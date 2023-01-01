頂輪王大曼荼羅灌頂儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂輪王大曼荼羅灌頂儀軌

舊名 阿迦 𮓌㗚婆 𮗿弘新名 薩縛 娑 底迦 吉祥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舊名 阿迦 𮓌㗚婆 𮗿弘新名 薩縛 娑 底迦 吉祥

頂輪王大曼荼羅灌頂儀(并金剛界眾形色。東都聖善寺沙門buṇika吉祥集) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂輪王大曼荼羅灌頂儀(并金剛界眾形色。東都聖善寺沙門buṇika吉祥集)

內院三昧耶界道中台院中畫佛世尊坐師子座，其座種種寶莊嚴。聖者身坐白蓮華，身白金色，入最勝三摩地王相結跏趺坐，作說法相。從一切身普遍出十二幅金輪，熾盛光明，如輪圍繞。從頂流出種種光明，青黃赤白。具大仗夫相，倚菩提樹。其樹有種種葉，如真多摩尼。樹形於上繫種種繒綵，或繫吠瑠璃寶天菓妙衣，或垂雲降雨。有種種芽，吉祥眾鳥並坐其上。或於枝間種種寶葉已成劫樹，世尊兩肩後倚著其樹。佛右邊座下畫轉輪王形，坐白蓮華，作觀佛勢。其身金色，周遍光明，七寶成就，惟輪寶以光圍繞在蓮華上。餘六寶如次安之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內院三昧耶界道中台院中畫佛世尊坐師子座，其座種種寶莊嚴。聖者身坐白蓮華，身白金色，入最勝三摩地王相結跏趺坐，作說法相。從一切身普遍出十二幅金輪，熾盛光明，如輪圍繞。從頂流出種種光明，青黃赤白。具大仗夫相，倚菩提樹。其樹有種種葉，如真多摩尼。樹形於上繫種種繒綵，或繫吠瑠璃寶天菓妙衣，或垂雲降雨。有種種芽，吉祥眾鳥並坐其上。或於枝間種種寶葉已成劫樹，世尊兩肩後倚著其樹。佛右邊座下畫轉輪王形，坐白蓮華，作觀佛勢。其身金色，周遍光明，七寶成就，惟輪寶以光圍繞在蓮華上。餘六寶如次安之。

東南角摧碎佛頂 南勝佛頂 西南角無邊聲佛頂 西白傘蓋佛頂 西北角高廣佛頂 北光聚佛頂(坐白蓮花上，種種光圍繞，在熾光明中坐。身金色，手持真多摩尼寶) 東北角最勝佛頂 正東高佛頂(如大王形，坐白蓮花上，手持俱緣菓□睹輪王勢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南角摧碎佛頂 南勝佛頂 西南角無邊聲佛頂 西白傘蓋佛頂 西北角高廣佛頂 北光聚佛頂(坐白蓮花上，種種光圍繞，在熾光明中坐。身金色，手持真多摩尼寶) 東北角最勝佛頂 正東高佛頂(如大王形，坐白蓮花上，手持俱緣菓□睹輪王勢)

已上中院(十佛頂名號)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上中院(十佛頂名號)。

次第二院獨古杵界道(從東北角起首畫向南也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二院獨古杵界道(從東北角起首畫向南也)。

東南角法波羅蜜菩薩 次大勢至觀音菩薩 葉衣觀音菩薩 多羅觀音菩薩(種種嚴具莊著輕□衣。其身形不麁不細中庸形，右手持青蓮花，左手施願，坐花台上，作淺綠色也) 觀世音菩薩 毘俱胝觀音菩薩(身白色，三目四臂，右上手持仗，左上手持瓶，右下手持念珠，左下手持蓮花，身儀寂靜) 白衣觀音菩薩(以蓮花鬘莊嚴身，用寶繒角絡被，右手持真多摩尼寶，左手施願，坐蓮花上。此是一切蓮花族母) 觀自在王菩薩(坐寶蓮花上，合掌作禮勢) 西南角羯磨波羅蜜菩薩 次禪波羅蜜菩薩(結定即身□如金) 忍波羅蜜菩薩 施波羅蜜菩薩 虛空明妃(如天形，坐蓮花上，合掌作禮勢) 戒波羅蜜菩薩 精進波羅蜜菩薩 惠波羅蜜菩薩 西北角金剛波羅蜜菩薩 次降三世金剛菩薩(身相如瑜伽) 金剛將明妃 金剛將童子(如名別無相) 金剛手菩薩(右手持白拂，左手持金剛杵，坐蓮花上) 金剛母菩薩(名摩莫枳，身相如童女，淡紫青色，種種瓔珞莊嚴。坐蓮花上，住般若自性，右手持梵夾，左手持真多摩尼。施願勢，不得高顏□悅意。是金剛族母) 蘇婆呼童子菩薩(作童子形) 頂行童子菩薩 同前(准被髮相) 東北角寶波羅蜜菩薩 次般若波羅蜜菩薩 慈氏菩薩(手執白拂) 佛慈菩薩 佛眼菩薩(形如天女，坐寶蓮花，種種莊嚴。身如金色，目觀眾會。著輕穀衣角被，右手持寶，左手施願。圓光周遍，身相寂) 佛豪相菩薩(形如天母，色相同前。唯右手持蓮花，左手施願。光明同前無異) 文殊菩薩(身相金色) 如意寶菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南角法波羅蜜菩薩 次大勢至觀音菩薩 葉衣觀音菩薩 多羅觀音菩薩(種種嚴具莊著輕□衣。其身形不麁不細中庸形，右手持青蓮花，左手施願，坐花台上，作淺綠色也) 觀世音菩薩 毘俱胝觀音菩薩(身白色，三目四臂，右上手持仗，左上手持瓶，右下手持念珠，左下手持蓮花，身儀寂靜) 白衣觀音菩薩(以蓮花鬘莊嚴身，用寶繒角絡被，右手持真多摩尼寶，左手施願，坐蓮花上。此是一切蓮花族母) 觀自在王菩薩(坐寶蓮花上，合掌作禮勢) 西南角羯磨波羅蜜菩薩 次禪波羅蜜菩薩(結定即身□如金) 忍波羅蜜菩薩 施波羅蜜菩薩 虛空明妃(如天形，坐蓮花上，合掌作禮勢) 戒波羅蜜菩薩 精進波羅蜜菩薩 惠波羅蜜菩薩 西北角金剛波羅蜜菩薩 次降三世金剛菩薩(身相如瑜伽) 金剛將明妃 金剛將童子(如名別無相) 金剛手菩薩(右手持白拂，左手持金剛杵，坐蓮花上) 金剛母菩薩(名摩莫枳，身相如童女，淡紫青色，種種瓔珞莊嚴。坐蓮花上，住般若自性，右手持梵夾，左手持真多摩尼。施願勢，不得高顏□悅意。是金剛族母) 蘇婆呼童子菩薩(作童子形) 頂行童子菩薩 同前(准被髮相) 東北角寶波羅蜜菩薩 次般若波羅蜜菩薩 慈氏菩薩(手執白拂) 佛慈菩薩 佛眼菩薩(形如天女，坐寶蓮花，種種莊嚴。身如金色，目觀眾會。著輕穀衣角被，右手持寶，左手施願。圓光周遍，身相寂) 佛豪相菩薩(形如天母，色相同前。唯右手持蓮花，左手施願。光明同前無異) 文殊菩薩(身相金色) 如意寶菩薩

已上第二院(三十二聖者名)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上第二院(三十二聖者名)。

次第三院同第二界道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第三院同第二界道。

東南角歌供養菩薩(形服皆金色) 次如意輪菩薩 纔發心轉法輪菩薩 八聖觀音菩薩 蓮華吉祥菩薩 蓮華孫陀利菩薩(四臂，右第一手持羂索，左手持鉞斧，右第二手施願，左第二手持菓。坐於蓮花，光明同前) 青頸觀音菩薩 蓮華髻菩薩 蓮華藥叉菩薩 十一面觀音菩薩 西南角 舞供養菩薩(形服皆金色) 次嚩哩迦龍王 嚩哩迦七頭 阿難陀龍王(此上二龍王曾見佛，有七頭，合掌跪地。即上嚩哩迦阿難陀也，唯持花鬘有異也) 無染河天者(即尼蓮河神也，並見佛來。身相如目止隣龍王，更無別狀) 地天供養(身白色，以二手捧寶花籠子，二膝跪地)無能勝姤菩薩 無能勝妃 無熱惱龍王(持蓮花鬘，曲躬合掌) 目真鱗龍王(并前二龍王，青色黑色。如女形，七頭，合掌作禮勢，前後同) 龍女(相端嚴) 西北角獻喜菩薩(形服皆金色) 次烏芻瑟摩金剛 金剛藏菩薩 甘露軍吒利菩薩 金剛孫陀利菩薩(此是明妃，形如天女，種種瓔珞莊嚴。其身青色，手執蓮花，坐寶山上) 金剛愛菩薩 金剛拳菩薩 施無畏菩薩 鉢拏攝末里菩薩 金剛針菩薩 東北角鬘供養菩薩(形服皆金色) 談無竭菩薩 陀羅尼自在菩薩 摩麼鷄菩薩(坐蓮花臺，如女形，首戴寶冠，左手執五古杵，右手施願。身相端嚴，圓光熾盛也) 大惠菩薩(身如作禮勢，合掌坐蓮臺，金色具端嚴) 寂靜菩薩(同前大惠相) 無垢惠菩薩(同前寂靜相) 虛空無垢菩薩(同前無垢惠) 海惠菩薩 善象猛菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南角歌供養菩薩(形服皆金色) 次如意輪菩薩 纔發心轉法輪菩薩 八聖觀音菩薩 蓮華吉祥菩薩 蓮華孫陀利菩薩(四臂，右第一手持羂索，左手持鉞斧，右第二手施願，左第二手持菓。坐於蓮花，光明同前) 青頸觀音菩薩 蓮華髻菩薩 蓮華藥叉菩薩 十一面觀音菩薩 西南角 舞供養菩薩(形服皆金色) 次嚩哩迦龍王 嚩哩迦七頭 阿難陀龍王(此上二龍王曾見佛，有七頭，合掌跪地。即上嚩哩迦阿難陀也，唯持花鬘有異也) 無染河天者(即尼蓮河神也，並見佛來。身相如目止隣龍王，更無別狀) 地天供養(身白色，以二手捧寶花籠子，二膝跪地)無能勝姤菩薩 無能勝妃 無熱惱龍王(持蓮花鬘，曲躬合掌) 目真鱗龍王(并前二龍王，青色黑色。如女形，七頭，合掌作禮勢，前後同) 龍女(相端嚴) 西北角獻喜菩薩(形服皆金色) 次烏芻瑟摩金剛 金剛藏菩薩 甘露軍吒利菩薩 金剛孫陀利菩薩(此是明妃，形如天女，種種瓔珞莊嚴。其身青色，手執蓮花，坐寶山上) 金剛愛菩薩 金剛拳菩薩 施無畏菩薩 鉢拏攝末里菩薩 金剛針菩薩 東北角鬘供養菩薩(形服皆金色) 談無竭菩薩 陀羅尼自在菩薩 摩麼鷄菩薩(坐蓮花臺，如女形，首戴寶冠，左手執五古杵，右手施願。身相端嚴，圓光熾盛也) 大惠菩薩(身如作禮勢，合掌坐蓮臺，金色具端嚴) 寂靜菩薩(同前大惠相) 無垢惠菩薩(同前寂靜相) 虛空無垢菩薩(同前無垢惠) 海惠菩薩 善象猛菩薩

已上第三院(四十聖名號)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上第三院(四十聖名號)。

金剛界外第四院辦事天等次第 外供養從東南角燈供養菩薩(二手捧燈臺，身形衣服並赤) 次火天姤 焰魔天王 當門 金剛鈴菩薩(形服並綠色，搖鈴居本門) 次焰魔王姤 羅剎天主 西南角塗香菩薩(衣服身形黃色) 次羅剎主姤 毘沙門天王 當門金剛鉤菩薩(形服青，執鉤在本位) 次毘沙門天姤 風天主 西北角 香供養菩薩(黑色，二手執香爐) 風天姤 水天王 當門金剛索菩薩(形服並黃，執索當門位)水天姤 伊舍那天 東北角花供養菩薩(坐白蓮花，衣服面色具白。二手持花，供養勢也) 伊舍那天姤 帝釋天王 當門金剛鎖菩薩(形服並赤，持鎖本位中) 帝釋姤 火天主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛界外第四院辦事天等次第 外供養從東南角燈供養菩薩(二手捧燈臺，身形衣服並赤) 次火天姤 焰魔天王 當門 金剛鈴菩薩(形服並綠色，搖鈴居本門) 次焰魔王姤 羅剎天主 西南角塗香菩薩(衣服身形黃色) 次羅剎主姤 毘沙門天王 當門金剛鉤菩薩(形服青，執鉤在本位) 次毘沙門天姤 風天主 西北角 香供養菩薩(黑色，二手執香爐) 風天姤 水天王 當門金剛索菩薩(形服並黃，執索當門位)水天姤 伊舍那天 東北角花供養菩薩(坐白蓮花，衣服面色具白。二手持花，供養勢也) 伊舍那天姤 帝釋天王 當門金剛鎖菩薩(形服並赤，持鎖本位中) 帝釋姤 火天主

已上第四院(二十天名號)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上第四院(二十天名號)。

從此第五食道院，四角畫五古杵契，焰鬘威相成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此第五食道院，四角畫五古杵契，焰鬘威相成。

已上曼荼羅輪王大灌頂儀軌中上壇聖者，都計一百二十二尊號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上曼荼羅輪王大灌頂儀軌中上壇聖者，都計一百二十二尊號。

阿闍梨與弟子灌頂，應於大曼荼羅側、對聖眾面前，別塗作曼荼羅。以白粉參肘量，普於中畫蓮花。中台上畫師子座，令灌頂弟子[木*鄭]花了者坐上，令一解法弟子持蓋及拂誦吉慶聲讚徐徐不絕。取中瓶水加持一百八遍。教弟子結佛頂印安於頂上(餘如灌頂儀中廣說)，然須吹䗍擊鼓作諸音樂等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍梨與弟子灌頂，應於大曼荼羅側、對聖眾面前，別塗作曼荼羅。以白粉參肘量，普於中畫蓮花。中台上畫師子座，令灌頂弟子[木*鄭]花了者坐上，令一解法弟子持蓋及拂誦吉慶聲讚徐徐不絕。取中瓶水加持一百八遍。教弟子結佛頂印安於頂上(餘如灌頂儀中廣說)，然須吹䗍擊鼓作諸音樂等。

我今依經說， 輪王畫像法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今依經說， 輪王畫像法，

近人具眾流， 作法方可為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近人具眾流， 作法方可為，

如經廣稱述， 白疊須頓方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經廣稱述， 白疊須頓方，

五肘或三肘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五肘或三肘。

畫聖者像，先從大海踊出須彌山王，四寶所成(先北金、東白銀、南吠瑠璃色青色、西頗胝迦寶色紅色)，於山上坐白蓮華，身白金色，正受入最勝王三摩地，結跏趺坐。從一切身遍滿流出十二幅金輪熾盛光明。於上應畫山峯，其峯以種種寶成。聖者從頂流出種種光明，青黃赤白旋轉自在。聖者右邊畫持誦人，手執香爐，觀如來面。下應畫蓮花池(餘如經說也)。畫二大明王，相如後說。尊儀賀野仡哩(二合)嚩大明王，身如火色，忿怒形，鼻如猿猴，以蛇莊嚴，瓔珞臂釧膊釧，頭繫蓮華鬘，作瞻睹勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫聖者像，先從大海踊出須彌山王，四寶所成(先北金、東白銀、南吠瑠璃色青色、西頗胝迦寶色紅色)，於山上坐白蓮華，身白金色，正受入最勝王三摩地，結跏趺坐。從一切身遍滿流出十二幅金輪熾盛光明。於上應畫山峯，其峯以種種寶成。聖者從頂流出種種光明，青黃赤白旋轉自在。聖者右邊畫持誦人，手執香爐，觀如來面。下應畫蓮花池(餘如經說也)。畫二大明王，相如後說。尊儀賀野仡哩(二合)嚩大明王，身如火色，忿怒形，鼻如猿猴，以蛇莊嚴，瓔珞臂釧膊釧，頭繫蓮華鬘，作瞻睹勢。

次無能勝忿怒王，身白色，四臂，頻眉面嗔。虎皮為裙，蟒蛇為耳璫，得叉迦龍王以為腰，縚婆蘇枳龍王以為神線，角絡被耽肚。身形稍短，以毒蛇莊嚴髻冠，口咬下唇，遍身火焰熾盛圓光，右上手持金剛杵，右下手作期尅勢，左上手持三古戟叉，左下手執鉞斧。正面作阿吒吒賀娑𥬒勢，從口火焰種種色相，右邊面作觀瞻勢，左邊面下看也，頭上面作觀大眾勢。於寶蓮華立也了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次無能勝忿怒王，身白色，四臂，頻眉面嗔。虎皮為裙，蟒蛇為耳璫，得叉迦龍王以為腰，縚婆蘇枳龍王以為神線，角絡被耽肚。身形稍短，以毒蛇莊嚴髻冠，口咬下唇，遍身火焰熾盛圓光，右上手持金剛杵，右下手作期尅勢，左上手持三古戟叉，左下手執鉞斧。正面作阿吒吒賀娑𥬒勢，從口火焰種種色相，右邊面作觀瞻勢，左邊面下看也，頭上面作觀大眾勢。於寶蓮華立也了。

已上二聖者於曼荼羅門外兩邊畫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上二聖者於曼荼羅門外兩邊畫。

次觀本尊五支也。阿尾囉吽欠(亦云闕寶量不空毘盧，居頂後，餘從額配之) 阿字(金剛寶地，大悲地界所執持故) 微字(功德乳海所資𨳝故) 囉字(三昧惠炬所溫育故) 吽字(除障智風所開發故) 欠字(無邊性空不障礙故)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次觀本尊五支也。阿尾囉吽欠(亦云闕寶量不空毘盧，居頂後，餘從額配之) 阿字(金剛寶地，大悲地界所執持故) 微字(功德乳海所資𨳝故) 囉字(三昧惠炬所溫育故) 吽字(除障智風所開發故) 欠字(無邊性空不障礙故)。

五支先布已，次說瑜伽相： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五支先布已，次說瑜伽相：

阿字真金色， 普現金剛輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿字真金色， 普現金剛輪，

加持於下體， 說名瑜伽座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持於下體， 說名瑜伽座。

微字素月光， 匪於霧聚中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微字素月光， 匪於霧聚中，

加持於齊上， 是名大悲海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持於齊上， 是名大悲海。

囉字初日暉， 形赤在三角， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉字初日暉， 形赤在三角，

加持於心位， 稱為智火威。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持於心位， 稱為智火威。

吽字劫火焰， 塗玄若風輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吽字劫火焰， 塗玄若風輪，

加持白毫際， 名為自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持白毫際， 名為自在力。

欠字由大空， 含容一切色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欠字由大空， 含容一切色，

加持於頂上， 故號無等人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持於頂上， 故號無等人。

次五支從地水火風空配成及壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次五支從地水火風空配成及壇。

阿字想座下，金剛座已成，色相如黃金，即戒義也。其壇相方，曼荼囉亦耳。微字想於臍，色白慈悲水，即定義也。其壇相圓，外壇如滿月。囉字想於心，其相色赤紅，為惠義也。其壇三角形，外壇亦三角。吽字想眉間，色黑，為無礙風，即解脫義也，其壇想青形如半月，外壇相亦同。欠字安頂上，以成大空點，即解脫知見義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿字想座下，金剛座已成，色相如黃金，即戒義也。其壇相方，曼荼囉亦耳。微字想於臍，色白慈悲水，即定義也。其壇相圓，外壇如滿月。囉字想於心，其相色赤紅，為惠義也。其壇三角形，外壇亦三角。吽字想眉間，色黑，為無礙風，即解脫義也，其壇想青形如半月，外壇相亦同。欠字安頂上，以成大空點，即解脫知見義也。

其壇如字義，空點無色相，能成諸事業，即是陀羅尼義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其壇如字義，空點無色相，能成諸事業，即是陀羅尼義也。

唵(引)速乞灑(二合)摩嚩日囉(二合。此云細，細如金剛。此陀羅尼能令所觀成就) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)速乞灑(二合)摩嚩日囉(二合。此云細，細如金剛。此陀羅尼能令所觀成就)

唵(引)底(丁以反)瑟姹(二合)嚩日囉(二合。此云不動如金剛。此陀羅尼能令所觀無失) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)底(丁以反)瑟姹(二合)嚩日囉(二合。此云不動如金剛。此陀羅尼能令所觀無失)

唵(引)薩頗(二合)囉拏嚩日囉(二合。此云周遍如金剛。此陀羅尼能令所觀漸廣量周法界) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)薩頗(二合)囉拏嚩日囉(二合。此云周遍如金剛。此陀羅尼能令所觀漸廣量周法界)

唵(引)僧賀囉(二合)嚩日囉(二合。此云了達如金剛。此陀羅尼能令所觀漸略猶如毫端，住白毫際或住鼻端，隨心所樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)僧賀囉(二合)嚩日囉(二合。此云了達如金剛。此陀羅尼能令所觀漸略猶如毫端，住白毫際或住鼻端，隨心所樂)

次說畫蘇婆呼童子身形眷屬。尊身如童子形，金色如名號，悚慄畫尊儀，七曜圍繞。密莫雲漠、𠼬嗢沒斯、那纈鷄[桅-厄+(口/ㄆ)]，各如本形畫，住賀野仡哩嚩明側，立花上。次畫頂行童子身形眷屬。尊身金色，髻髮下垂，左手持金剛杵，右手叉腰，八頻那夜迦圍繞所為。金剛莊嚴、金剛塵、金剛索、金剛鉞斧、金剛極笑、金剛成莊嚴、金剛頂、金剛頻那夜，釰器仗如文配。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說畫蘇婆呼童子身形眷屬。尊身如童子形，金色如名號，悚慄畫尊儀，七曜圍繞。密莫雲漠、𠼬嗢沒斯、那纈鷄[桅-厄+(口/ㄆ)]，各如本形畫，住賀野仡哩嚩明側，立花上。次畫頂行童子身形眷屬。尊身金色，髻髮下垂，左手持金剛杵，右手叉腰，八頻那夜迦圍繞所為。金剛莊嚴、金剛塵、金剛索、金剛鉞斧、金剛極笑、金剛成莊嚴、金剛頂、金剛頻那夜，釰器仗如文配。

已上並是頂輪壇法，具足寫了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上並是頂輪壇法，具足寫了。

(書本云)天喜元年五月一日書了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (書本云)天喜元年五月一日書了

一交了 僧賴昭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一交了 僧賴昭

以天台實嚴僧正持本交合之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以天台實嚴僧正持本交合之

東寺沙門道快 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東寺沙門道快