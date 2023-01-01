佛頂尊勝陀羅尼別法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂尊勝陀羅尼別法

龜茲國僧若那奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龜茲國僧若那奉 詔譯

口問筆綴，授與崇福寺僧普能，因即流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口問筆綴，授與崇福寺僧普能，因即流布。

先畫像。凡欲受持此呪者，先須畫像。畫像須好絹用白㲲三幅高一丈，彩色中勿用皮膠，須用香汁。畫人須清淨不喫葷辛，從月一日起首畫，滿七日須造了。當作甘露山，山中作雜樹木、華菓、流泉、鳥獸。山中心作禪窟，窟內作釋迦牟尼佛結跏趺坐，左邊作天主帝釋，一切眷屬圍繞，右邊作乾闥婆兒名善住，顏端嚴似菩薩，頂髻衣冠亦復如是，以種種瓔珞華冠嚴飾，又似白疊斜勒左臂，右手把毬杖。又作乾闥婆眷屬圍繞善住，歌舞作樂。佛左右各作兩箇四天王及諸眷屬。又於佛左邊作梵天王并魔王。畫像了，即須作壇受法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先畫像。凡欲受持此呪者，先須畫像。畫像須好絹用白㲲三幅高一丈，彩色中勿用皮膠，須用香汁。畫人須清淨不喫葷辛，從月一日起首畫，滿七日須造了。當作甘露山，山中作雜樹木、華菓、流泉、鳥獸。山中心作禪窟，窟內作釋迦牟尼佛結跏趺坐，左邊作天主帝釋，一切眷屬圍繞，右邊作乾闥婆兒名善住，顏端嚴似菩薩，頂髻衣冠亦復如是，以種種瓔珞華冠嚴飾，又似白疊斜勒左臂，右手把毬杖。又作乾闥婆眷屬圍繞善住，歌舞作樂。佛左右各作兩箇四天王及諸眷屬。又於佛左邊作梵天王并魔王。畫像了，即須作壇受法。

結壇。此壇法者，先覓淨地，勿令有瓦石。以五香湯和黃士，泥地方圓一杖。於壇中心方圓周內闊一肘內，畫佛頂螺髻青色。於壇四面外，名安飲食，面別七盆。四方安香爐一具，燒諸名香。南門安一銅瓶，滿盛五香水。南門安帝釋坐處。東門安乾達婆兒善住座。呪師於西門坐，面向東，佛像面向西。又以五色綵幡立於壇外四邊。又著五盞燈。中心一盞高著，四角各一盞，如下似塔形。壇內散諸雜華。供養物等並於壇外安置，勿於壇內。作法七日，於七日內，誦數滿萬遍了，佛頂山放大光明。呪師七日內，數數發露懺悔，起大悲願。當爾之時，即得法成，更莫疑盧之。乾心供養，生福無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結壇。此壇法者，先覓淨地，勿令有瓦石。以五香湯和黃士，泥地方圓一杖。於壇中心方圓周內闊一肘內，畫佛頂螺髻青色。於壇四面外，名安飲食，面別七盆。四方安香爐一具，燒諸名香。南門安一銅瓶，滿盛五香水。南門安帝釋坐處。東門安乾達婆兒善住座。呪師於西門坐，面向東，佛像面向西。又以五色綵幡立於壇外四邊。又著五盞燈。中心一盞高著，四角各一盞，如下似塔形。壇內散諸雜華。供養物等並於壇外安置，勿於壇內。作法七日，於七日內，誦數滿萬遍了，佛頂山放大光明。呪師七日內，數數發露懺悔，起大悲願。當爾之時，即得法成，更莫疑盧之。乾心供養，生福無量。

一法：若人欲得壽命長遠，不墮地獄惡道、餓鬼、畜生、阿修羅道，及滅諸重罪者，每時至心誦此真言二十一遍，起大悲願，憐愍一切眾生，即得十障五逆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一法：若人欲得壽命長遠，不墮地獄惡道、餓鬼、畜生、阿修羅道，及滅諸重罪者，每時至心誦此真言二十一遍，起大悲願，憐愍一切眾生，即得十障五逆消滅。

二法：若人有飛騰羅利鬼神入國，恐怖亂惱一切人者，常即結印稱「南無佛」，心心憶念，誦此陀羅尼，即得如上諸難悉皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二法：若人有飛騰羅利鬼神入國，恐怖亂惱一切人者，常即結印稱「南無佛」，心心憶念，誦此陀羅尼，即得如上諸難悉皆消滅。

三法：若有不信人者，但制心一處，當作此法印，得大驗已，即令不信者悉得信受。若作法得驗之時，當有白旋風來入身，身所有麁惡重黑皮及諸厄難出風吹。惡皮變退，厄難重障風吹消滅畫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法：若有不信人者，但制心一處，當作此法印，得大驗已，即令不信者悉得信受。若作法得驗之時，當有白旋風來入身，身所有麁惡重黑皮及諸厄難出風吹。惡皮變退，厄難重障風吹消滅畫之。

四法：若人欲得威力自在者，於七日內，對四方誦呪。以種種穀作人形，安置四方，必得所願如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四法：若人欲得威力自在者，於七日內，對四方誦呪。以種種穀作人形，安置四方，必得所願如意。

五法：欲得滅自身重罪者，即於城門底作前法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法：欲得滅自身重罪者，即於城門底作前法。

六法：欲得滅先亡罪者，即於十字街頭作前法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六法：欲得滅先亡罪者，即於十字街頭作前法。

七法：欲得一切眾生罪滅者，即於佛前作前法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七法：欲得一切眾生罪滅者，即於佛前作前法。

八法：欲得救地獄若眾生者，每時結佛頂印誦呪，即向四方散，即得罪障消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八法：欲得救地獄若眾生者，每時結佛頂印誦呪，即向四方散，即得罪障消滅。

九法：欲施餓鬼漿水者，呪淨水七遍，以水散灑四方，作施彼鬼之心，鬼等悉得甘露水喫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九法：欲施餓鬼漿水者，呪淨水七遍，以水散灑四方，作施彼鬼之心，鬼等悉得甘露水喫之。

十法：若欲救畜生罪苦者，呪黃土二十一遍，散畜生上及四方，即得罪障消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十法：若欲救畜生罪苦者，呪黃土二十一遍，散畜生上及四方，即得罪障消滅。

十一法：欲得救人天罪苦及墮落恐怖，剪五色雜綵華，誦呪華散三寶及佛頂上，即得一切罪垢消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一法：欲得救人天罪苦及墮落恐怖，剪五色雜綵華，誦呪華散三寶及佛頂上，即得一切罪垢消滅。

十二法：若有王難、官難、甲兵、口舌等難起時，呪五香水二十一遍，以香湯洗佛及灌頂，即得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二法：若有王難、官難、甲兵、口舌等難起時，呪五香水二十一遍，以香湯洗佛及灌頂，即得安樂。

十三法：若沙門、婆羅門、毘舍、首陀及四眾等，欲得福報具足，每日發願懺悔，誦此陀羅尼，以此功德迴施眾生。但作此願，必得如願，一切罪障皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三法：若沙門、婆羅門、毘舍、首陀及四眾等，欲得福報具足，每日發願懺悔，誦此陀羅尼，以此功德迴施眾生。但作此願，必得如願，一切罪障皆消滅。

十四法：欲得滅一切眾生罪障滅者，當以五色破帛作拂，用當拂誦呪二十二遍，拂故佛身經，至心作印，誦呪二十一遍，一生罪即消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四法：欲得滅一切眾生罪障滅者，當以五色破帛作拂，用當拂誦呪二十二遍，拂故佛身經，至心作印，誦呪二十一遍，一生罪即消滅。

十五法：若有口舌者，取蜜淨器盛，以朱砂和蜜，呪二十一遍，即以朱蜜塗一百軀佛像唇口，便得口舌消滅，得福無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五法：若有口舌者，取蜜淨器盛，以朱砂和蜜，呪二十一遍，即以朱蜜塗一百軀佛像唇口，便得口舌消滅，得福無量。

十六法：若人長病在床，復有人欲須一切人愛念恭敬，欲救一切世及出世事必得定成者，若被鬼神鬪亂夢想顛倒者，當以金薄一百薄，呪二十一遍，用帖百佛像頂前，作摩尼寶珠形，一切罪銷，求得如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六法：若人長病在床，復有人欲須一切人愛念恭敬，欲救一切世及出世事必得定成者，若被鬼神鬪亂夢想顛倒者，當以金薄一百薄，呪二十一遍，用帖百佛像頂前，作摩尼寶珠形，一切罪銷，求得如意。

十七法：若國內被神鬼作病，及時氣疫病流行，當於四城門以青紙寫呪，白檀作函盛之，以蠟印，當城門立之，以五色傘蓋函，門門安置一本，即疫疾鬼病皆悉消滅不敢來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七法：若國內被神鬼作病，及時氣疫病流行，當於四城門以青紙寫呪，白檀作函盛之，以蠟印，當城門立之，以五色傘蓋函，門門安置一本，即疫疾鬼病皆悉消滅不敢來。

十八法：若有國內五穀不熟，風雨不時，當以白絹作幡，畫佛頂印，呪於幡上，立於一百八十尺剎上，正滿著之，即得風雨調順、五穀成熟、人人安樂，即得惡鬼風神迴心向善，阿修羅王不能障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八法：若有國內五穀不熟，風雨不時，當以白絹作幡，畫佛頂印，呪於幡上，立於一百八十尺剎上，正滿著之，即得風雨調順、五穀成熟、人人安樂，即得惡鬼風神迴心向善，阿修羅王不能障礙。

十九法：若多雨不止者，即以緋絹書上呪，呪二十一遍，立著剎上，即得天雨時晴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十九法：若多雨不止者，即以緋絹書上呪，呪二十一遍，立著剎上，即得天雨時晴。

二十法：若諸怨家賊起時國內，以青絹書呪二十一首，中心畫乾闥婆兒善住，兩手調弓箭，立於正東剎上，即得怨賊之難亦得自退散走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十法：若諸怨家賊起時國內，以青絹書呪二十一首，中心畫乾闥婆兒善住，兩手調弓箭，立於正東剎上，即得怨賊之難亦得自退散走。

二十一法：若有國土災禍至，當以雜物作一百八箇浮圖相輪，又打葉各書呪十本，於一一相輪置上頭，函內盛之，即得災禍消盡福祚延命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十一法：若有國土災禍至，當以雜物作一百八箇浮圖相輪，又打葉各書呪十本，於一一相輪置上頭，函內盛之，即得災禍消盡福祚延命。

二十二法：若有眾多貴人賤人，欲得常擁護，及自身所求財寶稱意，當起善心，敬禮無時。佛像前結印，誦呪七遍，瞻仰佛面目不動。如此作法，即得種種福德充足，命終之後，不入地獄惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二法：若有眾多貴人賤人，欲得常擁護，及自身所求財寶稱意，當起善心，敬禮無時。佛像前結印，誦呪七遍，瞻仰佛面目不動。如此作法，即得種種福德充足，命終之後，不入地獄惡道。

二十三法：若有女人欲得男子者，於一百日造美飲食，施與貧兒病者食，食時口誦呪莫絕。如此作之，必得有男子身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十三法：若有女人欲得男子者，於一百日造美飲食，施與貧兒病者食，食時口誦呪莫絕。如此作之，必得有男子身。

二十四法：若夫婦相憎，取絹帛呪之二十一遍，當作衣著，夫婦相戀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十四法：若夫婦相憎，取絹帛呪之二十一遍，當作衣著，夫婦相戀。

二十五法：有女嫁，施與現前僧喫，即得嫁，長定決無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十五法：有女嫁，施與現前僧喫，即得嫁，長定決無疑。

二十六法：若有人及國王、大臣、百官等不信佛法，取無瘡瘢黃乳牛三頭，呪水草二十一遍與牛喫。日欲出時取乳，以銀器盛之，又呪乳二十一遍，即於四方淨地寫之。其將乳人須著白衣，口云：「乾闥婆兒善住及帝釋，今此事當自處分。」呪師當即入城，國王、大臣、外道、不信佛法人等，見此呪師深生歡喜，呪師所說，悉皆信受深心讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十六法：若有人及國王、大臣、百官等不信佛法，取無瘡瘢黃乳牛三頭，呪水草二十一遍與牛喫。日欲出時取乳，以銀器盛之，又呪乳二十一遍，即於四方淨地寫之。其將乳人須著白衣，口云：「乾闥婆兒善住及帝釋，今此事當自處分。」呪師當即入城，國王、大臣、外道、不信佛法人等，見此呪師深生歡喜，呪師所說，悉皆信受深心讚。

二十七法：有人所在住處界內，有惡鬼神、惡龍，池內若龍又出來者，呪師語言：「莫損此界內眾生。」令依舊安置。若薄媚不出，惡業不止，即呪砂二十一遍，散於龍，即呪龍二十一遍，莫遣東西。若鬼神，呪餘食二十一遍以施之，呪師言：「我語汝，若不損害眾生，任汝此住；若損害眾生者，須即出界。」宜告其鬼神。若薄媚不受處分，即作鐵橛長二十二指，呪二十一遍，即於入地。鬼等散出去，呪師仍安置鬼神遣得所。又造言：「一如處分，不得東西。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十七法：有人所在住處界內，有惡鬼神、惡龍，池內若龍又出來者，呪師語言：「莫損此界內眾生。」令依舊安置。若薄媚不出，惡業不止，即呪砂二十一遍，散於龍，即呪龍二十一遍，莫遣東西。若鬼神，呪餘食二十一遍以施之，呪師言：「我語汝，若不損害眾生，任汝此住；若損害眾生者，須即出界。」宜告其鬼神。若薄媚不受處分，即作鐵橛長二十二指，呪二十一遍，即於入地。鬼等散出去，呪師仍安置鬼神遣得所。又造言：「一如處分，不得東西。」

二十八法：若呪師每出行之時，作一拂呪之一百八遍持行，若逢諸畜生等，遙拂之一遍，即得畜生離苦解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十八法：若呪師每出行之時，作一拂呪之一百八遍持行，若逢諸畜生等，遙拂之一遍，即得畜生離苦解脫。

二十九法：若欲令先亡離苦解脫，當屍陀林中安坐，七日日別三時誦呪，任意多少。七日滿已，即以呪師所坐土散於四方。當散之時，離惡道即生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十九法：若欲令先亡離苦解脫，當屍陀林中安坐，七日日別三時誦呪，任意多少。七日滿已，即以呪師所坐土散於四方。當散之時，離惡道即生天上。

三十法：若人雇賣不信、所求不稱意者，呪師結印誦二十一遍，安置善住形像前，於密處供養，即得所求雇賣稱意歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十法：若人雇賣不信、所求不稱意者，呪師結印誦二十一遍，安置善住形像前，於密處供養，即得所求雇賣稱意歡喜。

三十一法：若人欲入山林，遇逢師子、虎、狼、毒蛇、惡獸者，欲入之時，須於山頭誦呪一百八遍呪黃土，以土口含，數呵氣。入於山中，口云：「惡毒禽獸等所有惡毒皆盡消滅，此地屬我。若能於我法行者，任意聽住。若不能依行者，即宜急出去。若不出者，口塞不開！」呪師見此禽獸虎狼口閉者，即須集之一處，以手摩娑其頭上，呪之二十一遍。師云：「我和上令開汝口，旋出界外守護此地，勿令損此界內眾生。」呪之發去，仍須著所安置令盡得所。呪師坐山中二月餘日，更不得坐。即須且東西去，已後更來坐。若其久住者，禽獸即不安穩。知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十一法：若人欲入山林，遇逢師子、虎、狼、毒蛇、惡獸者，欲入之時，須於山頭誦呪一百八遍呪黃土，以土口含，數呵氣。入於山中，口云：「惡毒禽獸等所有惡毒皆盡消滅，此地屬我。若能於我法行者，任意聽住。若不能依行者，即宜急出去。若不出者，口塞不開！」呪師見此禽獸虎狼口閉者，即須集之一處，以手摩娑其頭上，呪之二十一遍。師云：「我和上令開汝口，旋出界外守護此地，勿令損此界內眾生。」呪之發去，仍須著所安置令盡得所。呪師坐山中二月餘日，更不得坐。即須且東西去，已後更來坐。若其久住者，禽獸即不安穩。知之。

三十二法：若人入山中，有慳鬼神慳龍等，不許呪師於此山中隱者，呪師見知此事，即依法處分。師云：「我樂此地，是儞與我。若其許我，當共汝住。若不許者，汝即須出界於三百由旬外安置。若其薄媚不受勸諫者，我即禁繫汝，不令東西。」呪師釘鍼橛如其法，彼諸禽獸於一百由旬外，始得安置，不敢入界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二法：若人入山中，有慳鬼神慳龍等，不許呪師於此山中隱者，呪師見知此事，即依法處分。師云：「我樂此地，是儞與我。若其許我，當共汝住。若不許者，汝即須出界於三百由旬外安置。若其薄媚不受勸諫者，我即禁繫汝，不令東西。」呪師釘鍼橛如其法，彼諸禽獸於一百由旬外，始得安置，不敢入界。

三十三法：有諸龍被外道禁繫者，致令國內無風雨。呪師當於有龍泉邊作一小壇，以桑木根作橛八箇，安於壇中，又乳酪三椀，安置壇上，總呪橛子等一百八遍，即以木橛釘泉四伴處，又以乳酪寫於池水中，以金簿葉書呪，著荷葉上著泉中。呪師云：「善知識今有厄難，被諸外道禁繫，今此作法已訖，以陀羅尼擁護汝。」發盡已收飲食，其荷葉與金薄呪等，即投水底去，呪師呵氣三回，外道禁法即使被懷，其龍即得解脫無難。其龍當出來供養呪師。龍云：「曹主有何處分？」呪師云：「汝可每依時節興雲致雨，將此陀羅尼頂上安置，令汝永得安樂，無諸災難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三法：有諸龍被外道禁繫者，致令國內無風雨。呪師當於有龍泉邊作一小壇，以桑木根作橛八箇，安於壇中，又乳酪三椀，安置壇上，總呪橛子等一百八遍，即以木橛釘泉四伴處，又以乳酪寫於池水中，以金簿葉書呪，著荷葉上著泉中。呪師云：「善知識今有厄難，被諸外道禁繫，今此作法已訖，以陀羅尼擁護汝。」發盡已收飲食，其荷葉與金薄呪等，即投水底去，呪師呵氣三回，外道禁法即使被懷，其龍即得解脫無難。其龍當出來供養呪師。龍云：「曹主有何處分？」呪師云：「汝可每依時節興雲致雨，將此陀羅尼頂上安置，令汝永得安樂，無諸災難。」

三十四法：若大水泛漲損人者，即呪師呪水二十一遍，散大水中，更不泛溢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十四法：若大水泛漲損人者，即呪師呪水二十一遍，散大水中，更不泛溢。

三十五法：若常念誦，速得決定生諸淨土，永得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十五法：若常念誦，速得決定生諸淨土，永得安樂。

三十六法：若人日日諸千遍并詰印者，得金剛不懷身，此生即證無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十六法：若人日日諸千遍并詰印者，得金剛不懷身，此生即證無生法忍。

三十七法：若人日日誦一百八遍并結印，速得十方諸佛為授記，決定無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七法：若人日日誦一百八遍并結印，速得十方諸佛為授記，決定無疑。

三十八法：若人四方四面誦二十一遍并結印，為眾生稱名者，并散散印一遍，得一切魔王、鬼神、毘那夜迦、諸惡鬼王、龍等敬愛守護，一切所須悉皆自至。顏色姣美，福德無量，功德無邊，十方諸佛讚嘆，何況餘人？但制心一處持誦，速證無生法忍，十方淨土隨意受生，蓮華化生得證佛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十八法：若人四方四面誦二十一遍并結印，為眾生稱名者，并散散印一遍，得一切魔王、鬼神、毘那夜迦、諸惡鬼王、龍等敬愛守護，一切所須悉皆自至。顏色姣美，福德無量，功德無邊，十方諸佛讚嘆，何況餘人？但制心一處持誦，速證無生法忍，十方淨土隨意受生，蓮華化生得證佛果。