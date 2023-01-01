尊勝佛頂脩瑜伽法軌儀

尊勝佛頂真言修瑜伽軌儀卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊勝佛頂真言修瑜伽軌儀卷下

善無畏三藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善無畏三藏

大灌頂曼荼羅品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大灌頂曼荼羅品第八

我今復說修瑜祇者觀曼荼羅并畫諸聖眾樣者淨與不淨。但發菩提心為淨。內外緣合，不擇時日。若擇清淨者，內外淨，一一依如上說。日月時節，及清淨勝地、佛堂、殿宇、蘭若、伽藍、山林、樹下，一依四種曼荼羅法，方、圓、三角、半月等形，及以青、黃、赤、白，各依本方而作曼荼羅。今略《金剛頂大毘盧遮那經》，并釋義十卷，蘇悉地、蘇摩呼、如意輪、七俱胝、瞿醯且怛羅、不空羂索等經，撰集壇儀。舉一法現其三種，唯形色等異，圖如左： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今復說修瑜祇者觀曼荼羅并畫諸聖眾樣者淨與不淨。但發菩提心為淨。內外緣合，不擇時日。若擇清淨者，內外淨，一一依如上說。日月時節，及清淨勝地、佛堂、殿宇、蘭若、伽藍、山林、樹下，一依四種曼荼羅法，方、圓、三角、半月等形，及以青、黃、赤、白，各依本方而作曼荼羅。今略《金剛頂大毘盧遮那經》，并釋義十卷，蘇悉地、蘇摩呼、如意輪、七俱胝、瞿醯且怛羅、不空羂索等經，撰集壇儀。舉一法現其三種，唯形色等異，圖如左：

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如上所說，圖曼荼羅時，先觀如前所說五輪及淨界訖，然後作之。若畫曼荼羅及畫尊像等，結界、召請、供養時，要須先用一切佛頂輪王心真言及手印、難勝忿怒王真言手印辟除護身，然後起首作諸事業、和彩色。但所用物，皆須此二明王、真言印等。其一切佛頂輪王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上所說，圖曼荼羅時，先觀如前所說五輪及淨界訖，然後作之。若畫曼荼羅及畫尊像等，結界、召請、供養時，要須先用一切佛頂輪王心真言及手印、難勝忿怒王真言手印辟除護身，然後起首作諸事業、和彩色。但所用物，皆須此二明王、真言印等。其一切佛頂輪王真言曰：

「oṃ trūṃ huṃ phaṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ trūṃ huṃ phaṭ

其手印相者：以兩手勾，內叉十指合掌，直竪二中指，合頭，加持五處為護身。加持所用器物彩色，及指地為清淨，光顯護淨等事。若召請時，二中指合屈，來去三召。若奉送本尊等時，向外撥之三遍。結界、護身、辟除等，以難勝忿怒王真言及手印便成辦事，一切處用。難勝忿怒王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相者：以兩手勾，內叉十指合掌，直竪二中指，合頭，加持五處為護身。加持所用器物彩色，及指地為清淨，光顯護淨等事。若召請時，二中指合屈，來去三召。若奉送本尊等時，向外撥之三遍。結界、護身、辟除等，以難勝忿怒王真言及手印便成辦事，一切處用。難勝忿怒王真言曰：

「oṃ vi kra nda dhū na dhū na hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ vi kra nda dhū na dhū na hūṃ

若不得此二明王及印，作一切佛頂法，法則不成。要須作前件一切法等真言印契了，仍須加此二法，寧不得上件所說諸契真言等，但用此一切佛頂印真言、難勝忿怒王真言印，即得辦諸事業，無不成就者。一切召請、結界、光顯、辟除、護淨、自護護他、護道場界、奉送諸尊等，皆同用此二明王真言印契，無不成辦。其持誦、結印功德，唯佛乃能說之，餘一切菩薩、聲聞所不能知。何以故？一切佛頂心最為勝故，一切佛頂中尊勝佛頂能除一切煩惱業障故。號為尊勝佛頂心，亦名除障佛頂。難勝忿怒王真言印者，準一切佛頂心印，唯改右中指上節屈，拄左中指上節即是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不得此二明王及印，作一切佛頂法，法則不成。要須作前件一切法等真言印契了，仍須加此二法，寧不得上件所說諸契真言等，但用此一切佛頂印真言、難勝忿怒王真言印，即得辦諸事業，無不成就者。一切召請、結界、光顯、辟除、護淨、自護護他、護道場界、奉送諸尊等，皆同用此二明王真言印契，無不成辦。其持誦、結印功德，唯佛乃能說之，餘一切菩薩、聲聞所不能知。何以故？一切佛頂心最為勝故，一切佛頂中尊勝佛頂能除一切煩惱業障故。號為尊勝佛頂心，亦名除障佛頂。難勝忿怒王真言印者，準一切佛頂心印，唯改右中指上節屈，拄左中指上節即是。

其所畫方曼荼羅法則者，方八肘，或十二肘，或三十八肘。若自為眾生造，四肘或七八肘等亦得。若大作者，或官府上下為國者，上至一百八肘，下至三十者，任意大造。其八肘者，四肘者為中心，大圓更分為五圓，四隅半月輪，每圓畫九尊。其半月輪畫六足尊，大圓四面畫八瓶四輪，十六嚩日囉(二合)為柱，等皆絓綵帛。四肘分兩院，各二肘。其二肘分別為兩院，又兩院各分三道。第二院外緣畫三道：白、黃、赤，表三佛頂之義，亦是戒定慧三學義也。第三院外緣畫五道：白、黃、赤、青、黑，此表五佛頂五智之義。其兩院中各分三道，從外第一院諸聖眾座位向內，第二道布列諸寶瓶、香爐、燈明、閼伽、飲食、菓盤、諸漿等處內，第三道是辦事侍者行食來往之道。第二院亦準此。其中台畫大圓明，中又分為九圓，每輪中更分為九圓，其圓畫九聖者等，中心圓中畫毘盧遮那如來；四面，尊勝等四頂輪王；四隅，四波羅蜜菩薩。四隅半月中心，各畫四大頂輪王，各畫四供養波羅蜜等，一依瑜伽具有法則，不能一一載名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所畫方曼荼羅法則者，方八肘，或十二肘，或三十八肘。若自為眾生造，四肘或七八肘等亦得。若大作者，或官府上下為國者，上至一百八肘，下至三十者，任意大造。其八肘者，四肘者為中心，大圓更分為五圓，四隅半月輪，每圓畫九尊。其半月輪畫六足尊，大圓四面畫八瓶四輪，十六嚩日囉(二合)為柱，等皆絓綵帛。四肘分兩院，各二肘。其二肘分別為兩院，又兩院各分三道。第二院外緣畫三道：白、黃、赤，表三佛頂之義，亦是戒定慧三學義也。第三院外緣畫五道：白、黃、赤、青、黑，此表五佛頂五智之義。其兩院中各分三道，從外第一院諸聖眾座位向內，第二道布列諸寶瓶、香爐、燈明、閼伽、飲食、菓盤、諸漿等處內，第三道是辦事侍者行食來往之道。第二院亦準此。其中台畫大圓明，中又分為九圓，每輪中更分為九圓，其圓畫九聖者等，中心圓中畫毘盧遮那如來；四面，尊勝等四頂輪王；四隅，四波羅蜜菩薩。四隅半月中心，各畫四大頂輪王，各畫四供養波羅蜜等，一依瑜伽具有法則，不能一一載名字。

其第二院直東，釋迦牟尼如來結跏趺坐，作說法相。座下左右天帝釋并善住天子合掌恭敬，兩膝著地，瞻仰如來請問：「世尊！云何除災？云何延壽？云何去七返畜生之身？」如是請已，爾時世尊慈悲愍念，便入除障三摩地。從如來頂上發生惹耶三摩地，狀若輪王之像，白色首戴五佛寶冠，手執金剛鉤，項背圓光，通身如車輪狀，暉曜赫奕。現此三摩地時，十方世界六種震動。十方世界一切地獄六趣眾生，應墮惡道者，皆悉滅除一切惡業，不復受，若便得生天及十方清淨國土。為此善住天子七返惡道之身一時消滅，是故號為除障佛頂輪王，即是五佛頂輪王之一數，并通三佛頂八大頂輪王也。如來左右彌勒菩薩，手執法界印；曼殊室利菩薩，手持青蓮華，各執本契，一手把拂，皆側向如來立。其如來左右，如來毫相、如來心、如來舌相、如來眼、如來鼻、如來牙、如來耳、如來臍、如來腰、如來槊、如來無畏、如來力、如來馬陰藏、如來眉、如來口、如來無能勝明王、如來無能勝明妃。院四角，香波羅蜜三昧耶、寶波羅蜜三昧耶、華波羅蜜三昧耶、塗香波羅蜜三昧耶，相對各在圓明中。其餘如來毫相等，各執本契，種種莊嚴，結跏趺坐。四面各畫十方佛并二仕菩薩等。又四大阿羅漢，四辟支佛等，分布四面。其北面中心畫觀自在王菩薩，左右畫蓮華部內眷屬：得大勢至、觀自在菩薩、二白處尊觀自在菩薩、苾俱胝觀自在菩薩、不空羂索觀自在菩薩、多羅觀自在菩薩、如意輪觀自在菩薩、喬哩觀自在菩薩、吉祥觀自在菩薩、大吉祥觀自在菩薩、佛吉祥觀自在菩薩、水吉祥觀自在菩薩、馬頭明王觀自在菩薩、蓮華軍荼利明王觀自在菩薩、一髻明王觀自在菩薩。如上諸聖者等，皆執本契，種種莊嚴，於蓮華座上半跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其第二院直東，釋迦牟尼如來結跏趺坐，作說法相。座下左右天帝釋并善住天子合掌恭敬，兩膝著地，瞻仰如來請問：「世尊！云何除災？云何延壽？云何去七返畜生之身？」如是請已，爾時世尊慈悲愍念，便入除障三摩地。從如來頂上發生惹耶三摩地，狀若輪王之像，白色首戴五佛寶冠，手執金剛鉤，項背圓光，通身如車輪狀，暉曜赫奕。現此三摩地時，十方世界六種震動。十方世界一切地獄六趣眾生，應墮惡道者，皆悉滅除一切惡業，不復受，若便得生天及十方清淨國土。為此善住天子七返惡道之身一時消滅，是故號為除障佛頂輪王，即是五佛頂輪王之一數，并通三佛頂八大頂輪王也。如來左右彌勒菩薩，手執法界印；曼殊室利菩薩，手持青蓮華，各執本契，一手把拂，皆側向如來立。其如來左右，如來毫相、如來心、如來舌相、如來眼、如來鼻、如來牙、如來耳、如來臍、如來腰、如來槊、如來無畏、如來力、如來馬陰藏、如來眉、如來口、如來無能勝明王、如來無能勝明妃。院四角，香波羅蜜三昧耶、寶波羅蜜三昧耶、華波羅蜜三昧耶、塗香波羅蜜三昧耶，相對各在圓明中。其餘如來毫相等，各執本契，種種莊嚴，結跏趺坐。四面各畫十方佛并二仕菩薩等。又四大阿羅漢，四辟支佛等，分布四面。其北面中心畫觀自在王菩薩，左右畫蓮華部內眷屬：得大勢至、觀自在菩薩、二白處尊觀自在菩薩、苾俱胝觀自在菩薩、不空羂索觀自在菩薩、多羅觀自在菩薩、如意輪觀自在菩薩、喬哩觀自在菩薩、吉祥觀自在菩薩、大吉祥觀自在菩薩、佛吉祥觀自在菩薩、水吉祥觀自在菩薩、馬頭明王觀自在菩薩、蓮華軍荼利明王觀自在菩薩、一髻明王觀自在菩薩。如上諸聖者等，皆執本契，種種莊嚴，於蓮華座上半跏趺坐。

次南面中心畫執金剛王祕密主菩薩，手持嚩日囉(二合)，結跏趺坐。於菩薩左右金剛部內，諸聖眾次第安置：金剛母菩薩、金剛拳菩薩、金剛鎖菩薩、金剛眼菩薩、金剛忿怒菩薩、金剛索菩薩、金剛軍荼利菩薩、金剛矟菩薩、金剛火菩薩、金剛鐸菩薩、金剛喜菩薩、金剛棒菩薩、金剛心菩薩、金剛蘇波呼菩薩、金剛童子菩薩、金剛赤身菩薩、金剛青面菩薩等。如上諸金剛菩薩等，各執嚩日囉(二合)、輪、索、棒、矟等本印契，次第而坐，光焰瓔珞等莊嚴之具，皆如法狀之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次南面中心畫執金剛王祕密主菩薩，手持嚩日囉(二合)，結跏趺坐。於菩薩左右金剛部內，諸聖眾次第安置：金剛母菩薩、金剛拳菩薩、金剛鎖菩薩、金剛眼菩薩、金剛忿怒菩薩、金剛索菩薩、金剛軍荼利菩薩、金剛矟菩薩、金剛火菩薩、金剛鐸菩薩、金剛喜菩薩、金剛棒菩薩、金剛心菩薩、金剛蘇波呼菩薩、金剛童子菩薩、金剛赤身菩薩、金剛青面菩薩等。如上諸金剛菩薩等，各執嚩日囉(二合)、輪、索、棒、矟等本印契，次第而坐，光焰瓔珞等莊嚴之具，皆如法狀之。

其西門左右安置八大菩薩等：虛空藏菩薩、地藏菩薩、除蓋障菩薩、慈氏菩薩、曼殊室利童子菩薩、持地菩薩、蓮華手菩薩、祕密主等，次第門左右安置之，各執本契，種種莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其西門左右安置八大菩薩等：虛空藏菩薩、地藏菩薩、除蓋障菩薩、慈氏菩薩、曼殊室利童子菩薩、持地菩薩、蓮華手菩薩、祕密主等，次第門左右安置之，各執本契，種種莊嚴。

其外院各安十方護法神王等，各領眷屬。左右畫四箇侍者。如東北角伊舍那，手執怛利首羅；左右各二侍者，隨執本方印契；東門北東方提頭賴吒天王，手執琵琶并四侍者；東門南上方護法天帝釋王，手持嚩日囉(二合)，各領四侍者。外院四面各畫辟支佛、四大聲聞眾。東南角火天神在於火焰中坐，手持澡罐、數珠，左右各二侍者。南面畫閻羅王，手執死王節印。閻羅后及判官鬼類等眷屬，左右畫之。西南角畫羅剎王，手把劍，各有二侍者，手執刀而坐。西面門南西方水天神，被甲，頭上蛇頭，手把龍索，四侍者左右兩膝跪坐，合掌而住。門北下方地神阿修羅王，手把寶瓶，四侍者亦如是。又南門西面，日天子并后，乘五馬車，兩手把開蓮華坐圓輪，七曜各其本色，手執本印，在日左右圍繞。門東面，月天子并后，乘五鵝車，手執風幢，上伏兔，坐白月輪中。二十八宿各執本契，隨本方色狀若天形，遶月天而坐。其東面南北面閒處，各畫諸悉地仙天等，各有三四侍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其外院各安十方護法神王等，各領眷屬。左右畫四箇侍者。如東北角伊舍那，手執怛利首羅；左右各二侍者，隨執本方印契；東門北東方提頭賴吒天王，手執琵琶并四侍者；東門南上方護法天帝釋王，手持嚩日囉(二合)，各領四侍者。外院四面各畫辟支佛、四大聲聞眾。東南角火天神在於火焰中坐，手持澡罐、數珠，左右各二侍者。南面畫閻羅王，手執死王節印。閻羅后及判官鬼類等眷屬，左右畫之。西南角畫羅剎王，手把劍，各有二侍者，手執刀而坐。西面門南西方水天神，被甲，頭上蛇頭，手把龍索，四侍者左右兩膝跪坐，合掌而住。門北下方地神阿修羅王，手把寶瓶，四侍者亦如是。又南門西面，日天子并后，乘五馬車，兩手把開蓮華坐圓輪，七曜各其本色，手執本印，在日左右圍繞。門東面，月天子并后，乘五鵝車，手執風幢，上伏兔，坐白月輪中。二十八宿各執本契，隨本方色狀若天形，遶月天而坐。其東面南北面閒處，各畫諸悉地仙天等，各有三四侍者。

如上諸聖眾，如法一一具畫本形像，名為上曼荼羅。若單畫印契，於蓮華臺上放光明焰，名曰中曼荼羅。若畫蓮華臺上書種子梵字，光焰圍繞，或但寫梵種子字者，號曰下曼荼羅。若國難除災者，第三院中畫五岳四瀆君王軍兵眾、地界國內神祇等，如法畫之。若起逆賊者，臨時改變。第四院畫賊徒失度之狀，半入壇下鎮之。如是畫畢，結界辟除召請，便下寶瓶、香爐、燃燈、菓盤、塗香、末香、凡香等，及諸妙漿閼伽，隨諸尊位下之。臨時看事相應任意大小，若大一百八肘，或三十五肘，或十五肘已來者，寶瓶二十五箇；若八肘已來者十一箇，下至六箇。餘供養者隨時而奉獻之。中心九圓中各各下之。外二院共十六，四角四門相對，名增益曼荼羅。息炎曼荼羅者，唯改圓；若降伏，三角；若攝召，半月形。餘皆同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上諸聖眾，如法一一具畫本形像，名為上曼荼羅。若單畫印契，於蓮華臺上放光明焰，名曰中曼荼羅。若畫蓮華臺上書種子梵字，光焰圍繞，或但寫梵種子字者，號曰下曼荼羅。若國難除災者，第三院中畫五岳四瀆君王軍兵眾、地界國內神祇等，如法畫之。若起逆賊者，臨時改變。第四院畫賊徒失度之狀，半入壇下鎮之。如是畫畢，結界辟除召請，便下寶瓶、香爐、燃燈、菓盤、塗香、末香、凡香等，及諸妙漿閼伽，隨諸尊位下之。臨時看事相應任意大小，若大一百八肘，或三十五肘，或十五肘已來者，寶瓶二十五箇；若八肘已來者十一箇，下至六箇。餘供養者隨時而奉獻之。中心九圓中各各下之。外二院共十六，四角四門相對，名增益曼荼羅。息炎曼荼羅者，唯改圓；若降伏，三角；若攝召，半月形。餘皆同。

尊勝真言證瑜伽悉地品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊勝真言證瑜伽悉地品第九

復次，如是畫上中下曼荼羅，如法供養，作法念誦十萬遍，必得上悉地。若一百、二百、三百、四百萬遍，不作法亦得成就，一切世間所求勝事無不隨意，除遣五逆事、背恩德等，餘皆成就。若千萬遍，必獲無生悉地，即同本尊之身。若初持誦十萬、二十萬、百萬數內，有種種相現，必不得取捨，一心之外更無餘物。自心是佛，如實知自心即是菩提。故但知求無上菩提，得成之日自知。某時有如是相現，為如是事，應了了自知，不假須妄生分別，必墮毘那夜迦境界。若燈焰自然高，或一尺二尺已上，先不燒香、香爐忽有焰起，或幡無風自動，或微雨或天華等者，或齒落更生，或白髮鬚髭變黑，更生牙齒，或先有病患自然除差，或先無福德，福德增加，或先愚癡加以聰慧，智慧日益，先是愚癡，除癡慧生，或先所求解才筆文章日新悟解，世出世間勝事隨意即成，或曾未解真言、印契、祕密法等，自然悟解，先不通大乘經典善知通塞，如是等事皆是滅罪除障之相，未是成就真言之法。或見諸佛國土，或見自身為諸佛國遍滿法界，如是等事不可具說。欲成就真言近悉地之相，更勤功德念誦必得成就，非但得長壽增福，如法持誦必獲無生悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如是畫上中下曼荼羅，如法供養，作法念誦十萬遍，必得上悉地。若一百、二百、三百、四百萬遍，不作法亦得成就，一切世間所求勝事無不隨意，除遣五逆事、背恩德等，餘皆成就。若千萬遍，必獲無生悉地，即同本尊之身。若初持誦十萬、二十萬、百萬數內，有種種相現，必不得取捨，一心之外更無餘物。自心是佛，如實知自心即是菩提。故但知求無上菩提，得成之日自知。某時有如是相現，為如是事，應了了自知，不假須妄生分別，必墮毘那夜迦境界。若燈焰自然高，或一尺二尺已上，先不燒香、香爐忽有焰起，或幡無風自動，或微雨或天華等者，或齒落更生，或白髮鬚髭變黑，更生牙齒，或先有病患自然除差，或先無福德，福德增加，或先愚癡加以聰慧，智慧日益，先是愚癡，除癡慧生，或先所求解才筆文章日新悟解，世出世間勝事隨意即成，或曾未解真言、印契、祕密法等，自然悟解，先不通大乘經典善知通塞，如是等事皆是滅罪除障之相，未是成就真言之法。或見諸佛國土，或見自身為諸佛國遍滿法界，如是等事不可具說。欲成就真言近悉地之相，更勤功德念誦必得成就，非但得長壽增福，如法持誦必獲無生悉地。

悉地有三種。下悉地者長生不死，地仙中為王，或世間一切勝事巧妙合練赤白，種種勝事，多聞、智慧、福德，無不具足，住壽萬萬歲。中悉地者隱形，悉地中為轉輪聖王，住壽一劫。上悉地者，所加持藥物、器杖等三相具現，得證五地已上八地已來菩薩之身，一念之間，無量諸天、大梵天王，無量帝釋天、眾毘沙門天王等，各領無量大威德天眾迎來。一念之頃，過十佛剎微塵數佛世界，一一佛前承事供養，隨眾生趣，化度眾生。如是說者，名為有相悉地之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉地有三種。下悉地者長生不死，地仙中為王，或世間一切勝事巧妙合練赤白，種種勝事，多聞、智慧、福德，無不具足，住壽萬萬歲。中悉地者隱形，悉地中為轉輪聖王，住壽一劫。上悉地者，所加持藥物、器杖等三相具現，得證五地已上八地已來菩薩之身，一念之間，無量諸天、大梵天王，無量帝釋天、眾毘沙門天王等，各領無量大威德天眾迎來。一念之頃，過十佛剎微塵數佛世界，一一佛前承事供養，隨眾生趣，化度眾生。如是說者，名為有相悉地之法。

其念誦藥物器杖者，光明砂、雄黃、牛黃、大小還丹、龍腦香、水精珠、寶珠、真珠等，如是皆有分數。其器杖者，嚩日囉(二合)五股、三股、獨股，輪、鉤、數珠及寶冠等物，一一皆依法作之。其無相悉地者，前三種悉地為下悉地。若無相中悉地者，或得本尊身，若得應化身乃至十地位之菩薩之身，號曰中悉地。其上悉地者，三業即是三密，三密即是三身，三身即是大毘盧遮那如來智。若得如是毘盧遮那之身，若證法界普現色身，同一法界同一體性，一心之外更無一物而可得立。諸佛虛空相，虛空亦無相，心同虛空故，修瑜祇者亦同一體，一念之頃越三妄執，度三僧祇行，初發心時便成正覺，即是悉地之身也。此是無相悉地中，最上悉地之法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其念誦藥物器杖者，光明砂、雄黃、牛黃、大小還丹、龍腦香、水精珠、寶珠、真珠等，如是皆有分數。其器杖者，嚩日囉(二合)五股、三股、獨股，輪、鉤、數珠及寶冠等物，一一皆依法作之。其無相悉地者，前三種悉地為下悉地。若無相中悉地者，或得本尊身，若得應化身乃至十地位之菩薩之身，號曰中悉地。其上悉地者，三業即是三密，三密即是三身，三身即是大毘盧遮那如來智。若得如是毘盧遮那之身，若證法界普現色身，同一法界同一體性，一心之外更無一物而可得立。諸佛虛空相，虛空亦無相，心同虛空故，修瑜祇者亦同一體，一念之頃越三妄執，度三僧祇行，初發心時便成正覺，即是悉地之身也。此是無相悉地中，最上悉地之法也。

尊勝佛頂真言修瑜伽護摩品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊勝佛頂真言修瑜伽護摩品第十

我今復說護摩之法。護摩雖有多種，今略說四種，盡攝一切護摩之法。所謂：除災圓爐、增益方爐、攝召半月、降伏三角。如是四種護摩具有兩種：一者外護摩，二者內護摩。若外護摩者，一依常度依事法對。於曼荼羅外相望處，淨治地泥塗，量取四肘，中心掘深一肘，方圓等。脣高八指，脣闊四指。外安重緣，亦闊四指二肘，各分兩邊。分四面安置諸聖眾，爐四面布茅草，以末押根順押之。淨泥揑作輪，闊一磔手，高一指，具八輻輞，而作安於爐底。以楓木為柴，長一肘，以本押末而順押累之。著火之法，必不得口吹，要須取淨處火，隨法而用，或以扇扇之。火著已，即灑淨香水，請火天令坐爐中，即捧華散其爐中，以閼伽水獻之。取蘇三遍，以大杓一一真言泮爐中。次取油，次乳，次酪，次蜜，各護摩三遍。次乳粥、粳米飯，又取五穀粥皆護摩。次取長一寸黑沈香、白檀木、紫檀木，各取三枝搵酥中，擲之爐中。又取柏木長十二指，一向本末束之，取三條還酥中搵上下，擲之爐中。又用楊枝，亦準前法燒之。次取沈香木等各三遍。次取沈香、末香、白檀、紫檀、煎香末等，已上末以蜜和濕泮之。安悉末、丁香末、熏陸香末、健怛囉娑末，已上和蘇泮之。甘松末、藿香、零陵末，已上和蜜泮之。乳頭香、安悉香、健怛羅、娑闍囉娑香、龍腦香、丁香顆用之，豆䓻、白芥子和香。如是等堅木香、堅木香末、脂香、脂香末，次第取各三遍護摩之，然後奉送火天還本座位，即請本尊奉華閼伽等，奉坐爐內令生歡喜，即取酥等以大杓三遍，次小杓一百八遍，或千遍護摩，然後護摩蜜、乳酪、油、諸香水末及五穀等，一依如上，即奉閼伽還本位中。每所供養香及木等，皆滿三把，留五穀粥器中。次第大曼荼羅中諸佛頂輪王，及外院佛及菩薩，下至十方護世天神等，一一護摩之。或都諸色物等，各三遍護摩，一依如上。諸木蘇等，盡護摩之。其所供養香物等，都和五穀粥中相和。先為國主、皇后，及太子、諸王、公主、宰相、百寮、法界眾生，乃至自己身，各為三遍護摩。最後取爐，四面供養飯、菓盤等，一一加持護摩之。其火壇四角，置五寶瓶、香爐、菓盤等，一依大壇法。方、圓、三角、半月火爐，一依如上大壇法用。若能如是作法無不成矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今復說護摩之法。護摩雖有多種，今略說四種，盡攝一切護摩之法。所謂：除災圓爐、增益方爐、攝召半月、降伏三角。如是四種護摩具有兩種：一者外護摩，二者內護摩。若外護摩者，一依常度依事法對。於曼荼羅外相望處，淨治地泥塗，量取四肘，中心掘深一肘，方圓等。脣高八指，脣闊四指。外安重緣，亦闊四指二肘，各分兩邊。分四面安置諸聖眾，爐四面布茅草，以末押根順押之。淨泥揑作輪，闊一磔手，高一指，具八輻輞，而作安於爐底。以楓木為柴，長一肘，以本押末而順押累之。著火之法，必不得口吹，要須取淨處火，隨法而用，或以扇扇之。火著已，即灑淨香水，請火天令坐爐中，即捧華散其爐中，以閼伽水獻之。取蘇三遍，以大杓一一真言泮爐中。次取油，次乳，次酪，次蜜，各護摩三遍。次乳粥、粳米飯，又取五穀粥皆護摩。次取長一寸黑沈香、白檀木、紫檀木，各取三枝搵酥中，擲之爐中。又取柏木長十二指，一向本末束之，取三條還酥中搵上下，擲之爐中。又用楊枝，亦準前法燒之。次取沈香木等各三遍。次取沈香、末香、白檀、紫檀、煎香末等，已上末以蜜和濕泮之。安悉末、丁香末、熏陸香末、健怛囉娑末，已上和蘇泮之。甘松末、藿香、零陵末，已上和蜜泮之。乳頭香、安悉香、健怛羅、娑闍囉娑香、龍腦香、丁香顆用之，豆䓻、白芥子和香。如是等堅木香、堅木香末、脂香、脂香末，次第取各三遍護摩之，然後奉送火天還本座位，即請本尊奉華閼伽等，奉坐爐內令生歡喜，即取酥等以大杓三遍，次小杓一百八遍，或千遍護摩，然後護摩蜜、乳酪、油、諸香水末及五穀等，一依如上，即奉閼伽還本位中。每所供養香及木等，皆滿三把，留五穀粥器中。次第大曼荼羅中諸佛頂輪王，及外院佛及菩薩，下至十方護世天神等，一一護摩之。或都諸色物等，各三遍護摩，一依如上。諸木蘇等，盡護摩之。其所供養香物等，都和五穀粥中相和。先為國主、皇后，及太子、諸王、公主、宰相、百寮、法界眾生，乃至自己身，各為三遍護摩。最後取爐，四面供養飯、菓盤等，一一加持護摩之。其火壇四角，置五寶瓶、香爐、菓盤等，一依大壇法。方、圓、三角、半月火爐，一依如上大壇法用。若能如是作法無不成矣。

若其惡相，正護摩之時，忽然火死，或黑焰，或驢騾等聲，皆是不成之相也。若火色與本法相應，即是成相。或聲音相貌，本法不相應，不成之相也。若除災法火色白，若增益法火色黃，若降伏法火色赤，若攝召法火色青。相貌者，如傘蓋、嚩日囉(二合)、蓮華鐸，焰光、善妙聲音，皆與本法相應，皆是成就之相。凡念誦護摩作法之時，依本時而作，速得悉地。所謂從初夜二更、三更為除災時也，夜半攝召時，後夜至明增益時，日中降伏時。其四種護摩，各各木香藥爐形等，各有殊異，準蘇悉地具明，臨時採作之。已說事法護摩之儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若其惡相，正護摩之時，忽然火死，或黑焰，或驢騾等聲，皆是不成之相也。若火色與本法相應，即是成相。或聲音相貌，本法不相應，不成之相也。若除災法火色白，若增益法火色黃，若降伏法火色赤，若攝召法火色青。相貌者，如傘蓋、嚩日囉(二合)、蓮華鐸，焰光、善妙聲音，皆與本法相應，皆是成就之相。凡念誦護摩作法之時，依本時而作，速得悉地。所謂從初夜二更、三更為除災時也，夜半攝召時，後夜至明增益時，日中降伏時。其四種護摩，各各木香藥爐形等，各有殊異，準蘇悉地具明，臨時採作之。已說事法護摩之儀。

第二內護摩者，三處同一體。三處同一體者，大曼荼羅即是護摩曼荼羅，護摩曼荼羅即是己身，己身即是火天，火天即是毘盧遮那如來。毘盧遮那如來、火天、己身，三種無二，等無差別，同一體故，具足三身。大日遍照法界，無所不遍，不生不滅，離言離想。生與無生，無非大日，故號為法身。護摩者，此方為火天，火能燒艸木卉林，無有餘者。天者智也，智火能燒一切無明株杌，無不盡燒。遮那大日即是法身，火天智火即是應身，己身能住方便即是化身。故經云：「方便為究竟，能作一切佛事。」是故自身為化身。此三種同一體相，入五智輪，頂上觀法界生，智火燒除一切業障等，能滿一切眾生願。其四種護摩隨本法作。若除災等一依外護摩，能轉一切障，令生諸福德。一依毘盧遮那經十二種火法，次第而用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二內護摩者，三處同一體。三處同一體者，大曼荼羅即是護摩曼荼羅，護摩曼荼羅即是己身，己身即是火天，火天即是毘盧遮那如來。毘盧遮那如來、火天、己身，三種無二，等無差別，同一體故，具足三身。大日遍照法界，無所不遍，不生不滅，離言離想。生與無生，無非大日，故號為法身。護摩者，此方為火天，火能燒艸木卉林，無有餘者。天者智也，智火能燒一切無明株杌，無不盡燒。遮那大日即是法身，火天智火即是應身，己身能住方便即是化身。故經云：「方便為究竟，能作一切佛事。」是故自身為化身。此三種同一體相，入五智輪，頂上觀法界生，智火燒除一切業障等，能滿一切眾生願。其四種護摩隨本法作。若除災等一依外護摩，能轉一切障，令生諸福德。一依毘盧遮那經十二種火法，次第而用之。

尊勝真言修瑜伽祈雨法品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊勝真言修瑜伽祈雨法品第十一

我今次說祈雨之法。為利群品，略說祈雨之法。天氣亢旱，甘澤不調，赤旱千里，苗稼不生，萬類惶惶，國土不寧，火天災競起，水陸眾生命在朝夕。修瑜祇者，見如是眾生受苦，起大慈心，即略作祈雨曼荼羅。其祈雨曼荼羅大小準上，臨時任意。壇基高一尺，淨泥及和牛糞塗地，更加壇外四五尺，淨地泥飾。以種種雜香末和為水，細細塗之，下及外三尺淨處。其曼荼羅高一尺，四門安蹈道，更基一二肘，緣以為畫諸八大龍王并妃眷屬。東方三首，身長三肘；南方五首，身長五肘；西方七首，身長七肘；北方八首，身長八肘；中央九首，身長九肘。妃等亦準王，各領侍從一首、二首、三四五六七八等，種種身形相類(此下有畫樣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今次說祈雨之法。為利群品，略說祈雨之法。天氣亢旱，甘澤不調，赤旱千里，苗稼不生，萬類惶惶，國土不寧，火天災競起，水陸眾生命在朝夕。修瑜祇者，見如是眾生受苦，起大慈心，即略作祈雨曼荼羅。其祈雨曼荼羅大小準上，臨時任意。壇基高一尺，淨泥及和牛糞塗地，更加壇外四五尺，淨地泥飾。以種種雜香末和為水，細細塗之，下及外三尺淨處。其曼荼羅高一尺，四門安蹈道，更基一二肘，緣以為畫諸八大龍王并妃眷屬。東方三首，身長三肘；南方五首，身長五肘；西方七首，身長七肘；北方八首，身長八肘；中央九首，身長九肘。妃等亦準王，各領侍從一首、二首、三四五六七八等，種種身形相類(此下有畫樣)。

【圖：T19p0381_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T19p0381_01.gif】

上件祈雨曼荼羅大小有殊。若國，作方三十八肘；若郡縣，造方十五肘；若坊村邑，作八肘。若無主請、自私請為法界眾生作者，或在山林蘭若，或寺舍、伽藍、聚落、村邑念誦者，闊四肘或二肘，隨時大小。其曼荼羅分為三院，中心大圓又分五圓，又每圓中分為五圓。中心畫尊勝佛頂輪王，乘金翅鳥王為座，張翼，忿怒舉一足，欲捉諸龍頭腦勢，其龍等皆合掌低頭。其本尊把金剛鉤，怒形向前搭勢。其四圓各畫白傘蓋佛頂等，為中心五圓。四面各畫四波羅蜜等，皆乘金翅鳥王為座，狀如中院形勢，舉足蹈龍王等之狀，以四印押龍等尾上。外院四角四供養：東西面畫佛并二菩薩；左右畫無能勝王、難勝忿怒王；北面中心畫觀自在王菩薩，左右部母尊部心尊明王、孫婆嚩何耶曷利(二合)婆持明王等；南面祕密主執金剛藏王菩薩，左右部母尊部心尊、軍荼利金剛菩薩、忿怒大明王等；西面門南北，各畫降三世尊、不動尊明王等，外院各畫本方十方結護神，并眷屬四箇侍者；南門東西，各畫日天子、月天子并妃。四面空處，各畫七曜二十八宿等，各執本印。四面閑處畫諸悉地仙，各有侍者，及大菩薩并侍者，一如圖樣安之。其三十八肘國力作，已下府縣造十五肘、八肘者，一依上畫之。或就中國內五嶽、四瀆、五方龍等，於曼荼羅最外更塗畫圍繞。圖畫訖，內外諸院著種種飯食，一如大壇供養，食香華等同。其四肘、二肘者，不假須如法畫形像，但畫印契，或但書種子字，或書名字。其曼荼羅外二尺平淨處，以苦楝葉擣取汁，遍塗青色，四面各畫大龍王并侍者等，又對畫妃并眷屬等，三首、五頭、七八九首等，各依本方畫之。其西門蹈道中涌出半身，中央龍王并妃眷屬，向諸尊等恭敬供養，降伏請降甘雨。其三十八肘、十五肘已上者，寶瓶二十五箇；八肘已下者，五箇瓶即得。其瓶青，瓷𤬳或新瓦甕，每日新水和青黛五寶五穀，口插竹枝柏葉等，青綵長七八尺者繫項。壇上張青傘蓋，四面縣幡四七口等身青幡，壇直東懸四十九尺青幡，諸飲食香華等，一如大壇同。西面外去壇三五肘，作護摩壇一爐，具四種爐形，及爐內四方各書種子字。其種子字，「a阿」字方形，黃色，東方。「ha訶」字青色，西方，半月形。「vaṃ鑁字」圓形，北方，白色。「raṃ覽」字赤色，南方，三角形。底各畫印契等。東方畫輪，北方蓮華，南方嚩日囉(二合)，西方鉤，依本方畫之，或當方別造。召請火天本尊及諸明王等，一依如上護摩法則更無異，唯初日除災，第二日增益，第三日攝召，第四五日降伏，第六七日極忿怒降伏等事，若所期日得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上件祈雨曼荼羅大小有殊。若國，作方三十八肘；若郡縣，造方十五肘；若坊村邑，作八肘。若無主請、自私請為法界眾生作者，或在山林蘭若，或寺舍、伽藍、聚落、村邑念誦者，闊四肘或二肘，隨時大小。其曼荼羅分為三院，中心大圓又分五圓，又每圓中分為五圓。中心畫尊勝佛頂輪王，乘金翅鳥王為座，張翼，忿怒舉一足，欲捉諸龍頭腦勢，其龍等皆合掌低頭。其本尊把金剛鉤，怒形向前搭勢。其四圓各畫白傘蓋佛頂等，為中心五圓。四面各畫四波羅蜜等，皆乘金翅鳥王為座，狀如中院形勢，舉足蹈龍王等之狀，以四印押龍等尾上。外院四角四供養：東西面畫佛并二菩薩；左右畫無能勝王、難勝忿怒王；北面中心畫觀自在王菩薩，左右部母尊部心尊明王、孫婆嚩何耶曷利(二合)婆持明王等；南面祕密主執金剛藏王菩薩，左右部母尊部心尊、軍荼利金剛菩薩、忿怒大明王等；西面門南北，各畫降三世尊、不動尊明王等，外院各畫本方十方結護神，并眷屬四箇侍者；南門東西，各畫日天子、月天子并妃。四面空處，各畫七曜二十八宿等，各執本印。四面閑處畫諸悉地仙，各有侍者，及大菩薩并侍者，一如圖樣安之。其三十八肘國力作，已下府縣造十五肘、八肘者，一依上畫之。或就中國內五嶽、四瀆、五方龍等，於曼荼羅最外更塗畫圍繞。圖畫訖，內外諸院著種種飯食，一如大壇供養，食香華等同。其四肘、二肘者，不假須如法畫形像，但畫印契，或但書種子字，或書名字。其曼荼羅外二尺平淨處，以苦楝葉擣取汁，遍塗青色，四面各畫大龍王并侍者等，又對畫妃并眷屬等，三首、五頭、七八九首等，各依本方畫之。其西門蹈道中涌出半身，中央龍王并妃眷屬，向諸尊等恭敬供養，降伏請降甘雨。其三十八肘、十五肘已上者，寶瓶二十五箇；八肘已下者，五箇瓶即得。其瓶青，瓷𤬳或新瓦甕，每日新水和青黛五寶五穀，口插竹枝柏葉等，青綵長七八尺者繫項。壇上張青傘蓋，四面縣幡四七口等身青幡，壇直東懸四十九尺青幡，諸飲食香華等，一如大壇同。西面外去壇三五肘，作護摩壇一爐，具四種爐形，及爐內四方各書種子字。其種子字，「a阿」字方形，黃色，東方。「ha訶」字青色，西方，半月形。「vaṃ鑁字」圓形，北方，白色。「raṃ覽」字赤色，南方，三角形。底各畫印契等。東方畫輪，北方蓮華，南方嚩日囉(二合)，西方鉤，依本方畫之，或當方別造。召請火天本尊及諸明王等，一依如上護摩法則更無異，唯初日除災，第二日增益，第三日攝召，第四五日降伏，第六七日極忿怒降伏等事，若所期日得

甘雨即止，便與除災、增益等護摩。為諸龍等事，其降伏時用橿子木，兩頭尖用觸火。將苦練木棘刺，以黑芥子油搵兩頭護摩，或將蠟和黑白芥子末、毒藥等作龍形，寸寸叚護摩，得雨便乞歡喜等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘雨即止，便與除災、增益等護摩。為諸龍等事，其降伏時用橿子木，兩頭尖用觸火。將苦練木棘刺，以黑芥子油搵兩頭護摩，或將蠟和黑白芥子末、毒藥等作龍形，寸寸叚護摩，得雨便乞歡喜等事。

又法，取帛圖寫梵字尊勝陀羅尼，四面畫諸印契，加持念誦送龍池中，即得雨下。若有國土旱澇不調，陰陽不順，赤旱千里，無有青草苗稼等者，或背恩德起逆心，殺害無量眾生。見如是事，智者必獲發大慈大悲心，作降伏法。以大悲願故，其人彼此生天，無有獲罪。先須為國除障，誦佛頂尊勝真言一千或萬遍，若為臣佐誦五百遍，若為一切百姓，誦一萬遍，若為法界眾生，誦一千遍。然後一一依前件降伏等護摩，便意遂意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法，取帛圖寫梵字尊勝陀羅尼，四面畫諸印契，加持念誦送龍池中，即得雨下。若有國土旱澇不調，陰陽不順，赤旱千里，無有青草苗稼等者，或背恩德起逆心，殺害無量眾生。見如是事，智者必獲發大慈大悲心，作降伏法。以大悲願故，其人彼此生天，無有獲罪。先須為國除障，誦佛頂尊勝真言一千或萬遍，若為臣佐誦五百遍，若為一切百姓，誦一萬遍，若為法界眾生，誦一千遍。然後一一依前件降伏等護摩，便意遂意。

又法，每日四時護摩念誦，加持白芥子，每日打龍王心上一千八遍，即得遂意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法，每日四時護摩念誦，加持白芥子，每日打龍王心上一千八遍，即得遂意。

或想己身為除障佛頂身，乘金翅鳥王，忿怒飛騰，欲蹈龍勢，以金剛鉤擬鉤搭狀，便得甘澤。或每誦白芥子打諸龍等，或和白芥子、安悉香、赤芥子油，護摩一千遍或一百八遍，或但是壇內諸明王等次第護摩，皆加降伏句。如是作法即得降雨，便施除災、增益等護摩。畢更與灌頂諸龍王等，廣設供養，令生歡喜。更加食飲廣設供養，其食飲皆著荷葉裏，送河流水中或龍池中，其五方綵帛便當前埋之。其佛菩薩等施物，依法處置。正作法時，著青衣，或各隨方著衣等。其護摩壇安五瓶，諸飲食等一依大壇法不異。若不依如是者，法不成，後迴難請。必須依法作之，速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或想己身為除障佛頂身，乘金翅鳥王，忿怒飛騰，欲蹈龍勢，以金剛鉤擬鉤搭狀，便得甘澤。或每誦白芥子打諸龍等，或和白芥子、安悉香、赤芥子油，護摩一千遍或一百八遍，或但是壇內諸明王等次第護摩，皆加降伏句。如是作法即得降雨，便施除災、增益等護摩。畢更與灌頂諸龍王等，廣設供養，令生歡喜。更加食飲廣設供養，其食飲皆著荷葉裏，送河流水中或龍池中，其五方綵帛便當前埋之。其佛菩薩等施物，依法處置。正作法時，著青衣，或各隨方著衣等。其護摩壇安五瓶，諸飲食等一依大壇法不異。若不依如是者，法不成，後迴難請。必須依法作之，速得成就。

尊勝佛頂陀羅尼入成就境界品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊勝佛頂陀羅尼入成就境界品第十二

我今復說修瑜伽者欲成就真言之相。若具說者，窮劫不盡，唯佛乃能說之。若有瑜祇者，百千萬遍必獲成就。若欲成就時，先應七種吉祥上妙境界，必知瑜祇者速得悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今復說修瑜伽者欲成就真言之相。若具說者，窮劫不盡，唯佛乃能說之。若有瑜祇者，百千萬遍必獲成就。若欲成就時，先應七種吉祥上妙境界，必知瑜祇者速得悉地。

第一夢見入我十方一切剎土三世一切佛毘盧遮那如來大如意廣大尊勝佛頂大灌頂祕密曼荼羅印三昧耶會，我等一切如來為授灌頂曼荼羅印三昧地品，我諸如來一時同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝得十方一切佛剎一時門開，任汝遊往彼諸佛剎土。」各有九十九億殑伽沙俱胝那庾多一百千一切如來，憶念加被。得如是境界，勤加精進，不得取捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一夢見入我十方一切剎土三世一切佛毘盧遮那如來大如意廣大尊勝佛頂大灌頂祕密曼荼羅印三昧耶會，我等一切如來為授灌頂曼荼羅印三昧地品，我諸如來一時同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝得十方一切佛剎一時門開，任汝遊往彼諸佛剎土。」各有九十九億殑伽沙俱胝那庾多一百千一切如來，憶念加被。得如是境界，勤加精進，不得取捨。

第二夢見入我十方一切剎土三世一切如來大蓮華種族尊勝佛頂大摩尼寶曼荼羅印三昧耶宮殿會中，我諸如來為授大蓮華種族尊勝佛頂大摩尼寶灌頂曼荼羅印三昧耶品，及得一切如來尊勝佛頂大摩尼印灌頂曼荼羅印品現前。我諸如來同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝得大蓮華種族尊勝佛頂灌頂曼荼羅印三昧耶品，為諸如來攝受加被大摩尼印三昧耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二夢見入我十方一切剎土三世一切如來大蓮華種族尊勝佛頂大摩尼寶曼荼羅印三昧耶宮殿會中，我諸如來為授大蓮華種族尊勝佛頂大摩尼寶灌頂曼荼羅印三昧耶品，及得一切如來尊勝佛頂大摩尼印灌頂曼荼羅印品現前。我諸如來同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝得大蓮華種族尊勝佛頂灌頂曼荼羅印三昧耶品，為諸如來攝受加被大摩尼印三昧耶。」

第三夢見入我十方一切剎土三世一切如來大金剛種族尊勝佛頂大摩尼寶灌頂曼荼羅印三昧耶中，我諸如來為授金剛種族尊勝佛頂大摩尼寶灌頂曼荼羅印三昧耶品，及授我等一切如來金剛種族尊勝佛頂陀羅尼三昧耶品，一切金剛同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝得一切如來金剛種族尊勝佛頂大摩尼寶曼荼羅印三昧耶品，得諸金剛攝受加被大摩尼寶金剛印三昧耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三夢見入我十方一切剎土三世一切如來大金剛種族尊勝佛頂大摩尼寶灌頂曼荼羅印三昧耶中，我諸如來為授金剛種族尊勝佛頂大摩尼寶灌頂曼荼羅印三昧耶品，及授我等一切如來金剛種族尊勝佛頂陀羅尼三昧耶品，一切金剛同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝得一切如來金剛種族尊勝佛頂大摩尼寶曼荼羅印三昧耶品，得諸金剛攝受加被大摩尼寶金剛印三昧耶。」

第四夢見入我十方一切剎土三世一切如來大摩尼寶種族尊勝大灌頂曼荼羅印三昧耶品，見我一切如來大摩尼寶種族尊勝佛頂大摩尼寶幢灌頂曼荼羅印祕密成就三昧耶，諸如來同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝今得我一切如來大摩尼寶種族尊勝佛頂灌頂曼荼羅印祕密心品，現前加被。此灌頂法，是我一切如來大如意寶種族祕密心真言三昧耶品。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四夢見入我十方一切剎土三世一切如來大摩尼寶種族尊勝大灌頂曼荼羅印三昧耶品，見我一切如來大摩尼寶種族尊勝佛頂大摩尼寶幢灌頂曼荼羅印祕密成就三昧耶，諸如來同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝今得我一切如來大摩尼寶種族尊勝佛頂灌頂曼荼羅印祕密心品，現前加被。此灌頂法，是我一切如來大如意寶種族祕密心真言三昧耶品。」

第五夢見入我十方一切剎土三世一切如來不退輪尊勝大灌頂祕密曼荼羅印三昧耶中，我諸如來為授不退轉大灌頂祕密曼荼羅印三昧耶品，我諸如來同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝今得我十方一切剎土三世一切如來不退轉尊勝佛頂大灌頂祕密曼荼囉印三昧耶品。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五夢見入我十方一切剎土三世一切如來不退輪尊勝大灌頂祕密曼荼羅印三昧耶中，我諸如來為授不退轉大灌頂祕密曼荼羅印三昧耶品，我諸如來同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝今得我十方一切剎土三世一切如來不退轉尊勝佛頂大灌頂祕密曼荼囉印三昧耶品。」

第六夢見我等十方一切剎土三世一切如來，住菩提樹，坐金剛座，現等正覺，作大法王灌頂地法，盡見十方一切剎土三世一切如來坐師子座，為授一切如來不退法王灌頂地法。時，諸如來同聲讚言：「善哉！善哉！堅固者！今得一切如來不退法王灌頂護念，堅持不捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六夢見我等十方一切剎土三世一切如來，住菩提樹，坐金剛座，現等正覺，作大法王灌頂地法，盡見十方一切剎土三世一切如來坐師子座，為授一切如來不退法王灌頂地法。時，諸如來同聲讚言：「善哉！善哉！堅固者！今得一切如來不退法王灌頂護念，堅持不捨。」

第七夢見釋迦牟尼如來菩提樹下，坐金剛座，放大光明，轉大法輪，燃大法炬，雨大法雨，建大法幢，吹大法螺，繫大法鼓，摧大魔軍。并見十方一切剎土，三世一切如來菩提樹下坐金剛座，轉大法輪，摧大魔軍，最勝大灌頂祕密曼荼羅印三昧耶品，得如來為授轉法輪大灌頂祕密曼荼羅印三昧耶印品。時，諸如來同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝得真言寶堅固解脫轉法輪大灌頂祕密曼荼羅印三昧耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七夢見釋迦牟尼如來菩提樹下，坐金剛座，放大光明，轉大法輪，燃大法炬，雨大法雨，建大法幢，吹大法螺，繫大法鼓，摧大魔軍。并見十方一切剎土，三世一切如來菩提樹下坐金剛座，轉大法輪，摧大魔軍，最勝大灌頂祕密曼荼羅印三昧耶品，得如來為授轉法輪大灌頂祕密曼荼羅印三昧耶印品。時，諸如來同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝得真言寶堅固解脫轉法輪大灌頂祕密曼荼羅印三昧耶。」

如是如法常勤精懇佛瑜伽觀，受持讀誦，恒不間廢，則獲如是七大善夢，證我一切如來五頂輪王尊勝佛頂，亦名除障佛頂輪王真言神變之法，當入十方一切剎土三世一切佛頂輪王大毘盧遮那如來大曼荼羅印三昧耶會，入一切處三昧耶門，得見十方一切剎土三世一切如來尊勝佛頂王大毘盧遮那如來、四波羅蜜等，及東方阿閦如來、執金剛祕密主等，南方寶生如來、虛空寶等，西方無量壽如來、蓮華眼等，北方不空悉地如來、毘首羯摩等。四智四三昧耶等，無量聖眾微妙色身，恭敬供養。當持十方一切剎土三世一切尊勝佛頂大毘盧遮那如來一切名號，當得十方一切剎土三世一切尊勝佛頂大毘盧遮那如來為授除障佛頂等印陀羅尼三昧耶神通法品而最第一。若有過去一切十惡、五逆、四重諸罪，燼燃除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是如法常勤精懇佛瑜伽觀，受持讀誦，恒不間廢，則獲如是七大善夢，證我一切如來五頂輪王尊勝佛頂，亦名除障佛頂輪王真言神變之法，當入十方一切剎土三世一切佛頂輪王大毘盧遮那如來大曼荼羅印三昧耶會，入一切處三昧耶門，得見十方一切剎土三世一切如來尊勝佛頂王大毘盧遮那如來、四波羅蜜等，及東方阿閦如來、執金剛祕密主等，南方寶生如來、虛空寶等，西方無量壽如來、蓮華眼等，北方不空悉地如來、毘首羯摩等。四智四三昧耶等，無量聖眾微妙色身，恭敬供養。當持十方一切剎土三世一切尊勝佛頂大毘盧遮那如來一切名號，當得十方一切剎土三世一切尊勝佛頂大毘盧遮那如來為授除障佛頂等印陀羅尼三昧耶神通法品而最第一。若有過去一切十惡、五逆、四重諸罪，燼燃除滅。

若有眾生隨處得聞此大灌頂光王尊勝佛頂輪王真言一二三七遍，經於耳根者，即得除滅一切罪障。若有瑜祇者愍念一切六趣有情，於高山頂上各禮十方，各誦尊勝真言一遍，眼所及望處一切眾生，皆悉免離一切罪苦，當來生不動佛國。或寫幡上，安於山高頂，竪幡竿頭懸幡，幡脚所指方處，一切眾生，十惡、五逆、四重罪等，皆悉得消滅。或高幢上梵字寫安置，亦準前說。如上所說七種善夢相應，即知瑜祇者速得證普現色身大三摩地，便入無生平等五智，成就大毘盧遮那如來之身矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生隨處得聞此大灌頂光王尊勝佛頂輪王真言一二三七遍，經於耳根者，即得除滅一切罪障。若有瑜祇者愍念一切六趣有情，於高山頂上各禮十方，各誦尊勝真言一遍，眼所及望處一切眾生，皆悉免離一切罪苦，當來生不動佛國。或寫幡上，安於山高頂，竪幡竿頭懸幡，幡脚所指方處，一切眾生，十惡、五逆、四重罪等，皆悉得消滅。或高幢上梵字寫安置，亦準前說。如上所說七種善夢相應，即知瑜祇者速得證普現色身大三摩地，便入無生平等五智，成就大毘盧遮那如來之身矣。

尊勝佛頂瑜伽軌儀卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊勝佛頂瑜伽軌儀卷下

《尊勝佛頂瑜伽法軌儀》二卷，無畏三藏譯，慈覺、圓行、慧運之請來也。而今所鍥，未決是孰師本？但以靈雲淨嚴大苾芻之挍本及別本而挍閱之。然傳寫異同不少，故猥冠注之，後賢猶質之耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《尊勝佛頂瑜伽法軌儀》二卷，無畏三藏譯，慈覺、圓行、慧運之請來也。而今所鍥，未決是孰師本？但以靈雲淨嚴大苾芻之挍本及別本而挍閱之。然傳寫異同不少，故猥冠注之，後賢猶質之耳。