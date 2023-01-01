佛母大金曜孔雀明王經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛母大金曜孔雀明王經序

《佛母大孔雀明王經》者，牟尼大仙之靈言也，總持真句、悲救要門，綰悉地之玄宗、息波瀾之苦海。二十八部之神眾，同誓護於斯經，羅剎吞毒之都軍，發慈心而警衛，藥叉大將數窮百姟，動石擎山，散支為首，捧香花於舍衛，起淨念於祇林，禮明行之牟尼，忻所談之深法，樂飡禪悅，希甘露以洗心。佛乃悲愍將來，託莎底而演教，自陳因地，為彼鳥王，被羂網羅，命如懸露。忽思古聖，無上覺皇，演陀羅尼，能超眾苦，發聲應念，繫縛氷銷，適樂青空，翔騰自在，迄於成佛，詶彼曩因，逝多林中，述斯密教。咨嗟末代，蠢蠢含靈，去聖遠遙，運生像季，多逢留難，異種魔生，修行者被惑情迷，居家者眾邪為患，妖祇祳怪，常現災祥，若不此經，何威能制？是以多聞慶喜，親奉聖言，結集貝多，周傳沙界。然此支那數朝翻譯，民雖遭難，尚未遍宣，即蓋緣往時譯者詞質而文梗，潤文者闕方便之妙言，雖聖旨不乖，尋讀者引肩而翥目。今所譯者，即中天竺國三藏國師和尚不空，善唐梵之言，窮五天之教，來於此國，勅令於大明宮，乃譯此經，勒成三卷，題云「佛母大金曜孔雀明王經」矣，莫不廣開佛日，高照重昏，祕密真詮，遍流同益，靈符既顯，萬障自袪，法藥普施，業患永滅。願此法燈常耀，總法界而清安，聖壽千春，保金枝而長茂，天龍警護，法化恒宣，佛勅流暉，塵劫不朽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《佛母大孔雀明王經》者，牟尼大仙之靈言也，總持真句、悲救要門，綰悉地之玄宗、息波瀾之苦海。二十八部之神眾，同誓護於斯經，羅剎吞毒之都軍，發慈心而警衛，藥叉大將數窮百姟，動石擎山，散支為首，捧香花於舍衛，起淨念於祇林，禮明行之牟尼，忻所談之深法，樂飡禪悅，希甘露以洗心。佛乃悲愍將來，託莎底而演教，自陳因地，為彼鳥王，被羂網羅，命如懸露。忽思古聖，無上覺皇，演陀羅尼，能超眾苦，發聲應念，繫縛氷銷，適樂青空，翔騰自在，迄於成佛，詶彼曩因，逝多林中，述斯密教。咨嗟末代，蠢蠢含靈，去聖遠遙，運生像季，多逢留難，異種魔生，修行者被惑情迷，居家者眾邪為患，妖祇祳怪，常現災祥，若不此經，何威能制？是以多聞慶喜，親奉聖言，結集貝多，周傳沙界。然此支那數朝翻譯，民雖遭難，尚未遍宣，即蓋緣往時譯者詞質而文梗，潤文者闕方便之妙言，雖聖旨不乖，尋讀者引肩而翥目。今所譯者，即中天竺國三藏國師和尚不空，善唐梵之言，窮五天之教，來於此國，勅令於大明宮，乃譯此經，勒成三卷，題云「佛母大金曜孔雀明王經」矣，莫不廣開佛日，高照重昏，祕密真詮，遍流同益，靈符既顯，萬障自袪，法藥普施，業患永滅。願此法燈常耀，總法界而清安，聖壽千春，保金枝而長茂，天龍警護，法化恒宣，佛勅流暉，塵劫不朽。

(此經須知大例，若是尋常字體傍加口者，即須彈舌道之，但為此方無字故借音耳；餘自准可依字直說，不得漫有聲勢，致使本音即便乖梵韻。又讀誦時，聲合長短，字有輕重，看注四聲而讀，終須師授方能愜當。又須粗識字義呼之，始可隨情。若至我某甲處，咸須具述所求之事。然此經有大神力，求者皆驗，五天之地，南海十洲，及北方吐貨羅等二十餘國，無問道俗，有小乘大乘者，皆共遵敬讀誦求請，咸蒙福利，交報不虛。但為舊經譯文有闕，致使神洲不多流布，雖遭厄難，讀誦者尚稀。故今綜尋諸部梵本，勘會委的，更重詳審，譯成三卷，并畫像壇場軌式，利益無邊，傳之永代耳。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (此經須知大例，若是尋常字體傍加口者，即須彈舌道之，但為此方無字故借音耳；餘自准可依字直說，不得漫有聲勢，致使本音即便乖梵韻。又讀誦時，聲合長短，字有輕重，看注四聲而讀，終須師授方能愜當。又須粗識字義呼之，始可隨情。若至我某甲處，咸須具述所求之事。然此經有大神力，求者皆驗，五天之地，南海十洲，及北方吐貨羅等二十餘國，無問道俗，有小乘大乘者，皆共遵敬讀誦求請，咸蒙福利，交報不虛。但為舊經譯文有闕，致使神洲不多流布，雖遭厄難，讀誦者尚稀。故今綜尋諸部梵本，勘會委的，更重詳審，譯成三卷，并畫像壇場軌式，利益無邊，傳之永代耳。)

讀誦佛母大孔雀明王經前啟請法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讀誦佛母大孔雀明王經前啟請法

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

南謨母馱野 南謨達磨野 南謨僧伽野 南謨七佛正遍知者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南謨母馱野 南謨達磨野 南謨僧伽野 南謨七佛正遍知者

南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩，南無獨覺聲聞，四向四果，我皆敬禮如是等聖眾。我今讀誦《摩訶摩瑜利佛母明王經》，我所求請願皆如意。所有一切諸天靈祇，或居地上，或處虛空，或住於水，異類鬼神，所謂：諸天及龍、阿蘇羅、摩嚕多、蘖嚕拏、彥達嚩、緊那羅、摩護囉誐、藥叉、囉剎娑、畢㘑多、比舍遮、矩畔拏、步多、布單那、羯吒布單那、塞建那、嗢摩那、車耶、阿鉢娑麼囉、塢娑怛囉迦，及餘所有一切鬼神，及諸蠱魅、人非人等，諸惡毒害，一切不祥，一切惡病，一切鬼神，一切使者，一切怨敵，一切恐怖，一切諸毒，及諸呪術，一切厭禱，伺斷他命，起毒害心，行不饒益者，皆來聽我讀誦《佛母大孔雀明王經》，捨除暴惡，咸起慈心，於佛法僧生清淨信。我今施設香花飲食，願生歡喜，咸聽我言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩，南無獨覺聲聞，四向四果，我皆敬禮如是等聖眾。我今讀誦《摩訶摩瑜利佛母明王經》，我所求請願皆如意。所有一切諸天靈祇，或居地上，或處虛空，或住於水，異類鬼神，所謂：諸天及龍、阿蘇羅、摩嚕多、蘖嚕拏、彥達嚩、緊那羅、摩護囉誐、藥叉、囉剎娑、畢㘑多、比舍遮、矩畔拏、步多、布單那、羯吒布單那、塞建那、嗢摩那、車耶、阿鉢娑麼囉、塢娑怛囉迦，及餘所有一切鬼神，及諸蠱魅、人非人等，諸惡毒害，一切不祥，一切惡病，一切鬼神，一切使者，一切怨敵，一切恐怖，一切諸毒，及諸呪術，一切厭禱，伺斷他命，起毒害心，行不饒益者，皆來聽我讀誦《佛母大孔雀明王經》，捨除暴惡，咸起慈心，於佛法僧生清淨信。我今施設香花飲食，願生歡喜，咸聽我言。

怛儞也(二合)他(去、引)(一) 迦(引)里迦囉(引)里(二) 矩畔(引)膩(三) 餉棄𩕳(四) 迦麼攞(引)乞史(二合)賀(引)哩(引)底(五) 賀哩計(引)施室哩(二合、引)麼底(六) 賀哩氷(卑孕反)誐黎攬迷(七) 鉢囉(二合)攬迷(八) 迦(去)攞播(引)勢(九) 迦囉戍(引)娜哩(十) 焰摩怒(引)底(十一) 摩賀囉(引)乞灑(二合)枲(十二) 部多𦽆囉(二合)薩𩕳(十三) 鉢囉(二合)底(引)砌(引)𤚥(十四) 補澁喯(二合)度(引)喯(十五)(引) 巘淡末隣(十六) 左娜(引)瀉(引)弭(十七) 囉乞灑(二合)他麼麼(某甲)(十八) 颯跛哩嚩(引)覽(十九) 薩嚩婆(去)喻(引)鉢捺囉(二合)吠毘藥(二合)(二十) 弭(引)嚩覩𮧬囉灑(二合)捨耽(二十一) 鉢設都(二十二) 捨囉喃(引)捨單(二十三) 悉鈿覩(二十四) 滿怛囉(二合)鉢娜娑嚩(二合)賀(二十五)(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛儞也(二合)他(去、引)(一) 迦(引)里迦囉(引)里(二) 矩畔(引)膩(三) 餉棄𩕳(四) 迦麼攞(引)乞史(二合)賀(引)哩(引)底(五) 賀哩計(引)施室哩(二合、引)麼底(六) 賀哩氷(卑孕反)誐黎攬迷(七) 鉢囉(二合)攬迷(八) 迦(去)攞播(引)勢(九) 迦囉戍(引)娜哩(十) 焰摩怒(引)底(十一) 摩賀囉(引)乞灑(二合)枲(十二) 部多𦽆囉(二合)薩𩕳(十三) 鉢囉(二合)底(引)砌(引)𤚥(十四) 補澁喯(二合)度(引)喯(十五)(引) 巘淡末隣(十六) 左娜(引)瀉(引)弭(十七) 囉乞灑(二合)他麼麼(某甲)(十八) 颯跛哩嚩(引)覽(十九) 薩嚩婆(去)喻(引)鉢捺囉(二合)吠毘藥(二合)(二十) 弭(引)嚩覩𮧬囉灑(二合)捨耽(二十一) 鉢設都(二十二) 捨囉喃(引)捨單(二十三) 悉鈿覩(二十四) 滿怛囉(二合)鉢娜娑嚩(二合)賀(二十五)(引)

諸如是等一切天神，咸來集會，受此香花飲食，發歡喜心，擁護於我某甲，并諸眷屬，所有厄難，一切憂惱，一切疾病，一切饑饉，獄囚繫縛，恐怖之處，悉皆解脫，壽命百歲，願見百秋，明力成就，所求願滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如是等一切天神，咸來集會，受此香花飲食，發歡喜心，擁護於我某甲，并諸眷屬，所有厄難，一切憂惱，一切疾病，一切饑饉，獄囚繫縛，恐怖之處，悉皆解脫，壽命百歲，願見百秋，明力成就，所求願滿。

佛母大孔雀明王經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛母大孔雀明王經卷上

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在室羅伐城，逝多林給孤獨園。時有一苾芻，名曰莎底，出家未久，新受近圓，學毘奈耶教，為眾破薪，營澡浴事。有大黑蛇從朽木孔出，螫彼苾芻右足拇指，毒氣遍身，悶絕于地，口中吐沫，兩目翻上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅伐城，逝多林給孤獨園。時有一苾芻，名曰莎底，出家未久，新受近圓，學毘奈耶教，為眾破薪，營澡浴事。有大黑蛇從朽木孔出，螫彼苾芻右足拇指，毒氣遍身，悶絕于地，口中吐沫，兩目翻上。

爾時具壽阿難陀，見彼苾芻為毒所中，極受苦痛，疾往佛所，禮雙足已，而白佛言：「世尊！莎底苾芻為毒所中，受大苦惱，具如上說。如來大悲，云何救護？」作是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽阿難陀，見彼苾芻為毒所中，極受苦痛，疾往佛所，禮雙足已，而白佛言：「世尊！莎底苾芻為毒所中，受大苦惱，具如上說。如來大悲，云何救護？」作是語已。

爾時佛告阿難陀：「我有摩訶摩瑜利佛母明王大陀羅尼，有大威力，能滅一切諸毒、怖畏、災惱，攝受覆育一切有情，獲得安樂。汝持我此佛母明王陀羅尼，為莎底苾芻而作救護，為結地界，結方隅界，令得安隱，所有苦惱，皆得消除。彼等或為天龍所持、阿蘇羅所持、摩嚕多所持、𦽆嚕拏所持、彥達嚩所持、緊那囉所持、摩護囉誐所持、藥叉所持、囉剎娑所持、畢㘑多所持，毘舍遮所魅、步多所魅、矩畔拏所魅、布單那所魅、羯吒布單那所魅、塞建那所魅、嗢麼那所魅、車耶所魅、阿鉢娑麼羅所魅、塢娑跢囉迦所魅，為如是等所執所魅之時，佛母明王悉能加護，令無憂怖，壽命百年。或被他人厭禱呪術、蠱魅惡法之類，所謂：訖哩底迦、羯摩拏、迦具囉那、枳囉拏、吠哆拏、質者，飲他血髓，變人驅役，呼召鬼神，造諸惡業，惡食惡吐，惡影惡視，惡跳惡驀，或造厭書，或惡冐逆，作如是惡事，欲相惱亂者，此佛母明王擁護彼人，并諸眷屬，如是諸惡不能為害。又復瘧病，一日二日、三日四日，乃至七日、半月一月，或復頻日、或復須臾，一切瘧病，四百四病，或常熱病、偏邪病、癭病，鬼神壯熱，風黃痰癊，或三集病，飲食不消，頭痛半痛、眼耳鼻痛、脣口頰痛、牙齒舌痛，及咽喉痛、胸脅背痛、心痛肚痛、腰痛腹痛、髀痛膝痛，或四肢痛，隱密處痛，遍身疼痛，如是過患悉皆除滅。願護於我某甲，并諸眷屬，我結地界，結方隅界，讀誦此經，悉令安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難陀：「我有摩訶摩瑜利佛母明王大陀羅尼，有大威力，能滅一切諸毒、怖畏、災惱，攝受覆育一切有情，獲得安樂。汝持我此佛母明王陀羅尼，為莎底苾芻而作救護，為結地界，結方隅界，令得安隱，所有苦惱，皆得消除。彼等或為天龍所持、阿蘇羅所持、摩嚕多所持、𦽆嚕拏所持、彥達嚩所持、緊那囉所持、摩護囉誐所持、藥叉所持、囉剎娑所持、畢㘑多所持，毘舍遮所魅、步多所魅、矩畔拏所魅、布單那所魅、羯吒布單那所魅、塞建那所魅、嗢麼那所魅、車耶所魅、阿鉢娑麼羅所魅、塢娑跢囉迦所魅，為如是等所執所魅之時，佛母明王悉能加護，令無憂怖，壽命百年。或被他人厭禱呪術、蠱魅惡法之類，所謂：訖哩底迦、羯摩拏、迦具囉那、枳囉拏、吠哆拏、質者，飲他血髓，變人驅役，呼召鬼神，造諸惡業，惡食惡吐，惡影惡視，惡跳惡驀，或造厭書，或惡冐逆，作如是惡事，欲相惱亂者，此佛母明王擁護彼人，并諸眷屬，如是諸惡不能為害。又復瘧病，一日二日、三日四日，乃至七日、半月一月，或復頻日、或復須臾，一切瘧病，四百四病，或常熱病、偏邪病、癭病，鬼神壯熱，風黃痰癊，或三集病，飲食不消，頭痛半痛、眼耳鼻痛、脣口頰痛、牙齒舌痛，及咽喉痛、胸脅背痛、心痛肚痛、腰痛腹痛、髀痛膝痛，或四肢痛，隱密處痛，遍身疼痛，如是過患悉皆除滅。願護於我某甲，并諸眷屬，我結地界，結方隅界，讀誦此經，悉令安隱。」

即說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說伽他曰：

「令我夜安， 晝日亦安， 一切時中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令我夜安， 晝日亦安， 一切時中，

諸佛護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛護念。」

即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 伊(上)膩(二) 尾膩(三) 枳膩(四) 呬膩(五) 弭膩(六) 𩕳膩(七) 頞嬭(八) 伽(引、上)嬭(九) 努誐嬭(十) 賀哩抳(十一) 嚩麌膩(十二) 膀(引)蘇比舍止𩕳(十三) 阿(去)嚧(引)賀抳(十四) 污嚧賀抳(十五) 曀㘑(十六) 謎㘑(十七) 帝㘑(十八) 底里底里(十九) 謎㘑謎㘑(二十) 底謎底謎(二十一) 努謎努謎(二十二) 伊(上)置弭置(二十三) 尾瑟吒(二合)睇(二十四) 左跛㘑(二十五) 尾麼㘑(二十六) 尾麼㘑(二十七) 護嚕護嚕(二十八) 阿濕嚩(二合)目棄(二十九)(引) 迦(引)里(三十) 麼賀(引)迦里(三十一) 鉢囉(二合)枳(引)囉拏(二合)計施(三十二) 矩嚕矩嚕(三十三) 嚩(引)具嚕(三十四) 句(引)嚕句(引)嚕(三十五) 護嚕護嚕(三十六) 嚩譜嚕(三十七) 度(引)娑(上、引)努(鼻)嚩(三十八) 怒(引)努(鼻)嚩(三十九)(引) 怒(引)麼弩嚩(四十)(引) 遇(引)攞夜(引)(四十一) 跋攞夜(引)(四十二) 比輸比輸(四十三) 呬哩呬哩(四十四) 弭里弭里(四十五) 底里底里(四十六) 鼻里鼻里(四十七) 祖魯祖魯(四十八) 母護母護母護(四十九) 母護母護(五十) 母魯母魯(五十一) 母魯母魯母魯(五十二) 護護護護護護護護護護(五十三) 嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)(五十四) 攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)(五十五) 娜麼娜麼𩕳(五十六) 答跛答跛𩕳(五十七) 入嚩(二合、引)攞入嚩(二合、引)攞𩕳(五十八) 鉢左鉢左𩕳(五十九) 嬾努(鼻)(六十) 蘗惹𩕳(六十一) 𮧬囉灑(二合)抳(六十二) 颯普(二合)咤𩕳(六十三) 跢跛𩕳(六十四) 播(引)左𩕳(六十五) 賀哩抳(六十六) 馱哩抳迦(引)哩抳(六十七) 劍跛𩕳(六十八) 沫那𩕳(六十九) 曼膩底計(七十) 麼迦哩(七十一) 設迦哩(七十二) 羯迦哩(七十三) 爍迦哩(七十四) 餉迦哩(七十五) 入嚩(二合)攞𩕳(七十六) 努麼(七十七) 努(鼻)嚩哩(七十八) 努銘努銘(七十九) 遇(引)攞(引)野(八十) 鉢哩吠攞(引)野(八十一) 𮧬囉灑(二合)覩禰嚩( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 伊(上)膩(二) 尾膩(三) 枳膩(四) 呬膩(五) 弭膩(六) 𩕳膩(七) 頞嬭(八) 伽(引、上)嬭(九) 努誐嬭(十) 賀哩抳(十一) 嚩麌膩(十二) 膀(引)蘇比舍止𩕳(十三) 阿(去)嚧(引)賀抳(十四) 污嚧賀抳(十五) 曀㘑(十六) 謎㘑(十七) 帝㘑(十八) 底里底里(十九) 謎㘑謎㘑(二十) 底謎底謎(二十一) 努謎努謎(二十二) 伊(上)置弭置(二十三) 尾瑟吒(二合)睇(二十四) 左跛㘑(二十五) 尾麼㘑(二十六) 尾麼㘑(二十七) 護嚕護嚕(二十八) 阿濕嚩(二合)目棄(二十九)(引) 迦(引)里(三十) 麼賀(引)迦里(三十一) 鉢囉(二合)枳(引)囉拏(二合)計施(三十二) 矩嚕矩嚕(三十三) 嚩(引)具嚕(三十四) 句(引)嚕句(引)嚕(三十五) 護嚕護嚕(三十六) 嚩譜嚕(三十七) 度(引)娑(上、引)努(鼻)嚩(三十八) 怒(引)努(鼻)嚩(三十九)(引) 怒(引)麼弩嚩(四十)(引) 遇(引)攞夜(引)(四十一) 跋攞夜(引)(四十二) 比輸比輸(四十三) 呬哩呬哩(四十四) 弭里弭里(四十五) 底里底里(四十六) 鼻里鼻里(四十七) 祖魯祖魯(四十八) 母護母護母護(四十九) 母護母護(五十) 母魯母魯(五十一) 母魯母魯母魯(五十二) 護護護護護護護護護護(五十三) 嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)嚩(引)(五十四) 攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)攞惹(引)(五十五) 娜麼娜麼𩕳(五十六) 答跛答跛𩕳(五十七) 入嚩(二合、引)攞入嚩(二合、引)攞𩕳(五十八) 鉢左鉢左𩕳(五十九) 嬾努(鼻)(六十) 蘗惹𩕳(六十一) 𮧬囉灑(二合)抳(六十二) 颯普(二合)咤𩕳(六十三) 跢跛𩕳(六十四) 播(引)左𩕳(六十五) 賀哩抳(六十六) 馱哩抳迦(引)哩抳(六十七) 劍跛𩕳(六十八) 沫那𩕳(六十九) 曼膩底計(七十) 麼迦哩(七十一) 設迦哩(七十二) 羯迦哩(七十三) 爍迦哩(七十四) 餉迦哩(七十五) 入嚩(二合)攞𩕳(七十六) 努麼(七十七) 努(鼻)嚩哩(七十八) 努銘努銘(七十九) 遇(引)攞(引)野(八十) 鉢哩吠攞(引)野(八十一) 𮧬囉灑(二合)覩禰嚩(

無愽反)三滿帝曩(八十二) 伊(上)里枳枲(八十三) 娑嚩(二合)賀(八十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無愽反)三滿帝曩(八十二) 伊(上)里枳枲(八十三) 娑嚩(二合)賀(八十四)

「(若讀誦經者，至此處時，隨所願求，皆須稱說其事；若大旱時云：願天降雨；若大澇時云：願天止雨；若有兵戈盜賊，疫病流行，饑饉惡時，及諸厄難，隨事陳說，一心求請，無不隨意。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「(若讀誦經者，至此處時，隨所願求，皆須稱說其事；若大旱時云：願天降雨；若大澇時云：願天止雨；若有兵戈盜賊，疫病流行，饑饉惡時，及諸厄難，隨事陳說，一心求請，無不隨意。)

「阿難陀！有諸龍王名字，當起慈心稱念其名，攝除諸毒，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！有諸龍王名字，當起慈心稱念其名，攝除諸毒，所謂：

「持國龍王我慈念， 愛羅嚩拏常起慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持國龍王我慈念， 愛羅嚩拏常起慈，

尾嚕博叉亦起慈， 黑驕答麼我慈念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾嚕博叉亦起慈， 黑驕答麼我慈念，

麼抳龍王我慈愍， 婆蘇枳龍常起慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麼抳龍王我慈愍， 婆蘇枳龍常起慈，

杖足龍王亦起慈， 滿賢龍王我慈念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杖足龍王亦起慈， 滿賢龍王我慈念。

無熱惱池嚩嚕拏， 曼娜洛迦德叉迦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無熱惱池嚩嚕拏， 曼娜洛迦德叉迦，

難陀鄔波難陀龍， 我常於彼興慈意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難陀鄔波難陀龍， 我常於彼興慈意。

無邊龍王我慈念， 嚩蘇目佉亦起慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊龍王我慈念， 嚩蘇目佉亦起慈，

無能勝龍常起慈， 𡃃嚩龍王我慈念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能勝龍常起慈， 𡃃嚩龍王我慈念，

大麼娜斯我慈念， 小麼娜斯亦起慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大麼娜斯我慈念， 小麼娜斯亦起慈，

阿鉢羅羅迦洛迦， 有財沙彌龍王等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿鉢羅羅迦洛迦， 有財沙彌龍王等，

捺地穆佉及麼抳， 白蓮華龍及方主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捺地穆佉及麼抳， 白蓮華龍及方主，

羯句吒迦及蠡足， 毛毯馬勝等皆慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯句吒迦及蠡足， 毛毯馬勝等皆慈。

娑雞得迦供鼻羅， 針毛臆行龍王等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑雞得迦供鼻羅， 針毛臆行龍王等，

哩使迦龍我慈念， 滿耳車面亦起慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哩使迦龍我慈念， 滿耳車面亦起慈，

句洛迦龍我慈念， 婆雌補多蘇難陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句洛迦龍我慈念， 婆雌補多蘇難陀，

愛羅鉢多大龍王， 濫畝洛迦我慈愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛羅鉢多大龍王， 濫畝洛迦我慈愍。

非人龍王我慈念， 上人龍王亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非人龍王我慈念， 上人龍王亦復然，

蔑蘗羅龍常起慈， 母呰隣那我慈念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔑蘗羅龍常起慈， 母呰隣那我慈念，

或有龍王行地上， 或有龍王常居空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有龍王行地上， 或有龍王常居空，

或有恒依妙高山， 或在水中作依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有恒依妙高山， 或在水中作依止，

一首龍王我慈念， 及以二頭亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一首龍王我慈念， 及以二頭亦復然，

如是乃至有多頭， 此等龍王我慈念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是乃至有多頭， 此等龍王我慈念。

或復無足龍王類， 二足四足等龍王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復無足龍王類， 二足四足等龍王，

或復多足諸龍王， 各起慈心相護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復多足諸龍王， 各起慈心相護念。

此等龍王具威德， 色力豐美有名聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等龍王具威德， 色力豐美有名聞，

天與脩羅共戰時， 有大神通皆勇猛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天與脩羅共戰時， 有大神通皆勇猛。

勿使無足欺輕我， 二足四足勿相侵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿使無足欺輕我， 二足四足勿相侵，

及與多足諸龍王， 常於我身無惱觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與多足諸龍王， 常於我身無惱觸。

諸龍及神我慈念， 或在地上或居空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸龍及神我慈念， 或在地上或居空，

常令一切諸眾生， 各起慈心相護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常令一切諸眾生， 各起慈心相護念。

復願一切含生類， 及以靈祇諸大神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復願一切含生類， 及以靈祇諸大神，

常見一切善徵祥， 勿覩違情罪惡事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常見一切善徵祥， 勿覩違情罪惡事。

我常發大慈悲念， 令彼滅除諸惡毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常發大慈悲念， 令彼滅除諸惡毒，

饒益攝受離災厄， 隨在時方常擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益攝受離災厄， 隨在時方常擁護。

「曩謨窣覩(二合)沒馱野 曩謨窣覩(二合)冒馱曳 曩謨窣覩(二合)目訖多野 曩謨窣覩(二合)目訖多曳 曩謨窣覩(二合)扇多野 曩謨窣覩(二合)扇多曳 曩謨尾目訖跢(二合)野 曩謨尾目訖跢(二合)曳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨窣覩(二合)沒馱野 曩謨窣覩(二合)冒馱曳 曩謨窣覩(二合)目訖多野 曩謨窣覩(二合)目訖多曳 曩謨窣覩(二合)扇多野 曩謨窣覩(二合)扇多曳 曩謨尾目訖跢(二合)野 曩謨尾目訖跢(二合)曳

「諸有淨行者， 能伏諸惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有淨行者， 能伏諸惡業，

敬禮如是等， 於我常衛護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮如是等， 於我常衛護。

若逢諸恐怖， 一切惱亂時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若逢諸恐怖， 一切惱亂時，

并及災害時， 疾病變怪等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并及災害時， 疾病變怪等，

及被毒所中， 不利益之時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及被毒所中， 不利益之時，

護我并眷屬， 無病壽百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護我并眷屬， 無病壽百歲。」

佛告阿難陀：「往昔之時，雪山南面，有金曜孔雀王於彼而住，每於晨朝，常讀誦佛母大孔雀明王陀羅尼，晝必安隱，暮時讀誦，夜必安隱。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「往昔之時，雪山南面，有金曜孔雀王於彼而住，每於晨朝，常讀誦佛母大孔雀明王陀羅尼，晝必安隱，暮時讀誦，夜必安隱。」即說陀羅尼曰：

「曩謨沒馱野(一) 曩謨達磨野(二) 曩謨僧(去)伽(去)野(三) 怛儞也(二合)他(去)(四) 護護護護護(五) 曩誐㘑㘑(六) 努(鼻、上)麼㘑㘑(七) 護野護野(八) 尾惹野尾惹野(九) 度蘇度蘇(十) 麌嚕麌嚕(十一) 曀攞謎攞(十二) 底哩謎羅(十三) 伊(上)里密怛𡃤(二合)(十四) 底里密怛𡃤(二合)(十五) 伊(上)里底里密怛𡃤(二合)(十六) 努謎(十七) 蘇努謎(十八) 妬(引)蘇帝(十九) 遇(引)攞吠攞(二十) 左跛攞(二十一) 尾麼攞(二十二) 伊置哩(二十三) 毘置哩(二十四) 哩置哩(二十五) 尾置哩(二十六) 曩謨窣覩(二合)沒馱南(二十七) 唧哩枳枲(二十八) 遇努呬迦(引)(二十九) 曩謨囉曷(二合)耽(三十) 護(引)囉娜羅(三十一) 嚩囉灑(二合)覩禰嚩(三十二) 三滿帝曩(三十三) 捺捨蘇儞舍(引)蘇(三十四) 曩謨母馱(引)南(三十五) 娑嚩(二合、引)賀(三十六)(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨沒馱野(一) 曩謨達磨野(二) 曩謨僧(去)伽(去)野(三) 怛儞也(二合)他(去)(四) 護護護護護(五) 曩誐㘑㘑(六) 努(鼻、上)麼㘑㘑(七) 護野護野(八) 尾惹野尾惹野(九) 度蘇度蘇(十) 麌嚕麌嚕(十一) 曀攞謎攞(十二) 底哩謎羅(十三) 伊(上)里密怛𡃤(二合)(十四) 底里密怛𡃤(二合)(十五) 伊(上)里底里密怛𡃤(二合)(十六) 努謎(十七) 蘇努謎(十八) 妬(引)蘇帝(十九) 遇(引)攞吠攞(二十) 左跛攞(二十一) 尾麼攞(二十二) 伊置哩(二十三) 毘置哩(二十四) 哩置哩(二十五) 尾置哩(二十六) 曩謨窣覩(二合)沒馱南(二十七) 唧哩枳枲(二十八) 遇努呬迦(引)(二十九) 曩謨囉曷(二合)耽(三十) 護(引)囉娜羅(三十一) 嚩囉灑(二合)覩禰嚩(三十二) 三滿帝曩(三十三) 捺捨蘇儞舍(引)蘇(三十四) 曩謨母馱(引)南(三十五) 娑嚩(二合、引)賀(三十六)(引)

「阿難陀！彼金曜孔雀王，忽於一時，忘誦此佛母大孔雀明王陀羅尼，遂與眾多孔雀婇女，從林至林，從山至山，而為遊戲，貪欲愛著，放逸昏迷，入山穴中。捕獵怨家，伺求其便，遂以鳥羂，縛孔雀王。被縛之時，憶本正念，即誦如前佛母大孔雀明王陀羅尼，於所緊縛，自然解脫，眷屬安隱，至本住處。」復說此明王陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！彼金曜孔雀王，忽於一時，忘誦此佛母大孔雀明王陀羅尼，遂與眾多孔雀婇女，從林至林，從山至山，而為遊戲，貪欲愛著，放逸昏迷，入山穴中。捕獵怨家，伺求其便，遂以鳥羂，縛孔雀王。被縛之時，憶本正念，即誦如前佛母大孔雀明王陀羅尼，於所緊縛，自然解脫，眷屬安隱，至本住處。」復說此明王陀羅尼曰：

「曩謨母馱(引)野(一) 曩謨達麼野(二) 曩謨僧(去)伽(去、引)野(三) 曩謨(四) 蘇(上)韈囉拏(二合、引)(四) 嚩婆(引)薩寫(五) 麼庾(引)囉(引)囉枳孃(二合)(六) 曩謨摩賀麼(引)庾哩曳(二合)(七) 尾儞也(二合)囉枳惹(二合)(八) 怛儞也(二合)他(引)(九) 悉第(十) 蘇悉第(十一) 謨左𩕳(十二) 謨剎抳(十三) 目訖帝(二合)(十四) 尾目訖帝(二合)(十五) 阿麼黎(十六) 尾麼黏(十七) 𩕳(寧逸反)麼黎(十八) 瞢誐黎(十九) 呬懶孃蘗陛(二十) 囉怛曩(二合)蘗陛(二十一) 跛捺㘑(二合)(二十二) 蘇跋捺㘑(二合)(二十三) 三滿多跋捺㘑(二合)(二十四) 薩嚩(引)囉他(二合)娑(引)馱𩕳(二十五) 跛羅沫(引)他娑(引)馱𩕳(二十六) 薩嚩囉他(二合)鉢囉(二合)嚩(引)馱𩕳(二十七) 薩嚩瞢誐囉娑(去引)馱𩕳(二十八) 麼曩枲(二十九) 麼曩枲(三十) 摩賀麼(引)曩枲(三十一) 曷步帝(三十二) 頞頞窒(丁結反)納部(二合)帝(三十三) 頞卒(子律反)帝(三十四) 阿(上)惹㘑(二合)(三十五) 尾惹㘑(三十六) 尾麼黎(三十七) 阿(上)蜜哩(二合)帝(三十八) 阿(上)麼黎(三十九) 阿麼囉抳(四十) 沒囉(二合)憾謎(二合)(四十一) 沒囉(二合)憾麼(二合)娑嚩㘑(四十二) 布囉儜(四十三) 布囉拏(二合)麼努(鼻、引)囉剃(四十四) 蜜哩(二合)多散𠰒(引)嚩𩕳(四十五) 室哩(二合、引)跋捺㘑(二合)戰捺㘑(二合)(四十六) 戰捺囉(二合)鉢囉(二合)陛(四十七) 素哩曳(二合)(四十八) 素哩野(二合)建(引)帝(四十九) 味多婆曳(五十) 蘇𮧬𩕳(五十一) 沒囉(二合)憾麼(二合)具(引)曬(五十二) 沒囉(二合)憾麼(二合)乳瑟𪘨(二合)(五十三) 薩嚩怛囉(二合)(五十四) 鉢囉(二合)底賀帝(五十五) 娑嚩(二合)賀(五十六) 那莫薩嚩沒馱南(五十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)麼麼曩薩寫(五十八) 颯跛哩嚩囉乞產(二合、引)(五十九) 屈勿(二合、引)挽(引)覩(六十) 𠰒(引)嚩覩(六十一) 𮧬囉灑(二合)設單鉢扇覩(六十二) 設囉難(引)設單(六十三) 護呰(六十四) 麌呰具呰畞呰(六十五) 娑嚩(二合、引)賀(引)(六十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨母馱(引)野(一) 曩謨達麼野(二) 曩謨僧(去)伽(去、引)野(三) 曩謨(四) 蘇(上)韈囉拏(二合、引)(四) 嚩婆(引)薩寫(五) 麼庾(引)囉(引)囉枳孃(二合)(六) 曩謨摩賀麼(引)庾哩曳(二合)(七) 尾儞也(二合)囉枳惹(二合)(八) 怛儞也(二合)他(引)(九) 悉第(十) 蘇悉第(十一) 謨左𩕳(十二) 謨剎抳(十三) 目訖帝(二合)(十四) 尾目訖帝(二合)(十五) 阿麼黎(十六) 尾麼黏(十七) 𩕳(寧逸反)麼黎(十八) 瞢誐黎(十九) 呬懶孃蘗陛(二十) 囉怛曩(二合)蘗陛(二十一) 跛捺㘑(二合)(二十二) 蘇跋捺㘑(二合)(二十三) 三滿多跋捺㘑(二合)(二十四) 薩嚩(引)囉他(二合)娑(引)馱𩕳(二十五) 跛羅沫(引)他娑(引)馱𩕳(二十六) 薩嚩囉他(二合)鉢囉(二合)嚩(引)馱𩕳(二十七) 薩嚩瞢誐囉娑(去引)馱𩕳(二十八) 麼曩枲(二十九) 麼曩枲(三十) 摩賀麼(引)曩枲(三十一) 曷步帝(三十二) 頞頞窒(丁結反)納部(二合)帝(三十三) 頞卒(子律反)帝(三十四) 阿(上)惹㘑(二合)(三十五) 尾惹㘑(三十六) 尾麼黎(三十七) 阿(上)蜜哩(二合)帝(三十八) 阿(上)麼黎(三十九) 阿麼囉抳(四十) 沒囉(二合)憾謎(二合)(四十一) 沒囉(二合)憾麼(二合)娑嚩㘑(四十二) 布囉儜(四十三) 布囉拏(二合)麼努(鼻、引)囉剃(四十四) 蜜哩(二合)多散𠰒(引)嚩𩕳(四十五) 室哩(二合、引)跋捺㘑(二合)戰捺㘑(二合)(四十六) 戰捺囉(二合)鉢囉(二合)陛(四十七) 素哩曳(二合)(四十八) 素哩野(二合)建(引)帝(四十九) 味多婆曳(五十) 蘇𮧬𩕳(五十一) 沒囉(二合)憾麼(二合)具(引)曬(五十二) 沒囉(二合)憾麼(二合)乳瑟𪘨(二合)(五十三) 薩嚩怛囉(二合)(五十四) 鉢囉(二合)底賀帝(五十五) 娑嚩(二合)賀(五十六) 那莫薩嚩沒馱南(五十七) 娑嚩(二合)娑底(二合)麼麼曩薩寫(五十八) 颯跛哩嚩囉乞產(二合、引)(五十九) 屈勿(二合、引)挽(引)覩(六十) 𠰒(引)嚩覩(六十一) 𮧬囉灑(二合)設單鉢扇覩(六十二) 設囉難(引)設單(六十三) 護呰(六十四) 麌呰具呰畞呰(六十五) 娑嚩(二合、引)賀(引)(六十六)」

佛告阿難陀：「往昔金曜孔雀王者，豈異人乎？即我身是。我今復說佛母大孔雀明王心陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「往昔金曜孔雀王者，豈異人乎？即我身是。我今復說佛母大孔雀明王心陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(去、引)(一) 壹底蜜底(二) 底里蜜底(三) 底里弭里蜜底(四) 底黎比(五) 弭里(六) 弭里底弭(七) 底里弭里(八) 蘇(上)頓嚩(引)頓嚩(引)(九) 蘇嚩左(上十) 唧哩枳枲野(十一) 牝那謎膩(十二) 曩謨沒馱南(十三) 唧羯枲鉢㘓(二合)多慕黎(十四) 壹底賀嚧(十五) 路(引)呬多慕黎(十六) 膽嚩(十七) 暗嚩(十八) 俱置(十九) 矩曩置(二十) 底囉君(去)左曩置(二十一) 阿拏嚩多(上、引)野(二十二) 𮧬囉灑(二合)覩禰務(二十三) 曩嚩麼(引)娑(去)(二十四) 娜捨麼(引)細底(二十五) 壹底弭哩(二十六) 枳哩弭哩(二十七) 計攞弭哩(二十八) 計覩母黎(二十九) 努努(鼻)迷蘇努謎嬭(三十) 娜哩謎(三十一) 散覩𮧬𪘨(三十二) 畝娑𮧬𪘨(三十三) 畝薩㘑畝薩㘑(三十四) 曀拏嚩(無博反)窣多(二合)囉計(三十五) 捺迦攞(三十六) 捺迦哩謎(三十七) 佉囉麼囉(三十八) 企黎壹底(三十九) 薩惹黎(四十) 覩吠(四十一) 覩頓迷(四十二) 頞曩𪘨(四十三) 鉢囉(二合)捺𪘨(二合)(四十四) 頞拏捺𪘨(四十五) 嚩囉灑(二合)覩禰務曩謨娜計曩(四十六) 散怛𪘨妬(四十七) 三滿帝曩(四十八) 曩(引)囉(引)野抳(四十九) 播(引)囉(引)野抳(五十) 賀哩多(上、引)里(五十一) 君哆(上、引)里(五十二) 伊哩蜜窣底(二合)(五十三) 吉底里蜜窣底(二合)(五十四) 伊(上)謎(引)悉鈿覩(五十五)捺囉(二合、引)弭拏(引)(五十六) 曼怛囉(二合)路那娑嚩(二合、引)賀(五十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去、引)(一) 壹底蜜底(二) 底里蜜底(三) 底里弭里蜜底(四) 底黎比(五) 弭里(六) 弭里底弭(七) 底里弭里(八) 蘇(上)頓嚩(引)頓嚩(引)(九) 蘇嚩左(上十) 唧哩枳枲野(十一) 牝那謎膩(十二) 曩謨沒馱南(十三) 唧羯枲鉢㘓(二合)多慕黎(十四) 壹底賀嚧(十五) 路(引)呬多慕黎(十六) 膽嚩(十七) 暗嚩(十八) 俱置(十九) 矩曩置(二十) 底囉君(去)左曩置(二十一) 阿拏嚩多(上、引)野(二十二) 𮧬囉灑(二合)覩禰務(二十三) 曩嚩麼(引)娑(去)(二十四) 娜捨麼(引)細底(二十五) 壹底弭哩(二十六) 枳哩弭哩(二十七) 計攞弭哩(二十八) 計覩母黎(二十九) 努努(鼻)迷蘇努謎嬭(三十) 娜哩謎(三十一) 散覩𮧬𪘨(三十二) 畝娑𮧬𪘨(三十三) 畝薩㘑畝薩㘑(三十四) 曀拏嚩(無博反)窣多(二合)囉計(三十五) 捺迦攞(三十六) 捺迦哩謎(三十七) 佉囉麼囉(三十八) 企黎壹底(三十九) 薩惹黎(四十) 覩吠(四十一) 覩頓迷(四十二) 頞曩𪘨(四十三) 鉢囉(二合)捺𪘨(二合)(四十四) 頞拏捺𪘨(四十五) 嚩囉灑(二合)覩禰務曩謨娜計曩(四十六) 散怛𪘨妬(四十七) 三滿帝曩(四十八) 曩(引)囉(引)野抳(四十九) 播(引)囉(引)野抳(五十) 賀哩多(上、引)里(五十一) 君哆(上、引)里(五十二) 伊哩蜜窣底(二合)(五十三) 吉底里蜜窣底(二合)(五十四) 伊(上)謎(引)悉鈿覩(五十五)捺囉(二合、引)弭拏(引)(五十六) 曼怛囉(二合)路那娑嚩(二合、引)賀(五十七)

「阿難陀！此佛母大孔雀明王心陀羅尼，若復有人，欲入聚落應當憶念，於曠野中亦應憶念，在道路中亦常憶念，或在非道路中亦應憶念，入王宮時憶念，逢劫賊時憶念，鬪諍時憶念，水火難時憶念，怨敵會時憶念，大眾中時憶念，或蛇蠍等螫時憶念，為毒所中時憶念，及諸怖畏時憶念，風黃痰癊時憶念，或三集病時憶念，或四百四病一一病生時憶念，若苦惱至時皆當憶念。何以故？若復有人，應合死罪以罰物得脫，應合被罰以輕杖得脫，應合輕杖被罵得脫，應合被罵訶責得脫，應合訶責戰悚得脫，應合戰悚自然解脫，一切憂惱悉皆消散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！此佛母大孔雀明王心陀羅尼，若復有人，欲入聚落應當憶念，於曠野中亦應憶念，在道路中亦常憶念，或在非道路中亦應憶念，入王宮時憶念，逢劫賊時憶念，鬪諍時憶念，水火難時憶念，怨敵會時憶念，大眾中時憶念，或蛇蠍等螫時憶念，為毒所中時憶念，及諸怖畏時憶念，風黃痰癊時憶念，或三集病時憶念，或四百四病一一病生時憶念，若苦惱至時皆當憶念。何以故？若復有人，應合死罪以罰物得脫，應合被罰以輕杖得脫，應合輕杖被罵得脫，應合被罵訶責得脫，應合訶責戰悚得脫，應合戰悚自然解脫，一切憂惱悉皆消散。

「阿難陀！此佛母大孔雀明王真言，一切如來同共宣說，常當受持，自稱己名，請求加護：『願攝受我(某甲)，除諸怖畏，刀杖枷鎖，苦難之時，願皆解脫，常逢利益，不值災危，壽命百歲，得見百秋。』阿難陀！若有人天魔梵、沙門婆羅門等，讀誦受持此佛母大孔雀明王陀羅尼，結其地界，結方隅界，請求加護，一心受持者，我不見有天龍鬼神能為惱害，所謂：天及天婦，天男天女，及天父母，并諸朋屬，如是等類，無能為害；若龍龍婦，龍男龍女，及龍父母，并諸朋屬，亦不能為害；若阿蘇囉，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若麼嚕多，及婦男女，父母朋屬，等不能為害；若𧃯嚕拏，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若彥達嚩，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若緊那囉，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若摩護囉誐，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若藥叉，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若囉剎娑，及婦男女，父母朋屬等，亦不能為害；若畢㘑多，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若比舍遮，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若步多，及婦男女，父母朋屬等，亦不能為害；若矩畔拏，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若布單那，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若羯吒布單那，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若塞建那，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若嗢麼那，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若車耶，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若阿鉢娑麼囉，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若塢娑跢羅迦，及婦男女，父母朋屬等，皆不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難陀！此佛母大孔雀明王真言，一切如來同共宣說，常當受持，自稱己名，請求加護：『願攝受我(某甲)，除諸怖畏，刀杖枷鎖，苦難之時，願皆解脫，常逢利益，不值災危，壽命百歲，得見百秋。』阿難陀！若有人天魔梵、沙門婆羅門等，讀誦受持此佛母大孔雀明王陀羅尼，結其地界，結方隅界，請求加護，一心受持者，我不見有天龍鬼神能為惱害，所謂：天及天婦，天男天女，及天父母，并諸朋屬，如是等類，無能為害；若龍龍婦，龍男龍女，及龍父母，并諸朋屬，亦不能為害；若阿蘇囉，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若麼嚕多，及婦男女，父母朋屬，等不能為害；若𧃯嚕拏，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若彥達嚩，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若緊那囉，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若摩護囉誐，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若藥叉，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若囉剎娑，及婦男女，父母朋屬等，亦不能為害；若畢㘑多，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若比舍遮，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若步多，及婦男女，父母朋屬等，亦不能為害；若矩畔拏，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若布單那，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若羯吒布單那，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若塞建那，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若嗢麼那，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若車耶，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若阿鉢娑麼囉，及婦男女，父母朋屬等，不能為害；若塢娑跢羅迦，及婦男女，父母朋屬等，皆不能為害。

「如是等天龍藥叉及諸鬼神，所有親眷朋屬等，發起惡心，伺求人便，作諸障難者，此等天龍鬼神，雖起惡心，不能惱亂持此經者。何以故？由常受持佛母明王陀羅尼故，此等天龍鬼神為惱害者，若還本處，彼類不容入眾；若有違此佛母明王真言，越界法者，頭破作七分，猶如蘭香梢(梵云阿爾迦曼折哩，是蘭香梢頭也；舊云阿梨樹枝者，訛也，西方無阿犁樹)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等天龍藥叉及諸鬼神，所有親眷朋屬等，發起惡心，伺求人便，作諸障難者，此等天龍鬼神，雖起惡心，不能惱亂持此經者。何以故？由常受持佛母明王陀羅尼故，此等天龍鬼神為惱害者，若還本處，彼類不容入眾；若有違此佛母明王真言，越界法者，頭破作七分，猶如蘭香梢(梵云阿爾迦曼折哩，是蘭香梢頭也；舊云阿梨樹枝者，訛也，西方無阿犁樹)。

「復次阿難陀！又有明王陀羅尼，汝當受持。」即說明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！又有明王陀羅尼，汝當受持。」即說明曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 伊(上)里弭里(二) 緊耨契目訖帝(二合)(三) 蘇目訖帝(二合)(四) 阿(十、引)拏曩(引)拏(五) 蘇曩(引)拏(六) 嚩囉灑(二合)覩禰舞(引)(七) 跛囉摩拏𮧬跢(上、引)焰(引)(八) 阿(引、去)囉(引)播(引)囉(引)(九) 遇(引)怒(引)呬迦(引)(十) 伊(上)里弭里(十一) 比(頻逸反)爾里迦(十二) 嗢努迦(引)(十三) 嗢嫰努迦(引)(十四) 伊(上)里弭里(十五) 底里弭里(十六) 三滿怛多(入)訖㗚(二合)怛嚩(二合)(十七) 護魯護魯(十八) 呬里呬里(十九) 弭里弭里(二十) 枳哩枳哩室哩(二合)曬(引)拏(二十一) 沒里(二合)衫(二十二) 畝魯畝魯(二十三) 左羅左羅(二十四) 唧里唧里(二十五) 祖魯祖魯(二十六) 尾置尾置(二十七) 式棄式棄(引)(二十八) 壹置尾置(二十九) 式棄式棄(三十) 護祖(去)護祖(三十一) 護祖護祖(三十二) 護祖護祖(三十三) 護祖護祖(三十四) 護祖護祖(三十五) 賀囉賀囉(三十六) 賀囉抳(引)(三十七) 昝陛(引)(三十八) 鉢囉(二合)昝陛(引)(三十九) 薩嚩訥瑟吒(二合)(四十) 麼努瑟鵮(二合)(四十一) 昝陛(引)弭(四十二) 麼麼(四十三) 颯跛哩嚩(引)囉寫(四十四) 囉乞創(二合、引)迦嚕(引)弭(四十五) 爾嚩覩(四十六) 嚩囉灑(二合)設單(四十七) 鉢捨覩設囉腩(引)設單(四十八) 麌底孕(二合)跛哩怛囉(二合)(引)(四十九) 喃跛哩仡囉(二合)憾(五十) 跛哩播(引)攞喃(五十一) 扇(引)底孕(二合)(五十二) 娑嚩(二合)娑他也(二合)野南(五十三) 難拏跛哩賀(引)㘓(引、舌呼)(五十四) 尾灑努(引)灑喃(五十五) 尾灑曩(引)捨難(五十六) 枲(去、引)麼(引)曼鄧(五十七) 馱囉抳(引)曼蕩左迦嚕弭(五十八) 唧怛㘑(二合、引)(五十九) 唧怛囉(二合)麼𪏭(六十) 賀黎(六十一) 賀攞麼黎(六十二) 頗黎(六十三) 頗攞麼黎(六十四) 齲魯齲魯(六十五) 佉(上)囉嚩嚕抳(六十六) 味(引)㘑(引)(六十七) 曀曳(引)(六十八) 阿魯麼嚕(六十九) 滅除一切毒(七十) 及起惡心者(七十一) 根毒牙齒毒(七十二) 飲食中諸毒(七十三) 願以佛威光(七十四) 滅除毒害苦(七十五) 素嚕素嚕計(七十六) 嚩囉嚩囉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 伊(上)里弭里(二) 緊耨契目訖帝(二合)(三) 蘇目訖帝(二合)(四) 阿(十、引)拏曩(引)拏(五) 蘇曩(引)拏(六) 嚩囉灑(二合)覩禰舞(引)(七) 跛囉摩拏𮧬跢(上、引)焰(引)(八) 阿(引、去)囉(引)播(引)囉(引)(九) 遇(引)怒(引)呬迦(引)(十) 伊(上)里弭里(十一) 比(頻逸反)爾里迦(十二) 嗢努迦(引)(十三) 嗢嫰努迦(引)(十四) 伊(上)里弭里(十五) 底里弭里(十六) 三滿怛多(入)訖㗚(二合)怛嚩(二合)(十七) 護魯護魯(十八) 呬里呬里(十九) 弭里弭里(二十) 枳哩枳哩室哩(二合)曬(引)拏(二十一) 沒里(二合)衫(二十二) 畝魯畝魯(二十三) 左羅左羅(二十四) 唧里唧里(二十五) 祖魯祖魯(二十六) 尾置尾置(二十七) 式棄式棄(引)(二十八) 壹置尾置(二十九) 式棄式棄(三十) 護祖(去)護祖(三十一) 護祖護祖(三十二) 護祖護祖(三十三) 護祖護祖(三十四) 護祖護祖(三十五) 賀囉賀囉(三十六) 賀囉抳(引)(三十七) 昝陛(引)(三十八) 鉢囉(二合)昝陛(引)(三十九) 薩嚩訥瑟吒(二合)(四十) 麼努瑟鵮(二合)(四十一) 昝陛(引)弭(四十二) 麼麼(四十三) 颯跛哩嚩(引)囉寫(四十四) 囉乞創(二合、引)迦嚕(引)弭(四十五) 爾嚩覩(四十六) 嚩囉灑(二合)設單(四十七) 鉢捨覩設囉腩(引)設單(四十八) 麌底孕(二合)跛哩怛囉(二合)(引)(四十九) 喃跛哩仡囉(二合)憾(五十) 跛哩播(引)攞喃(五十一) 扇(引)底孕(二合)(五十二) 娑嚩(二合)娑他也(二合)野南(五十三) 難拏跛哩賀(引)㘓(引、舌呼)(五十四) 尾灑努(引)灑喃(五十五) 尾灑曩(引)捨難(五十六) 枲(去、引)麼(引)曼鄧(五十七) 馱囉抳(引)曼蕩左迦嚕弭(五十八) 唧怛㘑(二合、引)(五十九) 唧怛囉(二合)麼𪏭(六十) 賀黎(六十一) 賀攞麼黎(六十二) 頗黎(六十三) 頗攞麼黎(六十四) 齲魯齲魯(六十五) 佉(上)囉嚩嚕抳(六十六) 味(引)㘑(引)(六十七) 曀曳(引)(六十八) 阿魯麼嚕(六十九) 滅除一切毒(七十) 及起惡心者(七十一) 根毒牙齒毒(七十二) 飲食中諸毒(七十三) 願以佛威光(七十四) 滅除毒害苦(七十五) 素嚕素嚕計(七十六) 嚩囉嚩囉

計(七十七) 韈囉計(七十八) 尾哩呬哩(七十九) 一切毒消除(八十) 願勿相侵害(八十一) 七佛諸世尊(八十二) 正遍知覺者(八十三) 及以聲聞眾(八十四) 威光滅諸毒(八十五) 曀攞(引)謎攞(八十六) 壹里謎攞(八十七) 底里底里謎攞(八十八) 底賀努賀(八十九) 尾麼(引)努麼(引)(九十) 曀蘇(九十一) 努(鼻)麼(引)(九十一) 遜麼(引)(九十二) 頓麼(引)(九十三) 三麼頓麼(引)(九十四) 阿(去、引)嬭曩(引)嬭(九十五) 矩攞矩嚩曩嬭(九十六) 嚩囉灑(二合)覩禰嚩(無博反)(九十七) 伊(上)里枳枲(九十八) 三曼帝曩(九十九) 曩嚩麼娑(引)(一百) 娜娑麼娑(引)(一百一) 昧(引)怛哩謎(二合)(一百二) 薩嚩薩怛微(二合、引)數(一百三) 畝薩嬭(一百四) 畝娜(引)哩抳(一百五) 計嚩擿計(一百六) 嚩吒迦慕隷(一百七) 伊(上)底攝嚩㘑(一百八) 覩迷鼻覩迷(引)(一百九) 畢哩(二合)孕迦㘑(一百十) 阿(引)嚩𪘨(百十一) 跛哩嚩𪘨那舞(引)那計(引)曩(百十二) 嚩囉灑(二合)覩禰(引)舞(引)(百十三) 曩謨(引)娑誐嚩妬印捺囉(二合)(百十四) 遇(引)跛枲迦(引)野(百十五) 壹置吒野(百十六) 遇(引)怒(引)呬迦(引)野(百一十七) 勃陵(二合)誐(引)哩迦(引)野(百十八) 阿黎多黎(百十九) 君多黎(百二十) 阿(引)捨𩕳(百二十一) 播捨𩕳(百二十二)(引) 播跛𩕳矩黎(百二十三) 曩謨(引)婆(去)誐嚩跢(引)喃(百二十四) 悉鈿覩滿怛囉(二合、引)鉢那(引)娑嚩(二合)賀(引)(百二十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計(七十七) 韈囉計(七十八) 尾哩呬哩(七十九) 一切毒消除(八十) 願勿相侵害(八十一) 七佛諸世尊(八十二) 正遍知覺者(八十三) 及以聲聞眾(八十四) 威光滅諸毒(八十五) 曀攞(引)謎攞(八十六) 壹里謎攞(八十七) 底里底里謎攞(八十八) 底賀努賀(八十九) 尾麼(引)努麼(引)(九十) 曀蘇(九十一) 努(鼻)麼(引)(九十一) 遜麼(引)(九十二) 頓麼(引)(九十三) 三麼頓麼(引)(九十四) 阿(去、引)嬭曩(引)嬭(九十五) 矩攞矩嚩曩嬭(九十六) 嚩囉灑(二合)覩禰嚩(無博反)(九十七) 伊(上)里枳枲(九十八) 三曼帝曩(九十九) 曩嚩麼娑(引)(一百) 娜娑麼娑(引)(一百一) 昧(引)怛哩謎(二合)(一百二) 薩嚩薩怛微(二合、引)數(一百三) 畝薩嬭(一百四) 畝娜(引)哩抳(一百五) 計嚩擿計(一百六) 嚩吒迦慕隷(一百七) 伊(上)底攝嚩㘑(一百八) 覩迷鼻覩迷(引)(一百九) 畢哩(二合)孕迦㘑(一百十) 阿(引)嚩𪘨(百十一) 跛哩嚩𪘨那舞(引)那計(引)曩(百十二) 嚩囉灑(二合)覩禰(引)舞(引)(百十三) 曩謨(引)娑誐嚩妬印捺囉(二合)(百十四) 遇(引)跛枲迦(引)野(百十五) 壹置吒野(百十六) 遇(引)怒(引)呬迦(引)野(百一十七) 勃陵(二合)誐(引)哩迦(引)野(百十八) 阿黎多黎(百十九) 君多黎(百二十) 阿(引)捨𩕳(百二十一) 播捨𩕳(百二十二)(引) 播跛𩕳矩黎(百二十三) 曩謨(引)婆(去)誐嚩跢(引)喃(百二十四) 悉鈿覩滿怛囉(二合、引)鉢那(引)娑嚩(二合)賀(引)(百二十五)

「毘鉢尸如來， 無憂樹下坐； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘鉢尸如來， 無憂樹下坐；

尸棄佛世尊， 依止奔陀利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸棄佛世尊， 依止奔陀利；

毘舍浮如來， 住在娑羅林； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍浮如來， 住在娑羅林；

拘留孫如來， 尸利娑樹下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘留孫如來， 尸利娑樹下；

羯諾迦大師， 烏曇跋羅樹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯諾迦大師， 烏曇跋羅樹；

迦葉波善逝， 尼俱陀樹下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉波善逝， 尼俱陀樹下；

釋迦牟尼佛， 聖種喬答摩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛， 聖種喬答摩，

坐於菩提樹， 證無上正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐於菩提樹， 證無上正覺。

是等諸世尊， 皆具大威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等諸世尊， 皆具大威德，

諸天廣供養， 咸生敬信心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天廣供養， 咸生敬信心。

一切諸鬼神， 皆生歡喜念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸鬼神， 皆生歡喜念，

令我常安隱， 遠離於衰厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我常安隱， 遠離於衰厄。

「七佛世尊所說明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七佛世尊所說明曰：

「『怛儞也(二合)他(去)(一) 壹里弭里(二) 枳里尾里(三) 計(引)里嚩里(四) 嗢努囉(引)(五) 蘇努謨(引)禰(引)(六) 慕薩囉(七) 護護(八) 迦囉逝(九) 迦囉惹母(引)㘑(十) 壹底捨嚩跢(引)(十一) 矩覩哩(十二) 曩(引)囉(引)野抳(引)(十三) 跛捨𩕳(十四) 跛捨跛捨𩕳(十五) 劫比囉嚩窣覩(二合)(十六) 伊(上)哩嚩(引)悉鈿覩(十七) 捺囉(二合)弭拏(引)(十八) 滿怛囉(二合)跛娜娑嚩(二合、引)賀(十九)(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『怛儞也(二合)他(去)(一) 壹里弭里(二) 枳里尾里(三) 計(引)里嚩里(四) 嗢努囉(引)(五) 蘇努謨(引)禰(引)(六) 慕薩囉(七) 護護(八) 迦囉逝(九) 迦囉惹母(引)㘑(十) 壹底捨嚩跢(引)(十一) 矩覩哩(十二) 曩(引)囉(引)野抳(引)(十三) 跛捨𩕳(十四) 跛捨跛捨𩕳(十五) 劫比囉嚩窣覩(二合)(十六) 伊(上)哩嚩(引)悉鈿覩(十七) 捺囉(二合)弭拏(引)(十八) 滿怛囉(二合)跛娜娑嚩(二合、引)賀(十九)(引)』

「復次阿難陀！有大藥叉名，是索訶世界主梵天王、天帝釋、四大天王、二十八大藥叉將，共所宣說，若有受持如是大藥叉名者，設有鬼神發起惡心，欲相惱亂者，頭破作七分，猶如蘭香梢。」即說藥叉名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！有大藥叉名，是索訶世界主梵天王、天帝釋、四大天王、二十八大藥叉將，共所宣說，若有受持如是大藥叉名者，設有鬼神發起惡心，欲相惱亂者，頭破作七分，猶如蘭香梢。」即說藥叉名曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 吉(引)底(丁以反)慕㘑曀嚕慕㘑(二) 三滿多慕隷(三) 阿(引)嬭曩嬭(四) 矩薩曩嬭(五) 伊(上)帝弭帝(六) 播嚕(上) 阿嚕拏句(九) 伊(上)里枳唧里(十) 遇(引)怒(引)呬迦(引)(十一) 嗢鈍度麼(引)(十二) 牝娜吠拏(十三)(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 吉(引)底(丁以反)慕㘑曀嚕慕㘑(二) 三滿多慕隷(三) 阿(引)嬭曩嬭(四) 矩薩曩嬭(五) 伊(上)帝弭帝(六) 播嚕(上) 阿嚕拏句(九) 伊(上)里枳唧里(十) 遇(引)怒(引)呬迦(引)(十一) 嗢鈍度麼(引)(十二) 牝娜吠拏(十三)(引)

「願二足吉祥， 四足亦吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願二足吉祥， 四足亦吉祥，

行路中吉祥， 迴還亦吉祥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行路中吉祥， 迴還亦吉祥；

願夜中吉祥， 晝日亦吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願夜中吉祥， 晝日亦吉祥，

一切處吉祥， 勿值諸罪惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處吉祥， 勿值諸罪惡，

一切日皆善， 一切宿皆賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切日皆善， 一切宿皆賢。

諸佛皆威德， 羅漢皆斷漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛皆威德， 羅漢皆斷漏，

以斯誠實言， 願我常吉祥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以斯誠實言， 願我常吉祥。」

佛告阿難陀：「若讀誦此大明王經時，作如是語：『此大孔雀明王，佛所宣說，願以神力，常擁護我，饒益攝受，為作歸依，寂靜吉祥，無諸災患，刀杖毒藥，勿相侵損。我今依法，結其地界，結方隅界，除諸憂惱，壽命百歲，願度百秋。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀：「若讀誦此大明王經時，作如是語：『此大孔雀明王，佛所宣說，願以神力，常擁護我，饒益攝受，為作歸依，寂靜吉祥，無諸災患，刀杖毒藥，勿相侵損。我今依法，結其地界，結方隅界，除諸憂惱，壽命百歲，願度百秋。』

「復次阿難陀！有大藥叉王及諸藥叉將，住大海邊，或住妙高山，及餘諸山，或居曠野，或住諸河、川澤陂池、屍林坎窟、村巷四衢、園苑林樹，或居餘處，有大藥叉住阿拏挽多大王都處，如是等眾，成願以此佛母大孔雀明王陀羅尼，擁護於我某甲，并諸眷屬，壽命百年。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！有大藥叉王及諸藥叉將，住大海邊，或住妙高山，及餘諸山，或居曠野，或住諸河、川澤陂池、屍林坎窟、村巷四衢、園苑林樹，或居餘處，有大藥叉住阿拏挽多大王都處，如是等眾，成願以此佛母大孔雀明王陀羅尼，擁護於我某甲，并諸眷屬，壽命百年。」即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(去)(一) 賀哩賀哩抳(二) 佐里(引)佐里𩕳(三) 怛囉(二合)跛抳(四) 謨賀𩕳(五) 娑擔(二合)婆𩕳(六) 昝婆𩕳(七) 娑嚩(二合)演僕(引)(八) 娑嚩(二合)賀(引)(九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去)(一) 賀哩賀哩抳(二) 佐里(引)佐里𩕳(三) 怛囉(二合)跛抳(四) 謨賀𩕳(五) 娑擔(二合)婆𩕳(六) 昝婆𩕳(七) 娑嚩(二合)演僕(引)(八) 娑嚩(二合)賀(引)(九)

「復次阿難陀！東方有大天王，名曰持國，是彥達嚩主，以無量百千彥達嚩而為眷屬，守護東方，彼有子孫、兄弟軍將、大臣雜使，如是等眾。彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼，擁護於我(某甲)，并諸眷屬，為除憂惱，壽命百歲，願見百秋。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！東方有大天王，名曰持國，是彥達嚩主，以無量百千彥達嚩而為眷屬，守護東方，彼有子孫、兄弟軍將、大臣雜使，如是等眾。彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼，擁護於我(某甲)，并諸眷屬，為除憂惱，壽命百歲，願見百秋。陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(一) 粗粗嚕(二) 粗粗嚕(三) 粗粗(引)嚕(四) 粗粗(引)嚕(五) 粗粗(引)嚕(六) 粗(引)嚕粗(引)嚕(七) 粗(引)嚕謎娑嚩(二合)賀(八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 粗粗嚕(二) 粗粗嚕(三) 粗粗(引)嚕(四) 粗粗(引)嚕(五) 粗粗(引)嚕(六) 粗(引)嚕粗(引)嚕(七) 粗(引)嚕謎娑嚩(二合)賀(八)

「復次阿難陀！南方有大天王，名曰增長，是矩畔拏主，以無量百千矩畔拏而為眷屬，守護南方，彼有子孫、兄弟軍將、大臣雜使，如是等眾，彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼，擁護於我(某甲)，并諸眷屬，為除憂惱，壽命百歲，願見百秋。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！南方有大天王，名曰增長，是矩畔拏主，以無量百千矩畔拏而為眷屬，守護南方，彼有子孫、兄弟軍將、大臣雜使，如是等眾，彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼，擁護於我(某甲)，并諸眷屬，為除憂惱，壽命百歲，願見百秋。陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(一) 吠嚕計吠嚕計(二) 阿蜜怛囉(二合)加(引)多(上)𩕳(三) 嚩嚕拏嚩底(四) 吠努(鼻音)麼(引)里𩕳(五) 吠哩𩕳(六) 補怛哩(二合)計(七) 祖(去)祖唧祖(八) 娑嚩(二合)賀(引)(九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 吠嚕計吠嚕計(二) 阿蜜怛囉(二合)加(引)多(上)𩕳(三) 嚩嚕拏嚩底(四) 吠努(鼻音)麼(引)里𩕳(五) 吠哩𩕳(六) 補怛哩(二合)計(七) 祖(去)祖唧祖(八) 娑嚩(二合)賀(引)(九)

「復次阿難陀！此西方有大天王，名曰廣目，是大龍主，以無量百千諸龍而為眷屬，守護西方，彼有子孫、兄弟軍將、大臣雜使，如是等眾，彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼，擁護於我(某甲)，并諸眷屬，為除憂惱，壽命百歲，願見百秋。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！此西方有大天王，名曰廣目，是大龍主，以無量百千諸龍而為眷屬，守護西方，彼有子孫、兄弟軍將、大臣雜使，如是等眾，彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼，擁護於我(某甲)，并諸眷屬，為除憂惱，壽命百歲，願見百秋。陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(一) 吠努哩吠努哩(二) 麼置帝麼置帝(三) 句(引)胝句(引)胝(四) 尾儞庾(二合)麼底(五) 護護護護護護護護(六) 護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕(七) 祖祖祖祖祖祖祖祖(八) 左左左左左左左左嚧(引)娑嚩(二合)賀(九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 吠努哩吠努哩(二) 麼置帝麼置帝(三) 句(引)胝句(引)胝(四) 尾儞庾(二合)麼底(五) 護護護護護護護護(六) 護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕(七) 祖祖祖祖祖祖祖祖(八) 左左左左左左左左嚧(引)娑嚩(二合)賀(九)

「復次阿難陀！北方有大天王，名曰多聞，是藥叉主，以無量百千藥叉而為眷屬，守護北方，彼有子孫、兄弟軍將、大臣雜使，如是等眾，彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼，擁護於我(某甲)，并諸眷屬，為除憂惱，壽命百歲，願見百秋。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！北方有大天王，名曰多聞，是藥叉主，以無量百千藥叉而為眷屬，守護北方，彼有子孫、兄弟軍將、大臣雜使，如是等眾，彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼，擁護於我(某甲)，并諸眷屬，為除憂惱，壽命百歲，願見百秋。陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 素(引)哩素(引)哩(二) 施哩施哩(三) 麼底賀哩(四) 賀哩麼底(五) 迦哩哩(六) 賀哩哩(七) 閉嚕閉嚕(八) 氷誐黎(九) 祖魯祖魯(十) 鈍度麼底(十一) 賀單尾衫(十二) 鈍度麼底娑嚩(二合)賀(引)(十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 素(引)哩素(引)哩(二) 施哩施哩(三) 麼底賀哩(四) 賀哩麼底(五) 迦哩哩(六) 賀哩哩(七) 閉嚕閉嚕(八) 氷誐黎(九) 祖魯祖魯(十) 鈍度麼底(十一) 賀單尾衫(十二) 鈍度麼底娑嚩(二合)賀(引)(十三)

「東方名持國，南方號增長，西方名廣目，北方名多聞天，此四大天王，護世有名稱，四方常擁護，大軍具威德，外怨悉降伏，他敵不能侵，神力有光明，常無諸恐怖。天與阿蘇羅，或時共鬪戰，此等亦相助，令天勝安隱。如是等大眾，亦以此明王，護我并眷屬，無病壽百歲。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方名持國，南方號增長，西方名廣目，北方名多聞天，此四大天王，護世有名稱，四方常擁護，大軍具威德，外怨悉降伏，他敵不能侵，神力有光明，常無諸恐怖。天與阿蘇羅，或時共鬪戰，此等亦相助，令天勝安隱。如是等大眾，亦以此明王，護我并眷屬，無病壽百歲。陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(一) 噎隷謎隷(二) 底哩謎隷(三) 嚩(引)勢努(鼻)迷努(鼻)努迷(若祈雨時應稱此四句)嚩囉灑(二合)覩禰嚩三滿帝曩(若息災祈願時應云：某甲并諸眷屬，求所願滿)(五) 呬哩弭里(六) 頓吠覩頓吠(七) 頞𪘨嚩𪘨(八) 路跛囉麼努嚩𪘨(九) 嚩囉灑(二合)覩禰務(十) 誐嚕彥跢(引)野(十一) 頓嬭覩頓嬭(十二) 鏃計穆計(十三) 伊(上)哩膩(十四) 弭里膩(十五) 呬里呬黎(十六) 護魯護黎(十七) 呬哩弭里(十八) 覩黎多嚕里娑嚩(二合、引)賀(引)(十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 噎隷謎隷(二) 底哩謎隷(三) 嚩(引)勢努(鼻)迷努(鼻)努迷(若祈雨時應稱此四句)嚩囉灑(二合)覩禰嚩三滿帝曩(若息災祈願時應云：某甲并諸眷屬，求所願滿)(五) 呬哩弭里(六) 頓吠覩頓吠(七) 頞𪘨嚩𪘨(八) 路跛囉麼努嚩𪘨(九) 嚩囉灑(二合)覩禰務(十) 誐嚕彥跢(引)野(十一) 頓嬭覩頓嬭(十二) 鏃計穆計(十三) 伊(上)哩膩(十四) 弭里膩(十五) 呬里呬黎(十六) 護魯護黎(十七) 呬哩弭里(十八) 覩黎多嚕里娑嚩(二合、引)賀(引)(十九)」

天阿蘇羅藥叉等， 來聽法者應志心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天阿蘇羅藥叉等， 來聽法者應志心，

擁護佛法使長存， 各各勤行世尊敦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護佛法使長存， 各各勤行世尊敦。

諸有聽徒來至此， 或在地上或居空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有聽徒來至此， 或在地上或居空，

常於人世起慈心， 晝夜自身依法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於人世起慈心， 晝夜自身依法住。

願諸世界常安隱， 無邊福智益群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願諸世界常安隱， 無邊福智益群生，

所有罪障並消除， 遠離眾苦歸圓寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有罪障並消除， 遠離眾苦歸圓寂。

恒用戒香塗瑩體， 常持定服以資身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒用戒香塗瑩體， 常持定服以資身，

菩提妙花遍莊嚴， 隨所住所常安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提妙花遍莊嚴， 隨所住所常安樂。