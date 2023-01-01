寶悉地成佛陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶悉地成佛陀羅尼經

特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下，與金剛手等諸大菩薩，及以無量大聲聞眾，無數恒沙諸天、龍王、藥叉、羅剎、異類大眾前後圍遶，各禮佛足退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下，與金剛手等諸大菩薩，及以無量大聲聞眾，無數恒沙諸天、龍王、藥叉、羅剎、異類大眾前後圍遶，各禮佛足退坐一面。

爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地，從頂上肉髻中放大光明，名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明。放斯光明照觸十方，悉皆驚覺十方諸佛國土及諸八部大宮殿，使六變振動，普雨香花無量珍寶廣作佛事。光明中出現設利如意寶珠，而作廣大利益事業。爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩，與無量百千金剛族眷屬俱，從座而起前禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「唯願世尊以大慈悲愍念有情及與我等，解釋所疑。今日如來以何因緣放大光明，及以現瑞示非常變？欲知因緣，唯願世尊演說法要。」爾時佛告金剛手菩薩言：「善哉善哉！汝金剛手為欲利益諸有情故，恣問如來甚深法要。我今演說，汝等諦聽。」時金剛手重白佛言：「唯願如來演說祕要，我等樂聞。」如是三請，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地，從頂上肉髻中放大光明，名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明。放斯光明照觸十方，悉皆驚覺十方諸佛國土及諸八部大宮殿，使六變振動，普雨香花無量珍寶廣作佛事。光明中出現設利如意寶珠，而作廣大利益事業。爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩，與無量百千金剛族眷屬俱，從座而起前禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「唯願世尊以大慈悲愍念有情及與我等，解釋所疑。今日如來以何因緣放大光明，及以現瑞示非常變？欲知因緣，唯願世尊演說法要。」爾時佛告金剛手菩薩言：「善哉善哉！汝金剛手為欲利益諸有情故，恣問如來甚深法要。我今演說，汝等諦聽。」時金剛手重白佛言：「唯願如來演說祕要，我等樂聞。」如是三請，默然而住。

佛告金剛手菩薩言：「我以佛眼觀察一切諸有情類，雖在諸趣煩惱穢中，心性寶珠無有污染，德利具足如我無異。然諸有情不知苦因、不證樂果，常沒苦海無有出期。是故如來出金剛淨界而入穢惡胎藏世界，演說法要利樂有情，滅罪生福降伏魔王，成就佛身還住涅槃，畢竟平等無所不至。是故如來今日住如意寶珠王三摩地，說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩言：「我以佛眼觀察一切諸有情類，雖在諸趣煩惱穢中，心性寶珠無有污染，德利具足如我無異。然諸有情不知苦因、不證樂果，常沒苦海無有出期。是故如來出金剛淨界而入穢惡胎藏世界，演說法要利樂有情，滅罪生福降伏魔王，成就佛身還住涅槃，畢竟平等無所不至。是故如來今日住如意寶珠王三摩地，說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印。」

爾時如來說是法時，一切大眾證得無生甚深法忍，并證如意寶珠光明三昧，同等無有次位差別，猶如乳水。爾時金剛手菩薩以伽陀讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來說是法時，一切大眾證得無生甚深法忍，并證如意寶珠光明三昧，同等無有次位差別，猶如乳水。爾時金剛手菩薩以伽陀讚曰：

「善哉善哉大導師！ 放光利益諸有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉大導師！ 放光利益諸有情。

善哉善哉大調御！ 雨寶利益諸有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉善哉大調御！ 雨寶利益諸有情。

善哉善哉大丈夫！ 演說祕密利群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉善哉大丈夫！ 演說祕密利群生。

善哉世尊大師子！ 噉食一切諸惡魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉世尊大師子！ 噉食一切諸惡魔。

善哉世尊大龍王！ 起大雲雨潤世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉世尊大龍王！ 起大雲雨潤世間。

唯願大日遍照尊， 開示般若入阿字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願大日遍照尊， 開示般若入阿字。」

爾時金剛手菩薩說是偈已，右手所持五峯金剛擲於空中還住手中，歸住本座而觀佛意，目不暫捨。爾時佛告金剛手及虛空藏等大菩薩言：「一切有情與諸如來同俱一法平等法身，更無別體亦無別心，事理平等猶如虛空，常住一相無有差別。然諸眾生深著邪見，因緣諸法不捨妄念起分別相。不知如來萬德光明堅固設利，常住有情一念心中，清淨白蓮猶如滿月。故常生六趣貧窮下賤，不親善友不近智人，造作惡業漂流生死，不得悉地無有出期。是故我今為度彼有情故說大寶陀羅尼，名曰法身馱都如意寶珠甘露藥王金剛精進常住真如寶王大印。則末法世中於南閻浮提，若有善男子善女人得佛設利，乃至一粒分散一分信受受持，當知是人是佛設利真是佛子，即是法身釋迦牟尼如來常住之體，是人即名大毘盧遮那，亦名救世大阿闍梨耶。持佛設利誦此真言，即得如是名號，即名大智慧善巧薩埵。若有人天一切大眾，若持此呪思惟佛性禮敬設利者，消滅一切四重五逆謗法等一切重罪一時消滅，一切吉祥悉多成辦。若有善男子及以女人信心勇猛，不懈怠心思念佛性觀察理趣，消業成善；常憶諷誦持念呪咀，短壽怨害一時斷滅，猶如劫火焚燒乾草無有遺餘。若有眾生慳貪業故生貧乏家，多病痟衰造罪背善，應隨地獄及諸難處。是人懺悔先世惡業，歸依三寶敬信馱都，歸命本覺寶珠設利，即作方便莊嚴道場，勸請十方諸佛如來金剛藏身、不散全身、碎身、化身一切設利，辦備香花，消罪生福。何況依法結印誦呪觀念自性，心中常住如來大威德設利，一切悉地即得成就。雖不入大曼陀羅灌頂壇場，得入福智平等三昧耶，受得諸佛許可法門甚深祕密大灌頂法，即時證得佛性智海大龍王印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩說是偈已，右手所持五峯金剛擲於空中還住手中，歸住本座而觀佛意，目不暫捨。爾時佛告金剛手及虛空藏等大菩薩言：「一切有情與諸如來同俱一法平等法身，更無別體亦無別心，事理平等猶如虛空，常住一相無有差別。然諸眾生深著邪見，因緣諸法不捨妄念起分別相。不知如來萬德光明堅固設利，常住有情一念心中，清淨白蓮猶如滿月。故常生六趣貧窮下賤，不親善友不近智人，造作惡業漂流生死，不得悉地無有出期。是故我今為度彼有情故說大寶陀羅尼，名曰法身馱都如意寶珠甘露藥王金剛精進常住真如寶王大印。則末法世中於南閻浮提，若有善男子善女人得佛設利，乃至一粒分散一分信受受持，當知是人是佛設利真是佛子，即是法身釋迦牟尼如來常住之體，是人即名大毘盧遮那，亦名救世大阿闍梨耶。持佛設利誦此真言，即得如是名號，即名大智慧善巧薩埵。若有人天一切大眾，若持此呪思惟佛性禮敬設利者，消滅一切四重五逆謗法等一切重罪一時消滅，一切吉祥悉多成辦。若有善男子及以女人信心勇猛，不懈怠心思念佛性觀察理趣，消業成善；常憶諷誦持念呪咀，短壽怨害一時斷滅，猶如劫火焚燒乾草無有遺餘。若有眾生慳貪業故生貧乏家，多病痟衰造罪背善，應隨地獄及諸難處。是人懺悔先世惡業，歸依三寶敬信馱都，歸命本覺寶珠設利，即作方便莊嚴道場，勸請十方諸佛如來金剛藏身、不散全身、碎身、化身一切設利，辦備香花，消罪生福。何況依法結印誦呪觀念自性，心中常住如來大威德設利，一切悉地即得成就。雖不入大曼陀羅灌頂壇場，得入福智平等三昧耶，受得諸佛許可法門甚深祕密大灌頂法，即時證得佛性智海大龍王印。」

復告金剛手言：「未來世中於南閻浮提，所有極重惡人及以惡畜，於命終時遇得有大度量深智上慧具大慈悲救世大智菩薩、救世大智尊者，急取設利所在之處殿堂塔下之土，汲於淨水洗此淨土，灌其惡人等類口中及灑頂上，其人臨命終時惱亂皆息、善住正念，漸生慚愧棄捨生死，發往生意當得往生，速證法身之位。若有比丘及四輩弟子，於末法中法欲滅時，一切有情欲得成就大悉地法，依前法要造作塔婆，其量大小隨力所辦，金銀水精及土木安置佛骨。若薄福者不得設利者，以金銀銅鐵摩尼海寶、牛王鹿王真珠馬腦、靈石奇木如芥子許，號曰馱都，安置塔婆及寶篋箱，其數六粒乃至七粒以為最上數，乃至一粒以為最下數，禮拜供養頓雨七寶如雨盛降，四種大法、三種悉地一時圓滿。善男子等！汝等當知如來設利即是無上，世間難有，諸菩薩等亦難值遇。何況世間諸凡夫類，此佛設利即是無相摩尼，即是真性如意寶珠，即是祕密大精進也。十方佛土所有莊嚴之寶，如意幢幡、摩尼瓔珞、珠簾玉床、真珠天蓋、七寶屏風、眾綵臥具，如是妙物等類，最勝珍寶不能為價，亦復無器得置。是故此經中說，用團圓之物可置設利。如汝心形、如佛心形，汝心佛心互相置故，汝體佛體相互融故。既相互融，性即非二，佛身設利可如是持。亦可安置五輪塔中，亦可安置多寶塔中，亦可安置三股塔中，亦可安置五股塔中，亦可安置獨股塔中，同前置物，互融不異，證位平等。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四部眾等，得受持佛設利乃至一粒分散一分，常行恭敬常帶者，此人所到之處悉成金剛界大曼荼羅，所親近一切之物皆成四種法身之體。若近男近女、若近牛若近馬、若近狗若近猫，若近一切飛鳥禽走獸虫蛛畜生等有情類，悉令當生即入菩提初門，令得菩薩初位。」爾時世尊即說馱都根本陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告金剛手言：「未來世中於南閻浮提，所有極重惡人及以惡畜，於命終時遇得有大度量深智上慧具大慈悲救世大智菩薩、救世大智尊者，急取設利所在之處殿堂塔下之土，汲於淨水洗此淨土，灌其惡人等類口中及灑頂上，其人臨命終時惱亂皆息、善住正念，漸生慚愧棄捨生死，發往生意當得往生，速證法身之位。若有比丘及四輩弟子，於末法中法欲滅時，一切有情欲得成就大悉地法，依前法要造作塔婆，其量大小隨力所辦，金銀水精及土木安置佛骨。若薄福者不得設利者，以金銀銅鐵摩尼海寶、牛王鹿王真珠馬腦、靈石奇木如芥子許，號曰馱都，安置塔婆及寶篋箱，其數六粒乃至七粒以為最上數，乃至一粒以為最下數，禮拜供養頓雨七寶如雨盛降，四種大法、三種悉地一時圓滿。善男子等！汝等當知如來設利即是無上，世間難有，諸菩薩等亦難值遇。何況世間諸凡夫類，此佛設利即是無相摩尼，即是真性如意寶珠，即是祕密大精進也。十方佛土所有莊嚴之寶，如意幢幡、摩尼瓔珞、珠簾玉床、真珠天蓋、七寶屏風、眾綵臥具，如是妙物等類，最勝珍寶不能為價，亦復無器得置。是故此經中說，用團圓之物可置設利。如汝心形、如佛心形，汝心佛心互相置故，汝體佛體相互融故。既相互融，性即非二，佛身設利可如是持。亦可安置五輪塔中，亦可安置多寶塔中，亦可安置三股塔中，亦可安置五股塔中，亦可安置獨股塔中，同前置物，互融不異，證位平等。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四部眾等，得受持佛設利乃至一粒分散一分，常行恭敬常帶者，此人所到之處悉成金剛界大曼荼羅，所親近一切之物皆成四種法身之體。若近男近女、若近牛若近馬、若近狗若近猫，若近一切飛鳥禽走獸虫蛛畜生等有情類，悉令當生即入菩提初門，令得菩薩初位。」爾時世尊即說馱都根本陀羅尼曰：

oṃ sa rva ta thā ga ta u ṣṇī ṣā dhā tu mu dra ṇi sa rva ta thā ga taṃ sa dhā tu vi bhu si tā dhi ṣṭi te jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ hūṃ hūṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ sa rva ta thā ga ta u ṣṇī ṣā dhā tu mu dra ṇi sa rva ta thā ga taṃ sa dhā tu vi bhu si tā dhi ṣṭi te jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ hūṃ hūṃ svā hā

佛告金剛藥叉菩薩言：「若諸有情欲見十方諸佛、大菩薩者，欲求最勝悉地者，對設利塔結如來大鉢印，可誦真言二萬三千遍，必得見我常住全身，一切悉地決定成就，不作小疑。則其印相者，二輪相重以右手安左掌上，二空端相拄。是名法身大鉢印，亦名寶篋金剛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛藥叉菩薩言：「若諸有情欲見十方諸佛、大菩薩者，欲求最勝悉地者，對設利塔結如來大鉢印，可誦真言二萬三千遍，必得見我常住全身，一切悉地決定成就，不作小疑。則其印相者，二輪相重以右手安左掌上，二空端相拄。是名法身大鉢印，亦名寶篋金剛印。

「復次有神呪名如意寶珠滿願心陀羅尼，能成一切事業，一切心中所念無不成就，唯除不信不至心者、輕法要者。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有神呪名如意寶珠滿願心陀羅尼，能成一切事業，一切心中所念無不成就，唯除不信不至心者、輕法要者。」即說呪曰：

oṃ ci nta ma ṇi ra tna va ki ye na na mo śa ti ka ra hūṃ hūṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ ci nta ma ṇi ra tna va ki ye na na mo śa ti ka ra hūṃ hūṃ svā hā

「若有人誦此真言二遍三遍乃至七遍，一切罪滅、一切福生。日日常誦二十一遍，必得諸佛真身設利、大海龍王收藏七佛頂輪王設利神變寶珠，無上悉地皆能成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人誦此真言二遍三遍乃至七遍，一切罪滅、一切福生。日日常誦二十一遍，必得諸佛真身設利、大海龍王收藏七佛頂輪王設利神變寶珠，無上悉地皆能成就。

「復有神呪名祕密真性如意珠印。若能持誦者，無始業障速得消滅，無量福智不求自得，降伏魔怨即脫生死，一切悉地無不成就。其印相者，二手寶蓮合掌，二頭寶形，二大並立。此名真性摩尼寶印，亦名大精進峯如來頂珠印。」即說神呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有神呪名祕密真性如意珠印。若能持誦者，無始業障速得消滅，無量福智不求自得，降伏魔怨即脫生死，一切悉地無不成就。其印相者，二手寶蓮合掌，二頭寶形，二大並立。此名真性摩尼寶印，亦名大精進峯如來頂珠印。」即說神呪曰：

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「每日誦持一百八遍，五部悉地、三部如意寶皆悉圓滿。復有神呪名曰能滿所願大滿虛空藏寶。若能持者，一切意願速得圓滿。其印相者，二輪外縛，二頭寶形，二大並立。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每日誦持一百八遍，五部悉地、三部如意寶皆悉圓滿。復有神呪名曰能滿所願大滿虛空藏寶。若能持者，一切意願速得圓滿。其印相者，二輪外縛，二頭寶形，二大並立。」即說呪曰：

oṃ bu ddhā śa ri ra va jra ra tna oṃ jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ bu ddhā śa ri ra va jra ra tna oṃ jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ

「若得佛設利者，不論淨穢隨身供養，不離臆胸訶栗多妙蓮華間，常念佛德晝夜不息，現身證得佛清淨身住金剛頂，是人名曰持佛身者、持金剛者、持寶法者，是大菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若得佛設利者，不論淨穢隨身供養，不離臆胸訶栗多妙蓮華間，常念佛德晝夜不息，現身證得佛清淨身住金剛頂，是人名曰持佛身者、持金剛者、持寶法者，是大菩薩摩訶薩。」

佛復告言：「善男子等！假使世間若有愚童有情、愚夫有情、愚惑有情、老耄婦女、愚癡僧尼，如是有情得佛設利乃至一粒分散一分，及與設利所置之物，帶於身上不論晝夜，若淨若不淨、若觸若不觸，不離其身常可帶之，所獲功德無有所計比量。若頂上若頸上、若心前若背後、若兩脇若腰閒帶設利者，譬如世間犀牛之角，若人帶之離水六尺，帶設利者亦復如是，離一切罪業，惡業惡趣不能染著，善根漸生、惡障漸離，善人自遇、惡人自去，所作事業皆同佛行，同釋迦牟尼如來故，其身即是世間應化故，即是清淨法身大毘盧遮那佛，其人必入大涅槃位，於現身中證得無相法身大精進峯。是故當知十二大天、金剛天等一切靈祇常當守護，壽命延長見百秋已，命終決定上生都史多天宮聞法愛樂，更隨志願亦得往生十方淨土，見佛聞法證不退地。若有眾生即身成佛欲度有情，結有情與諸佛平等一相妙智大印，左右拳以拄，左風指安心上。是印亦名能滅無明黑暗印。由斯印加持故，有情與諸佛平等一相。是則法身設利妙智大印，亦名如意寶珠王成辦一切大悉地印，亦有大陀羅尼名金輪王一字馱都明。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告言：「善男子等！假使世間若有愚童有情、愚夫有情、愚惑有情、老耄婦女、愚癡僧尼，如是有情得佛設利乃至一粒分散一分，及與設利所置之物，帶於身上不論晝夜，若淨若不淨、若觸若不觸，不離其身常可帶之，所獲功德無有所計比量。若頂上若頸上、若心前若背後、若兩脇若腰閒帶設利者，譬如世間犀牛之角，若人帶之離水六尺，帶設利者亦復如是，離一切罪業，惡業惡趣不能染著，善根漸生、惡障漸離，善人自遇、惡人自去，所作事業皆同佛行，同釋迦牟尼如來故，其身即是世間應化故，即是清淨法身大毘盧遮那佛，其人必入大涅槃位，於現身中證得無相法身大精進峯。是故當知十二大天、金剛天等一切靈祇常當守護，壽命延長見百秋已，命終決定上生都史多天宮聞法愛樂，更隨志願亦得往生十方淨土，見佛聞法證不退地。若有眾生即身成佛欲度有情，結有情與諸佛平等一相妙智大印，左右拳以拄，左風指安心上。是印亦名能滅無明黑暗印。由斯印加持故，有情與諸佛平等一相。是則法身設利妙智大印，亦名如意寶珠王成辦一切大悉地印，亦有大陀羅尼名金輪王一字馱都明。」即說呪曰：

bhrūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 bhrūṃ

「善男子等！此呪即是設利寶珠祕密神呪。復持誦者，隱密此呪，無智人中輕莫演說；見其法器，說此祕密最上乘法不令斷絕，利益世間，皆得成就金剛不壞馱都法身，一切悉地皆得成辦。若有興佛乘大阿闍梨，若有興佛跡大量菩薩，若有救世大智慧者，可將此佛設利晝夜禮敬發無上誓願，雨一切珍寶妙財，廣利法界一切有情。從吾所住珍寶財物，從佛設利出生涌現，令充滿漸遍法界。以此寶財興隆佛法興造佛跡，次當利潤有緣有情漸至無緣，令其繫縛慈悲之索，至法界金剛寶場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子等！此呪即是設利寶珠祕密神呪。復持誦者，隱密此呪，無智人中輕莫演說；見其法器，說此祕密最上乘法不令斷絕，利益世間，皆得成就金剛不壞馱都法身，一切悉地皆得成辦。若有興佛乘大阿闍梨，若有興佛跡大量菩薩，若有救世大智慧者，可將此佛設利晝夜禮敬發無上誓願，雨一切珍寶妙財，廣利法界一切有情。從吾所住珍寶財物，從佛設利出生涌現，令充滿漸遍法界。以此寶財興隆佛法興造佛跡，次當利潤有緣有情漸至無緣，令其繫縛慈悲之索，至法界金剛寶場。」

爾時世尊說是法時，十方一切如來真身化身設利菩薩摩訶薩，十方佛剎金剛薩埵菩薩摩訶薩，金剛王、金剛愛菩薩等，一切金剛族眷屬、夜叉大將、諸忿怒眾，曼殊師利，觀自在，虛空藏，寶積，寶幢等諸大菩薩，蓮華眼、蓮華族等諸大士，梵、釋、護世、十二大天，持明輪仙、魔王、人王，大海主娑竭羅龍王、無熱惱池龍王、善如龍王女等，一切大眾聞持祕法，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是法時，十方一切如來真身化身設利菩薩摩訶薩，十方佛剎金剛薩埵菩薩摩訶薩，金剛王、金剛愛菩薩等，一切金剛族眷屬、夜叉大將、諸忿怒眾，曼殊師利，觀自在，虛空藏，寶積，寶幢等諸大菩薩，蓮華眼、蓮華族等諸大士，梵、釋、護世、十二大天，持明輪仙、魔王、人王，大海主娑竭羅龍王、無熱惱池龍王、善如龍王女等，一切大眾聞持祕法，皆大歡喜，信受奉行。