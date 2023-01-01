佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

夫念誦陀羅尼法，先於三昧耶曼荼羅見聖眾，得灌頂，知本尊。從師受得三昧耶，即於山間閑處，或於淨室，畫本尊尊勝陀羅尼像，安於東壁上，持誦者以面對之。其念誦處掘地深一肘半，地中若有瓦礫、骨灰、毛髮及諸穢物等，並須除之。若無，還取本土填滿，築令平正。土若有餘，其地吉祥。以瞿摩夷和好土，泥地面令平正。又取瞿摩夷和水，誦無能勝陀羅尼二十一遍加持瞿摩夷。其無能勝真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫念誦陀羅尼法，先於三昧耶曼荼羅見聖眾，得灌頂，知本尊。從師受得三昧耶，即於山間閑處，或於淨室，畫本尊尊勝陀羅尼像，安於東壁上，持誦者以面對之。其念誦處掘地深一肘半，地中若有瓦礫、骨灰、毛髮及諸穢物等，並須除之。若無，還取本土填滿，築令平正。土若有餘，其地吉祥。以瞿摩夷和好土，泥地面令平正。又取瞿摩夷和水，誦無能勝陀羅尼二十一遍加持瞿摩夷。其無能勝真言曰：

「曩莫三曼多沒(入)馱(引)喃(引)(一) 唵(引)(二) 虎魯虎魯(三) 戰拏理(四) 摩蹬儗(五)(丁以反) 娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒(入)馱(引)喃(引)(一) 唵(引)(二) 虎魯虎魯(三) 戰拏理(四) 摩蹬儗(五)(丁以反) 娑嚩(二合引)賀(引)」

加持已後，從東北隅起首，右旋塗之。次取蜀葵葉或蓮子葉，揩拭令其光淨，於上取白粉和水，以繩分九位拼之。石上磨白檀香，用塗九位。其九位者，中央安毘盧遮那佛位，右邊安觀自在菩薩位，觀自在後安慈氏菩薩位，毘盧遮那佛位後安虛空藏菩薩位，此菩薩左邊安普賢菩薩位，毘盧遮那佛位左邊安金剛手菩薩位，金剛手菩薩位下安文殊師利菩薩位，毘盧遮那佛前安除蓋障菩薩位，除蓋障菩薩位右邊安地藏菩薩位，是名九位。並用白檀香塗之，以為迎請賢聖之位耳。上安帳蓋，四面懸幡。道場四邊，晨朝奉獻乳糜，齋時獻酪飯并甜膩食，及以諸漿兼諸果子。四門安四香爐，四隅安四淨瓶，盛香水插花或青葉樹枝，以為供養。四角燃四盞酥燈。道場前，於念誦者座前，安置閼伽香水兩椀。所盛供養，取金、銀、熟銅、瓷器，或新瓦器，或螺盃，或新淨葉，餘並不堪。欲盛食時，先淨洗器，覆之以香煙熏內。既盛食已，又須香烟熏之，以無能勝陀羅尼加持水灑之，則於壇中右旋布列。然後於壇前安卑脚床子，去地半寸，或茅草薦，或藉以淨物，念誦者坐之。念誦人應淨澡浴，澡浴法如蘇悉地中說。或以法澡浴，觀法實相以為澡浴。或以在家、出家，護持本律儀戒無所毀犯，以為澡浴。或每日三時，佛前禮佛發露懺悔，隨喜勸請，發願迴向，以為澡浴。或以清淨真言加持七遍，以為清淨。澡浴正誦之時，觀一切法本性清淨，我亦得清淨。如是作意，即誦澡浴真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持已後，從東北隅起首，右旋塗之。次取蜀葵葉或蓮子葉，揩拭令其光淨，於上取白粉和水，以繩分九位拼之。石上磨白檀香，用塗九位。其九位者，中央安毘盧遮那佛位，右邊安觀自在菩薩位，觀自在後安慈氏菩薩位，毘盧遮那佛位後安虛空藏菩薩位，此菩薩左邊安普賢菩薩位，毘盧遮那佛位左邊安金剛手菩薩位，金剛手菩薩位下安文殊師利菩薩位，毘盧遮那佛前安除蓋障菩薩位，除蓋障菩薩位右邊安地藏菩薩位，是名九位。並用白檀香塗之，以為迎請賢聖之位耳。上安帳蓋，四面懸幡。道場四邊，晨朝奉獻乳糜，齋時獻酪飯并甜膩食，及以諸漿兼諸果子。四門安四香爐，四隅安四淨瓶，盛香水插花或青葉樹枝，以為供養。四角燃四盞酥燈。道場前，於念誦者座前，安置閼伽香水兩椀。所盛供養，取金、銀、熟銅、瓷器，或新瓦器，或螺盃，或新淨葉，餘並不堪。欲盛食時，先淨洗器，覆之以香煙熏內。既盛食已，又須香烟熏之，以無能勝陀羅尼加持水灑之，則於壇中右旋布列。然後於壇前安卑脚床子，去地半寸，或茅草薦，或藉以淨物，念誦者坐之。念誦人應淨澡浴，澡浴法如蘇悉地中說。或以法澡浴，觀法實相以為澡浴。或以在家、出家，護持本律儀戒無所毀犯，以為澡浴。或每日三時，佛前禮佛發露懺悔，隨喜勸請，發願迴向，以為澡浴。或以清淨真言加持七遍，以為清淨。澡浴正誦之時，觀一切法本性清淨，我亦得清淨。如是作意，即誦澡浴真言曰：

「唵(引) 娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱(引) 薩嚩達摩(入)娑嚩(二) 婆(引)嚩戍(引)度憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱(引) 薩嚩達摩(入)娑嚩(二) 婆(引)嚩戍(引)度憾」

每日入道場念誦，定其時節：或二時，謂早朝、黃昏；或三時，加午時；或四時，依瑜伽，加中夜。若於本教尊勝陀羅尼經，每於白月十五日，除滅業障，增福延命。要期誦一千遍，證出世三摩地，得不忘陀羅尼。其日一日一夜不食為上，或食三白食，所謂：乳、酪、粳米飯，或粥為中，或如常齋食為下。身著淨衣服，心應虔誠淨信，心不猶豫。若欲持誦，至道場先雙膝著地，禮毘盧遮那佛及八大菩薩，發露懺悔，發五大願：一、眾生無邊誓願度；二、福智無邊誓願集；三、法門無邊誓願學；四、如來無邊誓願事；五、無上菩提誓願成。結加趺坐，以香塗手，結三昧耶印，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每日入道場念誦，定其時節：或二時，謂早朝、黃昏；或三時，加午時；或四時，依瑜伽，加中夜。若於本教尊勝陀羅尼經，每於白月十五日，除滅業障，增福延命。要期誦一千遍，證出世三摩地，得不忘陀羅尼。其日一日一夜不食為上，或食三白食，所謂：乳、酪、粳米飯，或粥為中，或如常齋食為下。身著淨衣服，心應虔誠淨信，心不猶豫。若欲持誦，至道場先雙膝著地，禮毘盧遮那佛及八大菩薩，發露懺悔，發五大願：一、眾生無邊誓願度；二、福智無邊誓願集；三、法門無邊誓願學；四、如來無邊誓願事；五、無上菩提誓願成。結加趺坐，以香塗手，結三昧耶印，誦真言曰：

「曩莫三曼多沒馱喃(一) 阿三冥(二) 底哩(二合)三冥(三) 三昧曳娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱喃(一) 阿三冥(二) 底哩(二合)三冥(三) 三昧曳娑嚩(二合引)賀(引)」

其印：二手合掌，竪二大指。印於五處：額、右肩、左肩、心、喉，各誦真言一遍加持，頂上散。由三昧耶印真言威神力故，能淨如來地，地波羅蜜圓滿，能成就世間、出世間悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其印：二手合掌，竪二大指。印於五處：額、右肩、左肩、心、喉，各誦真言一遍加持，頂上散。由三昧耶印真言威神力故，能淨如來地，地波羅蜜圓滿，能成就世間、出世間悉地。

次結法界生印，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結法界生印，誦真言曰：

「曩莫三曼多沒馱(引)南(一) 達囉麼(二合)馱(引)賭(二) 娑嚩(二合)娑嚩(二合)句憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱(引)南(一) 達囉麼(二合)馱(引)賭(二) 娑嚩(二合)娑嚩(二合)句憾」

結印相：二手大指安於掌中，各作拳，竪二頭指，側並合，安於頂上，從頂向下，徐徐下散。誦真言三遍，即觀自身等同法界，離諸色相，猶如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結印相：二手大指安於掌中，各作拳，竪二頭指，側並合，安於頂上，從頂向下，徐徐下散。誦真言三遍，即觀自身等同法界，離諸色相，猶如虛空。

次結金剛薩埵法輪印，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛薩埵法輪印，誦真言曰：

「曩莫三曼多嚩日囉(二合)喃(引) 唵(引)嚩日囉(二合引)怛摩(二合)句(引)憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多嚩日囉(二合)喃(引) 唵(引)嚩日囉(二合引)怛摩(二合)句(引)憾」

結印相：二手背相叉，以左大指安右手掌中，與右手大指相拄，即誦真言三遍，獲得自身如金剛薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結印相：二手背相叉，以左大指安右手掌中，與右手大指相拄，即誦真言三遍，獲得自身如金剛薩埵。

次結金剛甲冑印，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛甲冑印，真言曰：

「曩莫三曼多嚩日囉(二合)喃(引) 唵(引)嚩日囉(二合)迦嚩者吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多嚩日囉(二合)喃(引) 唵(引)嚩日囉(二合)迦嚩者吽」

其印相：二手虛心合掌，二頭指各安於中指背，二大指並合於中指中節上成，印同前五處，各誦真言一遍。由此加持，自身成被金剛甲冑，一切天魔無能親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其印相：二手虛心合掌，二頭指各安於中指背，二大指並合於中指中節上成，印同前五處，各誦真言一遍。由此加持，自身成被金剛甲冑，一切天魔無能親近。

次結不動尊印，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結不動尊印，真言曰：

「曩莫三曼多嚩日囉(二合)喃(一) 戰拏摩賀嚧沙拏(二句) 薩叵(二合)吒耶(三) 吽怛囉(二合)吒憾(引)𤚥(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多嚩日囉(二合)喃(一) 戰拏摩賀嚧沙拏(二句) 薩叵(二合)吒耶(三) 吽怛囉(二合)吒憾(引)𤚥(引)」

結印：二手各以大指捻小指及無名指甲上，各竪中指，頭指並之。左手為鞘，右手為刀，以刀入鞘狀。右刀印左旋轉，辟除道場中諸魔作障者；右旋轉，八方結上下方隅界。然後想道場中須彌山，於山頂上想七寶樓閣。於樓閣中，毘盧遮那佛與八十俱胝十地滿足菩薩摩訶薩以為眷屬而自圍遶。四門四隅各四菩薩及八供養。以內外供養觀想奉獻，了了分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結印：二手各以大指捻小指及無名指甲上，各竪中指，頭指並之。左手為鞘，右手為刀，以刀入鞘狀。右刀印左旋轉，辟除道場中諸魔作障者；右旋轉，八方結上下方隅界。然後想道場中須彌山，於山頂上想七寶樓閣。於樓閣中，毘盧遮那佛與八十俱胝十地滿足菩薩摩訶薩以為眷屬而自圍遶。四門四隅各四菩薩及八供養。以內外供養觀想奉獻，了了分明。

次結奉請聖眾如來鉤印，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結奉請聖眾如來鉤印，誦真言曰：

「曩莫(上)三(去)滿馱沒馱南(引)(一) 噁(二)(引) 薩嚩怛囉(二合)鉢囉(二合)底呵諦怛他(引)蘖當矩捨(三) 冐地者囉哩耶(二合)跛哩布(引)囉迦(四) 娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫(上)三(去)滿馱沒馱南(引)(一) 噁(二)(引) 薩嚩怛囉(二合)鉢囉(二合)底呵諦怛他(引)蘖當矩捨(三) 冐地者囉哩耶(二合)跛哩布(引)囉迦(四) 娑嚩(二合引)賀(引)」

結相：二手內相叉作舉，申右手頭指，屈如鉤形，誦三遍。由印、真言威神力故，諸佛如來及以聖眾不違本誓，皆悉集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結相：二手內相叉作舉，申右手頭指，屈如鉤形，誦三遍。由印、真言威神力故，諸佛如來及以聖眾不違本誓，皆悉集會。

次結奉獻座印，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結奉獻座印，誦真言曰：

「曩莫三曼多沒馱喃(引)惡(引急呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱喃(引)惡(引急呼)」

契相：二手虛心合掌，二小指、二大指相合，餘六指開舒，微屈，如蓮華敷，誦三遍。由此印及真言威力，流出一切微妙寶座，猶如雲海，奉獻如來一切聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相：二手虛心合掌，二小指、二大指相合，餘六指開舒，微屈，如蓮華敷，誦三遍。由此印及真言威力，流出一切微妙寶座，猶如雲海，奉獻如來一切聖眾。

次奉獻閼伽，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次奉獻閼伽，誦真言曰：

「曩莫三曼多沒馱南(一) 誐誐曩三摩三摩娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱南(一) 誐誐曩三摩三摩娑嚩(二合)賀(引)」

即以兩手捧器當額，䠒跪，誦三遍，奉獻閼伽沐浴聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以兩手捧器當額，䠒跪，誦三遍，奉獻閼伽沐浴聖眾。

次結奉獻塗香印，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結奉獻塗香印，誦真言曰：

「曩莫(上)三(去)曼多沒馱南(引)(一) 微輸(上)馱巘(引)度(上)納婆嚩(引)耶娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫(上)三(去)曼多沒馱南(引)(一) 微輸(上)馱巘(引)度(上)納婆嚩(引)耶娑嚩(二合引)賀」

契相：右手竪掌向外，以左手握右手腕，誦三遍。由此印、真言威力故，流出一切塗香雲海，供養一切如來及諸聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相：右手竪掌向外，以左手握右手腕，誦三遍。由此印、真言威力故，流出一切塗香雲海，供養一切如來及諸聖眾。

次結奉獻花鬘印，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結奉獻花鬘印，誦真言曰：

「曩莫三曼多沒馱南(引) 摩賀(引)昧怛哩夜(三合)毘庾(二合)那蘖帝 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱南(引) 摩賀(引)昧怛哩夜(三合)毘庾(二合)那蘖帝 娑嚩(二合)賀」

契相：二手內相叉，仰掌，頭指相拄，誦三遍。由此印及真言威力，流出一切花鬘雲海，供養一切如來聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相：二手內相叉，仰掌，頭指相拄，誦三遍。由此印及真言威力，流出一切花鬘雲海，供養一切如來聖眾。

次結奉獻燒香印，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結奉獻燒香印，真言曰：

「曩莫三曼多沒馱(引)南(一) 達麼馱(引)怛嚩(二合引)拏鼻音蘖帝(引)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱(引)南(一) 達麼馱(引)怛嚩(二合引)拏鼻音蘖帝(引)娑嚩(二合)賀」

契相：二手仰掌，以小指、中指、無名指屈竪相背，誦三遍。由此印真言威力，流出一切燒香雲海，供養一切如來及諸聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相：二手仰掌，以小指、中指、無名指屈竪相背，誦三遍。由此印真言威力，流出一切燒香雲海，供養一切如來及諸聖眾。

次結奉獻飲食印，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結奉獻飲食印，誦真言曰：

「曩莫三曼多沒馱南(引) 阿囉囉迦囉沫隣捺埿摩賀(引)沫履 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱南(引) 阿囉囉迦囉沫隣捺埿摩賀(引)沫履 娑嚩(二合)賀」

契相：虛心密令，開掌如器，誦三遍。由此印、真言威力，流出無邊飲食雲海，供養一切如來及諸聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相：虛心密令，開掌如器，誦三遍。由此印、真言威力，流出無邊飲食雲海，供養一切如來及諸聖眾。

次結奉獻燈明印，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結奉獻燈明印，誦真言曰：

「曩莫三曼多沒馱(引)南(引) 怛他(引)櫱怛紫娑叵(二合)羅寧(二) 嚩婆(去)娑娜(三) 誐誐猱娜哩野(二合)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱(引)南(引) 怛他(引)櫱怛紫娑叵(二合)羅寧(二) 嚩婆(去)娑娜(三) 誐誐猱娜哩野(二合)娑嚩(二合)賀」

契相：右手作拳，竪中指，以大指捻中指中節，誦三遍。由此印真言威力，流出一切燈明雲海，供養一切如來及諸聖眾。又復如來大乘經所說，當觀想幢蓋、幡網、瓔珞、衣服、繒綵等物，諸供養雲海充遍法界，誠實言伽他而讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相：右手作拳，竪中指，以大指捻中指中節，誦三遍。由此印真言威力，流出一切燈明雲海，供養一切如來及諸聖眾。又復如來大乘經所說，當觀想幢蓋、幡網、瓔珞、衣服、繒綵等物，諸供養雲海充遍法界，誠實言伽他而讚曰：

「以我功德力， 如來加持力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以我功德力， 如來加持力，

及以法界力， 普供養而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以法界力， 普供養而住。」

次結虛空藏明妃印，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結虛空藏明妃印，真言曰：

「曩莫三曼多沒馱(引)南(引) 薩嚩他欠烏娜蘖(二合)帝 娑叵囉呬(引)𤚥誐誐劍娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱(引)南(引) 薩嚩他欠烏娜蘖(二合)帝 娑叵囉呬(引)𤚥誐誐劍娑嚩(二合引)賀(引)」

其契相：二手相叉合掌，右押左，誦七遍。次想自身於心中有圓明月輪，了了分明，於月輪上想欠字，白色，放大光明，遍照十方一切世界。思欠字實相義，所謂一切法等同虛空，離諸色相，離諸障礙。則於真實理中，觀自身作金剛波羅蜜佛母菩薩像，左手持蓮花，其蓮花上有五股金剛杵；右手作仰掌，垂手為施願勢，具頭冠瓔珞，面貌慈愍，拔濟一切眾生勢。作是觀已，二手外相叉作拳，竪二中指，以此金剛波羅蜜印加持，印於四處，謂：印心、額、喉、頂，印已便散手，誦金剛波羅蜜真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契相：二手相叉合掌，右押左，誦七遍。次想自身於心中有圓明月輪，了了分明，於月輪上想欠字，白色，放大光明，遍照十方一切世界。思欠字實相義，所謂一切法等同虛空，離諸色相，離諸障礙。則於真實理中，觀自身作金剛波羅蜜佛母菩薩像，左手持蓮花，其蓮花上有五股金剛杵；右手作仰掌，垂手為施願勢，具頭冠瓔珞，面貌慈愍，拔濟一切眾生勢。作是觀已，二手外相叉作拳，竪二中指，以此金剛波羅蜜印加持，印於四處，謂：印心、額、喉、頂，印已便散手，誦金剛波羅蜜真言曰：

「唵 薩怛嚩(二合)嚩日哩(二合) 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩怛嚩(二合)嚩日哩(二合) 吽」

當印四處時，各誦一遍，即用前印安於額上，誦三遍，以為灌頂。灌頂已，其印手分兩邊，以金剛拳繼頂後，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當印四處時，各誦一遍，即用前印安於額上，誦三遍，以為灌頂。灌頂已，其印手分兩邊，以金剛拳繼頂後，誦真言曰：

「唵 嚩日囉(二合引)鼻詵遮」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 嚩日囉(二合引)鼻詵遮」

誦三遍，即結被甲印：二手各作金剛拳，各竪頭指當心相纏，如繼甲冑，即於背後亦復如是，次臍，次兩膝，却繞腰後，漸當心，次兩肩亦如是繼。次繼頂下、項後、額前，却於腦後以兩金剛拳繼，漸垂手兩邊徐徐下，如垂帶勢，即以兩手掌相拍三聲，誦被甲真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦三遍，即結被甲印：二手各作金剛拳，各竪頭指當心相纏，如繼甲冑，即於背後亦復如是，次臍，次兩膝，却繞腰後，漸當心，次兩肩亦如是繼。次繼頂下、項後、額前，却於腦後以兩金剛拳繼，漸垂手兩邊徐徐下，如垂帶勢，即以兩手掌相拍三聲，誦被甲真言曰：

「唵 (引)砧(誅唵反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 (引)砧(誅唵反)」

又拍掌真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又拍掌真言曰：

「唵嚩日囉(二合)覩史耶(二合)縠」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)覩史耶(二合)縠」

自想己身成本尊已，二手合掌，屈二頭指，甲相背，以二大指壓二頭指頭，如彈指勢，即誦尊勝陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自想己身成本尊已，二手合掌，屈二頭指，甲相背，以二大指壓二頭指頭，如彈指勢，即誦尊勝陀羅尼曰：

「曩慕(引)婆誐嚩帝(一) 怛𡂖(二合)路(引)枳也(二合)(二) 鉢囉(二合)底(丁以反)(三) 尾始瑟吒(二合引)也(四) 勃馱(引)耶(五) 婆誐嚩帝(六) 怛儞也(二合)他(引)(七) 唵(八) 尾戍(引)馱也(九) 三麼三滿多嚩婆娑(十) 薩頗(二合)囉拏(十一) 孽底(丁異反)誐賀曩(十二) 薩囉(二合)婆(引)嚩秫(輸律反，下並同)第(十三) 阿鼻詵左𤚥(十四)(引) 素誐多嚩囉嚩左曩(十五) 蜜㗚(二合)多(引)鼻曬罽(十六)(入) 阿(引)賀囉阿(引上)賀囉(十七) 阿(引入)欲散馱(引)囉抳(十八) 戌(引)馱也戍馱也(十九) 誐誐曩尾秫提(二十) 鄔瑟抳(三合)沙(二十) 尾惹也尾秫提(二十二) 娑賀娑囉(二合)(二十三) 囉濕弭(二合)散祖(引)禰帝(二十四) 薩嚩怛他(引)孽多(引)(二十五) 地瑟侘(引二合)曩(引)地瑟恥(二合)多(二十六) 畆捺㘑(二合)(二十七) 嚩日囉(二合)迦(引)耶(土)(二十八) 僧(去)賀怛那秫第(二十九) 薩嚩(引)嚩囉拏尾秫第(三十) 鉢囉(二合)底儞靺多也(三十一) 阿(引)欲秫第(三十二) 三麼耶(引)地瑟恥(二合)帝(三十三) 麼抳麼抳(三十四) 怛闥多(引)步多俱胝(三十五) 跛哩秫第(三十六) 尾娑怖(二合)吒(三十七) 勃地秫第(三十八) 惹也惹也(三十九) 尾惹也尾惹也(四十) 娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(四十一) 薩嚩勃馱(引)地瑟恥(二合)多秫第(四十二) 嚩日㘑(二合)嚩日囉(二合)孽鞞(四十三) 嚩日囕(二合)婆嚩覩(四十四) 麼麼(四十五) (某甲)薩嚩薩怛嚩(二合引)(四十六) 難(上引)左迦(上 引)也尾秫第(四十七) 薩嚩孽底(四十八) 跛哩秫第(四十九) 薩嚩怛他(引)孽多(五十) 三摩(引)濕嚩(二合引)娑(引)地瑟恥(二合)帝(五十一) 勃𠆙勃𠆙(五十二) 冐(引)馱也冒(引)馱也(五十三) 三滿多跛哩秫第(五十四) 薩嚩怛他(引)孽多(引)(五十五) 地瑟姹(二合引)曩(引)(五十六) 地瑟恥(二合)多(五十七) 摩賀(引)畝捺㘑(二合)(五十八) 娑嚩(二合引)賀(引)(五十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩慕(引)婆誐嚩帝(一) 怛𡂖(二合)路(引)枳也(二合)(二) 鉢囉(二合)底(丁以反)(三) 尾始瑟吒(二合引)也(四) 勃馱(引)耶(五) 婆誐嚩帝(六) 怛儞也(二合)他(引)(七) 唵(八) 尾戍(引)馱也(九) 三麼三滿多嚩婆娑(十) 薩頗(二合)囉拏(十一) 孽底(丁異反)誐賀曩(十二) 薩囉(二合)婆(引)嚩秫(輸律反，下並同)第(十三) 阿鼻詵左𤚥(十四)(引) 素誐多嚩囉嚩左曩(十五) 蜜㗚(二合)多(引)鼻曬罽(十六)(入) 阿(引)賀囉阿(引上)賀囉(十七) 阿(引入)欲散馱(引)囉抳(十八) 戌(引)馱也戍馱也(十九) 誐誐曩尾秫提(二十) 鄔瑟抳(三合)沙(二十) 尾惹也尾秫提(二十二) 娑賀娑囉(二合)(二十三) 囉濕弭(二合)散祖(引)禰帝(二十四) 薩嚩怛他(引)孽多(引)(二十五) 地瑟侘(引二合)曩(引)地瑟恥(二合)多(二十六) 畆捺㘑(二合)(二十七) 嚩日囉(二合)迦(引)耶(土)(二十八) 僧(去)賀怛那秫第(二十九) 薩嚩(引)嚩囉拏尾秫第(三十) 鉢囉(二合)底儞靺多也(三十一) 阿(引)欲秫第(三十二) 三麼耶(引)地瑟恥(二合)帝(三十三) 麼抳麼抳(三十四) 怛闥多(引)步多俱胝(三十五) 跛哩秫第(三十六) 尾娑怖(二合)吒(三十七) 勃地秫第(三十八) 惹也惹也(三十九) 尾惹也尾惹也(四十) 娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(四十一) 薩嚩勃馱(引)地瑟恥(二合)多秫第(四十二) 嚩日㘑(二合)嚩日囉(二合)孽鞞(四十三) 嚩日囕(二合)婆嚩覩(四十四) 麼麼(四十五) (某甲)薩嚩薩怛嚩(二合引)(四十六) 難(上引)左迦(上 引)也尾秫第(四十七) 薩嚩孽底(四十八) 跛哩秫第(四十九) 薩嚩怛他(引)孽多(五十) 三摩(引)濕嚩(二合引)娑(引)地瑟恥(二合)帝(五十一) 勃𠆙勃𠆙(五十二) 冐(引)馱也冒(引)馱也(五十三) 三滿多跛哩秫第(五十四) 薩嚩怛他(引)孽多(引)(五十五) 地瑟姹(二合引)曩(引)(五十六) 地瑟恥(二合)多(五十七) 摩賀(引)畝捺㘑(二合)(五十八) 娑嚩(二合引)賀(引)(五十九)」

所誦之聲，不高、不下、不緩、不急，一心緣觀毘盧遮那佛，了了分明誦七遍已，印頂上散。取菩提子念珠安於掌中，誦加持念珠真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所誦之聲，不高、不下、不緩、不急，一心緣觀毘盧遮那佛，了了分明誦七遍已，印頂上散。取菩提子念珠安於掌中，誦加持念珠真言曰：

「唵 尾嚧遮那麼羅 娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 尾嚧遮那麼羅 娑嚩(二合引)賀(引)」

誦七遍已，安頂上，以左手當心承珠，右手移珠。每與「娑嚩(二合)賀」齊聲移一珠，念誦至一百八遍，乃至一千遍，却取珠蟠於掌中，合掌安於頂上，而發所求清淨妙願，願一切眾生皆悉獲得。復結本尊印，誦七遍或三遍。復結金剛波羅蜜印，又復結五種供養印，并誦五種真言而供養之，具如上說。即結不動尊印，誦一遍，以印左轉，即成解界，執閼伽器奉獻供養。即結前三昧耶印，當頂上奉送，誦三昧耶真言一遍。不解此印，便誦金剛解脫真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦七遍已，安頂上，以左手當心承珠，右手移珠。每與「娑嚩(二合)賀」齊聲移一珠，念誦至一百八遍，乃至一千遍，却取珠蟠於掌中，合掌安於頂上，而發所求清淨妙願，願一切眾生皆悉獲得。復結本尊印，誦七遍或三遍。復結金剛波羅蜜印，又復結五種供養印，并誦五種真言而供養之，具如上說。即結不動尊印，誦一遍，以印左轉，即成解界，執閼伽器奉獻供養。即結前三昧耶印，當頂上奉送，誦三昧耶真言一遍。不解此印，便誦金剛解脫真言曰：

「唵 嚩日囉(二合)謨(引)訖叉(二合)穆」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 嚩日囉(二合)謨(引)訖叉(二合)穆」

奉送諸佛聖眾，如前禮拜。發露懺悔、隨喜勸請、發願、迴向已，出道場後，即於靜處轉讀大乘經，觀第一義諦，以此妙福迴向所求，助成悉地。若作息災法，面向北，其壇圓，觀聖眾白色，道場中所供養物皆白，身著白衣，面向北坐，燒沈水香。若作增長法，面向東坐，本尊及供養，并自身衣服悉皆黃色，燒白壇香。若作降伏法，面向南坐，本尊及供養并衣服並青色或黑色，燒安息香。若作敬愛法，面向西坐，觀本尊赤色，及飲食、衣服皆赤，燒酥合香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉送諸佛聖眾，如前禮拜。發露懺悔、隨喜勸請、發願、迴向已，出道場後，即於靜處轉讀大乘經，觀第一義諦，以此妙福迴向所求，助成悉地。若作息災法，面向北，其壇圓，觀聖眾白色，道場中所供養物皆白，身著白衣，面向北坐，燒沈水香。若作增長法，面向東坐，本尊及供養，并自身衣服悉皆黃色，燒白壇香。若作降伏法，面向南坐，本尊及供養并衣服並青色或黑色，燒安息香。若作敬愛法，面向西坐，觀本尊赤色，及飲食、衣服皆赤，燒酥合香。