曩謨婆(上)誐嚩帝(歸命世尊)怛𡃤(二合)路枳也(三世亦三界)鉢囉(二合)底尾始瑟吒(二合)野(最殊勝)沒馱(引)也(大覺者)婆誐嚩帝(同前)怛儞也他(引。所謂，亦即說)唵(亦云一切法本不生，亦云三藏，亦云如來無見頂相也)尾戍馱也(淨除)尾戍馱也娑摩娑摩三滿多(上)嚩婆娑(普遍照曜)娑頗(二合)囉拏(舒遍)𮓌底誐訶曩(六趣稠林)娑嚩(二合)婆(去)嚩尾舜(入)弟(自性清淨)阿毘詵者覩𤚥(灌頂我)素𮓌多(善逝)嚩囉嚩者曩(引。殊勝言教)阿蜜哩(二合)多(去)毘灑罽(甘露灌頂，亦云不死句灌頂。露者法身解脫)阿(引)訶囉阿訶囉(云唯願攝受、唯垂授攝受，亦云遍攘脫諸苦惱)阿欲散馱(引)囉抳(任持受命)戍馱也戍馱也(清淨修修)誐誐曩尾戍第(如虛空清淨)鄔瑟膩(二合)沙尾惹也尾舜(入)第(佛頂最清淨)娑訶娑囉(二合)囉濕弭(二合，十光明)散祖儞帝(驚覺)薩嚩怛他(引)𮓌多地瑟吒(二合、引)曩(引)地瑟恥(二合)多(一切如來神力所加持)摩訶母捺哩(二合。印契。若廣釋，身印、語印、心印、金剛印，如理趣般若說)嚩日囉(二合)迦也僧訶多(上)曩尾舜第(金剛鉤鎖身清淨)薩嚩(引)嚩囉拏播野訥𮓌底跛哩尾舜弟(一切清淨。一切障者，所謂業障、報障、煩惱障，皆得清淨也)鉢羅(二合)底儞靺多也阿欲舜(入)第(壽命增長，皆得清淨)三麼耶地瑟恥(二合)帝(誓願加持)麼抳麼抳摩訶麼抳(世寶法寶，所謂福德、智慧三種資糧)怛他多步多句致跛哩舜(入)第(真如實際遍滿清淨)尾薩普(六合)吒沒地舜(入)第(顯現智慧清淨)惹也惹也(最勝最勝。真俗二諦)尾惹也尾惹也(昧勝勝悲智二門)娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(念待定慧相)薩嚩沒馱(引)地瑟恥(二合)多舜第(入而佛加持清淨)嚩曰㘑(二合，菩提心堅固如金剛也)嚩日囉(二合)𮓌陛(證金剛藏)嚩曰覽(二合)婆嚩(願成金剛)覩麼麼(或議或為他念誦，稱彼名字)設哩嚂薩嚩薩怛嚩(二合)難(引)者迦也尾舜弟(一切有情身清清)薩嚩𮓌底跛哩舜第(一切趣皆清淨)薩嚩怛他𮓌多三麼濕嚩(二合)娑地瑟恥(二合)帝(一切如來安慰命得加持)沒𠆙(二合)沒𠆙(二合)冐馱也(令悟能覺，令悟能覺)舜第(普遍清淨)薩嚩怛他(引)𮓌多(引)地瑟(二合馱)曩地瑟恥(二合)多(一切如來神力所加持)摩訶母怛𭋸(二合大印。所謂大印，由入毘盧遮那曼荼羅，受灌頂已後，灌頂師受得本尊瑜伽三麼地

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