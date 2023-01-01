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開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑二千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑二千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

成就毘那夜迦品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就毘那夜迦品第五

「於屏處安佛像，於一切有情起悲愍心，取神通月，三時澡浴三時換衣，時別誦一千八遍，乃至月圓滿。其終日晝夜不食，作一僧伽梨衣，以新帛淨洗妙染善縫應量，以一切香塗，以香泥塗一壇，安袈裟於壇中，然酥燈一千八盞，於一切佛菩薩全身作禮，作是言：『我行菩薩行。』發如是心，結跏趺坐，以左手按袈裟念誦了，至得飛騰虛空，身如初日暉。禮一切佛菩薩，稱一字頂輪王名，纔稱名得無超勝力。往詣於金剛手菩薩，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等皆作禮作是言：『我等作何為？』若披僧伽梨衣彼等倒於地，復以心令起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於屏處安佛像，於一切有情起悲愍心，取神通月，三時澡浴三時換衣，時別誦一千八遍，乃至月圓滿。其終日晝夜不食，作一僧伽梨衣，以新帛淨洗妙染善縫應量，以一切香塗，以香泥塗一壇，安袈裟於壇中，然酥燈一千八盞，於一切佛菩薩全身作禮，作是言：『我行菩薩行。』發如是心，結跏趺坐，以左手按袈裟念誦了，至得飛騰虛空，身如初日暉。禮一切佛菩薩，稱一字頂輪王名，纔稱名得無超勝力。往詣於金剛手菩薩，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等皆作禮作是言：『我等作何為？』若披僧伽梨衣彼等倒於地，復以心令起。

「又法，作先事法，於山及池側或餘處，或食菜麥或食乳或乞食，禮佛說罪作隨喜功德誦二十洛叉，所為所作皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，作先事法，於山及池側或餘處，或食菜麥或食乳或乞食，禮佛說罪作隨喜功德誦二十洛叉，所為所作皆得成就。

「又法，欲令禁止殺害，令彼昏睡禁器仗。畫西印曼茶羅，或畫蓮華廣大曼茶羅，隨力供養飲食。於一髻羅剎尊處，對門作青幡。其幡作三橛金剛杵形，於幡上以自嚕地囉畫三股金剛杵，於中書一字頂輪真言，并畫輪王形狀繫於竹竿，於竿下取髑髏末作壇如金剛杵形。於中作護摩爐，爐四邊獨股金剛杵相連圍遶。以遏伽木然火，用摩奴沙骨及嚕地囉并毒藥相和，加持一遍一燒，乃至一百八遍，對軍陣前，即彼軍眾如盲迷亂，一切器仗彼手而落並皆禁止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲令禁止殺害，令彼昏睡禁器仗。畫西印曼茶羅，或畫蓮華廣大曼茶羅，隨力供養飲食。於一髻羅剎尊處，對門作青幡。其幡作三橛金剛杵形，於幡上以自嚕地囉畫三股金剛杵，於中書一字頂輪真言，并畫輪王形狀繫於竹竿，於竿下取髑髏末作壇如金剛杵形。於中作護摩爐，爐四邊獨股金剛杵相連圍遶。以遏伽木然火，用摩奴沙骨及嚕地囉并毒藥相和，加持一遍一燒，乃至一百八遍，對軍陣前，即彼軍眾如盲迷亂，一切器仗彼手而落並皆禁止。

「又法，欲令他軍墮落，令醫人五支取血，於爐於護摩，瞬目頃彼軍皆得墮落，則隨意縛。若欲令息災，取酥蜜和龍花護摩，即得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲令他軍墮落，令醫人五支取血，於爐於護摩，瞬目頃彼軍皆得墮落，則隨意縛。若欲令息災，取酥蜜和龍花護摩，即得安樂。

「又法，欲摧他敵，念誦令他近來，既近或作前曼茶羅及彼幡。於彼軍前裸體散髮，結被甲及牆印，三時各誦一百八遍，燒麼奴沙肉及嚕地囉和毒護摩，行者夜眠牛皮或隨意眠。如是作已，設令彼事俱摩羅天、梵天、摩醯首羅及帝釋加護彼營者，於七日中彼決定更互相成鬪諍馳走心生苦惱，彼互不相見，乃至十五日中間彼等被禁止，無有餘殘能動者。不依儀軌忿怒對軍陣前隨意作法，或依餘教作護摩，皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲摧他敵，念誦令他近來，既近或作前曼茶羅及彼幡。於彼軍前裸體散髮，結被甲及牆印，三時各誦一百八遍，燒麼奴沙肉及嚕地囉和毒護摩，行者夜眠牛皮或隨意眠。如是作已，設令彼事俱摩羅天、梵天、摩醯首羅及帝釋加護彼營者，於七日中彼決定更互相成鬪諍馳走心生苦惱，彼互不相見，乃至十五日中間彼等被禁止，無有餘殘能動者。不依儀軌忿怒對軍陣前隨意作法，或依餘教作護摩，皆得成就。

「又法，取生牛酥作摩尼形，對像前以妙香花散壇上，以三菩提葉安酥珠念誦乃至暖，取珠不著齒吞之，纔食已心所思惟皆一切發生，力敵千丈夫，隨欲現身，受命一劫。纔稱吽字，山峯城邑天廟皆得損壞。隨所有物護摩，百由旬內稱彼人名及囉惹悉底利皆得鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取生牛酥作摩尼形，對像前以妙香花散壇上，以三菩提葉安酥珠念誦乃至暖，取珠不著齒吞之，纔食已心所思惟皆一切發生，力敵千丈夫，隨欲現身，受命一劫。纔稱吽字，山峯城邑天廟皆得損壞。隨所有物護摩，百由旬內稱彼人名及囉惹悉底利皆得鉤。

「又法，驗知伏藏。取牛黃、酥、蛇脂、牛脂、雄黃、遏迦皮作燭，於近伏藏處一肘量地，然其燭加持二十一遍，旋其燭，其焰隨大小，其藏亦如是。若有障難，亦以此真言遮制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，驗知伏藏。取牛黃、酥、蛇脂、牛脂、雄黃、遏迦皮作燭，於近伏藏處一肘量地，然其燭加持二十一遍，旋其燭，其焰隨大小，其藏亦如是。若有障難，亦以此真言遮制。

「又法，於清閑處阿蘭若，於窣堵波前安佛像，三時澡浴三時換衣，三時別誦一千八遍。從日初分起首，乃至月圓，其日晝夜不食，以蘇末那花於像上作帳，以種種塗香花鬘燒香供養，然酥燈一百八盞，及種種飲食獻佛。結跏趺坐，有助伴及無伴，起大慈心具大精進，念誦乃至相見雲聲、道場中幡鬘等動、燈焰增盛、從佛像出光像動。若見如是相，一切所欲成皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於清閑處阿蘭若，於窣堵波前安佛像，三時澡浴三時換衣，三時別誦一千八遍。從日初分起首，乃至月圓，其日晝夜不食，以蘇末那花於像上作帳，以種種塗香花鬘燒香供養，然酥燈一百八盞，及種種飲食獻佛。結跏趺坐，有助伴及無伴，起大慈心具大精進，念誦乃至相見雲聲、道場中幡鬘等動、燈焰增盛、從佛像出光像動。若見如是相，一切所欲成皆得成就。

「次說最勝成就。入大阿蘭若或於大河岸作無畏，於彼安佛像，常定意食根菓等，誦二十一洛叉遍，念誦已周隨力作供養。於荷葉上牛黃作三波多護摩已，結跏趺坐安於二手掌中，念誦乃至三相現，若暖轉輪聖王尚作敬愛，何恐餘有情？壽千年。若烟，安達馱那成就中為王最勝，日行千里復來，於一切成就中安達馱那，心念生一切飲食，作一切神變。於帝釋邊安達馱那，何恐餘有情？身有光耀，壽命千俱胝歲。若焰，纔塗身自然紺青琉璃環髮，身如初日色，二八六相難瞻覩，調伏難調者，隨意欲現，身意迅疾，一切天梵天等不能沮壞，無疑，周圍一由旬身光照耀，得神通境智，壽命一大劫，無量百千持明以為眷屬。有大威德，於天阿脩羅鬪戰得無能勝，往於帝釋帝釋與半座，菩薩與位齊等，承事無量諸佛，心不於欲傾倒，無量佛世界乃至隨次第得菩薩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說最勝成就。入大阿蘭若或於大河岸作無畏，於彼安佛像，常定意食根菓等，誦二十一洛叉遍，念誦已周隨力作供養。於荷葉上牛黃作三波多護摩已，結跏趺坐安於二手掌中，念誦乃至三相現，若暖轉輪聖王尚作敬愛，何恐餘有情？壽千年。若烟，安達馱那成就中為王最勝，日行千里復來，於一切成就中安達馱那，心念生一切飲食，作一切神變。於帝釋邊安達馱那，何恐餘有情？身有光耀，壽命千俱胝歲。若焰，纔塗身自然紺青琉璃環髮，身如初日色，二八六相難瞻覩，調伏難調者，隨意欲現，身意迅疾，一切天梵天等不能沮壞，無疑，周圍一由旬身光照耀，得神通境智，壽命一大劫，無量百千持明以為眷屬。有大威德，於天阿脩羅鬪戰得無能勝，往於帝釋帝釋與半座，菩薩與位齊等，承事無量諸佛，心不於欲傾倒，無量佛世界乃至隨次第得菩薩地。

「又法，復說餘最勝成就法。作先事法已，見曼茶羅，從師得灌頂持八戒，成就三歸，菩提心作成就。於虛空室或山曠野或牛欄，其處有種種土水，離臭穢爛泥，於他前成就處，深掘齊膝，去瓦礫炭石等，以一字頂輪心真言加持水，於彼等處灑，則取餘香土填滿其處，作緣起藏窣堵波，安像於彼前，夜澡浴著新淨衣，以塗香花燒香作啟請，一切辟除等用一字輪心，誦三十洛叉。滿已用三鐵作金剛杵，其匠令受八戒。作千三波多護摩已，於黑月八日十四日，取白芥子盛滿於瓦椀，安於彼上坐茅草，作供養儀軌，一切意樂飲食皆奉獻。以手按金剛杵念誦，乃至光焰纔光已，并眷屬凌虛，色相如金剛手，能調伏難調有情，一切成就中為最勝，一切天龍藥叉等作禮，不避道，得映徹身超過十佛剎土，遊無量世界，與千眷屬壽命大劫，命終生於金剛手宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，復說餘最勝成就法。作先事法已，見曼茶羅，從師得灌頂持八戒，成就三歸，菩提心作成就。於虛空室或山曠野或牛欄，其處有種種土水，離臭穢爛泥，於他前成就處，深掘齊膝，去瓦礫炭石等，以一字頂輪心真言加持水，於彼等處灑，則取餘香土填滿其處，作緣起藏窣堵波，安像於彼前，夜澡浴著新淨衣，以塗香花燒香作啟請，一切辟除等用一字輪心，誦三十洛叉。滿已用三鐵作金剛杵，其匠令受八戒。作千三波多護摩已，於黑月八日十四日，取白芥子盛滿於瓦椀，安於彼上坐茅草，作供養儀軌，一切意樂飲食皆奉獻。以手按金剛杵念誦，乃至光焰纔光已，并眷屬凌虛，色相如金剛手，能調伏難調有情，一切成就中為最勝，一切天龍藥叉等作禮，不避道，得映徹身超過十佛剎土，遊無量世界，與千眷屬壽命大劫，命終生於金剛手宮。

「又法，為病者加持水七遍，送與彼飲即得除差。若患魅，白芥子護摩，其魅等皆馳散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，為病者加持水七遍，送與彼飲即得除差。若患魅，白芥子護摩，其魅等皆馳散。

「又法，於海岸邊安本尊像，依儀軌誦一洛叉，娑伽羅龍王令入自宮，於中求如意寶，得隨欲變現身，自恣而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於海岸邊安本尊像，依儀軌誦一洛叉，娑伽羅龍王令入自宮，於中求如意寶，得隨欲變現身，自恣而行。

「又法，安本尊像於阿脩羅窟，誦一洛叉，阿脩羅女出現引行者令入，入已求阿脩羅長年藥皆得，或住於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，安本尊像於阿脩羅窟，誦一洛叉，阿脩羅女出現引行者令入，入已求阿脩羅長年藥皆得，或住於彼。

「又法，於一窣堵波乞食，作先事法，誦十萬遍終畢，於黑月八日晝夜不食，隨力供養飲食念誦，乃至自影隱，得無超勝力，壽命一萬歲。若初不成就，復作先事法，後當求成就，至第八遍，設作無間罪者亦得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於一窣堵波乞食，作先事法，誦十萬遍終畢，於黑月八日晝夜不食，隨力供養飲食念誦，乃至自影隱，得無超勝力，壽命一萬歲。若初不成就，復作先事法，後當求成就，至第八遍，設作無間罪者亦得成就。

「又法，以赤鬘著赤衣，手持佉吒網迦，於賒摩賒那取七蟻封，如來肘量作窣堵波，安緣起偈對前，飲乳食麥或乞食。於塔前寢息誦一洛叉，於彼見種種惡狀恐怖，不應怖畏。於黑月十四日晝夜不食，於窣堵波廣大供養，一切鬼神皆施之，食佉吒網迦，以香花燒香供養，被甲冑結牆等界，結跏趺坐念誦，乃至從佉吒網迦出光明，即佉吒網迦成就即持之，於賢眾得敬愛，彼等皆遵奉。其佉吒網迦於餘處夜無人處，卓著地自然成百柱宮殿，一切寶莊嚴，天女承事丈夫承旨，一千眷屬隨，一切愛樂，壽命五千歲；拔却即不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以赤鬘著赤衣，手持佉吒網迦，於賒摩賒那取七蟻封，如來肘量作窣堵波，安緣起偈對前，飲乳食麥或乞食。於塔前寢息誦一洛叉，於彼見種種惡狀恐怖，不應怖畏。於黑月十四日晝夜不食，於窣堵波廣大供養，一切鬼神皆施之，食佉吒網迦，以香花燒香供養，被甲冑結牆等界，結跏趺坐念誦，乃至從佉吒網迦出光明，即佉吒網迦成就即持之，於賢眾得敬愛，彼等皆遵奉。其佉吒網迦於餘處夜無人處，卓著地自然成百柱宮殿，一切寶莊嚴，天女承事丈夫承旨，一千眷屬隨，一切愛樂，壽命五千歲；拔却即不現。

「又法，補沙鐵作輪，量小坼刃令利，十二輻，作先事法。於河岸山頂有舍利塔處安本尊像，隨次第如前供養，青香等供養輪，施與諸鬼神食，結跏趺坐，二手持輪，從黃昏起首念誦乃至相現，有香風起，空中聞呵呵吉哩吉哩聲，一切山皆震動，一切海激動，不應怖畏。復更念誦為一光聚，圍遶持誦者，彼持輪瞬目即到阿迦尼吒天，與菩薩齊等住一大劫，於中劫見佛出世，即從此後次第超菩薩地，身壞生於持金剛宮殿。若於無舍利塔處，誦一字頂輪真言者，及不清淨處不降雨。何以故？王難起，非處念誦故，身患有大災難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，補沙鐵作輪，量小坼刃令利，十二輻，作先事法。於河岸山頂有舍利塔處安本尊像，隨次第如前供養，青香等供養輪，施與諸鬼神食，結跏趺坐，二手持輪，從黃昏起首念誦乃至相現，有香風起，空中聞呵呵吉哩吉哩聲，一切山皆震動，一切海激動，不應怖畏。復更念誦為一光聚，圍遶持誦者，彼持輪瞬目即到阿迦尼吒天，與菩薩齊等住一大劫，於中劫見佛出世，即從此後次第超菩薩地，身壞生於持金剛宮殿。若於無舍利塔處，誦一字頂輪真言者，及不清淨處不降雨。何以故？王難起，非處念誦故，身患有大災難。

「又法，說劍成就。補沙鐵作劍，諸根不闕匠作一肘量，無伴堅固勇志或有伴，已作先事法，上於山頂作緣起藏窣堵波，作廣大供，發一切有情利益菩提心，對塔前作發露等，隨喜一切德。坐團茅薦，以右手持劍，從黃昏起首乃至明相出時，則相現手戰動，光如流星乃至一千道。彼光照耀持明者，彼時大持明王皆來灌頂，彼行者并眷屬並凌虛，剎那頃遊於界無礙行，於五由旬內照耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，說劍成就。補沙鐵作劍，諸根不闕匠作一肘量，無伴堅固勇志或有伴，已作先事法，上於山頂作緣起藏窣堵波，作廣大供，發一切有情利益菩提心，對塔前作發露等，隨喜一切德。坐團茅薦，以右手持劍，從黃昏起首乃至明相出時，則相現手戰動，光如流星乃至一千道。彼光照耀持明者，彼時大持明王皆來灌頂，彼行者并眷屬並凌虛，剎那頃遊於界無礙行，於五由旬內照耀。

「又法，說賢瓶成就。由菩薩成就，此能息一切有情飢渴苦惱。於有舍利塔乞食極嚴毅，安本尊像，寂默敷茅而寢，依《持明經》說禁忌善巧，一年念誦。於白黑月分，三日三夜不食，於像作廣大供養，取不黑底迦攞賒，盛一切種子諸寶藥等。對像前結跏趺坐，以右手按瓶口念誦，乃至於中一切物隱。復念誦，乃至一切物復現。彼瓶羯拏羯拏作聲，當知即成就。即於此瓶所思惟，象馬車乘真多摩尼寶及諸物悉底利等，則於瓶中出生，隨意施藥與一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，說賢瓶成就。由菩薩成就，此能息一切有情飢渴苦惱。於有舍利塔乞食極嚴毅，安本尊像，寂默敷茅而寢，依《持明經》說禁忌善巧，一年念誦。於白黑月分，三日三夜不食，於像作廣大供養，取不黑底迦攞賒，盛一切種子諸寶藥等。對像前結跏趺坐，以右手按瓶口念誦，乃至於中一切物隱。復念誦，乃至一切物復現。彼瓶羯拏羯拏作聲，當知即成就。即於此瓶所思惟，象馬車乘真多摩尼寶及諸物悉底利等，則於瓶中出生，隨意施藥與一切有情。

「又法，其處有藥叉女現驗處，作先事法已，於彼處念誦塗小曼茶羅，以佉陀羅木然火三夜，以白芥子護摩一千八遍，藥叉女即來，隨意告彼與我長年藥，得藥服已壽命一劫。若不來，取白芥子和自嚧地囉，燒一千遍作呵呵聲即來。先不應作，若作彼即損壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，其處有藥叉女現驗處，作先事法已，於彼處念誦塗小曼茶羅，以佉陀羅木然火三夜，以白芥子護摩一千八遍，藥叉女即來，隨意告彼與我長年藥，得藥服已壽命一劫。若不來，取白芥子和自嚧地囉，燒一千遍作呵呵聲即來。先不應作，若作彼即損壞。

「又法，飲乳食麥，於有舍利塔安本尊像，一年念誦。於一黑月分八日，則於佛世尊供養飲食，依儀軌奉獻，對像前然火，燒尼瞿陀樹木，三甜燒一千八遍，俱尾羅藥叉皆來，不應怖畏。先所置香水獻遏伽，彼藥叉等言：『尊者有何事喚我等？』即告彼：『與我作，為奉教。』作是已隱而不現，即得藥叉眾成就，所樂求皆與，求天妙長年藥皆得，給百千眷屬具六味飲食，所思所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，飲乳食麥，於有舍利塔安本尊像，一年念誦。於一黑月分八日，則於佛世尊供養飲食，依儀軌奉獻，對像前然火，燒尼瞿陀樹木，三甜燒一千八遍，俱尾羅藥叉皆來，不應怖畏。先所置香水獻遏伽，彼藥叉等言：『尊者有何事喚我等？』即告彼：『與我作，為奉教。』作是已隱而不現，即得藥叉眾成就，所樂求皆與，求天妙長年藥皆得，給百千眷屬具六味飲食，所思所求皆得。

「又法，欲令梵王毘紐摩醯首羅敬愛者，於黑月分對本尊像前，用無煙炭以安悉香丸，三時和酥護摩一千遍，中夜皆來，隨欲請及求長年藥，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲令梵王毘紐摩醯首羅敬愛者，於黑月分對本尊像前，用無煙炭以安悉香丸，三時和酥護摩一千遍，中夜皆來，隨欲請及求長年藥，所求皆得。

「又法，令囉惹敬愛，於本尊像前乳木然火，白芥子和三甜護摩一千八遍，七日三時四洲主尚能來敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，令囉惹敬愛，於本尊像前乳木然火，白芥子和三甜護摩一千八遍，七日三時四洲主尚能來敬愛。

「又法，欲囉惹類愛敬，遏伽木然火，七日三時用赤芥子護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲囉惹類愛敬，遏伽木然火，七日三時用赤芥子護摩。

「又法，令一切鬼神敬愛，鹽和嚧地囉護摩即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，令一切鬼神敬愛，鹽和嚧地囉護摩即得。

「又法，其處有梵羅剎及餘類鬼神住處，至於彼住禁戒誦十萬遍，即得大伏藏，或能令他驅擯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，其處有梵羅剎及餘類鬼神住處，至於彼住禁戒誦十萬遍，即得大伏藏，或能令他驅擯。

「又法，不簡日宿亦不齋戒，先作先事法，取不壞沒㗚多摩奴沙，淨洗浴莊嚴。於賖摩賖那中安摩奴沙，頭向東，行人面向之而坐，以佉陀羅橛繫縛之，施一切鬼神食。四方著護持劍，行者坐摩奴沙心上，取鐵末加持投其口中，乃至出舌，速持利刀截取，成青蓮華色劍。由持此劍，并眷屬凌虛，一切持明無能沮壞，於一切持明中為王，壽命大劫，身壞生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，不簡日宿亦不齋戒，先作先事法，取不壞沒㗚多摩奴沙，淨洗浴莊嚴。於賖摩賖那中安摩奴沙，頭向東，行人面向之而坐，以佉陀羅橛繫縛之，施一切鬼神食。四方著護持劍，行者坐摩奴沙心上，取鐵末加持投其口中，乃至出舌，速持利刀截取，成青蓮華色劍。由持此劍，并眷屬凌虛，一切持明無能沮壞，於一切持明中為王，壽命大劫，身壞生天。

「計羅峯悅意， 鬘峯具端嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「計羅峯悅意， 鬘峯具端嚴，

金峯於頂處， 成就人所居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金峯於頂處， 成就人所居。

彌盧之大峯， 青赤蓮妙處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌盧之大峯， 青赤蓮妙處，

頻陀山適悅， 金剛帝寶巖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頻陀山適悅， 金剛帝寶巖，

圓會山悅意， 麼賴仙山處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓會山悅意， 麼賴仙山處，

及於大帝山， 雪山與香嘴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及於大帝山， 雪山與香嘴，

如是悅意處， 閑靜豐安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是悅意處， 閑靜豐安樂。

持明女與俱， 樂天女歌詠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持明女與俱， 樂天女歌詠，

同天女遊戲， 最勝受娛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同天女遊戲， 最勝受娛樂。

遊行持明者， 如帝釋舍支， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行持明者， 如帝釋舍支，

無人能敵對， 彼得無礙趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無人能敵對， 彼得無礙趣，

一切處流轉， 如是具功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處流轉， 如是具功德，

持明常遊行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持明常遊行。」

「若修真言明，若不成就，共此一字頂輪相和誦，對佛像前供養於佛，念誦，則於像前寢息，於夢中見真言增減，令真言充盛。對像前然乳木柴，用酥護摩一千八遍，其本尊即成就此法。第七番應用，不然即壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修真言明，若不成就，共此一字頂輪相和誦，對佛像前供養於佛，念誦，則於像前寢息，於夢中見真言增減，令真言充盛。對像前然乳木柴，用酥護摩一千八遍，其本尊即成就此法。第七番應用，不然即壞。

「又法，欲作阿毘遮魯，往於賖摩賖那，以賖摩賖那柴木然火，以燒屍灰護摩一千八遍，帝釋尚從自處移轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲作阿毘遮魯，往於賖摩賖那，以賖摩賖那柴木然火，以燒屍灰護摩一千八遍，帝釋尚從自處移轉。

「又法，欲令囉惹類麼羅，著濕衣以脚踏陵上哦，誦一字頂輪，乃至衣乾，如是彼冤家身即乾枯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲令囉惹類麼羅，著濕衣以脚踏陵上哦，誦一字頂輪，乃至衣乾，如是彼冤家身即乾枯。

「又法，取薑石一一加持，對城及村邑前住，擲七夜，過七夜為大麼梨。復令息災，對像前乳護麼一千八遍，以香水加持一百八遍，於彼城及村邑聚落四方灑，即得止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取薑石一一加持，對城及村邑前住，擲七夜，過七夜為大麼梨。復令息災，對像前乳護麼一千八遍，以香水加持一百八遍，於彼城及村邑聚落四方灑，即得止息。

「又法，若有損壞三寶者令彼調伏，住善巧方便。為彼往於賖摩賖那，以尸灰作彼人形，行人裸體散髮依阿毘遮嚕迦儀，誦一字頂輪一千八遍，彼則被梵羅剎所持，除自身，餘持誦者不能解。此是菩薩巧方便，菩薩種性者應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若有損壞三寶者令彼調伏，住善巧方便。為彼往於賖摩賖那，以尸灰作彼人形，行人裸體散髮依阿毘遮嚕迦儀，誦一字頂輪一千八遍，彼則被梵羅剎所持，除自身，餘持誦者不能解。此是菩薩巧方便，菩薩種性者應作。

「又法，取旃陀羅家火，往於賖摩賖那，取其中木然火，取苦瓠子稱彼人名，或思憶護摩一千八遍，則彼大瘧所持。欲令解，對像前浴佛像，誦真言，取浴像水灑彼身上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取旃陀羅家火，往於賖摩賖那，取其中木然火，取苦瓠子稱彼人名，或思憶護摩一千八遍，則彼大瘧所持。欲令解，對像前浴佛像，誦真言，取浴像水灑彼身上。

「又法，欲令摧滅。取摩奴沙骨八指作橛，加持一千八遍，釘冤家門閫下，一切財物皆盡；除橛即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲令摧滅。取摩奴沙骨八指作橛，加持一千八遍，釘冤家門閫下，一切財物皆盡；除橛即解。

「又法，於賖摩賖那燒紫[金*廾]，和嚕地囉護摩一千八遍，彼即止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於賖摩賖那燒紫[金*廾]，和嚕地囉護摩一千八遍，彼即止息。

「又法，若欲自他灌頂，取四不黑底瓶，取河流水滿盛一切寶及香并種子等，安其中加持一千八遍，令弟子或營事者令灌自頂，一切災障鬪諍言訟一切障難皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲自他灌頂，取四不黑底瓶，取河流水滿盛一切寶及香并種子等，安其中加持一千八遍，令弟子或營事者令灌自頂，一切災障鬪諍言訟一切障難皆得解脫。

「又法，於有舍利窣堵波前，安本尊像，飲乳麥，隨力供養誦，真言三洛叉，即能破迷亂癡等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於有舍利窣堵波前，安本尊像，飲乳麥，隨力供養誦，真言三洛叉，即能破迷亂癡等事。

「又法，三時說罪隨喜勸請發願樂作，或飲水食粆，於大河水至胸，誦三洛叉，欲令敬愛、隱身成就、雄黃雌黃等事，皆能成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，三時說罪隨喜勸請發願樂作，或飲水食粆，於大河水至胸，誦三洛叉，欲令敬愛、隱身成就、雄黃雌黃等事，皆能成就。

「又法，三夜不食，於賖摩賖那南邊而住，獨己無侶誦一洛叉，則於一切事皆得堪任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，三夜不食，於賖摩賖那南邊而住，獨己無侶誦一洛叉，則於一切事皆得堪任。

「又法，若有難調惡龍，壞佛法損害有情，欲令調伏。三夜不食，於龍處取白芥子，和毒及嚕地囉護摩，其龍從池中出，七日中間所作皆成，所求皆得。若不出，念誦至二洛叉或三洛叉，彼龍即死，龍池中聞臭爛氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若有難調惡龍，壞佛法損害有情，欲令調伏。三夜不食，於龍處取白芥子，和毒及嚕地囉護摩，其龍從池中出，七日中間所作皆成，所求皆得。若不出，念誦至二洛叉或三洛叉，彼龍即死，龍池中聞臭爛氣。

「又法，加持左脚七遍，以忿怒踏地，誦一字頂輪并加吽字誦，則禁止象馬車步兵等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，加持左脚七遍，以忿怒踏地，誦一字頂輪并加吽字誦，則禁止象馬車步兵等。

「又法，令怨家麼羅，往於賖摩賖那，取賖摩賖那灰，忿怒作彼人形，加持利刀從脚段段截，於賖摩賖那火護摩，於第七日其命不存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，令怨家麼羅，往於賖摩賖那，取賖摩賖那灰，忿怒作彼人形，加持利刀從脚段段截，於賖摩賖那火護摩，於第七日其命不存。

「又法，若於軍陣、於王宮、或言訟處，誦時得勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若於軍陣、於王宮、或言訟處，誦時得勝。

「又法，油麻護摩，男女敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，油麻護摩，男女敬愛。

「又法，加持右手頭指七遍，或囉惹類或餘人擬，皆得敬愛，即以此指象水牛，彼等皆能禁止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，加持右手頭指七遍，或囉惹類或餘人擬，皆得敬愛，即以此指象水牛，彼等皆能禁止。

「又法，欲自己成就，入賖摩賖那中，賣莽娑用一字頂輪護身七遍加持，召龍底利及持明底利，亦用此真言鉤召。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲自己成就，入賖摩賖那中，賣莽娑用一字頂輪護身七遍加持，召龍底利及持明底利，亦用此真言鉤召。

「又法，取霹靂木十二指作金剛杵，於賖摩賖那中念誦三洛叉，阿修羅門關鍵內外開摧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取霹靂木十二指作金剛杵，於賖摩賖那中念誦三洛叉，阿修羅門關鍵內外開摧。

「又法，一字頂輪真言加吽字，能禁止他軍，未成就忿怒誦亦能禁止他軍。若成就樹令倒，能損一切明，真言并吽字，誦於賖摩賖那中，得加護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，一字頂輪真言加吽字，能禁止他軍，未成就忿怒誦亦能禁止他軍。若成就樹令倒，能損一切明，真言并吽字，誦於賖摩賖那中，得加護。

「又法，補沙鐵匠受八戒者作金剛杵，於賖摩賖那受八戒，心不散動，作先事法，手持金剛杵誦十洛叉，於黑月十四日中夜時，一切香花、燒香、飲食、燈明作儀軌供養於佛，左手持金剛杵，結跏趺坐念誦。於晨朝時其杵千光晃耀，由持此杵即得成就，纔發心并眷屬凌虛，能持罰一切持明，威光無能與等，帝釋與半座，為大持明王，住一大劫，持金剛杵隨意遊行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，補沙鐵匠受八戒者作金剛杵，於賖摩賖那受八戒，心不散動，作先事法，手持金剛杵誦十洛叉，於黑月十四日中夜時，一切香花、燒香、飲食、燈明作儀軌供養於佛，左手持金剛杵，結跏趺坐念誦。於晨朝時其杵千光晃耀，由持此杵即得成就，纔發心并眷屬凌虛，能持罰一切持明，威光無能與等，帝釋與半座，為大持明王，住一大劫，持金剛杵隨意遊行。

「又法，瘧四日一發等并蠱毒等，加持即得除遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，瘧四日一發等并蠱毒等，加持即得除遣。

「又法，於賖摩賖那，作奢覩嚕形，以左脚踏心，以右手頭指擬，并吽字誦一字頂輪一千遍，即彼剎那頃滅壞，亦以此真言却能令止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於賖摩賖那，作奢覩嚕形，以左脚踏心，以右手頭指擬，并吽字誦一字頂輪一千遍，即彼剎那頃滅壞，亦以此真言却能令止息。

「又法，取賖摩賖那灰，作奢覩嚕形，以佉陀羅橛誦真言當頂釘之，應時滅壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取賖摩賖那灰，作奢覩嚕形，以佉陀羅橛誦真言當頂釘之，應時滅壞。

「又法，取白芥子，於賖摩賖那加持十萬遍，能摧倒一切關鍵店鎖等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取白芥子，於賖摩賖那加持十萬遍，能摧倒一切關鍵店鎖等。

「又法，於賖摩賖那，八日取不壞損沒㗚多補嚕沙，依法洗浴莊嚴，四方一切鬼神食，坐於心上，於彼口中以白芥子一誦一擲，乃至大舌出，以利刀截即為劍。由持此劍，一切持明中為王，無比超勝力隨意，於此世界遊行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於賖摩賖那，八日取不壞損沒㗚多補嚕沙，依法洗浴莊嚴，四方一切鬼神食，坐於心上，於彼口中以白芥子一誦一擲，乃至大舌出，以利刀截即為劍。由持此劍，一切持明中為王，無比超勝力隨意，於此世界遊行。

「又法，於有舍利窣堵波，香等及飲食供養，於滿月對於像前，燒沈水香晝夜念誦。即於晨朝請僧次，應供養於彼大眾乞悉地，則以此儀軌結跏趺坐念誦，即得成就不思議王，長壽聞持皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於有舍利窣堵波，香等及飲食供養，於滿月對於像前，燒沈水香晝夜念誦。即於晨朝請僧次，應供養於彼大眾乞悉地，則以此儀軌結跏趺坐念誦，即得成就不思議王，長壽聞持皆得成就。

「又法，作先事法，於舍利窣堵波於清淨處，於滿月晝夜不食，發慇重心，取不墮地瞿摩夷塗壇，取八瓶滿盛水及諸種子諸藥等，種種花鬘繫頸，以種種燒香薰陸沈水檀香等，和所盛水，捨自身奉獻於一切佛菩薩。結跏趺坐念誦，乃至從頂出光明，右旋遶持誦者，即隱入行者身，即得身成就。即其身光明剎那頃即得環髮二八年狀，五神通威光如融金照耀，并眷屬凌虛，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅成就，摩睺羅伽皆禮敬，剎那臘縛，須臾頃遊無量佛世界，為梵行欲心不傾動。所去處於彼，彼帝釋與半座，威德無比於超思議，佛世界見無量佛，從彼所聽聞法皆得勝解。如是次第修菩薩行時，於菩薩行得入調伏善巧方便行，不從彼三摩地力損減，隨意住乃至受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，作先事法，於舍利窣堵波於清淨處，於滿月晝夜不食，發慇重心，取不墮地瞿摩夷塗壇，取八瓶滿盛水及諸種子諸藥等，種種花鬘繫頸，以種種燒香薰陸沈水檀香等，和所盛水，捨自身奉獻於一切佛菩薩。結跏趺坐念誦，乃至從頂出光明，右旋遶持誦者，即隱入行者身，即得身成就。即其身光明剎那頃即得環髮二八年狀，五神通威光如融金照耀，并眷屬凌虛，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅成就，摩睺羅伽皆禮敬，剎那臘縛，須臾頃遊無量佛世界，為梵行欲心不傾動。所去處於彼，彼帝釋與半座，威德無比於超思議，佛世界見無量佛，從彼所聽聞法皆得勝解。如是次第修菩薩行時，於菩薩行得入調伏善巧方便行，不從彼三摩地力損減，隨意住乃至受生。

「又法，入水念誦一洛叉，作是功已，被瘧所持；欲令解脫，酥蜜相和護摩即得除愈。若作息災，加薩嚩(二合)訶字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，入水念誦一洛叉，作是功已，被瘧所持；欲令解脫，酥蜜相和護摩即得除愈。若作息災，加薩嚩(二合)訶字。

「又法，於靜處安本尊像，以一千俱那衛花擲像上，稱彼名一誦一擲，為彼并種族皆得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於靜處安本尊像，以一千俱那衛花擲像上，稱彼名一誦一擲，為彼并種族皆得敬愛。

「又法，若息障難者，濕衣忿怒念誦，油麻白芥子和酥燒一百八遍，三日日三時，一切魔障皆得除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若息障難者，濕衣忿怒念誦，油麻白芥子和酥燒一百八遍，三日日三時，一切魔障皆得除滅。

「又法，上山頂飲乳，以一切香作十二指或六指金剛杵，左手持念誦乃至暖烟光，若烟安怛馱那成就中為王，若暖持金剛杵所見彼皆敬愛，若光即得持明仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，上山頂飲乳，以一切香作十二指或六指金剛杵，左手持念誦乃至暖烟光，若烟安怛馱那成就中為王，若暖持金剛杵所見彼皆敬愛，若光即得持明仙。

「又法，取素路多惹那，先以千三波多護摩，至太陽蝕時加持一百八遍，安於口中念誦乃至太陽復。令波羅門女研，加持一千八遍用點眼，即得安怛馱那，一切安怛馱那成就者無能自隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取素路多惹那，先以千三波多護摩，至太陽蝕時加持一百八遍，安於口中念誦乃至太陽復。令波羅門女研，加持一千八遍用點眼，即得安怛馱那，一切安怛馱那成就者無能自隱。

「又法，求語成就。作先事法，於清淨處安本尊像，於一切天龍藥叉等次第施食，於像前作護摩爐，青蓮花和三甜護摩十萬遍，即成就。右遶本尊像，對像念誦，於餘日隨力設僧乞成就，從此已後所欲求，一切以語皆得順從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，求語成就。作先事法，於清淨處安本尊像，於一切天龍藥叉等次第施食，於像前作護摩爐，青蓮花和三甜護摩十萬遍，即成就。右遶本尊像，對像念誦，於餘日隨力設僧乞成就，從此已後所欲求，一切以語皆得順從。

「又法，安悉香作丸，三時護摩各一百八遍，意所樂皆得圓滿，鬼魅所加持呪線繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，安悉香作丸，三時護摩各一百八遍，意所樂皆得圓滿，鬼魅所加持呪線繫。

「又法，油麻白芥子和酥，七日對像前護摩，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，油麻白芥子和酥，七日對像前護摩，所求皆得。

「又法，令女男敬愛，蠟作彼人形，作時誦一字頂輪，以苦油滿其肚，以七摩那刺七關節處刺，佉陀羅火上炙加持一百八遍，七夜即得所求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，令女男敬愛，蠟作彼人形，作時誦一字頂輪，以苦油滿其肚，以七摩那刺七關節處刺，佉陀羅火上炙加持一百八遍，七夜即得所求。

「又法，令他驅擯。赤芥子擣作末作彼人，從右脚截，於佉陀羅炭火中誦真言，護摩七日即得如願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，令他驅擯。赤芥子擣作末作彼人，從右脚截，於佉陀羅炭火中誦真言，護摩七日即得如願。

「又法，令自身息災。於有舍利塔安本尊像，香華等供養。取新瓶盛滿香水并一切藥及諸寶等，加持一百八遍，以不截緤繫瓶項，灌沐自身，離一切罪一切障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，令自身息災。於有舍利塔安本尊像，香華等供養。取新瓶盛滿香水并一切藥及諸寶等，加持一百八遍，以不截緤繫瓶項，灌沐自身，離一切罪一切障難。

「又法，加持青木香一百八遍，口中含共人語，皆得敬愛，於官府論理皆得語勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，加持青木香一百八遍，口中含共人語，皆得敬愛，於官府論理皆得語勝。

「又法，取黃花，於佉陀羅火護摩一千花，得金千兩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取黃花，於佉陀羅火護摩一千花，得金千兩。

「又法，以鹽作他形，於佉陀羅火加持一千遍護摩，所求彼人皆得敬愛。祕密主！如是等一切世間出世間，輪王佛頂皆能作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以鹽作他形，於佉陀羅火加持一千遍護摩，所求彼人皆得敬愛。祕密主！如是等一切世間出世間，輪王佛頂皆能作。」

「天龍藥叉王， 餓鬼惡羅剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天龍藥叉王， 餓鬼惡羅剎，

及餘諸部多， 見持誦消融。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘諸部多， 見持誦消融。

皆息諸天法， 蠱毒部多那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆息諸天法， 蠱毒部多那，

常在行人手， 彼罪不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在行人手， 彼罪不可得。

一切求成就， 相應者當得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切求成就， 相應者當得，

教至彼人手， 速疾作諸利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教至彼人手， 速疾作諸利。」

爾時，金剛手祕密主白佛言：「彼有情以大福攝受，此教當得至彼人手。世尊！我亦攝受彼有情，令此教入彼人手。於一切有情界，此明王作一切事業，能滅一切怖畏，常作加護財穀增長壽無病，八万鬼魅族皆得除，息一切作壓蠱法者非時而死，毒火遍止。一切有情利益，能除一切病，得斷一切執曜，勤勇師子為矜愍一切有情故，作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手祕密主白佛言：「彼有情以大福攝受，此教當得至彼人手。世尊！我亦攝受彼有情，令此教入彼人手。於一切有情界，此明王作一切事業，能滅一切怖畏，常作加護財穀增長壽無病，八万鬼魅族皆得除，息一切作壓蠱法者非時而死，毒火遍止。一切有情利益，能除一切病，得斷一切執曜，勤勇師子為矜愍一切有情故，作如是說。」

時世尊告金剛手祕密主言：「我今說功能，令除一切罪、除一切病。汝當諦聽！金剛手！患一切鬼魅，加持五色線繫手護身，以灰加持結方隅界加持水，一切瘧皆以線加持而繫自他，令除一切罪。白芥子和酥護摩，令增命故，以俱蘇摩花加持供養佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊告金剛手祕密主言：「我今說功能，令除一切罪、除一切病。汝當諦聽！金剛手！患一切鬼魅，加持五色線繫手護身，以灰加持結方隅界加持水，一切瘧皆以線加持而繫自他，令除一切罪。白芥子和酥護摩，令增命故，以俱蘇摩花加持供養佛世尊。

「又法，以蘇摩那花加持一百八遍，擲於空中，即得天睛無雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以蘇摩那花加持一百八遍，擲於空中，即得天睛無雲。

「又法，加持水，所為彼人稱其名而飲，令彼得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，加持水，所為彼人稱其名而飲，令彼得敬愛。

「又法，以俱那衛枝，加持七遍，若雹下向之而打，其雹即移，惡雲亦用此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以俱那衛枝，加持七遍，若雹下向之而打，其雹即移，惡雲亦用此法。

「又法，結方隅界，用佉陀羅橛，以水或白芥子，縛毘那夜迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，結方隅界，用佉陀羅橛，以水或白芥子，縛毘那夜迦。

「又法，一切病加持五色線，令帶即差，一切鬼魅一切病護摩即止，加持花菓與彼人得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，一切病加持五色線，令帶即差，一切鬼魅一切病護摩即止，加持花菓與彼人得敬愛。

「又法，食飲加持，所與人皆得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，食飲加持，所與人皆得敬愛。

「又法，作鐵橛加持，一切怖畏一切障難皆得加護，天及鬼神羅剎橛故不得附近違越，於一切怖畏得加護一由旬結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，作鐵橛加持，一切怖畏一切障難皆得加護，天及鬼神羅剎橛故不得附近違越，於一切怖畏得加護一由旬結界。

「又法，欲禁毒，加持線七遍繫於乳木，一切毒皆消，所有毒以土或白芥子或水加持用之，皆得除差。一切病，五色線加持一百八遍，繫病者即得除差。燒沈水香或薰陸香能除一切瘧。一切怖畏處，誦此明王皆得無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲禁毒，加持線七遍繫於乳木，一切毒皆消，所有毒以土或白芥子或水加持用之，皆得除差。一切病，五色線加持一百八遍，繫病者即得除差。燒沈水香或薰陸香能除一切瘧。一切怖畏處，誦此明王皆得無畏。

「又法，加持茅，拂除一切毒。於囚繫處誦，從縛得解脫。患瘧者，加持線繫腰即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，加持茅，拂除一切毒。於囚繫處誦，從縛得解脫。患瘧者，加持線繫腰即差。

「又法，護自己身，以心誦。牛畜等疫，加持黑線，結繫頸即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，護自己身，以心誦。牛畜等疫，加持黑線，結繫頸即差。

「又法，被以惡法印者，加持白線七遍，結繫身上即除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，被以惡法印者，加持白線七遍，結繫身上即除。

「又法，結方隅界以白芥子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，結方隅界以白芥子。

「又法，患風魅，加持油與飲即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，患風魅，加持油與飲即差。

「又法，患眼，加持水與洗即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，患眼，加持水與洗即差。

「又法，藥叉所持，加持水散灑，即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，藥叉所持，加持水散灑，即得解脫。

「又法，餓鬼所持及癲癎，加持線與繫得愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，餓鬼所持及癲癎，加持線與繫得愈。

「又法，遮止龍，用俱那衛枝，破諸印以灰。遮賊，加持土塊七遍擲四方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，遮止龍，用俱那衛枝，破諸印以灰。遮賊，加持土塊七遍擲四方。

「又法，所欲求，清淨澡浴著新淨衣，對像前一日一夜不食，燒薰陸香誦真言一百八遍，便像前寢息，夢中說善惡，所求皆示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，所欲求，清淨澡浴著新淨衣，對像前一日一夜不食，燒薰陸香誦真言一百八遍，便像前寢息，夢中說善惡，所求皆示。

「又法，欲止霖雨，入水念誦一切皆止；求雨亦入水念誦，隨意多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲止霖雨，入水念誦一切皆止；求雨亦入水念誦，隨意多少。

「又法，欲求食，於初日分於村邑對城門住，加持蘇摩那花百八遍向城門擲，然後入城，得不求食皆豐足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲求食，於初日分於村邑對城門住，加持蘇摩那花百八遍向城門擲，然後入城，得不求食皆豐足。

「又法，嬰孩為魅所持，以樺皮上書一字頂輪真言，繫項下即愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，嬰孩為魅所持，以樺皮上書一字頂輪真言，繫項下即愈。

「又法，常念誦，一切人皆得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，常念誦，一切人皆得敬愛。

「又法，入王宮，加持水一百八遍，用塗面，囉惹并輔佐皆敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，入王宮，加持水一百八遍，用塗面，囉惹并輔佐皆敬愛。

「又法，衣花香纓絡等加持，或與彼或自著，皆得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，衣花香纓絡等加持，或與彼或自著，皆得敬愛。

「又法，諸飲食加持一百八遍，稱彼人名思念而食，即得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，諸飲食加持一百八遍，稱彼人名思念而食，即得敬愛。

「又法，癰疰等，加持泥七遍塗之即愈。我略說所作皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，癰疰等，加持泥七遍塗之即愈。我略說所作皆得成就。」

世尊於彼時告金剛手祕密主言：「善男子！如是一字輪王能作一切事業，一切佛所說無礙教令，無量那由他百千俱胝佛所說，我今亦說。我今說福利，祕密主！汝諦聽諦聽。一切佛所說，一切菩薩隨喜。祕密主！若有此大明王輪王佛頂，若能受持讀誦若聞演說，乃至書寫經卷供養念誦，彼必不墮惡趣，不為餓鬼藥叉，不貧匱，不為一切罪，一切有情皆得敬愛，一切皆得隨順，所生處皆得宿命，一切鬼魅不著身，所謂天魅，或龍魅，或嬰孩魅，羅剎魅，或緊那羅魅，或摩睺羅伽魅，或補怛那魅，或羯吒補怛那魅，或毘舍遮魅，或迦樓羅魅，或阿修羅魅，或諸母天魅，或鳩槃茶魅。刀杖不著身，不被毒火水所中，一切他敵、飢儉、曠野如是處必不生，一切毒瘡、腫、蠱、魅、起屍作法不祥皆得解脫，一切天、龍、藥叉、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽皆禮敬。善男子！我今略說，所有一切災難，彼一切皆不能為害。何以故？佛境界，無量佛所行境，無量佛世尊無量三摩地遊戲。祕密主！此一切賢劫中如來說，過去未來現在佛說，我今亦說，恒河沙數同名如來說，皆隨喜。若有善男子善女人，於後世後時比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，淨澡浴對佛前作供養，誦持此明王真言若成就，聞如是福利，生淨信，當生天趣，得天大威德。若生人中為王，得宿命智。於此生中念誦，離一切疾病。若成就者，此人身已末後身入菩薩境界，遊無量佛世界，如一切如來遊戲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊於彼時告金剛手祕密主言：「善男子！如是一字輪王能作一切事業，一切佛所說無礙教令，無量那由他百千俱胝佛所說，我今亦說。我今說福利，祕密主！汝諦聽諦聽。一切佛所說，一切菩薩隨喜。祕密主！若有此大明王輪王佛頂，若能受持讀誦若聞演說，乃至書寫經卷供養念誦，彼必不墮惡趣，不為餓鬼藥叉，不貧匱，不為一切罪，一切有情皆得敬愛，一切皆得隨順，所生處皆得宿命，一切鬼魅不著身，所謂天魅，或龍魅，或嬰孩魅，羅剎魅，或緊那羅魅，或摩睺羅伽魅，或補怛那魅，或羯吒補怛那魅，或毘舍遮魅，或迦樓羅魅，或阿修羅魅，或諸母天魅，或鳩槃茶魅。刀杖不著身，不被毒火水所中，一切他敵、飢儉、曠野如是處必不生，一切毒瘡、腫、蠱、魅、起屍作法不祥皆得解脫，一切天、龍、藥叉、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽皆禮敬。善男子！我今略說，所有一切災難，彼一切皆不能為害。何以故？佛境界，無量佛所行境，無量佛世尊無量三摩地遊戲。祕密主！此一切賢劫中如來說，過去未來現在佛說，我今亦說，恒河沙數同名如來說，皆隨喜。若有善男子善女人，於後世後時比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，淨澡浴對佛前作供養，誦持此明王真言若成就，聞如是福利，生淨信，當生天趣，得天大威德。若生人中為王，得宿命智。於此生中念誦，離一切疾病。若成就者，此人身已末後身入菩薩境界，遊無量佛世界，如一切如來遊戲。」

一字奇特佛頂經說法品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字奇特佛頂經說法品第六

爾時，寂靜慧菩薩摩訶薩，金剛手菩薩之弟，從彼大眾集會起，合掌禮佛，為供養世尊故，從自頸脫無價大真珠鬘，以右手持獻於世尊，說報答妙故，說此伽他而讚於佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寂靜慧菩薩摩訶薩，金剛手菩薩之弟，從彼大眾集會起，合掌禮佛，為供養世尊故，從自頸脫無價大真珠鬘，以右手持獻於世尊，說報答妙故，說此伽他而讚於佛：

「頂聲於三界， 諸有情悅意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂聲於三界， 諸有情悅意，

佛此聲最勝， 現語得榮盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛此聲最勝， 現語得榮盛，

所有佛住法， 調御彼說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有佛住法， 調御彼說法。

所生等覺者， 世尊得菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生等覺者， 世尊得菩提，

轉妙法輪者， 過往圓修者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉妙法輪者， 過往圓修者，

諸佛皆此坐， 世間無比人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛皆此坐， 世間無比人，

於彼彼地所， 皆成如金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼彼地所， 皆成如金剛。

現對於世尊， 得見為吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現對於世尊， 得見為吉祥，

過去為吉祥， 誰復聞妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去為吉祥， 誰復聞妙法，

先是又吉祥， 彼吉祥亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先是又吉祥， 彼吉祥亦然。

彼聞教不壞， 智慧者正住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聞教不壞， 智慧者正住，

於彼常天想， 亦觀父母想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼常天想， 亦觀父母想，

親教姊妹想， 皆見無畏者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親教姊妹想， 皆見無畏者。

先修順教令， 於尸羅最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先修順教令， 於尸羅最勝，

由彼於法王， 依附得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼於法王， 依附得供養。

如末利花鬘， 風吹香悅意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如末利花鬘， 風吹香悅意，

雜油麻成油， 其香亦芬馥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜油麻成油， 其香亦芬馥。

汝尊色無比， 群品難算量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝尊色無比， 群品難算量，

甚深及威德， 名色及神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深及威德， 名色及神通，

今所於此地， 我觀高廣想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今所於此地， 我觀高廣想。

云何於女男， 讚揚少功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於女男， 讚揚少功德。

若今所聞者， 聞法復生信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若今所聞者， 聞法復生信，

若能捨施者， 於世尊教中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能捨施者， 於世尊教中，

若趣於非家， 於釋王教中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若趣於非家， 於釋王教中。

我於彼一切， 憐愍親族想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於彼一切， 憐愍親族想，

如空中蚊蛃， 如大海牛洼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空中蚊蛃， 如大海牛洼。

如是佛功德， 所讚如寱言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛功德， 所讚如寱言，

如我於天王， 讚揚功德者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我於天王， 讚揚功德者。

或佛聲功德， 隨力我讚歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或佛聲功德， 隨力我讚歎，

恭敬持供養， 珠鬘無價寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬持供養， 珠鬘無價寶，

以此勝善根， 有情皆如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此勝善根， 有情皆如佛。」

時寂靜慧菩薩摩訶薩以伽他讚揚世尊已，白佛言：「菩薩幾法，成就修此佛頂輪王一切如來三摩地熾盛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時寂靜慧菩薩摩訶薩以伽他讚揚世尊已，白佛言：「菩薩幾法，成就修此佛頂輪王一切如來三摩地熾盛？」

爾時世尊以伽他答寂靜慧菩薩摩訶薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以伽他答寂靜慧菩薩摩訶薩：

「若有慈心清淨心， 不麁柔軟具念者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有慈心清淨心， 不麁柔軟具念者，

護禁正直修梵行， 彼人成就此明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護禁正直修梵行， 彼人成就此明王。

所有離罪不為惡， 增長常寂離嗔恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有離罪不為惡， 增長常寂離嗔恚，

如是之人成明王。 嫌恨於他及調戲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人成明王。 嫌恨於他及調戲，

如是於他常不作， 不窺於他之長短， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是於他常不作， 不窺於他之長短，

如是之人成明王。 若於佛法功德具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人成明王。 若於佛法功德具，

常作恭敬而供養， 於他不打及不毀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常作恭敬而供養， 於他不打及不毀，

彼皆成就此明王。 無悋嫉妬及無慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼皆成就此明王。 無悋嫉妬及無慢，

於他不作不饒益， 於他不作實過患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於他不作不饒益， 於他不作實過患，

如是成就真言王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是成就真言王。」

「善男子！我承事六十俱胝佛供養，於彼俱胝佛不修梵行，求法勤修行，從彼受大明王廣流布，由彼善根則得廣大功德威德如是。善男子！一切如來不思議三摩地殊勝，是故菩薩護身口意，修持一字輪王。如是！如是！善男子！如來於一切有情，真言形為善友。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我承事六十俱胝佛供養，於彼俱胝佛不修梵行，求法勤修行，從彼受大明王廣流布，由彼善根則得廣大功德威德如是。善男子！一切如來不思議三摩地殊勝，是故菩薩護身口意，修持一字輪王。如是！如是！善男子！如來於一切有情，真言形為善友。」

寂靜慧作是言：「世尊！善男子、善女人恭敬如善友想，應習大明王，應承事供養，何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜慧作是言：「世尊！善男子、善女人恭敬如善友想，應習大明王，應承事供養，何以故？」

「寂靜慧！若於善知識親近修習，得成善法聞善妙法，以善意樂則得善加行，以善業趣於善。得善助伴不為罪業，作善加行趣於善已，承事善助伴不為惡業。既不為惡，於他護他意，圓滿菩提道，住道堪任有大力，於住惡道有情作義利，是故寂靜慧！親近善友，一切功德皆得圓滿，皆稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂靜慧！若於善知識親近修習，得成善法聞善妙法，以善意樂則得善加行，以善業趣於善。得善助伴不為罪業，作善加行趣於善已，承事善助伴不為惡業。既不為惡，於他護他意，圓滿菩提道，住道堪任有大力，於住惡道有情作義利，是故寂靜慧！親近善友，一切功德皆得圓滿，皆稱讚。」

時寂靜慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩幾法成就，疾證無上正等菩提，得甚深法忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時寂靜慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩幾法成就，疾證無上正等菩提，得甚深法忍？」

佛告寂靜慧：「菩薩摩訶薩有四法成就，疾證無上正等菩提，得甚深法忍。何者四法？入緣生法智，入無眾生、無人、無壽者，於空法性決定勝解境界，遠離斷常二見。如是四法，前際清淨，後際不來，三世平等。以見在智如是四法。又有四法，佛性應觀佛色性說厭僧如來以慧眼則慧眼清淨。如是四法。又有四圓滿波羅蜜，不捨四攝法，以善巧方便，無人決定故，發生大悲。清淨慧！如是四法，菩薩摩訶薩成就，速證無上正等菩提，於甚深法得忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂靜慧：「菩薩摩訶薩有四法成就，疾證無上正等菩提，得甚深法忍。何者四法？入緣生法智，入無眾生、無人、無壽者，於空法性決定勝解境界，遠離斷常二見。如是四法，前際清淨，後際不來，三世平等。以見在智如是四法。又有四法，佛性應觀佛色性說厭僧如來以慧眼則慧眼清淨。如是四法。又有四圓滿波羅蜜，不捨四攝法，以善巧方便，無人決定故，發生大悲。清淨慧！如是四法，菩薩摩訶薩成就，速證無上正等菩提，於甚深法得忍。」

世尊於此說四法時，無量菩薩得無生法忍，無量天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，發無上正等菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊於此說四法時，無量菩薩得無生法忍，無量天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，發無上正等菩提心。

爾時世尊說此伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此伽他：

「如是法理趣， 正等覺所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是法理趣， 正等覺所說，

由修此真言， 一切為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由修此真言， 一切為如來。

若樂度生死， 若欲斷諸結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂度生死， 若欲斷諸結，

為一切依止， 久修於此行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切依止， 久修於此行，

令起殊勝想， 我趣於端嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令起殊勝想， 我趣於端嚴。

思惟轉此言， 常修平等行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟轉此言， 常修平等行，

不作不等行， 則成菩薩位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不作不等行， 則成菩薩位。」