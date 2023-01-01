佛說佛頂尊勝陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛頂尊勝陀羅尼經

大唐三藏沙門義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏沙門義淨奉 制譯

如是我聞：一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，菩薩摩訶薩萬二千人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，菩薩摩訶薩萬二千人俱。

爾時，三十三天善法堂會，有一天子名曰善住，與諸大天，并諸天女，前後圍遶，受勝尊貴，歡娛遊戲種種天樂，共相娛樂，受諸快樂。爾時，善住天子於其夜分聞有聲言：「善住天子！却後七日，決欲命終。於此沒後生贍部洲，便受七返傍生之身，次受地獄苦。從地獄出，希得人身，生貧賤家，處於母胎即無兩目。」善住天子聞此聲已，身毛皆竪，生大怖懼，愁憂不樂，惶怖無計，即便速疾往詣天帝釋所，悲號啼哭。頂禮天帝二足尊已，白帝釋曰：「惟願天尊聽我所說。我與天女共相圍遶，受快樂時，聞有聲言：『善住天子！却後七日命將欲終。命終之後生贍部洲，便受七返傍生之身，次受地獄苦。從地獄出，希得人身，生貧賤家，在母胎中即無兩目。』我聞斯語，惶怖無計，云何令我得免斯苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三十三天善法堂會，有一天子名曰善住，與諸大天，并諸天女，前後圍遶，受勝尊貴，歡娛遊戲種種天樂，共相娛樂，受諸快樂。爾時，善住天子於其夜分聞有聲言：「善住天子！却後七日，決欲命終。於此沒後生贍部洲，便受七返傍生之身，次受地獄苦。從地獄出，希得人身，生貧賤家，處於母胎即無兩目。」善住天子聞此聲已，身毛皆竪，生大怖懼，愁憂不樂，惶怖無計，即便速疾往詣天帝釋所，悲號啼哭。頂禮天帝二足尊已，白帝釋曰：「惟願天尊聽我所說。我與天女共相圍遶，受快樂時，聞有聲言：『善住天子！却後七日命將欲終。命終之後生贍部洲，便受七返傍生之身，次受地獄苦。從地獄出，希得人身，生貧賤家，在母胎中即無兩目。』我聞斯語，惶怖無計，云何令我得免斯苦？」

爾時，天帝釋聞善住天子語已，甚大驚愕，諦想思惟：「此之善住受何七返惡趣之身？」須臾靜住，注想諦觀，便見善住當受七返惡趣之身，所謂：䐗、狗、野干、獼猴、蟒蛇、烏、鷲等身，食諸穢惡不淨之物。爾時，帝釋觀見善住天子，當墮七返惡趣身已，極軫慈念，愁憂苦惱，痛貫身心，諦思：「何計？何所歸依？誰能覆護，得免斯苦？」復作是念：「唯有如來、應、正等覺，大慈悲父，令其善住免斯苦耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋聞善住天子語已，甚大驚愕，諦想思惟：「此之善住受何七返惡趣之身？」須臾靜住，注想諦觀，便見善住當受七返惡趣之身，所謂：䐗、狗、野干、獼猴、蟒蛇、烏、鷲等身，食諸穢惡不淨之物。爾時，帝釋觀見善住天子，當墮七返惡趣身已，極軫慈念，愁憂苦惱，痛貫身心，諦思：「何計？何所歸依？誰能覆護，得免斯苦？」復作是念：「唯有如來、應、正等覺，大慈悲父，令其善住免斯苦耶？」

爾時，帝釋作是念已，於初夜分，以種種華、天妙衣服，以自莊嚴，執持花香，往逝多林，詣世尊所，恭敬供養，頂禮雙足，遶七匝已，長跪合掌，而白佛言：「善住天子聞有聲言：『却後七日命終，而受七返傍生惡趣之身。』聞此語已，極懷憂苦，痛貫於心。世尊大慈，哀慜利益，云何令得免斯苦耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋作是念已，於初夜分，以種種華、天妙衣服，以自莊嚴，執持花香，往逝多林，詣世尊所，恭敬供養，頂禮雙足，遶七匝已，長跪合掌，而白佛言：「善住天子聞有聲言：『却後七日命終，而受七返傍生惡趣之身。』聞此語已，極懷憂苦，痛貫於心。世尊大慈，哀慜利益，云何令得免斯苦耶？」

爾時，世尊聞此語已，即便微笑，於其頂上放種種光，遍照三千大千世界，還至佛所。若佛世尊說過去事，光從背入；若說未來事，光從胸入；若說地獄事，光從足下入；若說傍生事，光從足跟入；若說餓鬼事，光從足指入；若說人事，光從膝入；若說力輪王事，光從左手掌入；若說轉輪王事，光從右手掌入；若說天事，光從臍入；若說聲聞事，光從口入；若說獨覺事，光從眉間入；若說阿耨多羅三藐三菩提事，光從頂入。是時。光明還至佛所，遶佛三匝從佛口入。爾時，世尊告帝釋曰：「天帝！有陀羅尼，名為『如來佛頂尊勝』，能淨一切惡趣生死苦惱，又能淨除一切地獄、琰摩王界、傍生之苦，又破一切地獄之業迴趣善道。天帝！此佛頂尊勝陀羅尼不可思議，有大神力。若復有人一經於耳，先世所造一切惡業悉皆消滅，當得清淨勝妙之身，隨所生處憶持不忘。從一佛土至一佛土，從一天界至一天界，乃至遍歷三十三天，所生之處憶持不忘。復次，天帝！若人欲終，須臾憶念此陀羅尼，還得增壽，身口意淨，亦無苦痛，隨其福利，悉蒙安隱。亦令一切如來之所瞻視，一切天神常為侍衛，人所敬重，惡障消除，一切菩薩同為覆護。若有男子女人，須臾讀誦持此陀羅尼者，當知此人，所有三惡道苦，破壞消滅，無有遺餘。諸佛淨土，及諸天宮，一切菩薩甚深行願，隨意遊入，悉無障礙。」是時帝釋，一心樂聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊聞此語已，即便微笑，於其頂上放種種光，遍照三千大千世界，還至佛所。若佛世尊說過去事，光從背入；若說未來事，光從胸入；若說地獄事，光從足下入；若說傍生事，光從足跟入；若說餓鬼事，光從足指入；若說人事，光從膝入；若說力輪王事，光從左手掌入；若說轉輪王事，光從右手掌入；若說天事，光從臍入；若說聲聞事，光從口入；若說獨覺事，光從眉間入；若說阿耨多羅三藐三菩提事，光從頂入。是時。光明還至佛所，遶佛三匝從佛口入。爾時，世尊告帝釋曰：「天帝！有陀羅尼，名為『如來佛頂尊勝』，能淨一切惡趣生死苦惱，又能淨除一切地獄、琰摩王界、傍生之苦，又破一切地獄之業迴趣善道。天帝！此佛頂尊勝陀羅尼不可思議，有大神力。若復有人一經於耳，先世所造一切惡業悉皆消滅，當得清淨勝妙之身，隨所生處憶持不忘。從一佛土至一佛土，從一天界至一天界，乃至遍歷三十三天，所生之處憶持不忘。復次，天帝！若人欲終，須臾憶念此陀羅尼，還得增壽，身口意淨，亦無苦痛，隨其福利，悉蒙安隱。亦令一切如來之所瞻視，一切天神常為侍衛，人所敬重，惡障消除，一切菩薩同為覆護。若有男子女人，須臾讀誦持此陀羅尼者，當知此人，所有三惡道苦，破壞消滅，無有遺餘。諸佛淨土，及諸天宮，一切菩薩甚深行願，隨意遊入，悉無障礙。」是時帝釋，一心樂聞。

爾時，薄伽梵觀察帝釋心之所念，以大慈悲心說是陀羅尼法，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，薄伽梵觀察帝釋心之所念，以大慈悲心說是陀羅尼法，即說呪曰：

「南謨薄伽伐帝 咥哩盧枳也 鉢喇底毘失瑟吒(引)也 勃陀(引)也薄伽伐帝 怛咥他 唵毘輸馱(唐左)也 颯麼三曼多 阿婆婆(引)娑颯撥囉 拏揭底㖸喝娜 瑣婆(引)婆毘戍(商聿，下同)睇阿毘詵者覩漫(引) 蘇揭多跋囉跋者那 阿蜜栗多鞞師計 痾(引，下同)喝囉痾喝囉 痾愈珊陀(引)喇儞 輸馱也輸馱也 伽伽那毘戍睇 烏瑟膩沙 毘逝也戍睇 索訶薩囉曷喇濕弭 珊珠地帝 薩婆(上)怛他揭多 阿地瑟侘(引)娜 阿地瑟恥䫂(丁可反，下同)沒姪囇 跋折囉(引)迦也 僧喝旦那戍睇 薩婆痾伐刺拏毘戍睇 鉢喇底儞跋戴也 阿愈戍睇 三麼耶阿地瑟恥帝 末儞末儞麼末儞 呾闥多步多孤㨖 鉢唎戍睇 鼻窣怖吒勃地戍睇 逝也逝也 鼻逝也鼻逝也 三末囉三末囉 薩婆勃陀 阿地瑟恥多戍睇 跋折囇跋折囉(引)揭鞞(引) 跋折藍婆跋覩 麼麼阿目羯寫(自稱名『我某甲』)薩婆薩埵難(引)者迦也毘戍睇 薩婆揭底鉢唎戍睇 薩婆怛他揭哆 三摩戍和娑阿地瑟恥帝 勃陀勃陀(停也反) 菩馱也菩馱也 三曼䫂鉢唎戍睇 薩婆怛他揭䫂 阿地瑟侘(引)娜阿地瑟恥帝 莎訶(此呪比多翻譯，傳誦者眾，然於聲韻字體未能盡善，故更重勘梵本，一一詳定)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽伐帝 咥哩盧枳也 鉢喇底毘失瑟吒(引)也 勃陀(引)也薄伽伐帝 怛咥他 唵毘輸馱(唐左)也 颯麼三曼多 阿婆婆(引)娑颯撥囉 拏揭底㖸喝娜 瑣婆(引)婆毘戍(商聿，下同)睇阿毘詵者覩漫(引) 蘇揭多跋囉跋者那 阿蜜栗多鞞師計 痾(引，下同)喝囉痾喝囉 痾愈珊陀(引)喇儞 輸馱也輸馱也 伽伽那毘戍睇 烏瑟膩沙 毘逝也戍睇 索訶薩囉曷喇濕弭 珊珠地帝 薩婆(上)怛他揭多 阿地瑟侘(引)娜 阿地瑟恥䫂(丁可反，下同)沒姪囇 跋折囉(引)迦也 僧喝旦那戍睇 薩婆痾伐刺拏毘戍睇 鉢喇底儞跋戴也 阿愈戍睇 三麼耶阿地瑟恥帝 末儞末儞麼末儞 呾闥多步多孤㨖 鉢唎戍睇 鼻窣怖吒勃地戍睇 逝也逝也 鼻逝也鼻逝也 三末囉三末囉 薩婆勃陀 阿地瑟恥多戍睇 跋折囇跋折囉(引)揭鞞(引) 跋折藍婆跋覩 麼麼阿目羯寫(自稱名『我某甲』)薩婆薩埵難(引)者迦也毘戍睇 薩婆揭底鉢唎戍睇 薩婆怛他揭哆 三摩戍和娑阿地瑟恥帝 勃陀勃陀(停也反) 菩馱也菩馱也 三曼䫂鉢唎戍睇 薩婆怛他揭䫂 阿地瑟侘(引)娜阿地瑟恥帝 莎訶(此呪比多翻譯，傳誦者眾，然於聲韻字體未能盡善，故更重勘梵本，一一詳定)」

爾時，世尊說此陀羅尼已，告帝釋曰：「此陀羅尼印名『淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼法』，亦能除滅一切罪業等障，能淨一切穢惡道苦。天帝！此陀羅尼，八十八弶伽沙俱胝百千諸佛同共宣說，隨喜受持，以大日如來智印印之，為破一切有情三惡趣網，為令一切地獄、傍生、琰摩王界之所有情而得解脫，眾苦逼迫墮生死海有情得解脫故，亦令短命、薄福、現無救護眾生、樂造雜染惡業有情得饒益故，此陀羅尼於贍部洲住持力故，又令邪見、不信善惡、三惡趣中種種流轉、生死苦惱薄福有情、迷失正路，如是等類無不蒙益，悉令解脫眾苦重擔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此陀羅尼已，告帝釋曰：「此陀羅尼印名『淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼法』，亦能除滅一切罪業等障，能淨一切穢惡道苦。天帝！此陀羅尼，八十八弶伽沙俱胝百千諸佛同共宣說，隨喜受持，以大日如來智印印之，為破一切有情三惡趣網，為令一切地獄、傍生、琰摩王界之所有情而得解脫，眾苦逼迫墮生死海有情得解脫故，亦令短命、薄福、現無救護眾生、樂造雜染惡業有情得饒益故，此陀羅尼於贍部洲住持力故，又令邪見、不信善惡、三惡趣中種種流轉、生死苦惱薄福有情、迷失正路，如是等類無不蒙益，悉令解脫眾苦重擔。」

佛告天帝：「我今宣說此陀羅尼，付囑於汝，汝當授與善住天子，令其受持、讀誦、思惟、愛敬、供養，憶持莫忘。亦令贍部洲中一切有情，廣宣流布。此陀羅尼利益無量！亦為一切諸天子等，說此大陀羅尼印，付囑於汝。天帝！汝當正意憶持，勤加守護，勿令忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「我今宣說此陀羅尼，付囑於汝，汝當授與善住天子，令其受持、讀誦、思惟、愛敬、供養，憶持莫忘。亦令贍部洲中一切有情，廣宣流布。此陀羅尼利益無量！亦為一切諸天子等，說此大陀羅尼印，付囑於汝。天帝！汝當正意憶持，勤加守護，勿令忘失。

「復次，天帝！若復有人須臾得聞此陀羅尼，千劫已來積集重障惡業之罪，應受種種生死流轉地獄、餓鬼、傍生、琰摩王界、阿蘇羅身、藥叉鬼神、布單那、羯吒布單那、阿波娑摩囉、蚊虻、龜、狗、蟒蛇等身、一切諸鳥及諸猛獸、一切有情乃至蟻子之身，更不重受，便得轉生。諸佛世尊、一生補處菩薩同會一處，或得大姓婆羅門家生，或生剎帝利種，及以豪貴最勝家生。天帝！此人身等，如上勝處生者，皆由聞此陀羅尼故，隨所生處皆得清淨勝妙之身。天帝！如是果報，乃至菩提最勝之處，皆由讚歎此陀羅尼殊勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天帝！若復有人須臾得聞此陀羅尼，千劫已來積集重障惡業之罪，應受種種生死流轉地獄、餓鬼、傍生、琰摩王界、阿蘇羅身、藥叉鬼神、布單那、羯吒布單那、阿波娑摩囉、蚊虻、龜、狗、蟒蛇等身、一切諸鳥及諸猛獸、一切有情乃至蟻子之身，更不重受，便得轉生。諸佛世尊、一生補處菩薩同會一處，或得大姓婆羅門家生，或生剎帝利種，及以豪貴最勝家生。天帝！此人身等，如上勝處生者，皆由聞此陀羅尼故，隨所生處皆得清淨勝妙之身。天帝！如是果報，乃至菩提最勝之處，皆由讚歎此陀羅尼殊勝功德。

「天帝！此陀羅尼名為吉祥。何以故？能除一切三惡道故。此佛頂尊勝陀羅尼，猶如日藏摩尼之寶，淨無瑕翳，猶若虛空，光焰照徹，無不周遍。若諸有情，淨心持此陀羅尼者，亦復如是，如善好金，明淨柔軟，令人喜見，不為穢惡之所染著，亦如蓮華，飛塵不染。天帝！持此陀羅尼者亦復如是，乘此淨業必生善趣。天帝！此陀羅尼隨所方處，若能如是書寫、受持、聽聞、讚誦、恭敬、供養者，一切惡道皆得清淨，諸地獄苦速能消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天帝！此陀羅尼名為吉祥。何以故？能除一切三惡道故。此佛頂尊勝陀羅尼，猶如日藏摩尼之寶，淨無瑕翳，猶若虛空，光焰照徹，無不周遍。若諸有情，淨心持此陀羅尼者，亦復如是，如善好金，明淨柔軟，令人喜見，不為穢惡之所染著，亦如蓮華，飛塵不染。天帝！持此陀羅尼者亦復如是，乘此淨業必生善趣。天帝！此陀羅尼隨所方處，若能如是書寫、受持、聽聞、讚誦、恭敬、供養者，一切惡道皆得清淨，諸地獄苦速能消滅。

「天帝！若有男子女人，書寫此陀羅尼安高幢上，或安高山，或置樓臺，乃至安置窣堵波中。天帝！若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、族姓男女，於前幢等或時遙見，或與相近其影映身，或復風吹陀羅尼等幢上輕塵落在身者，天帝！彼諸眾生所有罪業，應墮惡趣，地獄、餓鬼、傍生、琰摩王界、阿蘇羅身，眾惡之苦皆悉不受，亦復不為罪垢染污。天帝！此等有情，一切諸佛之所授記，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。天帝！何況更以種種華鬘、塗香、末香、幢幡、花蓋、衣服、瓔珞，作諸妓樂，種種莊嚴，於四衢道造窣堵波，安置陀羅尼，合掌恭敬，旋遶周行，歸命禮拜。天帝！彼人能如是供養者，名曰摩訶薩埵，真是佛子，持法棟梁，又是如來全身舍利窣堵波塔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天帝！若有男子女人，書寫此陀羅尼安高幢上，或安高山，或置樓臺，乃至安置窣堵波中。天帝！若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、族姓男女，於前幢等或時遙見，或與相近其影映身，或復風吹陀羅尼等幢上輕塵落在身者，天帝！彼諸眾生所有罪業，應墮惡趣，地獄、餓鬼、傍生、琰摩王界、阿蘇羅身，眾惡之苦皆悉不受，亦復不為罪垢染污。天帝！此等有情，一切諸佛之所授記，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。天帝！何況更以種種華鬘、塗香、末香、幢幡、花蓋、衣服、瓔珞，作諸妓樂，種種莊嚴，於四衢道造窣堵波，安置陀羅尼，合掌恭敬，旋遶周行，歸命禮拜。天帝！彼人能如是供養者，名曰摩訶薩埵，真是佛子，持法棟梁，又是如來全身舍利窣堵波塔。」

爾時，琰摩法王於夜初分來詣佛所，以種種妙衣、種種華香、塗香、末香、栴檀、沈水，恭敬供養，遶佛七匝，禮雙足已，而作是言：「我聞如來演說大力陀羅尼法，讚持功德不可思議。世尊大慈，憐慜利益罪苦眾生。世尊！我常隨逐守護，不令持者墮於地獄，由彼隨順如來言教而護念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，琰摩法王於夜初分來詣佛所，以種種妙衣、種種華香、塗香、末香、栴檀、沈水，恭敬供養，遶佛七匝，禮雙足已，而作是言：「我聞如來演說大力陀羅尼法，讚持功德不可思議。世尊大慈，憐慜利益罪苦眾生。世尊！我常隨逐守護，不令持者墮於地獄，由彼隨順如來言教而護念之。」

爾時，護世四大天王遶佛三匝，在一面立，白佛言：「世尊！唯願如來重為我等廣說陀羅尼法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，護世四大天王遶佛三匝，在一面立，白佛言：「世尊！唯願如來重為我等廣說陀羅尼法。」

爾時，世尊告四大天王曰：「汝等諦聽！我當為汝演說持此陀羅尼法，亦為短命諸有情說。若欲受持，當淨洗浴著新淨衣，始從白月一日乃至圓滿十五日時齋戒，一心誦陀羅尼，滿其千遍，令短命者命還增續，永離病苦，一切業障悉能消滅。一切地獄之苦、一切鳥獸乃至有命之類，聞此陀羅尼聲一經於耳，盡此身已，更不復受一切眾苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告四大天王曰：「汝等諦聽！我當為汝演說持此陀羅尼法，亦為短命諸有情說。若欲受持，當淨洗浴著新淨衣，始從白月一日乃至圓滿十五日時齋戒，一心誦陀羅尼，滿其千遍，令短命者命還增續，永離病苦，一切業障悉能消滅。一切地獄之苦、一切鳥獸乃至有命之類，聞此陀羅尼聲一經於耳，盡此身已，更不復受一切眾苦。」

佛言：「若復有人忽遇惡病眾苦逼迫，聞此陀羅尼者即得永離一切惡病，眾苦消滅。若應墮在惡道，亦得解脫，即得往生妙喜世界。盡此身已，後更不受胞胎之身，所在之處蓮花化生，隨其所生常得宿命憶持不忘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若復有人忽遇惡病眾苦逼迫，聞此陀羅尼者即得永離一切惡病，眾苦消滅。若應墮在惡道，亦得解脫，即得往生妙喜世界。盡此身已，後更不受胞胎之身，所在之處蓮花化生，隨其所生常得宿命憶持不忘。」

佛言：「若復有人先造一切極重業已，遂即命終，由此惡業應墮地獄，或墮傍生、琰摩王界、餓鬼之趣，乃至墮在捺洛迦中，或生水中，或作禽獸種種之身。取其亡者隨身分骨，淨土一把，以陀羅尼呪之二十一遍，散於骨上，亡者生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若復有人先造一切極重業已，遂即命終，由此惡業應墮地獄，或墮傍生、琰摩王界、餓鬼之趣，乃至墮在捺洛迦中，或生水中，或作禽獸種種之身。取其亡者隨身分骨，淨土一把，以陀羅尼呪之二十一遍，散於骨上，亡者生天。」

佛言：「若人常能日日誦此陀羅尼滿二十一遍，應消一切世間殊勝供養，捨身往生極樂世界。若常誦念，復增壽命，受諸快樂；捨此身已，即得往生種種微妙諸佛剎土，常與諸佛俱會一處，一切如來常為演說微妙之法，一切諸佛授菩提記，身光照曜一切剎土，乃至獲得無上涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若人常能日日誦此陀羅尼滿二十一遍，應消一切世間殊勝供養，捨身往生極樂世界。若常誦念，復增壽命，受諸快樂；捨此身已，即得往生種種微妙諸佛剎土，常與諸佛俱會一處，一切如來常為演說微妙之法，一切諸佛授菩提記，身光照曜一切剎土，乃至獲得無上涅槃。

「復次，若欲誦此陀羅尼法，於其佛前先取淨土作壇，隨其大小，正方而作。以種種草花散於壇上，燒眾名香，雙膝著地，或時蹲踞，心常念佛，作慕陀羅尼印。先屈頭指，以大拇指押，然後當心合掌，誦陀羅尼滿一百八遍，於其壇中猶如雲王，雨種種花，能遍供養八十八俱胝弶伽沙數那庾多百千諸佛。彼佛世尊咸共讚言：『善哉！善哉！此為希有，真是佛子！』證得無障礙智三昧，及菩提心莊嚴三昧。持此陀羅尼者，應如是作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若欲誦此陀羅尼法，於其佛前先取淨土作壇，隨其大小，正方而作。以種種草花散於壇上，燒眾名香，雙膝著地，或時蹲踞，心常念佛，作慕陀羅尼印。先屈頭指，以大拇指押，然後當心合掌，誦陀羅尼滿一百八遍，於其壇中猶如雲王，雨種種花，能遍供養八十八俱胝弶伽沙數那庾多百千諸佛。彼佛世尊咸共讚言：『善哉！善哉！此為希有，真是佛子！』證得無障礙智三昧，及菩提心莊嚴三昧。持此陀羅尼者，應如是作。」

佛言：「天帝！我以善巧方便，若有一切眾生應墮地獄，即令解脫，一切惡道亦得清淨，消滅無餘，復令持者增益壽命。天帝！汝今將我陀羅尼法授與善住天子，即令持誦滿七日已，汝與善住俱來見我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天帝！我以善巧方便，若有一切眾生應墮地獄，即令解脫，一切惡道亦得清淨，消滅無餘，復令持者增益壽命。天帝！汝今將我陀羅尼法授與善住天子，即令持誦滿七日已，汝與善住俱來見我。」

爾時，天帝釋於世尊前親受陀羅尼法，奉持憶念，還於本宮，授與善住天子。爾時，善住天子受得此陀羅尼法已，滿六日六夜，依法受持，一切願滿。先應受彼一切惡趣之苦，即時解脫，住菩提分增益壽命，無量福業應時雲集。慶悅無量，高聲唱言：「希有如來！說斯妙法。希有明驗，甚大難量。大慈世尊！能為我等及諸有情說此神呪，令我解脫惡趣之苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋於世尊前親受陀羅尼法，奉持憶念，還於本宮，授與善住天子。爾時，善住天子受得此陀羅尼法已，滿六日六夜，依法受持，一切願滿。先應受彼一切惡趣之苦，即時解脫，住菩提分增益壽命，無量福業應時雲集。慶悅無量，高聲唱言：「希有如來！說斯妙法。希有明驗，甚大難量。大慈世尊！能為我等及諸有情說此神呪，令我解脫惡趣之苦。」

爾時，天帝釋至七日已，與善住天子及諸天眾，嚴飾花鬘，齎以妙香、寶幢、幡蓋、天衣、瓔珞，微妙莊嚴，來詣佛所。作供養已，以天妙衣及諸瓔珞奉上世尊，遶百千匝，踊躍歡喜，在一面坐，瞻仰尊容，目未曾捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋至七日已，與善住天子及諸天眾，嚴飾花鬘，齎以妙香、寶幢、幡蓋、天衣、瓔珞，微妙莊嚴，來詣佛所。作供養已，以天妙衣及諸瓔珞奉上世尊，遶百千匝，踊躍歡喜，在一面坐，瞻仰尊容，目未曾捨。

爾時，世尊舒金色臂，便以百福莊嚴、眾相具足無畏右手，摩善住天子頂，而為說法，授菩提記。佛告善住天子曰：「此陀羅尼印名為『淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼』，汝應授持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊舒金色臂，便以百福莊嚴、眾相具足無畏右手，摩善住天子頂，而為說法，授菩提記。佛告善住天子曰：「此陀羅尼印名為『淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼』，汝應授持。」

爾時，善住天子及天帝釋，諸來天眾、一切大會，聞佛說已，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善住天子及天帝釋，諸來天眾、一切大會，聞佛說已，皆大歡喜，信受奉行。