一字頂輪王念誦儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字頂輪王念誦儀軌

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

我今依忉利天宮會釋迦牟尼如來所說無比力超勝世間出世間真言上上一切佛頂主宰一字頂輪王念誦儀則。修行者先當入此頂輪王大曼荼羅，得阿闍梨灌頂印可，方受此法。須善明解，然後於清淨處安本尊像，面西稽首禮，受三歸，捨身說罪，受戒發菩提心，隨喜勸請發願迴向已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今依忉利天宮會釋迦牟尼如來所說無比力超勝世間出世間真言上上一切佛頂主宰一字頂輪王念誦儀則。修行者先當入此頂輪王大曼荼羅，得阿闍梨灌頂印可，方受此法。須善明解，然後於清淨處安本尊像，面西稽首禮，受三歸，捨身說罪，受戒發菩提心，隨喜勸請發願迴向已。

應結佛部三昧耶印：以二手內相叉雙並，竪二大拇指即成，是名一切如來心印，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應結佛部三昧耶印：以二手內相叉雙並，竪二大拇指即成，是名一切如來心印，真言曰：

「唵邇那邇(入聲呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵邇那邇(入聲呼)」

次結蓮華部三昧耶印：准前佛部心印，屈左大拇指入掌，右大指准前直竪即成，是名蓮華部心印，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結蓮華部三昧耶印：准前佛部心印，屈左大拇指入掌，右大指准前直竪即成，是名蓮華部心印，真言曰：

「唵阿嚧力」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿嚧力」

次結金剛部三昧耶印：准前佛部心印，屈右大指入掌，直竪左大拇指即成，是名金剛部心印，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛部三昧耶印：准前佛部心印，屈右大指入掌，直竪左大拇指即成，是名金剛部心印，真言曰：

「唵嚩日囉(二合)地力(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)地力(二合)」

次結甲冑印：以二手內相叉，竪二中指各屈上節如劍形，以二頭指各拄中指背，以印加持額右肩左肩心喉五處一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結甲冑印：以二手內相叉，竪二中指各屈上節如劍形，以二頭指各拄中指背，以印加持額右肩左肩心喉五處一遍。真言曰：

「唵斫羯囉(二合)靺㗚底鉢囉(二合)賖弭多囉捺囉(二合引)囉捺囉(二合引)婆(去)娑摩(二合)車盧瑟尼(二合)沙𡀔乞灑(二合)𡀔乞灑(二合)𤚥吽發吒(半音)娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵斫羯囉(二合)靺㗚底鉢囉(二合)賖弭多囉捺囉(二合引)囉捺囉(二合引)婆(去)娑摩(二合)車盧瑟尼(二合)沙𡀔乞灑(二合)𡀔乞灑(二合)𤚥吽發吒(半音)娑嚩(二合引)訶(引)」

次結佛眼印：以二手合掌，屈二頭指各拄中指背，並屈二大拇指入掌，以印真言加持五處。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結佛眼印：以二手合掌，屈二頭指各拄中指背，並屈二大拇指入掌，以印真言加持五處。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)南(引)(一) 唵嚕嚕薩普(二合)嚕入嚩(二合)羅底瑟咤(二合)悉馱盧者寧薩嚩囉他(二合)娑(引)達泥娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)南(引)(一) 唵嚕嚕薩普(二合)嚕入嚩(二合)羅底瑟咤(二合)悉馱盧者寧薩嚩囉他(二合)娑(引)達泥娑嚩(二合引)訶」

次結大海印：以二手內相叉合掌，擘開二大指，以印右旋三匝，想成大海水。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結大海印：以二手內相叉合掌，擘開二大指，以印右旋三匝，想成大海水。真言曰：

「唵微摩嚧娜地娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵微摩嚧娜地娑嚩(二合引)訶(引)」

次於大海中想須彌盧山，四寶所成，以二手內相叉，急握作拳，合腕並竪即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次於大海中想須彌盧山，四寶所成，以二手內相叉，急握作拳，合腕並竪即成。真言曰：

「唵阿者羅吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿者羅吽」

次於須彌盧山上，想七寶樓閣，即結加持寶樓閣印：以二手金剛合掌，左右十指各交初分即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次於須彌盧山上，想七寶樓閣，即結加持寶樓閣印：以二手金剛合掌，左右十指各交初分即成。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱(引)南(引)唵薩嚩他欠嗢娜蘖(二合)帝薩頗(二合)囉呬(引)𤚥誐誐曩劍(平聲呼)娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱(引)南(引)唵薩嚩他欠嗢娜蘖(二合)帝薩頗(二合)囉呬(引)𤚥誐誐曩劍(平聲呼)娑嚩(二合引)訶(引)」

次結佛頂輪王印：二手內相叉作拳，竪二中指屈上節如劍形，並竪二大指，屈二頭指捻二大指頭上即成。印五處加護。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結佛頂輪王印：二手內相叉作拳，竪二中指屈上節如劍形，並竪二大指，屈二頭指捻二大指頭上即成。印五處加護。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱(引)南步嚕唵(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱(引)南步嚕唵(三合)」

次結網橛印：准前根本印，屈二頭指上節，背不相著，以二大拇指各壓上下，揮轉即成。結上下界真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結網橛印：准前根本印，屈二頭指上節，背不相著，以二大拇指各壓上下，揮轉即成。結上下界真言曰：

「曩謨三滿多沒馱(引)南(引)阿鉢囉(二合)底賀多舍娑娜南唵微枳囉拏微特防(二合)娑尼迦比羅貳嚩里尼怛囉(二合)娑耶嚩日囉(二合)吠賖薩帝呶(引)囉特嚩(二合)能(上)瑟吒囉(二合)𡀔吃沙(二合)𤚥發」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱(引)南(引)阿鉢囉(二合)底賀多舍娑娜南唵微枳囉拏微特防(二合)娑尼迦比羅貳嚩里尼怛囉(二合)娑耶嚩日囉(二合)吠賖薩帝呶(引)囉特嚩(二合)能(上)瑟吒囉(二合)𡀔吃沙(二合)𤚥發」

次結牆印：准前根本印，屈二頭指兩節相逼，平竪二大拇指，附二頭指，右旋三匝即成。金剛牆界真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結牆印：准前根本印，屈二頭指兩節相逼，平竪二大拇指，附二頭指，右旋三匝即成。金剛牆界真言曰：

「噁(引)莫壑(歸命同前)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「噁(引)莫壑(歸命同前)」

次結車輅印：二手內相叉仰掌，申二頭指令甲側相拄，屈二大指各柱頭指根下，想於他方世界。奉迎本尊真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結車輅印：二手內相叉仰掌，申二頭指令甲側相拄，屈二大指各柱頭指根下，想於他方世界。奉迎本尊真言曰：

「唵覩嚕覩嚕吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵覩嚕覩嚕吽」

次結迎車輅印：准前車輅印，以二大指各撥中指頭，向身三招。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結迎車輅印：准前車輅印，以二大指各撥中指頭，向身三招。真言曰：

「曩謨悉底哩也(四合)地尾(二合)迦南呾他蘖多南唵嚩日𠻴(二合)儗(妍以反)儞也(二合)羯哩沙(二合)耶娑嚩(二合引)訶(若奉送除羯哩沙二合耶迦尾薩若耶)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨悉底哩也(四合)地尾(二合)迦南呾他蘖多南唵嚩日𠻴(二合)儗(妍以反)儞也(二合)羯哩沙(二合)耶娑嚩(二合引)訶(若奉送除羯哩沙二合耶迦尾薩若耶)」

次結迎請印：准前根本印，屈右頭指於中指後，向前三招。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結迎請印：准前根本印，屈右頭指於中指後，向前三招。真言曰：

「曩謨婆誐嚩帝阿鉢囉(二合)底賀覩瑟尼(二合)沙耶翳呬翳呬婆誐吻達麼囉惹鉢囉(二合)底掣(䲭奚反)南遏鉗巘談補澀奔(補甘反二合)度奔(上)末隣儞半者滿遮避路吃沙(二合)阿鉢囉(二合)底賀多麼囉鉢囉(二合)羯囉(二合)麼耶娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨婆誐嚩帝阿鉢囉(二合)底賀覩瑟尼(二合)沙耶翳呬翳呬婆誐吻達麼囉惹鉢囉(二合)底掣(䲭奚反)南遏鉗巘談補澀奔(補甘反二合)度奔(上)末隣儞半者滿遮避路吃沙(二合)阿鉢囉(二合)底賀多麼囉鉢囉(二合)羯囉(二合)麼耶娑嚩(二合引)訶(引)」

次結一切辦事佛頂印：以二手內相叉，竪二中指屈上節如劍形，諸供養物及浴水洗淨土等並用此真言，加持辟除去垢結界皆用此真言。左旋辟除，右旋結界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結一切辦事佛頂印：以二手內相叉，竪二中指屈上節如劍形，諸供養物及浴水洗淨土等並用此真言，加持辟除去垢結界皆用此真言。左旋辟除，右旋結界。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南(一) 唵吒嚕唵(三合)滿馱娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南(一) 唵吒嚕唵(三合)滿馱娑嚩(二合引)訶(引)」

次重結前網橛印：一用結上方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次重結前網橛印：一用結上方界。

次結阿娑莽倪(倪枳反)尼印：側二手，左掩右，竪二大指即成。右轉一匝即成。密縫真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結阿娑莽倪(倪枳反)尼印：側二手，左掩右，竪二大指即成。右轉一匝即成。密縫真言曰：

「唵阿娑莽倪尼吽發」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿娑莽倪尼吽發」

次結獻閼伽印：准前根本印，屈二頭指各附中指，竪二大指，各附頭指根側。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結獻閼伽印：准前根本印，屈二頭指各附中指，竪二大指，各附頭指根側。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南唵閼伽囉訶閼伽必哩(二合)野鉢囉(二合)底掣(䲭奚反)娜末鉗娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南唵閼伽囉訶閼伽必哩(二合)野鉢囉(二合)底掣(䲭奚反)娜末鉗娑嚩(二合引)訶(引)」

次重結根本印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次重結根本印。

次結獻師子座印：准前根本印，屈二頭指於二大指甲側。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結獻師子座印：准前根本印，屈二頭指於二大指甲側。真言曰：

「唵阿者囉尾囉耶娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿者囉尾囉耶娑嚩(二合引)訶(引)」

次結塗香印：准前根本印，屈右頭指倚於左中指下節。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結塗香印：准前根本印，屈右頭指倚於左中指下節。真言曰：

「曩謨三滿多 沒馱南唵怛𡃤(二合)盧枳也(二合)巘馱蘖帝吽吽發發娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多 沒馱南唵怛𡃤(二合)盧枳也(二合)巘馱蘖帝吽吽發發娑嚩(二合引)訶」

次結獻花印：准前塗香印，改左頭指，倚左中指下節。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結獻花印：准前塗香印，改左頭指，倚左中指下節。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南(引)唵薩嚩盧迦補澁波(二合)步多耶吽吽發發娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南(引)唵薩嚩盧迦補澁波(二合)步多耶吽吽發發娑嚩(二合引)訶(引)」

次結燒香印：准前根本印，屈二頭指各倚於中指中節。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結燒香印：准前根本印，屈二頭指各倚於中指中節。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南唵尾囉蘖跢微蘖多度跛耶吽吽發發娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南唵尾囉蘖跢微蘖多度跛耶吽吽發發娑嚩(二合引)訶(引)」

次結獻食印：准前根本印，屈二頭指上節，各附於大指側。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結獻食印：准前根本印，屈二頭指上節，各附於大指側。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南唵薩嚩盧迦麼里必哩(二合)夜(引)吽吽發發娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南唵薩嚩盧迦麼里必哩(二合)夜(引)吽吽發發娑嚩(二合引)訶(引)」

次結獻燈明印：准前根本印，屈二頭指兩節，令不相著，二大指各附於頭指上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結獻燈明印：准前根本印，屈二頭指兩節，令不相著，二大指各附於頭指上。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南唵薩嚩盧迦珊捺囉(二合)捨那耶吽吽發發娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南唵薩嚩盧迦珊捺囉(二合)捨那耶吽吽發發娑嚩(二合)訶(引)」

次結普供養加持印：二手虛心合掌，上頂各兩節相交。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結普供養加持印：二手虛心合掌，上頂各兩節相交。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南冒地薩怛嚩(二合)南唵薩嚩怛囉(二合)僧俱蘇弭多避枳惹囉始寧曩謨薩覩(二合)諦娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南冒地薩怛嚩(二合)南唵薩嚩怛囉(二合)僧俱蘇弭多避枳惹囉始寧曩謨薩覩(二合)諦娑嚩(二合)訶(引)」

次結遍照佛頂印：二手內相叉，合為拳，令二中指節微起。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結遍照佛頂印：二手內相叉，合為拳，令二中指節微起。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南噁(引)莫㟏」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南噁(引)莫㟏」

次結白傘蓋佛頂印：以二大指各捻二無名指甲上側，相合二頭指屈如蓋形，二中指微屈相合，二小指各竪相合。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結白傘蓋佛頂印：以二大指各捻二無名指甲上側，相合二頭指屈如蓋形，二中指微屈相合，二小指各竪相合。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑那南唵麼麼麼吽匿(儞翼反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑那南唵麼麼麼吽匿(儞翼反)」

次結光聚佛頂印：准前白傘蓋印，坼開二頭指即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結光聚佛頂印：准前白傘蓋印，坼開二頭指即成。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑娜南唵怛他櫱都瑟尼(二合)娑阿耶嚩盧枳多慕㗚馱帝儒囉始吽入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞馱迦馱迦娜囉娜囉微娜囉微娜囉嗔那嗔那頻那頻那吽吽發發娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑娜南唵怛他櫱都瑟尼(二合)娑阿耶嚩盧枳多慕㗚馱帝儒囉始吽入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞馱迦馱迦娜囉娜囉微娜囉微娜囉嗔那嗔那頻那頻那吽吽發發娑嚩(二合引)訶(引)」

次結高佛頂印：准前白傘蓋印，屈二頭指，各拄中指中節背。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結高佛頂印：准前白傘蓋印，屈二頭指，各拄中指中節背。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑娜南唵(引)儞𭅤儞𭅤卑瑜(二合)娜誐都瑟尼(二合)沙吽吽發發娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑娜南唵(引)儞𭅤儞𭅤卑瑜(二合)娜誐都瑟尼(二合)沙吽吽發發娑嚩(二合)訶(引)」

次結勝佛頂印：准高佛頂印，移二頭指向上兩𪍿麥許。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結勝佛頂印：准高佛頂印，移二頭指向上兩𪍿麥許。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑那南唵入嚩(二合)羅惹諭瑟尼(二合)沙吽發娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑那南唵入嚩(二合)羅惹諭瑟尼(二合)沙吽發娑嚩(二合引)訶(引)」

次結摧毀佛頂(尾枳囉拏)印：二手內相叉作拳，竪二中指屈節，以右中指拄左中指面，令出半節許。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結摧毀佛頂(尾枳囉拏)印：二手內相叉作拳，竪二中指屈節，以右中指拄左中指面，令出半節許。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑娜南唵尾枳囉拏度那度那犢(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑娜南唵尾枳囉拏度那度那犢(引)」

次結摧碎佛頂印：准前改左中指，拄右中指面，亦出半節許。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結摧碎佛頂印：准前改左中指，拄右中指面，亦出半節許。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑那喃唵阿鉢囉(二合)底賀都瑟尼(二合)沙耶薩嚩尾伽曩(二合)尾特望(二合)娑那迦囉耶怛嚧(二合)吒耶娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑那喃唵阿鉢囉(二合)底賀都瑟尼(二合)沙耶薩嚩尾伽曩(二合)尾特望(二合)娑那迦囉耶怛嚧(二合)吒耶娑嚩(二合)訶(引)」

次結輪王佛頂心印：准前根本印，屈二頭指各拄中指上節。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結輪王佛頂心印：准前根本印，屈二頭指各拄中指上節。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑娜南唵怛他櫱都瑟尼(二合)沙阿那嚩盧枳多沒馱尼斫羯羅(二合)靺㗚(二合)底吽入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅馱迦馱迦度那微度那怛囉(二合)娑耶麼囉逾瑳囉耶賀那賀那伴惹伴惹暗惡屩鉢龍(二合)企尼君吒哩尼阿鉢囉(二合)爾多薩怛羅(二合)馱哩尼吽發娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑娜南唵怛他櫱都瑟尼(二合)沙阿那嚩盧枳多沒馱尼斫羯羅(二合)靺㗚(二合)底吽入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅馱迦馱迦度那微度那怛囉(二合)娑耶麼囉逾瑳囉耶賀那賀那伴惹伴惹暗惡屩鉢龍(二合)企尼君吒哩尼阿鉢囉(二合)爾多薩怛羅(二合)馱哩尼吽發娑嚩(二合)訶」

次結心中心印：准前根本印，屈二頭指各加於二中指上節上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結心中心印：准前根本印，屈二頭指各加於二中指上節上。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑那南唵阿鉢囉(二合)爾多特(他翼反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑那南唵阿鉢囉(二合)爾多特(他翼反)」

普通諸佛頂印：二手虛心金剛合掌，如花在掌中。修行者若急遽不能遍結諸佛頂印，但結此印誦諸佛頂真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普通諸佛頂印：二手虛心金剛合掌，如花在掌中。修行者若急遽不能遍結諸佛頂印，但結此印誦諸佛頂真言。

次結頂印：准前根本印，屈右頭指，竪於右中指後，令不相著。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結頂印：准前根本印，屈右頭指，竪於右中指後，令不相著。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉(三合)底賀多舍娑那南唵斫羯羅(二合)靺㗚(二合)底唵吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉(三合)底賀多舍娑那南唵斫羯羅(二合)靺㗚(二合)底唵吽」

次結頭印：准前根本印，開二頭指各直竪於中指後，令不相著，微屈。真言曰(歸命同上)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結頭印：准前根本印，開二頭指各直竪於中指後，令不相著，微屈。真言曰(歸命同上)：

「唵斫羯囉(二合)靺㗚(二合)底吽發娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵斫羯囉(二合)靺㗚(二合)底吽發娑嚩(二合引)訶(引)」

次又結根本印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次又結根本印。

次結大三昧耶印，加護本尊：二手內相叉，竪二中指，屈二頭指中指後，如鉤相去一𪍿麥許，二大指各附頭指根下，右旋三匝。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結大三昧耶印，加護本尊：二手內相叉，竪二中指，屈二頭指中指後，如鉤相去一𪍿麥許，二大指各附頭指根下，右旋三匝。真言曰：

「唵商羯哩摩訶三昧延娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵商羯哩摩訶三昧延娑嚩(二合)訶(引)」

次誦一百八名讚讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦一百八名讚讚歎。

欲念誦，先以五支成本尊，或五相成本尊瑜伽，或於三處(頂舌心也)想一字頂輪成，本尊坐八葉蓮華，於一一葉上想七寶，唯當前蓮華葉上想佛眼尊。次應持珠(此依《菩提道場所說經》)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲念誦，先以五支成本尊，或五相成本尊瑜伽，或於三處(頂舌心也)想一字頂輪成，本尊坐八葉蓮華，於一一葉上想七寶，唯當前蓮華葉上想佛眼尊。次應持珠(此依《菩提道場所說經》)。

次持珠合掌捧珠，誦淨珠真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次持珠合掌捧珠，誦淨珠真言七遍。真言曰：

「唵阿娜步(二合)低尾惹曳(而奚反)悉地悉馱囉梯娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿娜步(二合)低尾惹曳(而奚反)悉地悉馱囉梯娑嚩(二合引)訶」

次結持珠印：二手各以大指，捻無名指甲上，直竪二中指二小指，屈二頭指於中指後，令不相著(如《毘盧遮那經》半金剛杵印)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結持珠印：二手各以大指，捻無名指甲上，直竪二中指二小指，屈二頭指於中指後，令不相著(如《毘盧遮那經》半金剛杵印)。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「曩謨婆誐嚩底蘇悉第 娑馱耶悉馱囉梯娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨婆誐嚩底蘇悉第 娑馱耶悉馱囉梯娑嚩(二合引)訶(引)」

次應淨其心， 如法而念誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應淨其心， 如法而念誦，

持珠令當心， 繫心於鼻端。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持珠令當心， 繫心於鼻端。

字句分明呼， 不緩亦不急， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 字句分明呼， 不緩亦不急，

不頻伸噦嗌， 咳嗽與唾涕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不頻伸噦嗌， 咳嗽與唾涕。

染等心相應， 及心緣苦受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染等心相應， 及心緣苦受，

如是等過患， 皆不得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等過患， 皆不得成就。

當念誦時，身心不得疲怠，若勞倦即應結五供養印，誦讚歎獻閼伽念，誦畢持珠頂上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當念誦時，身心不得疲怠，若勞倦即應結五供養印，誦讚歎獻閼伽念，誦畢持珠頂上。

次結前密縫印，左轉一匝，即成解界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結前密縫印，左轉一匝，即成解界。

次結奉送印：准前根本印，左頭指外擲，誦迎請真言除「翳呬翳呬」，加「蘖車蘖車」句，即成奉送。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結奉送印：准前根本印，左頭指外擲，誦迎請真言除「翳呬翳呬」，加「蘖車蘖車」句，即成奉送。

次應復結牆及網橛等印，加護處上下及所成就物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應復結牆及網橛等印，加護處上下及所成就物。

次結計里枳里印：以左大指壓左小指甲上，餘三指頭拆開，直竪如三股杵形，右旋轉三匝成結界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結計里枳里印：以左大指壓左小指甲上，餘三指頭拆開，直竪如三股杵形，右旋轉三匝成結界。真言曰：

「唵枳里枳里嚩日囉(二合)吽發」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵枳里枳里嚩日囉(二合)吽發」

次結軍吒利印：二小指於掌中交，以二無名指小指上，以二大指壓二無名指上，竪二中指相合，屈二頭指於中指後，令一麥許不相著，右旋三匝即成結界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結軍吒利印：二小指於掌中交，以二無名指小指上，以二大指壓二無名指上，竪二中指相合，屈二頭指於中指後，令一麥許不相著，右旋三匝即成結界。真言曰：

「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)跛拏曳摩訶藥乞叉(二合)細曩跛多曳曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)句路馱耶唵虎嚕虎嚕底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)滿馱滿馱呵那呵那阿蜜哩(二合)帝吽發娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)跛拏曳摩訶藥乞叉(二合)細曩跛多曳曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)句路馱耶唵虎嚕虎嚕底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)滿馱滿馱呵那呵那阿蜜哩(二合)帝吽發娑嚩(二合)訶」

從一字真言， 至於十五字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一字真言， 至於十五字，

每計於字數， 十字一洛叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每計於字數， 十字一洛叉，

乃至於三字， 應誦三洛叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至於三字， 應誦三洛叉。

應作先事法， 三十字已上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應作先事法， 三十字已上，

應誦一萬遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應誦一萬遍。