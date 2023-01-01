佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經

唐代失譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐代失譯

爾時釋迦牟尼佛住淨居天宮，告文殊師利菩薩摩訶薩，及諸四眾、八部、遊空大天、九執、七曜、十二宮神、二十八星、日月諸宿：「我昔於過去娑羅樹王佛所，受此大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼法。於未來世中若有國界，日月五星羅睺計都彗孛妖怪惡星，照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座，於國於家并分野處，陵逼之時或進或入作諸災難者，應於清淨處置立道場，志心持是陀羅尼經一百八遍或一千八十遍。若一日二日乃至七日，依法修治壇場受持讀誦，一切災難自然消滅不能為害。若大白火星入於南斗，於國於家及分野處作災難者，應於一忿怒尊像前，畫彼設覩嚕形，念此真言加持，其災即散移於不順王命悖逆人身上。」即說陀羅尼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛住淨居天宮，告文殊師利菩薩摩訶薩，及諸四眾、八部、遊空大天、九執、七曜、十二宮神、二十八星、日月諸宿：「我昔於過去娑羅樹王佛所，受此大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼法。於未來世中若有國界，日月五星羅睺計都彗孛妖怪惡星，照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座，於國於家并分野處，陵逼之時或進或入作諸災難者，應於清淨處置立道場，志心持是陀羅尼經一百八遍或一千八十遍。若一日二日乃至七日，依法修治壇場受持讀誦，一切災難自然消滅不能為害。若大白火星入於南斗，於國於家及分野處作災難者，應於一忿怒尊像前，畫彼設覩嚕形，念此真言加持，其災即散移於不順王命悖逆人身上。」即說陀羅尼真言曰：

「喃無(去)三滿哆沒馱喃阿鉢囉(二合)底(丁以反)賀哆舍薩曩喃(引)唵(引)佉佉佉呬佉呬吽(半音)吽入嚩(二合)囉入嚩(二合)囉鉢囉(二合)入嚩(二合)囉鉢囉(二合)入嚩(二合)囉底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)瑟緻(二合)哩瑟緻(二合)哩薩發(二合)吒薩發(二合)吒扇底迦室哩(二合)曳娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喃無(去)三滿哆沒馱喃阿鉢囉(二合)底(丁以反)賀哆舍薩曩喃(引)唵(引)佉佉佉呬佉呬吽(半音)吽入嚩(二合)囉入嚩(二合)囉鉢囉(二合)入嚩(二合)囉鉢囉(二合)入嚩(二合)囉底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)瑟緻(二合)哩瑟緻(二合)哩薩發(二合)吒薩發(二合)吒扇底迦室哩(二合)曳娑嚩(二合)賀」

佛言：「若國界分野及男子女人被諸天星辰所臨身形，但書寫此經，志心受持讀誦，常須護淨。此陀羅尼一切如來同共宣說，能成就八萬種大吉祥事，復能滅除八萬種大不吉祥事。若有國王大臣及諸眷屬一切庶民，或被五星羅睺計都彗孛怪惡諸宿陵逼帝座，於國於家并分野處所屬宮宿災難競起，或土星侵陵或進或退，及宿世怨家欲相謀害，諸惡橫事口舌厭禱呪詛符書以為災難，令諸眾生依法受持，一切災禍不能為害，變災為福皆得吉祥。我說此真言不可思議功德無比，祕密受持，勿妄宣傳。」佛告大眾：「若有國界不安災難起時，及男子女人災詳變禍，但請僧眾如法建立道場，安置佛像潔戒護持，香花燈燭隨分供養，令諸眾生獲福無量、其災即除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若國界分野及男子女人被諸天星辰所臨身形，但書寫此經，志心受持讀誦，常須護淨。此陀羅尼一切如來同共宣說，能成就八萬種大吉祥事，復能滅除八萬種大不吉祥事。若有國王大臣及諸眷屬一切庶民，或被五星羅睺計都彗孛怪惡諸宿陵逼帝座，於國於家并分野處所屬宮宿災難競起，或土星侵陵或進或退，及宿世怨家欲相謀害，諸惡橫事口舌厭禱呪詛符書以為災難，令諸眾生依法受持，一切災禍不能為害，變災為福皆得吉祥。我說此真言不可思議功德無比，祕密受持，勿妄宣傳。」佛告大眾：「若有國界不安災難起時，及男子女人災詳變禍，但請僧眾如法建立道場，安置佛像潔戒護持，香花燈燭隨分供養，令諸眾生獲福無量、其災即除。」

爾時如來復告大眾：「若人行年被金木水火土五星及羅睺計都日月諸宿臨身，災難競起。我有大吉祥真言名破宿曜，若能受持志心憶念，其災自滅變禍為福。」即說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復告大眾：「若人行年被金木水火土五星及羅睺計都日月諸宿臨身，災難競起。我有大吉祥真言名破宿曜，若能受持志心憶念，其災自滅變禍為福。」即說真言曰：

「唵(引)薩嚩諾剎咀囉(二合)糝摩曳室哩曳扇底迦呴嚧薩婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩嚩諾剎咀囉(二合)糝摩曳室哩曳扇底迦呴嚧薩婆訶」

爾時如來說是經時，文殊師利菩薩摩訶薩及諸四眾、遊空大天、諸星辰等一切聖眾，咸依佛勅，頂禮奉持，各還本宮。天龍八部等聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來說是經時，文殊師利菩薩摩訶薩及諸四眾、遊空大天、諸星辰等一切聖眾，咸依佛勅，頂禮奉持，各還本宮。天龍八部等聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

佛說熾盛光消災經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說熾盛光消災經

九曜真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九曜真言曰：

金 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)摩賀咸尾(微一反)野娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)摩賀咸尾(微一反)野娑嚩(二合)賀(引)

木 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)印(上)㮈囉(二合)野娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)印(上)㮈囉(二合)野娑嚩(二合)賀(引)

水 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)嚩(無可反)嚕拏(上)野娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)嚩(無可反)嚕拏(上)野娑嚩(二合)賀(引)

火 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)阿(上)仡曩(上)曳娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)阿(上)仡曩(上)曳娑嚩(二合)賀(引)

土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)鉢囉(二合)替(上)曳娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)鉢囉(二合)替(上)曳娑嚩(二合)賀(引)

羅睺 曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)羅(平)戶(上)曩(上)阿(上)素囉(平)囉(上)惹野吽娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅睺 曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)羅(平)戶(上)曩(上)阿(上)素囉(平)囉(上)惹野吽娑嚩(二合)賀(引)

計都 曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)嚩日囉(二合)計都諾乞察(二合)怛囉(二合)囉惹野吽娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計都 曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)嚩日囉(二合)計都諾乞察(二合)怛囉(二合)囉惹野吽娑嚩(二合)賀(引)

日天 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日天

曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)阿(去)儞(入)底也(二合)娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨三滿跢沒馱喃唵(引)阿(去)儞(入)底也(二合)娑嚩(二合)賀(引)

月天 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月天