大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經

達磨栖那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達磨栖那譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆誐鑁尾嚕左曩如來在雞足山峰，去地九十愈善那，與九十殑誐沙俱胝那愈多十方諸佛同會此處。於是如來以不可數俱胝殑誐沙劫本所修行積集萬行福智之所加持，於虛空法界住大金剛三摩地，生大金剛寶峰樓閣，高無中邊，諸大妙寶及妙寶雲間錯、旋花交絡，熾盛無量百千光明盤旋交映，無量寶幢四面行列，無量百千雜妙葉花紛敷嚴飾。於是如來入妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛大三摩地，盡虛空法界無有邊處成一甘露焰鬘，又於百千俱胝世界微塵佛剎國土皆成普遍焰鬘，十方諸佛各入無量百千旋轉大妙金剛大樂甘露軍拏利焰鬘熾盛大三摩地寂然而住。爾時婆誐鍐尾嚕左曩如來復入甘露百千光聚神通遊戲妙頂轉輪大金剛甘露軍荼利熾盛大三摩地，遍三千大千虛空法界成大八輻金剛焰輪。爾時世尊不移此處在輪臍中，復於一一輻間現大八色金剛焰輪，遍照十方右旋而布，盡於上際中際下際四無邊際出生甘露焰鬘，各各旋轉如羂索輪鬘自在旋轉。於是大日遍照如來入此三摩地以，從定微開二目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆誐鑁尾嚕左曩如來在雞足山峰，去地九十愈善那，與九十殑誐沙俱胝那愈多十方諸佛同會此處。於是如來以不可數俱胝殑誐沙劫本所修行積集萬行福智之所加持，於虛空法界住大金剛三摩地，生大金剛寶峰樓閣，高無中邊，諸大妙寶及妙寶雲間錯、旋花交絡，熾盛無量百千光明盤旋交映，無量寶幢四面行列，無量百千雜妙葉花紛敷嚴飾。於是如來入妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛大三摩地，盡虛空法界無有邊處成一甘露焰鬘，又於百千俱胝世界微塵佛剎國土皆成普遍焰鬘，十方諸佛各入無量百千旋轉大妙金剛大樂甘露軍拏利焰鬘熾盛大三摩地寂然而住。爾時婆誐鍐尾嚕左曩如來復入甘露百千光聚神通遊戲妙頂轉輪大金剛甘露軍荼利熾盛大三摩地，遍三千大千虛空法界成大八輻金剛焰輪。爾時世尊不移此處在輪臍中，復於一一輻間現大八色金剛焰輪，遍照十方右旋而布，盡於上際中際下際四無邊際出生甘露焰鬘，各各旋轉如羂索輪鬘自在旋轉。於是大日遍照如來入此三摩地以，從定微開二目。

爾時十方殑誐沙世界微塵佛剎諸佛在虛空，各以神通遊戲妙師子吼，同聲讚大日遍照如來，說四句妙伽陀南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方殑誐沙世界微塵佛剎諸佛在虛空，各以神通遊戲妙師子吼，同聲讚大日遍照如來，說四句妙伽陀南曰：

「曩謨(引)沒馱素沒度(引)(一) 吠(微洗反)嚕左曩素沒曇捺捨儞始素沒地(二) 摩賀(引)愈誐濕嚩(二合)囉楞毘(二合)悉帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)沒馱素沒度(引)(一) 吠(微洗反)嚕左曩素沒曇捺捨儞始素沒地(二) 摩賀(引)愈誐濕嚩(二合)囉楞毘(二合)悉帝」

說此偈已，十方諸佛告言：「世尊！今日欲說何法，現如是相貌？我於過去諸佛剎中未曾見此三摩地。」爾時大日遍照如來便以金剛身語意舒妙金色臂，雙合二掌，屈二頭指入掌，以二大指押之(如佛頂形)。以此大印安於心前，從印發生無量百千俱胝雜色妙大寶光雜色寶雲雜巧葉花，虛空中旋轉如大金輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已，十方諸佛告言：「世尊！今日欲說何法，現如是相貌？我於過去諸佛剎中未曾見此三摩地。」爾時大日遍照如來便以金剛身語意舒妙金色臂，雙合二掌，屈二頭指入掌，以二大指押之(如佛頂形)。以此大印安於心前，從印發生無量百千俱胝雜色妙大寶光雜色寶雲雜巧葉花，虛空中旋轉如大金輪。

又從印出現十殑誐沙俱胝佛剎，各放大光遍照十方，雨諸寶輪及妙寶花，出大繖蓋鉤杵輪劍寶螺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從印出現十殑誐沙俱胝佛剎，各放大光遍照十方，雨諸寶輪及妙寶花，出大繖蓋鉤杵輪劍寶螺。

又出極妙音聲，遠百千億俱胝等佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又出極妙音聲，遠百千億俱胝等佛剎。

又從一一寶輪妙花大傘蓋、鉤杵輪劍螺等，各各現百千俱胝那愈多佛剎微塵數，各出無量妙音，聲振十方百億世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從一一寶輪妙花大傘蓋、鉤杵輪劍螺等，各各現百千俱胝那愈多佛剎微塵數，各出無量妙音，聲振十方百億世界。

爾時世尊大日遍照如來以威猛神通焰鬘光手於虛空自頂上右旋九匝，如羂索環勢，盡攝虛空中諸佛悉入光中。爾時九度旋轉光明不絕，出現九殑誐沙俱胝佛剎，各坐白蓮華而自圍遶放無量寶光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊大日遍照如來以威猛神通焰鬘光手於虛空自頂上右旋九匝，如羂索環勢，盡攝虛空中諸佛悉入光中。爾時九度旋轉光明不絕，出現九殑誐沙俱胝佛剎，各坐白蓮華而自圍遶放無量寶光。

爾時世尊身現作攝一切佛頂輪王之相，手持八輻金輪處七師子座，身放無量百千光明。彼放火焰頂旋傘蓋上出現一俱胝佛身放大光明，悉旋轉坐繖蓋中。如是世尊以印又作八輻金輪，八方八色輪中現八種花座，持本標幟，各以八殑誐沙俱胝佛身圍繞，各放無量雜寶光焰。還於繖蓋頂上現一俱胝佛，放大光明，一一旋轉。即於東方如來面前赤色輪中，現光聚佛頂輪王，手執如來頂印，放大光聚，坐赤色蓮花。於如來右隅黃色輪中，現發生一切佛頂輪王，手持黃蓮，放黃色光明，坐黃色蓮華。於如來右邊白色輪中，現白繖蓋佛頂輪王，手持白傘，放白色光，坐大白蓮。於後右隅中雜巧色輪，現勝頂輪王，手持利劍，放雜巧色光明，坐雜色蓮華。於如來後紅色輪中，現除一切蓋障佛頂輪王，手持紅蓮華，華上有鉤，放紅色光明，坐紅蓮華。於後隅青色輪中，現黃色佛頂輪王，手持三股嚩日羅(二合)，放青色光，坐青蓮華。於如來左邊綠色輪中，現一字最勝頂輪王，手持八輻金剛輪，放綠色光焰，坐綠色蓮華。於如來前左隅紫色輪中，現無邊音聲佛頂輪王，手持白螺，放紫色光焰，坐紫色蓮華。如上八方佛頂，各各放本方色光明，各以八殑誐沙俱胝佛圍繞，各坐本方色蓮華，各以一俱胝佛剎於頂上盤旋而作蓋形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊身現作攝一切佛頂輪王之相，手持八輻金輪處七師子座，身放無量百千光明。彼放火焰頂旋傘蓋上出現一俱胝佛身放大光明，悉旋轉坐繖蓋中。如是世尊以印又作八輻金輪，八方八色輪中現八種花座，持本標幟，各以八殑誐沙俱胝佛身圍繞，各放無量雜寶光焰。還於繖蓋頂上現一俱胝佛，放大光明，一一旋轉。即於東方如來面前赤色輪中，現光聚佛頂輪王，手執如來頂印，放大光聚，坐赤色蓮花。於如來右隅黃色輪中，現發生一切佛頂輪王，手持黃蓮，放黃色光明，坐黃色蓮華。於如來右邊白色輪中，現白繖蓋佛頂輪王，手持白傘，放白色光，坐大白蓮。於後右隅中雜巧色輪，現勝頂輪王，手持利劍，放雜巧色光明，坐雜色蓮華。於如來後紅色輪中，現除一切蓋障佛頂輪王，手持紅蓮華，華上有鉤，放紅色光明，坐紅蓮華。於後隅青色輪中，現黃色佛頂輪王，手持三股嚩日羅(二合)，放青色光，坐青蓮華。於如來左邊綠色輪中，現一字最勝頂輪王，手持八輻金剛輪，放綠色光焰，坐綠色蓮華。於如來前左隅紫色輪中，現無邊音聲佛頂輪王，手持白螺，放紫色光焰，坐紫色蓮華。如上八方佛頂，各各放本方色光明，各以八殑誐沙俱胝佛圍繞，各坐本方色蓮華，各以一俱胝佛剎於頂上盤旋而作蓋形。

爾時一切佛頂輪王，施八方坐位，各現八種佛頂輪王相已，時世尊復現七寶眷屬，女寶、馬寶、主藏神寶、輪寶、象寶、如意珠寶、兵寶等，周匝圍繞此大輪四面。爾時世尊復入鉤召三摩地，遍虛空法界盡為鉤召，為欲安立一切有情速至無上菩提道故，為令處生死便證佛身。時十方俱胝諸佛聞攝一切佛頂輪王鉤召，悉於定中出現神通，雨諸寶雨寶花寶鬘、寶香寶燈寶繒等，俱到虛空法界大金剛寶峯樓閣，於虛空中而集，咸言：「世尊輪王何不說十字之法，令一切有情現世速得佛身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切佛頂輪王，施八方坐位，各現八種佛頂輪王相已，時世尊復現七寶眷屬，女寶、馬寶、主藏神寶、輪寶、象寶、如意珠寶、兵寶等，周匝圍繞此大輪四面。爾時世尊復入鉤召三摩地，遍虛空法界盡為鉤召，為欲安立一切有情速至無上菩提道故，為令處生死便證佛身。時十方俱胝諸佛聞攝一切佛頂輪王鉤召，悉於定中出現神通，雨諸寶雨寶花寶鬘、寶香寶燈寶繒等，俱到虛空法界大金剛寶峯樓閣，於虛空中而集，咸言：「世尊輪王何不說十字之法，令一切有情現世速得佛身？」

爾時攝一切佛頂王聞是語以，為欲顯大神通威力故，欲說根本諸佛所證修行故，過去諸佛修行法故、現在諸佛修行法故、未來諸佛修行法故說，令善男子善女人只於此生不轉肉身能成大佛事故、為利益一切有情獲得成佛身故，即說金剛熾盛光明佛頂輪王自在十字真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時攝一切佛頂王聞是語以，為欲顯大神通威力故，欲說根本諸佛所證修行故，過去諸佛修行法故、現在諸佛修行法故、未來諸佛修行法故說，令善男子善女人只於此生不轉肉身能成大佛事故、為利益一切有情獲得成佛身故，即說金剛熾盛光明佛頂輪王自在十字真言曰：

「曩謨(引)尾(微閉切引)嚕(引)左曩野(一) 曩謨(引)婆(去)誐嚩覩(引)瑟尼(二合)灑野(二) 婀(入引)沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱怛嚕𤙖(三合)(三) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(二) 吒嚕𤙖(三合)(三) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(三) 咄嚕𤙖(三合)(四) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(四) 訥嚕吽(三合)(五) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(六) 忽嚕𤙖(三合)(六) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(六) 室嚕𤙖(三合)(七) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(七) 素嚕𤙖(三合)(八) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(八) 勃嚕𤙖(三合)(九) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(九) 吽(引)(十) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)尾(微閉切引)嚕(引)左曩野(一) 曩謨(引)婆(去)誐嚩覩(引)瑟尼(二合)灑野(二) 婀(入引)沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱怛嚕𤙖(三合)(三) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(二) 吒嚕𤙖(三合)(三) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(三) 咄嚕𤙖(三合)(四) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(四) 訥嚕吽(三合)(五) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(六) 忽嚕𤙖(三合)(六) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(六) 室嚕𤙖(三合)(七) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(七) 素嚕𤙖(三合)(八) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(八) 勃嚕𤙖(三合)(九) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(九) 吽(引)(十) 沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱(十)」

說此真言已，遍三千大千世界佛剎微塵數諸佛土六種震動，雨諸寶花寶雲、天如意寶、白拂繒蓋、香花燈明，音聲歌奏百千種樂供養如來。又有十方俱胝一切諸佛聞是說已，悉皆頭面禮足，讚攝一切佛頂輪王如來，作如是密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此真言已，遍三千大千世界佛剎微塵數諸佛土六種震動，雨諸寶花寶雲、天如意寶、白拂繒蓋、香花燈明，音聲歌奏百千種樂供養如來。又有十方俱胝一切諸佛聞是說已，悉皆頭面禮足，讚攝一切佛頂輪王如來，作如是密言：

「熾盛光明無等者， 勝妙吉祥自在智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「熾盛光明無等者， 勝妙吉祥自在智，

能調伏輪於生死， 速令有情成等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能調伏輪於生死， 速令有情成等覺。」

爾時世尊輪王復說如是密言，答十方俱胝如來等： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊輪王復說如是密言，答十方俱胝如來等：

「我今說此誠實言， 為利有情成等覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說此誠實言， 為利有情成等覺；

十方諸佛速加持， 令彼有情咸證我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛速加持， 令彼有情咸證我。」

說此偈已，爾時十方世界諸大菩薩，所謂金剛手菩薩、妙吉祥菩薩、虛空藏菩薩、慈氏尊菩薩、觀自在菩薩、地藏菩薩、除蓋障菩薩、普賢菩薩，一時咸集至虛空法界寶峯樓閣世尊輪王前，頭面禮足，咸作是讚歎真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已，爾時十方世界諸大菩薩，所謂金剛手菩薩、妙吉祥菩薩、虛空藏菩薩、慈氏尊菩薩、觀自在菩薩、地藏菩薩、除蓋障菩薩、普賢菩薩，一時咸集至虛空法界寶峯樓閣世尊輪王前，頭面禮足，咸作是讚歎真言曰：

「曩莫薩嚩吉孃(二合)野(一) 麼弩使抳(二) 薩嚩惹誐地(三) 怒使抳(四) 野捨悉尼(二合)寧(五) 袍部嚩怒迦(六) 晚馱[尾*(尤-尢+曳)](七) 薩麼(引)薩多(二合)尼儞也(二合)地波(九) 作訖羅摩里寧(十) 曩謨(引)悉都(二合)帝怛囉(二合引)多哩作訖囉(二合)嚩喇底(二合)儞曩謨(引)悉都(二合)帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩吉孃(二合)野(一) 麼弩使抳(二) 薩嚩惹誐地(三) 怒使抳(四) 野捨悉尼(二合)寧(五) 袍部嚩怒迦(六) 晚馱[尾*(尤-尢+曳)](七) 薩麼(引)薩多(二合)尼儞也(二合)地波(九) 作訖羅摩里寧(十) 曩謨(引)悉都(二合)帝怛囉(二合引)多哩作訖囉(二合)嚩喇底(二合)儞曩謨(引)悉都(二合)帝」

說此語已，爾時八大菩薩各各現光明輪，各現作八大金剛明王，以如來輪故。爾時金剛手菩薩現作降三世金剛明王，放青色光明，口現二牙，阿吒(入)吒笑聲，以右手擲五股金剛杵，說八字心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此語已，爾時八大菩薩各各現光明輪，各現作八大金剛明王，以如來輪故。爾時金剛手菩薩現作降三世金剛明王，放青色光明，口現二牙，阿吒(入)吒笑聲，以右手擲五股金剛杵，說八字心真言曰：

「唵儞遜婆(去)嚩日羅(二合)吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵儞遜婆(去)嚩日羅(二合)吽泮吒」

爾時妙吉祥菩薩現作六臂六頭六足金剛明王，放青黑色光明，齒咬下脣，竪兩目及眉，手持利劍，說此三字心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩現作六臂六頭六足金剛明王，放青黑色光明，齒咬下脣，竪兩目及眉，手持利劍，說此三字心真言曰：

「吽(引)惡吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽(引)惡吽(引)」

爾時虛空藏菩薩現大笑金剛明王，放灰黑色光明，口現大笑形，二牙上出，以左手柱一青棒，右手把羂索，說此十字心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時虛空藏菩薩現大笑金剛明王，放灰黑色光明，口現大笑形，二牙上出，以左手柱一青棒，右手把羂索，說此十字心真言曰：

「唵嚩日羅(二合)吒賀(引)娑野吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日羅(二合)吒賀(引)娑野吽泮吒」

爾時慈氏尊菩薩現作大輪金剛明王，遍身黃色，放大火，右手持八輻金剛輪，左手柱一獨股金剛杵，說是六字心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏尊菩薩現作大輪金剛明王，遍身黃色，放大火，右手持八輻金剛輪，左手柱一獨股金剛杵，說是六字心真言曰：

「唵嚩日羅(二合)作訖囉(二合)吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日羅(二合)作訖囉(二合)吽(引)」

爾時觀自在菩薩於頂上現作馬頭金剛明王，碧色，放赤色光明，以右手高於頂上橫把一蓮華作打勢，左手把軍持印，說此十字心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩於頂上現作馬頭金剛明王，碧色，放赤色光明，以右手高於頂上橫把一蓮華作打勢，左手把軍持印，說此十字心真言曰：

「唵賀野仡哩(二合)嚩(無帽反)吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵賀野仡哩(二合)嚩(無帽反)吽泮吒」

爾時地藏菩薩現作無能勝金剛明王，遍身黃色，放火光焰，以右手擲一金剛杵，左手作擬印向口，說此十三字心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時地藏菩薩現作無能勝金剛明王，遍身黃色，放火光焰，以右手擲一金剛杵，左手作擬印向口，說此十三字心真言曰：

「唵戶盧戶盧讚拏里(一) 麼(引)等儗(宜以反)薩嚩(引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵戶盧戶盧讚拏里(一) 麼(引)等儗(宜以反)薩嚩(引)賀」

爾時除一切蓋障菩薩現作不動尊金剛明王，遍身青色，放火光焰，以右手執劍，左手把索，左垂一髻，說此十四字心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時除一切蓋障菩薩現作不動尊金剛明王，遍身青色，放火光焰，以右手執劍，左手把索，左垂一髻，說此十四字心真言曰：

「唵阿左攞迦拏(一) 讚拏娑馳也(二) 吽洋吒(半)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿左攞迦拏(一) 讚拏娑馳也(二) 吽洋吒(半)」

爾時普賢菩薩現作步擲金剛明王，以右手把一旋蓋，左手把金剛杵，遍身作虛空色，放火光焰，說此七字心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢菩薩現作步擲金剛明王，以右手把一旋蓋，左手把金剛杵，遍身作虛空色，放火光焰，說此七字心真言曰：

「唵紇哩𤙖(三合)矩嚕吽(三合)勃嚕𤙖(三合)素嚕𤙖(三合)惹嚕𤙖(三合)虐」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵紇哩𤙖(三合)矩嚕吽(三合)勃嚕𤙖(三合)素嚕𤙖(三合)惹嚕𤙖(三合)虐」

爾時八金剛明王佛，即於如來前請受教勅，我當奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時八金剛明王佛，即於如來前請受教勅，我當奉行。

爾時世尊輪王告金剛明王佛等言：「若有善男子善女人持此十字心真言，汝等常當於晝夜莫離是人，無令不成就，所有三世罪障速令消滅，汝各以神力器杖碎彼三業令得清淨。於觀行三摩地法，令於現生如我無異。我今更為汝說祕密一字心真言，汝當善聽： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊輪王告金剛明王佛等言：「若有善男子善女人持此十字心真言，汝等常當於晝夜莫離是人，無令不成就，所有三世罪障速令消滅，汝各以神力器杖碎彼三業令得清淨。於觀行三摩地法，令於現生如我無異。我今更為汝說祕密一字心真言，汝當善聽：

「曩莫三(去)滿多沒馱南(引)婀(入引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三(去)滿多沒馱南(引)婀(入引)」

說此心真言心已，金剛手等諸大明王咸皆作禮言：「我於今日當聞此法，常以身分荷負佛輪。願佛慈悲，更為我宣說修三摩地門，速令一切有情疾證佛身。」爾時十方殑誐沙俱胝諸佛咸作是言：「更當為我宣說一字心密印及悉地等法。云何令諸有情速於現生得無上道法？云何得上中下成就密法？云何得神通法？云何修三摩地法？願世尊慈悲為諸眾生廣作利益。」爾時世尊輪王告諸佛及金剛手佛等言：「諦聽，更為汝廣說修三摩地門，速令現生證無上道果，處於生死不入涅槃，令得身常得自在。善男子！我今為汝先說根本密印法。以二手虛心合掌，以二頭指入掌中，以二大指押之，是名心印一字之法。結此印時，十方諸俱胝數佛速至彼所，加持彼身口心，速獲清淨。如處中不見身心而證大人位處，與諸佛同位為未來諸佛之師，亦為現在諸佛之師，亦為過去諸佛傳之師。若有善男子修行此法，先於心中觀婀(引入)字，白色，成大月輪，量遍法界，無上中下際，成大八輻金輪。又於一一輻中右旋布八色金剛輪，依前觀身為大我。於輪臍中作頂輪王形，即結成就一切事業佛頂諸佛心本三昧耶印。以二手散開十指，並二掌根，即以此印指上散安十字真言，一一字上散無量百千雜色寶光，散射十方諸佛剎土光明熾盛三世無等。即以印手右旋如羂索環勢，一旋一佛一輪，九佛九輪、八十一億俱胝數諸佛。如說色相，花臺亦然。如是本初輪印之時，不令印光斷絕光焰。此印名攝一切佛頂輪王本三昧耶發生無邊諸佛羯磨之印，不假結護及供養門，速成諸佛大三昧地使成佛身。十地菩薩目觀不及耳聽不聞，乃至同類之佛亦不見自身，何況餘菩薩等。若作此法經一百八遍，現證佛身，上根者得成就；若經一千遍者，中根必定成就；若經一萬八千遍者，下根必獲大成就法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此心真言心已，金剛手等諸大明王咸皆作禮言：「我於今日當聞此法，常以身分荷負佛輪。願佛慈悲，更為我宣說修三摩地門，速令一切有情疾證佛身。」爾時十方殑誐沙俱胝諸佛咸作是言：「更當為我宣說一字心密印及悉地等法。云何令諸有情速於現生得無上道法？云何得上中下成就密法？云何得神通法？云何修三摩地法？願世尊慈悲為諸眾生廣作利益。」爾時世尊輪王告諸佛及金剛手佛等言：「諦聽，更為汝廣說修三摩地門，速令現生證無上道果，處於生死不入涅槃，令得身常得自在。善男子！我今為汝先說根本密印法。以二手虛心合掌，以二頭指入掌中，以二大指押之，是名心印一字之法。結此印時，十方諸俱胝數佛速至彼所，加持彼身口心，速獲清淨。如處中不見身心而證大人位處，與諸佛同位為未來諸佛之師，亦為現在諸佛之師，亦為過去諸佛傳之師。若有善男子修行此法，先於心中觀婀(引入)字，白色，成大月輪，量遍法界，無上中下際，成大八輻金輪。又於一一輻中右旋布八色金剛輪，依前觀身為大我。於輪臍中作頂輪王形，即結成就一切事業佛頂諸佛心本三昧耶印。以二手散開十指，並二掌根，即以此印指上散安十字真言，一一字上散無量百千雜色寶光，散射十方諸佛剎土光明熾盛三世無等。即以印手右旋如羂索環勢，一旋一佛一輪，九佛九輪、八十一億俱胝數諸佛。如說色相，花臺亦然。如是本初輪印之時，不令印光斷絕光焰。此印名攝一切佛頂輪王本三昧耶發生無邊諸佛羯磨之印，不假結護及供養門，速成諸佛大三昧地使成佛身。十地菩薩目觀不及耳聽不聞，乃至同類之佛亦不見自身，何況餘菩薩等。若作此法經一百八遍，現證佛身，上根者得成就；若經一千遍者，中根必定成就；若經一萬八千遍者，下根必獲大成就法。」

爾時世尊輪王復告十方諸佛及金剛手佛等：「我今更說木印法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊輪王復告十方諸佛及金剛手佛等：「我今更說木印法。

「於檀木上刻一八輻金剛輪，於輪臍中書勃嚕吽(三合)字，輪四面放光火焰印，背上刻八葉蓮華，花上置月天變形(阿闍梨言伏免是也)。作此印已，誦婀(急呼)一字心真言，作二十一遍。於清淨處以光明砂麝香塗之，以印印心、額、喉、頂、兩肩上、臍下、兩膝上。誦一字真言婀字心一印一誦，如是萬遍，即得神通，至十方殑誐沙世界妙樂國土、花藏佛剎及龍宮中、無想天中，一切三世之內隨意自在無有障閡，諸菩薩天龍等無能知見。此名神通法悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於檀木上刻一八輻金剛輪，於輪臍中書勃嚕吽(三合)字，輪四面放光火焰印，背上刻八葉蓮華，花上置月天變形(阿闍梨言伏免是也)。作此印已，誦婀(急呼)一字心真言，作二十一遍。於清淨處以光明砂麝香塗之，以印印心、額、喉、頂、兩肩上、臍下、兩膝上。誦一字真言婀字心一印一誦，如是萬遍，即得神通，至十方殑誐沙世界妙樂國土、花藏佛剎及龍宮中、無想天中，一切三世之內隨意自在無有障閡，諸菩薩天龍等無能知見。此名神通法悉地。

「又修三摩地門，常於自心觀惡字而成佛形，量盡虛空無有邊際迴然清淨，得證佛身，無有生死，不轉肉身得無漏果，常於十方世界教授諸二乘佛及一切有情，隨意自在說一切愈誐隨機應化。此名修三摩地法悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修三摩地門，常於自心觀惡字而成佛形，量盡虛空無有邊際迴然清淨，得證佛身，無有生死，不轉肉身得無漏果，常於十方世界教授諸二乘佛及一切有情，隨意自在說一切愈誐隨機應化。此名修三摩地法悉地。

「又金剛手佛！彼善男子欲成就之時，十方諸佛悉用八輻大輪擲彼頂上，彼當勿怖，為滅除三業極重罪障及法執所知見分別障。此輪從彼心出，在彼足下乘彼佛身，彼得如我。常當一心作此成就，無令散失。」爾時殑誐沙諸佛聞法已，各各讚大日世尊，以諸花香而散佛上，以妙誐他讚已各歸本剎。時金剛手佛等聞說已，又復問言：「仁者！此法與何等人當作成就？」爾時世尊大日如來言：「此法與質直心人、無分別心人及於無所知見障人，必獲我身成就決定。」時金剛手八大菩薩，佛前而作此法，一須臾間便與佛齊等。八大菩薩佛還以佛花歌詠讚佛，欲歸本國。時世尊言：「汝等雖成佛身，未報佛恩。」時八大菩薩白佛言：「云何是報佛恩？」佛言：「咸得成佛已，須廣度有情，不得住寂自受寂樂。」時佛菩薩等聞是說已，即却變身還成菩薩，禮佛雙足。佛告金剛手言：「汝當以此法廣度有情速令成佛。」時金剛手等言：「我若不將此法不度有情令盡成佛，我誓不取正覺。」時世尊復告金剛手言：「善男子！我當為汝更說一字心中之心密中之密惡(引入)字一字門。若善男子常住此一字門，於生死中不生不滅，不變肉身證得此法。此一字門是過去三世現在三世、未來三世諸佛常住此一字門。若非此法而成就者，無有是處。」時金剛手聞佛說已，佛頂金輪其輪漸大廣無中邊，相色俱無，寂然法界。時金剛手目覩不及，以偈讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又金剛手佛！彼善男子欲成就之時，十方諸佛悉用八輻大輪擲彼頂上，彼當勿怖，為滅除三業極重罪障及法執所知見分別障。此輪從彼心出，在彼足下乘彼佛身，彼得如我。常當一心作此成就，無令散失。」爾時殑誐沙諸佛聞法已，各各讚大日世尊，以諸花香而散佛上，以妙誐他讚已各歸本剎。時金剛手佛等聞說已，又復問言：「仁者！此法與何等人當作成就？」爾時世尊大日如來言：「此法與質直心人、無分別心人及於無所知見障人，必獲我身成就決定。」時金剛手八大菩薩，佛前而作此法，一須臾間便與佛齊等。八大菩薩佛還以佛花歌詠讚佛，欲歸本國。時世尊言：「汝等雖成佛身，未報佛恩。」時八大菩薩白佛言：「云何是報佛恩？」佛言：「咸得成佛已，須廣度有情，不得住寂自受寂樂。」時佛菩薩等聞是說已，即却變身還成菩薩，禮佛雙足。佛告金剛手言：「汝當以此法廣度有情速令成佛。」時金剛手等言：「我若不將此法不度有情令盡成佛，我誓不取正覺。」時世尊復告金剛手言：「善男子！我當為汝更說一字心中之心密中之密惡(引入)字一字門。若善男子常住此一字門，於生死中不生不滅，不變肉身證得此法。此一字門是過去三世現在三世、未來三世諸佛常住此一字門。若非此法而成就者，無有是處。」時金剛手聞佛說已，佛頂金輪其輪漸大廣無中邊，相色俱無，寂然法界。時金剛手目覩不及，以偈讚：

「諸佛性無邊， 輪形體法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛性無邊， 輪形體法界，

我等悟此法， 當廣度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等悟此法， 當廣度眾生。

云何世尊入， 住大寂三昧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何世尊入， 住大寂三昧？

願為我出現， 不違本所誓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為我出現， 不違本所誓。」

爾時世尊輪王聞金剛手等請已，亦不現身，於虛空法界位有聲言金剛手： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊輪王聞金剛手等請已，亦不現身，於虛空法界位有聲言金剛手：

「諸佛性無邊， 色相俱自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛性無邊， 色相俱自在，

聲色俱真實， 迷者有分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲色俱真實， 迷者有分別。

現色而無色， 本來空寂然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現色而無色， 本來空寂然，

汝恒持此法， 廣度諸有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝恒持此法， 廣度諸有情。」

時金剛手八大菩薩聞佛說已，歡喜作禮，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手八大菩薩聞佛說已，歡喜作禮，信受奉行。