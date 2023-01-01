佛頂尊勝陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂尊勝陀羅尼經

大唐京兆杜行顗奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐京兆杜行顗奉 詔譯

稽首一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首一切智。

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾八千人俱，菩薩三萬二千，逮得正智，照明諸法，於知所知，了無罣礙。其名曰：觀自在菩薩、得大趣菩薩、彌勒菩薩、文殊師利童真菩薩、蓮華勝藏菩薩、手金剛菩薩、持地菩薩、虛空藏菩薩、除一切障菩薩，普賢菩薩而為上首。如是等三萬二千菩薩摩訶薩眾。復有萬梵摩天，善吒梵摩而為上首，從餘生界來詣佛所，俱在會集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾八千人俱，菩薩三萬二千，逮得正智，照明諸法，於知所知，了無罣礙。其名曰：觀自在菩薩、得大趣菩薩、彌勒菩薩、文殊師利童真菩薩、蓮華勝藏菩薩、手金剛菩薩、持地菩薩、虛空藏菩薩、除一切障菩薩，普賢菩薩而為上首。如是等三萬二千菩薩摩訶薩眾。復有萬梵摩天，善吒梵摩而為上首，從餘生界來詣佛所，俱在會集。

復有萬二千諸釋天眾，與無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，俱來在會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有萬二千諸釋天眾，與無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，俱來在會。

爾時，聖尊四眾圍繞，恭敬供養，而為說法。時，三十三天善法場中，有天名善住，處大寶宮，盛縱歡樂，妓麗侍奉，嬉戲馳遊，觀覽娛情，悉暢所欲。忽夜有聲呼：「天善住！汝終期至，七日當死。七生閻浮，入於地獄，後或為人，貧窮生盲，受諸苦惱。」善住聞已，恐怖驚惶，毛竪憂愁，急詣釋提桓因天帝之所，前禮帝足，荒懼白帝：「請帝垂哀，救我苦厄！救我苦厄！我受天樂縱心適意，忽有聲言：『七日命終。七生閻浮，當入地獄，後或為人，貧窮生盲，受諸苦惱。』我今煩荒，心迷識亂，計不知出。惟帝悲愍，拔救苦毒。」釋提桓因聞是語已，深懷怪悼：「云何七生？」默寂須臾，遂見善住於此命終，便愛猪身，猪身畢已受於狗身，狗身畢已受於狐身，狐身畢已受於猴身，猴身畢已受毒蛇身，蛇身畢已當受鷲身，鷲身畢已受於烏身。如是七生，恒食穢惡。釋提桓因見是事已，深哀善住當受大苦，何計何從？誰能救濟？作是思惟：「唯除如來、阿羅訶、三藐三佛陀，無能救者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖尊四眾圍繞，恭敬供養，而為說法。時，三十三天善法場中，有天名善住，處大寶宮，盛縱歡樂，妓麗侍奉，嬉戲馳遊，觀覽娛情，悉暢所欲。忽夜有聲呼：「天善住！汝終期至，七日當死。七生閻浮，入於地獄，後或為人，貧窮生盲，受諸苦惱。」善住聞已，恐怖驚惶，毛竪憂愁，急詣釋提桓因天帝之所，前禮帝足，荒懼白帝：「請帝垂哀，救我苦厄！救我苦厄！我受天樂縱心適意，忽有聲言：『七日命終。七生閻浮，當入地獄，後或為人，貧窮生盲，受諸苦惱。』我今煩荒，心迷識亂，計不知出。惟帝悲愍，拔救苦毒。」釋提桓因聞是語已，深懷怪悼：「云何七生？」默寂須臾，遂見善住於此命終，便愛猪身，猪身畢已受於狗身，狗身畢已受於狐身，狐身畢已受於猴身，猴身畢已受毒蛇身，蛇身畢已當受鷲身，鷲身畢已受於烏身。如是七生，恒食穢惡。釋提桓因見是事已，深哀善住當受大苦，何計何從？誰能救濟？作是思惟：「唯除如來、阿羅訶、三藐三佛陀，無能救者。」

於是天帝其夜後分，齎諸華鬘，種種諸香，末香、燒香、天衣、瓔珞，諸莊嚴具，詣於祇林佛聖尊所，頂禮雙足，右繞七匝，大供養已，便於佛前一面而坐，以善住事具白聖尊。其時，如來頂放大光，其光雜色，流照十方一切生界，還至佛所，右繞三匝，從佛口入。佛遂微笑，告釋提桓因：「有佛灌頂清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼，淨除一切業障，地獄、畜生、閻摩盧迦生死苦惱，破地獄道，升於佛路。天帝！此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼，但聽聞者，生死相續一切業障，種種苦患，咸悉消滅，當獲善果，得宿命智。從一佛國生一佛國，從一天中生一天中，乃至三十三天宮，常知宿命。能習持者，現百年限，更增其壽，身口意淨，心寧適樂，身苦咸除，獲諸善觸，諸佛觀視，諸天衛護，一切菩薩慈愛繫念。讀誦之者，一切地獄、畜生、閻摩盧迦及諸餓鬼，息除消散，境域空虛；一切佛剎、菩薩天宮，咸闢福門，導之令入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是天帝其夜後分，齎諸華鬘，種種諸香，末香、燒香、天衣、瓔珞，諸莊嚴具，詣於祇林佛聖尊所，頂禮雙足，右繞七匝，大供養已，便於佛前一面而坐，以善住事具白聖尊。其時，如來頂放大光，其光雜色，流照十方一切生界，還至佛所，右繞三匝，從佛口入。佛遂微笑，告釋提桓因：「有佛灌頂清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼，淨除一切業障，地獄、畜生、閻摩盧迦生死苦惱，破地獄道，升於佛路。天帝！此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼，但聽聞者，生死相續一切業障，種種苦患，咸悉消滅，當獲善果，得宿命智。從一佛國生一佛國，從一天中生一天中，乃至三十三天宮，常知宿命。能習持者，現百年限，更增其壽，身口意淨，心寧適樂，身苦咸除，獲諸善觸，諸佛觀視，諸天衛護，一切菩薩慈愛繫念。讀誦之者，一切地獄、畜生、閻摩盧迦及諸餓鬼，息除消散，境域空虛；一切佛剎、菩薩天宮，咸闢福門，導之令入。」

於是釋提桓因前白佛言：「聖尊！憐愍攝護一切眾生，唯願為說清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是釋提桓因前白佛言：「聖尊！憐愍攝護一切眾生，唯願為說清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼。」

爾時，聖尊受天帝請，即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖尊受天帝請，即說陀羅尼曰：

「南謨薄伽(上)婆帝底嚟(二合)盧吉夜(翊可反，二合)鉢羅(上二合)底(都里反，下同)毘(上)始瑟吒夜(翊可反，下同)勃陀夜(一)(云歸命聖尊三界勝覺) 怛姪(徒列反)他(二) 烏牟(半音)(三) 毘輸陀(上重)夜麼麼(麼麼云某甲，受持者於此自稱名)娑(上)曼多皤(上)婆(重)娑(上)馺叵(二合)囉(上)拏(上)伽底伽(上)訶(上)那瑣婆(重)皤(上)舜(入)提(五) 阿(上)毘(上重)瑟者夜(二合)素(上)伽(上)多(上)婆(上)者那蜜㗚(二合)多毘(上重)訕(疏皆反)罽(平)(六) 阿訶(上)囉(上)阿訶(上)囉(上)(七) 阿愈珊陀(重)囉(上)尼(上)(八) 輸陀(上重)夜輸陀(上重)夜(九) 伽(上)伽(上)那毘(上)舜(入)提(重)(十) 烏瑟尼(二合)沙(疏我反)毘(上)闍(上)夜舜(入)提(重)(十一) 娑(上)訶(上)娑囉(上，二合)囉濕弭三朱(長)地(上)低(十二) 薩囉皤(上，二合)多(上)他伽(上)多地(上重)瑟姹(丑遐反，二合)那地(上重)瑟祉低(十三) 阿(上)地哩(二合)跋闍囉(上，二合)迦夜僧訶(上)多(上)那(上)舜(入)提(重)(十四) 薩囉皤(二合)皤(上)囉(上)拏(上)毘(上)舜(入)提(重)(十五) 鉢囉(上，二合)夜儞夜多(上)婆(上重)夜(十六) 阿愈舜(入)提(十七) 娑(上)麼耶(余他反)地(上重)瑟祉(二合)低(十八) 麼儞麼儞麼麼儞(十九) 多(上)他(上)多菩(重)多俱知(上)跛唎(上)舜(入)提(重)(二十) 毘(上)娑普(二合)吒(上)勃地(上)舜(入)提(重)(二十一) 闍(上)夜闍(上)夜(二十二) 毘(上)闍(上)夜毘(上)闍(上)夜(二十三) 娑麼(二合)囉(上)娑麼(二合)囉(上)(二十四) 勃陀地(上重)瑟祉(二合)多(上)舜(入)提(重)(二十五) 跋闍嚟(二合)跋闍囉(上二合)揭囉鞞(重)(二十六)(二合) 跋闍藍(二合)婆(上重)皤(上)覩麼麼(二十七)(麼麼云某甲，受持者於此自稱名) 麼訶耶那(上)鉢羅(上二合)婆(上重)迦夜毘(上)舜(入)提(重)(二十八) 薩囉皤(上二合)伽(上)底跛唎舜(入)提(重)(二十九) 薩囉皤(上，二合)多伽多娑(上)摩戍阿(二合)娑地(上重)瑟祉(二合)低(三十) 勃陀(重)夜(二合)勃陀(重)夜(二合)(三十一) 毘(上)菩(長)陀(上重)夜(三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽(上)婆帝底嚟(二合)盧吉夜(翊可反，二合)鉢羅(上二合)底(都里反，下同)毘(上)始瑟吒夜(翊可反，下同)勃陀夜(一)(云歸命聖尊三界勝覺) 怛姪(徒列反)他(二) 烏牟(半音)(三) 毘輸陀(上重)夜麼麼(麼麼云某甲，受持者於此自稱名)娑(上)曼多皤(上)婆(重)娑(上)馺叵(二合)囉(上)拏(上)伽底伽(上)訶(上)那瑣婆(重)皤(上)舜(入)提(五) 阿(上)毘(上重)瑟者夜(二合)素(上)伽(上)多(上)婆(上)者那蜜㗚(二合)多毘(上重)訕(疏皆反)罽(平)(六) 阿訶(上)囉(上)阿訶(上)囉(上)(七) 阿愈珊陀(重)囉(上)尼(上)(八) 輸陀(上重)夜輸陀(上重)夜(九) 伽(上)伽(上)那毘(上)舜(入)提(重)(十) 烏瑟尼(二合)沙(疏我反)毘(上)闍(上)夜舜(入)提(重)(十一) 娑(上)訶(上)娑囉(上，二合)囉濕弭三朱(長)地(上)低(十二) 薩囉皤(上，二合)多(上)他伽(上)多地(上重)瑟姹(丑遐反，二合)那地(上重)瑟祉低(十三) 阿(上)地哩(二合)跋闍囉(上，二合)迦夜僧訶(上)多(上)那(上)舜(入)提(重)(十四) 薩囉皤(二合)皤(上)囉(上)拏(上)毘(上)舜(入)提(重)(十五) 鉢囉(上，二合)夜儞夜多(上)婆(上重)夜(十六) 阿愈舜(入)提(十七) 娑(上)麼耶(余他反)地(上重)瑟祉(二合)低(十八) 麼儞麼儞麼麼儞(十九) 多(上)他(上)多菩(重)多俱知(上)跛唎(上)舜(入)提(重)(二十) 毘(上)娑普(二合)吒(上)勃地(上)舜(入)提(重)(二十一) 闍(上)夜闍(上)夜(二十二) 毘(上)闍(上)夜毘(上)闍(上)夜(二十三) 娑麼(二合)囉(上)娑麼(二合)囉(上)(二十四) 勃陀地(上重)瑟祉(二合)多(上)舜(入)提(重)(二十五) 跋闍嚟(二合)跋闍囉(上二合)揭囉鞞(重)(二十六)(二合) 跋闍藍(二合)婆(上重)皤(上)覩麼麼(二十七)(麼麼云某甲，受持者於此自稱名) 麼訶耶那(上)鉢羅(上二合)婆(上重)迦夜毘(上)舜(入)提(重)(二十八) 薩囉皤(上二合)伽(上)底跛唎舜(入)提(重)(二十九) 薩囉皤(上，二合)多伽多娑(上)摩戍阿(二合)娑地(上重)瑟祉(二合)低(三十) 勃陀(重)夜(二合)勃陀(重)夜(二合)(三十一) 毘(上)菩(長)陀(上重)夜(三十二

) 娑(上)曼多跛唎(上)舜(入)提(重)(三十三) 薩囉皤(上，二合)多(上)他伽(上)多地(上重)瑟奼(丑遐反。二合)那地(上重)瑟祉(二合)低(三十四) 莎訶(三十五)(注：平上去入者，從四聲法借音讀。注半音者，半聲讀。注二合者，半上字連聲讀。注重者，帶喉聲重讀。注長者，長聲讀。注反者，從反借音讀。羅、利、盧、栗、黎、藍等字傍加口者，轉聲讀。)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ) 娑(上)曼多跛唎(上)舜(入)提(重)(三十三) 薩囉皤(上，二合)多(上)他伽(上)多地(上重)瑟奼(丑遐反。二合)那地(上重)瑟祉(二合)低(三十四) 莎訶(三十五)(注：平上去入者，從四聲法借音讀。注半音者，半聲讀。注二合者，半上字連聲讀。注重者，帶喉聲重讀。注長者，長聲讀。注反者，從反借音讀。羅、利、盧、栗、黎、藍等字傍加口者，轉聲讀。)」

「天帝！此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼，淨諸罪障，除諸惡趣，八十八俱胝百千恒河沙諸佛所共宣說，守護喜讚，一切如來智印印之，為除一切眾惡趣故；一切地獄、畜生、閻摩盧迦，諸罪惡類沈溺苦海，受諸痛毒，為解脫故；為諸短壽、薄福、下陋、卑賤惡業諸眾生故；趣於地獄種種生類夭折失心，亡背正路諸眾生故，說此陀羅尼行閻浮提，淨除罪業，令歸解脫。天帝！汝當持此尊勝陀羅尼為善住說，當為閻浮眾生、諸天天子、一切含識，宣揚讀誦，思惟習念，恭敬供養，受持修行。我今以陀羅尼印教約付囑天帝，汝當善持。聞此陀羅尼者，百千劫中，所積業障咸得清淨，不墮地獄，不生畜生、閻摩盧迦、餓鬼惡趣，不受阿修羅、夜叉、羅剎，及富丹那、迦吒富丹那、癲等鬼神之身，乃至犬、龜、鳥、獸、蚊虻、毒蛇、腹行之類，并諸小蟲，不復更受；恒與佛俱，或生菩薩勝族，或生婆羅門、大姓剎利、大姓居士大家，以此陀羅尼力得清淨生，至坐菩提，獲正遍覺。天帝！此清淨諸趣尊勝陀羅尼，威神廣大，具大功果，有大力能，是大吉祥。如日藏寶珠，皎潔無垢，淨若虛空，所在之處光明照朗。此陀羅尼所置之處，威神洽被，亦復如是。持此陀羅尼者，一切罪惡皆不能染，柔和潤澤，清淨無垢，如閻浮檀金。書寫、讀習、誦念、供養、受持、修行此陀羅尼者，當知此處地獄業除，諸趣咸淨。書此陀羅尼安置幢上，樹於高山或高屋上，及餘高處，或浮圖中，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人等，見此陀羅尼幢，若近幢，若幢影霑身，若幢風吹身，或為幢風飄塵著身，罪業便消，不生地獄、畜生、閻摩盧迦、餓鬼、阿修羅中，不墮諸惡趣，一切如來諸佛當與授記，得不退轉至登正覺。以種種華香、種種諸鬘、種種幢繖、幡蓋、瓔珞，諸莊嚴具并諸塗飾，修大供養，於四衢道造塔，安置此陀羅尼，行道頂禮，當知此輩是摩訶薩，佛之法子，法之梁柱，舍利之塔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天帝！此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼，淨諸罪障，除諸惡趣，八十八俱胝百千恒河沙諸佛所共宣說，守護喜讚，一切如來智印印之，為除一切眾惡趣故；一切地獄、畜生、閻摩盧迦，諸罪惡類沈溺苦海，受諸痛毒，為解脫故；為諸短壽、薄福、下陋、卑賤惡業諸眾生故；趣於地獄種種生類夭折失心，亡背正路諸眾生故，說此陀羅尼行閻浮提，淨除罪業，令歸解脫。天帝！汝當持此尊勝陀羅尼為善住說，當為閻浮眾生、諸天天子、一切含識，宣揚讀誦，思惟習念，恭敬供養，受持修行。我今以陀羅尼印教約付囑天帝，汝當善持。聞此陀羅尼者，百千劫中，所積業障咸得清淨，不墮地獄，不生畜生、閻摩盧迦、餓鬼惡趣，不受阿修羅、夜叉、羅剎，及富丹那、迦吒富丹那、癲等鬼神之身，乃至犬、龜、鳥、獸、蚊虻、毒蛇、腹行之類，并諸小蟲，不復更受；恒與佛俱，或生菩薩勝族，或生婆羅門、大姓剎利、大姓居士大家，以此陀羅尼力得清淨生，至坐菩提，獲正遍覺。天帝！此清淨諸趣尊勝陀羅尼，威神廣大，具大功果，有大力能，是大吉祥。如日藏寶珠，皎潔無垢，淨若虛空，所在之處光明照朗。此陀羅尼所置之處，威神洽被，亦復如是。持此陀羅尼者，一切罪惡皆不能染，柔和潤澤，清淨無垢，如閻浮檀金。書寫、讀習、誦念、供養、受持、修行此陀羅尼者，當知此處地獄業除，諸趣咸淨。書此陀羅尼安置幢上，樹於高山或高屋上，及餘高處，或浮圖中，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人等，見此陀羅尼幢，若近幢，若幢影霑身，若幢風吹身，或為幢風飄塵著身，罪業便消，不生地獄、畜生、閻摩盧迦、餓鬼、阿修羅中，不墮諸惡趣，一切如來諸佛當與授記，得不退轉至登正覺。以種種華香、種種諸鬘、種種幢繖、幡蓋、瓔珞，諸莊嚴具并諸塗飾，修大供養，於四衢道造塔，安置此陀羅尼，行道頂禮，當知此輩是摩訶薩，佛之法子，法之梁柱，舍利之塔。」

爾時，閻摩法王其夜將曉來詣佛所，以種種天華、種種諸香、雜香、燒香、天衣、瓔珞，修大供養，右繞七匝，頂禮佛足，白佛言：「聖尊！我知佛恩，非不知恩。今為報佛恩故，擁護一切，常勤奉事此大威力、大功果陀羅尼，閉地獄門，淨諸惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，閻摩法王其夜將曉來詣佛所，以種種天華、種種諸香、雜香、燒香、天衣、瓔珞，修大供養，右繞七匝，頂禮佛足，白佛言：「聖尊！我知佛恩，非不知恩。今為報佛恩故，擁護一切，常勤奉事此大威力、大功果陀羅尼，閉地獄門，淨諸惡趣。」

爾時，四天王繞佛三匝，前白佛言：「唯願聖尊說此陀羅尼修行之法。」佛告四天王：「諦聽！諦聽！我今當說。若有命短，求長壽者，當於白月十五日，澡浴清淨，著淨潔衣，受八戒齋，誦此陀羅尼千遍，諸障便除，病愈壽增，獲大安樂，地獄、畜生，諸惡趣苦，咸悉解脫。乃至畜生、諸惡趣類，耳得聞此陀羅尼者，便復不受惡趣之身。嬰纏重病者，病皆消散，諸趣清淨，命終之後生現樂界，蓮華化生，不受胎藏，常知宿命。若諸眾生罪業所牽，命終之後生於惡趣，應以此陀羅尼呪土二十一遍，散其骸骨之上，隨其所生，若地獄、若畜生、或閻摩盧迦、或餓鬼趣，乃至阿鼻地獄、禽獸蜫蟲，咸謝苦身，生天受樂。日日誦此陀羅尼二十一遍，罪滅福增，眾人愛敬，命終之後生極樂國。若常念持此陀羅尼，命終之後生諸淨土，從一佛國至一佛國，一切佛剎作大光照，常與佛俱，諸佛護育，而與授記，乃至獲證大涅槃樂。修行此陀羅尼者，當作方壇，四面正等，散種種淨華，燒種種香，右膝輪著地，長跪一心，普念十方一切諸佛，作合十指爪印當於心上，二頭指、二大拇指各相屈按，稱『娑度(云善哉)』，誦此陀羅尼一百八遍，即為供養承事八十八俱胝恒河沙那由他百千諸佛，如佛供養而作供養，亦為供養四大天王，一切讚善稱是佛子，以大菩提莊嚴其心，獲無礙智。凡欲誦念此陀羅尼者，皆當至心如法作合十指爪印，是為修行陀羅尼法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王繞佛三匝，前白佛言：「唯願聖尊說此陀羅尼修行之法。」佛告四天王：「諦聽！諦聽！我今當說。若有命短，求長壽者，當於白月十五日，澡浴清淨，著淨潔衣，受八戒齋，誦此陀羅尼千遍，諸障便除，病愈壽增，獲大安樂，地獄、畜生，諸惡趣苦，咸悉解脫。乃至畜生、諸惡趣類，耳得聞此陀羅尼者，便復不受惡趣之身。嬰纏重病者，病皆消散，諸趣清淨，命終之後生現樂界，蓮華化生，不受胎藏，常知宿命。若諸眾生罪業所牽，命終之後生於惡趣，應以此陀羅尼呪土二十一遍，散其骸骨之上，隨其所生，若地獄、若畜生、或閻摩盧迦、或餓鬼趣，乃至阿鼻地獄、禽獸蜫蟲，咸謝苦身，生天受樂。日日誦此陀羅尼二十一遍，罪滅福增，眾人愛敬，命終之後生極樂國。若常念持此陀羅尼，命終之後生諸淨土，從一佛國至一佛國，一切佛剎作大光照，常與佛俱，諸佛護育，而與授記，乃至獲證大涅槃樂。修行此陀羅尼者，當作方壇，四面正等，散種種淨華，燒種種香，右膝輪著地，長跪一心，普念十方一切諸佛，作合十指爪印當於心上，二頭指、二大拇指各相屈按，稱『娑度(云善哉)』，誦此陀羅尼一百八遍，即為供養承事八十八俱胝恒河沙那由他百千諸佛，如佛供養而作供養，亦為供養四大天王，一切讚善稱是佛子，以大菩提莊嚴其心，獲無礙智。凡欲誦念此陀羅尼者，皆當至心如法作合十指爪印，是為修行陀羅尼法。」

佛告釋提桓因：「天帝！當以此法救除眾生地獄諸趣一切苦惱，淨諸趣業，獲長壽果。天帝當還，可授善住天子此陀羅尼，滿七日已，汝共善住來至我所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「天帝！當以此法救除眾生地獄諸趣一切苦惱，淨諸趣業，獲長壽果。天帝當還，可授善住天子此陀羅尼，滿七日已，汝共善住來至我所。」

釋提桓因受佛教已，還於天宮，以此佛頂尊勝陀羅尼授善住天子。善住受已，修行供養六日六夜，爰至七日，諸惡趣業皆得解脫，居天福處，獲大長壽，歡喜踊躍，大聲唱言：「阿呼佛陀耶！阿呼達摩耶！阿呼僧伽耶！阿呼毘耶陀(云陀羅尼)救拔眾生一切苦厄，令我得脫諸惡趣苦！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因受佛教已，還於天宮，以此佛頂尊勝陀羅尼授善住天子。善住受已，修行供養六日六夜，爰至七日，諸惡趣業皆得解脫，居天福處，獲大長壽，歡喜踊躍，大聲唱言：「阿呼佛陀耶！阿呼達摩耶！阿呼僧伽耶！阿呼毘耶陀(云陀羅尼)救拔眾生一切苦厄，令我得脫諸惡趣苦！」

爾時，天帝釋提桓因部屬侍繞，將善住天子，齎種種華香、燒香、塗香，并種種鬘、蓋繖、幡幢、衣服、瓔珞，乘天寶輅，備天莊嚴，來至佛所，作大供養，右繞萬匝，便於佛前一面而立，頌讚佛已，退坐聽法。佛申金色右手慰護善住，而與授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋提桓因部屬侍繞，將善住天子，齎種種華香、燒香、塗香，并種種鬘、蓋繖、幡幢、衣服、瓔珞，乘天寶輅，備天莊嚴，來至佛所，作大供養，右繞萬匝，便於佛前一面而立，頌讚佛已，退坐聽法。佛申金色右手慰護善住，而與授記。