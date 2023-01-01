曩謨(去引)婆(去)誐嚩(無可反)帝(句) 薩(轉舌呼)嚩(無可反)怛𡂖(二合、引)路(引)枳野(二合)(二句) 鉢囉(二合)底(丁以反)尾始瑟吒(二合、引)野(余何反，下同)(三句) 沒馱(引)野(四句) 怛儞野(二合反)他(去引)(五句) 唵(引)沒嚨(二合、引)沒嚨(二合、引)沒嚨(二合、引)(六句) 戍(引)馱野戍(引)馱野(七句) 尾戍(引)馱野尾戍(引)馱野(八句) 阿(去)娑(上)麼娑(上)麼(九句) 三(去)滿哆(引)嚩(無博反)婆(去引)娑(十句) 娑𩑼(二合)囉(來假反)拏(鼻音)誐底(丁以反)誐誐曩(十一句) 娑嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫第(引)(十二句) 鼻詵(上謹反)左覩𤚥(牟敢反、引)(十三句) 薩(轉舌)嚩(無可反)怛他(去引)誐哆(引)(十四句) 蘇(上)誐哆(十五句) 嚩囉嚩(引)左曩(引)(十六句) 蜜㗚(二合)哆(引)鼻曬(瑟曳反)罽(居又反)(十七句) 㗚摩(二合)賀(引)母捺囉(二合)滿(去)怛囉(二合)鉢乃(十八句) 唵(引)阿(去引)賀囉阿(去引)賀囉(十九句) 阿(去引)庾(羊主反)散(去)馱(引)囉抳(尼整反)(二十句) 戍(引)馱野戍(引)馱野(二十一句) 誐誐曩娑嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫第(二十二句) 塢瑟膩(二合)灑尾惹(仁拶反)野跛哩秫第(二十三句) 娑賀娑囉(二合)囉(來假反)濕銘(二合)散(去)祖(去)儞(泥以反)諦(二十四句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆(二十五句) 嚩(無博反)路(引)計𡫸(寧吉反)(二十六句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆沫帝(二十七句) 瑟吒播(二合引)囉弭哆(二十八句) 跛哩布(引)囉抳(尼整反)(二十九句) 娜舍部(引)弭鉢囉(二合)底(丁以反)瑟恥(二合)帝(三十句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆紇哩(二合)乃野(引)(三十一句) 地瑟姹(二合)哆(引)(三十二句) 地瑟恥(二合)帝(三十三句) 唵(引)母捺[口*(黍-禾+利)](二合)母捺[口*(黍-禾+利)](二合)(三十四句) 摩賀(引)母捺[口*(黍-禾+利)](二合)(三十五句) 嚩(武鉢反)日囉(二合)迦(去引)野(三十六句) 僧(去)賀怛弩跛哩秫弟(三十七句) 薩(轉舌)嚩(同上)羯(轉舌)麼(引)嚩囉拏尾秫弟(三十八句) 鉢囉(二合)底(丁以反)𡫸嚩(武鉢反轉舌呼)哆夜(

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