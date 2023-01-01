佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

佛告阿難陀：「若諸世間所有災禍逼惱——刀兵、飢饉、亢旱、疾疫、四百四病、憂惱鬪諍，及八萬四千鬼魅嬈惱有情——所求世間、出世間勝願多有障礙者，皆由無始已來貪愛無明、虛妄分別三毒煩惱，不了實相、積集不善，感招如是種種災難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「若諸世間所有災禍逼惱——刀兵、飢饉、亢旱、疾疫、四百四病、憂惱鬪諍，及八萬四千鬼魅嬈惱有情——所求世間、出世間勝願多有障礙者，皆由無始已來貪愛無明、虛妄分別三毒煩惱，不了實相、積集不善，感招如是種種災難。

「阿難陀！是故，我今為彼讀誦《佛母大孔雀明王經》者及一切災厄眾生，復說畫像法及建立道場供養儀軌。若依此法轉讀是經，一切災難皆得消除，所有願求隨意滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！是故，我今為彼讀誦《佛母大孔雀明王經》者及一切災厄眾生，復說畫像法及建立道場供養儀軌。若依此法轉讀是經，一切災難皆得消除，所有願求隨意滿足。

「阿難陀！若有苦惱災難起時，或彼國王、及諸王子、大臣、妃后、及苾芻、苾芻尼、善男子、善女人等為除災故，或於王宮、或於勝地、或於清淨伽藍、或隨本所居宅舍，依法淨地，掘深一肘，除去瓦礫、地中穢物，填滿淨土，築令平正；其土本淨，却用填之。若土有餘，其地殊勝，應泥拭清淨，建立道場，作五肘方壇，高四指量，三重布位，或以彩畫、或用五色粉成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！若有苦惱災難起時，或彼國王、及諸王子、大臣、妃后、及苾芻、苾芻尼、善男子、善女人等為除災故，或於王宮、或於勝地、或於清淨伽藍、或隨本所居宅舍，依法淨地，掘深一肘，除去瓦礫、地中穢物，填滿淨土，築令平正；其土本淨，却用填之。若土有餘，其地殊勝，應泥拭清淨，建立道場，作五肘方壇，高四指量，三重布位，或以彩畫、或用五色粉成。

「於內院中心畫八葉蓮華，於蓮華胎上畫佛母大孔雀明王菩薩，頭向東方，白色，著白繒輕衣，頭冠瓔珞、耳璫臂釧種種莊嚴，乘金色孔雀王，結跏趺坐白蓮華上、或青綠花上，住慈悲相，有四臂，右邊第一手執開敷蓮華，第二手持俱緣果(其果狀相似水苽)，左邊第一手當心掌持吉祥菓(如桃李形)，第二手執三五莖孔雀尾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於內院中心畫八葉蓮華，於蓮華胎上畫佛母大孔雀明王菩薩，頭向東方，白色，著白繒輕衣，頭冠瓔珞、耳璫臂釧種種莊嚴，乘金色孔雀王，結跏趺坐白蓮華上、或青綠花上，住慈悲相，有四臂，右邊第一手執開敷蓮華，第二手持俱緣果(其果狀相似水苽)，左邊第一手當心掌持吉祥菓(如桃李形)，第二手執三五莖孔雀尾。

「從佛母右邊右旋周匝蓮華葉上畫七佛世尊，從微鉢尸如來乃至釋迦，及慈氏菩薩等，皆頭向外坐，各住定相。至西北角第八葉上畫慈氏菩薩，左手執軍持，右手揚掌向外作施無畏勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從佛母右邊右旋周匝蓮華葉上畫七佛世尊，從微鉢尸如來乃至釋迦，及慈氏菩薩等，皆頭向外坐，各住定相。至西北角第八葉上畫慈氏菩薩，左手執軍持，右手揚掌向外作施無畏勢。

「又於蓮華葉外內院四方畫四辟支佛，皆作佛形，頂有肉髻，亦住定相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於蓮華葉外內院四方畫四辟支佛，皆作佛形，頂有肉髻，亦住定相。

「又於四隅畫四大聲聞，從東北隅畫阿難陀、次東南隅畫羅睺羅、次西南隅畫舍利弗、次西北隅畫大目揵連，皆著揵陀袈裟，偏袒右臂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於四隅畫四大聲聞，從東北隅畫阿難陀、次東南隅畫羅睺羅、次西南隅畫舍利弗、次西北隅畫大目揵連，皆著揵陀袈裟，偏袒右臂。

「此皆中院。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此皆中院。

「次，第二院畫八方天王并諸眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，第二院畫八方天王并諸眷屬。

「東方畫帝釋天王，執金剛杵，與諸天眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方畫帝釋天王，執金剛杵，與諸天眾圍遶。

「次，東南方畫火天，左手執軍持，右手施無畏，與五通苦行仙眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，東南方畫火天，左手執軍持，右手施無畏，與五通苦行仙眾圍遶。

「次，南方畫焰摩天王，執焰摩幢，與焰摩界鬼眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，南方畫焰摩天王，執焰摩幢，與焰摩界鬼眾圍遶。

「次，西南方畫羅剎王，執刀，與諸羅剎眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，西南方畫羅剎王，執刀，與諸羅剎眾圍遶。

「次，西方畫水天，持羂索，與諸龍眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，西方畫水天，持羂索，與諸龍眾圍遶。

「次，西北方畫風天王，執幢幡，與諸持明仙眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，西北方畫風天王，執幢幡，與諸持明仙眾圍遶。

「次，北方畫多聞天王，執寶棒，與諸藥叉眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，北方畫多聞天王，執寶棒，與諸藥叉眾圍遶。

「次，東北方畫伊舍那天，執三戟叉，與諸步多鬼眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，東北方畫伊舍那天，執三戟叉，與諸步多鬼眾圍遶。

「此皆是第二院。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此皆是第二院。

「次，第三院從東北隅右旋周匝畫二十八大藥叉將，各與諸鬼神眾圍遶，及畫宿曜十二宮神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，第三院從東北隅右旋周匝畫二十八大藥叉將，各與諸鬼神眾圍遶，及畫宿曜十二宮神。

「次，第三院外周匝用香泥塗飾，布以荷葉，葉上安置供養食——食，所謂乳麋、酪、飯食、果子等，皆以阿波羅爾多明王真言加持，香水散灑——布列四邊供養，及以諸漿、沙糖、石蜜、石榴、蜜漿等而奉獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，第三院外周匝用香泥塗飾，布以荷葉，葉上安置供養食——食，所謂乳麋、酪、飯食、果子等，皆以阿波羅爾多明王真言加持，香水散灑——布列四邊供養，及以諸漿、沙糖、石蜜、石榴、蜜漿等而奉獻之。

「壇上散白色花，於四角置酥燈四盞，四門各置二淨器，滿盛香水，於壇東安佛母大孔雀明王像——其畫像法如前畫壇，唯不安界道即是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「壇上散白色花，於四角置酥燈四盞，四門各置二淨器，滿盛香水，於壇東安佛母大孔雀明王像——其畫像法如前畫壇，唯不安界道即是。

「中院聖眾燒沈香和香等供養，東方天眾應燒白膠香而為供養，南方天眾以紫鑛芥子及鹽相和燒之供養，西方天眾以酥和安悉香燒之供養，北方天眾應燒薰陸香而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中院聖眾燒沈香和香等供養，東方天眾應燒白膠香而為供養，南方天眾以紫鑛芥子及鹽相和燒之供養，西方天眾以酥和安悉香燒之供養，北方天眾應燒薰陸香而供養之。

「持誦者於壇西面敷茅薦為座、或坐卑脚床子，嚴飾經案，置於壇前，以諸香花供養經卷，應如是布列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦者於壇西面敷茅薦為座、或坐卑脚床子，嚴飾經案，置於壇前，以諸香花供養經卷，應如是布列。

「轉讀經者，可三人、五人乃至七人，更替相續，晝夜不令經聲間斷，要在絕語言，除數內一人明閑教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉讀經者，可三人、五人乃至七人，更替相續，晝夜不令經聲間斷，要在絕語言，除數內一人明閑教法。

「呪師指撝取與祇對，作法結印啟請賢聖，餘人但當至心讀經，唯在遍數多，慇重發願，依三十七尊禮懺，三時或六時，其道場或一日、或二日、三日乃至七日，一切災禍悉皆殄滅，除不至心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪師指撝取與祇對，作法結印啟請賢聖，餘人但當至心讀經，唯在遍數多，慇重發願，依三十七尊禮懺，三時或六時，其道場或一日、或二日、三日乃至七日，一切災禍悉皆殄滅，除不至心。

「轉經者，或在家人或是出家人，每日澡浴清淨，著新淨衣。初起首時，對道場前虔誠一心禮諸聖眾，先以印契真言依教請召一切佛、菩薩及諸天眾，如法供養，說所求事，慇懃啟告，願垂加護，普為一切苦難眾生廣發大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉經者，或在家人或是出家人，每日澡浴清淨，著新淨衣。初起首時，對道場前虔誠一心禮諸聖眾，先以印契真言依教請召一切佛、菩薩及諸天眾，如法供養，說所求事，慇懃啟告，願垂加護，普為一切苦難眾生廣發大願。

「然後結跏趺坐，以塗香塗手，先結三昧耶印，二手右押左，外相叉作拳，直竪二中指，頭相拄即成。結印當心，誦三昧耶真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後結跏趺坐，以塗香塗手，先結三昧耶印，二手右押左，外相叉作拳，直竪二中指，頭相拄即成。結印當心，誦三昧耶真言七遍。真言曰：

「『唵三(去)麼(上)野娑怛鍐(三合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵三(去)麼(上)野娑怛鍐(三合)』

「即以此印加持自身四處，所謂心、額、喉、頂，頂上散印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此印加持自身四處，所謂心、額、喉、頂，頂上散印。

「次結金剛鉤菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛鉤菩薩印。

「准前三昧耶印，以二頭指屈如鉤，向身招，不間斷誦真言七遍，普召諸佛、菩薩、諸天、鬼神、一切聖眾。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前三昧耶印，以二頭指屈如鉤，向身招，不間斷誦真言七遍，普召諸佛、菩薩、諸天、鬼神、一切聖眾。真言曰：

「『唵嚩日𠻴(二合引)矩尸(一) 阿(引)羯(重呼)茶微羯茶娑嚩(二合引)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵嚩日𠻴(二合引)矩尸(一) 阿(引)羯(重呼)茶微羯茶娑嚩(二合引)訶』

「由結此印、誦真言請召一切聖眾，不違本誓，皆來赴集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印、誦真言請召一切聖眾，不違本誓，皆來赴集。

「次結阿波羅爾多明王印，用結地界結方隅界，二手右押左，內相叉，直竪一中指，頭相拄，即以印頂上右旋三匝，隨心遠近便成結界。誦七遍，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結阿波羅爾多明王印，用結地界結方隅界，二手右押左，內相叉，直竪一中指，頭相拄，即以印頂上右旋三匝，隨心遠近便成結界。誦七遍，真言曰：

「『唵虎嚕虎嚕戰拏里摩蹬岐(去)娑嚩(二合引)訶(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵虎嚕虎嚕戰拏里摩蹬岐(去)娑嚩(二合引)訶(引)』

「次結普供養一切賢聖印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結普供養一切賢聖印。

「二手右押左，相叉合掌，十指互交上節即成。結印當心，誦七遍，頂上散印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手右押左，相叉合掌，十指互交上節即成。結印當心，誦七遍，頂上散印。真言曰：

「『曩莫三滿多勃馱(引)南(一) 薩嚩佗(引)(二) 欠(平)(三) 嗢娜櫱(二合)帝(四) 娑𩑼(二合)囉呬(馨異反引)𤚥(五) 誐誐曩劍(六) 娑嚩(二合引)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『曩莫三滿多勃馱(引)南(一) 薩嚩佗(引)(二) 欠(平)(三) 嗢娜櫱(二合)帝(四) 娑𩑼(二合)囉呬(馨異反引)𤚥(五) 誐誐曩劍(六) 娑嚩(二合引)訶』

「由結此印及誦真言，能於一一佛、菩薩、諸聖眾前及於無量諸佛剎土成辦一切廣大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印及誦真言，能於一一佛、菩薩、諸聖眾前及於無量諸佛剎土成辦一切廣大供養。

「次結佛母大孔雀明王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結佛母大孔雀明王印。

「二手右押左，內相叉，二大指、二小指各直竪，頭相拄即成。結印當心，誦真言七遍，如前以印加持四處，頂上散印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手右押左，內相叉，二大指、二小指各直竪，頭相拄即成。結印當心，誦真言七遍，如前以印加持四處，頂上散印。真言曰：

「『唵麼庾(引)囉(引)訖蘭(二合引)帝(引)娑嚩(二合引)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵麼庾(引)囉(引)訖蘭(二合引)帝(引)娑嚩(二合引)訶』

「次捧香爐奉獻啟請，告白聖眾說所求事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次捧香爐奉獻啟請，告白聖眾說所求事。

「如是依法請召供養已，然後起悲愍心，為拔濟眾生苦難故，轉讀此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是依法請召供養已，然後起悲愍心，為拔濟眾生苦難故，轉讀此經。

「每日中前換諸供物，應結阿波羅爾多明王印，誦本真言，以印頂上左旋一匝，暫解其界；換供養已，即如前次第再迎請結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每日中前換諸供物，應結阿波羅爾多明王印，誦本真言，以印頂上左旋一匝，暫解其界；換供養已，即如前次第再迎請結界。

「如是依教供養轉讀此經，所有災難、亢旱、疾疫、鬼魅、厭禱、惡毒災障、種種苦難必得除滅，所有祈願無不遂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是依教供養轉讀此經，所有災難、亢旱、疾疫、鬼魅、厭禱、惡毒災障、種種苦難必得除滅，所有祈願無不遂心。

「我已廣說畫像壇場供養儀軌竟，若不辦如是塗畫壇場，或有急速災難至。可隨自力分，於一淨處以瞿摩夷塗地，作一肘方壇。隨其大小，磨白檀香塗作圓壇，九位中安佛像，及以三五莖孔雀尾竪於壇上，隨時燒香、散花，乳糜、酪等供養聖眾。但虔誠一心轉讀此經，或一遍、或三遍、乃至七遍，或一日、或二日，一切厄難悉得消除，所有祈願皆得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已廣說畫像壇場供養儀軌竟，若不辦如是塗畫壇場，或有急速災難至。可隨自力分，於一淨處以瞿摩夷塗地，作一肘方壇。隨其大小，磨白檀香塗作圓壇，九位中安佛像，及以三五莖孔雀尾竪於壇上，隨時燒香、散花，乳糜、酪等供養聖眾。但虔誠一心轉讀此經，或一遍、或三遍、乃至七遍，或一日、或二日，一切厄難悉得消除，所有祈願皆得圓滿。」

爾時，阿難陀聞佛世尊為當來世一切苦難有情說此讀誦大孔雀明王經法，頂戴受持，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難陀聞佛世尊為當來世一切苦難有情說此讀誦大孔雀明王經法，頂戴受持，禮佛而退。