最勝佛頂陀羅尼經
宋 法天譯1卷CBETA T0974A少于一万字 14 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
最勝佛頂陀羅尼經
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西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏沙門賜紫法天譯
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曩謨(去引)婆(去)誐嚩(無可反)帝(句) 薩(轉舌呼)嚩(無可反)怛𡂖(二合、引)路(引)枳野(二合)(二句) 鉢囉(二合)底(丁以反)尾始瑟吒(二合、引)野(余何反，下同)(三句) 沒馱(引)野(四句) 怛儞野(二合反)他(去引)(五句) 唵(引)沒嚨(二合、引)沒嚨(二合、引)沒嚨(二合、引)(六句) 戍(引)馱野戍(引)馱野(七句) 尾戍(引)馱野尾戍(引)馱野(八句) 阿(去)娑(上)麼娑(上)麼(九句) 三(去)滿哆(引)嚩(無博反)婆(去引)娑(十句) 娑𩑼(二合)囉(來假反)拏(鼻音)誐底(丁以反)誐誐曩(十一句) 娑嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫第(引)(十二句) 鼻詵(上謹反)左覩𤚥(牟敢反、引)(十三句) 薩(轉舌)嚩(無可反)怛他(去引)誐哆(引)(十四句) 蘇(上)誐哆(十五句) 嚩囉嚩(引)左曩(引)(十六句) 蜜㗚(二合)哆(引)鼻曬(瑟曳反)罽(居又反)(十七句) 㗚摩(二合)賀(引)母捺囉(二合)滿(去)怛囉(二合)鉢乃(十八句) 唵(引)阿(去引)賀囉阿(去引)賀囉(十九句) 阿(去引)庾(羊主反)散(去)馱(引)囉抳(尼整反)(二十句) 戍(引)馱野戍(引)馱野(二十一句) 誐誐曩娑嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫第(二十二句) 塢瑟膩(二合)灑尾惹(仁拶反)野跛哩秫第(二十三句) 娑賀娑囉(二合)囉(來假反)濕銘(二合)散(去)祖(去)儞(泥以反)諦(二十四句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆(二十五句) 嚩(無博反)路(引)計𡫸(寧吉反)(二十六句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆沫帝(二十七句) 瑟吒播(二合引)囉弭哆(二十八句) 跛哩布(引)囉抳(尼整反)(二十九句) 娜舍部(引)弭鉢囉(二合)底(丁以反)瑟恥(二合)帝(三十句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆紇哩(二合)乃野(引)(三十一句) 地瑟姹(二合)哆(引)(三十二句) 地瑟恥(二合)帝(三十三句) 唵(引)母捺[口*(黍-禾+利)](二合)母捺[口*(黍-禾+利)](二合)(三十四句) 摩賀(引)母捺[口*(黍-禾+利)](二合)(三十五句) 嚩(武鉢反)日囉(二合)迦(去引)野(三十六句) 僧(去)賀怛弩跛哩秫弟(三十七句) 薩(轉舌)嚩(同上)羯(轉舌)麼(引)嚩囉拏尾秫弟(三十八句) 鉢囉(二合)底(丁以反)𡫸嚩(武鉢反轉舌呼)哆夜(
曩謨(去引)婆(去)誐嚩(無可反)帝(句) 薩(轉舌呼)嚩(無可反)怛𡂖(二合、引)路(引)枳野(二合)(二句) 鉢囉(二合)底(丁以反)尾始瑟吒(二合、引)野(余何反，下同)(三句) 沒馱(引)野(四句) 怛儞野(二合反)他(去引)(五句) 唵(引)沒嚨(二合、引)沒嚨(二合、引)沒嚨(二合、引)(六句) 戍(引)馱野戍(引)馱野(七句) 尾戍(引)馱野尾戍(引)馱野(八句) 阿(去)娑(上)麼娑(上)麼(九句) 三(去)滿哆(引)嚩(無博反)婆(去引)娑(十句) 娑𩑼(二合)囉(來假反)拏(鼻音)誐底(丁以反)誐誐曩(十一句) 娑嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫第(引)(十二句) 鼻詵(上謹反)左覩𤚥(牟敢反、引)(十三句) 薩(轉舌)嚩(無可反)怛他(去引)誐哆(引)(十四句) 蘇(上)誐哆(十五句) 嚩囉嚩(引)左曩(引)(十六句) 蜜㗚(二合)哆(引)鼻曬(瑟曳反)罽(居又反)(十七句) 㗚摩(二合)賀(引)母捺囉(二合)滿(去)怛囉(二合)鉢乃(十八句) 唵(引)阿(去引)賀囉阿(去引)賀囉(十九句) 阿(去引)庾(羊主反)散(去)馱(引)囉抳(尼整反)(二十句) 戍(引)馱野戍(引)馱野(二十一句) 誐誐曩娑嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫第(二十二句) 塢瑟膩(二合)灑尾惹(仁拶反)野跛哩秫第(二十三句) 娑賀娑囉(二合)囉(來假反)濕銘(二合)散(去)祖(去)儞(泥以反)諦(二十四句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆(二十五句) 嚩(無博反)路(引)計𡫸(寧吉反)(二十六句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆沫帝(二十七句) 瑟吒播(二合引)囉弭哆(二十八句) 跛哩布(引)囉抳(尼整反)(二十九句) 娜舍部(引)弭鉢囉(二合)底(丁以反)瑟恥(二合)帝(三十句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆紇哩(二合)乃野(引)(三十一句) 地瑟姹(二合)哆(引)(三十二句) 地瑟恥(二合)帝(三十三句) 唵(引)母捺[口*(黍-禾+利)](二合)母捺[口*(黍-禾+利)](二合)(三十四句) 摩賀(引)母捺[口*(黍-禾+利)](二合)(三十五句) 嚩(武鉢反)日囉(二合)迦(去引)野(三十六句) 僧(去)賀怛弩跛哩秫弟(三十七句) 薩(轉舌)嚩(同上)羯(轉舌)麼(引)嚩囉拏尾秫弟(三十八句) 鉢囉(二合)底(丁以反)𡫸嚩(武鉢反轉舌呼)哆夜(
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引)欲尾秫弟(三十九句) 唵(引)母𡫸母𡫸摩賀(引)母𡫸(四十句) 阿(去)母𡫸阿(去)母𡫸(四十一句) 尾母𡫸尾母𡫸摩賀(引)尾母𡫸(四十二句) 沫底(丁利反)沫底(丁利反)摩賀(引)沫底(丁以反)(四十三句) 怛他(去引)部(引)哆(四十四句) 句(引)致跛哩秫弟(四十五句) 尾娑怖(二合)吒尾秫弟(四十六句) 唵(引)醯醯(四十七句) 惹野惹野摩賀(引)惹野(四十八句) 娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(四十九句) 娑𩑼(二合)囉娑𩑼(二合)囉(五十) 薩(轉舌)嚩(同上)沒馱(引)(五十一句) 地瑟姹(二合、引)曩(引)(五十二句) 地瑟恥(二合)帝(五十三句) 秫弟秫弟(五十四句) 嚩(武鉢反)日[口*(黍-禾+利)](二合)嚩(同上)日[口*(黍-禾+利)](二合)摩賀(引)嚩日[口*(黍-禾+利)](二合)(五十五句) 阿(去)嚩日[口*(黍-禾+利)](二合)嚩日囉(二合)蘖(轉舌呼)陛(五十六句) 惹野蘖(轉舌)陛(五十七句) 尾惹野蘖(轉舌)陛(五十八句) 嚩日囉(二合)入嚩(二合)攞蘖(轉舌呼)陛(五十九句) 嚩日嚕(二合、引)那誐(二合)帝(六十句) 嚩日嚕(二合、引)納婆(二合)吠(六十一句) 嚩日囉(二合)三(去)婆(去)吠(六十二句) 嚩日嚕(二合、引)嚩日𥟦(二合)拏(入)(六十三句) 嚩日囕(二合)婆(去)嚩(無可反)覩麼麼(稱名述所為事)(六十四句) 薩哩𠻱薩(轉舌)嚩(同上)薩怛嚩(二合、引)(六十五) 難(上)左迦(去)野跛哩秫弟室者(二合)婆(去)嚩覩茗(去)薩娜(引)(六十六句) 薩(轉舌)嚩誐底(丁以反)跛哩秫弟室者(二合)(六十七句) 薩(轉舌)嚩怛他(去引)誐哆(六十八句) 三(去)麼娑嚩娑(六十九句) 地瑟恥(二合)帝(七十句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆室者(二合)𤚥(牟敢反、引)(七十一句) 薩麼(引)娑嚩(二合、引)薩演(引)覩(七十二句) 唵(引)悉地野(二合)悉地野(二合)(七十三句) 沒𠆙沒𠆙(七十四句) 尾戍(引)馱野尾戍(引)馱野(七十五句) 尾冐(重呼)馱野尾冐(重呼)馱野(七十六句) 謨(去引)左謨(去引)左(七十七句) 尾謨(去引)左野尾謨(去引)左野(七十八句) 戍(引)馱野戍(引)馱野尾戍(引)馱野(七十九句) 三(去)滿哆(引)怛(半音呼)跛哩謨(去引
引)欲尾秫弟(三十九句) 唵(引)母𡫸母𡫸摩賀(引)母𡫸(四十句) 阿(去)母𡫸阿(去)母𡫸(四十一句) 尾母𡫸尾母𡫸摩賀(引)尾母𡫸(四十二句) 沫底(丁利反)沫底(丁利反)摩賀(引)沫底(丁以反)(四十三句) 怛他(去引)部(引)哆(四十四句) 句(引)致跛哩秫弟(四十五句) 尾娑怖(二合)吒尾秫弟(四十六句) 唵(引)醯醯(四十七句) 惹野惹野摩賀(引)惹野(四十八句) 娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(四十九句) 娑𩑼(二合)囉娑𩑼(二合)囉(五十) 薩(轉舌)嚩(同上)沒馱(引)(五十一句) 地瑟姹(二合、引)曩(引)(五十二句) 地瑟恥(二合)帝(五十三句) 秫弟秫弟(五十四句) 嚩(武鉢反)日[口*(黍-禾+利)](二合)嚩(同上)日[口*(黍-禾+利)](二合)摩賀(引)嚩日[口*(黍-禾+利)](二合)(五十五句) 阿(去)嚩日[口*(黍-禾+利)](二合)嚩日囉(二合)蘖(轉舌呼)陛(五十六句) 惹野蘖(轉舌)陛(五十七句) 尾惹野蘖(轉舌)陛(五十八句) 嚩日囉(二合)入嚩(二合)攞蘖(轉舌呼)陛(五十九句) 嚩日嚕(二合、引)那誐(二合)帝(六十句) 嚩日嚕(二合、引)納婆(二合)吠(六十一句) 嚩日囉(二合)三(去)婆(去)吠(六十二句) 嚩日嚕(二合、引)嚩日𥟦(二合)拏(入)(六十三句) 嚩日囕(二合)婆(去)嚩(無可反)覩麼麼(稱名述所為事)(六十四句) 薩哩𠻱薩(轉舌)嚩(同上)薩怛嚩(二合、引)(六十五) 難(上)左迦(去)野跛哩秫弟室者(二合)婆(去)嚩覩茗(去)薩娜(引)(六十六句) 薩(轉舌)嚩誐底(丁以反)跛哩秫弟室者(二合)(六十七句) 薩(轉舌)嚩怛他(去引)誐哆(六十八句) 三(去)麼娑嚩娑(六十九句) 地瑟恥(二合)帝(七十句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆室者(二合)𤚥(牟敢反、引)(七十一句) 薩麼(引)娑嚩(二合、引)薩演(引)覩(七十二句) 唵(引)悉地野(二合)悉地野(二合)(七十三句) 沒𠆙沒𠆙(七十四句) 尾戍(引)馱野尾戍(引)馱野(七十五句) 尾冐(重呼)馱野尾冐(重呼)馱野(七十六句) 謨(去引)左謨(去引)左(七十七句) 尾謨(去引)左野尾謨(去引)左野(七十八句) 戍(引)馱野戍(引)馱野尾戍(引)馱野(七十九句) 三(去)滿哆(引)怛(半音呼)跛哩謨(去引
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)左野(八十句) 三(去)滿哆囉濕茗(二合)跛哩秫弟(八十一句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆三麼野(引)(八十二句) 地瑟姹(二合)曩(引)(八十三) 地瑟恥(二合)帝(八十四句) 唵(引)母捺[口*(黍-禾+利)](二合)摩賀(引)母捺囉(二合)(八十五句) 滿怛囉(二合)鉢娜(引)(八十六句) 地瑟恥(二合)帝(八十七句) 娑嚩(二合、引)賀(引)(八十八句)
)左野(八十句) 三(去)滿哆囉濕茗(二合)跛哩秫弟(八十一句) 薩(轉舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆三麼野(引)(八十二句) 地瑟姹(二合)曩(引)(八十三) 地瑟恥(二合)帝(八十四句) 唵(引)母捺[口*(黍-禾+利)](二合)摩賀(引)母捺囉(二合)(八十五句) 滿怛囉(二合)鉢娜(引)(八十六句) 地瑟恥(二合)帝(八十七句) 娑嚩(二合、引)賀(引)(八十八句)
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