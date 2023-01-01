如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪呪王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪呪王經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

放鉢品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放鉢品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中，與大苾芻眾千二百五十俱，皆是大阿羅漢，及無量無數菩薩摩訶薩，所謂普賢菩薩摩訶薩、曼殊師利菩薩摩訶薩、觀世音菩薩摩訶薩、得大勢至菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、除蓋障菩薩摩訶薩、地藏菩薩摩訶薩，與如是等諸大菩薩摩訶薩，及十八金剛、十二大天、無量八部善神王等，無量眷屬前後圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中，與大苾芻眾千二百五十俱，皆是大阿羅漢，及無量無數菩薩摩訶薩，所謂普賢菩薩摩訶薩、曼殊師利菩薩摩訶薩、觀世音菩薩摩訶薩、得大勢至菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、除蓋障菩薩摩訶薩、地藏菩薩摩訶薩，與如是等諸大菩薩摩訶薩，及十八金剛、十二大天、無量八部善神王等，無量眷屬前後圍繞。

爾時會中有一菩薩摩訶薩，名曰曼殊師利，大悲深重慧無量，諸菩薩中最為上首。即從座起而白佛言：「唯願世尊為大眾說放鉢功德，我等大眾欲聞奉行。」佛告曼殊師利菩薩言：「善哉善哉！曼殊師利！汝等諦聽，善思念之。我今於此大會一切八部及未來世為祕密善法修行者及難行苦行神仙賢聖者，說放鉢法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一菩薩摩訶薩，名曰曼殊師利，大悲深重慧無量，諸菩薩中最為上首。即從座起而白佛言：「唯願世尊為大眾說放鉢功德，我等大眾欲聞奉行。」佛告曼殊師利菩薩言：「善哉善哉！曼殊師利！汝等諦聽，善思念之。我今於此大會一切八部及未來世為祕密善法修行者及難行苦行神仙賢聖者，說放鉢法要。」

爾時曼殊師利白佛言：「唯然。世尊。願樂欲聞。」佛告曼殊師利童子言：「若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者，先撰高山及以深谷，若如覆鉢若如仰鉢，寂寞無人最勝境界，作造菴室，唯好獨住此清淨道場所，斷語無言、斷五穀粒、飡食松葉、吞水吸氣，禪定靜思，誦八大龍王陀羅尼及龍王名號，莫為異緣。若過三百日，取粳米一斛，一百日乾之。能持齋戒不犯威儀，一心稱念寶勝佛名，次誦多寶佛名，次取空鉢召請諸龍王及迦樓羅鳥王，各呪一萬三千遍，沒於空中而起大風輪。爾時金翅鳥王及娑伽羅大龍王等，乘其風輪頂載空鉢，臻於天上諸龍王宮及阿修羅宮，即取長年仙藥施與行人。行者服已，住壽一千歲，神通如意，能堪修行佛妙法道。若親近女色及食肉類，不得飛鉢，神力頓止。是則先佛修行要術神仙祕法，我今為汝及未來世無福有情說是法要。汝曼殊師利持此法要，當須演說，於我滅後末法有情因是得脫生死苦海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時曼殊師利白佛言：「唯然。世尊。願樂欲聞。」佛告曼殊師利童子言：「若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者，先撰高山及以深谷，若如覆鉢若如仰鉢，寂寞無人最勝境界，作造菴室，唯好獨住此清淨道場所，斷語無言、斷五穀粒、飡食松葉、吞水吸氣，禪定靜思，誦八大龍王陀羅尼及龍王名號，莫為異緣。若過三百日，取粳米一斛，一百日乾之。能持齋戒不犯威儀，一心稱念寶勝佛名，次誦多寶佛名，次取空鉢召請諸龍王及迦樓羅鳥王，各呪一萬三千遍，沒於空中而起大風輪。爾時金翅鳥王及娑伽羅大龍王等，乘其風輪頂載空鉢，臻於天上諸龍王宮及阿修羅宮，即取長年仙藥施與行人。行者服已，住壽一千歲，神通如意，能堪修行佛妙法道。若親近女色及食肉類，不得飛鉢，神力頓止。是則先佛修行要術神仙祕法，我今為汝及未來世無福有情說是法要。汝曼殊師利持此法要，當須演說，於我滅後末法有情因是得脫生死苦海。」

曼殊師利言：「我等大會為獲大利。我等奉持此祕密法利益眾生，一切悉地皆令滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊師利言：「我等大會為獲大利。我等奉持此祕密法利益眾生，一切悉地皆令滿足。」

善惡因果品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡因果品第二

爾時會中有一菩薩摩訶薩，名曰不空王大羂索觀自在菩薩摩訶薩，即從座起，偏袒右肩合掌白佛言：「如是。世尊！今此大眾得聞空鉢大飽滿如意寶珠王法，永厭人閒志樂山林，不受信施欲行佛道。是法微妙，為大方便利益有情，是為行人如意珍寶。然於末世法欲滅時，有情無福信根淺薄，不堪修行諸佛道法。如是有情多造惡，多墮惡趣無有出期，皆因先世大慳貪業。二世障礙，皆是貧窮無福慧業故。唯然世尊！為末世有情行祕密法期佛果者，說福智業如意寶輪。諸佛法輪未曾說是寶部方便，今於此會說是法輪利益有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一菩薩摩訶薩，名曰不空王大羂索觀自在菩薩摩訶薩，即從座起，偏袒右肩合掌白佛言：「如是。世尊！今此大眾得聞空鉢大飽滿如意寶珠王法，永厭人閒志樂山林，不受信施欲行佛道。是法微妙，為大方便利益有情，是為行人如意珍寶。然於末世法欲滅時，有情無福信根淺薄，不堪修行諸佛道法。如是有情多造惡，多墮惡趣無有出期，皆因先世大慳貪業。二世障礙，皆是貧窮無福慧業故。唯然世尊！為末世有情行祕密法期佛果者，說福智業如意寶輪。諸佛法輪未曾說是寶部方便，今於此會說是法輪利益有情。」

爾時佛告觀自在不空王菩薩言：「善哉善哉！觀自在！汝等自從無始以來，於大劫中修習大慈大悲三昧，即得普現色身三昧如意寶珠王身。今為此問，請說大慈法要。汝等諦聽，善思念之，我今為汝說貧福業因果之事。若諸有情雖有智性而無福報，是故作罪墮諸惡道，是人多生大慳貪心修行般若，故今世得智、無福貧窮。若諸有情雖有福德而無智慧，是人先世廣作布施、不修禪定，故今世有福而無智慧。如是業報種種不同，是則定業難改，因果決定故是故難轉，諸佛有異方便祕密妙術，能轉有情定業報力得福長壽，一切吉祥大悉地法決定成就。汝等且得須臾之頃，有一大龍王主名曰能辦一切有情所求願樂。去此不遠有一大池，清淨無垢無有惡鳥，四岸即是四寶所成，金銀瑠璃、車𤦲、頗梨真珠等無量莊嚴所所遍布。於其中有一大龍王坐於五柱銅寶宮殿，名曰無熱惱龍王，能辦諸業，位居第八地不動三昧，能有慈悲為一切有情，常有甘露智慧法水長養五穀生長萬物，因是人法無有缺減。我今行至般若水池大龍王宮，欲說如意寶珠大菩薩法。汝等大眾暫時可持，其時必有證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告觀自在不空王菩薩言：「善哉善哉！觀自在！汝等自從無始以來，於大劫中修習大慈大悲三昧，即得普現色身三昧如意寶珠王身。今為此問，請說大慈法要。汝等諦聽，善思念之，我今為汝說貧福業因果之事。若諸有情雖有智性而無福報，是故作罪墮諸惡道，是人多生大慳貪心修行般若，故今世得智、無福貧窮。若諸有情雖有福德而無智慧，是人先世廣作布施、不修禪定，故今世有福而無智慧。如是業報種種不同，是則定業難改，因果決定故是故難轉，諸佛有異方便祕密妙術，能轉有情定業報力得福長壽，一切吉祥大悉地法決定成就。汝等且得須臾之頃，有一大龍王主名曰能辦一切有情所求願樂。去此不遠有一大池，清淨無垢無有惡鳥，四岸即是四寶所成，金銀瑠璃、車𤦲、頗梨真珠等無量莊嚴所所遍布。於其中有一大龍王坐於五柱銅寶宮殿，名曰無熱惱龍王，能辦諸業，位居第八地不動三昧，能有慈悲為一切有情，常有甘露智慧法水長養五穀生長萬物，因是人法無有缺減。我今行至般若水池大龍王宮，欲說如意寶珠大菩薩法。汝等大眾暫時可持，其時必有證。」

爾時如意輪觀自在大菩薩等大法王子、金剛手等大灌頂位大菩薩摩訶薩眾，一切眾會默然待時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如意輪觀自在大菩薩等大法王子、金剛手等大灌頂位大菩薩摩訶薩眾，一切眾會默然待時。

如意寶珠品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意寶珠品第三

爾時無熱惱池龍王從無熱惱池銅輪龍宮自然涌出，詣釋迦牟尼佛所，從紫雲下禮拜世尊，恭敬供養，與諸眷屬白佛言：「世尊！唯願入我宮中受我供養。池中有情願樂欲聞甚深妙法，唯願如來以大慈悲願垂納受。是故我等及以眷屬來詣奉請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無熱惱池龍王從無熱惱池銅輪龍宮自然涌出，詣釋迦牟尼佛所，從紫雲下禮拜世尊，恭敬供養，與諸眷屬白佛言：「世尊！唯願入我宮中受我供養。池中有情願樂欲聞甚深妙法，唯願如來以大慈悲願垂納受。是故我等及以眷屬來詣奉請。」

爾時世尊受龍王請，即起寶座，放大光明照曜十方。諸佛世界常住法界清淨寶剎六種震動，天雨寶花繽紛而下，猶如冬雨亦如飛鳥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊受龍王請，即起寶座，放大光明照曜十方。諸佛世界常住法界清淨寶剎六種震動，天雨寶花繽紛而下，猶如冬雨亦如飛鳥。

爾時十方諸佛世尊、大菩薩眾、一切八部有神通力者，一切皆來，一時雲集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方諸佛世尊、大菩薩眾、一切八部有神通力者，一切皆來，一時雲集。

爾時世尊與諸大眾俱，皆步大虛空中，乘黃雲上白蓮華臺，作天妓樂入龍王宮。八部大眾亦隨佛後，各現神力。時阿耨達池大龍王宮六種震動，雨寶蓮華，天鼓自鳴，光明照耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與諸大眾俱，皆步大虛空中，乘黃雲上白蓮華臺，作天妓樂入龍王宮。八部大眾亦隨佛後，各現神力。時阿耨達池大龍王宮六種震動，雨寶蓮華，天鼓自鳴，光明照耀。

爾時池中龍子及龍女等諸大眷屬一時來集，莊嚴寶殿，敷師子座，辦備供物，奉迎如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時池中龍子及龍女等諸大眷屬一時來集，莊嚴寶殿，敷師子座，辦備供物，奉迎如來。

爾時世尊以神通力來入龍宮，就寶師子座，其座能以月光摩尼水精白銀妙真珠寶而為莊嚴。即其宮殿赤銅五柱寶宮殿，左右各有五千樓閣。亦其宮殿有諸寶樹，處處皆有寶池、寶沼、寶山、寶崛，亦有寶鳥，所謂孔雀、鸚鵡、命命諸鳥，和鳴遊樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以神通力來入龍宮，就寶師子座，其座能以月光摩尼水精白銀妙真珠寶而為莊嚴。即其宮殿赤銅五柱寶宮殿，左右各有五千樓閣。亦其宮殿有諸寶樹，處處皆有寶池、寶沼、寶山、寶崛，亦有寶鳥，所謂孔雀、鸚鵡、命命諸鳥，和鳴遊樂。

爾時如來坐寶座上猶如金山，受其供養。為大龍王宣說法要，其事具如阿耨達池龍王經中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來坐寶座上猶如金山，受其供養。為大龍王宣說法要，其事具如阿耨達池龍王經中說。

爾時會中有一龍女，相好奇妙猶如天女，心意和雅如大菩薩，名曰善女。即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我等先世罪障深重，貪恚愚癡而不殖智種，故今我受生於湖水中而為女身。雖無熱惱及諸苦患，猶居畜類鱗族之中，願我生生不受女身、不作女事。以供養佛及聞法力，皆悉迴向佛微妙道，不求餘果唯期成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一龍女，相好奇妙猶如天女，心意和雅如大菩薩，名曰善女。即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我等先世罪障深重，貪恚愚癡而不殖智種，故今我受生於湖水中而為女身。雖無熱惱及諸苦患，猶居畜類鱗族之中，願我生生不受女身、不作女事。以供養佛及聞法力，皆悉迴向佛微妙道，不求餘果唯期成佛。」

爾時龍王女即於佛前以偈讚佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王女即於佛前以偈讚佛言：

「世尊面目， 猶如月光， 清淨殊妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊面目， 猶如月光， 清淨殊妙，

無有比類。 我等今日， 歸依聞法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有比類。 我等今日， 歸依聞法，

宿福深厚， 得道不虛。 我有寶珠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿福深厚， 得道不虛。 我有寶珠，

奉獻世尊， 利益有情， 令得法寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉獻世尊， 利益有情， 令得法寶，

報謝佛恩， 守護密教， 齊及一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報謝佛恩， 守護密教， 齊及一切，

令得佛果， 演說三乘， 利益一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令得佛果， 演說三乘， 利益一切。」

爾時龍王女善女說斯偈已，持一寶珠奉獻如來，而作是言：「唯願世尊受我寶珠。是如意寶珠，即龍淵底九重蒼海中在水精寶篋中，父王隱祕、諸龍守護崇敬尊重，猶如帝釋甘露寶瓶滿一切願。若諸有情得此寶珠，一切所作一切所求如意如願，一切悉地皆得成就。我今重法即輕寶財，故奉上世尊。價直無數，唯願世雄願垂納受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王女善女說斯偈已，持一寶珠奉獻如來，而作是言：「唯願世尊受我寶珠。是如意寶珠，即龍淵底九重蒼海中在水精寶篋中，父王隱祕、諸龍守護崇敬尊重，猶如帝釋甘露寶瓶滿一切願。若諸有情得此寶珠，一切所作一切所求如意如願，一切悉地皆得成就。我今重法即輕寶財，故奉上世尊。價直無數，唯願世雄願垂納受。」

佛告龍女言：「汝今欲為守護正法獻上寶珠。我受信心淨白寶珠，不受麗龍寶珠。所以者何？如意寶珠者，非有寶非無寶、不有情不非情、非石非金，自然所出檀那波羅蜜。諸佛菩薩能有四種寶珠，所謂慈、悲、喜、捨寶，以施二十五有諸有情類。是則法界海中有金剛寶幢，上以是寶珠，我常普雨戒定慧功德寶財，為一切有情令得滿足六波羅蜜、十地皆梯、八萬法藏。人閒龍宮雖在近境，水陸果報亦別異故。人閒亦有如意寶珠，轉輪聖王十善寶珠為最上品，中品下品八戒五戒，人民纔雖聞名不得其體。若有智者受持戒品法律儀等，為護正法利人天等故求期法寶，亦得真陀摩尼寶珠。是寶珠者，人中造作大祕密如意寶珠，更非龍宮所有寶珠。龍者水德，人者火德，陰陽所變別位寶珠，故亦不同海中明珠，得人為如意寶。此事亦希故，是為虛誕，是故不受汝如意寶珠。汝等守護於我正法及未來世諸有情類，勿令失念，是為真珠、是為寶珠。」爾時世尊說是法門已，龍女得聞甚深法，即悲泣涕淚五體投地，白佛言：「世尊！我寧失命，敢不背佛勅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告龍女言：「汝今欲為守護正法獻上寶珠。我受信心淨白寶珠，不受麗龍寶珠。所以者何？如意寶珠者，非有寶非無寶、不有情不非情、非石非金，自然所出檀那波羅蜜。諸佛菩薩能有四種寶珠，所謂慈、悲、喜、捨寶，以施二十五有諸有情類。是則法界海中有金剛寶幢，上以是寶珠，我常普雨戒定慧功德寶財，為一切有情令得滿足六波羅蜜、十地皆梯、八萬法藏。人閒龍宮雖在近境，水陸果報亦別異故。人閒亦有如意寶珠，轉輪聖王十善寶珠為最上品，中品下品八戒五戒，人民纔雖聞名不得其體。若有智者受持戒品法律儀等，為護正法利人天等故求期法寶，亦得真陀摩尼寶珠。是寶珠者，人中造作大祕密如意寶珠，更非龍宮所有寶珠。龍者水德，人者火德，陰陽所變別位寶珠，故亦不同海中明珠，得人為如意寶。此事亦希故，是為虛誕，是故不受汝如意寶珠。汝等守護於我正法及未來世諸有情類，勿令失念，是為真珠、是為寶珠。」爾時世尊說是法門已，龍女得聞甚深法，即悲泣涕淚五體投地，白佛言：「世尊！我寧失命，敢不背佛勅。」

爾時虛空藏菩薩摩訶薩、地藏菩薩摩訶薩各與五百寶部眷屬俱從座而起，俱白佛言：「願佛演說如意寶珠法，令消無福有情貧窮困苦，令得福智吉祥勝妙無上大果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時虛空藏菩薩摩訶薩、地藏菩薩摩訶薩各與五百寶部眷屬俱從座而起，俱白佛言：「願佛演說如意寶珠法，令消無福有情貧窮困苦，令得福智吉祥勝妙無上大果。」

佛告二大士言：「善哉善哉！汝等受持佛言，勿令忘失，我今欲說。是法甚深諸佛祕藏、是法一切菩薩聖眼、是法毘盧遮那花臺具體、是法毘盧遮那金剛頂寶、是法一切功德頂上最上最尊微妙甚深大灌頂寶。我今宣說，汝等受持利益世間，善思念之。我今告汝等宿福深厚深位大士，不能薄地凡夫所知。若有眾生欲得天中龍宮福壽隨意寶珠，隨大阿闍梨先授灌頂法已，既入佛境界大道場已，深心受授大金剛志，即身受授大三昧耶戒不犯威儀，為利有情守護正法故造作寶珠。復以十一種珍寶合成如意寶珠，所謂一者即佛舍利、二者黃金、三者白銀、四者沈香、五者白檀、六者紫檀、七者香桃、八者桑沈、九者白心樹沈、十者柏沈、十一者真漆。此中金銀造作團形為如意寶，於其中納佛舍利三十二粒，以香末泥塗寶器上。造寶珠已，即以赤色九條袈裟是𧙪隱祕，入十八重清淨梵篋，一一重表九山八海，加大鐵圍山。最後梵篋四寶色成：第一鑌鐵色、中間黃金色、赤白銀色。一一八重悉皆封之，莫見非人小人乃至天魔。既造作畢，安置道場，辦備香花，恭敬禮拜，必成大悉地，莫生疑念。晝夜慇懃修行念誦，是為人間祕密精進大如意珠玉，更不龍宮珍寶珠玉，是為人中最上寶珠。若無舍利，以金銀琉璃、水精馬腦、玻梨眾寶等造作舍利，珠如上所用。行者無力者，即至大海邊拾清淨砂石即為舍利，亦用藥草竹木根節造為舍利，其數三十二粒。七粒為主，大如鷄子計，即造寶珠。其珠放光，普照一切貧窮困苦，如汝寶珠無有別異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告二大士言：「善哉善哉！汝等受持佛言，勿令忘失，我今欲說。是法甚深諸佛祕藏、是法一切菩薩聖眼、是法毘盧遮那花臺具體、是法毘盧遮那金剛頂寶、是法一切功德頂上最上最尊微妙甚深大灌頂寶。我今宣說，汝等受持利益世間，善思念之。我今告汝等宿福深厚深位大士，不能薄地凡夫所知。若有眾生欲得天中龍宮福壽隨意寶珠，隨大阿闍梨先授灌頂法已，既入佛境界大道場已，深心受授大金剛志，即身受授大三昧耶戒不犯威儀，為利有情守護正法故造作寶珠。復以十一種珍寶合成如意寶珠，所謂一者即佛舍利、二者黃金、三者白銀、四者沈香、五者白檀、六者紫檀、七者香桃、八者桑沈、九者白心樹沈、十者柏沈、十一者真漆。此中金銀造作團形為如意寶，於其中納佛舍利三十二粒，以香末泥塗寶器上。造寶珠已，即以赤色九條袈裟是𧙪隱祕，入十八重清淨梵篋，一一重表九山八海，加大鐵圍山。最後梵篋四寶色成：第一鑌鐵色、中間黃金色、赤白銀色。一一八重悉皆封之，莫見非人小人乃至天魔。既造作畢，安置道場，辦備香花，恭敬禮拜，必成大悉地，莫生疑念。晝夜慇懃修行念誦，是為人間祕密精進大如意珠玉，更不龍宮珍寶珠玉，是為人中最上寶珠。若無舍利，以金銀琉璃、水精馬腦、玻梨眾寶等造作舍利，珠如上所用。行者無力者，即至大海邊拾清淨砂石即為舍利，亦用藥草竹木根節造為舍利，其數三十二粒。七粒為主，大如鷄子計，即造寶珠。其珠放光，普照一切貧窮困苦，如汝寶珠無有別異。」

佛告金剛手菩薩摩訶薩言：「若有瑜伽者欲求心願者，建立壇場曼荼羅法，向寶珠王舍利菩薩祈誓所求，自寶珠中出微妙言：『欲求何願？我今滿足。』爾時行者示心願樂，所謂世閒出世閒所有諸願，長命福德，眾人敬愛、惡人降伏，長年仙藥，入窟禪定飛行神通，是則現生所求心願。六度圓滿超證十地，七等覺地、八正道法、四無量心，如是等法名出世法。一切皆悉所思念事必得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩摩訶薩言：「若有瑜伽者欲求心願者，建立壇場曼荼羅法，向寶珠王舍利菩薩祈誓所求，自寶珠中出微妙言：『欲求何願？我今滿足。』爾時行者示心願樂，所謂世閒出世閒所有諸願，長命福德，眾人敬愛、惡人降伏，長年仙藥，入窟禪定飛行神通，是則現生所求心願。六度圓滿超證十地，七等覺地、八正道法、四無量心，如是等法名出世法。一切皆悉所思念事必得成就。」

大曼荼羅品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大曼荼羅品第四

佛告虛空藏菩薩言：「持誦行者欲作曼荼羅成大悉地，以瞿摩夷和黃土泥如法摩塗。以白檀香、甘松香、欝金香、龍腦香、麝香塗治嚴飾。壇上安置如意寶珠王，正中安置大般若經，正後安置大般若菩薩，右邊安置不空觀自在菩薩、虛空藏菩薩、地藏菩薩、慈氏菩薩等。前左安置曼殊師利菩薩、普賢菩薩、日光菩薩、月光菩薩。左前下安置不動使者。右前下安置軍陀利金剛、水吉祥菩薩、如意輪觀自在菩薩，亦一髻羅剎使者、梵天、帝釋、四大天王、伊首羅天、摩醯首羅天、炎魔王、地天、那羅延天、辯才天、吉祥天、持明仙、龍王龍女、訶利帝母、苗稼神等。左右傍並置五色粉，粉橫外界。燈油一百六十四盞，閼伽、香花、飲食種種供物，如法辦備令不斷絕。每日受持八關齋戒，發菩提心。營造斯壇，一切悉地決定成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告虛空藏菩薩言：「持誦行者欲作曼荼羅成大悉地，以瞿摩夷和黃土泥如法摩塗。以白檀香、甘松香、欝金香、龍腦香、麝香塗治嚴飾。壇上安置如意寶珠王，正中安置大般若經，正後安置大般若菩薩，右邊安置不空觀自在菩薩、虛空藏菩薩、地藏菩薩、慈氏菩薩等。前左安置曼殊師利菩薩、普賢菩薩、日光菩薩、月光菩薩。左前下安置不動使者。右前下安置軍陀利金剛、水吉祥菩薩、如意輪觀自在菩薩，亦一髻羅剎使者、梵天、帝釋、四大天王、伊首羅天、摩醯首羅天、炎魔王、地天、那羅延天、辯才天、吉祥天、持明仙、龍王龍女、訶利帝母、苗稼神等。左右傍並置五色粉，粉橫外界。燈油一百六十四盞，閼伽、香花、飲食種種供物，如法辦備令不斷絕。每日受持八關齋戒，發菩提心。營造斯壇，一切悉地決定成就。」

佛亦告言：「我今重說畫像曼荼羅法。先畫大海，其大海中亦畫二階大寶宮殿，無量珍寶而為莊嚴。於其殿中畫七寶壇。寶蓮華上畫如意寶珠王，即令放火光。亦其右邊畫曼殊師利菩薩像，於左邊畫虛空藏菩薩像，各依本法令執幖幟。其宮殿外，右方海中畫難陀龍王，頂具九頭，乘黑雲，左手持寶珠，守護如意珠王。左方海中畫跋難陀龍王，頂有七頭，乘黑雲，右手執摩尼，護持摩尼寶王像。是名畫像曼荼羅法。即對此像結印念誦，無量悉地不求自得。極祕無上、甚深祕密、無比無過上法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛亦告言：「我今重說畫像曼荼羅法。先畫大海，其大海中亦畫二階大寶宮殿，無量珍寶而為莊嚴。於其殿中畫七寶壇。寶蓮華上畫如意寶珠王，即令放火光。亦其右邊畫曼殊師利菩薩像，於左邊畫虛空藏菩薩像，各依本法令執幖幟。其宮殿外，右方海中畫難陀龍王，頂具九頭，乘黑雲，左手持寶珠，守護如意珠王。左方海中畫跋難陀龍王，頂有七頭，乘黑雲，右手執摩尼，護持摩尼寶王像。是名畫像曼荼羅法。即對此像結印念誦，無量悉地不求自得。極祕無上、甚深祕密、無比無過上法。」

大曼荼羅畫像圖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大曼荼羅畫像圖

【圖：T19p0333_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T19p0333_01.gif】

灌頂印真言品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂印真言品第五

爾時佛告金剛祕密手菩薩言：「若有佛子欲得最上大悉地法，隨順大師教，非己智慧分。先受灌頂法，然後結如意寶珠王印，誦持根本陀羅尼。我今欲說，汝樂聞否？」祕密手菩薩白佛言：「願佛世尊為我等說，願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告金剛祕密手菩薩言：「若有佛子欲得最上大悉地法，隨順大師教，非己智慧分。先受灌頂法，然後結如意寶珠王印，誦持根本陀羅尼。我今欲說，汝樂聞否？」祕密手菩薩白佛言：「願佛世尊為我等說，願樂欲聞。」

爾時佛世尊說根本陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛世尊說根本陀羅尼曰：

「娜謨曷羅怛那多羅夜耶(一) 南無阿利耶(二) 波盧吉帝濕波囉耶(三) 菩提薩跢波耶摩訶薩跢波耶摩訶迦盧尼迦耶(四) 他爾耶他唵阿慕伽摩尼(九) 摩訶摩抳(十) 鉢頭摩摩抳(十一) 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜謨曷羅怛那多羅夜耶(一) 南無阿利耶(二) 波盧吉帝濕波囉耶(三) 菩提薩跢波耶摩訶薩跢波耶摩訶迦盧尼迦耶(四) 他爾耶他唵阿慕伽摩尼(九) 摩訶摩抳(十) 鉢頭摩摩抳(十一) 莎訶」

佛說此陀羅尼已，即時龍宮六種動搖，雨如意寶珠，譬如春雨盛而降下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此陀羅尼已，即時龍宮六種動搖，雨如意寶珠，譬如春雨盛而降下。

爾時大眾皆得證果。善女、龍王女發大菩提心，亦發誓言：「願我守護如來遺教遺身所在，亦佛所說人中能作如意寶珠王，所在國土如守己命，加護己服即增寶威，令得悉地莫令乏少。但請我身令護寶珠，掘一寶池，即殖蓮華不見人畜。唯入阿闍梨及以侍者，莫入餘人。我住其中守護寶珠，護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾皆得證果。善女、龍王女發大菩提心，亦發誓言：「願我守護如來遺教遺身所在，亦佛所說人中能作如意寶珠王，所在國土如守己命，加護己服即增寶威，令得悉地莫令乏少。但請我身令護寶珠，掘一寶池，即殖蓮華不見人畜。唯入阿闍梨及以侍者，莫入餘人。我住其中守護寶珠，護持正法。」

佛言：「善哉善哉！善神水天、大龍王女，如汝所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善神水天、大龍王女，如汝所願。」

爾時祕密手菩薩白佛言：「唯願說此大陀羅尼大灌頂印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時祕密手菩薩白佛言：「唯願說此大陀羅尼大灌頂印。」

佛告祕密手菩薩言：「是則一切如來肝心祕密印。今就汝請，我當說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告祕密手菩薩言：「是則一切如來肝心祕密印。今就汝請，我當說之。」

時佛即說其印相言：「二手合掌，以二無名指二小指屈掌中右押左相叉，二大指亦右押左入掌中，二中指竪並微屈指頭，以二頭指押二中指側中節上，指頭相拄。此印名觀自在不空如意寶珠王印，能成一切所求事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛即說其印相言：「二手合掌，以二無名指二小指屈掌中右押左相叉，二大指亦右押左入掌中，二中指竪並微屈指頭，以二頭指押二中指側中節上，指頭相拄。此印名觀自在不空如意寶珠王印，能成一切所求事業。」

阿闍梨成佛品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍梨成佛品第六

爾時釋迦牟尼佛入一切佛發心覺悟法界平等性者修行菩提大涅槃常住金剛三昧，說有情決定成佛真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛入一切佛發心覺悟法界平等性者修行菩提大涅槃常住金剛三昧，說有情決定成佛真言曰：

「唵阿鑁覽坎佉摩尼鉢頭迷吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿鑁覽坎佉摩尼鉢頭迷吽

「若諸有情，若誦一遍，當得度脫生死大海，到彼大涅槃岸，一切有情成滿三種悉地，一切異願一切善願一時成就。是故汝等應當一心修行此法，得最勝無上悉地。今開祕密無上寶庫與諸修行真言法者，即是無上甚深祕法極祕中極祕。今正說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸有情，若誦一遍，當得度脫生死大海，到彼大涅槃岸，一切有情成滿三種悉地，一切異願一切善願一時成就。是故汝等應當一心修行此法，得最勝無上悉地。今開祕密無上寶庫與諸修行真言法者，即是無上甚深祕法極祕中極祕。今正說之。」

佛說此真言已，應時即為遍照如來頂戴金剛五佛寶冠，重說即身成佛大海印，亦名三昧耶印。「若諸佛子欲得即身成佛，當修此觀，能使凡夫父母所生身即成佛身。即向本尊如意寶珠王結法界塔婆印，謂二手虛心合掌，八指為寶形，即成密印。觀阿字門，一切智慧廣大清淨門，隨字身量內外廣博同等虛空無分別心，黃白二色光明徹照地輪妙體，離諸境界意生作業攝持有情，安住心王同虛空相，成就一切上品悉地。縛(無可切)字門，入內心為曼陀羅，加持自身大日雪色徹妙水輪，加持自身離諸垢過門。囉(彈舌呼)字門，自體清淨無垢門。迦(爾羅切)字門，因業離遍一切法，遠離諸垢度生死門。欠字門，大空無生加持自體安住法界，無有戲論門、無二行相門。於閑靜處，縱廣四肘淨治其地，如護摩標式。四門中圓三十二葉七寶蓮華臺上，安置如意寶珠王菩薩，放光照耀。六道有情遇斯光者，捨是身後證得不壞金剛三昧，安住覺王普賢聖位，一切如來、十六大菩薩摩頂授記。金剛界遍照如來常伸右手摩頂授記，受佛寶冠，壽命一劫，不捨於身得見彌勒如來。壽終之後，即得往生無量壽佛極樂國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此真言已，應時即為遍照如來頂戴金剛五佛寶冠，重說即身成佛大海印，亦名三昧耶印。「若諸佛子欲得即身成佛，當修此觀，能使凡夫父母所生身即成佛身。即向本尊如意寶珠王結法界塔婆印，謂二手虛心合掌，八指為寶形，即成密印。觀阿字門，一切智慧廣大清淨門，隨字身量內外廣博同等虛空無分別心，黃白二色光明徹照地輪妙體，離諸境界意生作業攝持有情，安住心王同虛空相，成就一切上品悉地。縛(無可切)字門，入內心為曼陀羅，加持自身大日雪色徹妙水輪，加持自身離諸垢過門。囉(彈舌呼)字門，自體清淨無垢門。迦(爾羅切)字門，因業離遍一切法，遠離諸垢度生死門。欠字門，大空無生加持自體安住法界，無有戲論門、無二行相門。於閑靜處，縱廣四肘淨治其地，如護摩標式。四門中圓三十二葉七寶蓮華臺上，安置如意寶珠王菩薩，放光照耀。六道有情遇斯光者，捨是身後證得不壞金剛三昧，安住覺王普賢聖位，一切如來、十六大菩薩摩頂授記。金剛界遍照如來常伸右手摩頂授記，受佛寶冠，壽命一劫，不捨於身得見彌勒如來。壽終之後，即得往生無量壽佛極樂國土。」

悉地成就品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉地成就品第七

佛告虛空藏菩薩摩訶薩言：「若諸有情，每日晨朝對寶珠王像，念根本呪及灌頂印一千八十遍，除滅無始一切根本罪，淨除業障海，得成就大悉地法。捨此身已，往生西方安樂國土上品蓮臺，證得無生不空王三摩地，遊歷十方金剛界會，禮拜承仕大日如來。若有善男子善女人欲求現生最上悉地，從後夜時至明晨時、從日沒時至三更時，行斯法要相續不絕，經於千日，消滅五逆重罪，一切悉地決定成辦，一切意願速得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告虛空藏菩薩摩訶薩言：「若諸有情，每日晨朝對寶珠王像，念根本呪及灌頂印一千八十遍，除滅無始一切根本罪，淨除業障海，得成就大悉地法。捨此身已，往生西方安樂國土上品蓮臺，證得無生不空王三摩地，遊歷十方金剛界會，禮拜承仕大日如來。若有善男子善女人欲求現生最上悉地，從後夜時至明晨時、從日沒時至三更時，行斯法要相續不絕，經於千日，消滅五逆重罪，一切悉地決定成辦，一切意願速得成就。」

佛復告大虛空藏菩薩言：「若諸有情行此法者，世出世間一切法門速皆圓滿，亦得世間一切無畏、尊貴富饒，為諸國王王子大臣，得令愛敬尊重讚嘆無有勝計。持是行者則得成辦一切諸願，降伏一切諸魔怨敵、業障報障，一切諸病即時消滅。是故行者常應持念禮拜供養諸佛真身馱都權現如意寶珠王，乃至天上大海龍宮寶藏大摩尼珠王。菩薩摩訶薩心不廢亂，即得成就一切悉地，現生證得吽迦羅心摩訶縛日羅身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告大虛空藏菩薩言：「若諸有情行此法者，世出世間一切法門速皆圓滿，亦得世間一切無畏、尊貴富饒，為諸國王王子大臣，得令愛敬尊重讚嘆無有勝計。持是行者則得成辦一切諸願，降伏一切諸魔怨敵、業障報障，一切諸病即時消滅。是故行者常應持念禮拜供養諸佛真身馱都權現如意寶珠王，乃至天上大海龍宮寶藏大摩尼珠王。菩薩摩訶薩心不廢亂，即得成就一切悉地，現生證得吽迦羅心摩訶縛日羅身。」

佛復告言：「若有善男子善女人欲成無上大菩提果及求無邊福智成就，即向空中第三禪頂大梵天王安置寶塔如來頂骨，結印誦明，速得成就。若諸有情欲求福德壽命長遠，即向地底堅牢地神安置如來炭土寶瓶，行此法者速成悉地。汝等當知，是二寶珠是即真性祕密寶珠。勸請供養，一切所求無上悉地必得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告言：「若有善男子善女人欲成無上大菩提果及求無邊福智成就，即向空中第三禪頂大梵天王安置寶塔如來頂骨，結印誦明，速得成就。若諸有情欲求福德壽命長遠，即向地底堅牢地神安置如來炭土寶瓶，行此法者速成悉地。汝等當知，是二寶珠是即真性祕密寶珠。勸請供養，一切所求無上悉地必得成就。」

護摩品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩品第八

爾時佛告虛空藏菩薩言：「若諸有情欲得剎帝利位，持白麻仁、粳米、小豆、酥密、乳酪行護摩者，其國王甚大歡喜，讓與帝位。后妃王子亦復如是。若見曼拏羅如意珠王，速蠲淨除阿鼻業報四重五逆、誹謗正法一切惡業，一切劇苦悉皆除滅，更不重五逆惡趣身，常居勝位，八萬四千執金剛夜叉、十地金剛陀羅尼菩薩、六十八千持明神仙晝夜守護，常為伴侶。若命終之後，必生勝妙金剛手大悉地宮，即為真言大持明仙，十六菩薩以為兄弟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告虛空藏菩薩言：「若諸有情欲得剎帝利位，持白麻仁、粳米、小豆、酥密、乳酪行護摩者，其國王甚大歡喜，讓與帝位。后妃王子亦復如是。若見曼拏羅如意珠王，速蠲淨除阿鼻業報四重五逆、誹謗正法一切惡業，一切劇苦悉皆除滅，更不重五逆惡趣身，常居勝位，八萬四千執金剛夜叉、十地金剛陀羅尼菩薩、六十八千持明神仙晝夜守護，常為伴侶。若命終之後，必生勝妙金剛手大悉地宮，即為真言大持明仙，十六菩薩以為兄弟。」

爾時如來說護摩印曰：「即以左手頭指大母指相縛，直伸中指無名指向掌作拳，以印當胸，右手頭指中指大母指拍珠，以一切如來金剛摩尼身大灌頂印言即聲誦呪作護摩法，一切事業皆令成就。則是三部諸尊極祕無上密印及祕密明。我今即為一切有情廣宣說之，汝虛空藏受持是法流通世間，普令利益末世有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來說護摩印曰：「即以左手頭指大母指相縛，直伸中指無名指向掌作拳，以印當胸，右手頭指中指大母指拍珠，以一切如來金剛摩尼身大灌頂印言即聲誦呪作護摩法，一切事業皆令成就。則是三部諸尊極祕無上密印及祕密明。我今即為一切有情廣宣說之，汝虛空藏受持是法流通世間，普令利益末世有情。」

爾時虛空藏菩薩摩訶薩受誠實語：「願垂加持。」佛言：「善哉善哉！如汝所願，守護正法莫令失墜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時虛空藏菩薩摩訶薩受誠實語：「願垂加持。」佛言：「善哉善哉！如汝所願，守護正法莫令失墜。」

爾時虛空藏菩薩、金剛手菩薩、觀自在菩薩等而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時虛空藏菩薩、金剛手菩薩、觀自在菩薩等而說偈言：

「善哉善哉大調御！ 雨寶利益諸有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉大調御！ 雨寶利益諸有情。

善哉善哉大丈夫！ 演說祕密利生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉善哉大丈夫！ 演說祕密利生類。

善哉善哉大日輪！ 照耀黑暗得光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉善哉大日輪！ 照耀黑暗得光明。

善哉善哉大師子！ 噉食一切諸惡魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉善哉大師子！ 噉食一切諸惡魔。

唯願大日遍照尊， 開示悟入般若法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願大日遍照尊， 開示悟入般若法，

我等歸依遍智者， 證得佛果利群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等歸依遍智者， 證得佛果利群生。」

屬累品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬累品第九

爾時大梵天王、帝釋天王、四大天王、魔醯首羅天王、娑竭羅龍王、無熱惱池龍王、大辯才天女、大吉祥天女及寶藏天女等，即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我等眷屬守護行者，如守眼睛、如護身命，衛護祕密真言教法流通世間令不斷絕。唯願世尊加被養育我等眷屬。為報如來深重恩德，發誠實語，願垂加持。」佛言：「善哉善哉！如汝所願，守護正法莫令失墜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大梵天王、帝釋天王、四大天王、魔醯首羅天王、娑竭羅龍王、無熱惱池龍王、大辯才天女、大吉祥天女及寶藏天女等，即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我等眷屬守護行者，如守眼睛、如護身命，衛護祕密真言教法流通世間令不斷絕。唯願世尊加被養育我等眷屬。為報如來深重恩德，發誠實語，願垂加持。」佛言：「善哉善哉！如汝所願，守護正法莫令失墜。」

爾時遍照光明釋迦牟尼佛說是如意寶珠頓成悉地法已，以千輻輪兩足尊行步雲上，還大雪山曼殊師利神仙窟中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時遍照光明釋迦牟尼佛說是如意寶珠頓成悉地法已，以千輻輪兩足尊行步雲上，還大雪山曼殊師利神仙窟中。

爾時無熱惱池龍王宮中六種震動，一切大眾皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無熱惱池龍王宮中六種震動，一切大眾皆大歡喜，信受奉行。

如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪呪王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪呪王經