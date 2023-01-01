佛母大孔雀明王經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛母大孔雀明王經卷中

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

佛告阿難陀：「汝當稱念，大藥叉王及諸大藥叉將名字，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「汝當稱念，大藥叉王及諸大藥叉將名字，所謂：

「矩吠囉長子， 名曰珊逝耶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「矩吠囉長子， 名曰珊逝耶，

常乘御於人， 住弭癡羅國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常乘御於人， 住弭癡羅國，

以天誠實威， 眾皆從乞願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以天誠實威， 眾皆從乞願。

「彼亦以此佛母大孔雀明王真言，擁護我(某甲)，并諸眷屬，為除憂惱，壽命百歲、願見百秋。」即說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此佛母大孔雀明王真言，擁護我(某甲)，并諸眷屬，為除憂惱，壽命百歲、願見百秋。」即說真言曰：

「怛儞也(二合)他(一) 嚩黎(二) 嚩勒迦(二合)黎(三) 摩蹬倪(四) 戰拏(引)哩(五) 補嚕灑抳(六) 尾唧里𩕳(七) 遇(引)哩(八) 摩(引)蹬倪(九) 戰拏(上、引)哩(十) 麼里𩕳(十一) 呬哩呬哩(十二) 阿(去)蘖底蘖底(十三) 彥馱(引)哩(十四) 句(引)瑟恥(二合)(十五) 迦(引)嚩哩(十六) 尾賀(引)𩕳(十七) 呬哩劍謎娑嚩(二合)賀(引)(十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 嚩黎(二) 嚩勒迦(二合)黎(三) 摩蹬倪(四) 戰拏(引)哩(五) 補嚕灑抳(六) 尾唧里𩕳(七) 遇(引)哩(八) 摩(引)蹬倪(九) 戰拏(上、引)哩(十) 麼里𩕳(十一) 呬哩呬哩(十二) 阿(去)蘖底蘖底(十三) 彥馱(引)哩(十四) 句(引)瑟恥(二合)(十五) 迦(引)嚩哩(十六) 尾賀(引)𩕳(十七) 呬哩劍謎娑嚩(二合)賀(引)(十八)

「羯句忖那神， 波吒梨子處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羯句忖那神， 波吒梨子處；

阿跋羅爾多， 住窣土奴邑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿跋羅爾多， 住窣土奴邑；

賢善大藥叉， 住於世羅城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢善大藥叉， 住於世羅城；

摩那波大神， 常居於北界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩那波大神， 常居於北界；

大聖金剛手， 住居王舍城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖金剛手， 住居王舍城，

常在鷲峰山， 以為依止處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在鷲峰山， 以為依止處。

大神金翅鳥， 毘富羅山住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大神金翅鳥， 毘富羅山住；

質怛囉笈多， 質底目溪住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 質怛囉笈多， 質底目溪住；

薄俱羅藥叉， 住於王舍城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄俱羅藥叉， 住於王舍城，

營從并眷屬， 有大威神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 營從并眷屬， 有大威神力。

大小黑藥叉， 劫比羅城住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大小黑藥叉， 劫比羅城住，

是釋族牟尼， 大師所生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是釋族牟尼， 大師所生處。

斑足大藥叉， 吠囉耶城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斑足大藥叉， 吠囉耶城住；

摩醯首藥叉， 止羅多國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩醯首藥叉， 止羅多國住；

勿賀娑鉢底， 住於舍衛城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿賀娑鉢底， 住於舍衛城；

娑梨囉藥叉， 娑雞多處住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑梨囉藥叉， 娑雞多處住；

金剛杖藥叉， 毘舍離國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛杖藥叉， 毘舍離國住；

訶里氷蘖囉， 力士城中住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶里氷蘖囉， 力士城中住；

大黑藥叉王， 婆羅拏斯國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大黑藥叉王， 婆羅拏斯國；

藥叉名善現， 住於占波城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥叉名善現， 住於占波城；

吠史怒藥叉， 住在墮羅國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吠史怒藥叉， 住在墮羅國；

馱羅抳藥叉， 住於護門國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馱羅抳藥叉， 住於護門國；

可畏形藥叉， 住於銅色國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可畏形藥叉， 住於銅色國；

末達那藥叉， 烏洛迦城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末達那藥叉， 烏洛迦城住；

呵吒薄俱將， 曠野林中住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呵吒薄俱將， 曠野林中住；

劫比羅藥叉， 住於多稻城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫比羅藥叉， 住於多稻城；

護世大藥叉， 嗢逝尼國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護世大藥叉， 嗢逝尼國住；

韈蘇步底神， 阿羅挽底住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韈蘇步底神， 阿羅挽底住；

水天藥叉神， 婆盧羯泚國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水天藥叉神， 婆盧羯泚國；

歡喜大藥叉， 住於歡喜城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜大藥叉， 住於歡喜城；

持鬘藥叉神， 住在勝水國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持鬘藥叉神， 住在勝水國；

阿難陀藥叉， 末羅鉢吒國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀藥叉， 末羅鉢吒國；

白牙齒藥叉， 住於勝妙城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白牙齒藥叉， 住於勝妙城；

堅固名藥叉， 末娑底國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固名藥叉， 末娑底國住；

大山藥叉王， 住在山城處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大山藥叉王， 住在山城處；

婆颯婆藥叉， 住居吠儞勢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆颯婆藥叉， 住居吠儞勢；

羯底雞藥叉， 住嚧呬多國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯底雞藥叉， 住嚧呬多國；

此藥叉童子， 名聞於大城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此藥叉童子， 名聞於大城；

百臂大藥叉， 住在頻陀山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百臂大藥叉， 住在頻陀山；

廣車藥叉神， 羯陵伽國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣車藥叉神， 羯陵伽國住；

能征戰藥叉， 窣鹿近那國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能征戰藥叉， 窣鹿近那國；

雄猛大藥叉， 遏祖那林住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雄猛大藥叉， 遏祖那林住；

曼拏波藥叉， 末達那國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼拏波藥叉， 末達那國住；

山峰藥叉神， 住於摩臘婆； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山峰藥叉神， 住於摩臘婆；

魯捺囉藥叉， 嚧呬多馬邑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魯捺囉藥叉， 嚧呬多馬邑；

一切食藥叉， 住於奢羯羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切食藥叉， 住於奢羯羅；

波利得迦神， 少智洛雞住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波利得迦神， 少智洛雞住；

商主財自在， 住在難勝國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商主財自在， 住在難勝國；

峰牙及世賢， 跋娑底耶國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 峰牙及世賢， 跋娑底耶國；

尸婆藥叉王， 住食尸婆城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸婆藥叉王， 住食尸婆城；

寂靜賢藥叉， 住在可畏國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜賢藥叉， 住在可畏國；

因陀羅藥叉， 因陀羅國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因陀羅藥叉， 因陀羅國住；

華幢藥叉主， 住於寂靜城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華幢藥叉主， 住於寂靜城；

那嚕迦藥叉， 那嚕迦城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那嚕迦藥叉， 那嚕迦城住；

劫比羅藥叉， 常在邑城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫比羅藥叉， 常在邑城住；

寶賢及滿賢， 住梵摩伐底； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶賢及滿賢， 住梵摩伐底；

能摧他藥叉， 住建陀羅國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能摧他藥叉， 住建陀羅國；

能壞大藥叉， 得叉尸羅住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞大藥叉， 得叉尸羅住；

驢皮藥叉神， 在於吐山住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驢皮藥叉神， 在於吐山住；

三蜜藥叉主， 阿努波河側； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三蜜藥叉主， 阿努波河側；

發光明藥叉， 盧鹿迦城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發光明藥叉， 盧鹿迦城住；

喜長藥叉神， 呬(形孕反)隅摧國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜長藥叉神， 呬(形孕反)隅摧國住；

婆以盧藥叉， 住居婆以地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆以盧藥叉， 住居婆以地；

愛鬪諍藥叉， 住在濫波城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛鬪諍藥叉， 住在濫波城；

蘖踏婆藥叉， 末土羅城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘖踏婆藥叉， 末土羅城住；

缾腹藥叉王， 住在楞伽城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 缾腹藥叉王， 住在楞伽城；

日光明藥叉， 住在蘇那國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光明藥叉， 住在蘇那國；

屼頭山藥叉， 住憍薩羅國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屼頭山藥叉， 住憍薩羅國；

勝及大勝神， 住在半尼國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝及大勝神， 住在半尼國；

圓滿大藥叉， 末羅耶國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿大藥叉， 末羅耶國住；

緊那羅藥叉， 計羅多國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緊那羅藥叉， 計羅多國住；

護雲藥叉王， 住在伴拏國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護雲藥叉王， 住在伴拏國；

謇拏迦藥叉， 住在安立國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謇拏迦藥叉， 住在安立國；

僧迦離藥叉， 必登蘗哩住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧迦離藥叉， 必登蘗哩住；

引，樂藥叉神， 怛楞蘗底住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引，樂藥叉神， 怛楞蘗底住；

孫陀羅藥叉， 那斯雞國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫陀羅藥叉， 那斯雞國住；

阿僧伽藥叉， 婆盧羯車住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧伽藥叉， 婆盧羯車住。

難儞大藥叉， 及子難儞迦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難儞大藥叉， 及子難儞迦，

此二藥叉王， 羯訶吒住迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二藥叉王， 羯訶吒住迦。

垂腹大藥叉， 羯陵伽國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂腹大藥叉， 羯陵伽國住；

大臂藥叉王， 憍薩羅國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大臂藥叉王， 憍薩羅國住；

娑悉底迦神， 娑底羯吒國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑悉底迦神， 娑底羯吒國；

波洛伽藥叉， 常在林中住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波洛伽藥叉， 常在林中住；

賢耳大藥叉， 怛胝肩國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢耳大藥叉， 怛胝肩國住；

勝財藥叉神， 住居陸滿國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝財藥叉神， 住居陸滿國；

氣力大藥叉， 毘囉莫迦住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氣力大藥叉， 毘囉莫迦住；

喜見藥叉神， 住阿般底國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜見藥叉神， 住阿般底國；

尸騫馱藥叉， 住在牛摧國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸騫馱藥叉， 住在牛摧國；

愛合掌藥叉， 住居吠儞勢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛合掌藥叉， 住居吠儞勢；

陛瑟致得迦， 住在蓋形國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陛瑟致得迦， 住在蓋形國；

調摩竭藥叉， 住在三層國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調摩竭藥叉， 住在三層國；

廣目藥叉神， 住居一腋國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣目藥叉神， 住居一腋國；

安拏婆藥叉， 優曇跋羅國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安拏婆藥叉， 優曇跋羅國；

無功用藥叉， 憍閃彌羅住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功用藥叉， 憍閃彌羅住；

微盧者那神， 寂靜意城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微盧者那神， 寂靜意城住；

遮羅底迦神， 住居蛇蓋國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮羅底迦神， 住居蛇蓋國；

赤黃色藥叉， 劍畢離國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赤黃色藥叉， 劍畢離國住；

薄俱囉藥叉， 嗢逝訶那住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄俱囉藥叉， 嗢逝訶那住；

布喇拏藥叉， 住曼拏比國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布喇拏藥叉， 住曼拏比國；

𩕳迦謎沙神， 半遮離城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𩕳迦謎沙神， 半遮離城住；

難摧大藥叉， 蘖度娑國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難摧大藥叉， 蘖度娑國住；

堅頰藥叉神， 住在水天國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅頰藥叉神， 住在水天國；

脯闌逝野神， 住居鬪戰國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脯闌逝野神， 住居鬪戰國；

怛洛迦藥叉， 及俱怛洛迦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛洛迦藥叉， 及俱怛洛迦，

二大藥叉王， 住在俱盧土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二大藥叉王， 住在俱盧土。

大烏嚧佉羅， 及與迷佉羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大烏嚧佉羅， 及與迷佉羅，

此二藥叉王， 威德具名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二藥叉王， 威德具名稱，

并與諸眷屬， 亦住俱盧土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并與諸眷屬， 亦住俱盧土。

微帝播底神， 及以義成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微帝播底神， 及以義成就，

此二藥叉王， 阿曳底林住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二藥叉王， 阿曳底林住。

往成就藥叉， 窣鹿近那住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往成就藥叉， 窣鹿近那住；

窣吐羅藥叉， 住窣吐羅國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窣吐羅藥叉， 住窣吐羅國；

虎力師子力， 并大師子力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虎力師子力， 并大師子力，

俱胝年大將， 他勝宮中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝年大將， 他勝宮中住。

華齒藥叉神， 住在占波城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華齒藥叉神， 住在占波城；

摩竭陀藥叉， 住在山行處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩竭陀藥叉， 住在山行處；

鉢跋多藥叉， 瞿瑜伽處住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢跋多藥叉， 瞿瑜伽處住；

蘇曬那藥叉， 那羯羅國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇曬那藥叉， 那羯羅國住；

勇臂大藥叉， 娑雞多邑住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇臂大藥叉， 娑雞多邑住；

能引樂藥叉， 住在哥乾底； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能引樂藥叉， 住在哥乾底；

無勞倦藥叉， 住憍閃彌國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無勞倦藥叉， 住憍閃彌國；

賢善藥叉神， 住於賢善國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢善藥叉神， 住於賢善國；

步多面藥叉， 波吒離子住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 步多面藥叉， 波吒離子住；

無憂大藥叉， 住在迦遮國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無憂大藥叉， 住在迦遮國；

羯徵羯吒神， 菴婆瑟侘住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯徵羯吒神， 菴婆瑟侘住；

成就義藥叉， 住在天腋國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就義藥叉， 住在天腋國；

曼那迦藥叉， 住在難勝國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼那迦藥叉， 住在難勝國；

解髮藥叉神， 住居勝水國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解髮藥叉神， 住居勝水國；

寶林藥叉神， 住先陀婆國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶林藥叉神， 住先陀婆國；

常謹護藥叉， 劫毘羅國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常謹護藥叉， 劫毘羅國住；

羯吒微羯吒， 迦毘羅衛國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯吒微羯吒， 迦毘羅衛國；

慳悋藥叉神， 住乾陀羅國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳悋藥叉神， 住乾陀羅國；

墮羅藥叉神， 膩攞耶堅住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮羅藥叉神， 膩攞耶堅住；

處中藥叉神， 賢善名稱住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處中藥叉神， 賢善名稱住；

吠璃瑠藥叉， 堅實城中住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吠璃瑠藥叉， 堅實城中住；

染薄迦藥叉， 住居沙磧地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染薄迦藥叉， 住居沙磧地；

舍多大藥叉， 及以毘羯吒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍多大藥叉， 及以毘羯吒，

此二藥叉神， 物那擿迦住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二藥叉神， 物那擿迦住。

毘摩尼迦神， 提婆設摩住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘摩尼迦神， 提婆設摩住；

曼陀羅藥叉， 捺羅那國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼陀羅藥叉， 捺羅那國住；

作光藥叉神， 羯濕彌羅國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作光藥叉神， 羯濕彌羅國；

占博迦藥叉， 在羯吒城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 占博迦藥叉， 在羯吒城住；

半支迦藥叉， 羯濕彌羅國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半支迦藥叉， 羯濕彌羅國，

具足五百子， 有大軍大力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足五百子， 有大軍大力。

長子名肩目， 住在支那國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長子名肩目， 住在支那國，

諸餘兄弟等， 憍尸迦國住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸餘兄弟等， 憍尸迦國住。

牙足藥叉神， 羯陵迦國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牙足藥叉神， 羯陵迦國住；

曼荼羅藥叉， 住曼荼藥國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼荼羅藥叉， 住曼荼藥國；

楞伽自在神， 住於迦畢試； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楞伽自在神， 住於迦畢試；

摩利支藥叉， 羅摩脚差住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩利支藥叉， 羅摩脚差住；

達摩波羅神， 住在於疎勒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達摩波羅神， 住在於疎勒；

大肩藥叉神， 薄佉羅國住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大肩藥叉神， 薄佉羅國住。

毘沙門王子， 具眾德威嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門王子， 具眾德威嚴，

住在覩火羅， 有大軍大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住在覩火羅， 有大軍大力，

一俱胝藥叉， 而為其眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一俱胝藥叉， 而為其眷屬。

娑多山藥叉， 及以雪山神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑多山藥叉， 及以雪山神，

此二大藥叉， 辛都河側住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二大藥叉， 辛都河側住。

執三戟藥叉， 住在三層殿； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執三戟藥叉， 住在三層殿；

能摧大藥叉， 羯陵伽國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能摧大藥叉， 羯陵伽國住；

半遮羅獻拏， 達彌拏國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半遮羅獻拏， 達彌拏國住；

財自在藥叉， 住在師子國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財自在藥叉， 住在師子國；

鸚鵡口藥叉， 住於曠野處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鸚鵡口藥叉， 住於曠野處；

兢羯娑藥叉， 常依地下住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兢羯娑藥叉， 常依地下住；

有光明藥叉， 白蓮華國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有光明藥叉， 白蓮華國住；

設弭羅藥叉， 於大城中住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設弭羅藥叉， 於大城中住；

能破他藥叉， 捺羅泥國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破他藥叉， 捺羅泥國住；

氷蘖羅藥叉， 菴末離國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氷蘖羅藥叉， 菴末離國住；

末末拏藥叉， 末末拏藏國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末末拏藥叉， 末末拏藏國；

摩怛哩藥叉， 住於施欲國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩怛哩藥叉， 住於施欲國；

極覺藥叉神， 布底嚩吒國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極覺藥叉神， 布底嚩吒國；

那吒矩韈囉， 住於迦畢試； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那吒矩韈囉， 住於迦畢試；

鉢囉設囉神， 鉢羅多國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢囉設囉神， 鉢羅多國住；

商羯羅藥叉， 住在爍迦處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商羯羅藥叉， 住在爍迦處；

毘摩質多羅， 莫里迦城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘摩質多羅， 莫里迦城住；

氷羯羅藥叉， 羯得迦國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氷羯羅藥叉， 羯得迦國住；

滿面藥叉神， 奔拏韈達那； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿面藥叉神， 奔拏韈達那；

羯囉羅藥叉， 住在烏長國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯囉羅藥叉， 住在烏長國；

甕腹藥叉神， 憍薩羅國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甕腹藥叉神， 憍薩羅國住；

摩竭幢大神， 住居沙磧處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩竭幢大神， 住居沙磧處；

質怛羅細那， 僕迦那國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 質怛羅細那， 僕迦那國住；

囉嚩拏藥叉， 羅摩陀國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉嚩拏藥叉， 羅摩陀國住；

赤黃色藥叉， 羅尸那國住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赤黃色藥叉， 羅尸那國住；

樂見藥叉神， 鉢尼耶國住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂見藥叉神， 鉢尼耶國住。

金毘囉藥叉， 住於王舍城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金毘囉藥叉， 住於王舍城，

常居毘富羅， 有大軍大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常居毘富羅， 有大軍大力，

萬俱胝藥叉， 而為其眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬俱胝藥叉， 而為其眷屬。

瞿波羅藥叉， 住在蛇蓋國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿波羅藥叉， 住在蛇蓋國；

頞洛迦藥叉， 頞洛迦城住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頞洛迦藥叉， 頞洛迦城住；

難提藥叉神， 住在難提國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難提藥叉神， 住在難提國；

末里大天神， 住居村巷處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末里大天神， 住居村巷處；

毘沙門居住， 佛下寶階處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門居住， 佛下寶階處。

遏拏挽多城， 億眾神圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遏拏挽多城， 億眾神圍繞，

如是等藥叉， 有大軍大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等藥叉， 有大軍大力，

降伏他怨敵， 無有能勝者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏他怨敵， 無有能勝者，

名稱滿諸方， 具足大威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱滿諸方， 具足大威德，

天與阿修羅， 戰時相助力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天與阿修羅， 戰時相助力。

「此等福德諸神大藥叉將，遍贍部州，護持佛法，咸起慈心，彼亦以此佛母大孔雀明王真言，常擁護我(某甲)，攝受饒益，令得安隱，所有厄難，皆悉消除。或為刀杖損傷，或被毒中、王賊水火之所逼惱，或為天龍藥叉所持，及諸鬼等乃至畢隷(二合)索迦行惡病者，悉皆遠離於我(某甲)，并諸眷屬。我結地界，結方隅界，讀誦此經，除諸憂惱，壽命百歲，願見百秋。」即說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等福德諸神大藥叉將，遍贍部州，護持佛法，咸起慈心，彼亦以此佛母大孔雀明王真言，常擁護我(某甲)，攝受饒益，令得安隱，所有厄難，皆悉消除。或為刀杖損傷，或被毒中、王賊水火之所逼惱，或為天龍藥叉所持，及諸鬼等乃至畢隷(二合)索迦行惡病者，悉皆遠離於我(某甲)，并諸眷屬。我結地界，結方隅界，讀誦此經，除諸憂惱，壽命百歲，願見百秋。」即說真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 阿(上)迦𪘨(二) 尾迦𪘨(三) 訶哩抳(四) 賀(引)哩抳(五) 馱(引)囉抳馱(引)囉抳(六) 護計護計(七) 母計母計(八) 我(某甲)所有病苦 賀曩賀曩(九) 賀曩賀曩(十) 賀曩賀曩(十一) 賀曩賀曩(十二) 賀曩賀曩(十三) 我(某甲)所有恐怖 娜賀娜賀(十四) 娜賀娜賀(十五) 娜賀娜賀(十六) 娜賀娜賀(十七) 娜賀娜賀(十八) 我(某甲)所有怨家 跛左跛左(十九) 跛左跛左(二十) 跛左跛左(二十一) 跛左跛左(二十二) 跛左跛左(二十三) 我(某甲)所有不饒益事 度度度度度度度度度度(二十四) 我(某甲)所有遭毒藥 賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀(二十五) 我(某甲)所有他人厭禱 爾(呰以反)置爾置(二十六) 爾置爾置(二十七) 爾置爾置(二十八) 爾置爾置(二十九) 爾置爾置(三十) 我(某甲)所有罪業願皆消滅 祖嚕祖嚕(三十一) 祖嚕祖嚕(三十二) 祖嚕祖嚕(三十三) 祖嚕祖嚕(三十四) 祖嚕祖嚕(三十五) 呬哩呬哩(三十六) 呬哩呬哩(三十七) 呬哩呬哩(三十八) 呬哩呬哩(三十九) 呬哩呬哩(四十) 弭哩弭哩(四十一) 弭哩弭哩(四十二) 弭哩弭哩(四十三) 弭哩弭哩(四十四) 弭哩弭哩(四十五) 普嚕普嚕(四十六) 普嚕普嚕(四十七) 普嚕普嚕(四十八) 普嚕普嚕(四十九) 普嚕普嚕(五十) 唧置唧置(五十一) 唧置唧置(五十二) 唧置唧置(五十三) 唧置唧置(五十四) 唧置唧置(五十五) 呬計(五十六) 弭計(五十七) 唧計(五十八) 尾計(五十九) 室哩(二合)(六十) 跛捺㘑(二合)瞢蘖黎(引)(六十一) 三(去)滿多跛捺㘑(二合)(六十二) 薩嚩(引)囉他(二合)娑(去、引)馱𩕳(六十三) 阿麼㘑(六十四) 尾麼㘑(六十五) 贊捺囉(二合)鉢囉(二合)陛(六十六) 素(引)哩野(二合)建(去、引)帝(六十七) 弩(鼻)吠(六十八) 怒弩吠(六十九) 畢哩(二合)孕迦隷(七十) 娑嚩(二合、引)賀(引)(七十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 阿(上)迦𪘨(二) 尾迦𪘨(三) 訶哩抳(四) 賀(引)哩抳(五) 馱(引)囉抳馱(引)囉抳(六) 護計護計(七) 母計母計(八) 我(某甲)所有病苦 賀曩賀曩(九) 賀曩賀曩(十) 賀曩賀曩(十一) 賀曩賀曩(十二) 賀曩賀曩(十三) 我(某甲)所有恐怖 娜賀娜賀(十四) 娜賀娜賀(十五) 娜賀娜賀(十六) 娜賀娜賀(十七) 娜賀娜賀(十八) 我(某甲)所有怨家 跛左跛左(十九) 跛左跛左(二十) 跛左跛左(二十一) 跛左跛左(二十二) 跛左跛左(二十三) 我(某甲)所有不饒益事 度度度度度度度度度度(二十四) 我(某甲)所有遭毒藥 賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀(二十五) 我(某甲)所有他人厭禱 爾(呰以反)置爾置(二十六) 爾置爾置(二十七) 爾置爾置(二十八) 爾置爾置(二十九) 爾置爾置(三十) 我(某甲)所有罪業願皆消滅 祖嚕祖嚕(三十一) 祖嚕祖嚕(三十二) 祖嚕祖嚕(三十三) 祖嚕祖嚕(三十四) 祖嚕祖嚕(三十五) 呬哩呬哩(三十六) 呬哩呬哩(三十七) 呬哩呬哩(三十八) 呬哩呬哩(三十九) 呬哩呬哩(四十) 弭哩弭哩(四十一) 弭哩弭哩(四十二) 弭哩弭哩(四十三) 弭哩弭哩(四十四) 弭哩弭哩(四十五) 普嚕普嚕(四十六) 普嚕普嚕(四十七) 普嚕普嚕(四十八) 普嚕普嚕(四十九) 普嚕普嚕(五十) 唧置唧置(五十一) 唧置唧置(五十二) 唧置唧置(五十三) 唧置唧置(五十四) 唧置唧置(五十五) 呬計(五十六) 弭計(五十七) 唧計(五十八) 尾計(五十九) 室哩(二合)(六十) 跛捺㘑(二合)瞢蘖黎(引)(六十一) 三(去)滿多跛捺㘑(二合)(六十二) 薩嚩(引)囉他(二合)娑(去、引)馱𩕳(六十三) 阿麼㘑(六十四) 尾麼㘑(六十五) 贊捺囉(二合)鉢囉(二合)陛(六十六) 素(引)哩野(二合)建(去、引)帝(六十七) 弩(鼻)吠(六十八) 怒弩吠(六十九) 畢哩(二合)孕迦隷(七十) 娑嚩(二合、引)賀(引)(七十一)

「惟願諸神等，常擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百歲，願見百秋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惟願諸神等，常擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百歲，願見百秋。」

佛告阿難陀：「復有二十八藥叉大將名號，汝當稱念。此等藥叉大將，能於十方世界，覆護一切眾生，為除衰患厄難之事。有四藥叉大將住於東方，擁護東方所有眾生，令離憂苦，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「復有二十八藥叉大將名號，汝當稱念。此等藥叉大將，能於十方世界，覆護一切眾生，為除衰患厄難之事。有四藥叉大將住於東方，擁護東方所有眾生，令離憂苦，其名曰：

「儞(儞逸反)伽(去)(一) 蘇甯怛囉(二合、引)(二) 布囉拏(二合)迦(三) 劫比攞(四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儞(儞逸反)伽(去)(一) 蘇甯怛囉(二合、引)(二) 布囉拏(二合)迦(三) 劫比攞(四)。

「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(說所求事，皆准此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(說所求事，皆准此)。

「阿難陀！有四藥叉大將住於南方，擁護南方所有眾生，令離憂苦，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有四藥叉大將住於南方，擁護南方所有眾生，令離憂苦，其名曰：

「僧(思孕反)賀(一) 塢跛僧賀(二) 餉企攞(三) 難(上)那(四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧(思孕反)賀(一) 塢跛僧賀(二) 餉企攞(三) 難(上)那(四)。

「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(此處說所求事)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(此處說所求事)。

「阿難陀！有四藥叉大將住於西方，擁護西方所有眾生，令離憂苦，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有四藥叉大將住於西方，擁護西方所有眾生，令離憂苦，其名曰：

「賀囉(一) 賀哩計爍(二) 鉢囉(二合)僕(三) 劫比羅(四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賀囉(一) 賀哩計爍(二) 鉢囉(二合)僕(三) 劫比羅(四)。

「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(說所求事)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(說所求事)。

「阿難陀！有四藥叉大將住於北方，擁護北方所有眾生，令離憂苦，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有四藥叉大將住於北方，擁護北方所有眾生，令離憂苦，其名曰：

「馱羅拏(引)(一) 馱囉難(上)弩(二) 嗢儞庾(二合)業播路(三) 尾瑟弩(二合)(四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「馱羅拏(引)(一) 馱囉難(上)弩(二) 嗢儞庾(二合)業播路(三) 尾瑟弩(二合)(四)。

「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(說所求事)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(說所求事)。

「阿難陀！有四藥叉大將，各住四維，擁護四維所有眾生，令離憂苦，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有四藥叉大將，各住四維，擁護四維所有眾生，令離憂苦，其名曰：

「半止脚(一) 半者(引)羅巘拏(入)(二) 娑(去)跢(去、引)儗哩(三) 彥麼嚩多(四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「半止脚(一) 半者(引)羅巘拏(入)(二) 娑(去)跢(去、引)儗哩(三) 彥麼嚩多(四)。

「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(說所求事)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(說所求事)。

「阿難陀！有四藥叉大將常居於地，擁護所有地居眾生，令離憂苦，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有四藥叉大將常居於地，擁護所有地居眾生，令離憂苦，其名曰：

「步莫(一) 蘇(上)步莫(二) 迦(引)囉(入)(三) 塢跛迦(引)囉(四)(入) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「步莫(一) 蘇(上)步莫(二) 迦(引)囉(入)(三) 塢跛迦(引)囉(四)(入)

「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(說所求事)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(說所求事)。

「阿難陀！有四藥叉大將常在空居，擁護所有空居眾生，令離憂苦，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有四藥叉大將常在空居，擁護所有空居眾生，令離憂苦，其名曰：

「素(引)哩野(二合)(一) 素謨(引)(二) 阿儗𩕳(二合)(三) 嚩(引)庾(四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「素(引)哩野(二合)(一) 素謨(引)(二) 阿儗𩕳(二合)(三) 嚩(引)庾(四)。

「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(說所求事)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼亦以此佛母大孔雀明王，擁護我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年(說所求事)。

「復次阿難陀！汝當稱念，多聞天王兄弟軍將名號，此等擁護一切有情，為除災禍、厄難、憂苦，遊行世間，作大利益，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！汝當稱念，多聞天王兄弟軍將名號，此等擁護一切有情，為除災禍、厄難、憂苦，遊行世間，作大利益，其名曰：

「印捺囉(二合)(一) 素摩(引)(二) 嚩嚕拏(入)(三) 鉢囉(二合)惹跛底(入)(四) 婆(引)囉納縛(二合)惹(入)(五) 伊舍(引)那(六) 室戰(二合)那諾(七) 迦莫(八) 室㘑(二合)瑟姹(二合、引) 矩𩕳建姹(九) 𩕳建姹迦(十) 嚩膩麼抳(十一) 麼抳者囉(十二) 鉢囉(十三) 鉢囉(二合)拏(引)那(十四) 塢跛半止去(十五) 娑(引)跢(引)儗哩(十六) 彥麼嚩多(十七) 布囉拏(二合)(十八) 佉(上)儞羅(十九) 句尾諾(二十) 遇跛(引)囉藥叉(二十一) 阿(上)吒嚩句(二十二) 曩囉邏(引)闍(二十三) 爾捺乞灑(二十四) 半者(引)囉巘拏(二十五) 蘇母契(二十六) 儞(丁逸反)伽藥叉(二十七) 薩跛哩惹諾(二十八) 唧怛囉(二合)細曩(二十九) 濕嚩(二合)彥達嚩(三十) 底哩(二合)頗哩(三十一) 左怛哩(二合)建吒迦(三十二) 儞伽爍底(丁異反)(三十三) 室左(二合)麼(引)多哩(三十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印捺囉(二合)(一) 素摩(引)(二) 嚩嚕拏(入)(三) 鉢囉(二合)惹跛底(入)(四) 婆(引)囉納縛(二合)惹(入)(五) 伊舍(引)那(六) 室戰(二合)那諾(七) 迦莫(八) 室㘑(二合)瑟姹(二合、引) 矩𩕳建姹(九) 𩕳建姹迦(十) 嚩膩麼抳(十一) 麼抳者囉(十二) 鉢囉(十三) 鉢囉(二合)拏(引)那(十四) 塢跛半止去(十五) 娑(引)跢(引)儗哩(十六) 彥麼嚩多(十七) 布囉拏(二合)(十八) 佉(上)儞羅(十九) 句尾諾(二十) 遇跛(引)囉藥叉(二十一) 阿(上)吒嚩句(二十二) 曩囉邏(引)闍(二十三) 爾捺乞灑(二十四) 半者(引)囉巘拏(二十五) 蘇母契(二十六) 儞(丁逸反)伽藥叉(二十七) 薩跛哩惹諾(二十八) 唧怛囉(二合)細曩(二十九) 濕嚩(二合)彥達嚩(三十) 底哩(二合)頗哩(三十一) 左怛哩(二合)建吒迦(三十二) 儞伽爍底(丁異反)(三十三) 室左(二合)麼(引)多哩(三十四)

「此等藥叉，是大軍主，統領諸神，有大威力，皆具光明，形色圓滿，名稱周遍，是多聞天王法兄弟。多聞天王常勅此等藥叉兄弟：『若諸鬼神侵擾彼人者，汝等為作擁護，勿使惱亂，令得安樂。』諸藥叉聞已，依教奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等藥叉，是大軍主，統領諸神，有大威力，皆具光明，形色圓滿，名稱周遍，是多聞天王法兄弟。多聞天王常勅此等藥叉兄弟：『若諸鬼神侵擾彼人者，汝等為作擁護，勿使惱亂，令得安樂。』諸藥叉聞已，依教奉行。

「此等藥叉大將，亦以此佛母大孔雀明王，守護於我，并諸眷屬，壽命百年；若有鬪諍苦惱之事，現我前時，願藥叉大將，常衛護我(某甲)，并諸眷屬，令離憂苦。或為天龍所持、阿蘇羅所持、麼嚕多所持、誐嚕拏所持、彥達嚩所持、緊那羅所持、摩護羅誐所持、藥叉所持、羅剎娑所持，畢㘑多所魅、比舍遮所魅、步多所魅、矩伴拏所魅、布單那所魅、羯吒布單那所魅、塞建那所魅、嗢麼那所魅、車耶所魅、阿鉢娑麼羅所魅、塢娑跢囉迦所魅、諾剎怛囉所魅、隷跛所魅，為如是等鬼神所持所魅者，願佛母明王，皆擁護我(某甲)，并諸眷屬，令離憂惱壽命百年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等藥叉大將，亦以此佛母大孔雀明王，守護於我，并諸眷屬，壽命百年；若有鬪諍苦惱之事，現我前時，願藥叉大將，常衛護我(某甲)，并諸眷屬，令離憂苦。或為天龍所持、阿蘇羅所持、麼嚕多所持、誐嚕拏所持、彥達嚩所持、緊那羅所持、摩護羅誐所持、藥叉所持、羅剎娑所持，畢㘑多所魅、比舍遮所魅、步多所魅、矩伴拏所魅、布單那所魅、羯吒布單那所魅、塞建那所魅、嗢麼那所魅、車耶所魅、阿鉢娑麼羅所魅、塢娑跢囉迦所魅、諾剎怛囉所魅、隷跛所魅，為如是等鬼神所持所魅者，願佛母明王，皆擁護我(某甲)，并諸眷屬，令離憂惱壽命百年。

「復有諸鬼：食精氣者、食胎者、食血者、食肉者、食脂膏者、食髓者、食生者、食命者、食祭祠者、食氣者、食香者、食鬘者、食花者、食菓者、食苗稼者、食火祠者、食膿者、食大便者、食小便者、食涕唾者、食涎者、食洟者、食殘食者、食吐者、食不淨物者、食漏水者，如是等鬼魅所惱亂時，願佛母明王，擁護於我(某甲)，并諸眷屬，令離憂苦，壽命百年，願見百秋，常受安樂。若復有人，造諸蠱魅、厭禱呪術，作諸惡法，所謂：訖㗚底迦，羯麼拏，迦具㗚那，枳囉拏，吠跢拏，賀嚩娜多，嗢度跢多，飲他血髓，變人驅役，呼召鬼神，造諸惡業，惡食惡吐，惡影惡視，或造厭書，或惡跳惡驀，或惡冒逆，作惡事時，皆擁護我(某甲)，并諸眷屬，令離憂苦。又有諸怖：王怖賊怖、水火等怖、或他兵怖、惡友劫殺、怨敵等怖，遭饑饉怖、夭壽死怖、地震動怖、諸惡獸怖，如是等怖，皆護於我(某甲)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有諸鬼：食精氣者、食胎者、食血者、食肉者、食脂膏者、食髓者、食生者、食命者、食祭祠者、食氣者、食香者、食鬘者、食花者、食菓者、食苗稼者、食火祠者、食膿者、食大便者、食小便者、食涕唾者、食涎者、食洟者、食殘食者、食吐者、食不淨物者、食漏水者，如是等鬼魅所惱亂時，願佛母明王，擁護於我(某甲)，并諸眷屬，令離憂苦，壽命百年，願見百秋，常受安樂。若復有人，造諸蠱魅、厭禱呪術，作諸惡法，所謂：訖㗚底迦，羯麼拏，迦具㗚那，枳囉拏，吠跢拏，賀嚩娜多，嗢度跢多，飲他血髓，變人驅役，呼召鬼神，造諸惡業，惡食惡吐，惡影惡視，或造厭書，或惡跳惡驀，或惡冒逆，作惡事時，皆擁護我(某甲)，并諸眷屬，令離憂苦。又有諸怖：王怖賊怖、水火等怖、或他兵怖、惡友劫殺、怨敵等怖，遭饑饉怖、夭壽死怖、地震動怖、諸惡獸怖，如是等怖，皆護於我(某甲)。

「又復諸病：疥癩瘡癬、痔漏癰疽、身皮黑澁、飲食不消、頭痛半痛、眼耳鼻痛、口脣頰痛、牙齒舌痛，及咽喉痛、胸脅背痛、心痛肚痛、腰痛腹痛、髀痛膝痛，或四肢痛、隱密處痛、瘦病乾痟、遍身疼痛，如是等痛悉皆除滅。又諸瘧病，一日二日、三日四日，乃至七日、半月一月，或復頻日、或復須臾，或常熱病，偏邪癭病，鬼神壯熱，風黃痰癊，或三集病，四百四病，一切瘧病，如是等病，悉令殄滅。我今結其地界，結方隅界，讀誦此經，令得安隱，娑嚩(二合、引)賀(引)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復諸病：疥癩瘡癬、痔漏癰疽、身皮黑澁、飲食不消、頭痛半痛、眼耳鼻痛、口脣頰痛、牙齒舌痛，及咽喉痛、胸脅背痛、心痛肚痛、腰痛腹痛、髀痛膝痛，或四肢痛、隱密處痛、瘦病乾痟、遍身疼痛，如是等痛悉皆除滅。又諸瘧病，一日二日、三日四日，乃至七日、半月一月，或復頻日、或復須臾，或常熱病，偏邪癭病，鬼神壯熱，風黃痰癊，或三集病，四百四病，一切瘧病，如是等病，悉令殄滅。我今結其地界，結方隅界，讀誦此經，令得安隱，娑嚩(二合、引)賀(引)。」

「復說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說伽他曰：

「『令我夜安， 晝日亦安， 一切時中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『令我夜安， 晝日亦安， 一切時中，

諸佛護念。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛護念。』

「復次阿難陀！有十二大畢舍遮女，亦應稱名。如是鬼女，於菩薩處胎時、初生時及生已，此等鬼女常為守護，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！有十二大畢舍遮女，亦應稱名。如是鬼女，於菩薩處胎時、初生時及生已，此等鬼女常為守護，其名曰：

「覽麼(一) 尾覽麼(二) 鉢囉(二合)覽麼(三) 塢覽麼(四) 賀哩底(五) 賀哩計試(六) 賀哩氷蘖攞(七) 迦哩(八) 迦囉里(八) 劍母仡哩(二合)嚩(九) 迦枳(十) 迦攞戍娜哩者(十一)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覽麼(一) 尾覽麼(二) 鉢囉(二合)覽麼(三) 塢覽麼(四) 賀哩底(五) 賀哩計試(六) 賀哩氷蘖攞(七) 迦哩(八) 迦囉里(八) 劍母仡哩(二合)嚩(九) 迦枳(十) 迦攞戍娜哩者(十一)。

「此等鬼女，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等鬼女，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰：

「怛儞也(二合)他(一) 賀隷(二) 佉隷(三) 齲隷(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 賀隷(二) 佉隷(三) 齲隷(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀

「阿難陀！復有八大女鬼，亦應稱名。是諸女鬼，於菩薩處胎時、初生時及生已，此等女鬼常為守護，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有八大女鬼，亦應稱名。是諸女鬼，於菩薩處胎時、初生時及生已，此等女鬼常為守護，其名曰：

「末那(引)(一) 麼娜曩(引)(二) 麼怒得迦(二合)吒(三) 塢跛末娜(四) 畢隷(二合)底(五) 污惹賀(引)哩(引)(六) 阿(上)捨𩕳(引)(七) 仡囉(二合)薩寧(引)制底(八)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「末那(引)(一) 麼娜曩(引)(二) 麼怒得迦(二合)吒(三) 塢跛末娜(四) 畢隷(二合)底(五) 污惹賀(引)哩(引)(六) 阿(上)捨𩕳(引)(七) 仡囉(二合)薩寧(引)制底(八)。

「此等女鬼，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等女鬼，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底迦(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(二十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底迦(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(二十)

「阿難陀！復有七大女鬼，亦應稱名。此諸女鬼，於菩薩處胎時、初生時及生已，此等女鬼常為守護，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有七大女鬼，亦應稱名。此諸女鬼，於菩薩處胎時、初生時及生已，此等女鬼常為守護，其名曰：

「阿麌嚕(二合)儞迦(引)(一) 囉乞史(二合)底迦(引)(二) 質怛囉(二合)比舍(引)止迦(引)(三) 布囉拏(二合)跋捺哩(二合)迦(引)(四) 阿儗𩕳(二合)囉乞史(二合)底迦(引)(五) 蜜怛囉(二合)迦(引)里迦(引)(六) 乙㗚(二合)史囉乞史(二合)底迦(引)(七) 制底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿麌嚕(二合)儞迦(引)(一) 囉乞史(二合)底迦(引)(二) 質怛囉(二合)比舍(引)止迦(引)(三) 布囉拏(二合)跋捺哩(二合)迦(引)(四) 阿儗𩕳(二合)囉乞史(二合)底迦(引)(五) 蜜怛囉(二合)迦(引)里迦(引)(六) 乙㗚(二合)史囉乞史(二合)底迦(引)(七) 制底。

「此等女鬼，常噉血肉，觸惱於人，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等女鬼，常噉血肉，觸惱於人，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰：

「怛儞也(二合)他(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十)

「阿難陀！復有五大女鬼，當稱彼名。此女鬼等於菩薩處胎時、初生時及生已，此等女鬼常為守護，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有五大女鬼，當稱彼名。此女鬼等於菩薩處胎時、初生時及生已，此等女鬼常為守護，其名曰：

「君(上)姹(引)(一) 𩕳君(上)姹(引)(二) 難(上)娜(引)(三) 尾史努(二合)攞(引)(四) 劫比攞(引)(五)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「君(上)姹(引)(一) 𩕳君(上)姹(引)(二) 難(上)娜(引)(三) 尾史努(二合)攞(引)(四) 劫比攞(引)(五)。

「此等女鬼，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等女鬼，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十)

「阿難陀！復有八大羅剎女，於菩薩處胎時、初生時及生已，此等羅剎女常為衛護，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有八大羅剎女，於菩薩處胎時、初生時及生已，此等羅剎女常為衛護，其名曰：

「謨(引)賀(一) 蘇(上)試(引)麼(鼻)(二) 矩舍(引)乞史(二合、引)(三) 計矢𩕳(引)(四) 劍冒(引)餌(引)(五) 蘇(上)蜜怛囉(二合)(六) 路呬跢(引)乞史(二合)(七) 迦(引)者囉(引)(八)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謨(引)賀(一) 蘇(上)試(引)麼(鼻)(二) 矩舍(引)乞史(二合、引)(三) 計矢𩕳(引)(四) 劍冒(引)餌(引)(五) 蘇(上)蜜怛囉(二合)(六) 路呬跢(引)乞史(二合)(七) 迦(引)者囉(引)(八)。

「此等羅剎女，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。常取童男童女，血肉充食，入新產家及空宅處，隨光而行，喚人名字，歙人精氣，甚可怖畏，驚恐於人，無慈愍心。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等羅剎女，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。常取童男童女，血肉充食，入新產家及空宅處，隨光而行，喚人名字，歙人精氣，甚可怖畏，驚恐於人，無慈愍心。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰：

「怛儞也(二合)他(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十)

「阿難陀！復有十大羅剎女，於菩薩處胎時、初生時及生已，此等羅剎女常為衛護，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有十大羅剎女，於菩薩處胎時、初生時及生已，此等羅剎女常為衛護，其名曰：

「賀哩底羅剎女(一) 難(上)那羅剎女(二) [冰-水+(洗-冼+水)](必孕反)蘖囉羅剎女(三) 餉棄𩕳羅剎女(四) 迦以迦羅剎女(五) 禰嚩蜜怛羅羅剎女(六) 禁婆羅羅剎女(七) 君娜牙羅剎女(八) 覽尾迦羅剎女(九) 阿曩羅羅剎女(十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賀哩底羅剎女(一) 難(上)那羅剎女(二) [冰-水+(洗-冼+水)](必孕反)蘖囉羅剎女(三) 餉棄𩕳羅剎女(四) 迦以迦羅剎女(五) 禰嚩蜜怛羅羅剎女(六) 禁婆羅羅剎女(七) 君娜牙羅剎女(八) 覽尾迦羅剎女(九) 阿曩羅羅剎女(十)。

「此等羅剎女，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等羅剎女，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰：

「怛儞也(二合)佗(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護魯護魯(十) 護魯護魯(十一) 護魯護魯(十二) 護魯護魯(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)佗(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護魯護魯(十) 護魯護魯(十一) 護魯護魯(十二) 護魯護魯(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十)

「阿難陀！復有十二大羅剎女，於菩薩處胎時、初生時及生已，此等羅剎女常為衛護，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有十二大羅剎女，於菩薩處胎時、初生時及生已，此等羅剎女常為衛護，其名曰：

「無主羅剎女(一) 大海羅剎女(二) 毒害羅剎女(三) 施命羅剎女(四) 明智羅剎女(五) 持弓羅剎女(六) 持爍底羅剎女(七) 持刀羅剎女(八) 持犁羅剎女(九) 持輪羅剎女(十) 輪團羅剎女(十一) 可畏羅剎女(十二)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無主羅剎女(一) 大海羅剎女(二) 毒害羅剎女(三) 施命羅剎女(四) 明智羅剎女(五) 持弓羅剎女(六) 持爍底羅剎女(七) 持刀羅剎女(八) 持犁羅剎女(九) 持輪羅剎女(十) 輪團羅剎女(十一) 可畏羅剎女(十二)。

「此等羅剎女，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等羅剎女，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰：

「怛儞也(二合)他(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼梨(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護魯護魯(十) 護魯護魯(十一) 護魯護魯(十二) 護魯護魯(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼梨(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護魯護魯(十) 護魯護魯(十一) 護魯護魯(十二) 護魯護魯(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十)

「阿難陀！復有十二天母，於諸有情，常為觸惱驚怖欺誑。此諸天母，於菩薩處胎時、及初生時及生已，此天母等常為衛護，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有十二天母，於諸有情，常為觸惱驚怖欺誑。此諸天母，於菩薩處胎時、及初生時及生已，此天母等常為衛護，其名曰：

「沒囉(二合)憾銘(二合)(一) 嘮捺哩(二合)(二) 矯麼哩(引)(三) 吠瑟拏(二合)微(四) 愛(引)捺哩(二合)(五) 嚩囉呬(六) 矯吠哩(七) 嚩嚕抳(八) 夜弭野(二合)(九) 嚩葉尾野(二合)(十) 阿仡𩕳(二合)曳(十一) 摩賀迦離(十二)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沒囉(二合)憾銘(二合)(一) 嘮捺哩(二合)(二) 矯麼哩(引)(三) 吠瑟拏(二合)微(四) 愛(引)捺哩(二合)(五) 嚩囉呬(六) 矯吠哩(七) 嚩嚕抳(八) 夜弭野(二合)(九) 嚩葉尾野(二合)(十) 阿仡𩕳(二合)曳(十一) 摩賀迦離(十二)。

「此等天母，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等天母，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大威力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰：

「怛儞也(二合)他(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼㘑(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 賀㘑(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼㘑(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十)

「阿難陀！復有一大畢舍支女，名曰一髻，是大羅剎婦，居大海岸，聞血氣香，於一夜中，行八萬踰繕那。於菩薩處胎時、初生時及生已，此羅剎婦常為衛護。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有一大畢舍支女，名曰一髻，是大羅剎婦，居大海岸，聞血氣香，於一夜中，行八萬踰繕那。於菩薩處胎時、初生時及生已，此羅剎婦常為衛護。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰：

「怛儞也(二合)他(一) 賀𭌚(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 賀𭌚(二) 佉(上)㘑(三) 齲㘑(四) 麼黎(五) 弭黎(六) 母黎(七) 麼帝(八) 曼膩底計(九) 護嚕護嚕(十) 護嚕護嚕(十一) 護嚕護嚕(十二) 護嚕護嚕(十三) 弭膩弭膩(十四) 弭膩弭膩(十五) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十六) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)(十九) 娑嚩(二合)賀(引)(二十)

「阿難陀！復有七十三大羅剎女，彼等於菩薩處胎時、初生時及生已，此羅剎女等常為守護，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！復有七十三大羅剎女，彼等於菩薩處胎時、初生時及生已，此羅剎女等常為守護，其名曰：

「劫比囉羅剎女 鉢努摩羅剎女 麼呬史羅剎女 謨哩迦羅剎女 娜膩迦羅剎女耑(入聲) 入嚩攞𩕳羅剎女 答跛𩕳羅剎女 羯攞施羅剎女 尾麼羅羅剎女 馱囉抳羅剎女 賀哩室戰(二合)捺囉(二合)羅剎女 嚧呬抳羅剎女 摩哩支羅剎女 護跢捨𩕳羅剎女 嚩嚕抳羅剎女 迦離羅剎女君惹羅羅剎女 末羅羅剎女 蘗散𩕳羅剎女 迦囉離羅剎女 摩蹬儗羅剎女 [冰-水+(洗-冼+水)]蘗羅羅剎女 頻拏囉羅剎女 具哩羅剎女 巘馱里羅剎女 矩伴膩羅剎女 迦𠻴儗羅剎女 婆囉𩕳羅剎女 末娜寧羅剎女 阿捨𩕳羅剎女 食胎羅剎女食血羅剎女 包齒羅剎女 驚怖羅剎女沒羅憾彌羅剎女 怛拏嶫播囉羅剎女 持金剛羅剎女 塞謇那羅剎女 答摩羅剎女 行雨羅剎女 震雷羅剎女擊聲羅剎女 擊電羅剎女 足行羅剎女炬口羅剎女 持地羅剎女 黑夜羅剎女焰摩使羅剎女 無垢羅剎女 不動羅剎女 高髻羅剎女 百頭羅剎女 百臂羅剎女 百目羅剎女 常害羅剎女 摧破羅剎女 猫兒羅剎女 末拏囉羅剎女 夜行羅剎女 晝行羅剎女 愛粧羅剎女 忿怒羅剎女 留難羅剎女 持刀棒羅剎女 持三戟叉羅剎女 牙出羅剎女 意喜羅剎女寂靜羅剎女 燥暴羅剎女 難多羅剎女 呬林摩羅剎女 青色羅剎女 質怛囉羅剎女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「劫比囉羅剎女 鉢努摩羅剎女 麼呬史羅剎女 謨哩迦羅剎女 娜膩迦羅剎女耑(入聲) 入嚩攞𩕳羅剎女 答跛𩕳羅剎女 羯攞施羅剎女 尾麼羅羅剎女 馱囉抳羅剎女 賀哩室戰(二合)捺囉(二合)羅剎女 嚧呬抳羅剎女 摩哩支羅剎女 護跢捨𩕳羅剎女 嚩嚕抳羅剎女 迦離羅剎女君惹羅羅剎女 末羅羅剎女 蘗散𩕳羅剎女 迦囉離羅剎女 摩蹬儗羅剎女 [冰-水+(洗-冼+水)]蘗羅羅剎女 頻拏囉羅剎女 具哩羅剎女 巘馱里羅剎女 矩伴膩羅剎女 迦𠻴儗羅剎女 婆囉𩕳羅剎女 末娜寧羅剎女 阿捨𩕳羅剎女 食胎羅剎女食血羅剎女 包齒羅剎女 驚怖羅剎女沒羅憾彌羅剎女 怛拏嶫播囉羅剎女 持金剛羅剎女 塞謇那羅剎女 答摩羅剎女 行雨羅剎女 震雷羅剎女擊聲羅剎女 擊電羅剎女 足行羅剎女炬口羅剎女 持地羅剎女 黑夜羅剎女焰摩使羅剎女 無垢羅剎女 不動羅剎女 高髻羅剎女 百頭羅剎女 百臂羅剎女 百目羅剎女 常害羅剎女 摧破羅剎女 猫兒羅剎女 末拏囉羅剎女 夜行羅剎女 晝行羅剎女 愛粧羅剎女 忿怒羅剎女 留難羅剎女 持刀棒羅剎女 持三戟叉羅剎女 牙出羅剎女 意喜羅剎女寂靜羅剎女 燥暴羅剎女 難多羅剎女 呬林摩羅剎女 青色羅剎女 質怛囉羅剎女。

「此等七十三諸羅剎女，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大神力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等七十三諸羅剎女，有大神力，具大光明，形色圓滿，名稱周遍，天阿蘇羅共戰之時，現大神力。彼亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，壽命百年。」真言曰：

「怛儞也(二合)他(一) 呬哩呬哩(二) 弭哩弭哩(三) 怛拏多嚩嬭(四) 嚩計嚩計(五) 護(引)㘑護(引)㘑(六) 馱羅馱羅(七) 賀囉賀囉(八) 左攞左攞(九) 祖魯祖魯娑嚩(二合)賀(引)(十) 曩莫薩嚩母馱南(引)(十一) 娑嚩(二合)賀(十二) 鉢囉(二合)底曳(二合)迦母馱南(引)娑嚩(二合)囉曷(二合)擔(引)娑嚩(二合)賀(十三) 每(引)怛㘑(二合)野寫冒(引)地薩怛嚩(二合、引)寫娑嚩(二合)賀(十四) 薩嚩冐(引)地薩怛嚩(二合)南(引)娑嚩(二合、引)賀(十五) 阿曩誐(引)弭南(引)娑嚩(二合)賀(十六) 塞訖哩(二合)娜誐弭南娑嚩(二合)賀(十七) 素嚕(二合)跢半曩(引)南(引)娑嚩(二合)賀(十八) 三(去)藐蘗跢(引)南娑嚩(二合)賀(十九) 底半曩(引)南(引)娑嚩(二合)賀(引)(二十) 沒羅(二合)憾麼(二合)野娑嚩(二合)賀(二十一) 印捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀(二十二) 鉢囉(二合)惹(引)跛多(上)曳娑嚩(二合)賀(二十三) 伊舍(引)曩(引)野娑嚩(二合)賀(二十四) 阿(上)仡曩(二合)曳(引)娑嚩(二合)賀(二十五) 嚩(引)野吠(引)娑嚩(二合)賀(二十六) 嚩嚕拏(鼻、引)野娑嚩(二合)賀(二十七) 琰麼(鼻、引)野娑嚩(二合)賀(二十八) 塢遍捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀(二十九) 吠(引)室囉(二合)摩拏(鼻、引)野(三十) 藥乞灑(二合)地鉢多(上)曳(引)娑嚩(二合)賀(三十一) 地哩(二合)多(上)囉(引)瑟吒囉(二合、引)野(三十二) 彥達嚩(引)地鉢多曳娑嚩(二合)賀(三十三) 尾嚕(引)荼(去)迦(引)野(三十四)(引) 禁泮(引)拏(上、引)地鉢多(上)曳(引)娑嚩(二合)賀(三十五) 尾嚕(引)博(引)乞灑(二合)野(三十六) 曩(引)誐(引)地鉢多(上)曳娑嚩(二合)賀(三十七) 禰嚩喃(引)娑嚩(二合)賀(三十八) 曩(引)誐(引)南(引)娑嚩(二合)賀(三十九) 阿(上)蘇(上)囉(引)南(引)娑嚩(二合)賀(引)(四十) 麼嚕跢南(引)娑嚩(二合)賀(四十一) 誐嚕拏(去、引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十二) 彥達嚩(引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十三) 緊那囉(引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十四) 摩護(引)囉誐(引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十五) 藥乞灑(二合)南(引)娑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 呬哩呬哩(二) 弭哩弭哩(三) 怛拏多嚩嬭(四) 嚩計嚩計(五) 護(引)㘑護(引)㘑(六) 馱羅馱羅(七) 賀囉賀囉(八) 左攞左攞(九) 祖魯祖魯娑嚩(二合)賀(引)(十) 曩莫薩嚩母馱南(引)(十一) 娑嚩(二合)賀(十二) 鉢囉(二合)底曳(二合)迦母馱南(引)娑嚩(二合)囉曷(二合)擔(引)娑嚩(二合)賀(十三) 每(引)怛㘑(二合)野寫冒(引)地薩怛嚩(二合、引)寫娑嚩(二合)賀(十四) 薩嚩冐(引)地薩怛嚩(二合)南(引)娑嚩(二合、引)賀(十五) 阿曩誐(引)弭南(引)娑嚩(二合)賀(十六) 塞訖哩(二合)娜誐弭南娑嚩(二合)賀(十七) 素嚕(二合)跢半曩(引)南(引)娑嚩(二合)賀(十八) 三(去)藐蘗跢(引)南娑嚩(二合)賀(十九) 底半曩(引)南(引)娑嚩(二合)賀(引)(二十) 沒羅(二合)憾麼(二合)野娑嚩(二合)賀(二十一) 印捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀(二十二) 鉢囉(二合)惹(引)跛多(上)曳娑嚩(二合)賀(二十三) 伊舍(引)曩(引)野娑嚩(二合)賀(二十四) 阿(上)仡曩(二合)曳(引)娑嚩(二合)賀(二十五) 嚩(引)野吠(引)娑嚩(二合)賀(二十六) 嚩嚕拏(鼻、引)野娑嚩(二合)賀(二十七) 琰麼(鼻、引)野娑嚩(二合)賀(二十八) 塢遍捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀(二十九) 吠(引)室囉(二合)摩拏(鼻、引)野(三十) 藥乞灑(二合)地鉢多(上)曳(引)娑嚩(二合)賀(三十一) 地哩(二合)多(上)囉(引)瑟吒囉(二合、引)野(三十二) 彥達嚩(引)地鉢多曳娑嚩(二合)賀(三十三) 尾嚕(引)荼(去)迦(引)野(三十四)(引) 禁泮(引)拏(上、引)地鉢多(上)曳(引)娑嚩(二合)賀(三十五) 尾嚕(引)博(引)乞灑(二合)野(三十六) 曩(引)誐(引)地鉢多(上)曳娑嚩(二合)賀(三十七) 禰嚩喃(引)娑嚩(二合)賀(三十八) 曩(引)誐(引)南(引)娑嚩(二合)賀(三十九) 阿(上)蘇(上)囉(引)南(引)娑嚩(二合)賀(引)(四十) 麼嚕跢南(引)娑嚩(二合)賀(四十一) 誐嚕拏(去、引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十二) 彥達嚩(引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十三) 緊那囉(引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十四) 摩護(引)囉誐(引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十五) 藥乞灑(二合)南(引)娑

嚩(二合)賀(四十六) 囉(引)乞察(二合)娑(引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十七) 畢㘑(二合)跢(引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十八) 比舍(引)左(引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十九) 部跢(引)南(引)娑嚩(二合)賀(五十) 禁伴(引)拏(上)南(引)娑嚩(二合)賀(五十一) 布旦曩南(引)娑嚩(二合)賀(五十二) 羯吒布旦曩(引)南(引)娑嚩(二合)賀(五十三) 塞建(二合)娜(引)南(引)娑嚩(二合)賀(五十四) 嗢麼(鼻)娜南娑嚩(二合)賀(五十五) 車耶南娑嚩(二合)賀(五十六) 阿鉢娑麼(二合)囉南娑嚩(二合)賀(五十七) 塢娑跢(二合)囉迦南娑嚩(二合)賀(五十八) 贊捺囉(二合)素哩野(二合)喻娑嚩(二合)賀(五十九) 諾乞察(二合)怛囉(二合)喃娑嚩(二合)賀(六十) 仡囉(二合)賀喃娑嚩(二合)賀(六十一) 乳(呰庾反)底釤娑嚩(二合)賀(六十二) 乙㗚(二合)史喃娑嚩(二合)賀(六十三) 悉馱沒囉(二合)跢(引)南娑嚩(二合)賀(六十四) 悉地野(二合)尾儞也(二合)南娑嚩(二合)賀(六十五) 遇哩曳娑嚩(二合)賀(六十六) 彥馱哩曳娑嚩(二合)賀(六十七) 曩麌里曳娑嚩(二合)賀(六十八) 阿蜜㗚(二合)跢曳娑嚩(二合)賀(六十九) 昝婆𩕳曳娑嚩(二合)賀(七十) 佐(引)閉置(引)曳娑嚩(二合)賀(七十一) 捺囉(二合)弭膩曳娑嚩(二合)賀(七十二) 捨嚩哩曳娑嚩(二合)賀(七十三) 阿闥嚩捨嚩羅(引)曳娑嚩(二合)賀(七十四) 贊拏(上)里曳娑嚩(二合)賀(七十五) 麼蹬儗(研以反)曳娑嚩(二合)賀(七十六) 曩誐仡哩(二合)𠮨夜(引)野娑嚩(二合)賀(七十七) 誐嚕拏紇哩(二合)𠮨夜(引)野娑嚩(二合)賀(七十八) 麼(鼻)曩枲曳娑嚩(二合)賀(七十九) 摩賀摩曩枲曳娑嚩(二合)賀(八十) 灑拏乞灑(二合)哩曳娑嚩(二合)賀(八十一) 麼抳(尼貞反)跋捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀(八十二) 三滿多跋捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀(八十三) 摩賀三滿多跋捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀(八十四) 摩賀三麼野娑嚩(二合)賀(八十五) 摩賀(引)鉢囉(二合)底細囉野娑嚩(二合)賀(八十六) 試多嚩曩野娑嚩(二合)賀(八十七) 摩賀試多嚩曩野娑嚩(二合)賀(八十八) 摩賀難(上)拏馱囉抳曳娑嚩(二合)賀(八十九) 母呰隣娜野娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩(二合)賀(四十六) 囉(引)乞察(二合)娑(引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十七) 畢㘑(二合)跢(引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十八) 比舍(引)左(引)南(引)娑嚩(二合)賀(四十九) 部跢(引)南(引)娑嚩(二合)賀(五十) 禁伴(引)拏(上)南(引)娑嚩(二合)賀(五十一) 布旦曩南(引)娑嚩(二合)賀(五十二) 羯吒布旦曩(引)南(引)娑嚩(二合)賀(五十三) 塞建(二合)娜(引)南(引)娑嚩(二合)賀(五十四) 嗢麼(鼻)娜南娑嚩(二合)賀(五十五) 車耶南娑嚩(二合)賀(五十六) 阿鉢娑麼(二合)囉南娑嚩(二合)賀(五十七) 塢娑跢(二合)囉迦南娑嚩(二合)賀(五十八) 贊捺囉(二合)素哩野(二合)喻娑嚩(二合)賀(五十九) 諾乞察(二合)怛囉(二合)喃娑嚩(二合)賀(六十) 仡囉(二合)賀喃娑嚩(二合)賀(六十一) 乳(呰庾反)底釤娑嚩(二合)賀(六十二) 乙㗚(二合)史喃娑嚩(二合)賀(六十三) 悉馱沒囉(二合)跢(引)南娑嚩(二合)賀(六十四) 悉地野(二合)尾儞也(二合)南娑嚩(二合)賀(六十五) 遇哩曳娑嚩(二合)賀(六十六) 彥馱哩曳娑嚩(二合)賀(六十七) 曩麌里曳娑嚩(二合)賀(六十八) 阿蜜㗚(二合)跢曳娑嚩(二合)賀(六十九) 昝婆𩕳曳娑嚩(二合)賀(七十) 佐(引)閉置(引)曳娑嚩(二合)賀(七十一) 捺囉(二合)弭膩曳娑嚩(二合)賀(七十二) 捨嚩哩曳娑嚩(二合)賀(七十三) 阿闥嚩捨嚩羅(引)曳娑嚩(二合)賀(七十四) 贊拏(上)里曳娑嚩(二合)賀(七十五) 麼蹬儗(研以反)曳娑嚩(二合)賀(七十六) 曩誐仡哩(二合)𠮨夜(引)野娑嚩(二合)賀(七十七) 誐嚕拏紇哩(二合)𠮨夜(引)野娑嚩(二合)賀(七十八) 麼(鼻)曩枲曳娑嚩(二合)賀(七十九) 摩賀摩曩枲曳娑嚩(二合)賀(八十) 灑拏乞灑(二合)哩曳娑嚩(二合)賀(八十一) 麼抳(尼貞反)跋捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀(八十二) 三滿多跋捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀(八十三) 摩賀三滿多跋捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀(八十四) 摩賀三麼野娑嚩(二合)賀(八十五) 摩賀(引)鉢囉(二合)底細囉野娑嚩(二合)賀(八十六) 試多嚩曩野娑嚩(二合)賀(八十七) 摩賀試多嚩曩野娑嚩(二合)賀(八十八) 摩賀難(上)拏馱囉抳曳娑嚩(二合)賀(八十九) 母呰隣娜野娑嚩(二合)賀

(九十) 惹演底曳娑嚩(二合)賀(引)(九十一) 扇底曳娑嚩(二合)賀(引)(九十二) 阿濕嚩(二合)訖哩(二合)多(引)野娑嚩(二合)賀(九十三) 摩賀麼庾里野(二合)尾儞野(二合)囉惹野娑嚩(二合)賀(九十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (九十) 惹演底曳娑嚩(二合)賀(引)(九十一) 扇底曳娑嚩(二合)賀(引)(九十二) 阿濕嚩(二合)訖哩(二合)多(引)野娑嚩(二合)賀(九十三) 摩賀麼庾里野(二合)尾儞野(二合)囉惹野娑嚩(二合)賀(九十四)

「如是等大明大真言、大結界、大護，能除滅一切諸惡。願破一切呪術惡業，願除滅蠱魅厭禱。願除滅具㗚那、枳囉拏、吠多拏、質遮、畢㘑灑迦。願除滅塞建那、嗢麼那、車耶、阿鉢娑麼囉。願除滅顛狂癎病、消瘦疥癩。願除滅種種鬼魅、諸惡食者。願除滅飲他血髓、變人驅役、呼召鬼神、造惡業者。願除滅諸怖：王怖賊怖、水火等怖、惡友劫殺、怨敵等怖、他兵饑饉、夭壽死怖、地動惡獸及諸死怖。願除滅惡食惡吐、惡影惡視、作厭書者。願除滅惡跳惡驀、作惡冐逆者。願除滅一切瘧病，一日二日、三日四日，乃至七日、半月一月，或復頻日、或復須臾，或常熱病等。願除滅一切瘡癬、痔漏癰疽、偏邪癭病、鬼神壯熱、風黃痰癊、或三集病、四百四病。願除滅頭痛半痛、飲食不消、眼耳鼻痛、口脣頰痛，願除滅牙齒舌痛、咽喉痛、胸脅背痛、心痛肚痛，願除滅腰痛腹痛、髀痛膝痛、及四支痛、隱密處痛、及遍身疼痛。願除滅龍毒蛇毒、藥毒呪毒、蠱毒魅毒，一切諸毒悉皆殄滅。如是等一切鬼魅、惡病生時，皆擁護我(某甲)，并諸眷屬，悉令解脫，壽命百年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等大明大真言、大結界、大護，能除滅一切諸惡。願破一切呪術惡業，願除滅蠱魅厭禱。願除滅具㗚那、枳囉拏、吠多拏、質遮、畢㘑灑迦。願除滅塞建那、嗢麼那、車耶、阿鉢娑麼囉。願除滅顛狂癎病、消瘦疥癩。願除滅種種鬼魅、諸惡食者。願除滅飲他血髓、變人驅役、呼召鬼神、造惡業者。願除滅諸怖：王怖賊怖、水火等怖、惡友劫殺、怨敵等怖、他兵饑饉、夭壽死怖、地動惡獸及諸死怖。願除滅惡食惡吐、惡影惡視、作厭書者。願除滅惡跳惡驀、作惡冐逆者。願除滅一切瘧病，一日二日、三日四日，乃至七日、半月一月，或復頻日、或復須臾，或常熱病等。願除滅一切瘡癬、痔漏癰疽、偏邪癭病、鬼神壯熱、風黃痰癊、或三集病、四百四病。願除滅頭痛半痛、飲食不消、眼耳鼻痛、口脣頰痛，願除滅牙齒舌痛、咽喉痛、胸脅背痛、心痛肚痛，願除滅腰痛腹痛、髀痛膝痛、及四支痛、隱密處痛、及遍身疼痛。願除滅龍毒蛇毒、藥毒呪毒、蠱毒魅毒，一切諸毒悉皆殄滅。如是等一切鬼魅、惡病生時，皆擁護我(某甲)，并諸眷屬，悉令解脫，壽命百年。

「復次阿難陀！汝當稱念，諸龍王名字。此等福德龍王，若稱名者，獲大利益，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！汝當稱念，諸龍王名字。此等福德龍王，若稱名者，獲大利益，其名曰：

「佛世尊龍王 梵天龍王 帝釋龍王 焰摩龍王大海龍王 海子龍王 娑蘖囉龍王 娑蘖羅子龍王 摩竭龍王 難陀龍王 塢波難馱龍王 那羅龍王 小那羅龍王 善見龍王 婆蘇枳龍王 德叉迦龍王 阿嚕拏龍王 婆嚕拏龍王 師子龍王 有吉祥龍王 吉祥因龍王 吉祥增長龍王 吉祥賢龍王 無畏龍王 大力龍王 設臘婆龍王 妙臂龍王 妙高龍王 日光龍王 月光龍王 大吼龍王 震聲龍王 雷電龍王 擊發龍王 降雨龍王 無垢龍王 無垢光龍王 頞洛迦頭龍王 跋洛迦頭龍王 馬頭龍王 牛頭龍王 鹿頭龍王 象頭龍王 濕力龍王 歡喜龍王 奇妙龍王 妙眼龍王 妙軍龍王 護嚕拏龍王 那母止龍王 母止龍王 母止隣陀龍王 羅娑拏龍王 羅笈婆龍王 室里龍王 山孤龍王 濫母嚕龍王 有蠱龍王 無邊龍王 羯諾迦龍王 象羯磋龍王 黃色龍王 赤色龍王 白色龍王 𧫦囉葉龍王 商佉龍王 阿跛羅龍王 黑龍王 小黑龍王 力天龍王 那羅延龍王 劍麼羅龍王 石膊龍王 弶伽龍王 信度龍王 嚩芻龍王 枲多龍王 吉慶龍王 無熱惱池龍王 善住龍王 𧫦羅跋拏龍王 持地龍王 持山龍王 持光明龍王 賢善龍王 極賢善龍王 世賢龍王 力賢龍王 寶珠龍王 珠胭龍王 二黑龍王 二黃龍王 二赤龍王 二白龍王 花鬘龍王 赤花鬘龍王 犢子龍王 賢句龍王 鼓音龍王 小鼓音龍王 菴末羅津龍王 寶子龍王 持國龍王 增長龍王 廣目龍王 多聞龍王 車面龍王 占箄野迦龍王 驕答摩龍王 半遮羅龍王 五髻龍王 光明龍王 頻度龍王 小頻度龍王 阿力迦龍王 羯力迦龍王 跋力迦龍王 曠野龍王 緊質𩕳龍王 緊質迦龍王 緝馱迦龍王 黑驕答摩龍王 蘇麼那龍王 人龍王 根人龍王 上人龍王 摩蹬迦龍王 曼拏洛迦龍王 非人龍王 頞拏迦龍王 最勝龍王 難勝龍王 末攞迦龍王 阿嚕迦龍王 𧫦羅龍王 𧫦囉鉢拏龍王 阿囉婆路龍王 麼羅婆路龍王 摩那私龍王 羯句擿迦龍王 劫比羅龍王 勢婆洛迦龍王 青蓮華龍王 有爪龍王 增長龍王 解脫龍王 智慧龍王 極解脫龍王 毛緂馬勝二龍王 𧫦羅迷羅二龍王 難陀跋難陀二龍王 阿齒羅龍王 大善現龍王 遍黑龍王 遍虫龍王 妙面龍王 鏡面龍王 承迎龍王 巘馱囉龍王師子洲龍王 達弭拏龍王 二黑龍王 二白龍王 二小白龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛世尊龍王 梵天龍王 帝釋龍王 焰摩龍王大海龍王 海子龍王 娑蘖囉龍王 娑蘖羅子龍王 摩竭龍王 難陀龍王 塢波難馱龍王 那羅龍王 小那羅龍王 善見龍王 婆蘇枳龍王 德叉迦龍王 阿嚕拏龍王 婆嚕拏龍王 師子龍王 有吉祥龍王 吉祥因龍王 吉祥增長龍王 吉祥賢龍王 無畏龍王 大力龍王 設臘婆龍王 妙臂龍王 妙高龍王 日光龍王 月光龍王 大吼龍王 震聲龍王 雷電龍王 擊發龍王 降雨龍王 無垢龍王 無垢光龍王 頞洛迦頭龍王 跋洛迦頭龍王 馬頭龍王 牛頭龍王 鹿頭龍王 象頭龍王 濕力龍王 歡喜龍王 奇妙龍王 妙眼龍王 妙軍龍王 護嚕拏龍王 那母止龍王 母止龍王 母止隣陀龍王 羅娑拏龍王 羅笈婆龍王 室里龍王 山孤龍王 濫母嚕龍王 有蠱龍王 無邊龍王 羯諾迦龍王 象羯磋龍王 黃色龍王 赤色龍王 白色龍王 𧫦囉葉龍王 商佉龍王 阿跛羅龍王 黑龍王 小黑龍王 力天龍王 那羅延龍王 劍麼羅龍王 石膊龍王 弶伽龍王 信度龍王 嚩芻龍王 枲多龍王 吉慶龍王 無熱惱池龍王 善住龍王 𧫦羅跋拏龍王 持地龍王 持山龍王 持光明龍王 賢善龍王 極賢善龍王 世賢龍王 力賢龍王 寶珠龍王 珠胭龍王 二黑龍王 二黃龍王 二赤龍王 二白龍王 花鬘龍王 赤花鬘龍王 犢子龍王 賢句龍王 鼓音龍王 小鼓音龍王 菴末羅津龍王 寶子龍王 持國龍王 增長龍王 廣目龍王 多聞龍王 車面龍王 占箄野迦龍王 驕答摩龍王 半遮羅龍王 五髻龍王 光明龍王 頻度龍王 小頻度龍王 阿力迦龍王 羯力迦龍王 跋力迦龍王 曠野龍王 緊質𩕳龍王 緊質迦龍王 緝馱迦龍王 黑驕答摩龍王 蘇麼那龍王 人龍王 根人龍王 上人龍王 摩蹬迦龍王 曼拏洛迦龍王 非人龍王 頞拏迦龍王 最勝龍王 難勝龍王 末攞迦龍王 阿嚕迦龍王 𧫦羅龍王 𧫦囉鉢拏龍王 阿囉婆路龍王 麼羅婆路龍王 摩那私龍王 羯句擿迦龍王 劫比羅龍王 勢婆洛迦龍王 青蓮華龍王 有爪龍王 增長龍王 解脫龍王 智慧龍王 極解脫龍王 毛緂馬勝二龍王 𧫦羅迷羅二龍王 難陀跋難陀二龍王 阿齒羅龍王 大善現龍王 遍黑龍王 遍虫龍王 妙面龍王 鏡面龍王 承迎龍王 巘馱囉龍王師子洲龍王 達弭拏龍王 二黑龍王 二白龍王 二小白龍王。

「如是等諸大龍王而為上首，及種類眷屬，於此大地，或時震響，或放光明，或降甘雨，成熟苗稼，已曾見如來，受三歸依，并受學處，奪金翅鳥怖、離火沙怖、免王役怖，常持大地，住大寶宮，壽命長遠，有大勢力，富貴自在，無量眷屬，具足神通，能摧怨敵，有大光明，形色圓滿，名稱周遍，天與修羅共戰之時，助威神力，令天得勝。彼諸龍王，所有子孫、兄弟軍將、大臣雜使，皆亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，令離憂苦，壽命百年。我及眷屬，若清淨、若不清淨、若迷醉、若放逸、若行住坐臥、若睡覺來去，一切時中，願皆擁護我等。或為天怖、龍怖、阿蘇羅怖、麼嚕多怖、誐嚕拏怖、彥達嚩怖、緊那羅怖、摩護囉誐怖、藥叉所怖、囉剎娑怖、畢隷多怖、比舍遮怖、步多所怖、矩伴拏怖、布單那怖、羯吒布單那怖、塞騫那怖、嗢麼那怖、車耶所怖、阿鉢娑麼囉怖、塢娑跢羅迦怖，如是等怖悉皆遠離。又有諸怖：王怖賊怖、水火等怖、惡友劫殺怨敵等怖，或他兵怖、遭饑饉怖、夭壽死怖、地震動怖、諸惡獸怖，所有一切恐怖之時，令我(某甲)并諸眷屬，悉皆解脫。復說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等諸大龍王而為上首，及種類眷屬，於此大地，或時震響，或放光明，或降甘雨，成熟苗稼，已曾見如來，受三歸依，并受學處，奪金翅鳥怖、離火沙怖、免王役怖，常持大地，住大寶宮，壽命長遠，有大勢力，富貴自在，無量眷屬，具足神通，能摧怨敵，有大光明，形色圓滿，名稱周遍，天與修羅共戰之時，助威神力，令天得勝。彼諸龍王，所有子孫、兄弟軍將、大臣雜使，皆亦以此佛母大孔雀明王真言，守護於我(某甲)，并諸眷屬，令離憂苦，壽命百年。我及眷屬，若清淨、若不清淨、若迷醉、若放逸、若行住坐臥、若睡覺來去，一切時中，願皆擁護我等。或為天怖、龍怖、阿蘇羅怖、麼嚕多怖、誐嚕拏怖、彥達嚩怖、緊那羅怖、摩護囉誐怖、藥叉所怖、囉剎娑怖、畢隷多怖、比舍遮怖、步多所怖、矩伴拏怖、布單那怖、羯吒布單那怖、塞騫那怖、嗢麼那怖、車耶所怖、阿鉢娑麼囉怖、塢娑跢羅迦怖，如是等怖悉皆遠離。又有諸怖：王怖賊怖、水火等怖、惡友劫殺怨敵等怖，或他兵怖、遭饑饉怖、夭壽死怖、地震動怖、諸惡獸怖，所有一切恐怖之時，令我(某甲)并諸眷屬，悉皆解脫。復說伽他曰：

「『令我夜安隱， 晝日亦吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『令我夜安隱， 晝日亦吉祥，

於一切時中， 諸佛常護念。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切時中， 諸佛常護念。』

「南謨窣覩(二合)母馱野 南謨窣覩(二合)冒馱曳 南謨窣(二合)覩尾目訖多(二合)野 南謨窣覩(二合)尾目訖多曳 南謨窣覩(二合)扇多野 南謨窣覩(二合)扇多曳 南謨窣覩(二合)尾目訖多野 南謨窣覩(二合)尾目訖多曳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨窣覩(二合)母馱野 南謨窣覩(二合)冒馱曳 南謨窣(二合)覩尾目訖多(二合)野 南謨窣覩(二合)尾目訖多曳 南謨窣覩(二合)扇多野 南謨窣覩(二合)扇多曳 南謨窣覩(二合)尾目訖多野 南謨窣覩(二合)尾目訖多曳

「諸有淨行婆羅門， 能除一切諸惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有淨行婆羅門， 能除一切諸惡業，

如是等眾我歸依， 擁護我身并眷屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等眾我歸依， 擁護我身并眷屬。」

天阿蘇羅藥叉等， 來聽法者應志心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天阿蘇羅藥叉等， 來聽法者應志心，

擁護佛法使長存， 各各勤行世尊教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護佛法使長存， 各各勤行世尊教。

諸有聽徒來至此， 或在地上或居空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有聽徒來至此， 或在地上或居空，

常於人世起慈心， 日夜自身依法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於人世起慈心， 日夜自身依法住。

願諸世界常安隱， 無邊福智益群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願諸世界常安隱， 無邊福智益群生，

所有罪業並消除， 遠離眾苦歸圓寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有罪業並消除， 遠離眾苦歸圓寂。

恒用或香塗瑩體， 常持定服以資身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒用或香塗瑩體， 常持定服以資身，

菩提妙花遍莊嚴， 隨所住處常安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提妙花遍莊嚴， 隨所住處常安樂。