大勝金剛佛頂念誦儀軌

爾時世尊為末世一切眾生故現五種光明，從頂上放火光照三界，所有惡魔鬼神等不信佛教者同時悉焚燒。金剛手菩薩見是相已，白世尊言：「如來智火被燒所有天魔鬼神於眾生生害者，悉恐怖不得安樂。欲說何法？唯願如來演說。」爾時大毘盧遮那佛告金剛手菩薩言：「有明王名大勝佛頂心呪，誦一遍所求滿足，十方諸佛中最勝明王。若有金剛子誦滿五萬遍，一切諸佛、大菩薩、天龍天女眾晝夜共守護，令成所願。」爾時如來說明曰：

爾時世尊為末世一切眾生故現五種光明，從頂上放火光照三界，所有惡魔鬼神等不信佛教者同時悉焚燒。金剛手菩薩見是相已，白世尊言：「如來智火被燒所有天魔鬼神於眾生生害者，悉恐怖不得安樂。欲說何法？唯願如來演說。」爾時大毘盧遮那佛告金剛手菩薩言：「有明王名大勝佛頂心呪，誦一遍所求滿足，十方諸佛中最勝明王。若有金剛子誦滿五萬遍，一切諸佛、大菩薩、天龍天女眾晝夜共守護，令成所願。」爾時如來說明曰：

「復次說畫像法。於黑月房宿取清淨絹素，畫大勝明王，戴五佛冠，出現十二臂，住智拳印，執五𦙶、青蓮花、寶珠、羯磨、鉤、索、鎖、鈴、利劍、輪等印，安住千葉白蓮華，身色如白光，遍身成火光。四角畫四明王，東南角畫不動金剛，西南角馬頭金剛，西北角六足金剛，東北角藥叉金剛。畫此四忿怒王，各執器杖，現極猛利勢。次畫八方天王，各卛眷屬恭敬圍繞。若有真言行者欲供養者，於淨室及山林靜靜處，燒香散時花，念誦真言五十萬遍，我及八佛頂無量天菩薩、金剛天等，現身常隨意奉仕。若有眾生每日誦持此真言，於現在生之中勝一切天人，當未世中身如遍照尊。持此印真言者，能成就十億種所願。復若有行者作種種降魔及一切阿尾捨法者，我作十千金剛童子，則隨意持誦者常住。若悲心莫他相憎，觀吽字心上行住坐臥住本尊三摩地，成就一切願，有情見者悉歡喜愛念。此人如遍照尊，無量諸佛常來覆護不捨。真言行者不起貪瞋癡等煩惱，深歸命三寶，以善根迴向六道者，必速證無上菩提。行者諸穢處，用烏瑟摳摩金剛呪印加持五處，以右手四指作拳，直竪彈指。密言曰：