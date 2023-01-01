佛母大孔雀明王經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛母大孔雀明王經卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

佛告阿難陀：「過去七佛，正遍知者，亦復隨喜宣說佛母明王真言，汝當受持。微鉢尸如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「過去七佛，正遍知者，亦復隨喜宣說佛母明王真言，汝當受持。微鉢尸如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰：

「怛儞也(二合)他(一) 阿囉嬭(二) 迦囉嬭(三) 麼嬭(四) 麼娜儞襪馱寧(五) 阿(上)嚩㘑(六) 捨嚩㘑(七) 覩㘑覩㘑(八) 母㘑母㘑(九) 捨嚩㘑(十) 鉢囉拏(二合)捨嚩㘑(十一) 戶止(十二) 戶止(十三) 戶止(十四) 戶止(十五) 戶止(十六) 娑嚩(二合、引)賀(引)(十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 阿囉嬭(二) 迦囉嬭(三) 麼嬭(四) 麼娜儞襪馱寧(五) 阿(上)嚩㘑(六) 捨嚩㘑(七) 覩㘑覩㘑(八) 母㘑母㘑(九) 捨嚩㘑(十) 鉢囉拏(二合)捨嚩㘑(十一) 戶止(十二) 戶止(十三) 戶止(十四) 戶止(十五) 戶止(十六) 娑嚩(二合、引)賀(引)(十七)

「復次阿難陀！尸棄如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！尸棄如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰：

「怛儞也(二合)他(去)(一) 壹𪘨弭𪘨(二) 齲㘑(三) 尾齲㘑(四) 呬里(五) 弭哩(六) 計覩母黎(七) 暗嚩㘑(八)(引) 暗嚩㘑(引)嚩底(丁以反)(九) 努謎怒(引)努謎(十) 呬里呬里(十一) 矩止矩止(十二) 母止母止(十三) 娑嚩(二合)賀(十四)(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去)(一) 壹𪘨弭𪘨(二) 齲㘑(三) 尾齲㘑(四) 呬里(五) 弭哩(六) 計覩母黎(七) 暗嚩㘑(八)(引) 暗嚩㘑(引)嚩底(丁以反)(九) 努謎怒(引)努謎(十) 呬里呬里(十一) 矩止矩止(十二) 母止母止(十三) 娑嚩(二合)賀(十四)(引)

「復次阿難陀！毘舍浮如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！毘舍浮如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 慕(引)哩慕哩(二) 計跛知(三) 滿膩滿膩底計(四) 賀㘑賀㘑(五) 佉㘑(六) 伽㘑(七) 頗(上)㘑(八) 頗黎(九) 頗里𩕳難(上)帝(十) 難底𩕳(十一) 難底黎(十二) 捨迦知麼迦知(十三) 曩嬭(十四) 曩膩𩕳(十五) 試哩試哩(十六) 試哩試哩(十七) 娑嚩(二合、引)賀(十八)(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 慕(引)哩慕哩(二) 計跛知(三) 滿膩滿膩底計(四) 賀㘑賀㘑(五) 佉㘑(六) 伽㘑(七) 頗(上)㘑(八) 頗黎(九) 頗里𩕳難(上)帝(十) 難底𩕳(十一) 難底黎(十二) 捨迦知麼迦知(十三) 曩嬭(十四) 曩膩𩕳(十五) 試哩試哩(十六) 試哩試哩(十七) 娑嚩(二合、引)賀(十八)(引)

「復次阿難陀！羯句忖那如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！羯句忖那如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 呬膩(二) 弭膩(三) 矩膩母膩(四) 覩膩(五) 頞嬭難(上)帝(六) 難底黎(七) 爍迦哩(八) 斫迦哩(九) 他(上)誐哩(十) 多(去)誐哩(十一) 建左寧(十二) 建(引)左曩(引)嚩底(十三) 嚩㘑嚩㘑(十四) 嚩㘑嚩㘑(十五) 難帝悉地(十六) 娑嚩(二合、引)賀(十七)(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 呬膩(二) 弭膩(三) 矩膩母膩(四) 覩膩(五) 頞嬭難(上)帝(六) 難底黎(七) 爍迦哩(八) 斫迦哩(九) 他(上)誐哩(十) 多(去)誐哩(十一) 建左寧(十二) 建(引)左曩(引)嚩底(十三) 嚩㘑嚩㘑(十四) 嚩㘑嚩㘑(十五) 難帝悉地(十六) 娑嚩(二合、引)賀(十七)(引)

「復次阿難陀！羯諾迦牟尼如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！羯諾迦牟尼如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 難(上)多黎(二) 怛多黎(三) 怛多黎(四) 多羅妬(引)多(上)黎(五) 味(引)㘑尾惹曳(六)(平、引) 尾孺(引)馱㘑(七) 阿囉薺(惹曳反)(八) 尾囉薺尾囉惹麼斯(九) 麼底(十) 麼里(十一) 麼(引)里𩕳(十二) 門(上)嬭(引)試囉門(上)嬭(十三) 入嚩(二合、引)黎(十四) 入嚩(二合、引)黎(十五) 入嚩(二合)黎(十六) 跋捺囉(二合)嚩底(十七) 悉地娑嚩(二合、引)賀(十八)(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 難(上)多黎(二) 怛多黎(三) 怛多黎(四) 多羅妬(引)多(上)黎(五) 味(引)㘑尾惹曳(六)(平、引) 尾孺(引)馱㘑(七) 阿囉薺(惹曳反)(八) 尾囉薺尾囉惹麼斯(九) 麼底(十) 麼里(十一) 麼(引)里𩕳(十二) 門(上)嬭(引)試囉門(上)嬭(十三) 入嚩(二合、引)黎(十四) 入嚩(二合、引)黎(十五) 入嚩(二合)黎(十六) 跋捺囉(二合)嚩底(十七) 悉地娑嚩(二合、引)賀(十八)(引)

「復次阿難陀！迦攝波如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！迦攝波如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰：

「怛儞也(二合)他(一)(引) 頞拏(上)㘑(二) 建拏㘑(三) 曼拏㘑(四) 騫(去)拏㘑(五) 𭨚謀(六) 𭨚謀曩儞(七) 𭨚謀嚩底(八) 滿帝曼膩底計(九) 阿麼㘑(十) 僧(思孕反)係(十一) 賀囉賀囉(十二) 賀囉賀囉(十三) 跛輸跛輸跛輸(十四) 跛輸跛輸(十五) 鉢底悉底娑嚩(二合、引)賀(引)(十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一)(引) 頞拏(上)㘑(二) 建拏㘑(三) 曼拏㘑(四) 騫(去)拏㘑(五) 𭨚謀(六) 𭨚謀曩儞(七) 𭨚謀嚩底(八) 滿帝曼膩底計(九) 阿麼㘑(十) 僧(思孕反)係(十一) 賀囉賀囉(十二) 賀囉賀囉(十三) 跛輸跛輸跛輸(十四) 跛輸跛輸(十五) 鉢底悉底娑嚩(二合、引)賀(引)(十六)

「阿難陀！我釋迦牟尼如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言，為欲利益諸有情故。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！我釋迦牟尼如來正遍知者，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言，為欲利益諸有情故。真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 呬哩弭哩(二) 枳哩弭哩(三) 伊(上)里黎(四) 羯怛黎(五) 計覩嚩黎(六) 阿拏麼里(七) 納脾聶脾(八) 沒薩囉計(九) 沒薩𪘨(十) 怛囉(二合)騫禰(十一) 迦(引)麼哩(十二) 劍母捺哩(二合)(十三) 怛嚕怛嚕(十四) 嚩囉抳(十五) 鉢囉(二合)訖哩(二合)底能(上)瑟𪘨(二合)(十六) 弭里多黎(十七) 伊(上)底賀(引)細(十八) 阿左黎(十九) 咄多黎(二十) 嚩枳黎(二十一) 嚩致嚩致底計(二十二) 拶吒膽吠(若祈雨時應云)嚩囉灑(二合)覩禰嚩(若息災求願之時應云)悉鈿覩滿怛羅(二合)鉢那(二十三) 曩謨婆(去)誐嚩妬(二十四)(引) 伊(上)哩惹曳(二十五) 遇(引)怒呬迦(引)曳(二十六) 勃陵(二合)誐(引)里迦曳(二十七) 阿嚕止(二十八) 曩(引)嚕止(二十九) 捺𪘨(三十) 捺𪘨嚩日㘑(二合)(三十一) 捺吒嚩日㘑(二合)(引)(三十二) 嗢娜野納畢哩(二合)曳(三十三) 阿攞跢(引)黎(三十四) 矩攞多夜(三十五)(引) 那(引)囉野抳(三十六) 鉢捨𩕳(三十七) 娑鉢(二合)捨𩕳(三十八) 悉鈿覩(三十九) 捺囉(二合)弭拏(引)(四十) 滿怛囉(二合)鉢娜(四十一)(引) 娑嚩(二合、引)賀(四十二)(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 呬哩弭哩(二) 枳哩弭哩(三) 伊(上)里黎(四) 羯怛黎(五) 計覩嚩黎(六) 阿拏麼里(七) 納脾聶脾(八) 沒薩囉計(九) 沒薩𪘨(十) 怛囉(二合)騫禰(十一) 迦(引)麼哩(十二) 劍母捺哩(二合)(十三) 怛嚕怛嚕(十四) 嚩囉抳(十五) 鉢囉(二合)訖哩(二合)底能(上)瑟𪘨(二合)(十六) 弭里多黎(十七) 伊(上)底賀(引)細(十八) 阿左黎(十九) 咄多黎(二十) 嚩枳黎(二十一) 嚩致嚩致底計(二十二) 拶吒膽吠(若祈雨時應云)嚩囉灑(二合)覩禰嚩(若息災求願之時應云)悉鈿覩滿怛羅(二合)鉢那(二十三) 曩謨婆(去)誐嚩妬(二十四)(引) 伊(上)哩惹曳(二十五) 遇(引)怒呬迦(引)曳(二十六) 勃陵(二合)誐(引)里迦曳(二十七) 阿嚕止(二十八) 曩(引)嚕止(二十九) 捺𪘨(三十) 捺𪘨嚩日㘑(二合)(三十一) 捺吒嚩日㘑(二合)(引)(三十二) 嗢娜野納畢哩(二合)曳(三十三) 阿攞跢(引)黎(三十四) 矩攞多夜(三十五)(引) 那(引)囉野抳(三十六) 鉢捨𩕳(三十七) 娑鉢(二合)捨𩕳(三十八) 悉鈿覩(三十九) 捺囉(二合)弭拏(引)(四十) 滿怛囉(二合)鉢娜(四十一)(引) 娑嚩(二合、引)賀(四十二)(引)

「阿難陀！我已教汝受持佛母大孔雀明王法，救莎底苾芻蛇毒之難，令彼苾芻獲得安隱，亦令一切有情讀誦受持是經，獲大安樂，壽命百年，所求遂願，已如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！我已教汝受持佛母大孔雀明王法，救莎底苾芻蛇毒之難，令彼苾芻獲得安隱，亦令一切有情讀誦受持是經，獲大安樂，壽命百年，所求遂願，已如前說。

「復次阿難陀！慈氏菩薩，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！慈氏菩薩，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 試哩試哩(二) 試哩跋捺㘑(二合)(三) 孺底孺底(四) 孺底跋捺㘑(二合)(五) 賀㘑賀㘑(六) 賀哩抳(七) 難(上)底捨嚩㘑(八) 試吠(九) 戍囉播(引)抳𩕳(十) 冐(引)地冐(引)地(十一) 冐(引)地冒(引)地(十二) 冒(引)地薩怛吠(二合)(十三) 冒(引)地鉢哩播(引)左抳(引)曳娑嚩(二合、引)賀(引)(十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 試哩試哩(二) 試哩跋捺㘑(二合)(三) 孺底孺底(四) 孺底跋捺㘑(二合)(五) 賀㘑賀㘑(六) 賀哩抳(七) 難(上)底捨嚩㘑(八) 試吠(九) 戍囉播(引)抳𩕳(十) 冐(引)地冐(引)地(十一) 冐(引)地冒(引)地(十二) 冒(引)地薩怛吠(二合)(十三) 冒(引)地鉢哩播(引)左抳(引)曳娑嚩(二合、引)賀(引)(十四)

「阿難陀！索訶世界主大梵天王，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！索訶世界主大梵天王，亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 呬哩呬哩(二) 弭哩弭哩(三) 麼哩𩕳葬迦哩(四) 枳哩枳哩(五) 枳哩枳哩(六) 枳哩枳哩底(七) 沒囉(二合)賀麼(二合)曳(八) 矩囒擿計(九) 尾拏訶普細(十) 馱囉馱囉(十一) 賀攞賀攞(十二) 普嚕普嚕(十三) 普嚕普嚕娑嚩(二合)賀(十四)(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 呬哩呬哩(二) 弭哩弭哩(三) 麼哩𩕳葬迦哩(四) 枳哩枳哩(五) 枳哩枳哩(六) 枳哩枳哩底(七) 沒囉(二合)賀麼(二合)曳(八) 矩囒擿計(九) 尾拏訶普細(十) 馱囉馱囉(十一) 賀攞賀攞(十二) 普嚕普嚕(十三) 普嚕普嚕娑嚩(二合)賀(十四)(引)

「阿難陀！此真言能滅一切惡毒，能除一切毒類，佛力除毒，菩薩摩訶薩力除毒，獨覺力除毒，阿羅漢力除毒，三果四向聖力除毒，實語者力除毒，梵王杖力除毒，帝釋金剛杵力除毒，吠率怒輪力除毒，火天燒力除毒，水天羂索力除毒，阿蘇羅幻士力除毒，龍王明力除毒，嚕捺囉三戟叉力除毒，塞騫那爍底力除毒；佛母大孔雀明王力能除一切諸毒，令毒入地，令我(某甲)及諸眷屬，皆得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！此真言能滅一切惡毒，能除一切毒類，佛力除毒，菩薩摩訶薩力除毒，獨覺力除毒，阿羅漢力除毒，三果四向聖力除毒，實語者力除毒，梵王杖力除毒，帝釋金剛杵力除毒，吠率怒輪力除毒，火天燒力除毒，水天羂索力除毒，阿蘇羅幻士力除毒，龍王明力除毒，嚕捺囉三戟叉力除毒，塞騫那爍底力除毒；佛母大孔雀明王力能除一切諸毒，令毒入地，令我(某甲)及諸眷屬，皆得安隱。

「阿難陀！復有一切毒類，汝應稱彼名字，所謂：跋磋那婆毒、訶羅遏囉毒、迦羅俱吒毒、牙齒毒、螫毒、根毒、末毒、疑毒、眼毒、電毒、雲毒、蛇毒、龍毒、蠱毒、魅毒、一切鼠毒、蜘蛛毒、象毒、蝦蟆毒、蠅毒、及諸蜂毒、人毒、人非人毒、藥毒、呪毒，如是等一切諸毒，願皆除滅，令我(某甲)及諸眷屬，悉除諸毒，獲得安隱，壽命百年，願見百秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有一切毒類，汝應稱彼名字，所謂：跋磋那婆毒、訶羅遏囉毒、迦羅俱吒毒、牙齒毒、螫毒、根毒、末毒、疑毒、眼毒、電毒、雲毒、蛇毒、龍毒、蠱毒、魅毒、一切鼠毒、蜘蛛毒、象毒、蝦蟆毒、蠅毒、及諸蜂毒、人毒、人非人毒、藥毒、呪毒，如是等一切諸毒，願皆除滅，令我(某甲)及諸眷屬，悉除諸毒，獲得安隱，壽命百年，願見百秋。

「阿難陀！帝釋天王亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！帝釋天王亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰：

「怛儞也(二合)他(一) 若邏(二) 膳覩黎(三) 麼(引)羅(引)膳覩黎(四) 佐閉胝(五) 膳覩黎(六) 末他(上)𩕳(七) 伽(引)多𩕳(八) 仡囉(二合)薩𩕳(九) 賀哩(十) 矢哩(十一) 儞庾(二合)底失哩(十二) 怛嚕但嚕拏(上)嚩底(十三) 賀(引)賀(引)賀(引)賀(引)賀(引)(十四) 僧(思孕反)係(十五) 地底(十六) 地底(十七) 矩嚕矩嚕(十八) 尾囉惹(十九) 咄吒咄吒枲(二十) 𮧬吒𮧬吒枲(二十一) 悉哩悉哩(二十二) 劫比黎(二十三) 劫比羅母黎(二十四) 賀呬(引、馨異反)護(引)(二十五) 薩嚩訥瑟吒(二合)(二十六) 鉢囉(二合)訥瑟吒(二合)南(二十七) 𭨚婆(去)能迦盧(引)弭(二十八) 曷娑多(二合)播(引)能(上)誐(二十九) 鉢羅(二合)底孕(二合)誐(三十) 𩕳蘗囉(二合)怛迦嚧弭(三十一) 娑賀怛哩(二合)娜(引)勢(三十二) 呬禰(引)吠呬(三十三) 嗢徵(上)儗(霓以反)抳(三十四) 素囉跛底𮧬底(三十五) 嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)(三十六) 嚩日囉(二合)(三十七) 嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)(三十八) 嚩日囉(二合)鉢多曳(三十九) 娑嚩(二合)賀(四十)(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 若邏(二) 膳覩黎(三) 麼(引)羅(引)膳覩黎(四) 佐閉胝(五) 膳覩黎(六) 末他(上)𩕳(七) 伽(引)多𩕳(八) 仡囉(二合)薩𩕳(九) 賀哩(十) 矢哩(十一) 儞庾(二合)底失哩(十二) 怛嚕但嚕拏(上)嚩底(十三) 賀(引)賀(引)賀(引)賀(引)賀(引)(十四) 僧(思孕反)係(十五) 地底(十六) 地底(十七) 矩嚕矩嚕(十八) 尾囉惹(十九) 咄吒咄吒枲(二十) 𮧬吒𮧬吒枲(二十一) 悉哩悉哩(二十二) 劫比黎(二十三) 劫比羅母黎(二十四) 賀呬(引、馨異反)護(引)(二十五) 薩嚩訥瑟吒(二合)(二十六) 鉢囉(二合)訥瑟吒(二合)南(二十七) 𭨚婆(去)能迦盧(引)弭(二十八) 曷娑多(二合)播(引)能(上)誐(二十九) 鉢羅(二合)底孕(二合)誐(三十) 𩕳蘗囉(二合)怛迦嚧弭(三十一) 娑賀怛哩(二合)娜(引)勢(三十二) 呬禰(引)吠呬(三十三) 嗢徵(上)儗(霓以反)抳(三十四) 素囉跛底𮧬底(三十五) 嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)(三十六) 嚩日囉(二合)(三十七) 嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)(三十八) 嚩日囉(二合)鉢多曳(三十九) 娑嚩(二合)賀(四十)(引)

「阿難陀！四大天王亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！四大天王亦隨喜宣說，此佛母大孔雀明王真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞曩(二) 答跛答跛曩(三) 馱麼馱麼曩(四) 薩囉薩囉拏(五) 矩胝矩胝(六) 母胝母胝(七) 弭胝弭胝(八) 薩囉薩囉(九) 賀囉賀囉(十) 怛羅怛囉(十一) 娜娜娜娜娜(十二) 嚩嚩嚩嚩嚩(十三) 賀攞賀攞賀攞賀攞賀攞(十四) 悉地悉地悉地悉地悉地(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)娑嚩(二合)賀(十六)(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞曩(二) 答跛答跛曩(三) 馱麼馱麼曩(四) 薩囉薩囉拏(五) 矩胝矩胝(六) 母胝母胝(七) 弭胝弭胝(八) 薩囉薩囉(九) 賀囉賀囉(十) 怛羅怛囉(十一) 娜娜娜娜娜(十二) 嚩嚩嚩嚩嚩(十三) 賀攞賀攞賀攞賀攞賀攞(十四) 悉地悉地悉地悉地悉地(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)娑嚩(二合)賀(十六)(引)

「令我(某甲)并諸眷屬，皆得遠離一切鬼神使者、琰魔使者、黑夜母天、持黑索者，及死王所罰、梵天所罰、帝釋所罰、仙人所罰、諸天所罰、龍王所罰、阿蘇羅所罰、麼嚕多罰、誐嚕拏罰、彥達嚩罰、緊那羅罰、摩護囉誐罰、藥叉所罰、羅剎娑罰、畢隷多罰、比舍遮罰、步多所罰、矩畔拏罰、布單那罰、羯吒布單那罰、塞建那罰、嗢麼那罰、車耶所罰、阿鉢娑麼羅罰、塢娑多囉迦罰、吠跢拏罰，王所罰、賊所罰、水火所罰，於一切處所有謫罰，及輕小治罰，令我(某甲)并諸眷屬，皆得遠離，常見擁護，壽命百年，願見百秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令我(某甲)并諸眷屬，皆得遠離一切鬼神使者、琰魔使者、黑夜母天、持黑索者，及死王所罰、梵天所罰、帝釋所罰、仙人所罰、諸天所罰、龍王所罰、阿蘇羅所罰、麼嚕多罰、誐嚕拏罰、彥達嚩罰、緊那羅罰、摩護囉誐罰、藥叉所罰、羅剎娑罰、畢隷多罰、比舍遮罰、步多所罰、矩畔拏罰、布單那罰、羯吒布單那罰、塞建那罰、嗢麼那罰、車耶所罰、阿鉢娑麼羅罰、塢娑多囉迦罰、吠跢拏罰，王所罰、賊所罰、水火所罰，於一切處所有謫罰，及輕小治罰，令我(某甲)并諸眷屬，皆得遠離，常見擁護，壽命百年，願見百秋。

「阿難陀！汝當稱念，諸大河王名字，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！汝當稱念，諸大河王名字，其名曰：

「殑伽河王 信度河王 嚩芻河王 枲多河王 設臘部河王 阿爾囉伐底河王 琰母娜河王 句賀河王 尾怛娑多河王 設多訥嚕河王 微播捨河王 愛羅伐底河王 戰捺囉婆誐河王 薩囉娑底河王 羯縒比𩕳河王 盃喻史抳河王 迦尾哩河王 擔沒囉鉢拏河王 末度末底河王 益芻伐底河王 遇末底河王 捺末娜河王 燥蜜怛囉河王 尾濕嚩蜜怛囉河王 阿麼囉河王 跢麼囉河王 半者囉河王 素婆窣堵河王 鉢囉婆捺哩迦河王 答布多河王 尾麼囉河王 遇娜嚩哩河王 泥連善那河王 呬囒孃伐底河王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「殑伽河王 信度河王 嚩芻河王 枲多河王 設臘部河王 阿爾囉伐底河王 琰母娜河王 句賀河王 尾怛娑多河王 設多訥嚕河王 微播捨河王 愛羅伐底河王 戰捺囉婆誐河王 薩囉娑底河王 羯縒比𩕳河王 盃喻史抳河王 迦尾哩河王 擔沒囉鉢拏河王 末度末底河王 益芻伐底河王 遇末底河王 捺末娜河王 燥蜜怛囉河王 尾濕嚩蜜怛囉河王 阿麼囉河王 跢麼囉河王 半者囉河王 素婆窣堵河王 鉢囉婆捺哩迦河王 答布多河王 尾麼囉河王 遇娜嚩哩河王 泥連善那河王 呬囒孃伐底河王。

「如是等諸大河王，依此大地而住。彼諸河王處，若天、若龍、若阿蘇羅、麼嚕多、誐嚕拏、彥達嚩、緊娜囉、摩護囉誐，若藥叉、羅剎娑、畢隷多、比舍遮、若步多、矩畔拏、布單那、羯吒布單那、塞建那、嗢摩那、車耶、阿鉢娑麼囉、塢娑跢羅迦，及食精氣者、食胎者、食血者、食肉者、食脂膏者、食髓者、食生者、食命者、食祭祠者、食氣者、食香者、食鬘者、食花者、食果者、食苗稼者、食火祭者、食膿者、食大便者、食小便者、食涕唾者、食涎者、食洟者、食殘食者、食吐者、食不淨物者、食漏水者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等諸大河王，依此大地而住。彼諸河王處，若天、若龍、若阿蘇羅、麼嚕多、誐嚕拏、彥達嚩、緊娜囉、摩護囉誐，若藥叉、羅剎娑、畢隷多、比舍遮、若步多、矩畔拏、布單那、羯吒布單那、塞建那、嗢摩那、車耶、阿鉢娑麼囉、塢娑跢羅迦，及食精氣者、食胎者、食血者、食肉者、食脂膏者、食髓者、食生者、食命者、食祭祠者、食氣者、食香者、食鬘者、食花者、食果者、食苗稼者、食火祭者、食膿者、食大便者、食小便者、食涕唾者、食涎者、食洟者、食殘食者、食吐者、食不淨物者、食漏水者。

「如是等種種形貌、種種顏色，隨樂變身諸鬼神等，依彼河住。彼等亦以此佛母大孔雀明王，皆擁護於我(某甲)，并諸眷屬，令離憂苦，壽命百年，常受安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等種種形貌、種種顏色，隨樂變身諸鬼神等，依彼河住。彼等亦以此佛母大孔雀明王，皆擁護於我(某甲)，并諸眷屬，令離憂苦，壽命百年，常受安樂。

「阿難陀！汝當稱念，諸大山王名字，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！汝當稱念，諸大山王名字，其名曰：

「妙高山王 雪山王 香醉山王 百峯山王 朅地洛迦山王 金脇山王 持光山王 𩕳泯達羅山王 輪圍山王 大輪圍山王 因陀羅石山王 梵宅山王 有吉祥山王 善現山王 廣大山王 出寶山王 多蟲山王 寶頂山王 出金剛山王 阿蘇羅巖山王 毘摩質多羅山王 電光山王 馬乳山王 月光山王 日光山王 摩羅耶山王 頻陀山王 賢石山王 質怛囉矩吒山王 金峯山王 播哩耶怛羅山王 妙臂山王 有摩尼山王 蘇曬那山王 梵觜山王 智淨山王 牛耳山王 摩羅質怛羅山王 劍形山王 炎熱山王 安繕那山王 積聚山王 鹿色山王 達達山王 罽羅娑山王 大帝山王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙高山王 雪山王 香醉山王 百峯山王 朅地洛迦山王 金脇山王 持光山王 𩕳泯達羅山王 輪圍山王 大輪圍山王 因陀羅石山王 梵宅山王 有吉祥山王 善現山王 廣大山王 出寶山王 多蟲山王 寶頂山王 出金剛山王 阿蘇羅巖山王 毘摩質多羅山王 電光山王 馬乳山王 月光山王 日光山王 摩羅耶山王 頻陀山王 賢石山王 質怛囉矩吒山王 金峯山王 播哩耶怛羅山王 妙臂山王 有摩尼山王 蘇曬那山王 梵觜山王 智淨山王 牛耳山王 摩羅質怛羅山王 劍形山王 炎熱山王 安繕那山王 積聚山王 鹿色山王 達達山王 罽羅娑山王 大帝山王。

「如是等諸大山王，居此大地。於彼等山，所有天、龍、阿蘇羅、麼嚕多、誐嚕拏、彥達嚩、緊那羅、摩護囉誐、藥叉、羅剎娑、畢㘑多、比舍遮、步多、矩畔拏、布單那、羯吒布單那、塞建那、嗢麼那、車耶、阿鉢娑麼羅、塢娑跢羅迦，諸鬼神等，及持明大仙，并諸營從眷屬，住彼山者，亦皆以此佛母大孔雀明王，擁護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，除滅惡事，常覩吉祥，離諸憂惱。復說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等諸大山王，居此大地。於彼等山，所有天、龍、阿蘇羅、麼嚕多、誐嚕拏、彥達嚩、緊那羅、摩護囉誐、藥叉、羅剎娑、畢㘑多、比舍遮、步多、矩畔拏、布單那、羯吒布單那、塞建那、嗢麼那、車耶、阿鉢娑麼羅、塢娑跢羅迦，諸鬼神等，及持明大仙，并諸營從眷屬，住彼山者，亦皆以此佛母大孔雀明王，擁護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，除滅惡事，常覩吉祥，離諸憂惱。復說伽陀曰：

「『令我夜安隱， 晝日亦安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『令我夜安隱， 晝日亦安隱，

於一切時中， 諸佛常護念。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切時中， 諸佛常護念。』

「阿難陀！汝當稱念，諸星宿天名號。彼星宿天，有大威力，常行虛空，現吉凶相，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！汝當稱念，諸星宿天名號。彼星宿天，有大威力，常行虛空，現吉凶相，其名曰：

「昴星及畢星， 觜星參及井， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昴星及畢星， 觜星參及井，

鬼宿能吉祥， 柳星為第七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼宿能吉祥， 柳星為第七。

「此等七宿，住於東門，守護東方。彼亦以此佛母大孔雀明王，常護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等七宿，住於東門，守護東方。彼亦以此佛母大孔雀明王，常護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸憂惱。

「星宿能摧怨， 張翼亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「星宿能摧怨， 張翼亦如是，

軫星及角亢， 氐星居第七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軫星及角亢， 氐星居第七。

「此等七宿，住於南門，守護南方。彼亦以此佛母大孔雀明王，常擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等七宿，住於南門，守護南方。彼亦以此佛母大孔雀明王，常擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸憂惱。

「房宿大威德， 心尾亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「房宿大威德， 心尾亦復然，

箕星及斗牛， 女星為第七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箕星及斗牛， 女星為第七。

「此等七宿，住於西門，守護西方。彼亦以此佛母大孔雀明王，常擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等七宿，住於西門，守護西方。彼亦以此佛母大孔雀明王，常擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸憂惱。

「虛星與危星， 室星辟星等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛星與危星， 室星辟星等，

奎星及婁星， 胃星最居後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奎星及婁星， 胃星最居後。

「此等七宿，住於北門，守護北方。彼亦以此佛母大孔雀明王，常擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等七宿，住於北門，守護北方。彼亦以此佛母大孔雀明王，常擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸憂惱。

「阿難陀！汝當稱念，有九種執曜名號。此執曜天巡行二十八宿之時，能令晝夜時分增減，世間所有豐儉苦樂，皆先表其相，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！汝當稱念，有九種執曜名號。此執曜天巡行二十八宿之時，能令晝夜時分增減，世間所有豐儉苦樂，皆先表其相，其名曰：

「日月及熒惑， 辰歲并大白， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日月及熒惑， 辰歲并大白，

鎮及羅睺彗， 此皆名執曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鎮及羅睺彗， 此皆名執曜。

「此等九曜，有大威力，能示吉凶。彼亦以此佛母大孔雀明王，常擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸憂惱。復以伽陀讚諸星宿： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等九曜，有大威力，能示吉凶。彼亦以此佛母大孔雀明王，常擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸憂惱。復以伽陀讚諸星宿：

「『宿有二十八， 四方各居七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『宿有二十八， 四方各居七，

執曜復有七， 加日月為九， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執曜復有七， 加日月為九，

總成三十七， 勇猛大威神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總成三十七， 勇猛大威神，

出沒照世間， 示其善惡相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出沒照世間， 示其善惡相，

令晝夜增減， 有勢大光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令晝夜增減， 有勢大光明；

皆以清淨心， 於此明隨喜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以清淨心， 於此明隨喜。』

「此等星宿天，皆亦以此佛母大孔雀明王，常擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等星宿天，皆亦以此佛母大孔雀明王，常擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。

「阿難陀！汝當稱念，諸大仙人名號。此諸仙人皆持成就禁戒，常修苦行，皆具威德，有大光明，或住山河，或居林藪，欲作善惡，呪願吉凶，隨言成就，五通自在，遊行虛空，一切所為，無有障礙，汝當稱念，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！汝當稱念，諸大仙人名號。此諸仙人皆持成就禁戒，常修苦行，皆具威德，有大光明，或住山河，或居林藪，欲作善惡，呪願吉凶，隨言成就，五通自在，遊行虛空，一切所為，無有障礙，汝當稱念，其名曰：

「阿瑟吒迦大仙 嚩麼迦大仙 嚩麼禰嚩大仙 摩利支大仙 末建嬭耶大仙 種種友大仙 婆私瑟侘大仙 跋臘弭迦大仙 迦葉波大仙 老迦葉波大仙 勃陵隅大仙 勃哩囉娑大仙 鴦儗羅大仙 婆儗囉娑大仙 阿怛𡃤耶大仙 補攞悉底耶大仙 鹿頭大仙 焰摩火大仙 洲子大仙 黑洲子大仙 賀哩多大仙 賀哩多子大仙 等聲大仙 高勇大仙 等高勇大仙 說忍大仙 名稱大仙 善名稱大仙 尊重大仙 黃大仙 補怛洛迦大仙 阿濕嚩攞野那大仙 香山大仙 雪山大仙 赤目大仙 難住大仙 吠陜播野那大仙 嚩攬弭迦大仙 能施大仙 訥麼娑大仙 設臘婆大仙 麼努大仙 主宰大仙 帝釋大仙 歲星大仙 嬌大仙 光大仙 鸚鵡大仙 阿羅禰彌大仙 鎮星大仙 辰星大仙 持毒大仙 乾陀羅大仙 獨角大仙 仙角大仙 蘖誐大仙 單拏野那大仙 建姹野那大仙 烟頂大仙 可畏大仙 劫比羅大仙 喬答摩大仙 摩蹬伽大仙 朱眼大仙 妙眼大仙 娜羅娜大仙 山居大仙 訖哩弭囉大仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿瑟吒迦大仙 嚩麼迦大仙 嚩麼禰嚩大仙 摩利支大仙 末建嬭耶大仙 種種友大仙 婆私瑟侘大仙 跋臘弭迦大仙 迦葉波大仙 老迦葉波大仙 勃陵隅大仙 勃哩囉娑大仙 鴦儗羅大仙 婆儗囉娑大仙 阿怛𡃤耶大仙 補攞悉底耶大仙 鹿頭大仙 焰摩火大仙 洲子大仙 黑洲子大仙 賀哩多大仙 賀哩多子大仙 等聲大仙 高勇大仙 等高勇大仙 說忍大仙 名稱大仙 善名稱大仙 尊重大仙 黃大仙 補怛洛迦大仙 阿濕嚩攞野那大仙 香山大仙 雪山大仙 赤目大仙 難住大仙 吠陜播野那大仙 嚩攬弭迦大仙 能施大仙 訥麼娑大仙 設臘婆大仙 麼努大仙 主宰大仙 帝釋大仙 歲星大仙 嬌大仙 光大仙 鸚鵡大仙 阿羅禰彌大仙 鎮星大仙 辰星大仙 持毒大仙 乾陀羅大仙 獨角大仙 仙角大仙 蘖誐大仙 單拏野那大仙 建姹野那大仙 烟頂大仙 可畏大仙 劫比羅大仙 喬答摩大仙 摩蹬伽大仙 朱眼大仙 妙眼大仙 娜羅娜大仙 山居大仙 訖哩弭囉大仙。

「此等諸仙，皆是往古大仙，造四明論，善閑呪術，眾行備成，自他俱利。彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸憂惱。」復說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等諸仙，皆是往古大仙，造四明論，善閑呪術，眾行備成，自他俱利。彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸憂惱。」復說真言曰：

「怛儞也(二合)他(一) 呬(馨異反)哩呬哩(二) 呬哩佉哩(三) 麼哩護哩(四) 素哩賀哩(五) 呬哩呬哩(六) 弭哩弭哩(七) 囁普囁普(八) 拏囁普(九) 仡囉(二合)薩𩕳(十) 沫他𩕳(十一) 諾賀𩕳(十二) 伽多𩕳(十三) 跛左𩕳(十四) 播(引)左𩕳(十五) 播多𩕳(十六) 跢跛𩕳(十七) 賀曩𩕳(十八) 娜賀𩕳(十九) 娜賀娜賀娜賀(二十) 娜羅娜羅娜囉𩕳(二十一) 播吒𩕳(二十二) 邏(引)賀𩕳(二十三) 謨賀𩕳(二十四) 婆擔(二合)婆𩕳(二十五) 𭨚婆𩕳娑嚩(二合)賀(引)(二十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 呬(馨異反)哩呬哩(二) 呬哩佉哩(三) 麼哩護哩(四) 素哩賀哩(五) 呬哩呬哩(六) 弭哩弭哩(七) 囁普囁普(八) 拏囁普(九) 仡囉(二合)薩𩕳(十) 沫他𩕳(十一) 諾賀𩕳(十二) 伽多𩕳(十三) 跛左𩕳(十四) 播(引)左𩕳(十五) 播多𩕳(十六) 跢跛𩕳(十七) 賀曩𩕳(十八) 娜賀𩕳(十九) 娜賀娜賀娜賀(二十) 娜羅娜羅娜囉𩕳(二十一) 播吒𩕳(二十二) 邏(引)賀𩕳(二十三) 謨賀𩕳(二十四) 婆擔(二合)婆𩕳(二十五) 𭨚婆𩕳娑嚩(二合)賀(引)(二十六)

「阿難陀！汝當稱念，此大地中有大毒藥名字，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！汝當稱念，此大地中有大毒藥名字，其名曰：

「頞拏囉(引)(一) 半拏囉(引)(二) 迦囉(引)攞(引)(三) 計庾(引)囉(引)(四) 部(引)蹬誐麼(五) 部(引)多鉢底(六) 泯努鉢底(七) 悉哩鉢底(八) 帝惹鉢底(九) 帝祖(引)仡囉(二合)鉢底(十) 拽戍(引)鉢底(十一) 拽戍仡囉(二合)鉢底(十二) 阿囉拏(十三) 跢(引)囉拏(十四) 阿囉𧹞(十五) 怛囉(二合)拏(十六) 難跢(引)諾賀(十七)(引) 濟賀(引)濟邏(十八)(引) 發邏麌邏(十九)(引) 止囉(引)難覩囉(二十) 伊哩枳止迦(二十一) 捨 且覩囉(二十二) 尾補里(二十三) 曩矩哩(二十四) 枳哩比(二十五) 怛郎誐哩瑟吒(二合)(二十六) 闇(引)母麼底(二十七) 昝母麼底(二十八) 麼麼麼底(二十九) 迦麼黎(三十) 尾麼黎(三十一) 軍拏黎(三十二) 阿四覩呬(三十三) 嚩計(三十四) 嚩迦拏(引)帝(三十五) 嚩捺曩陛(三十六) 麼賀(引)誐黎(三十七) 覩覽迷(三十八) 蘇覽迷(三十九)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頞拏囉(引)(一) 半拏囉(引)(二) 迦囉(引)攞(引)(三) 計庾(引)囉(引)(四) 部(引)蹬誐麼(五) 部(引)多鉢底(六) 泯努鉢底(七) 悉哩鉢底(八) 帝惹鉢底(九) 帝祖(引)仡囉(二合)鉢底(十) 拽戍(引)鉢底(十一) 拽戍仡囉(二合)鉢底(十二) 阿囉拏(十三) 跢(引)囉拏(十四) 阿囉𧹞(十五) 怛囉(二合)拏(十六) 難跢(引)諾賀(十七)(引) 濟賀(引)濟邏(十八)(引) 發邏麌邏(十九)(引) 止囉(引)難覩囉(二十) 伊哩枳止迦(二十一) 捨 且覩囉(二十二) 尾補里(二十三) 曩矩哩(二十四) 枳哩比(二十五) 怛郎誐哩瑟吒(二合)(二十六) 闇(引)母麼底(二十七) 昝母麼底(二十八) 麼麼麼底(二十九) 迦麼黎(三十) 尾麼黎(三十一) 軍拏黎(三十二) 阿四覩呬(三十三) 嚩計(三十四) 嚩迦拏(引)帝(三十五) 嚩捺曩陛(三十六) 麼賀(引)誐黎(三十七) 覩覽迷(三十八) 蘇覽迷(三十九)。

「阿難陀！此大毒藥及諸藥神，亦以此佛母大孔雀明王，守護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸毒害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！此大毒藥及諸藥神，亦以此佛母大孔雀明王，守護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年，離諸毒害。

「復次阿難陀！此佛母大孔雀明王教，七佛、正遍知、如來之所宣說，所謂：微鉢尸、尸棄、毘舍浮、羯句忖那、羯諾迦牟尼、迦葉波、我釋迦牟尼正遍知等，皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王。慈氏菩薩亦隨喜宣說。索訶世界主大梵天王，并天帝釋，四大天王，持國天王與揵達婆主，增長天王與俱槃茶主，廣目天王與龍主，多聞天王與藥叉主，并二十八大藥叉將，皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言。散支迦大將，訶利底母及五百子，并諸眷屬，亦隨喜宣說。阿難陀！此佛母大孔雀明王真言，無能違越者。若天、若龍、若阿蘇羅、麼嚕多、誐嚕拏、彥達嚩、緊那囉、摩護囉誐等，亦無能違越者。若藥叉、若羅剎娑、若畢㘑多、比舍遮、步多、矩伴拏、布單那、羯吒布單那、塞建那、嗢麼那、車耶、阿鉢娑麼囉、塢娑跢羅迦等，一切鬼神亦無能違越者。及一切諸惡食者：食精氣者、食胎者、食血者、食肉者、食脂膏者、食髓者、食生者、食命者、食祭祠者、食氣者、食香者、食鬘者、食花者、食果者、食苗稼者、食火祭者、食膿者、食大便者、食小便者、食涕唾者、食涎者、食洟者、食殘食者、食吐者、食不淨物者、食漏水者，如是等諸惡食者，亦不能違越此佛母大孔雀明王。又諸蠱魅、厭禱、呪術，諸惡法者：訖㗚底迦、羯麼拏、迦具㗚那、枳刺拏、吠跢拏、質者、畢㘑灑迦，亦不能違越。又有飲他血髓，變人驅役，呼召鬼神，造諸惡業，惡食惡吐，惡影惡視，或造厭書，惡跳惡驀，或惡冐逆，作惡事者，亦不能違越此佛母大孔雀明王。又諸王賊水火、他兵飢饉、非時夭壽、地動惡獸、怨敵惡友等，亦不能違越，悉皆遠離。又諸惡病：疥癩瘡癬、痔漏癰疽、身皮黑澁、飲食不消、頭痛半痛、眼耳鼻痛、脣口頰痛、牙齒舌痛、及咽喉痛、胸脅背痛、心肚腰胯、及脾膝痛、手足四支、及隱密處痛、瘦病乾消、遍身疼痛，如是等痛，亦不能違越，皆得遠離。又諸瘧病：一日二日、三日四日，乃至七日、半月一月，或復頻日、或復須臾，或常熱病，偏邪癭病，鬼神壯熱，風黃痰癊，或三集病，四百四病，皆不能違越此佛母大孔雀明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！此佛母大孔雀明王教，七佛、正遍知、如來之所宣說，所謂：微鉢尸、尸棄、毘舍浮、羯句忖那、羯諾迦牟尼、迦葉波、我釋迦牟尼正遍知等，皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王。慈氏菩薩亦隨喜宣說。索訶世界主大梵天王，并天帝釋，四大天王，持國天王與揵達婆主，增長天王與俱槃茶主，廣目天王與龍主，多聞天王與藥叉主，并二十八大藥叉將，皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言。散支迦大將，訶利底母及五百子，并諸眷屬，亦隨喜宣說。阿難陀！此佛母大孔雀明王真言，無能違越者。若天、若龍、若阿蘇羅、麼嚕多、誐嚕拏、彥達嚩、緊那囉、摩護囉誐等，亦無能違越者。若藥叉、若羅剎娑、若畢㘑多、比舍遮、步多、矩伴拏、布單那、羯吒布單那、塞建那、嗢麼那、車耶、阿鉢娑麼囉、塢娑跢羅迦等，一切鬼神亦無能違越者。及一切諸惡食者：食精氣者、食胎者、食血者、食肉者、食脂膏者、食髓者、食生者、食命者、食祭祠者、食氣者、食香者、食鬘者、食花者、食果者、食苗稼者、食火祭者、食膿者、食大便者、食小便者、食涕唾者、食涎者、食洟者、食殘食者、食吐者、食不淨物者、食漏水者，如是等諸惡食者，亦不能違越此佛母大孔雀明王。又諸蠱魅、厭禱、呪術，諸惡法者：訖㗚底迦、羯麼拏、迦具㗚那、枳刺拏、吠跢拏、質者、畢㘑灑迦，亦不能違越。又有飲他血髓，變人驅役，呼召鬼神，造諸惡業，惡食惡吐，惡影惡視，或造厭書，惡跳惡驀，或惡冐逆，作惡事者，亦不能違越此佛母大孔雀明王。又諸王賊水火、他兵飢饉、非時夭壽、地動惡獸、怨敵惡友等，亦不能違越，悉皆遠離。又諸惡病：疥癩瘡癬、痔漏癰疽、身皮黑澁、飲食不消、頭痛半痛、眼耳鼻痛、脣口頰痛、牙齒舌痛、及咽喉痛、胸脅背痛、心肚腰胯、及脾膝痛、手足四支、及隱密處痛、瘦病乾消、遍身疼痛，如是等痛，亦不能違越，皆得遠離。又諸瘧病：一日二日、三日四日，乃至七日、半月一月，或復頻日、或復須臾，或常熱病，偏邪癭病，鬼神壯熱，風黃痰癊，或三集病，四百四病，皆不能違越此佛母大孔雀明王。

「阿難陀！復有鬼魅、人非人等，諸惡毒害，一切不祥，及諸惡病，一切鬼神，并及使者，怨敵恐怖，種種諸毒，及以呪術，一切厭禱，皆不能違越此摩訶摩瑜利佛母明王，常得遠離一切善不之業，獲大吉祥，眾聖加持，所求滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有鬼魅、人非人等，諸惡毒害，一切不祥，及諸惡病，一切鬼神，并及使者，怨敵恐怖，種種諸毒，及以呪術，一切厭禱，皆不能違越此摩訶摩瑜利佛母明王，常得遠離一切善不之業，獲大吉祥，眾聖加持，所求滿足。

「復次阿難陀！若有人纔稱念，此摩訶摩瑜利佛母明王名字者，便護自身及護他人。或結線索身上帶持，如其此人，應合死罪以罰物得脫，應合被罰輕杖得脫，應合輕杖被罵得脫，應合被罵自然得脫，一切苦難悉皆消散。此人亦不被王賊水火、惡毒刀杖之所侵害，人天鬼神無敢違越，睡安覺安，離諸恐怖，福德增長，壽命延長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！若有人纔稱念，此摩訶摩瑜利佛母明王名字者，便護自身及護他人。或結線索身上帶持，如其此人，應合死罪以罰物得脫，應合被罰輕杖得脫，應合輕杖被罵得脫，應合被罵自然得脫，一切苦難悉皆消散。此人亦不被王賊水火、惡毒刀杖之所侵害，人天鬼神無敢違越，睡安覺安，離諸恐怖，福德增長，壽命延長。

「阿難陀！唯除宿世定業必受報者，但讀誦此經，必獲應効。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！唯除宿世定業必受報者，但讀誦此經，必獲應効。

「阿難陀！若天旱時，及雨澇時，讀誦此經，諸龍歡喜，若滯雨即晴，若亢旱必雨，令彼求者，隨意滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！若天旱時，及雨澇時，讀誦此經，諸龍歡喜，若滯雨即晴，若亢旱必雨，令彼求者，隨意滿足。

「阿難陀！此佛母大孔雀明王，纔憶念者，能除恐怖怨敵，一切厄難，何況具足讀誦受持，必獲安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！此佛母大孔雀明王，纔憶念者，能除恐怖怨敵，一切厄難，何況具足讀誦受持，必獲安樂。

「阿難陀！此摩訶摩瑜利佛母明王，是能除災禍、息怨敵者，為欲守護四眾——苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦——離諸怖畏故。」復說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！此摩訶摩瑜利佛母明王，是能除災禍、息怨敵者，為欲守護四眾——苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦——離諸怖畏故。」復說真言曰：

「怛儞也(二合)佗(引)(一) 野嚩底(二) 馱(引)𩕳(三) 馱囉枳(四) 矩嚕覩嚕銘(五) 娑嚩(二合、引)賀(引)(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)佗(引)(一) 野嚩底(二) 馱(引)𩕳(三) 馱囉枳(四) 矩嚕覩嚕銘(五) 娑嚩(二合、引)賀(引)(六)

「貪欲瞋恚癡， 是世間三毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪欲瞋恚癡， 是世間三毒，

諸佛皆已斷， 實語毒消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛皆已斷， 實語毒消除。

貪欲瞋恚癡， 是世間三毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚癡， 是世間三毒，

達磨皆已斷， 實語毒消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達磨皆已斷， 實語毒消除。

貪欲瞋恚癡， 是世間三毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚癡， 是世間三毒，

僧伽皆已斷， 實語毒消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽皆已斷， 實語毒消除。

一切諸世尊， 有大威神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世尊， 有大威神力，

羅漢具名稱， 除毒令安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢具名稱， 除毒令安隱。

我等并眷屬， 常得離災厄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等并眷屬， 常得離災厄，

願佛母明王， 令一切安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛母明王， 令一切安隱。」

爾時具壽阿難陀，聞佛世尊說是經已，頂禮雙足，右繞三匝，承佛聖旨，往莎底苾芻所，便以此佛母大孔雀明王法，為彼苾芻而作救護，結其地界，結方隅界，攝受饒益，除其苦惱。時莎底苾芻，苦毒消散，身得安隱，從地而起，與具壽阿難陀，俱詣佛所，禮雙足已，在一面住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽阿難陀，聞佛世尊說是經已，頂禮雙足，右繞三匝，承佛聖旨，往莎底苾芻所，便以此佛母大孔雀明王法，為彼苾芻而作救護，結其地界，結方隅界，攝受饒益，除其苦惱。時莎底苾芻，苦毒消散，身得安隱，從地而起，與具壽阿難陀，俱詣佛所，禮雙足已，在一面住。

爾時世尊告阿難陀：「由此因緣，汝當普告四眾——苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦——及國王大臣世間人等，勸令一心受持此法，為他人說，書寫經卷，在處流通，當令嚴飾，建立壇場，香花飲食，隨分供養，令一切有情，離諸憂惱，得福無量，常獲安樂，壽命百年。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難陀：「由此因緣，汝當普告四眾——苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦——及國王大臣世間人等，勸令一心受持此法，為他人說，書寫經卷，在處流通，當令嚴飾，建立壇場，香花飲食，隨分供養，令一切有情，離諸憂惱，得福無量，常獲安樂，壽命百年。」

爾時世尊說是經已，人天藥叉及諸鬼魅，奉佛教勅不敢違越，皆起慈心，護持經者。時具壽阿難陀，及諸大眾，天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇羅、摩嚕多、蘖嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、人非人等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是經已，人天藥叉及諸鬼魅，奉佛教勅不敢違越，皆起慈心，護持經者。時具壽阿難陀，及諸大眾，天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇羅、摩嚕多、蘖嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、人非人等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

天阿蘇羅藥叉等， 來聽法者應至心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天阿蘇羅藥叉等， 來聽法者應至心，

擁護佛法使長存， 各各勤行世尊教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護佛法使長存， 各各勤行世尊教。

諸有聽徒來至此， 或在地上或居空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有聽徒來至此， 或在地上或居空，

常於人世起慈心， 晝夜自身依法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於人世起慈心， 晝夜自身依法住。

願諸世界常安隱， 無邊福智益群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願諸世界常安隱， 無邊福智益群生，

所有罪業並消除， 遠離眾苦歸圓寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有罪業並消除， 遠離眾苦歸圓寂。

恒用戒香塗瑩體， 常持定服以資身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒用戒香塗瑩體， 常持定服以資身，

菩提妙華遍莊嚴， 隨所住處常安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提妙華遍莊嚴， 隨所住處常安樂。