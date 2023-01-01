佛頂尊勝陀羅尼經
唐 杜行顗譯1卷CBETA T0968少于一万字 30 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛頂尊勝陀羅尼經
佛頂尊勝陀羅尼經
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大唐京兆杜行顗奉 詔譯
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稽首一切智。
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如是我聞：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾八千人俱，菩薩三萬二千，逮得正智，照明諸法，於知所知，了無罣礙。其名曰：觀自在菩薩、得大趣菩薩、彌勒菩薩、文殊師利童真菩薩、蓮華勝藏菩薩、手金剛菩薩、持地菩薩、虛空藏菩薩、除一切障菩薩，普賢菩薩而為上首。如是等三萬二千菩薩摩訶薩眾。復有萬梵摩天，善吒梵摩而為上首，從餘生界來詣佛所，俱在會集。
一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾八千人俱，菩薩三萬二千，逮得正智，照明諸法，於知所知，了無罣礙。其名曰：觀自在菩薩、得大趣菩薩、彌勒菩薩、文殊師利童真菩薩、蓮華勝藏菩薩、手金剛菩薩、持地菩薩、虛空藏菩薩、除一切障菩薩，普賢菩薩而為上首。如是等三萬二千菩薩摩訶薩眾。復有萬梵摩天，善吒梵摩而為上首，從餘生界來詣佛所，俱在會集。
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復有萬二千諸釋天眾，與無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，俱來在會。
復有萬二千諸釋天眾，與無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，俱來在會。
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爾時，聖尊四眾圍繞，恭敬供養，而為說法。時，三十三天善法場中，有天名善住，處大寶宮，盛縱歡樂，妓麗侍奉，嬉戲馳遊，觀覽娛情，悉暢所欲。忽夜有聲呼：「天善住！汝終期至，七日當死。七生閻浮，入於地獄，後或為人，貧窮生盲，受諸苦惱。」善住聞已，恐怖驚惶，毛竪憂愁，急詣釋提桓因天帝之所，前禮帝足，荒懼白帝：「請帝垂哀，救我苦厄！救我苦厄！我受天樂縱心適意，忽有聲言：『七日命終。七生閻浮，當入地獄，後或為人，貧窮生盲，受諸苦惱。』我今煩荒，心迷識亂，計不知出。惟帝悲愍，拔救苦毒。」釋提桓因聞是語已，深懷怪悼：「云何七生？」默寂須臾，遂見善住於此命終，便愛猪身，猪身畢已受於狗身，狗身畢已受於狐身，狐身畢已受於猴身，猴身畢已受毒蛇身，蛇身畢已當受鷲身，鷲身畢已受於烏身。如是七生，恒食穢惡。釋提桓因見是事已，深哀善住當受大苦，何計何從？誰能救濟？作是思惟：「唯除如來、阿羅訶、三藐三佛陀，無能救者。」
爾時，聖尊四眾圍繞，恭敬供養，而為說法。時，三十三天善法場中，有天名善住，處大寶宮，盛縱歡樂，妓麗侍奉，嬉戲馳遊，觀覽娛情，悉暢所欲。忽夜有聲呼：「天善住！汝終期至，七日當死。七生閻浮，入於地獄，後或為人，貧窮生盲，受諸苦惱。」善住聞已，恐怖驚惶，毛竪憂愁，急詣釋提桓因天帝之所，前禮帝足，荒懼白帝：「請帝垂哀，救我苦厄！救我苦厄！我受天樂縱心適意，忽有聲言：『七日命終。七生閻浮，當入地獄，後或為人，貧窮生盲，受諸苦惱。』我今煩荒，心迷識亂，計不知出。惟帝悲愍，拔救苦毒。」釋提桓因聞是語已，深懷怪悼：「云何七生？」默寂須臾，遂見善住於此命終，便愛猪身，猪身畢已受於狗身，狗身畢已受於狐身，狐身畢已受於猴身，猴身畢已受毒蛇身，蛇身畢已當受鷲身，鷲身畢已受於烏身。如是七生，恒食穢惡。釋提桓因見是事已，深哀善住當受大苦，何計何從？誰能救濟？作是思惟：「唯除如來、阿羅訶、三藐三佛陀，無能救者。」
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於是天帝其夜後分，齎諸華鬘，種種諸香，末香、燒香、天衣、瓔珞，諸莊嚴具，詣於祇林佛聖尊所，頂禮雙足，右繞七匝，大供養已，便於佛前一面而坐，以善住事具白聖尊。其時，如來頂放大光，其光雜色，流照十方一切生界，還至佛所，右繞三匝，從佛口入。佛遂微笑，告釋提桓因：「有佛灌頂清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼，淨除一切業障，地獄、畜生、閻摩盧迦生死苦惱，破地獄道，升於佛路。天帝！此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼，但聽聞者，生死相續一切業障，種種苦患，咸悉消滅，當獲善果，得宿命智。從一佛國生一佛國，從一天中生一天中，乃至三十三天宮，常知宿命。能習持者，現百年限，更增其壽，身口意淨，心寧適樂，身苦咸除，獲諸善觸，諸佛觀視，諸天衛護，一切菩薩慈愛繫念。讀誦之者，一切地獄、畜生、閻摩盧迦及諸餓鬼，息除消散，境域空虛；一切佛剎、菩薩天宮，咸闢福門，導之令入。」
於是天帝其夜後分，齎諸華鬘，種種諸香，末香、燒香、天衣、瓔珞，諸莊嚴具，詣於祇林佛聖尊所，頂禮雙足，右繞七匝，大供養已，便於佛前一面而坐，以善住事具白聖尊。其時，如來頂放大光，其光雜色，流照十方一切生界，還至佛所，右繞三匝，從佛口入。佛遂微笑，告釋提桓因：「有佛灌頂清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼，淨除一切業障，地獄、畜生、閻摩盧迦生死苦惱，破地獄道，升於佛路。天帝！此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼，但聽聞者，生死相續一切業障，種種苦患，咸悉消滅，當獲善果，得宿命智。從一佛國生一佛國，從一天中生一天中，乃至三十三天宮，常知宿命。能習持者，現百年限，更增其壽，身口意淨，心寧適樂，身苦咸除，獲諸善觸，諸佛觀視，諸天衛護，一切菩薩慈愛繫念。讀誦之者，一切地獄、畜生、閻摩盧迦及諸餓鬼，息除消散，境域空虛；一切佛剎、菩薩天宮，咸闢福門，導之令入。」
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於是釋提桓因前白佛言：「聖尊！憐愍攝護一切眾生，唯願為說清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼。」
於是釋提桓因前白佛言：「聖尊！憐愍攝護一切眾生，唯願為說清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼。」
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爾時，聖尊受天帝請，即說陀羅尼曰：
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「南謨薄伽(上)婆帝底嚟(二合)盧吉夜(翊可反，二合)鉢羅(上二合)底(都里反，下同)毘(上)始瑟吒夜(翊可反，下同)勃陀夜(一)(云歸命聖尊三界勝覺) 怛姪(徒列反)他(二) 烏牟(半音)(三) 毘輸陀(上重)夜麼麼(麼麼云某甲，受持者於此自稱名)娑(上)曼多皤(上)婆(重)娑(上)馺叵(二合)囉(上)拏(上)伽底伽(上)訶(上)那瑣婆(重)皤(上)舜(入)提(五) 阿(上)毘(上重)瑟者夜(二合)素(上)伽(上)多(上)婆(上)者那蜜㗚(二合)多毘(上重)訕(疏皆反)罽(平)(六) 阿訶(上)囉(上)阿訶(上)囉(上)(七) 阿愈珊陀(重)囉(上)尼(上)(八) 輸陀(上重)夜輸陀(上重)夜(九) 伽(上)伽(上)那毘(上)舜(入)提(重)(十) 烏瑟尼(二合)沙(疏我反)毘(上)闍(上)夜舜(入)提(重)(十一) 娑(上)訶(上)娑囉(上，二合)囉濕弭三朱(長)地(上)低(十二) 薩囉皤(上，二合)多(上)他伽(上)多地(上重)瑟姹(丑遐反，二合)那地(上重)瑟祉低(十三) 阿(上)地哩(二合)跋闍囉(上，二合)迦夜僧訶(上)多(上)那(上)舜(入)提(重)(十四) 薩囉皤(二合)皤(上)囉(上)拏(上)毘(上)舜(入)提(重)(十五) 鉢囉(上，二合)夜儞夜多(上)婆(上重)夜(十六) 阿愈舜(入)提(十七) 娑(上)麼耶(余他反)地(上重)瑟祉(二合)低(十八) 麼儞麼儞麼麼儞(十九) 多(上)他(上)多菩(重)多俱知(上)跛唎(上)舜(入)提(重)(二十) 毘(上)娑普(二合)吒(上)勃地(上)舜(入)提(重)(二十一) 闍(上)夜闍(上)夜(二十二) 毘(上)闍(上)夜毘(上)闍(上)夜(二十三) 娑麼(二合)囉(上)娑麼(二合)囉(上)(二十四) 勃陀地(上重)瑟祉(二合)多(上)舜(入)提(重)(二十五) 跋闍嚟(二合)跋闍囉(上二合)揭囉鞞(重)(二十六)(二合) 跋闍藍(二合)婆(上重)皤(上)覩麼麼(二十七)(麼麼云某甲，受持者於此自稱名) 麼訶耶那(上)鉢羅(上二合)婆(上重)迦夜毘(上)舜(入)提(重)(二十八) 薩囉皤(上二合)伽(上)底跛唎舜(入)提(重)(二十九) 薩囉皤(上，二合)多伽多娑(上)摩戍阿(二合)娑地(上重)瑟祉(二合)低(三十) 勃陀(重)夜(二合)勃陀(重)夜(二合)(三十一) 毘(上)菩(長)陀(上重)夜(三十二
「南謨薄伽(上)婆帝底嚟(二合)盧吉夜(翊可反，二合)鉢羅(上二合)底(都里反，下同)毘(上)始瑟吒夜(翊可反，下同)勃陀夜(一)(云歸命聖尊三界勝覺) 怛姪(徒列反)他(二) 烏牟(半音)(三) 毘輸陀(上重)夜麼麼(麼麼云某甲，受持者於此自稱名)娑(上)曼多皤(上)婆(重)娑(上)馺叵(二合)囉(上)拏(上)伽底伽(上)訶(上)那瑣婆(重)皤(上)舜(入)提(五) 阿(上)毘(上重)瑟者夜(二合)素(上)伽(上)多(上)婆(上)者那蜜㗚(二合)多毘(上重)訕(疏皆反)罽(平)(六) 阿訶(上)囉(上)阿訶(上)囉(上)(七) 阿愈珊陀(重)囉(上)尼(上)(八) 輸陀(上重)夜輸陀(上重)夜(九) 伽(上)伽(上)那毘(上)舜(入)提(重)(十) 烏瑟尼(二合)沙(疏我反)毘(上)闍(上)夜舜(入)提(重)(十一) 娑(上)訶(上)娑囉(上，二合)囉濕弭三朱(長)地(上)低(十二) 薩囉皤(上，二合)多(上)他伽(上)多地(上重)瑟姹(丑遐反，二合)那地(上重)瑟祉低(十三) 阿(上)地哩(二合)跋闍囉(上，二合)迦夜僧訶(上)多(上)那(上)舜(入)提(重)(十四) 薩囉皤(二合)皤(上)囉(上)拏(上)毘(上)舜(入)提(重)(十五) 鉢囉(上，二合)夜儞夜多(上)婆(上重)夜(十六) 阿愈舜(入)提(十七) 娑(上)麼耶(余他反)地(上重)瑟祉(二合)低(十八) 麼儞麼儞麼麼儞(十九) 多(上)他(上)多菩(重)多俱知(上)跛唎(上)舜(入)提(重)(二十) 毘(上)娑普(二合)吒(上)勃地(上)舜(入)提(重)(二十一) 闍(上)夜闍(上)夜(二十二) 毘(上)闍(上)夜毘(上)闍(上)夜(二十三) 娑麼(二合)囉(上)娑麼(二合)囉(上)(二十四) 勃陀地(上重)瑟祉(二合)多(上)舜(入)提(重)(二十五) 跋闍嚟(二合)跋闍囉(上二合)揭囉鞞(重)(二十六)(二合) 跋闍藍(二合)婆(上重)皤(上)覩麼麼(二十七)(麼麼云某甲，受持者於此自稱名) 麼訶耶那(上)鉢羅(上二合)婆(上重)迦夜毘(上)舜(入)提(重)(二十八) 薩囉皤(上二合)伽(上)底跛唎舜(入)提(重)(二十九) 薩囉皤(上，二合)多伽多娑(上)摩戍阿(二合)娑地(上重)瑟祉(二合)低(三十) 勃陀(重)夜(二合)勃陀(重)夜(二合)(三十一) 毘(上)菩(長)陀(上重)夜(三十二
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) 娑(上)曼多跛唎(上)舜(入)提(重)(三十三) 薩囉皤(上，二合)多(上)他伽(上)多地(上重)瑟奼(丑遐反。二合)那地(上重)瑟祉(二合)低(三十四) 莎訶(三十五)(注：平上去入者，從四聲法借音讀。注半音者，半聲讀。注二合者，半上字連聲讀。注重者，帶喉聲重讀。注長者，長聲讀。注反者，從反借音讀。羅、利、盧、栗、黎、藍等字傍加口者，轉聲讀。)」
) 娑(上)曼多跛唎(上)舜(入)提(重)(三十三) 薩囉皤(上，二合)多(上)他伽(上)多地(上重)瑟奼(丑遐反。二合)那地(上重)瑟祉(二合)低(三十四) 莎訶(三十五)(注：平上去入者，從四聲法借音讀。注半音者，半聲讀。注二合者，半上字連聲讀。注重者，帶喉聲重讀。注長者，長聲讀。注反者，從反借音讀。羅、利、盧、栗、黎、藍等字傍加口者，轉聲讀。)」
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「天帝！此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼，淨諸罪障，除諸惡趣，八十八俱胝百千恒河沙諸佛所共宣說，守護喜讚，一切如來智印印之，為除一切眾惡趣故；一切地獄、畜生、閻摩盧迦，諸罪惡類沈溺苦海，受諸痛毒，為解脫故；為諸短壽、薄福、下陋、卑賤惡業諸眾生故；趣於地獄種種生類夭折失心，亡背正路諸眾生故，說此陀羅尼行閻浮提，淨除罪業，令歸解脫。天帝！汝當持此尊勝陀羅尼為善住說，當為閻浮眾生、諸天天子、一切含識，宣揚讀誦，思惟習念，恭敬供養，受持修行。我今以陀羅尼印教約付囑天帝，汝當善持。聞此陀羅尼者，百千劫中，所積業障咸得清淨，不墮地獄，不生畜生、閻摩盧迦、餓鬼惡趣，不受阿修羅、夜叉、羅剎，及富丹那、迦吒富丹那、癲等鬼神之身，乃至犬、龜、鳥、獸、蚊虻、毒蛇、腹行之類，并諸小蟲，不復更受；恒與佛俱，或生菩薩勝族，或生婆羅門、大姓剎利、大姓居士大家，以此陀羅尼力得清淨生，至坐菩提，獲正遍覺。天帝！此清淨諸趣尊勝陀羅尼，威神廣大，具大功果，有大力能，是大吉祥。如日藏寶珠，皎潔無垢，淨若虛空，所在之處光明照朗。此陀羅尼所置之處，威神洽被，亦復如是。持此陀羅尼者，一切罪惡皆不能染，柔和潤澤，清淨無垢，如閻浮檀金。書寫、讀習、誦念、供養、受持、修行此陀羅尼者，當知此處地獄業除，諸趣咸淨。書此陀羅尼安置幢上，樹於高山或高屋上，及餘高處，或浮圖中，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人等，見此陀羅尼幢，若近幢，若幢影霑身，若幢風吹身，或為幢風飄塵著身，罪業便消，不生地獄、畜生、閻摩盧迦、餓鬼、阿修羅中，不墮諸惡趣，一切如來諸佛當與授記，得不退轉至登正覺。以種種華香、種種諸鬘、種種幢繖、幡蓋、瓔珞，諸莊嚴具并諸塗飾，修大供養，於四衢道造塔，安置此陀羅尼，行道頂禮，當知此輩是摩訶薩，佛之法子，法之梁柱，舍利之塔。」
「天帝！此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼，淨諸罪障，除諸惡趣，八十八俱胝百千恒河沙諸佛所共宣說，守護喜讚，一切如來智印印之，為除一切眾惡趣故；一切地獄、畜生、閻摩盧迦，諸罪惡類沈溺苦海，受諸痛毒，為解脫故；為諸短壽、薄福、下陋、卑賤惡業諸眾生故；趣於地獄種種生類夭折失心，亡背正路諸眾生故，說此陀羅尼行閻浮提，淨除罪業，令歸解脫。天帝！汝當持此尊勝陀羅尼為善住說，當為閻浮眾生、諸天天子、一切含識，宣揚讀誦，思惟習念，恭敬供養，受持修行。我今以陀羅尼印教約付囑天帝，汝當善持。聞此陀羅尼者，百千劫中，所積業障咸得清淨，不墮地獄，不生畜生、閻摩盧迦、餓鬼惡趣，不受阿修羅、夜叉、羅剎，及富丹那、迦吒富丹那、癲等鬼神之身，乃至犬、龜、鳥、獸、蚊虻、毒蛇、腹行之類，并諸小蟲，不復更受；恒與佛俱，或生菩薩勝族，或生婆羅門、大姓剎利、大姓居士大家，以此陀羅尼力得清淨生，至坐菩提，獲正遍覺。天帝！此清淨諸趣尊勝陀羅尼，威神廣大，具大功果，有大力能，是大吉祥。如日藏寶珠，皎潔無垢，淨若虛空，所在之處光明照朗。此陀羅尼所置之處，威神洽被，亦復如是。持此陀羅尼者，一切罪惡皆不能染，柔和潤澤，清淨無垢，如閻浮檀金。書寫、讀習、誦念、供養、受持、修行此陀羅尼者，當知此處地獄業除，諸趣咸淨。書此陀羅尼安置幢上，樹於高山或高屋上，及餘高處，或浮圖中，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人等，見此陀羅尼幢，若近幢，若幢影霑身，若幢風吹身，或為幢風飄塵著身，罪業便消，不生地獄、畜生、閻摩盧迦、餓鬼、阿修羅中，不墮諸惡趣，一切如來諸佛當與授記，得不退轉至登正覺。以種種華香、種種諸鬘、種種幢繖、幡蓋、瓔珞，諸莊嚴具并諸塗飾，修大供養，於四衢道造塔，安置此陀羅尼，行道頂禮，當知此輩是摩訶薩，佛之法子，法之梁柱，舍利之塔。」
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爾時，閻摩法王其夜將曉來詣佛所，以種種天華、種種諸香、雜香、燒香、天衣、瓔珞，修大供養，右繞七匝，頂禮佛足，白佛言：「聖尊！我知佛恩，非不知恩。今為報佛恩故，擁護一切，常勤奉事此大威力、大功果陀羅尼，閉地獄門，淨諸惡趣。」
爾時，閻摩法王其夜將曉來詣佛所，以種種天華、種種諸香、雜香、燒香、天衣、瓔珞，修大供養，右繞七匝，頂禮佛足，白佛言：「聖尊！我知佛恩，非不知恩。今為報佛恩故，擁護一切，常勤奉事此大威力、大功果陀羅尼，閉地獄門，淨諸惡趣。」
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爾時，四天王繞佛三匝，前白佛言：「唯願聖尊說此陀羅尼修行之法。」佛告四天王：「諦聽！諦聽！我今當說。若有命短，求長壽者，當於白月十五日，澡浴清淨，著淨潔衣，受八戒齋，誦此陀羅尼千遍，諸障便除，病愈壽增，獲大安樂，地獄、畜生，諸惡趣苦，咸悉解脫。乃至畜生、諸惡趣類，耳得聞此陀羅尼者，便復不受惡趣之身。嬰纏重病者，病皆消散，諸趣清淨，命終之後生現樂界，蓮華化生，不受胎藏，常知宿命。若諸眾生罪業所牽，命終之後生於惡趣，應以此陀羅尼呪土二十一遍，散其骸骨之上，隨其所生，若地獄、若畜生、或閻摩盧迦、或餓鬼趣，乃至阿鼻地獄、禽獸蜫蟲，咸謝苦身，生天受樂。日日誦此陀羅尼二十一遍，罪滅福增，眾人愛敬，命終之後生極樂國。若常念持此陀羅尼，命終之後生諸淨土，從一佛國至一佛國，一切佛剎作大光照，常與佛俱，諸佛護育，而與授記，乃至獲證大涅槃樂。修行此陀羅尼者，當作方壇，四面正等，散種種淨華，燒種種香，右膝輪著地，長跪一心，普念十方一切諸佛，作合十指爪印當於心上，二頭指、二大拇指各相屈按，稱『娑度(云善哉)』，誦此陀羅尼一百八遍，即為供養承事八十八俱胝恒河沙那由他百千諸佛，如佛供養而作供養，亦為供養四大天王，一切讚善稱是佛子，以大菩提莊嚴其心，獲無礙智。凡欲誦念此陀羅尼者，皆當至心如法作合十指爪印，是為修行陀羅尼法。」
爾時，四天王繞佛三匝，前白佛言：「唯願聖尊說此陀羅尼修行之法。」佛告四天王：「諦聽！諦聽！我今當說。若有命短，求長壽者，當於白月十五日，澡浴清淨，著淨潔衣，受八戒齋，誦此陀羅尼千遍，諸障便除，病愈壽增，獲大安樂，地獄、畜生，諸惡趣苦，咸悉解脫。乃至畜生、諸惡趣類，耳得聞此陀羅尼者，便復不受惡趣之身。嬰纏重病者，病皆消散，諸趣清淨，命終之後生現樂界，蓮華化生，不受胎藏，常知宿命。若諸眾生罪業所牽，命終之後生於惡趣，應以此陀羅尼呪土二十一遍，散其骸骨之上，隨其所生，若地獄、若畜生、或閻摩盧迦、或餓鬼趣，乃至阿鼻地獄、禽獸蜫蟲，咸謝苦身，生天受樂。日日誦此陀羅尼二十一遍，罪滅福增，眾人愛敬，命終之後生極樂國。若常念持此陀羅尼，命終之後生諸淨土，從一佛國至一佛國，一切佛剎作大光照，常與佛俱，諸佛護育，而與授記，乃至獲證大涅槃樂。修行此陀羅尼者，當作方壇，四面正等，散種種淨華，燒種種香，右膝輪著地，長跪一心，普念十方一切諸佛，作合十指爪印當於心上，二頭指、二大拇指各相屈按，稱『娑度(云善哉)』，誦此陀羅尼一百八遍，即為供養承事八十八俱胝恒河沙那由他百千諸佛，如佛供養而作供養，亦為供養四大天王，一切讚善稱是佛子，以大菩提莊嚴其心，獲無礙智。凡欲誦念此陀羅尼者，皆當至心如法作合十指爪印，是為修行陀羅尼法。」
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佛告釋提桓因：「天帝！當以此法救除眾生地獄諸趣一切苦惱，淨諸趣業，獲長壽果。天帝當還，可授善住天子此陀羅尼，滿七日已，汝共善住來至我所。」
佛告釋提桓因：「天帝！當以此法救除眾生地獄諸趣一切苦惱，淨諸趣業，獲長壽果。天帝當還，可授善住天子此陀羅尼，滿七日已，汝共善住來至我所。」
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釋提桓因受佛教已，還於天宮，以此佛頂尊勝陀羅尼授善住天子。善住受已，修行供養六日六夜，爰至七日，諸惡趣業皆得解脫，居天福處，獲大長壽，歡喜踊躍，大聲唱言：「阿呼佛陀耶！阿呼達摩耶！阿呼僧伽耶！阿呼毘耶陀(云陀羅尼)救拔眾生一切苦厄，令我得脫諸惡趣苦！」
釋提桓因受佛教已，還於天宮，以此佛頂尊勝陀羅尼授善住天子。善住受已，修行供養六日六夜，爰至七日，諸惡趣業皆得解脫，居天福處，獲大長壽，歡喜踊躍，大聲唱言：「阿呼佛陀耶！阿呼達摩耶！阿呼僧伽耶！阿呼毘耶陀(云陀羅尼)救拔眾生一切苦厄，令我得脫諸惡趣苦！」
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爾時，天帝釋提桓因部屬侍繞，將善住天子，齎種種華香、燒香、塗香，并種種鬘、蓋繖、幡幢、衣服、瓔珞，乘天寶輅，備天莊嚴，來至佛所，作大供養，右繞萬匝，便於佛前一面而立，頌讚佛已，退坐聽法。佛申金色右手慰護善住，而與授記。
爾時，天帝釋提桓因部屬侍繞，將善住天子，齎種種華香、燒香、塗香，并種種鬘、蓋繖、幡幢、衣服、瓔珞，乘天寶輅，備天莊嚴，來至佛所，作大供養，右繞萬匝，便於佛前一面而立，頌讚佛已，退坐聽法。佛申金色右手慰護善住，而與授記。
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佛頂尊勝陀羅尼經
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