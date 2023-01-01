加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼記

朝議大夫兼侍御史武徹述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朝議大夫兼侍御史武徹述

佛頂尊勝陀羅尼者，一切如來祕密之藏，總持法門，大日如來智印，吉祥善淨，破一切惡道，大神力陀羅尼也。昔儀鳳年中，佛陀波利所傳之本遍天下幡剎，持誦有多矣。徹自弱歲，則常念持。永泰初，自喪妻之後，倍益精心，求出離法。時，有殿中侍御史蔣那者，常持誦此陀羅尼。異日於私室，條然而來曰：「今得究竟道，非常難遇。」徹敬問之，即尊勝陀羅尼也。命之令誦，而文句全廣，音旨頗異。拜而誦之，乃曰：「受之於王開士，開士受之於金剛智三藏。大師云：『西國亦希有此本，吾將梵本來，故密授焉。』」坐中歎奇絕之事而罷，未獲求本。俄而將刑歿世，常懷遺悔，追悔不及。每遇精士，即求問之，冀其萬一。遂遇僧際公，果有此本文。開元中，五臺山下有一精修居士，姓王，有事遠出行。去後父亡，迴來不見，至心誦尊勝陀羅尼數十萬遍，願知見先考所受生善惡業報。精誠懇願，殊無覺知，遂欲出山，見一老人，謂居士曰：「仁者念持，寔為勤敏，然文句多脫略。我今授示全本文句。」居士拜而而受之，乃云：「可誦千遍。」殆，然經數日，於夜中忽聞環珮簫管之聲降自庭宇。此時居士驚起視之，見天人數十輩，共圍繞一天仙，前謂之曰：「汝識吾否？」居士答曰：「不知。」天仙曰：「我是汝父，比年誦持尊勝陀羅尼。吾得爾之福力，然後數月已來，福倍於積歲。不知汝更得何本，以至於斯？吾今以汝之力故，獲為天仙之王，則知汝所持念，功効不可量也。」言訖上昇。居士歡躍拜送，自爾尤加精進。後日至東京，有一專修學人王少府者，亦波利尊勝之本，誦持積數數萬。忽於夜中，夢見一梵僧來，謂小府曰：「賢者念誦，殊謂精誠，所歎本誤文少，而功薄也。」王少府稽首懇請真文，梵僧乃授之以廣本文句。句口授訖，送僧出門，光景如晝。迴至床前，視室中僮僕猶臥，忽覺呼而責之以明矣。僮僕云：「今纔夜半。」忽然光滅及夕。王少府自異所見，閉目誦之，歷歷清暢，轉益精勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂尊勝陀羅尼者，一切如來祕密之藏，總持法門，大日如來智印，吉祥善淨，破一切惡道，大神力陀羅尼也。昔儀鳳年中，佛陀波利所傳之本遍天下幡剎，持誦有多矣。徹自弱歲，則常念持。永泰初，自喪妻之後，倍益精心，求出離法。時，有殿中侍御史蔣那者，常持誦此陀羅尼。異日於私室，條然而來曰：「今得究竟道，非常難遇。」徹敬問之，即尊勝陀羅尼也。命之令誦，而文句全廣，音旨頗異。拜而誦之，乃曰：「受之於王開士，開士受之於金剛智三藏。大師云：『西國亦希有此本，吾將梵本來，故密授焉。』」坐中歎奇絕之事而罷，未獲求本。俄而將刑歿世，常懷遺悔，追悔不及。每遇精士，即求問之，冀其萬一。遂遇僧際公，果有此本文。開元中，五臺山下有一精修居士，姓王，有事遠出行。去後父亡，迴來不見，至心誦尊勝陀羅尼數十萬遍，願知見先考所受生善惡業報。精誠懇願，殊無覺知，遂欲出山，見一老人，謂居士曰：「仁者念持，寔為勤敏，然文句多脫略。我今授示全本文句。」居士拜而而受之，乃云：「可誦千遍。」殆，然經數日，於夜中忽聞環珮簫管之聲降自庭宇。此時居士驚起視之，見天人數十輩，共圍繞一天仙，前謂之曰：「汝識吾否？」居士答曰：「不知。」天仙曰：「我是汝父，比年誦持尊勝陀羅尼。吾得爾之福力，然後數月已來，福倍於積歲。不知汝更得何本，以至於斯？吾今以汝之力故，獲為天仙之王，則知汝所持念，功効不可量也。」言訖上昇。居士歡躍拜送，自爾尤加精進。後日至東京，有一專修學人王少府者，亦波利尊勝之本，誦持積數數萬。忽於夜中，夢見一梵僧來，謂小府曰：「賢者念誦，殊謂精誠，所歎本誤文少，而功薄也。」王少府稽首懇請真文，梵僧乃授之以廣本文句。句口授訖，送僧出門，光景如晝。迴至床前，視室中僮僕猶臥，忽覺呼而責之以明矣。僮僕云：「今纔夜半。」忽然光滅及夕。王少府自異所見，閉目誦之，歷歷清暢，轉益精勤。

天寶初，五臺山人王居士，及王少府，咸在東都，俱不相識。忽然王少府暴亡，經七日而蘇。城中好事者盡問其故，居士乃王開士亦同詣問得再生之由，王少府云：「吾初臥，忽見二使來云。追逐相隨，行數十里，至一大樹下。二使者憩，吾亦憩之，忽憶尊勝，遂即閉目，誦三七遍，舉目迴視，二使者已不知所之。」須臾，四人又至，跪而言曰：「仁者奚為修行，有此利益，向來追者二使並得生天？」王少府曰：「吾但誦尊勝陀羅尼。」四人曰：「唯此功力之故也。請與弟子誦之，救拔苦難。」王少府又冥目誦三七遍，開目又不見四人矣。頃刻之際，空中聞戈甲聲。有一神人，紫服被戈甲，儀衛侍從甚盛，前跪而言曰：「吾是五道冥司，頗稱貴位，然終為神道所攝，願得生天。彼六人者，以師法力之故，各得生天，今請迃(于音曲迅)步，至弟子所居誦之，冀霑福蔭之餘也。」乃相隨至一陂宅，方圓數十里，皆是罪人枷鎖杻械、囚縛決罰、訊問栲椋之所。神令王少府上高座，自於床下跪而聽之。王少府閉目志之，誦滿四十九遍，舉目四顧，一人不見，唯有斷鎖破杻弊械空枷而已。王少府驚悚，囚知所適。忽然有四五人至云：「王命速發遣。迴亂我曹，扄文簿破我冥司。」遂驅逐王少府令入一空谷中，便蘇息再得生耳，實尊勝陀羅尼不思議之功力也。於是五臺王山人及王開士，與王少府，既同業因，各陳其所持本，勘校文句，多少並同，如一本焉，彼此相慶賀。王山人曰：「吾本受之於臺山聖公。」王少府曰：「吾本受之於神僧。」王開士曰：「吾本受之於金剛智三藏。」梵夾見存，三人懼然，共勘其本，音旨字數如一。故知眾生聞法，有時流傳教法，亦有時歎真實世間希有。此即是金剛智三藏梵本譯出者，令勘佛陀波所利傳本，文句大同，多於舊本九句六十九字，餘悉波利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天寶初，五臺山人王居士，及王少府，咸在東都，俱不相識。忽然王少府暴亡，經七日而蘇。城中好事者盡問其故，居士乃王開士亦同詣問得再生之由，王少府云：「吾初臥，忽見二使來云。追逐相隨，行數十里，至一大樹下。二使者憩，吾亦憩之，忽憶尊勝，遂即閉目，誦三七遍，舉目迴視，二使者已不知所之。」須臾，四人又至，跪而言曰：「仁者奚為修行，有此利益，向來追者二使並得生天？」王少府曰：「吾但誦尊勝陀羅尼。」四人曰：「唯此功力之故也。請與弟子誦之，救拔苦難。」王少府又冥目誦三七遍，開目又不見四人矣。頃刻之際，空中聞戈甲聲。有一神人，紫服被戈甲，儀衛侍從甚盛，前跪而言曰：「吾是五道冥司，頗稱貴位，然終為神道所攝，願得生天。彼六人者，以師法力之故，各得生天，今請迃(于音曲迅)步，至弟子所居誦之，冀霑福蔭之餘也。」乃相隨至一陂宅，方圓數十里，皆是罪人枷鎖杻械、囚縛決罰、訊問栲椋之所。神令王少府上高座，自於床下跪而聽之。王少府閉目志之，誦滿四十九遍，舉目四顧，一人不見，唯有斷鎖破杻弊械空枷而已。王少府驚悚，囚知所適。忽然有四五人至云：「王命速發遣。迴亂我曹，扄文簿破我冥司。」遂驅逐王少府令入一空谷中，便蘇息再得生耳，實尊勝陀羅尼不思議之功力也。於是五臺王山人及王開士，與王少府，既同業因，各陳其所持本，勘校文句，多少並同，如一本焉，彼此相慶賀。王山人曰：「吾本受之於臺山聖公。」王少府曰：「吾本受之於神僧。」王開士曰：「吾本受之於金剛智三藏。」梵夾見存，三人懼然，共勘其本，音旨字數如一。故知眾生聞法，有時流傳教法，亦有時歎真實世間希有。此即是金剛智三藏梵本譯出者，令勘佛陀波所利傳本，文句大同，多於舊本九句六十九字，餘悉波利。

僧惠琳因修大藏目錄，收未入藏經六百餘卷，并遂略武徹所敘陀羅尼感應神驗，親自勘同，序之卷末，時元和十四年己丑歲。前朝蔣大夫行通事舍人張承福，及百濟僧，各受持尊勝陀羅尼有功，曾為冥司所追，以真言威力不可思議，遂不受諸苦，兼濟拔受苦群生，有傳記。琳於成都府右經藏中得之，時如意二年三月二十三日。佛頂尊勝陀羅尼感應事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧惠琳因修大藏目錄，收未入藏經六百餘卷，并遂略武徹所敘陀羅尼感應神驗，親自勘同，序之卷末，時元和十四年己丑歲。前朝蔣大夫行通事舍人張承福，及百濟僧，各受持尊勝陀羅尼有功，曾為冥司所追，以真言威力不可思議，遂不受諸苦，兼濟拔受苦群生，有傳記。琳於成都府右經藏中得之，時如意二年三月二十三日。佛頂尊勝陀羅尼感應事。

開元二十六年冬，有神都張繹長史，自小孝養父母。父母歿後，沈淪惡道，乃虔心報恩。每懷濟度，遂即入山，持尊勝陀羅尼，志願見亡父母，得安樂處。日夜勤誦，聲聲不絕，朝暮懇誠，六年念之，念中不曾見父母，疑呪無驗，欲生退心。忽見一老翁儀容甚異，語云：「非是呪無靈驗。亦非君不盡心。斯乃去聖時遙，翻譯多誤、呪詞脫略，遂失其徵。」老人即口授，令抄錄一本，依此文句持誦，期滿七日，必當見父。即依老人口訣，至心禮拜，舉頭失老人，不知所在。「方賢聖耶？」情乃驚愕，倍更虔誠，具依所教文本，專心誦持。始登六日，即亡父母遂來，恩愛未絕，拘頭悲喜。幽明感會，情各愴然。口云：「墮大地獄中，備遭諸苦，年月已深，乘兒精誠功力，近得生天。今從上界下來，與汝相見。」威光稍別，示相由存，具述因緣，宛如平昔。凡是人孝之子，覩此感應，豈不留心聖教耶？但虛膓畐心，縱恣六情，追歡遊樂，有何益焉？況目連釋子救母之事，具在聖文，長史至誠有此感效也。後有僧傳得誦念舍利，境界極多。來至東都，具戴靈事，頗為為人所知。後有好事者，請各流傳，即釋門弟子也。長慶三年四月中旬，前奉天縣尉馬敭秋滿，移歸𮑱坂，住東城石子坊舊第，持波利尊勝之本，一十五年未甞墮慢，及到𮑱坂，經數月，忽然夢見一神人被甲，狀貌甚異，云：「汝既精心持此真言，何不詣景福寺東廊坊？一持念僧有尊勝靈驗本，持之功九倍常。」言訖驚覺，汗流透衣。明日便專詣寺尋僧，數日方遇，僧法名義𮐕。既見問之，此僧果久精心此門，遠近依止。僧問曰：「有何事相覓？」坐訖，乃話所夢之事，𮐕曰：「大奇大奇！畜此本來無人知解，少公今日蒙神人指示，𮐕焉敢恡惜！」乃命弟子出篋取至，真實教傳受。將歸，勘舊所持波利本，方知文句脫略，便依法修行新本，其神驗頗異，兼更傳尊勝瑜伽兩卷，乃知聖教分明，作有法度，不可任其凡智也。因錄記之，傳同志者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開元二十六年冬，有神都張繹長史，自小孝養父母。父母歿後，沈淪惡道，乃虔心報恩。每懷濟度，遂即入山，持尊勝陀羅尼，志願見亡父母，得安樂處。日夜勤誦，聲聲不絕，朝暮懇誠，六年念之，念中不曾見父母，疑呪無驗，欲生退心。忽見一老翁儀容甚異，語云：「非是呪無靈驗。亦非君不盡心。斯乃去聖時遙，翻譯多誤、呪詞脫略，遂失其徵。」老人即口授，令抄錄一本，依此文句持誦，期滿七日，必當見父。即依老人口訣，至心禮拜，舉頭失老人，不知所在。「方賢聖耶？」情乃驚愕，倍更虔誠，具依所教文本，專心誦持。始登六日，即亡父母遂來，恩愛未絕，拘頭悲喜。幽明感會，情各愴然。口云：「墮大地獄中，備遭諸苦，年月已深，乘兒精誠功力，近得生天。今從上界下來，與汝相見。」威光稍別，示相由存，具述因緣，宛如平昔。凡是人孝之子，覩此感應，豈不留心聖教耶？但虛膓畐心，縱恣六情，追歡遊樂，有何益焉？況目連釋子救母之事，具在聖文，長史至誠有此感效也。後有僧傳得誦念舍利，境界極多。來至東都，具戴靈事，頗為為人所知。後有好事者，請各流傳，即釋門弟子也。長慶三年四月中旬，前奉天縣尉馬敭秋滿，移歸𮑱坂，住東城石子坊舊第，持波利尊勝之本，一十五年未甞墮慢，及到𮑱坂，經數月，忽然夢見一神人被甲，狀貌甚異，云：「汝既精心持此真言，何不詣景福寺東廊坊？一持念僧有尊勝靈驗本，持之功九倍常。」言訖驚覺，汗流透衣。明日便專詣寺尋僧，數日方遇，僧法名義𮐕。既見問之，此僧果久精心此門，遠近依止。僧問曰：「有何事相覓？」坐訖，乃話所夢之事，𮐕曰：「大奇大奇！畜此本來無人知解，少公今日蒙神人指示，𮐕焉敢恡惜！」乃命弟子出篋取至，真實教傳受。將歸，勘舊所持波利本，方知文句脫略，便依法修行新本，其神驗頗異，兼更傳尊勝瑜伽兩卷，乃知聖教分明，作有法度，不可任其凡智也。因錄記之，傳同志者。

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曩謨(引)婆誐嚩(無可反下同)帝(引)(一句) 怛𡃤(二引轉合古)路(引)枳也(二合)鉢羅(二合)底(丁以反)尾始瑟吒(二合、引)野(三) 沒馱(引)野婆(去)誐嚩帝(引)(四) 怛儞也(二合)他(去引)(五) 唵(引)尾戍(引)馱野尾戍馱野(六) 娑麼娑麼三(去)滿多(去)嚩婆(去引)娑(七) 娑頗(二合)羅拏(鼻音)誐底誐賀曩(八) 沙嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫(請律反)第(九) 阿(上)鼻詵(正謹反)左(一本六者)覩𤚥(莫敢反引)素誐多(十) 嚩囉嚩左(隹上)曩(引)(十一) 阿蜜㗚(二合轉舌)多(去引)鼻曬(所戒反引)罽(居又反引)(十二) 阿(去引)賀囉(十三) 阿(去引)庾(羊主反)散馱(引)羅抳(尼勅止反)(十四) 戍(引)馱野戍(引)馱野(十五) 誐誐曩尾秫弟(十六) 鄔瑟抳(二合、引)灑尾惹(自攞反)野尾秫弟(十七) 娑賀娑羅(二合)羅(羅字聲轉舌)濕茗(二合)散祖(一本云注)儞(左以反下同)帝(十八) 薩嚩怛他(去引)誐多(十九) 嚩盧羯儞(寧碩反)(二十) 娑吒波(二合)囉蜜多(引)(二十一) 波唎布(引)囉抳(二十二) 薩婆怛他𮓌多纈哩(二合)馱野(引)(二十三) 地瑟吒(二合、引)曩(二十四) 地瑟恥(二合)多(二十五) 摩賀(引)母𭝎𭋸(二合轉舌引)(二十六) 嚩日囉(二合)迦(引)野(二十七) 僧賀多曩尾秫第(二十八) 薩嚩(引)嚩囉拏(鼻引)(二十九) 波耶突㗚(二合)揭底跛唎秫弟(三十) 鉢囉(二合)底𩕳𮧬(脫發反轉舌)阿多野(去引)欲秫弟(三十一) 三(去)麼野(引)地瑟恥(二合)帝(三十二) 麼𩕳摩賀麼𩕳(三十三) 怛闥多(去引)部(引)多(三十四) 句(引)知跛哩秫弟(三十五) 尾娑普(二合)吒沒池秫弟(三十六) 惹野尾惹野尾惹野(二合)(三十) 娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(三十九) 薩嚩沒馱(引)地瑟恥(二合)多秫弟(四十) 嚩曰𭋸(二合)嚩日囉(二合)𮓌陛(引)(四十一) 嚩曰覽(二合、引)婆(去引)嚩覩麼麼(自稱名姓姓名，若緣諸事誦亦稱亦稱之事)舍唎嚂𡄳嚩薩埵南(四十三) 者迦耶跛唎秫第(四十四) 薩嚩誐底跛哩秫第(四十五) 薩嚩怛他(去引)𮓌多(去引)室者銘(四十六) 三(去)麼(引)濕嚩(二合)娑演覩(四十七) 薩嚩怛他(去引)𮓌多(四十八) 三(去)麼(鼻引)濕嚩(二合、引)娑(引)地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨(引)婆誐嚩(無可反下同)帝(引)(一句) 怛𡃤(二引轉合古)路(引)枳也(二合)鉢羅(二合)底(丁以反)尾始瑟吒(二合、引)野(三) 沒馱(引)野婆(去)誐嚩帝(引)(四) 怛儞也(二合)他(去引)(五) 唵(引)尾戍(引)馱野尾戍馱野(六) 娑麼娑麼三(去)滿多(去)嚩婆(去引)娑(七) 娑頗(二合)羅拏(鼻音)誐底誐賀曩(八) 沙嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫(請律反)第(九) 阿(上)鼻詵(正謹反)左(一本六者)覩𤚥(莫敢反引)素誐多(十) 嚩囉嚩左(隹上)曩(引)(十一) 阿蜜㗚(二合轉舌)多(去引)鼻曬(所戒反引)罽(居又反引)(十二) 阿(去引)賀囉(十三) 阿(去引)庾(羊主反)散馱(引)羅抳(尼勅止反)(十四) 戍(引)馱野戍(引)馱野(十五) 誐誐曩尾秫弟(十六) 鄔瑟抳(二合、引)灑尾惹(自攞反)野尾秫弟(十七) 娑賀娑羅(二合)羅(羅字聲轉舌)濕茗(二合)散祖(一本云注)儞(左以反下同)帝(十八) 薩嚩怛他(去引)誐多(十九) 嚩盧羯儞(寧碩反)(二十) 娑吒波(二合)囉蜜多(引)(二十一) 波唎布(引)囉抳(二十二) 薩婆怛他𮓌多纈哩(二合)馱野(引)(二十三) 地瑟吒(二合、引)曩(二十四) 地瑟恥(二合)多(二十五) 摩賀(引)母𭝎𭋸(二合轉舌引)(二十六) 嚩日囉(二合)迦(引)野(二十七) 僧賀多曩尾秫第(二十八) 薩嚩(引)嚩囉拏(鼻引)(二十九) 波耶突㗚(二合)揭底跛唎秫弟(三十) 鉢囉(二合)底𩕳𮧬(脫發反轉舌)阿多野(去引)欲秫弟(三十一) 三(去)麼野(引)地瑟恥(二合)帝(三十二) 麼𩕳摩賀麼𩕳(三十三) 怛闥多(去引)部(引)多(三十四) 句(引)知跛哩秫弟(三十五) 尾娑普(二合)吒沒池秫弟(三十六) 惹野尾惹野尾惹野(二合)(三十) 娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(三十九) 薩嚩沒馱(引)地瑟恥(二合)多秫弟(四十) 嚩曰𭋸(二合)嚩日囉(二合)𮓌陛(引)(四十一) 嚩曰覽(二合、引)婆(去引)嚩覩麼麼(自稱名姓姓名，若緣諸事誦亦稱亦稱之事)舍唎嚂𡄳嚩薩埵南(四十三) 者迦耶跛唎秫第(四十四) 薩嚩誐底跛哩秫第(四十五) 薩嚩怛他(去引)𮓌多(去引)室者銘(四十六) 三(去)麼(引)濕嚩(二合)娑演覩(四十七) 薩嚩怛他(去引)𮓌多(四十八) 三(去)麼(鼻引)濕嚩(二合、引)娑(引)地

瑟恥(二合)帝(四十九) 沒地野(二合)(五十) 尾冐(引)馱野尾冐(引)馱野(五十一) 三滿多跛哩秫弟(五十二) 薩嚩怛他(去引)𮓌多纈哩(二合)馱野(引)(五十三) 地瑟姹(二合、引)曩(引)地瑟恥(二合)多摩賀(引)母捺𭋸(二合轉舌引)薩嚩(二)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑟恥(二合)帝(四十九) 沒地野(二合)(五十) 尾冐(引)馱野尾冐(引)馱野(五十一) 三滿多跛哩秫弟(五十二) 薩嚩怛他(去引)𮓌多纈哩(二合)馱野(引)(五十三) 地瑟姹(二合、引)曩(引)地瑟恥(二合)多摩賀(引)母捺𭋸(二合轉舌引)薩嚩(二)賀(引)

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佛頂尊勝陀羅尼加字具足本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂尊勝陀羅尼加字具足本

曩謨(引)婆(去引)誐嚩帝(引) 怛𡃤(二合、引)枳也(二合) 鉢羅(二合)底尾始瑟吒(二合)野 沒馱(引)野婆(去)誐嚩帝(引) 怛儞也(二合)他(引) 唵尾戍(引)馱野尾戍(引)馱野娑(上)麼(鼻)娑麼三(去)滿跢(去引)嚩婆(去引)娑 娑頗(二合)囉拏(鼻)誐底誐賀曩 娑嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫第 阿(上)鼻詵左都𤚥素誐跢 嚩囉嚩左曩(引)阿蜜㗚(二合)哆鼻曬(引)罽(引) 摩賀(引)曼怛囉(二合)跛乃(引) 阿(去引)賀囉阿(去引)賀囉 阿(去引)庾散馱(引)囉抳 戍(引)駄野戍(引)馱野 誐誐曩尾秫第 鄔瑟抳(二合)灑尾惹野尾秫第 娑賀娑囉(二合)囉濕茗(二合)散祖儞帝 薩囉嚩(二合)怛他(去引)誐跢 嚩路(引)迦𩕳 沙(上)吒播(二合、引)囉弭哆(去引) 跛哩布(引)囉抳 薩囉嚩(二合)怛他(去引)誐哆紇哩(二合)娜野(引) 地瑟姹(二合)曩(引) 地瑟恥(二合)多 摩賀(引)母捺哩(二合、引) 嚩日囉(二合)迦(引)野 僧賀多(上)曩尾秫弟 薩囉嚩(二合、引)嚩囉拏(鼻引) 播野訥𮓌底跛哩尾秫弟 鉢囉(二合)底(去引)𩕳𮧬囉跢(二合)野阿欲秫第 三(去)麼野(引)地瑟恥(二合)帝 麼抳麼抳摩賀麼抳 怛闥哆(去引)部多句(引) 致跛哩秫弟 尾娑普(二合)吒沒地秫弟 惹野惹野尾惹野尾惹野 娑麼(二合)囉娑麼(二合去)囉 薩囉嚩(二合)沒駄(引)地瑟恥(二合)多秫弟 嚩曰哩(二合、引)嚩日囉(二合、引)𮓌陛 嚩曰囕(二合、引)婆(去引)嚩覩麼麼(稱名)設哩嚂薩囉嚩(二合)薩怛嚩(二合、引)難(上引) 左迦(引)野跛哩尾秫第 薩囉嚩(二合)誐底跛哩秫弟 薩囉嚩(二合)怛他𮓌多(去引)室者(二合)銘 三(去)麼(引)濕嚩(二合、引)娑琰覩 薩囉嚩(二合)怛他(去引)𮓌多 三(去)麼(鼻引)濕嚩(二合)娑(去引) 地瑟恥(二合)帝沒地野(二合)沒地野(二合) 尾沒地野(二合)尾沒地野(二合)冐馱野冐馱野 尾冐馱野尾冐馱野 三(去)滿跢跛哩秫第 薩囉嚩(二合)怛他(去引)𮓌哆紇哩(二合)娜野(引) 地瑟姹(二合)曩地瑟恥(二合)多摩賀(引)母捺哩(二合)娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨(引)婆(去引)誐嚩帝(引) 怛𡃤(二合、引)枳也(二合) 鉢羅(二合)底尾始瑟吒(二合)野 沒馱(引)野婆(去)誐嚩帝(引) 怛儞也(二合)他(引) 唵尾戍(引)馱野尾戍(引)馱野娑(上)麼(鼻)娑麼三(去)滿跢(去引)嚩婆(去引)娑 娑頗(二合)囉拏(鼻)誐底誐賀曩 娑嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫第 阿(上)鼻詵左都𤚥素誐跢 嚩囉嚩左曩(引)阿蜜㗚(二合)哆鼻曬(引)罽(引) 摩賀(引)曼怛囉(二合)跛乃(引) 阿(去引)賀囉阿(去引)賀囉 阿(去引)庾散馱(引)囉抳 戍(引)駄野戍(引)馱野 誐誐曩尾秫第 鄔瑟抳(二合)灑尾惹野尾秫第 娑賀娑囉(二合)囉濕茗(二合)散祖儞帝 薩囉嚩(二合)怛他(去引)誐跢 嚩路(引)迦𩕳 沙(上)吒播(二合、引)囉弭哆(去引) 跛哩布(引)囉抳 薩囉嚩(二合)怛他(去引)誐哆紇哩(二合)娜野(引) 地瑟姹(二合)曩(引) 地瑟恥(二合)多 摩賀(引)母捺哩(二合、引) 嚩日囉(二合)迦(引)野 僧賀多(上)曩尾秫弟 薩囉嚩(二合、引)嚩囉拏(鼻引) 播野訥𮓌底跛哩尾秫弟 鉢囉(二合)底(去引)𩕳𮧬囉跢(二合)野阿欲秫第 三(去)麼野(引)地瑟恥(二合)帝 麼抳麼抳摩賀麼抳 怛闥哆(去引)部多句(引) 致跛哩秫弟 尾娑普(二合)吒沒地秫弟 惹野惹野尾惹野尾惹野 娑麼(二合)囉娑麼(二合去)囉 薩囉嚩(二合)沒駄(引)地瑟恥(二合)多秫弟 嚩曰哩(二合、引)嚩日囉(二合、引)𮓌陛 嚩曰囕(二合、引)婆(去引)嚩覩麼麼(稱名)設哩嚂薩囉嚩(二合)薩怛嚩(二合、引)難(上引) 左迦(引)野跛哩尾秫第 薩囉嚩(二合)誐底跛哩秫弟 薩囉嚩(二合)怛他𮓌多(去引)室者(二合)銘 三(去)麼(引)濕嚩(二合、引)娑琰覩 薩囉嚩(二合)怛他(去引)𮓌多 三(去)麼(鼻引)濕嚩(二合)娑(去引) 地瑟恥(二合)帝沒地野(二合)沒地野(二合) 尾沒地野(二合)尾沒地野(二合)冐馱野冐馱野 尾冐馱野尾冐馱野 三(去)滿跢跛哩秫第 薩囉嚩(二合)怛他(去引)𮓌哆紇哩(二合)娜野(引) 地瑟姹(二合)曩地瑟恥(二合)多摩賀(引)母捺哩(二合)娑嚩(二合)賀

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