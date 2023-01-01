佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在極樂佛剎大善法堂中安庠而坐。爾時無量壽如來應正等覺告聖觀自在菩薩摩訶薩言：「善男子！所有一切眾生疾病苦惱及短壽者，為利益彼故，所有一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門若人受持讀誦，速得無病長壽安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在極樂佛剎大善法堂中安庠而坐。爾時無量壽如來應正等覺告聖觀自在菩薩摩訶薩言：「善男子！所有一切眾生疾病苦惱及短壽者，為利益彼故，所有一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門若人受持讀誦，速得無病長壽安樂。」

即時觀自在菩薩摩訶薩從座而起，合掌恭敬白佛言：「世尊！我今樂聞此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門，善誓善說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時觀自在菩薩摩訶薩從座而起，合掌恭敬白佛言：「世尊！我今樂聞此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門，善誓善說。」

爾時世尊觀察大會人天眾已，入普照吉祥三摩地。從定出已，說此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊觀察大會人天眾已，入普照吉祥三摩地。從定出已，說此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門曰：

「唵(引)曩謨婆誐嚩帝薩哩嚩(二合)怛𡂖(二合)路枳也(二合)鉢囉(二合)底尾始瑟吒(二合引)野沒馱(引)野帝曩莫(入)怛儞也(二合)他(引)唵(引)部隴(二合)部隴(二合)部隴(二合)輸達野輸達野尾輸達野尾輸達野阿三摩三滿多(引)嚩婆(引)娑薩頗(二合)囉拏誐底誐誐曩莎婆嚩尾戍提阿毘詵左覩𤚥(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)酥誐多嚩囉嚩左曩(引)沒哩(二合)多毘試罽摩賀(引)母捺囉(二合)滿怛囉(二合)波奈阿(引)賀囉阿(引)賀囉阿(引)欲散馱(引)囉尼輸達野輸達野誐誐曩莎婆(引)嚩尾戍提(引)烏瑟膩(二合)沙尾惹(仁左反)野波哩戍提(引)娑賀薩囉(二合)囉濕彌(二合)散祖禰帝(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)嚩路吉儞沙吒波(引)囉彌多(引)波哩布囉尼薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩(引)帝捺舍部彌鉢囉(二合)底瑟致(二合)帝(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多紇哩(二合)那野(引)地瑟吒(二合引)曩(引)地瑟致(二合)帝(引)母捺哩(二合)母捺哩(二合)摩賀(引)母捺哩(二合)嚩日囉(二合)迦(引)野僧賀(引)多曩波哩戍提(引)薩哩嚩(二合)迦哩摩(二合)嚩囉拏尾戍提(引)鉢囉(二合)底儞嚩哩多(二合)野(引)欲尾戍提(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩野(引)地瑟吒(二合)曩地瑟致(二合)帝(引)唵(引)牟儞牟儞摩賀(引)牟儞尾牟儞尾牟儞摩賀(引)尾牟儞摩底摩底摩賀(引)摩底摩摩多(引)蘇摩底怛他(引)多(引)部多俱致波哩戍提(引)尾娑普(二合)吒沒提戍提(引)呬呬惹野惹野尾惹野尾惹野娑摩(引)囉娑摩(二合)囉娑頗(二合)囉娑頗(二合)囉薩哩嚩(二合)沒馱(引)地瑟吒(二合引)曩(引)地瑟致(二合)帝(引)戍提戍提(引)沒提(引)嚩日哩(二合)嚩日哩(二合)摩賀(引)嚩日哩(二合)蘇嚩日哩(二合)嚩日囉(二合)誐哩毘(二合)惹野誐哩毘(二合)尾惹野誐哩毘(二合)嚩日囉(二合)入嚩(二合引)攞(引)誐哩毘(二合)嚩日嚕(二合)捺婆(二合)吠(引)嚩日囉(二合)三婆吠(引)嚩日哩(二合)嚩𡁠尼嚩日覽(二合)婆嚩覩摩摩(此處稱名)舍哩覽薩哩嚩(二合)薩埵難(引)左迦(引)野波哩戍提哩婆(二合)嚩覩彌薩那(引)薩哩嚩(二合)誐底波哩戍提室左(二合)薩哩嚩(二合)怛他誐多(引)室左(二合)𤚥三摩(引)濕嚩(二合引)娑演覩沒𬽓沒𬽓悉𬽓冐達野冐達野尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨婆誐嚩帝薩哩嚩(二合)怛𡂖(二合)路枳也(二合)鉢囉(二合)底尾始瑟吒(二合引)野沒馱(引)野帝曩莫(入)怛儞也(二合)他(引)唵(引)部隴(二合)部隴(二合)部隴(二合)輸達野輸達野尾輸達野尾輸達野阿三摩三滿多(引)嚩婆(引)娑薩頗(二合)囉拏誐底誐誐曩莎婆嚩尾戍提阿毘詵左覩𤚥(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)酥誐多嚩囉嚩左曩(引)沒哩(二合)多毘試罽摩賀(引)母捺囉(二合)滿怛囉(二合)波奈阿(引)賀囉阿(引)賀囉阿(引)欲散馱(引)囉尼輸達野輸達野誐誐曩莎婆(引)嚩尾戍提(引)烏瑟膩(二合)沙尾惹(仁左反)野波哩戍提(引)娑賀薩囉(二合)囉濕彌(二合)散祖禰帝(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)嚩路吉儞沙吒波(引)囉彌多(引)波哩布囉尼薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩(引)帝捺舍部彌鉢囉(二合)底瑟致(二合)帝(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多紇哩(二合)那野(引)地瑟吒(二合引)曩(引)地瑟致(二合)帝(引)母捺哩(二合)母捺哩(二合)摩賀(引)母捺哩(二合)嚩日囉(二合)迦(引)野僧賀(引)多曩波哩戍提(引)薩哩嚩(二合)迦哩摩(二合)嚩囉拏尾戍提(引)鉢囉(二合)底儞嚩哩多(二合)野(引)欲尾戍提(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩野(引)地瑟吒(二合)曩地瑟致(二合)帝(引)唵(引)牟儞牟儞摩賀(引)牟儞尾牟儞尾牟儞摩賀(引)尾牟儞摩底摩底摩賀(引)摩底摩摩多(引)蘇摩底怛他(引)多(引)部多俱致波哩戍提(引)尾娑普(二合)吒沒提戍提(引)呬呬惹野惹野尾惹野尾惹野娑摩(引)囉娑摩(二合)囉娑頗(二合)囉娑頗(二合)囉薩哩嚩(二合)沒馱(引)地瑟吒(二合引)曩(引)地瑟致(二合)帝(引)戍提戍提(引)沒提(引)嚩日哩(二合)嚩日哩(二合)摩賀(引)嚩日哩(二合)蘇嚩日哩(二合)嚩日囉(二合)誐哩毘(二合)惹野誐哩毘(二合)尾惹野誐哩毘(二合)嚩日囉(二合)入嚩(二合引)攞(引)誐哩毘(二合)嚩日嚕(二合)捺婆(二合)吠(引)嚩日囉(二合)三婆吠(引)嚩日哩(二合)嚩𡁠尼嚩日覽(二合)婆嚩覩摩摩(此處稱名)舍哩覽薩哩嚩(二合)薩埵難(引)左迦(引)野波哩戍提哩婆(二合)嚩覩彌薩那(引)薩哩嚩(二合)誐底波哩戍提室左(二合)薩哩嚩(二合)怛他誐多(引)室左(二合)𤚥三摩(引)濕嚩(二合引)娑演覩沒𬽓沒𬽓悉𬽓冐達野冐達野尾

冐達野尾冐達野謨左野謨左野尾謨左野尾謨左野輸達野輸達野尾輸達野尾輸達野三滿多(引)哩謨(二合)左野三滿多囉濕彌(二合)波哩戍提(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多紇哩(二合)那野(引)地瑟吒(二合)曩(引)地瑟致(二合)帝(引)母捺哩(二合)母捺哩(二合)摩賀(引)母捺哩(二合)滿怛囉(二合)波禰(去)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冐達野尾冐達野謨左野謨左野尾謨左野尾謨左野輸達野輸達野尾輸達野尾輸達野三滿多(引)哩謨(二合)左野三滿多囉濕彌(二合)波哩戍提(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多紇哩(二合)那野(引)地瑟吒(二合)曩(引)地瑟致(二合)帝(引)母捺哩(二合)母捺哩(二合)摩賀(引)母捺哩(二合)滿怛囉(二合)波禰(去)娑嚩(二合)賀」

「善男子！此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門，能延壽命、消除罪業速得清淨。若以素帛或樺皮上書寫此總持法門，安置塔中作廣大供養。作供養已，右繞千匝恭敬禮拜、隨力供養，獲增智慧。若七日壽命延至七年，若七年壽命延七十歲，獲得如是長壽安樂，無諸疾病，得宿命通明記不忘。若戴頂上，如前所獲消除罪障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門，能延壽命、消除罪業速得清淨。若以素帛或樺皮上書寫此總持法門，安置塔中作廣大供養。作供養已，右繞千匝恭敬禮拜、隨力供養，獲增智慧。若七日壽命延至七年，若七年壽命延七十歲，獲得如是長壽安樂，無諸疾病，得宿命通明記不忘。若戴頂上，如前所獲消除罪障。

「復次若以淨帛及樺皮上，用牛黃書此總持及自名姓，用栴檀作塔，盛此總持安置房內，獻廣大供養旋繞千匝，誦此總持八百遍，消除眾病，延壽百歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若以淨帛及樺皮上，用牛黃書此總持及自名姓，用栴檀作塔，盛此總持安置房內，獻廣大供養旋繞千匝，誦此總持八百遍，消除眾病，延壽百歲。

「復次如無栴檀，當用淨泥為塔，內畫羯磨杵，外畫金剛界四門守護，中書自己名及安置總持，所獲功德如前無異。或用牛黃書此總持，安淨器內，復以淨器蓋之，安置房中作廣大供養，長得衛護無諸災難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次如無栴檀，當用淨泥為塔，內畫羯磨杵，外畫金剛界四門守護，中書自己名及安置總持，所獲功德如前無異。或用牛黃書此總持，安淨器內，復以淨器蓋之，安置房中作廣大供養，長得衛護無諸災難。

「復次當用不著地瞿摩夷作四方曼拏羅，以白花散上，燃酥燈四盞安壇四隅，焚沈香乳香，滿鉢盛閼伽水，復用白花作鬘，以此總持或安塔中或功德像中安於壇上。持誦之人以左手按壇、右手持數珠，一日三時誦此總持二十一遍加持水三合，以自飲之，能消諸病延壽百年，解諸冤結，得妙音聲獲無礙辯，生生常得宿命神通。若將前加持淨水灑於王宮及自舍宅，乃至牛馬等所住之處，速得去除羅剎龍蛇之難，常得衛護，離諸怖畏。若有病苦，以水灑頂，永得消除一切重病。如是無量讚大總持，如如所作必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次當用不著地瞿摩夷作四方曼拏羅，以白花散上，燃酥燈四盞安壇四隅，焚沈香乳香，滿鉢盛閼伽水，復用白花作鬘，以此總持或安塔中或功德像中安於壇上。持誦之人以左手按壇、右手持數珠，一日三時誦此總持二十一遍加持水三合，以自飲之，能消諸病延壽百年，解諸冤結，得妙音聲獲無礙辯，生生常得宿命神通。若將前加持淨水灑於王宮及自舍宅，乃至牛馬等所住之處，速得去除羅剎龍蛇之難，常得衛護，離諸怖畏。若有病苦，以水灑頂，永得消除一切重病。如是無量讚大總持，如如所作必得成就。

「復用柳枝，以此總持加持二十一遍，即將揩齒，獲得無病聰明長壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用柳枝，以此總持加持二十一遍，即將揩齒，獲得無病聰明長壽。

「復用淨器盛水，加持二十一遍，一日三時飲水三合，每一度飲加持一遍，除一切病，安樂長壽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用淨器盛水，加持二十一遍，一日三時飲水三合，每一度飲加持一遍，除一切病，安樂長壽。」

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩繞無量壽佛三匝，合掌恭敬而白佛言：「世尊！云何善男子善女人造佛形像及彼塔廟、護摩成就之法？唯願說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩繞無量壽佛三匝，合掌恭敬而白佛言：「世尊！云何善男子善女人造佛形像及彼塔廟、護摩成就之法？唯願說之。」

佛告聖觀自在菩薩：「善哉善哉！大無畏！一心諦聽，如汝所問，當為汝說。」爾時無量壽如來亦入普照吉祥三摩地。從定出已，即說一切如來無量壽總持法門曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖觀自在菩薩：「善哉善哉！大無畏！一心諦聽，如汝所問，當為汝說。」爾時無量壽如來亦入普照吉祥三摩地。從定出已，即說一切如來無量壽總持法門曰：

「唵(引)阿密哩(二合)帝(引)阿密哩(二合)帝(引)阿密哩(二合)覩捺婆(二合)吠阿密哩(二合)多尾訖㘓(二合)帝(引)阿密哩(二合)多誐(引)彌儞(去)阿密哩(二合)多喻哩那(二合)禰誐誐曩計哩帝(二合)羯哩(引)薩哩嚩(二合)吉梨(二合引)舍叉演羯哩曳(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿密哩(二合)帝(引)阿密哩(二合)帝(引)阿密哩(二合)覩捺婆(二合)吠阿密哩(二合)多尾訖㘓(二合)帝(引)阿密哩(二合)多誐(引)彌儞(去)阿密哩(二合)多喻哩那(二合)禰誐誐曩計哩帝(二合)羯哩(引)薩哩嚩(二合)吉梨(二合引)舍叉演羯哩曳(引)娑嚩(二合引)賀」

時無量壽如來說此法門已，告菩薩言：「若善男子善女人用此法門加持淨土，以水和泥復更加持，以泥作塔乃至相輪，次第加持及獻供養，能得廣大殊勝利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無量壽如來說此法門已，告菩薩言：「若善男子善女人用此法門加持淨土，以水和泥復更加持，以泥作塔乃至相輪，次第加持及獻供養，能得廣大殊勝利益。

「復有最上塔廟之法。或以金銀為塔、瑠璃為塔、鉢訥摩囉誐寶為塔，乃至種種珍寶之塔，如法莊嚴高十二指安蓮華座，於塔四面安護世四天王，以手執幢。於彼塔前安帝釋天主，以手執弓。復安淨居天子，手執香花及塗香等。於塔左面安觀自在菩薩，右安金剛手菩薩，各執白佛。塔儀如是。復次別畫蓮華，周圍書此一切如來烏瑟膩沙最勝總持，安在塔內，用香水灑淨，獻妙香花作千種供養。若欲利益一切眾生，延於壽命及增智慧故，常於白月八日晝夜潔淨精持齋戒，然後於寶塔前誦此總持一千遍。每月如是，滿六箇月，獲壽千歲。或志誠精進晝夜持誦，得壽命長，滿洛叉歲。或日常持誦，增壽無量，有大勢力，與天人、阿修羅等無有異，騰空自在獲斯功德。復有儀軌。於寂靜處取其淨土，以香水和泥用作於塔，或一二三四五乃至數滿百千，書前總持安於塔內，作百千種廣大供養，誦此總持七百遍，日增智慧延壽無量。或為一切眾生枷鎖繫閉，誦此總持即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有最上塔廟之法。或以金銀為塔、瑠璃為塔、鉢訥摩囉誐寶為塔，乃至種種珍寶之塔，如法莊嚴高十二指安蓮華座，於塔四面安護世四天王，以手執幢。於彼塔前安帝釋天主，以手執弓。復安淨居天子，手執香花及塗香等。於塔左面安觀自在菩薩，右安金剛手菩薩，各執白佛。塔儀如是。復次別畫蓮華，周圍書此一切如來烏瑟膩沙最勝總持，安在塔內，用香水灑淨，獻妙香花作千種供養。若欲利益一切眾生，延於壽命及增智慧故，常於白月八日晝夜潔淨精持齋戒，然後於寶塔前誦此總持一千遍。每月如是，滿六箇月，獲壽千歲。或志誠精進晝夜持誦，得壽命長，滿洛叉歲。或日常持誦，增壽無量，有大勢力，與天人、阿修羅等無有異，騰空自在獲斯功德。復有儀軌。於寂靜處取其淨土，以香水和泥用作於塔，或一二三四五乃至數滿百千，書前總持安於塔內，作百千種廣大供養，誦此總持七百遍，日增智慧延壽無量。或為一切眾生枷鎖繫閉，誦此總持即得解脫。

「復次若有眾生，於總持塔前倍興供養，日日誦持滿八百遍，發自利利他平等之心。如是依法，消除八難、常得安樂、延壽百歲、眾人愛樂，不久速得宿命神通。是人命終，不生地獄、畜生、焰魔羅界惡趣之中，如蛇蛻皮即得生於極樂佛剎，獲大果報受勝妙樂，說不可盡；亦復不聞地獄之聲，何況生彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若有眾生，於總持塔前倍興供養，日日誦持滿八百遍，發自利利他平等之心。如是依法，消除八難、常得安樂、延壽百歲、眾人愛樂，不久速得宿命神通。是人命終，不生地獄、畜生、焰魔羅界惡趣之中，如蛇蛻皮即得生於極樂佛剎，獲大果報受勝妙樂，說不可盡；亦復不聞地獄之聲，何況生彼。」

爾時無量壽如來復說成就㡧像之法，令諸眾生獲壽無量，遠離輪迴解脫眾苦。先用童女潔淨合線，尺寸依法織成素帛，用上好彩色畫彼烏瑟膩沙最勝總持功德形像并微妙字，用像安於塔內，身有千光，坐蓮華月輪，一切莊嚴，面如滿月。像有三面三目八臂，右面善相金色，左面作忿怒相利牙青蓮華色，正面圓滿白色；右一手在心執羯磨杵，第二手執蓮花上有無量壽佛，第三手執箭，第四手作施願印；左第一手作金剛拳執索竪頭指，第二手執弓，第三手結無畏印，第四手執寶瓶頂戴塔。於頸上安唵字，心上安阿字，額上安吽字，臍上安怛囕字，足上安訖哩字惡阿囉叉娑嚩賀為擁護，於真言下書已名字。於像兩邊畫觀自在菩薩、金剛手菩薩，手執白拂。於像上面畫淨居天人降甘露雨。於㡧四面畫忿怒金剛不動尊明王、吒枳明王、儞羅難拏明王、大力明王，各執劍、鉤、金剛杵、金剛杖令降惡魔。如是志心畫於㡧像。若彼行人作此法時，先自志心於舍利塔前經一晝夜精持齋戒，即於㡧像前獻千種供養。從白月一日起首誦此總持一洛叉，至十五日復獻千種供養，於明旦時總持聖像化現人前，一切所求無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無量壽如來復說成就㡧像之法，令諸眾生獲壽無量，遠離輪迴解脫眾苦。先用童女潔淨合線，尺寸依法織成素帛，用上好彩色畫彼烏瑟膩沙最勝總持功德形像并微妙字，用像安於塔內，身有千光，坐蓮華月輪，一切莊嚴，面如滿月。像有三面三目八臂，右面善相金色，左面作忿怒相利牙青蓮華色，正面圓滿白色；右一手在心執羯磨杵，第二手執蓮花上有無量壽佛，第三手執箭，第四手作施願印；左第一手作金剛拳執索竪頭指，第二手執弓，第三手結無畏印，第四手執寶瓶頂戴塔。於頸上安唵字，心上安阿字，額上安吽字，臍上安怛囕字，足上安訖哩字惡阿囉叉娑嚩賀為擁護，於真言下書已名字。於像兩邊畫觀自在菩薩、金剛手菩薩，手執白拂。於像上面畫淨居天人降甘露雨。於㡧四面畫忿怒金剛不動尊明王、吒枳明王、儞羅難拏明王、大力明王，各執劍、鉤、金剛杵、金剛杖令降惡魔。如是志心畫於㡧像。若彼行人作此法時，先自志心於舍利塔前經一晝夜精持齋戒，即於㡧像前獻千種供養。從白月一日起首誦此總持一洛叉，至十五日復獻千種供養，於明旦時總持聖像化現人前，一切所求無不成就。

「復次將此總持㡧像於寂靜之處安置，用香水灑淨獻於供養，逐日誦此總持八百遍，復於每月一度獻千種供養、誦總持千遍，得無量壽命、無量威勢、騰空自在，日記千頌、語不顛倒，能去有情一切重病。若人不能如前作法，只於自住房舍就白月八日以香水灑淨，安置㡧像隨力供養。志心像前誦此總持七百至八百遍，每日三時復誦二十一遍，增長智慧、無病安樂、延壽百歲、得宿命通。若自不能作法持誦，請他令作，亦得長壽、聰明智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次將此總持㡧像於寂靜之處安置，用香水灑淨獻於供養，逐日誦此總持八百遍，復於每月一度獻千種供養、誦總持千遍，得無量壽命、無量威勢、騰空自在，日記千頌、語不顛倒，能去有情一切重病。若人不能如前作法，只於自住房舍就白月八日以香水灑淨，安置㡧像隨力供養。志心像前誦此總持七百至八百遍，每日三時復誦二十一遍，增長智慧、無病安樂、延壽百歲、得宿命通。若自不能作法持誦，請他令作，亦得長壽、聰明智慧。

「復次護摩之法。為利益有情故，圓作火爐，闊一肘深十二指。外用金剛杵界，以白檀香、白土相和泥飾。用白花散於爐內，於爐四邊安四盞酥燈，即以香花四面供養。復置閼伽瓶細妙如法，於其瓶頂纏白色衣，用花果樹枝安於瓶口。樹有白汁者，取青色枝長十二指，復用乾柴同燒，即召請火天。請訖用酥三合，三度傾入爐內，隨合誦火天真言加持，然後發送火天，即觀想無量壽佛分明在於爐內，復誦烏瑟膩沙最勝總持法門。又如前作法，用酥三合傾入爐內，誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次護摩之法。為利益有情故，圓作火爐，闊一肘深十二指。外用金剛杵界，以白檀香、白土相和泥飾。用白花散於爐內，於爐四邊安四盞酥燈，即以香花四面供養。復置閼伽瓶細妙如法，於其瓶頂纏白色衣，用花果樹枝安於瓶口。樹有白汁者，取青色枝長十二指，復用乾柴同燒，即召請火天。請訖用酥三合，三度傾入爐內，隨合誦火天真言加持，然後發送火天，即觀想無量壽佛分明在於爐內，復誦烏瑟膩沙最勝總持法門。又如前作法，用酥三合傾入爐內，誦此真言曰：

「唵(引)阿彌多(引)喻哩捺(二合)那娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿彌多(引)喻哩捺(二合)那娑嚩(二合)賀(引)」

「當用五穀，以三指撮穀搵酥，稱所求之願，誦真言一遍，拋向爐內，如是至八百遍。一日三時作法亦然。復誦一切如來烏瑟膩沙最勝總持，離一切病、聰明長壽，隨所願求無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當用五穀，以三指撮穀搵酥，稱所求之願，誦真言一遍，拋向爐內，如是至八百遍。一日三時作法亦然。復誦一切如來烏瑟膩沙最勝總持，離一切病、聰明長壽，隨所願求無不成就。

「或初八日於㡧像前，一日三時作護摩法，誦此真言一千遍，增壽千歲，不得損害有情，恒行布施。如是儀軌能降冤家，增長智慧得妙音聲。若自不能作法，請他令作，息除一切諸惡災患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或初八日於㡧像前，一日三時作護摩法，誦此真言一千遍，增壽千歲，不得損害有情，恒行布施。如是儀軌能降冤家，增長智慧得妙音聲。若自不能作法，請他令作，息除一切諸惡災患。

「復次成就法。如前用五穀作護摩法，即誦烏瑟膩沙最勝總持一洛叉，作護摩已復誦一洛叉，能延壽命一洛叉至俱胝歲或無量歲，騰空自在、降伏魔冤。若求富貴吉祥，如前作護摩法，誦總持一洛叉，永得大富貴。若求官位，用蓮華作護摩一洛叉，得大官位。復有成就劍法。用前㡧像安於舍利塔前，獻千種供養，誦此總持一洛叉，用五鐵為劍安向塔前，復誦總持一洛叉加持於劍。加持劍已，即以右手執劍，得如意通變化自在，有大威勢增壽無量，能為一切眾生作於禍福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法。如前用五穀作護摩法，即誦烏瑟膩沙最勝總持一洛叉，作護摩已復誦一洛叉，能延壽命一洛叉至俱胝歲或無量歲，騰空自在、降伏魔冤。若求富貴吉祥，如前作護摩法，誦總持一洛叉，永得大富貴。若求官位，用蓮華作護摩一洛叉，得大官位。復有成就劍法。用前㡧像安於舍利塔前，獻千種供養，誦此總持一洛叉，用五鐵為劍安向塔前，復誦總持一洛叉加持於劍。加持劍已，即以右手執劍，得如意通變化自在，有大威勢增壽無量，能為一切眾生作於禍福。

「復次作法如前，用金剛杵輪三股叉等皆得成就，獲前殊勝無量功德。此大總持是一切如來心，甚為希有，如前所作必得成就。若復有人於此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門，每日三時持誦二十一遍，獻供養已，志心受持為他解說，令彼有情得大快樂長壽無病、具大智慧得宿命通。彼人命終如蛇蛻皮，即得往生極樂佛剎獲大果報，耳亦不聞地獄等聲，何況生彼。」佛說此經已，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次作法如前，用金剛杵輪三股叉等皆得成就，獲前殊勝無量功德。此大總持是一切如來心，甚為希有，如前所作必得成就。若復有人於此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門，每日三時持誦二十一遍，獻供養已，志心受持為他解說，令彼有情得大快樂長壽無病、具大智慧得宿命通。彼人命終如蛇蛻皮，即得往生極樂佛剎獲大果報，耳亦不聞地獄等聲，何況生彼。」佛說此經已，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。