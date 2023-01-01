佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經序

越溪沙門性澄述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越溪沙門性澄述

夫能仁之為教也，所契者道、所體者神，統法界而有為、窮三世而不息，無乎不在，故天為覆、地為載，日月星辰為照臨、群生品物為吉凶，消長感而遂通，故凶可以避、吉可以趨，天地日月星辰萬物各可以使其至於當者，皆斯經之宗用也。其消禳災難、導致禎祥，方軌壇儀、要制期限，粲然靡所不載，足以上福邦家、下祐民庶，即近而達遠、即事而顯真，誠博要之道歟。爰自不空傳譯，歷代寶之，依法誦持，眾機蒙益，可無訓釋以裨流通？維昔雲間鑑師，雖嘗疏解，繁略未馴。輒不自揆，採摭山家諸祖格言刪補治定，庶或少補于將來。時至治二年龍集壬戌，奉詔赴都，乘驛淮河，中秋日敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫能仁之為教也，所契者道、所體者神，統法界而有為、窮三世而不息，無乎不在，故天為覆、地為載，日月星辰為照臨、群生品物為吉凶，消長感而遂通，故凶可以避、吉可以趨，天地日月星辰萬物各可以使其至於當者，皆斯經之宗用也。其消禳災難、導致禎祥，方軌壇儀、要制期限，粲然靡所不載，足以上福邦家、下祐民庶，即近而達遠、即事而顯真，誠博要之道歟。爰自不空傳譯，歷代寶之，依法誦持，眾機蒙益，可無訓釋以裨流通？維昔雲間鑑師，雖嘗疏解，繁略未馴。輒不自揆，採摭山家諸祖格言刪補治定，庶或少補于將來。時至治二年龍集壬戌，奉詔赴都，乘驛淮河，中秋日敘。

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮，告諸宿曜遊空天眾、九執大天及二十八宿、十二宮神一切聖眾：「我今說過去娑羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災難法。若有國王及諸大臣，所居之處及諸國界，或被五星陵逼，羅睺彗孛妖星照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座，於國於家及分野處陵逼之時，或退或進作諸障難者，但於清淨處置立道場，念此陀羅尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日依法修飾壇場，至心受持讀誦，一切災難皆悉消滅，不能為害。若太白火星入於南斗，於國於家及分野處作諸障難者，於一忿怒像前，畫彼設都嚕形，厲聲念此陀羅尼加持，其災即除，移於不順王命悖逆人身上受者。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮，告諸宿曜遊空天眾、九執大天及二十八宿、十二宮神一切聖眾：「我今說過去娑羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災難法。若有國王及諸大臣，所居之處及諸國界，或被五星陵逼，羅睺彗孛妖星照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座，於國於家及分野處陵逼之時，或退或進作諸障難者，但於清淨處置立道場，念此陀羅尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日依法修飾壇場，至心受持讀誦，一切災難皆悉消滅，不能為害。若太白火星入於南斗，於國於家及分野處作諸障難者，於一忿怒像前，畫彼設都嚕形，厲聲念此陀羅尼加持，其災即除，移於不順王命悖逆人身上受者。」即說陀羅尼曰：

「曩謨三滿跢(一) 沒馱喃(上聲)(二) 阿鉢囉(二合)底(丁逸切)(三) 賀哆舍(四) 娑(上聲)娜喃(上聲)(五) 怛姪他(六) 唵(引)(七) 佉佉(八) 佉呬(上聲)佉呬(九) 吽吽(短呼)(十) 入嚩(二合)囉(十一) 入嚩囉(十二) 鉢囉(二合)入嚩(二合)攞(十三) 鉢囉入嚩攞(十四) 底瑟姹(二合)(十五) 底瑟姹(二合)(十六) 瑟致(二合)哩(十七) 瑟致(二合)哩(十八) 薩普(二合)吒(十九) 薩普(二合)吒(二十) 扇底迦(二十一) 室哩(二合)曳(二十二) 娑嚩(二合)賀(二十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿跢(一) 沒馱喃(上聲)(二) 阿鉢囉(二合)底(丁逸切)(三) 賀哆舍(四) 娑(上聲)娜喃(上聲)(五) 怛姪他(六) 唵(引)(七) 佉佉(八) 佉呬(上聲)佉呬(九) 吽吽(短呼)(十) 入嚩(二合)囉(十一) 入嚩囉(十二) 鉢囉(二合)入嚩(二合)攞(十三) 鉢囉入嚩攞(十四) 底瑟姹(二合)(十五) 底瑟姹(二合)(十六) 瑟致(二合)哩(十七) 瑟致(二合)哩(十八) 薩普(二合)吒(十九) 薩普(二合)吒(二十) 扇底迦(二十一) 室哩(二合)曳(二十二) 娑嚩(二合)賀(二十三)」

「此陀羅尼，一切如來同共宣說。若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女受持讀誦此陀羅尼者，能成就八萬種吉祥事，能除滅八萬種不吉祥事。若有國王、大臣及諸眷屬、一切庶民，或被五星羅睺、計都、彗孛、妖怪、惡星陵逼帝座，於國於家及分野處所屬宮宿災難競起，或鎮星陵逼或進或退，及宿世冤家欲相謀害，諸惡橫事口舌厭禱呪詛以為災難者，令諸眾生依法受持，一切災難悉皆消滅不能為害，變災為福皆得吉祥。我今說此陀羅尼，不可思議功德無比，祕密受持勿妄宣傳。」爾時如來告諸四眾：「若有國界不安災難並起，請清淨眾如法建立道場，安置佛像結界護持，香華燈燭隨分供養，令諸有情獲福無量，其災即除。」爾時如來說是陀羅尼經已，時曼殊室利菩薩摩訶薩，及諸聲聞四眾、遊空大天，及諸星辰一切聖眾，咸依佛勅，頂禮奉持，各還本宮。及天龍八部一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，一切如來同共宣說。若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女受持讀誦此陀羅尼者，能成就八萬種吉祥事，能除滅八萬種不吉祥事。若有國王、大臣及諸眷屬、一切庶民，或被五星羅睺、計都、彗孛、妖怪、惡星陵逼帝座，於國於家及分野處所屬宮宿災難競起，或鎮星陵逼或進或退，及宿世冤家欲相謀害，諸惡橫事口舌厭禱呪詛以為災難者，令諸眾生依法受持，一切災難悉皆消滅不能為害，變災為福皆得吉祥。我今說此陀羅尼，不可思議功德無比，祕密受持勿妄宣傳。」爾時如來告諸四眾：「若有國界不安災難並起，請清淨眾如法建立道場，安置佛像結界護持，香華燈燭隨分供養，令諸有情獲福無量，其災即除。」爾時如來說是陀羅尼經已，時曼殊室利菩薩摩訶薩，及諸聲聞四眾、遊空大天，及諸星辰一切聖眾，咸依佛勅，頂禮奉持，各還本宮。及天龍八部一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。