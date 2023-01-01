于瑟抳沙毘左野陀囉尼

唵部嘍應莎賀那謨跛伽縛地薩縛怛哩路伽也鉢囉(二)地毘沙瑟吒野富陀野帝那摩多怛也他唵部嘍應(二)部嘍應素陀野素陀野毘素陀野毘素陀野阿沙摩沙曼多阿縛跛沙阿沙跛囉拏迦地迦迦那莎跛縛毘素諦阿毘枲讚杜望薩嚩多他迦多臾迦多瓦囉嚩左曩阿哩哆阿披細佉囉麼麼摩賀舞怛囉(二)曼怛囉嚩地阿賀囉阿賀囉麼麼啊喻囉僧陀囉抳素陀野素陀野毘素陀野毘素陀野迦迦那莎跛(引)縛毘素諦于瑟抳(二)沙毘惹野縛哩叟諦沙訶沙囉(二)瑟尾(二)僧祖地帝薩嚩多他迦多阿縛路枳抳沙吒縛囉尾哆縛哩富囉抳薩嚩哆他迦多麼帝多寫簿尾鉢囉(二)地瑟耻(二)帝薩嚩多他迦多訖哩(二)哆野阿致瑟吒(二)那阿致瑟耻帝 唵 舞怛隷 舞怛㘑 摩賀舞怛㘑 縛日㘑嚩日㘑 摩訶縛日㘑縛日囉加野僧訶多耶 縛哩叟諦薩嚩竭摩阿臥囉那毘叟諦鉢囉地那日多野 摩摩啊喻囉毘叟諦 薩嚩多他迦多 沙摩野阿致瑟吒那阿致瑟耻諦 唵 舞抳舞抳 摩賀舞抳 毘舞抳毘舞抳 摩賀毘舞抳 摩地摩地 摩賀麼地摩摩地叟摩地多怛也他 簿哆固𫪦縛哩叟諦毘沙富多富陀叟陀醯 唵 醯醯惹野惹野 毘惹野毘惹野 娑囉娑囉 娑摩囉娑摩囉 阿瑟跛囉 阿瑟跛囉 阿瑟跛囉野 阿瑟跛囉野 薩嚩富陀 阿致瑟吒那阿致瑟耻 唵 叟諦叟諦 富諦富諦 縛日㘑縛日隷 摩賀縛日㘑叟縛日㘑 縛日囉竭吠惹夜竭吠毘惹夜竭吠縛日囉(二)惹耶羅竭吠縛日囉多跛吠縛日囉僧竭吠縛日㘑(二)縛日囉抳縛日凌跛縛杜摩摩沙哩凌薩嚩娑埵曩左迦野縛哩叟癡跋縛杜麼麼薩嚩哆薩縛迦地縛哩叟癡沙左薩嚩多他迦哆瑟吒(二)望沙曼沙沙野隱杜 枲陀也枲陀也 富陀也富陀也 普陀也普陀也 毘普陀也毘普陀也 謨佐野謨佐野 毘謨佐野毘謨佐野 素陀野素陀野 毘素陀野毘素陀野 沙曼哆多謨佐野 沙曼多囉瑟尾縛哩叟諦 薩嚩哆他迦哆訖哩多野 阿致瑟吒 那阿致瑟耻帝 唵 舞怛㘑舞怛㘑 麼賀舞怛㘑 麼賀舞怛囉曼怛囉嚩地莎賀 唵 部嘍應(二合)莎賀阿尾哆喻多諦莎賀曳也阿哩夜于瑟抳(二)沙毘惹野那摩陀囉尼沙摩嚩哆

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