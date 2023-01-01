佛頂大白傘蓋陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂大白傘蓋陀羅尼經

光祿大夫大司徒三藏法師沙囉巴奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光祿大夫大司徒三藏法師沙囉巴奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽梵在三十三天善法堂中，與諸比丘、諸大菩薩、天主帝釋無量眾俱。爾時婆伽梵敷座而坐，即入普觀烏瑟尾沙三昧。時婆伽梵忽從肉髻演出祕密微妙法行： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽梵在三十三天善法堂中，與諸比丘、諸大菩薩、天主帝釋無量眾俱。爾時婆伽梵敷座而坐，即入普觀烏瑟尾沙三昧。時婆伽梵忽從肉髻演出祕密微妙法行：

「南謨一切諸佛諸大菩薩眾 南謨佛陀耶 南謨達摩耶 南謨僧伽耶 南謨七俱胝佛諸大聲聞眾 南謨世間所有阿羅漢眾 南謨一切預流眾 南謨一切一來眾 南無一切不還眾 南謨世間諸正行眾 南謨諸向正行眾 南謨以呪詛厭禱亦能饒益諸大天仙眾 南謨成就持明眾 南謨大梵天王眾 南謨天主帝釋眾 南謨嚧陀囉(二合)耶烏摩般帝娑醯夜耶眾 南謨無愛子五大手印而敬禮眾 南謨摧三界城樂處寒林母鬼恭敬摩訶迦辣眾 南謨婆伽梵如來俱囉耶 南謨蓮華俱囉耶 南謨金剛俱囉耶 南謨寶珠俱囉耶 南謨大象俱囉耶 南謨孺童俱囉耶 南謨龍種俱囉耶 南謨婆伽梵如來應正等覽勇堅部器械王佛 南謨婆伽梵如來應正等覺無量光佛 南謨婆伽梵如來應正等覺不動尊佛 南謨婆伽梵如來應正等覺藥師瑠璃光王佛 南謨婆伽梵如來應正等覺娑羅樹華普遍開敷王佛 南謨婆伽梵如來應正等覺釋迦牟尼佛 南謨婆伽梵如來應正等覺寶幢王佛 南謨婆伽梵如來應正等覺普賢王佛 南謨婆伽梵如來應正等覺毘盧遮那佛 南謨婆伽梵如來應正等覺廣目優鉢羅華香幢王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨一切諸佛諸大菩薩眾 南謨佛陀耶 南謨達摩耶 南謨僧伽耶 南謨七俱胝佛諸大聲聞眾 南謨世間所有阿羅漢眾 南謨一切預流眾 南謨一切一來眾 南無一切不還眾 南謨世間諸正行眾 南謨諸向正行眾 南謨以呪詛厭禱亦能饒益諸大天仙眾 南謨成就持明眾 南謨大梵天王眾 南謨天主帝釋眾 南謨嚧陀囉(二合)耶烏摩般帝娑醯夜耶眾 南謨無愛子五大手印而敬禮眾 南謨摧三界城樂處寒林母鬼恭敬摩訶迦辣眾 南謨婆伽梵如來俱囉耶 南謨蓮華俱囉耶 南謨金剛俱囉耶 南謨寶珠俱囉耶 南謨大象俱囉耶 南謨孺童俱囉耶 南謨龍種俱囉耶 南謨婆伽梵如來應正等覽勇堅部器械王佛 南謨婆伽梵如來應正等覺無量光佛 南謨婆伽梵如來應正等覺不動尊佛 南謨婆伽梵如來應正等覺藥師瑠璃光王佛 南謨婆伽梵如來應正等覺娑羅樹華普遍開敷王佛 南謨婆伽梵如來應正等覺釋迦牟尼佛 南謨婆伽梵如來應正等覺寶幢王佛 南謨婆伽梵如來應正等覺普賢王佛 南謨婆伽梵如來應正等覺毘盧遮那佛 南謨婆伽梵如來應正等覺廣目優鉢羅華香幢王佛。

「如是敬禮諸佛等已，婆伽婆帝佛頂大白傘蓋無有能敵。般囉(二合)當雞囉母，能滅一切部多鬼魅，斷諸明呪解脫繫縛，遠離夭橫憂惱惡夢，摧壞八萬四千妖魔及八執曜。復能使令二十八宿生大歡喜，亦能移迴一切冤害所有一切起毒害者，并諸惡夢皆使殄滅，又能救除毒藥器械水火等難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是敬禮諸佛等已，婆伽婆帝佛頂大白傘蓋無有能敵。般囉(二合)當雞囉母，能滅一切部多鬼魅，斷諸明呪解脫繫縛，遠離夭橫憂惱惡夢，摧壞八萬四千妖魔及八執曜。復能使令二十八宿生大歡喜，亦能移迴一切冤害所有一切起毒害者，并諸惡夢皆使殄滅，又能救除毒藥器械水火等難。

「無敵大勢力， 暴惡大力母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無敵大勢力， 暴惡大力母，

熾盛威光母， 白蓋大力母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾盛威光母， 白蓋大力母，

焰鬘白衣母， 多羅𮜫蹙相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰鬘白衣母， 多羅𮜫蹙相，

稱鬘勝金剛， 蓮相金剛相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱鬘勝金剛， 蓮相金剛相，

具鬘無能敵， 金剛牆摧母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具鬘無能敵， 金剛牆摧母，

諸善天恭敬， 善相大威光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸善天恭敬， 善相大威光，

救度大力母， 金剛鋜諸等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救度大力母， 金剛鋜諸等，

金剛童持種， 持杵種金鬘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛童持種， 持杵種金鬘，

赭色寶珠母， 光明金剛鬘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赭色寶珠母， 光明金剛鬘，

窈窕母持杵， 眼如金光母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窈窕母持杵， 眼如金光母，

金剛炬白母， 蓮華日月光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛炬白母， 蓮華日月光。

「諸手印眾，願擁護我願擁護我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸手印眾，願擁護我願擁護我。

「唵唎瑟羯拏般囉(二合)舍悉多(二合)耶(一) 薩唎嚩(二合)怛他伽跢(二) 烏瑟尼沙悉怛(引)怛鉢帝唎(二合)吽覩嚧雍(二合)(三) 暫鉢拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(四) 悉耽(二合)嚩拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(五) 摩喝拏伽唎吽覩嚧雍(二合)(六) 摩訶逼姪耶(二合)三囉佉拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(七) 鉢囉逼姪耶(二合)三嚩佉拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(八) 薩唎嚩(二合)覩瑟怛(二合)喃(九) 悉耽(二合)鉢拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(十) 薩唎嚩(二合)藥叉囉剎薩吃囉(二合)訶喃毘耽薩拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(十) 拶覩囉尸底喃(十) 吃囉(二合)訶薩訶悉囉(二合)喃(十) 毘耽薩拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(十) 阿室恒(二合)頻舍帝喃拏叉怛囉(二合)喃鉢囉(二合)薩怛拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(十) 阿室怛(二合)喃摩訶吃囉(二合)訶喃毘耽薩拏伽唎吽覩嚧雍(二合)(十) 囉叉囉叉𤙖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵唎瑟羯拏般囉(二合)舍悉多(二合)耶(一) 薩唎嚩(二合)怛他伽跢(二) 烏瑟尼沙悉怛(引)怛鉢帝唎(二合)吽覩嚧雍(二合)(三) 暫鉢拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(四) 悉耽(二合)嚩拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(五) 摩喝拏伽唎吽覩嚧雍(二合)(六) 摩訶逼姪耶(二合)三囉佉拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(七) 鉢囉逼姪耶(二合)三嚩佉拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(八) 薩唎嚩(二合)覩瑟怛(二合)喃(九) 悉耽(二合)鉢拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(十) 薩唎嚩(二合)藥叉囉剎薩吃囉(二合)訶喃毘耽薩拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(十) 拶覩囉尸底喃(十) 吃囉(二合)訶薩訶悉囉(二合)喃(十) 毘耽薩拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(十) 阿室恒(二合)頻舍帝喃拏叉怛囉(二合)喃鉢囉(二合)薩怛拏迦唎吽覩嚧雍(二合)(十) 阿室怛(二合)喃摩訶吃囉(二合)訶喃毘耽薩拏伽唎吽覩嚧雍(二合)(十) 囉叉囉叉𤙖

「願擁護我願擁護我。 婆伽婆帝佛頂大白傘蓋金剛頂髻般囉(二合)當雞囉母，千手千臂，有百千俱胝那眼，不二熾𭵵之相金剛廣大母，於三界內得大自在，願擁護我願擁護我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願擁護我願擁護我。 婆伽婆帝佛頂大白傘蓋金剛頂髻般囉(二合)當雞囉母，千手千臂，有百千俱胝那眼，不二熾𭵵之相金剛廣大母，於三界內得大自在，願擁護我願擁護我。

「唵國王怖、賊寇怖、火怖、水怖、毒藥怖、兵器怖、他兵來侵怖、饑饉怖、冤害怖、疾疫怖、霹靂怖、非時橫死怖、地震動怖、星射怖、獄怖、天怖、龍怖、電怖、飛空怖、惡獸怖，復有天魅、龍魅、非天魅、風神魅、飛空魅、尋香魅、人非人魅、大腹行魅、施礙魅、羅叉魅、餓鬼魅、空行母魅、食肉魅、部多魅、甕腹魅、臭鬼魅、奇臭鬼魅、塞建陀魅、昏忘魅、顛魅、魔魅伏、魅唎鉢帝魅，於諸鬼魅願安隱我。又復食神者、食精氣者、食胎者、食血者、食膏者、食肉者、食脂者、食髓者、食產者、奪命者、食吐者、食不淨者、食小便者、食漏水者、食殘食者、食吐者、食涎者、食涕者、食膿者、食施食者、食鬘者、食香者、食香氣者、奪意者、食華者、食果者、食五穀者、食燒施者，於是等中願安隱我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵國王怖、賊寇怖、火怖、水怖、毒藥怖、兵器怖、他兵來侵怖、饑饉怖、冤害怖、疾疫怖、霹靂怖、非時橫死怖、地震動怖、星射怖、獄怖、天怖、龍怖、電怖、飛空怖、惡獸怖，復有天魅、龍魅、非天魅、風神魅、飛空魅、尋香魅、人非人魅、大腹行魅、施礙魅、羅叉魅、餓鬼魅、空行母魅、食肉魅、部多魅、甕腹魅、臭鬼魅、奇臭鬼魅、塞建陀魅、昏忘魅、顛魅、魔魅伏、魅唎鉢帝魅，於諸鬼魅願安隱我。又復食神者、食精氣者、食胎者、食血者、食膏者、食肉者、食脂者、食髓者、食產者、奪命者、食吐者、食不淨者、食小便者、食漏水者、食殘食者、食吐者、食涎者、食涕者、食膿者、食施食者、食鬘者、食香者、食香氣者、奪意者、食華者、食果者、食五穀者、食燒施者，於是等中願安隱我。

「如是等眾及諸鬼魅所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，遍行所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，空行空行母所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，大鉢修鉢帝所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，無愛子所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，飛空正眾所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，摩訶迦辣諸母鬼眾所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，持髑髏者所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，能勝作蜜辦諸事業所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，四姊妹眾所造明呪，悉皆斷除。頂金剛鐝，毘訖利帝慾樂自在集主等眾所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，無衣勸善所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，阿羅漢所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，離慾所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，密迹金剛手所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝， 南謨婆伽婆帝佛頂大白傘蓋母，願擁護我願擁護我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等眾及諸鬼魅所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，遍行所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，空行空行母所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，大鉢修鉢帝所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，無愛子所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，飛空正眾所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，摩訶迦辣諸母鬼眾所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，持髑髏者所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，能勝作蜜辦諸事業所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，四姊妹眾所造明呪，悉皆斷除。頂金剛鐝，毘訖利帝慾樂自在集主等眾所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，無衣勸善所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，阿羅漢所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，離慾所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝，密迹金剛手所造明呪，悉皆斷除。釘金剛鐝， 南謨婆伽婆帝佛頂大白傘蓋母，願擁護我願擁護我。

「唵阿悉怛阿拏辣囉迦(二合)鉢囉(二合)波悉普(二合)吒毘迦悉怛(引)怛鉢帝唎(二合)(一) 拶辣拶辣(二) 迦怛迦怛陀囉陀囉(三) 毘陀囉毘陀囉(四) 親陀親陀(五) 頻陀頻陀(六) 吽吽(七) 發吒發吒莎嚩訶(八) 醯醯發吒(九) 呼呼發吒(十) 阿牟羯耶發吒(十) 阿鉢囉(二合)帝訶怛(引)耶發吒(十二) 鉢囉鉢囉(二合)怛耶發吒(十三) 阿素囉鼻怛囉(二合)婆拏迦囉耶發吒(十四) 薩唎嚩(二合)提鞞毘藥(二合)發吒(十六) 薩唎嚩(二合)拏伽毘藥(二合)發吒(十七) 薩唎嚩(二合)阿素唎毘藥(二合)發吒(十八) 薩唎嚩(二合)麻(引)嚕帝耶毘藥(二合)發吒(十九) 薩唎嚩(二合)伽盧帝毘藥(二合)發吒(二十) 薩唎嚩(二合)建闥唎(二合)鼻毘藥(二合)發吒(二十一) 薩唎嚩(二合)緊那囉毘藥(二合)發吒(二十二) 薩唎嚩(二合)麻呼囉訖毘藥(二合)發吒(二十三) 薩唎嚩(二合)夜叉毘藥(二合)發吒(二十四) 薩唎嚩(二合)囉叉娑毘藥(二合)發吒(二十五) 薩唎嚩(二合)毘唎(二合)帝毘藥(二合)發吒(二十六) 薩唎嚩(二合)鞞闍質毘藥(二合)發吒(二十七) 薩唎嚩(二合)部帝毘藥(二合)發吒(二十八) 薩唎嚩(二合)俱嚧(二合)斑帝毘藥(二合)發吒(二十九) 薩唎嚩(二合)補怛尼毘藥(二合)發吒(三十) 薩唎嚩(二合)迦吒補丹尼毘藥(二合)發吒(三十一) 薩唎嚩(二合)悉乾帝毘藥(二合)發吒(三十二) 薩唎嚩(二合)悟麻帝毘藥(二合)發吒(三十三) 薩唎嚩(二合)闍夷毘藥(二合)發吒(三十四) 薩唎嚩(二合)阿鉢悉麻(二合)唎毘藥(二合)發吒(三十五) 薩唎嚩(二合)烏悉怛(二合)囉訖帝毘藥(二合)發吒(三十六) (薩利)嚩(二合)都嚧(二合)藍訖唎(二合)帝毘藥(二合)發吒(三十七) 薩唎嚩(二合)突瑟毘唎(二合)契帝毘藥(二合)發吒(三十八) 薩唎嚩(二合)拶唎毘藥(二合)發吒(三十九) 薩唎嚩(二合)訖唎(二合)怛耶(二合)迦囉(二合)麻尼迦窟嚧(二合)帝毘藥(二合)發吒(四十) 訖囉拏鞞怛怛囉(二合)毘藥(二合)發吒(四十一) 質闍鉢囉(二合)沙迦薩唎嚩(二合)突闍唎(二合)地帝毘藥(二合)發吒(四十二) 突嚧(二合)補帝毘藥(二合)發吒(四十三) 薩唎嚩(二合)底唎(二合)提訖毘藥(二合)發吒(四十四) 薩唎嚩(二合)沙囉(二合)麻尼毘藥(二合)發 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿悉怛阿拏辣囉迦(二合)鉢囉(二合)波悉普(二合)吒毘迦悉怛(引)怛鉢帝唎(二合)(一) 拶辣拶辣(二) 迦怛迦怛陀囉陀囉(三) 毘陀囉毘陀囉(四) 親陀親陀(五) 頻陀頻陀(六) 吽吽(七) 發吒發吒莎嚩訶(八) 醯醯發吒(九) 呼呼發吒(十) 阿牟羯耶發吒(十) 阿鉢囉(二合)帝訶怛(引)耶發吒(十二) 鉢囉鉢囉(二合)怛耶發吒(十三) 阿素囉鼻怛囉(二合)婆拏迦囉耶發吒(十四) 薩唎嚩(二合)提鞞毘藥(二合)發吒(十六) 薩唎嚩(二合)拏伽毘藥(二合)發吒(十七) 薩唎嚩(二合)阿素唎毘藥(二合)發吒(十八) 薩唎嚩(二合)麻(引)嚕帝耶毘藥(二合)發吒(十九) 薩唎嚩(二合)伽盧帝毘藥(二合)發吒(二十) 薩唎嚩(二合)建闥唎(二合)鼻毘藥(二合)發吒(二十一) 薩唎嚩(二合)緊那囉毘藥(二合)發吒(二十二) 薩唎嚩(二合)麻呼囉訖毘藥(二合)發吒(二十三) 薩唎嚩(二合)夜叉毘藥(二合)發吒(二十四) 薩唎嚩(二合)囉叉娑毘藥(二合)發吒(二十五) 薩唎嚩(二合)毘唎(二合)帝毘藥(二合)發吒(二十六) 薩唎嚩(二合)鞞闍質毘藥(二合)發吒(二十七) 薩唎嚩(二合)部帝毘藥(二合)發吒(二十八) 薩唎嚩(二合)俱嚧(二合)斑帝毘藥(二合)發吒(二十九) 薩唎嚩(二合)補怛尼毘藥(二合)發吒(三十) 薩唎嚩(二合)迦吒補丹尼毘藥(二合)發吒(三十一) 薩唎嚩(二合)悉乾帝毘藥(二合)發吒(三十二) 薩唎嚩(二合)悟麻帝毘藥(二合)發吒(三十三) 薩唎嚩(二合)闍夷毘藥(二合)發吒(三十四) 薩唎嚩(二合)阿鉢悉麻(二合)唎毘藥(二合)發吒(三十五) 薩唎嚩(二合)烏悉怛(二合)囉訖帝毘藥(二合)發吒(三十六) (薩利)嚩(二合)都嚧(二合)藍訖唎(二合)帝毘藥(二合)發吒(三十七) 薩唎嚩(二合)突瑟毘唎(二合)契帝毘藥(二合)發吒(三十八) 薩唎嚩(二合)拶唎毘藥(二合)發吒(三十九) 薩唎嚩(二合)訖唎(二合)怛耶(二合)迦囉(二合)麻尼迦窟嚧(二合)帝毘藥(二合)發吒(四十) 訖囉拏鞞怛怛囉(二合)毘藥(二合)發吒(四十一) 質闍鉢囉(二合)沙迦薩唎嚩(二合)突闍唎(二合)地帝毘藥(二合)發吒(四十二) 突嚧(二合)補帝毘藥(二合)發吒(四十三) 薩唎嚩(二合)底唎(二合)提訖毘藥(二合)發吒(四十四) 薩唎嚩(二合)沙囉(二合)麻尼毘藥(二合)發

吒(四十五) 薩唎嚩(二合)毘姪耶(二合)怛唎毘藥(二合)發吒(四十六) 拶耶羯囉麻度羯囉耶毘藥(二合)發吒(四十七) 薩唎嚩(二合)阿唎達(二合)薩怛訖毘藥(二合)發吒(四十八) 毘姪耶(二合)拶唎毘藥(二合)發吒(四十九) 拶部嚧(二合)必藥(二合)婆訖尼夷毘藥(二合)發吒(五十) 薩唎嚩(二合)戈麻唎夷毘藥(二合)發吒(五十一) 鞞姪耶(二合)囉遮夷毘藥(二合)發吒(五十二) 摩訶鉢囉(二合)當鷄囉毘藥(二合)發吒(五十三) 嚩日囉(二合)商迦辣鉢囉(二合)當雞囉囉拶耶發吒(五十四) 麻訶迦辣耶麻帝唎(二合)伽拏那麻悉訖唎(二合)怛夷發吒(五十五) 皆瑟拏(二合)鞞夷發吒(五十六) 勃囉(二合)訶牟(二合)尼夷發吒(五十七) 阿祁尼夷發吒(五十八) 麻訶羯唎夷發吒(五十九) 羯辣檀遲夷發吒(六十) 因帝唎(二合)夷發吒(六十一) 嚧帝唎(二合)夷發吒(六十二) 戈麻唎夷發吒(六十三) 婆囉醯夷發吒(六十四) 拶門帝夷發吒(六十五) 嚧底喇(二合)夷發吒(六十六) 羯辣囉底唎(二合)夷發吒(六十七) 耶麻丹帝夷發吒(六十八) 羯鉢栗夷發吒(六十九) 阿地穆帝尸摩舍拏婆悉尼夷發吒(七十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吒(四十五) 薩唎嚩(二合)毘姪耶(二合)怛唎毘藥(二合)發吒(四十六) 拶耶羯囉麻度羯囉耶毘藥(二合)發吒(四十七) 薩唎嚩(二合)阿唎達(二合)薩怛訖毘藥(二合)發吒(四十八) 毘姪耶(二合)拶唎毘藥(二合)發吒(四十九) 拶部嚧(二合)必藥(二合)婆訖尼夷毘藥(二合)發吒(五十) 薩唎嚩(二合)戈麻唎夷毘藥(二合)發吒(五十一) 鞞姪耶(二合)囉遮夷毘藥(二合)發吒(五十二) 摩訶鉢囉(二合)當鷄囉毘藥(二合)發吒(五十三) 嚩日囉(二合)商迦辣鉢囉(二合)當雞囉囉拶耶發吒(五十四) 麻訶迦辣耶麻帝唎(二合)伽拏那麻悉訖唎(二合)怛夷發吒(五十五) 皆瑟拏(二合)鞞夷發吒(五十六) 勃囉(二合)訶牟(二合)尼夷發吒(五十七) 阿祁尼夷發吒(五十八) 麻訶羯唎夷發吒(五十九) 羯辣檀遲夷發吒(六十) 因帝唎(二合)夷發吒(六十一) 嚧帝唎(二合)夷發吒(六十二) 戈麻唎夷發吒(六十三) 婆囉醯夷發吒(六十四) 拶門帝夷發吒(六十五) 嚧底喇(二合)夷發吒(六十六) 羯辣囉底唎(二合)夷發吒(六十七) 耶麻丹帝夷發吒(六十八) 羯鉢栗夷發吒(六十九) 阿地穆帝尸摩舍拏婆悉尼夷發吒(七十)

「若有眾生於我起毒害心者、起暴惡心者、食神者、食精氣者、食胎者、食血者、食膏者、食肉者、食脂者、食髓者、食產者奪命者、食吐者、食不淨者、食小便者、食漏水者、食殘食者、食唾者、食涎者、食涕者、食膿者、食施食者、食鬘者食香者、食香氣者、奪意者、食花者、食果者、食五穀者、食燒施者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生於我起毒害心者、起暴惡心者、食神者、食精氣者、食胎者、食血者、食膏者、食肉者、食脂者、食髓者、食產者奪命者、食吐者、食不淨者、食小便者、食漏水者、食殘食者、食唾者、食涎者、食涕者、食膿者、食施食者、食鬘者食香者、食香氣者、奪意者、食花者、食果者、食五穀者、食燒施者。

「復有起嗔恨心者、起毒害心者、起暴惡心者，天魅眾、龍魅眾、非天魅眾、風神魅眾、飛空魅眾、尋香魅眾、人非人魅眾、大腹行魅眾、藥剎魅眾、囉剎魅眾、餓鬼魅眾、空行母魅眾、食肉魅眾、部多魅眾、甕腹魅眾、臭鬼魅眾、奇臭鬼魅眾、塞建陀魅眾、昏忌魅眾、顛魅眾、魘魅眾、伏魅眾、利鉢帝魅眾、焰魔魅眾、禽魅眾、母鬼喜魅眾、遍羅魅眾、除棘魅眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有起嗔恨心者、起毒害心者、起暴惡心者，天魅眾、龍魅眾、非天魅眾、風神魅眾、飛空魅眾、尋香魅眾、人非人魅眾、大腹行魅眾、藥剎魅眾、囉剎魅眾、餓鬼魅眾、空行母魅眾、食肉魅眾、部多魅眾、甕腹魅眾、臭鬼魅眾、奇臭鬼魅眾、塞建陀魅眾、昏忌魅眾、顛魅眾、魘魅眾、伏魅眾、利鉢帝魅眾、焰魔魅眾、禽魅眾、母鬼喜魅眾、遍羅魅眾、除棘魅眾。

「或有疫熱病、一日二日三日四日病、或常熱病、極煩熱病、時發病、部多鬼病、風黃痰病、眾和合病，所有熱病頭痛半頭痛，願皆消除。復有硬曀病、眼病、鼻病、口病、項病、心病，喉痛、耳痛、齒痛、心痛、腦痛、脅痛、背痛、腹痛、腰痛、隱密處痛、髀痛、腨痛、手痛、足痛、肢節等痛，願令消除，願擁護我。 大白傘蓋金剛頂髻般囉(二合)當鷄囉母，十二由旬結金剛界，所有部多、起屍、空行母等，及鬼熱病、瘡疥癬癩、漏癎癰疽痒疔枯澁風驚、寶毒蟲毒、𥜒禱水火、怨恨冤家惱害、非時橫死。復有底麻補伽蜂底辣怚、蚖蛇蝮蝎鼠毒，龍虎獅子熊羆犲狼，如諸毒蜂奪害命者，如是悉以明呪槃縛、威神繫縛。諸明呪繫縛，所有鬼魅亦皆繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有疫熱病、一日二日三日四日病、或常熱病、極煩熱病、時發病、部多鬼病、風黃痰病、眾和合病，所有熱病頭痛半頭痛，願皆消除。復有硬曀病、眼病、鼻病、口病、項病、心病，喉痛、耳痛、齒痛、心痛、腦痛、脅痛、背痛、腹痛、腰痛、隱密處痛、髀痛、腨痛、手痛、足痛、肢節等痛，願令消除，願擁護我。 大白傘蓋金剛頂髻般囉(二合)當鷄囉母，十二由旬結金剛界，所有部多、起屍、空行母等，及鬼熱病、瘡疥癬癩、漏癎癰疽痒疔枯澁風驚、寶毒蟲毒、𥜒禱水火、怨恨冤家惱害、非時橫死。復有底麻補伽蜂底辣怚、蚖蛇蝮蝎鼠毒，龍虎獅子熊羆犲狼，如諸毒蜂奪害命者，如是悉以明呪槃縛、威神繫縛。諸明呪繫縛，所有鬼魅亦皆繫縛。

「哆姪耶(二合)他唵阿拏隷阿拏隷(二) 毖瑟帝毖瑟帝(三) 鼻(引)囉鼻(引)囉(四) 嚩日囉(二合)陀(引)唎(五) 斑陀斑陀(六) 嚩日囉(二合)跋尼發吒(七) 吽吽發吒發吒(八) 吽覩嚧雍(二合)斑陀發吒莎嚩訶(九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆姪耶(二合)他唵阿拏隷阿拏隷(二) 毖瑟帝毖瑟帝(三) 鼻(引)囉鼻(引)囉(四) 嚩日囉(二合)陀(引)唎(五) 斑陀斑陀(六) 嚩日囉(二合)跋尼發吒(七) 吽吽發吒發吒(八) 吽覩嚧雍(二合)斑陀發吒莎嚩訶(九)

「若人齎此佛頂大白傘蓋般囉(二合)當鷄囉母陀羅尼經，或以樺皮貝葉素㲲書寫是已，或帶身上或繫於項，當知是人盡其生年毒不能害，并諸器械水火寶毒蠱毒呪詛皆不能害，亦無夭橫，所有鬼魅等眾見者無有不生歡喜，有八萬四千金剛部眾生大歡喜常加守護，於八萬四千大劫之中得宿命智，生生世世不生藥叉、羅剎、富單那、迦吒、富單那畢、部多鬼等諸惡趣中，亦不受生於貧窮下賤，獲得無量無邊恒河沙數諸佛福德之聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人齎此佛頂大白傘蓋般囉(二合)當鷄囉母陀羅尼經，或以樺皮貝葉素㲲書寫是已，或帶身上或繫於項，當知是人盡其生年毒不能害，并諸器械水火寶毒蠱毒呪詛皆不能害，亦無夭橫，所有鬼魅等眾見者無有不生歡喜，有八萬四千金剛部眾生大歡喜常加守護，於八萬四千大劫之中得宿命智，生生世世不生藥叉、羅剎、富單那、迦吒、富單那畢、部多鬼等諸惡趣中，亦不受生於貧窮下賤，獲得無量無邊恒河沙數諸佛福德之聚。

「若人持此佛頂大白傘蓋般囉(二合)當雞囉母陀羅尼經者，不梵行者亦成梵行，不持戒者亦成持戒，不清淨者亦成清淨，不布薩者亦成布薩，不清齋者亦成清齋。若有五無間罪及無始來所有宿殃，舊業陳罪盡滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人持此佛頂大白傘蓋般囉(二合)當雞囉母陀羅尼經者，不梵行者亦成梵行，不持戒者亦成持戒，不清淨者亦成清淨，不布薩者亦成布薩，不清齋者亦成清齋。若有五無間罪及無始來所有宿殃，舊業陳罪盡滅無餘。

「若有女人設欲求男，能受持斯佛頂大白傘蓋般囉(二合)當雞囉母陀羅尼經者，便生智慧之男，福德壽命色力圓滿，命終之後隨得往生極樂國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有女人設欲求男，能受持斯佛頂大白傘蓋般囉(二合)當雞囉母陀羅尼經者，便生智慧之男，福德壽命色力圓滿，命終之後隨得往生極樂國土。

「若遭人病、孳畜病、疫癘惱害、鬪諍逼迫、他兵侵擾一切厄難，賚此佛頂大白傘蓋無有能敵。般囉(二合)當雞囉母陀羅尼繫幢頂上，廣伸供養作大佛事，奉迎斯呪安城四門，或諸聚落都邑村野，禮拜恭敬一心供養，所有兵陣隨即消滅：疫癘諸病、惱害鬪諍、他兵侵擾，一切災厄悉皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若遭人病、孳畜病、疫癘惱害、鬪諍逼迫、他兵侵擾一切厄難，賚此佛頂大白傘蓋無有能敵。般囉(二合)當雞囉母陀羅尼繫幢頂上，廣伸供養作大佛事，奉迎斯呪安城四門，或諸聚落都邑村野，禮拜恭敬一心供養，所有兵陣隨即消滅：疫癘諸病、惱害鬪諍、他兵侵擾，一切災厄悉皆消滅。

「跢姪耶(二合)他(一) 唵瑟覩嚧甕(二合)(二) 斑陀斑陀(三) 願擁護我願擁護我莎嚩訶(四) 囉叉囉叉𤚥唵吽瑟覩嚧甕(二合)斑陀斑陀(二) 嚩日囉(二合)願擁護我(三) 囉叉囉叉𤚥(四) 嚩日囉(二合)鉢尼夷吽發吒莎嚩訶(五) 唵薩唎嚩(二合)多他伽跢(一) 烏瑟尼沙 阿嚩盧雞帝(三) 牟唎(二合)陀帝佐囉(引)瑟(四) 唵拶辣拶辣(一) 伽陀伽陀(二) 陀囉陀囉(三) 毖陀囉毖陀囉(四) 親陀親陀(五) 頻陀頻陀(六) 吽吽發吒發吒薩嚩訶(七) 唵薩唎嚩(二合)多他伽跢烏瑟尼沙吽發吒發吒莎嚩訶 跢姪耶(二合)他唵阿拏隷(二) 阿拏隷(三) 伽薩彌(四) 伽薩彌(五) 鼻(引)囉(六) 鼻(引)囉(七) 莎(引)彌(八) 莎(引)彌(九) 薩唎嚩(二合)佛陀(十) 阿帝瑟他(二合)拏(十一) 阿帝瑟提(二合)帝(十二) 薩唎嚩(二合)多他伽跢(十三) 烏瑟尼沙(十四) 悉怛多鉢底唎(二合)(十五) 吽發吒莎嚩訶(十六) 吽麻麻吽尼(十七) 莎嚩訶(十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跢姪耶(二合)他(一) 唵瑟覩嚧甕(二合)(二) 斑陀斑陀(三) 願擁護我願擁護我莎嚩訶(四) 囉叉囉叉𤚥唵吽瑟覩嚧甕(二合)斑陀斑陀(二) 嚩日囉(二合)願擁護我(三) 囉叉囉叉𤚥(四) 嚩日囉(二合)鉢尼夷吽發吒莎嚩訶(五) 唵薩唎嚩(二合)多他伽跢(一) 烏瑟尼沙 阿嚩盧雞帝(三) 牟唎(二合)陀帝佐囉(引)瑟(四) 唵拶辣拶辣(一) 伽陀伽陀(二) 陀囉陀囉(三) 毖陀囉毖陀囉(四) 親陀親陀(五) 頻陀頻陀(六) 吽吽發吒發吒薩嚩訶(七) 唵薩唎嚩(二合)多他伽跢烏瑟尼沙吽發吒發吒莎嚩訶 跢姪耶(二合)他唵阿拏隷(二) 阿拏隷(三) 伽薩彌(四) 伽薩彌(五) 鼻(引)囉(六) 鼻(引)囉(七) 莎(引)彌(八) 莎(引)彌(九) 薩唎嚩(二合)佛陀(十) 阿帝瑟他(二合)拏(十一) 阿帝瑟提(二合)帝(十二) 薩唎嚩(二合)多他伽跢(十三) 烏瑟尼沙(十四) 悉怛多鉢底唎(二合)(十五) 吽發吒莎嚩訶(十六) 吽麻麻吽尼(十七) 莎嚩訶(十八)

「若能依佛修習，所有一切諸天龍王隨順時序降霔甘雨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能依佛修習，所有一切諸天龍王隨順時序降霔甘雨。」

爾時一切諸佛、諸大菩薩、天、龍、藥叉、徤達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切諸佛、諸大菩薩、天、龍、藥叉、徤達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。