā◇siddho◇susiddhe◇mocani◇mokṣaṇi◇mukte◇vimukte◇amale◇vimale◇nimaṃla◇maṃgala◇hiraṇyagarbhe◇ratnagarbhe◇bhadre◇subhadre◇samantabhadre◇savorthāsādhani◇yarayāthaādhani◇sārvārthapravādhani◇sarvamagalasādhani◇masi◇manasi◇mahāmanasi◇abhute◇atyadbhuve◇acyute◇ajare◇vijare◇vimare◇amṛte◇amare◇amaraṇi◇vrahme◇vrahmasvare◇pūrṇi◇pūkamatorathe◇mṛtesaṃjīvani◇śrībhadrecadre◇caṃdravrabhe◇suye◇suryakābhe◇vītabhaye◇suvarṇi◇vrahmaghoṣe◇vrahmajuṣṭa◇sarvattrā◇pratihahe◇svāhā◇namaḥsarvabuddhānāṃ◇svāstimama◇nāgasya◇saparivārasya◇rakṣāṃkuvantu◇jīvatu◇varṣaśataṃpaśyantu◇śaradāṃśataṃ◇huci◇gucici◇ghucimuci◇svāhā◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
宛二十二行即界四十四降可得也。
宛二十二行即界四十四降可得也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
tadyathā◇intiminti◇vilimiti◇vilimilaminti◇tilepi◇mili◇militimi◇tilimili◇sutusvātumvā◇suvaca◇cilikisiya◇bhintametri◇namobuddhānāṃ◇vikarsiprātamule◇itihāro◇lohitamule◇tadvāamvā◇kuṭṭi◇kunaṭṭitilakuṃ
tadyathā◇intiminti◇vilimiti◇vilimilaminti◇tilepi◇mili◇militimi◇tilimili◇sutusvātumvā◇suvaca◇cilikisiya◇bhintametri◇namobuddhānāṃ◇vikarsiprātamule◇itihāro◇lohitamule◇tadvāamvā◇kuṭṭi◇kunaṭṭitilakuṃ
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
(去)
(去)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
canaṭṭi◇aḍavātāya◇varṣatudevo◇navamāsā◇daśamāsati◇itimili◇kilimila◇kalamili◇kitumuledududdhesudumeḍe◇dalime◇saṃtuvaṭṭe◇busavaṭṭa◇busarebusare◇retuvastarake◇nakalā◇nakalime◇kharamarakhileiti◇sajjale◇tuvetutuṃve◇anaṭṭa◇pranaṭṭa aṇanaṭṭa◇varṣatudevonamodakena◇sanakuto◇samantana◇nārāyaṇa◇pārāyaṇe◇haritali kukāli◇ilimisti◇kitilimisti◇imesidhyantudramiḍa◇mantraprahoḥsvāhā
canaṭṭi◇aḍavātāya◇varṣatudevo◇navamāsā◇daśamāsati◇itimili◇kilimila◇kalamili◇kitumuledududdhesudumeḍe◇dalime◇saṃtuvaṭṭe◇busavaṭṭa◇busarebusare◇retuvastarake◇nakalā◇nakalime◇kharamarakhileiti◇sajjale◇tuvetutuṃve◇anaṭṭa◇pranaṭṭa aṇanaṭṭa◇varṣatudevonamodakena◇sanakuto◇samantana◇nārāyaṇa◇pārāyaṇe◇haritali kukāli◇ilimisti◇kitilimisti◇imesidhyantudramiḍa◇mantraprahoḥsvāhā
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
文二十行即界四十降也。
文二十行即界四十降也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
tadyathā◇ilimili◇kidukheddhemuktosumuktaāḍanāḍaḥ◇sunāḍa◇varṣatudevo◇paramaḍavarttāryā◇ārāṃpārāgodohikā◇ilimila◇bhijjilika◇udukā◇udukā◇ilimili◇tilamila◇samantataḥkṛdvā◇huluhulu◇hilahila◇milamili◇kilikili◇śrīpaṃṇa◇mṛpaṃ◇bulubulu◇calacala◇cilicila◇culuculu◇viṭiviṭi◇śikhiśikhi◇iṭimiṭi◇śikhiśikhi◇hujrahujra◇hujrahujra◇harahara◇haraṇe◇jaṃbhe◇prajaṃbhe◇sarvaduṣṭa◇maduṣṭa◇jaṃte(引)mi◇mama◇saparivārasya◇rakṣaṃkarāmi◇jivatu◇varṣaśataṃ◇yaśyatuśaradāṃśataṃ◇gupaptiritrāṃṇāṃ◇yaragrāhaṃ◇paripulanāṃ◇śātti◇svastyayanāṃ◇daṇḍapariharaṃ◇vipadrāṣaṇaṃ◇vipanāśanāṃ◇mīmāvanva◇dharaṇīvanvaṃcakaromi◇cittre◇cittramale◇halehalamale◇phalephalamale◇kharukharu◇kharavaruṇe◇vīre◇eye◇arumarusurusuruke◇varavarake◇varakke◇virihiri◇elāmelā◇ilimelā◇tilitilimelā◇tihādraha◇vimādamanteesuduvā◇suva◇tumvā◇samatuṃ◇āvenāḍe◇kulakuvanaḍe◇varṣatuvevaḥ◇ilakisi◇samantena◇navamāsā◇dasamasa◇maitrīma◇sarvasatvaṣu◇busaḍe◇budāriṇi◇kevaṭake◇vaṭakamule◇itiśavare◇tuvotuve◇yiyuṃkare◇avaṭṭe◇parivaṭṭi◇navodakenavarṣatudevo◇namābhagavatoindragopasi
tadyathā◇ilimili◇kidukheddhemuktosumuktaāḍanāḍaḥ◇sunāḍa◇varṣatudevo◇paramaḍavarttāryā◇ārāṃpārāgodohikā◇ilimila◇bhijjilika◇udukā◇udukā◇ilimili◇tilamila◇samantataḥkṛdvā◇huluhulu◇hilahila◇milamili◇kilikili◇śrīpaṃṇa◇mṛpaṃ◇bulubulu◇calacala◇cilicila◇culuculu◇viṭiviṭi◇śikhiśikhi◇iṭimiṭi◇śikhiśikhi◇hujrahujra◇hujrahujra◇harahara◇haraṇe◇jaṃbhe◇prajaṃbhe◇sarvaduṣṭa◇maduṣṭa◇jaṃte(引)mi◇mama◇saparivārasya◇rakṣaṃkarāmi◇jivatu◇varṣaśataṃ◇yaśyatuśaradāṃśataṃ◇gupaptiritrāṃṇāṃ◇yaragrāhaṃ◇paripulanāṃ◇śātti◇svastyayanāṃ◇daṇḍapariharaṃ◇vipadrāṣaṇaṃ◇vipanāśanāṃ◇mīmāvanva◇dharaṇīvanvaṃcakaromi◇cittre◇cittramale◇halehalamale◇phalephalamale◇kharukharu◇kharavaruṇe◇vīre◇eye◇arumarusurusuruke◇varavarake◇varakke◇virihiri◇elāmelā◇ilimelā◇tilitilimelā◇tihādraha◇vimādamanteesuduvā◇suva◇tumvā◇samatuṃ◇āvenāḍe◇kulakuvanaḍe◇varṣatuvevaḥ◇ilakisi◇samantena◇navamāsā◇dasamasa◇maitrīma◇sarvasatvaṣu◇busaḍe◇budāriṇi◇kevaṭake◇vaṭakamule◇itiśavare◇tuvotuve◇yiyuṃkare◇avaṭṭe◇parivaṭṭi◇navodakenavarṣatudevo◇namābhagavatoindragopasi
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
kāya◇iṭṭiṭṭaya◇godohikoya◇bhṛṃgārikāya◇āletale◇kuntala◇āśane◇pāśane◇pāpanākule◇namobhagavatānāṃ◇sidhyantumantrayadasvāhā◇◇
kāya◇iṭṭiṭṭaya◇godohikoya◇bhṛṃgārikāya◇āletale◇kuntala◇āśane◇pāśane◇pāpanākule◇namobhagavatānāṃ◇sidhyantumantrayadasvāhā◇◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
文三十八行界即可得七十六降也，加漢語八十六降也。
文三十八行界即可得七十六降也，加漢語八十六降也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
tahyathā◇ilimili◇kilivili◇kelivali◇udrarā◇sudrāmodebusara◇hume◇karaje◇karajamule◇itiśavatā◇kutuli◇nārāyaṇi◇paśyani◇paśyapaśyani◇kapilavastu◇irivāsidhyantu◇drāmiḍāttrapadāsvāha◇tahyathā kīrttimule◇ erusūlesamantramūle◇āḍenāḍo◇kusanāḍo◇ittemitte◇pāru◇aruḍa◇ko◇maruḍako◇ilikilivili◇godohikā◇umvanvumā◇bhideveḍo◇◇tahyathā◇harihariṇi◇hāriṇi◇calicālini◇ttrāpaṇi◇mohani◇stani◇jambhani◇svāyaṃbhūḥsvāhā◇◇tadyathā◇jhejheru◇jhejheru◇jhejheru◇jhejheru◇jhejheru◇jhejhejheru◇jheru◇svāhā◇tadyathā◇velukeveluke◇āmittraghātani◇varuṇatati◇veṇamālinivelini◇prattrake◇cococicesvāhā◇tadyathā◇vedrarivedrari◇maṭṭitemaṭṭite◇koṭikoṭi◇dhimyumati◇huhuhuhuhuhuhuhuhuhu◇huruhuruhuruhuruhuruhuruhuruhuru◇cucucucucucucucu◇cacacacacacacaca◇rusvāhātadyathā◇āriāri◇śiriśiri◇matihari◇harimati◇kariri◇hariri◇pelipelipiṅgali◇culuculu◇dhunvumati◇hataṃvayaṃ◇dhunvumatisvāhā◇tadyathā◇elemele◇tilimale◇vāśedrave◇dradravevarṣatudevasamantena◇hilimili◇tuvetutuṃve◇aṭṭavaṭṭa◇paramadravaṭṭa◇varṣatudevo◇garugantayma◇tuṇḍetuntuṇḍe◇mukkemukke◇iri
tahyathā◇ilimili◇kilivili◇kelivali◇udrarā◇sudrāmodebusara◇hume◇karaje◇karajamule◇itiśavatā◇kutuli◇nārāyaṇi◇paśyani◇paśyapaśyani◇kapilavastu◇irivāsidhyantu◇drāmiḍāttrapadāsvāha◇tahyathā kīrttimule◇ erusūlesamantramūle◇āḍenāḍo◇kusanāḍo◇ittemitte◇pāru◇aruḍa◇ko◇maruḍako◇ilikilivili◇godohikā◇umvanvumā◇bhideveḍo◇◇tahyathā◇harihariṇi◇hāriṇi◇calicālini◇ttrāpaṇi◇mohani◇stani◇jambhani◇svāyaṃbhūḥsvāhā◇◇tadyathā◇jhejheru◇jhejheru◇jhejheru◇jhejheru◇jhejheru◇jhejhejheru◇jheru◇svāhā◇tadyathā◇velukeveluke◇āmittraghātani◇varuṇatati◇veṇamālinivelini◇prattrake◇cococicesvāhā◇tadyathā◇vedrarivedrari◇maṭṭitemaṭṭite◇koṭikoṭi◇dhimyumati◇huhuhuhuhuhuhuhuhuhu◇huruhuruhuruhuruhuruhuruhuruhuru◇cucucucucucucucu◇cacacacacacacaca◇rusvāhātadyathā◇āriāri◇śiriśiri◇matihari◇harimati◇kariri◇hariri◇pelipelipiṅgali◇culuculu◇dhunvumati◇hataṃvayaṃ◇dhunvumatisvāhā◇tadyathā◇elemele◇tilimale◇vāśedrave◇dradravevarṣatudevasamantena◇hilimili◇tuvetutuṃve◇aṭṭavaṭṭa◇paramadravaṭṭa◇varṣatudevo◇garugantayma◇tuṇḍetuntuṇḍe◇mukkemukke◇iri
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
tri◇militri◇hilihile◇huluhulu◇hilimili◇tuletarulisvāhā◇
tri◇militri◇hilihile◇huluhulu◇hilimili◇tuletarulisvāhā◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
孔雀經中
孔雀經中
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
tadyathā◇vale◇valkale◇mātaṅgi◇caṇḍali◇praruṣaṇi◇vicilini◇goriganvāri◇mātoṅgi◇caṇḍari◇mālini◇hilihili◇agatigati◇gaḍori◇koṣṭi◇kāvari◇vihāni◇hilikaṃghesvāhā◇tadyathā◇akaṭa◇vikaṭe◇hariṇi◇hāriṇi◇dhāraṇidhāraṇi◇hukkehukke◇bukkebukke◇hana◇hana◇◇hana◇◇hana◇◇hana◇◇daha◇◇daha◇◇daha◇◇daha◇◇pacapaca◇paca◇◇paca◇◇paca◇◇paca◇◇dhudhudhudhudhudhudhudhudhudhu◇hahahahahahahāhahaha◇jiṭijiṭi◇jiṭi◇◇jiṭi◇◇jiṭi◇◇jiṭi◇◇dubuculu◇bulu◇◇culu◇◇culu◇◇culu◇◇hili◇◇◇hili◇◇hili◇◇hili◇◇hili◇◇milimili◇mili◇◇mili◇◇mili◇◇mili◇◇huruhuru◇huru◇◇huru◇◇huru◇◇huru◇◇ciṭiciṭi◇ciṭi◇◇ciṭi◇◇ciṭi◇◇ciṭi◇◇hikke◇mikke◇cikke◇vikke◇śrī◇bhadramaṃgalye◇samentabhadra◇sarvarthāsādhani◇amale◇vimale◇candraprabhesūryakānte◇duve◇doduve◇priyukare◇svāhā◇dīrgha◇munetraḥ◇prarṇaka◇kapila◇siha◇upasibha◇śaṃkhila◇nanda◇haraḥ◇harikeśaḥ◇prabhūḥ◇kapila◇dharaṇe◇dharanade◇udyogapalo◇viṣṭu◇paṃcihaḥ◇pacālagaṇḍaḥ◇sātāgi◇haimavata◇bhuḥmaḥ◇subhuḥmaḥ◇kālaḥ◇upakāla◇sūrya◇somo◇āgni◇vāyu◇iḍa◇somo◇varuṇaḥ◇prajapati◇bhāradvājaḥ◇īśāna◇ścanaḥ◇kamo◇śeṣṭokunikaṇṭa◇nikaṇṭakaḥ
tadyathā◇vale◇valkale◇mātaṅgi◇caṇḍali◇praruṣaṇi◇vicilini◇goriganvāri◇mātoṅgi◇caṇḍari◇mālini◇hilihili◇agatigati◇gaḍori◇koṣṭi◇kāvari◇vihāni◇hilikaṃghesvāhā◇tadyathā◇akaṭa◇vikaṭe◇hariṇi◇hāriṇi◇dhāraṇidhāraṇi◇hukkehukke◇bukkebukke◇hana◇hana◇◇hana◇◇hana◇◇hana◇◇daha◇◇daha◇◇daha◇◇daha◇◇pacapaca◇paca◇◇paca◇◇paca◇◇paca◇◇dhudhudhudhudhudhudhudhudhudhu◇hahahahahahahāhahaha◇jiṭijiṭi◇jiṭi◇◇jiṭi◇◇jiṭi◇◇jiṭi◇◇dubuculu◇bulu◇◇culu◇◇culu◇◇culu◇◇hili◇◇◇hili◇◇hili◇◇hili◇◇hili◇◇milimili◇mili◇◇mili◇◇mili◇◇mili◇◇huruhuru◇huru◇◇huru◇◇huru◇◇huru◇◇ciṭiciṭi◇ciṭi◇◇ciṭi◇◇ciṭi◇◇ciṭi◇◇hikke◇mikke◇cikke◇vikke◇śrī◇bhadramaṃgalye◇samentabhadra◇sarvarthāsādhani◇amale◇vimale◇candraprabhesūryakānte◇duve◇doduve◇priyukare◇svāhā◇dīrgha◇munetraḥ◇prarṇaka◇kapila◇siha◇upasibha◇śaṃkhila◇nanda◇haraḥ◇harikeśaḥ◇prabhūḥ◇kapila◇dharaṇe◇dharanade◇udyogapalo◇viṣṭu◇paṃcihaḥ◇pacālagaṇḍaḥ◇sātāgi◇haimavata◇bhuḥmaḥ◇subhuḥmaḥ◇kālaḥ◇upakāla◇sūrya◇somo◇āgni◇vāyu◇iḍa◇somo◇varuṇaḥ◇prajapati◇bhāradvājaḥ◇īśāna◇ścanaḥ◇kamo◇śeṣṭokunikaṇṭa◇nikaṇṭakaḥ
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
◇vavimaṇi◇maṇimaraḥ◇praṇāda◇upapaṃvikaḥ◇sātāgiri◇haimavata◇pūrṇaḥ◇khatiḥra◇hovidaḥ◇gopālayakṣa◇āṭavako◇nararāja◇jinarṣabhaḥ◇paṃcālagaṇḍa◇sumukho◇dīṃrghayakṣa◇sapārijaḥnaḥ◇cintrasana◇kheganvarva◇stiphathī◇catṛkaṃṭakaḥ◇dīrghaśakti◇ścamātaliḥ◇laṃma◇vilaṃma◇pralaṃma◇ulaṃma◇hāriti◇harikeśī◇haripiṃgalā◇kaya◇karalī◇kaṃbugrīva◇kakī◇kalaśodarītadyathā◇hare◇khare◇khare◇male◇mile◇mule◇mule◇mante◇maḍintike◇huluhulu◇hulu◇◇hulu◇◇hulumivimiḍi◇miḍi◇◇svasti◇svasti◇svasti◇svāhā此真言七也。mada◇madana◇madatkaṭa◇trapamada◇preti◇ūjahārī◇aśani◇grasani◇ceti◇agrodirkā◇rakṣitikā◇cintrapiśocikā◇purṇabhadrakoagnirakṣatikā◇mittrakālikā◇jhaṣirakṣitikā◇caiti◇kuṇṭa◇cikuṇṭa◇nikuṇṭa◇navi◇lā◇kaṣilā◇mohā◇suśīmā◇kuśākṣī◇keśini◇kaṃvohi◇sumittrā◇lohitakṣa◇kācarā◇vrāhmīraudrī◇kaumari◇vaiṣnavi◇aidri◇varahī◇kaumeri◇varuṇi◇yapyavayaṃvya◇agneya◇mihākālī◇tadyathā◇hilimili◇milimili◇taḍatavaḍe◇vakevaka◇horehoḍe◇dharadhara◇harahara◇calacala◇culuculusvāhā◇namaḥsarvabuddhanāṃsvāhāpratyekavadvānāṃsvāhā◇arhanāṃsvāhā◇maittreyasyabodhasatvāyas
◇vavimaṇi◇maṇimaraḥ◇praṇāda◇upapaṃvikaḥ◇sātāgiri◇haimavata◇pūrṇaḥ◇khatiḥra◇hovidaḥ◇gopālayakṣa◇āṭavako◇nararāja◇jinarṣabhaḥ◇paṃcālagaṇḍa◇sumukho◇dīṃrghayakṣa◇sapārijaḥnaḥ◇cintrasana◇kheganvarva◇stiphathī◇catṛkaṃṭakaḥ◇dīrghaśakti◇ścamātaliḥ◇laṃma◇vilaṃma◇pralaṃma◇ulaṃma◇hāriti◇harikeśī◇haripiṃgalā◇kaya◇karalī◇kaṃbugrīva◇kakī◇kalaśodarītadyathā◇hare◇khare◇khare◇male◇mile◇mule◇mule◇mante◇maḍintike◇huluhulu◇hulu◇◇hulu◇◇hulumivimiḍi◇miḍi◇◇svasti◇svasti◇svasti◇svāhā此真言七也。mada◇madana◇madatkaṭa◇trapamada◇preti◇ūjahārī◇aśani◇grasani◇ceti◇agrodirkā◇rakṣitikā◇cintrapiśocikā◇purṇabhadrakoagnirakṣatikā◇mittrakālikā◇jhaṣirakṣitikā◇caiti◇kuṇṭa◇cikuṇṭa◇nikuṇṭa◇navi◇lā◇kaṣilā◇mohā◇suśīmā◇kuśākṣī◇keśini◇kaṃvohi◇sumittrā◇lohitakṣa◇kācarā◇vrāhmīraudrī◇kaumari◇vaiṣnavi◇aidri◇varahī◇kaumeri◇varuṇi◇yapyavayaṃvya◇agneya◇mihākālī◇tadyathā◇hilimili◇milimili◇taḍatavaḍe◇vakevaka◇horehoḍe◇dharadhara◇harahara◇calacala◇culuculusvāhā◇namaḥsarvabuddhanāṃsvāhāpratyekavadvānāṃsvāhā◇arhanāṃsvāhā◇maittreyasyabodhasatvāyas
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
vāhā◇sarvabodhisatvānāṃsvāhā◇anāgāminaṃsvāhā◇sakṛdagamināṃsvāhā◇srotāpananāṃsvāhā◇samyaggatānāṃsvāhā◇samyakpratipanānāṃsvāhā◇vrahmāyasvāhā◇intrāyasvāhā◇prajapatayesvāhā◇iśānayasvāhā◇agnayesvāhā◇vayavesvāhā◇varuṇayasvāhā◇yaṃmāyasvāhā◇upentrāyasvāhā◇vaiśramaṇayayakṣadhipatayesvāhā◇dhṛtarāṣṭrāya◇garnvavādhipatayesvāhā◇virūphakāya kumbhaṇḍadhipaḍayesvāhā◇virūbhākṣaya◇nagādhipatayesvāhā◇devānāṃsvāhā◇nagānāṃsvāhā◇asuranāṃsvāhā◇marutānaṃsvāhā◇garuḍanāṃsvāhā◇ganvarvanāṃsvāhā◇kinnarānāṃsvāhā◇mahoragānāṃsvāhā◇yakṣanāṃsvāhā◇rākṣasānāṃsvāhā◇pretānāṃsvāhā◇viśāvānāṃsvāhā◇bhūtānāṃsvāhā◇kumnāḍānāṃsvāhā◇pūtatānāṃsvāhā◇kaṭapūtanānāṃsvāhā◇skandanāṃsvāhā◇umādānāṃsvāhā◇cchayanāṃsvāhā◇apadmarānāṃsvāhā◇usvārakānāṃsvāhā◇candrasūryayosvāhā◇nakṣattraṇāsvāhā◇grahāṇāṃsvāhā◇jyetipaṃnāṃsvāhā◇jhapīnāṃsvāhā◇siddhatratānāṃsvāhā◇sinvyavidyānāṃsvāhā◇gorīyesvāhā◇ganvārīyesvāhā◇jargulīyesvāhā◇amṛtāyaisvāhā◇jambhanīyesvāhā◇capeṭīyesvāhā◇drāmiḍiyesvāhā◇śavarīyesvāhā◇athārvaśavarāyosvāhā◇cāṇḍayoyesvāhā◇mataṅgiyesvāhā◇nāgahṛd
vāhā◇sarvabodhisatvānāṃsvāhā◇anāgāminaṃsvāhā◇sakṛdagamināṃsvāhā◇srotāpananāṃsvāhā◇samyaggatānāṃsvāhā◇samyakpratipanānāṃsvāhā◇vrahmāyasvāhā◇intrāyasvāhā◇prajapatayesvāhā◇iśānayasvāhā◇agnayesvāhā◇vayavesvāhā◇varuṇayasvāhā◇yaṃmāyasvāhā◇upentrāyasvāhā◇vaiśramaṇayayakṣadhipatayesvāhā◇dhṛtarāṣṭrāya◇garnvavādhipatayesvāhā◇virūphakāya kumbhaṇḍadhipaḍayesvāhā◇virūbhākṣaya◇nagādhipatayesvāhā◇devānāṃsvāhā◇nagānāṃsvāhā◇asuranāṃsvāhā◇marutānaṃsvāhā◇garuḍanāṃsvāhā◇ganvarvanāṃsvāhā◇kinnarānāṃsvāhā◇mahoragānāṃsvāhā◇yakṣanāṃsvāhā◇rākṣasānāṃsvāhā◇pretānāṃsvāhā◇viśāvānāṃsvāhā◇bhūtānāṃsvāhā◇kumnāḍānāṃsvāhā◇pūtatānāṃsvāhā◇kaṭapūtanānāṃsvāhā◇skandanāṃsvāhā◇umādānāṃsvāhā◇cchayanāṃsvāhā◇apadmarānāṃsvāhā◇usvārakānāṃsvāhā◇candrasūryayosvāhā◇nakṣattraṇāsvāhā◇grahāṇāṃsvāhā◇jyetipaṃnāṃsvāhā◇jhapīnāṃsvāhā◇siddhatratānāṃsvāhā◇sinvyavidyānāṃsvāhā◇gorīyesvāhā◇ganvārīyesvāhā◇jargulīyesvāhā◇amṛtāyaisvāhā◇jambhanīyesvāhā◇capeṭīyesvāhā◇drāmiḍiyesvāhā◇śavarīyesvāhā◇athārvaśavarāyosvāhā◇cāṇḍayoyesvāhā◇mataṅgiyesvāhā◇nāgahṛd
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
ayāyasvāhā◇garuḍahṛdayāyasvāhā◇mānasiyesvāhā◇mahāmanasiyesvāhā◇ṣaḍakṣarīyesvāhā◇maṇibhadrāyasvāhā◇amantabhadrapūsvāhā◇mahāsamāntrabhadraḥyasvāhā◇mahāsamāyasvāhā◇mahāpratiserāyasvāhā◇śītavanayasvāhā◇mahāśītavanāyasvāhā◇mahādaṇḍadhāraṇayesvāhā◇munilindāyasvāhā◇jayaniyesvāhā◇śāṃtiyesvāhā◇aśvakrītāyasvāhā◇mahāmāyyoyavidyarājayasvāhā◇◇
ayāyasvāhā◇garuḍahṛdayāyasvāhā◇mānasiyesvāhā◇mahāmanasiyesvāhā◇ṣaḍakṣarīyesvāhā◇maṇibhadrāyasvāhā◇amantabhadrapūsvāhā◇mahāsamāntrabhadraḥyasvāhā◇mahāsamāyasvāhā◇mahāpratiserāyasvāhā◇śītavanayasvāhā◇mahāśītavanāyasvāhā◇mahādaṇḍadhāraṇayesvāhā◇munilindāyasvāhā◇jayaniyesvāhā◇śāṃtiyesvāhā◇aśvakrītāyasvāhā◇mahāmāyyoyavidyarājayasvāhā◇◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
得百二降也。
得百二降也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
孔雀經下
孔雀經下
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
tadyathā◇araḍā◇karaḍe◇maḍe◇madavavene◇avare◇śavare◇ture◇◇bure◇◇śavareparṇḍaśavare◇huci◇◇huci◇huci◇huci◇huci◇svāhā◇tadyathā◇iṭṭimiṭṭa◇khure◇vikhure◇hili◇mili◇ketumule◇asvare◇aṃvarāvati◇duddhedomve◇hili◇◇kuci◇◇muci◇◇svāhā◇tadyathā◇mori◇◇kepaṭi◇maṇḍe◇tike◇hare◇hare◇khare◇khare◇pharephalinidānte◇dāntini◇dāntileśakaṭimakaṭi◇naḍe◇naḍini◇śiri◇◇śiri◇◇svāhā◇tadyathā◇hitri◇miḍi◇kuḍimāḍi◇kuḍi◇aḍaidante◇dantela◇cakari◇cakari◇pagari◇tagari◇kāṃcane◇kāṇṭane◇kāṇḍanāvati◇varevare◇vara◇◇danesiddhi◇svāhā◇tadyathā◇dantale◇tatale◇tatale◇talatātare◇vīrevijaye◇vijjedhare arajevirajo◇virajamasi◇mati◇mali◇mālini◇muṇḍerśaramuṇḍe◇jvalejvale◇jvālejvāle◇bhatravati◇siddhisvāhā◇tadyathā◇aṃḍare◇kaṇḍare◇maṇḍare◇khaṇḍare◇jaṃbu◇nadi◇jaṃbuvati◇mantemaṇḍitike◇amare◇siṅheṃ◇hara◇◇hara◇◇paśupaśu◇paśu◇◇patisiddhi◇svāhā◇tadyathā◇hilimili◇kilimili◇ilile◇katale◇ketuvale◇aḍamali◇dra◇mphedamphebusmarake◇buḥsaṭṭe◇tarakande◇kāmali◇kaṃbudari◇tarutaru◇varaṇi◇prakṛtidaṃṣṭre◇militale◇ītihāse◇acale◇tutale vakile◇vaṭṭivaṭṭitike caṭanaṃvev
tadyathā◇araḍā◇karaḍe◇maḍe◇madavavene◇avare◇śavare◇ture◇◇bure◇◇śavareparṇḍaśavare◇huci◇◇huci◇huci◇huci◇huci◇svāhā◇tadyathā◇iṭṭimiṭṭa◇khure◇vikhure◇hili◇mili◇ketumule◇asvare◇aṃvarāvati◇duddhedomve◇hili◇◇kuci◇◇muci◇◇svāhā◇tadyathā◇mori◇◇kepaṭi◇maṇḍe◇tike◇hare◇hare◇khare◇khare◇pharephalinidānte◇dāntini◇dāntileśakaṭimakaṭi◇naḍe◇naḍini◇śiri◇◇śiri◇◇svāhā◇tadyathā◇hitri◇miḍi◇kuḍimāḍi◇kuḍi◇aḍaidante◇dantela◇cakari◇cakari◇pagari◇tagari◇kāṃcane◇kāṇṭane◇kāṇḍanāvati◇varevare◇vara◇◇danesiddhi◇svāhā◇tadyathā◇dantale◇tatale◇tatale◇talatātare◇vīrevijaye◇vijjedhare arajevirajo◇virajamasi◇mati◇mali◇mālini◇muṇḍerśaramuṇḍe◇jvalejvale◇jvālejvāle◇bhatravati◇siddhisvāhā◇tadyathā◇aṃḍare◇kaṇḍare◇maṇḍare◇khaṇḍare◇jaṃbu◇nadi◇jaṃbuvati◇mantemaṇḍitike◇amare◇siṅheṃ◇hara◇◇hara◇◇paśupaśu◇paśu◇◇patisiddhi◇svāhā◇tadyathā◇hilimili◇kilimili◇ilile◇katale◇ketuvale◇aḍamali◇dra◇mphedamphebusmarake◇buḥsaṭṭe◇tarakande◇kāmali◇kaṃbudari◇tarutaru◇varaṇi◇prakṛtidaṃṣṭre◇militale◇ītihāse◇acale◇tutale vakile◇vaṭṭivaṭṭitike caṭanaṃvev
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
arṣatudevamidhyantumantraamatenadaśapada◇namobhagavato◇īrijaye◇godohikāye◇bhṛṅgarikāye◇arucināruci◇naṭṭevajre◇naṭṭavajre◇udayanopriye◇aratale◇kulatāyā◇nārāyaṇi◇paśyani◇syaśani◇sidhyuntu◇dramiḍāmatrapadasvāhā◇tadyathā◇śiri◇◇śiribhadre◇kyoti◇◇jyotibhadre◇hare◇◇hariṇi◇daṃtiśavare◇śive◇śūlapāṇini◇bodhi◇◇bodhi◇◇bodhisatve◇bodhiparipācaṇīyesvāhā◇tadyathā◇hiri◇◇miri◇◇mālinicakari◇kiri◇◇kiri◇◇kiriti◇vrahyāye◇kuraṃṭake◇vitrāhapphusye◇dhara◇◇hara◇◇huru◇◇huru◇◇hurusvāhā◇tadyathā◇jalā◇jeṃtule◇mālājeṃtule◇vapeṭi◇jetule◇mathāni◇ghātani◇graani◇hari◇śiri◇myutiśiri◇taru◇◇ṇavati◇hāhāhāhāhā◇siṃhe◇dhiti◇dhititi◇kuru◇◇dhiraje◇tuṭa◇si◇vaṭa◇si◇sili◇◇kapile◇kapilamule◇hahīhu◇sarvaduṣṭe◇pradraṣṭanāṃ◇jambhanakarāmi◇hasvapādāṃgapratyoṃga◇nigrahaṃkaromi◇sahagridāśe◇hidavehi◇uṭṭidgiṇi◇srarapativartti◇vajra◇◇vajra◇◇vajrapatayesvāhā◇tadyathā◇jvalajvalana◇pata◇na◇dhamadhamana◇mara◇ṇa◇kuṭi◇◇muṭi◇◇miṭi◇◇sara◇◇hara◇◇tara◇◇dādādādādā◇vāvāvāvāvā◇hāla◇◇hala◇hala◇sidvi◇siddhi◇sidvi◇svastisvastisvastisvastisvastisvāhā◇tadyat
arṣatudevamidhyantumantraamatenadaśapada◇namobhagavato◇īrijaye◇godohikāye◇bhṛṅgarikāye◇arucināruci◇naṭṭevajre◇naṭṭavajre◇udayanopriye◇aratale◇kulatāyā◇nārāyaṇi◇paśyani◇syaśani◇sidhyuntu◇dramiḍāmatrapadasvāhā◇tadyathā◇śiri◇◇śiribhadre◇kyoti◇◇jyotibhadre◇hare◇◇hariṇi◇daṃtiśavare◇śive◇śūlapāṇini◇bodhi◇◇bodhi◇◇bodhisatve◇bodhiparipācaṇīyesvāhā◇tadyathā◇hiri◇◇miri◇◇mālinicakari◇kiri◇◇kiri◇◇kiriti◇vrahyāye◇kuraṃṭake◇vitrāhapphusye◇dhara◇◇hara◇◇huru◇◇huru◇◇hurusvāhā◇tadyathā◇jalā◇jeṃtule◇mālājeṃtule◇vapeṭi◇jetule◇mathāni◇ghātani◇graani◇hari◇śiri◇myutiśiri◇taru◇◇ṇavati◇hāhāhāhāhā◇siṃhe◇dhiti◇dhititi◇kuru◇◇dhiraje◇tuṭa◇si◇vaṭa◇si◇sili◇◇kapile◇kapilamule◇hahīhu◇sarvaduṣṭe◇pradraṣṭanāṃ◇jambhanakarāmi◇hasvapādāṃgapratyoṃga◇nigrahaṃkaromi◇sahagridāśe◇hidavehi◇uṭṭidgiṇi◇srarapativartti◇vajra◇◇vajra◇◇vajrapatayesvāhā◇tadyathā◇jvalajvalana◇pata◇na◇dhamadhamana◇mara◇ṇa◇kuṭi◇◇muṭi◇◇miṭi◇◇sara◇◇hara◇◇tara◇◇dādādādādā◇vāvāvāvāvā◇hāla◇◇hala◇hala◇sidvi◇siddhi◇sidvi◇svastisvastisvastisvastisvastisvāhā◇tadyat
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
hā◇hiri◇◇hirikhari◇marihuri◇surihari◇hiri◇◇miri◇◇ḍapphuḍapphu◇ṇaḍapphu◇graani◇mathanidahani◇ghātani◇pacani◇pācani◇pātani◇tapani◇hanani◇dahani◇dahani◇daha◇daha◇dala◇◇darani◇pāṭani◇lāhani◇mohani◇svambhani◇jambhanisvāhā◇aṇḍara◇paṇḍarā◇karalā◇keyyārā◇bhūtoṅgama◇bhūtapani◇vindapati◇miripati◇tejapati◇tejegrapati◇yeśopatiyeśograpati◇aratrātaḍatrā◇araḍa◇ntaratra◇dantadahā◇jehājelā◇phalagula◇cirādaturā◇īrikicikā◇śataṃturā◇vipuli◇nakuli◇kiripiṃ◇taraṃgariṣṭa◇asphumati◇jasvamati◇madhumati◇kamale◇vimale◇kuṇḍale◇ahituhi◇vakke◇vakkadote◇varsanase◇mahāgare◇tulaṃve◇sulaṃve◇tadyathā◇yavati◇dhani◇dharaki◇kuruturumesvāhā
hā◇hiri◇◇hirikhari◇marihuri◇surihari◇hiri◇◇miri◇◇ḍapphuḍapphu◇ṇaḍapphu◇graani◇mathanidahani◇ghātani◇pacani◇pācani◇pātani◇tapani◇hanani◇dahani◇dahani◇daha◇daha◇dala◇◇darani◇pāṭani◇lāhani◇mohani◇svambhani◇jambhanisvāhā◇aṇḍara◇paṇḍarā◇karalā◇keyyārā◇bhūtoṅgama◇bhūtapani◇vindapati◇miripati◇tejapati◇tejegrapati◇yeśopatiyeśograpati◇aratrātaḍatrā◇araḍa◇ntaratra◇dantadahā◇jehājelā◇phalagula◇cirādaturā◇īrikicikā◇śataṃturā◇vipuli◇nakuli◇kiripiṃ◇taraṃgariṣṭa◇asphumati◇jasvamati◇madhumati◇kamale◇vimale◇kuṇḍale◇ahituhi◇vakke◇vakkadote◇varsanase◇mahāgare◇tulaṃve◇sulaṃve◇tadyathā◇yavati◇dhani◇dharaki◇kuruturumesvāhā
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
孔雀經一部真言
孔雀經一部真言
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
寶曆八(戊寅)歲三月日令沙門王開書寫焉了
寶曆八(戊寅)歲三月日令沙門王開書寫焉了
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
南嶽金剛峯寺沙門本初vajra密門hhūṃ謹誌
南嶽金剛峯寺沙門本初vajra密門hhūṃ謹誌
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
天保十二年辛丑秋八月廿三日，以新別所圓通寺藏本自手書寫訖，此本與現本經相違多在之，追而可校耳。
天保十二年辛丑秋八月廿三日，以新別所圓通寺藏本自手書寫訖，此本與現本經相違多在之，追而可校耳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
末資亮瑞(生年四十三歲)
末資亮瑞(生年四十三歲)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话