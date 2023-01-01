金剛頂經一字頂輪王儀軌音義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛頂經一字頂輪王儀軌音義

文稽首至是故常歸命。讚曰：此八頌，初五句有五，謂一於初句言普賢者是理也，即是為一字攝在下諸佛故。或分為二佛，謂普賢與諸佛轉輪王是也。或分為三佛，先二加現證大菩提是也。或分作四智，謂普賢者，是大圓鏡智，即阿閦佛。次一句，妙觀察，即阿彌陀佛也。次一句，平等性智，即寶生佛也。為轉教勅輪一句，成所作智，即不空成就佛是。或分作五智，先四加法界體性智，所謂受名金剛界一句是也。自此下句配四方并中胎毘盧舍那佛也。從自頂流出大金剛明王二句，東方佛也。威光至圍繞二句，南方佛。為一切至輪王二句，西佛。纔現至皆歿，北佛。至一體故，中體佛也。次二句東佛，次二句南佛，次二句西佛，次二中體佛。成佛至同虛空，北方佛也。次一，中體佛。次二，東佛。次二，西佛。令頓一句，南佛。是故常歸命一北方佛也。今別釋文音義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文稽首至是故常歸命。讚曰：此八頌，初五句有五，謂一於初句言普賢者是理也，即是為一字攝在下諸佛故。或分為二佛，謂普賢與諸佛轉輪王是也。或分為三佛，先二加現證大菩提是也。或分作四智，謂普賢者，是大圓鏡智，即阿閦佛。次一句，妙觀察，即阿彌陀佛也。次一句，平等性智，即寶生佛也。為轉教勅輪一句，成所作智，即不空成就佛是。或分作五智，先四加法界體性智，所謂受名金剛界一句是也。自此下句配四方并中胎毘盧舍那佛也。從自頂流出大金剛明王二句，東方佛也。威光至圍繞二句，南方佛。為一切至輪王二句，西佛。纔現至皆歿，北佛。至一體故，中體佛也。次二句東佛，次二句南佛，次二句西佛，次二中體佛。成佛至同虛空，北方佛也。次一，中體佛。次二，東佛。次二，西佛。令頓一句，南佛。是故常歸命一北方佛也。今別釋文音義也。

爍(音釋河河也飢須留) 令(善也) 故(實也) 纂(衣良布) 揀(可爾反) 族姓(四姓也) 騎(妓伊反乃留) 驀(婆句反川萬太久) 䓻(許其反) 葷(鬼爾反) 滌(知益反止良加須) 磨(須留) 拭(志憶反川波久) 曼荼羅(梵語，此云壇也) 珮(波伊反川於布毛乃) 噉(布久無) 瑜伽(梵語，此云相應) 滑(果和反奈太良爾) 側(祖波無) 押(於須) 鋒銳(上止加利，下止志) 素月(上白也) 拇(於保由比) 拄(左左布) 剋(能也) 額(比太比音加久反) 腕(太布左江牟反) 腿(布都毛毛) 腦後(千奈久保) 股(毛毛) 叉(阿左布) 䏶(比左) 美(口也) 悉地(此云成就) 繖(左爾反川加左) 嬋娟(上禪反下捐反太乎也加奈留狀也) 劇(甚也) 調(志良部) 修者(奈止止) 微(無也) 盤(和加奴) 搯(取也) 由(猶也) 冤(蒬反阿太) 晨(阿志太) 午(馬時) 昏(由布戶) 暮(油布戶) 燼(毛江久比) 洽(阿萬子久) 鎮(於久) 搜(阿奈久留) 間(左加布) 䐡(保祖) 馝(鄙列反) 馞(保沒反) 師(川伊久左) 帥(音水伊川伊久左公) 臺(以土高作，此云臺) 閣(以木高搆云爾) 形服(與祖比) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爍(音釋河河也飢須留) 令(善也) 故(實也) 纂(衣良布) 揀(可爾反) 族姓(四姓也) 騎(妓伊反乃留) 驀(婆句反川萬太久) 䓻(許其反) 葷(鬼爾反) 滌(知益反止良加須) 磨(須留) 拭(志憶反川波久) 曼荼羅(梵語，此云壇也) 珮(波伊反川於布毛乃) 噉(布久無) 瑜伽(梵語，此云相應) 滑(果和反奈太良爾) 側(祖波無) 押(於須) 鋒銳(上止加利，下止志) 素月(上白也) 拇(於保由比) 拄(左左布) 剋(能也) 額(比太比音加久反) 腕(太布左江牟反) 腿(布都毛毛) 腦後(千奈久保) 股(毛毛) 叉(阿左布) 䏶(比左) 美(口也) 悉地(此云成就) 繖(左爾反川加左) 嬋娟(上禪反下捐反太乎也加奈留狀也) 劇(甚也) 調(志良部) 修者(奈止止) 微(無也) 盤(和加奴) 搯(取也) 由(猶也) 冤(蒬反阿太) 晨(阿志太) 午(馬時) 昏(由布戶) 暮(油布戶) 燼(毛江久比) 洽(阿萬子久) 鎮(於久) 搜(阿奈久留) 間(左加布) 䐡(保祖) 馝(鄙列反) 馞(保沒反) 師(川伊久左) 帥(音水伊川伊久左公) 臺(以土高作，此云臺) 閣(以木高搆云爾) 形服(與祖比)

一字頂輪次第。將往堂，而手口淨了。到室結坐，三密印(所謂以hūṃ字，手三遍、舌三遍、心密三遍誦了)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字頂輪次第。將往堂，而手口淨了。到室結坐，三密印(所謂以hūṃ字，手三遍、舌三遍、心密三遍誦了)。

次以囕字淨身及處，皆燒淨了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以囕字淨身及處，皆燒淨了。

次以佛部心印於頂三誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以佛部心印於頂三誦。

次以蓮華部心印上右大指，就右耳處三誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以蓮華部心印上右大指，就右耳處三誦。

次以金剛部心印上左大指，就左耳處三誦了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以金剛部心印上左大指，就左耳處三誦了。

次無能勝印加持了，然後作往堂儀，謂我身金剛薩埵等思之，然後入堂。禮佛燒香塗香，三部印作了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次無能勝印加持了，然後作往堂儀，謂我身金剛薩埵等思之，然後入堂。禮佛燒香塗香，三部印作了。

次普禮印，言(立右足誦云)歸命等 四無量觀 菩提心言印 無能勝結護言印 三解脫觀 五相觀本尊本真言印(又名一字頂輪密言) 大日三字密言(亦名御身密言) 灌頂言印 供養言印 讚印 獻閼伽 佛眼言印 又智拳本言(謂頂輪印，又加此作御身印。雖爾，先作本言印) 觀本尊及眷屬(各以二印印四處)，念珠言印念誦數了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次普禮印，言(立右足誦云)歸命等 四無量觀 菩提心言印 無能勝結護言印 三解脫觀 五相觀本尊本真言印(又名一字頂輪密言) 大日三字密言(亦名御身密言) 灌頂言印 供養言印 讚印 獻閼伽 佛眼言印 又智拳本言(謂頂輪印，又加此作御身印。雖爾，先作本言印) 觀本尊及眷屬(各以二印印四處)，念珠言印念誦數了。

次本言加持印四處，又加御身印也。然後作定印入觀，觀字義及月輪種等。出了 本言加持(重加三字加持) 讚言印供養(印言數如前二十一遍)閼伽歸命等無能解界(但一遍左旋解之) 解脫印言 前三部心印了(數如前)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次本言加持印四處，又加御身印也。然後作定印入觀，觀字義及月輪種等。出了 本言加持(重加三字加持) 讚言印供養(印言數如前二十一遍)閼伽歸命等無能解界(但一遍左旋解之) 解脫印言 前三部心印了(數如前)。

天明三丙午十月三日，於仁和寺皆明寺以栂尾山法鼓臺藏本寫得之訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天明三丙午十月三日，於仁和寺皆明寺以栂尾山法鼓臺藏本寫得之訖。

智積院僧東武慈忍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智積院僧東武慈忍

享和改元辛酉年秋八月初六夜，求右本寫之。此音義者，和人施於和之音訓，是故其反切等有難通，而魯魚之差不少。今挍正點國字以壽梓。于時同年冬十月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 享和改元辛酉年秋八月初六夜，求右本寫之。此音義者，和人施於和之音訓，是故其反切等有難通，而魯魚之差不少。今挍正點國字以壽梓。于時同年冬十月。

和州豐初瀨山總持院 快道 誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和州豐初瀨山總持院 快道 誌