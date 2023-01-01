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開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大監正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大監正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

現威德品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現威德品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽梵住三十三天以如來加持無量福出生普遍光樓閣，大福俱胝莊嚴，大福佛資糧，普遍無量稱讚，無數功德眾，無量金剛堅固不壞處，清淨佛世界莊嚴，一切摩尼寶王莊飾開敷莊嚴圓淨，於智愛樂無垢光明熾盛摩尼寶善莊嚴，乃至世界三摩地圓清淨，一切法理趣說清淨無量色廣博摩尼寶海間錯示現於無盡如來三摩地，清淨無盡摩尼寶王變化間錯花旋流摩尼樹枝莊嚴，善巧方便示現佛智，一切花香摩尼寶光明交絡普遍熾盛，佛加持所現遊戲神通普遍光，於大樓閣一切摩尼廣博旋轉，十方所觀察。吠瑠璃等種種寶莊嚴，無量寶王階道交絡圍遶，種種摩尼真珠垂作端嚴，竪蓋幢幡珠網寶網覆以寶張，龍堅旃檀塗飾，自在王鈿飾，摩尼寶網彌覆，龍勝建立地徹嚴智普遍光明摩尼寶柱寶網交絡，師子蘂摩尼寶王娑羅樹彌覆師子幢勝摩尼寶門，剎窓妙莊嚴相映不壞。曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、盧遮花、摩訶盧遮花、輪花、大輪花、蘇摩那花、靺師迦花、多羅那花、末羅花、瞿達羅花、蘇件地花、陀弩色迦利花、天蘇摩那花、烏波羅花、蓮花、俱勿頭花、白蓮花、大花以散。坐無染智嚴藏師子座，妙清淨慧無二現行說無相法，住佛住，得一切佛平等無礙通達不退轉法，無奪境界不思議清淨，得三世平等遍一切世界身，無能觀頂相。於一切法無疑智，成就一切行慧，無惑覺智無分別身，無二慧住最勝到彼岸。如來無壞智解脫智，究竟證得平等無中邊盡虛空遍法界無功用智，獲得一切佛事，未來際一切無數劫轉不退輪，加持往菩提場摧魔，證正等覺轉法輪，現無著智嚴藏，一切相圓備。所加無壞無依，善能頓現廣於十方一切世界住兜率天宮，現沒生出家，苦行加行，往菩提場摧魔，現證菩提轉法輪，般涅槃住法隱法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽梵住三十三天以如來加持無量福出生普遍光樓閣，大福俱胝莊嚴，大福佛資糧，普遍無量稱讚，無數功德眾，無量金剛堅固不壞處，清淨佛世界莊嚴，一切摩尼寶王莊飾開敷莊嚴圓淨，於智愛樂無垢光明熾盛摩尼寶善莊嚴，乃至世界三摩地圓清淨，一切法理趣說清淨無量色廣博摩尼寶海間錯示現於無盡如來三摩地，清淨無盡摩尼寶王變化間錯花旋流摩尼樹枝莊嚴，善巧方便示現佛智，一切花香摩尼寶光明交絡普遍熾盛，佛加持所現遊戲神通普遍光，於大樓閣一切摩尼廣博旋轉，十方所觀察。吠瑠璃等種種寶莊嚴，無量寶王階道交絡圍遶，種種摩尼真珠垂作端嚴，竪蓋幢幡珠網寶網覆以寶張，龍堅旃檀塗飾，自在王鈿飾，摩尼寶網彌覆，龍勝建立地徹嚴智普遍光明摩尼寶柱寶網交絡，師子蘂摩尼寶王娑羅樹彌覆師子幢勝摩尼寶門，剎窓妙莊嚴相映不壞。曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、盧遮花、摩訶盧遮花、輪花、大輪花、蘇摩那花、靺師迦花、多羅那花、末羅花、瞿達羅花、蘇件地花、陀弩色迦利花、天蘇摩那花、烏波羅花、蓮花、俱勿頭花、白蓮花、大花以散。坐無染智嚴藏師子座，妙清淨慧無二現行說無相法，住佛住，得一切佛平等無礙通達不退轉法，無奪境界不思議清淨，得三世平等遍一切世界身，無能觀頂相。於一切法無疑智，成就一切行慧，無惑覺智無分別身，無二慧住最勝到彼岸。如來無壞智解脫智，究竟證得平等無中邊盡虛空遍法界無功用智，獲得一切佛事，未來際一切無數劫轉不退輪，加持往菩提場摧魔，證正等覺轉法輪，現無著智嚴藏，一切相圓備。所加無壞無依，善能頓現廣於十方一切世界住兜率天宮，現沒生出家，苦行加行，往菩提場摧魔，現證菩提轉法輪，般涅槃住法隱法。

與四萬比丘、八萬四千菩薩，皆從十方世界來集，皆住一生補處，得灌頂位，出生無量三摩地解脫，住金剛最勝三摩地，得蓮花最勝三摩地，及得金剛喻三摩地。遊戲幢勝嚴具，一切佛法皆得現前。住功德藏莊嚴三摩地，善趣菩提場，安住入佛境界，得說無盡陀羅尼莊嚴一切魔境界最勝色相，得無盡句說不空劫受記。能摧他教惡眾，建立名稱十方稱讚。出生無量檀戒忍進禪慧方便，一切佛讚歎稱揚。無數那庾多百千俱祇劫，圓滿作業，遠離甚深難測緣生法，入顯邊常斷見。能施一切有情煩惱病，遍知隨應法藥，善淨清淨端嚴無垢意樂。以勇猛堅固金剛不壞慈善，於一切有情能攝受告，教以平等慧，無量功德智盡虛空際，住十力陀羅尼辯才理趣。所謂觀自在菩薩摩訶薩、常觀自在菩薩、得大勢菩薩、勝慧菩薩、金剛慧菩薩、師子慧菩薩、師子勇健步菩薩、金剛勇健步菩薩、金剛將菩薩、金剛幢菩薩、無動步勇健菩薩、清淨眼菩薩、三世步勇健菩薩、蓮花嚴菩薩、蓮花眼菩薩、寶嚴菩薩、金剛手菩薩、虛空無垢菩薩、妙臂菩薩、妙慧菩薩、大慧菩薩、寶藏菩薩、寶幢菩薩、寶印手菩薩、嚴王影像菩薩、功德王影像菩薩、嚴王菩薩、電光莊嚴菩薩、虛空庫藏菩薩、摧疑惑菩薩、雲音菩薩、清淨慧菩薩、雷音菩薩、曼殊室利童真菩薩，及慈氏菩薩為上首，與一切賢劫菩薩摩訶薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與四萬比丘、八萬四千菩薩，皆從十方世界來集，皆住一生補處，得灌頂位，出生無量三摩地解脫，住金剛最勝三摩地，得蓮花最勝三摩地，及得金剛喻三摩地。遊戲幢勝嚴具，一切佛法皆得現前。住功德藏莊嚴三摩地，善趣菩提場，安住入佛境界，得說無盡陀羅尼莊嚴一切魔境界最勝色相，得無盡句說不空劫受記。能摧他教惡眾，建立名稱十方稱讚。出生無量檀戒忍進禪慧方便，一切佛讚歎稱揚。無數那庾多百千俱祇劫，圓滿作業，遠離甚深難測緣生法，入顯邊常斷見。能施一切有情煩惱病，遍知隨應法藥，善淨清淨端嚴無垢意樂。以勇猛堅固金剛不壞慈善，於一切有情能攝受告，教以平等慧，無量功德智盡虛空際，住十力陀羅尼辯才理趣。所謂觀自在菩薩摩訶薩、常觀自在菩薩、得大勢菩薩、勝慧菩薩、金剛慧菩薩、師子慧菩薩、師子勇健步菩薩、金剛勇健步菩薩、金剛將菩薩、金剛幢菩薩、無動步勇健菩薩、清淨眼菩薩、三世步勇健菩薩、蓮花嚴菩薩、蓮花眼菩薩、寶嚴菩薩、金剛手菩薩、虛空無垢菩薩、妙臂菩薩、妙慧菩薩、大慧菩薩、寶藏菩薩、寶幢菩薩、寶印手菩薩、嚴王影像菩薩、功德王影像菩薩、嚴王菩薩、電光莊嚴菩薩、虛空庫藏菩薩、摧疑惑菩薩、雲音菩薩、清淨慧菩薩、雷音菩薩、曼殊室利童真菩薩，及慈氏菩薩為上首，與一切賢劫菩薩摩訶薩俱。

復有妙界分天子、勝魔天子、功德嚴天子、勝天子、寂調自在天子、勝慧天子、善思惟天子，如是等大威德天子與二萬天子俱，皆發菩提心種植善根。復有四天王天、眾天、天帝釋、商主天、摩醯首羅天、梵王娑訶世界主、魔天子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有妙界分天子、勝魔天子、功德嚴天子、勝天子、寂調自在天子、勝慧天子、善思惟天子，如是等大威德天子與二萬天子俱，皆發菩提心種植善根。復有四天王天、眾天、天帝釋、商主天、摩醯首羅天、梵王娑訶世界主、魔天子。

復有大聲聞眾，所謂舍利子、大目揵連、迦旃延子、富樓那、賓頭盧、驕梵波提、尊宿塔象、迦葉波、大迦葉波、伽耶迦葉波、羅睺羅，如是等為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有大聲聞眾，所謂舍利子、大目揵連、迦旃延子、富樓那、賓頭盧、驕梵波提、尊宿塔象、迦葉波、大迦葉波、伽耶迦葉波、羅睺羅，如是等為上首。

復有五千大藥叉將，所謂滿賢藥叉將、珠賢藥叉將、蠶(上)婆(去)羅水帝藥叉將、那訶羅藥叉將、般志迦藥叉將，并訶哩底母五百子以為眷屬，一切山及大河王，金翅為上首。有無量百千迦樓羅王，及與樹緊那羅王，有無量緊那羅以為眷屬，及與群生主那羅延天，伊舍那鬼主，無量百千眷屬，及與婆蘇吉龍王、蓮花龍王、大蓮花龍王、娑伽羅龍王為上首，無量百千龍王以為眷屬，及餘天、龍、藥叉、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五千大藥叉將，所謂滿賢藥叉將、珠賢藥叉將、蠶(上)婆(去)羅水帝藥叉將、那訶羅藥叉將、般志迦藥叉將，并訶哩底母五百子以為眷屬，一切山及大河王，金翅為上首。有無量百千迦樓羅王，及與樹緊那羅王，有無量緊那羅以為眷屬，及與群生主那羅延天，伊舍那鬼主，無量百千眷屬，及與婆蘇吉龍王、蓮花龍王、大蓮花龍王、娑伽羅龍王為上首，無量百千龍王以為眷屬，及餘天、龍、藥叉、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等俱。

爾時世尊與無量百千眾前後圍遶，說如來頂真言行發起。坐大嚴師子座，吼如師子、光耀如日、照曜如月、遍照如帝釋、熾盛如炬、光如梵王、高踊如須彌、大於海佛頂真言行次第而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與無量百千眾前後圍遶，說如來頂真言行發起。坐大嚴師子座，吼如師子、光耀如日、照曜如月、遍照如帝釋、熾盛如炬、光如梵王、高踊如須彌、大於海佛頂真言行次第而說。

爾時世尊告菩薩等言：「善男子！有一切如來一切三摩地最勝三摩地王，由住此三摩地一字輪王佛頂。汝當諦聽、善聽極善聽，慇懃作意受持。由受持故，菩薩不退轉於無上正等菩提。」時一切大菩薩合掌白佛言：「唯願世尊說大明王一字。」爾時世尊入一切最勝三摩地王。說此明王： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告菩薩等言：「善男子！有一切如來一切三摩地最勝三摩地王，由住此三摩地一字輪王佛頂。汝當諦聽、善聽極善聽，慇懃作意受持。由受持故，菩薩不退轉於無上正等菩提。」時一切大菩薩合掌白佛言：「唯願世尊說大明王一字。」爾時世尊入一切最勝三摩地王。說此明王：

「南莫三漫多勃馱南步林吽(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南莫三漫多勃馱南步林吽(三合)」

纔說此明王，三千大千世界為光明網普遍照曜，如恒河沙世界，照曜一切彼世界，震動一切彼世界，一切如來入一切三摩地最勝三摩地王，亦說此大明王。說時一切處皆得聞，此三千大千世界六種震動，東踊西沒、南踊北沒、上踊下沒，震動、大震動。一切天從座而到如來前，乃至阿迦尼吒天眾，彼等悉皆思念如來。所有三千大千世界中有情，地獄、傍生、焰摩界，由照觸頂王光故，除一切苦受。彼時有情離嗔恚，互觀如父母想，所有彼中生有情互作如是見。於三千大千世界中，輪圍山、大輪圍山及餘黑山，由此明王佛頂光明照曜故，下至無間大地獄，上至阿迦尼吒天等，所有日月大神通、大威德、大自在，皆映蔽不能照曜，無有一處而不光明遍照。如是以世尊神通行作神通，癲狂者得念，盲者得視，瘂者得言，跛者能行，聾者得聞，裸者得衣。所思求者皆得飲食及資緣具，受苦者得安隱，乃至懷胎者產生之時皆得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔說此明王，三千大千世界為光明網普遍照曜，如恒河沙世界，照曜一切彼世界，震動一切彼世界，一切如來入一切三摩地最勝三摩地王，亦說此大明王。說時一切處皆得聞，此三千大千世界六種震動，東踊西沒、南踊北沒、上踊下沒，震動、大震動。一切天從座而到如來前，乃至阿迦尼吒天眾，彼等悉皆思念如來。所有三千大千世界中有情，地獄、傍生、焰摩界，由照觸頂王光故，除一切苦受。彼時有情離嗔恚，互觀如父母想，所有彼中生有情互作如是見。於三千大千世界中，輪圍山、大輪圍山及餘黑山，由此明王佛頂光明照曜故，下至無間大地獄，上至阿迦尼吒天等，所有日月大神通、大威德、大自在，皆映蔽不能照曜，無有一處而不光明遍照。如是以世尊神通行作神通，癲狂者得念，盲者得視，瘂者得言，跛者能行，聾者得聞，裸者得衣。所思求者皆得飲食及資緣具，受苦者得安隱，乃至懷胎者產生之時皆得安隱。

爾時彼等菩薩往詣世尊，皆生奇特，作是言：「世尊！不思議奇特大奇特此佛頂王。」世尊作如是，見此三千大千世界，寶網遍覆於上，虛空雨天妙花、天妙花雲、末香雲、旃檀雲、衣服塗香雲、花鬘雲、天妙花鬘雲，一切菩薩、一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，以天妙花而散佛上。又雨繒衣寶蓋幢幡天妙音樂，於空中而奏。從彼音樂出如是聲：「奇哉世尊佛頂！」設住十地菩薩不能瞻覩，所有一切有情互得安樂，得念佛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼等菩薩往詣世尊，皆生奇特，作是言：「世尊！不思議奇特大奇特此佛頂王。」世尊作如是，見此三千大千世界，寶網遍覆於上，虛空雨天妙花、天妙花雲、末香雲、旃檀雲、衣服塗香雲、花鬘雲、天妙花鬘雲，一切菩薩、一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，以天妙花而散佛上。又雨繒衣寶蓋幢幡天妙音樂，於空中而奏。從彼音樂出如是聲：「奇哉世尊佛頂！」設住十地菩薩不能瞻覩，所有一切有情互得安樂，得念佛三摩地。

彼時釋提桓因，一切盡欲界天子俱，往詣世尊，白佛言：「世尊！若有持此大明王，我等所有一切天，見彼皆起，分半座與坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時釋提桓因，一切盡欲界天子俱，往詣世尊，白佛言：「世尊！若有持此大明王，我等所有一切天，見彼皆起，分半座與坐。」

時世尊告天帝釋言：「天帝法爾。成就頂輪者，天帝釋等諸天見者必分座。天帝！無有有情界攝，見成就頂輪者而不與半座，除得地位菩薩住不思議解脫得三摩地者，及緣覺離欲聲聞。天帝法爾。或有餘見成就頂輪從座不起者，彼頭破百分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊告天帝釋言：「天帝法爾。成就頂輪者，天帝釋等諸天見者必分座。天帝！無有有情界攝，見成就頂輪者而不與半座，除得地位菩薩住不思議解脫得三摩地者，及緣覺離欲聲聞。天帝法爾。或有餘見成就頂輪從座不起者，彼頭破百分。」

時天帝釋作是言：「世尊！我加護持明者，若修此明王，若讀、若供養、若書寫經卷乃至受持，彼不墮惡趣，令彼得正念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋作是言：「世尊！我加護持明者，若修此明王，若讀、若供養、若書寫經卷乃至受持，彼不墮惡趣，令彼得正念。」

世尊讚歎天帝釋：「如是如是！天帝！若有成就此明王者，讀誦者，必不墮惡趣，得宿命智，不諂曲，無離間語，不矯不異，心具善巧方便。天帝釋！持頂輪者墮惡趣，無有是處。常生婆羅門、剎利大王族，端正具色相好，成就文筆論工巧，不慳悋，得聞持不忘，父母不離。法爾佛頂威德不思議、無比量！佛頂族不思議！」時彼一切天眾菩薩皆生奇特，其有供養無量佛，得至彼人手一切天世攝受。若至彼人手無沮壞，若得此者成就不思議功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊讚歎天帝釋：「如是如是！天帝！若有成就此明王者，讀誦者，必不墮惡趣，得宿命智，不諂曲，無離間語，不矯不異，心具善巧方便。天帝釋！持頂輪者墮惡趣，無有是處。常生婆羅門、剎利大王族，端正具色相好，成就文筆論工巧，不慳悋，得聞持不忘，父母不離。法爾佛頂威德不思議、無比量！佛頂族不思議！」時彼一切天眾菩薩皆生奇特，其有供養無量佛，得至彼人手一切天世攝受。若至彼人手無沮壞，若得此者成就不思議功德。

一字奇特佛頂經印契品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字奇特佛頂經印契品第二

爾時金剛手菩薩，無量俱胝持明眾圍遶，往詣世尊，頭面禮足，白佛言：「世尊！大有持明者，於佛教真言行修行，彼不具方便，不善知儀則。為彼有情利益，由此方便速得成就，唯願世尊演說佛頂真言教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩，無量俱胝持明眾圍遶，往詣世尊，頭面禮足，白佛言：「世尊！大有持明者，於佛教真言行修行，彼不具方便，不善知儀則。為彼有情利益，由此方便速得成就，唯願世尊演說佛頂真言教。」

佛告執金剛：「持明者先當受三歸，發菩提心，清淨澡浴，大悲愍念一切有情。於寂靜處應結契印，親承稟而受。若異此結者，諸魅及毘那夜迦而作障難，死墮地獄。不灌頂者、不發菩提心者，彼人前不應結此等印。先應結三部心印：四頂互內結合，其二輪並竪，前附著指，是名一切如來心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告執金剛：「持明者先當受三歸，發菩提心，清淨澡浴，大悲愍念一切有情。於寂靜處應結契印，親承稟而受。若異此結者，諸魅及毘那夜迦而作障難，死墮地獄。不灌頂者、不發菩提心者，彼人前不應結此等印。先應結三部心印：四頂互內結合，其二輪並竪，前附著指，是名一切如來心印。

「即前印左輪屈入掌中，右輪如前竪，是名蓮花部心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前印左輪屈入掌中，右輪如前竪，是名蓮花部心。

「即前蓮花部心印，右輪屈入掌中，左輪依前竪，是名金剛部心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前蓮花部心印，右輪屈入掌中，左輪依前竪，是名金剛部心印。

「二手竪互交諸頂，虛心合掌如花在掌中，是普通一切佛頂印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手竪互交諸頂，虛心合掌如花在掌中，是普通一切佛頂印。

「金剛藏！先當結一切世間出世間真言上上一切佛頂主轉輪王印相： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛藏！先當結一切世間出世間真言上上一切佛頂主轉輪王印相：

「二手內相叉作拳，竪二光屈上節，二輪並竪，二蓋屈兩節，相柱於二輪上，此是輪王根本印，一切印中最殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手內相叉作拳，竪二光屈上節，二輪並竪，二蓋屈兩節，相柱於二輪上，此是輪王根本印，一切印中最殊勝。

「即前根本印，右蓋於右光後，直竪令不著，是名頂印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，右蓋於右光後，直竪令不著，是名頂印。

「即前根本印，二蓋各於光後，直竪令不相著，是名頭印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，二蓋各於光後，直竪令不相著，是名頭印。

「即前根本印，二蓋各屈柱二光背，是甲冑印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，二蓋各屈柱二光背，是甲冑印。

「即前根本印，屈二蓋二節，背相逼，二輪平竪附二蓋，是牆印。持明者由結此印，設頂行等不能附近，何況餘作障毘那夜迦等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，屈二蓋二節，背相逼，二輪平竪附二蓋，是牆印。持明者由結此印，設頂行等不能附近，何況餘作障毘那夜迦等。

「即前根本印，二蓋屈拄二光第三節，是名輪王心印，與真言相應能作一切事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，二蓋屈拄二光第三節，是名輪王心印，與真言相應能作一切事業。

「即前根本印，屈二蓋附於二光第三節上，是名輪王心中心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，屈二蓋附於二光第三節上，是名輪王心中心印。

「即前根本印，屈右蓋於右光後，向身三招，是迎請印。由此印請一切真言聖天，及召持金剛，何況餘菩薩等。左蓋向外三擲，是奉送印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，屈右蓋於右光後，向身三招，是迎請印。由此印請一切真言聖天，及召持金剛，何況餘菩薩等。左蓋向外三擲，是奉送印。

「即前根本印，二蓋屈相拄，附二光，二輪各各竪附蓋側，是閼伽印。先於掌中安花，然後結此印，初迎請及奉送，各用此印奉獻閼伽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，二蓋屈相拄，附二光，二輪各各竪附蓋側，是閼伽印。先於掌中安花，然後結此印，初迎請及奉送，各用此印奉獻閼伽。

「即前根本印，二輪各屈入掌中，即成方隅界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，二輪各屈入掌中，即成方隅界。

「即前印二輪並竪，微不著蓋，目上瞻視而結，是名上方印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前印二輪並竪，微不著蓋，目上瞻視而結，是名上方印。

「即前印二輪並竪，更互左右動招，是名摧諸關鍵印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前印二輪並竪，更互左右動招，是名摧諸關鍵印。

「即前根本印，左右蓋輪各相拄如環，各依光而住，是名縛一切有情及俱摩羅天梵天大自在天那羅延天等縛己句召令順伏印。蓋輪解，即成解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，左右蓋輪各相拄如環，各依光而住，是名縛一切有情及俱摩羅天梵天大自在天那羅延天等縛己句召令順伏印。蓋輪解，即成解脫。

「即前根本印，欲得斷壞他真言，以二輪甲恰二蓋甲側，一切真言明成斷壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，欲得斷壞他真言，以二輪甲恰二蓋甲側，一切真言明成斷壞。

「即前根本印，右蓋屈倚右光下節，是塗香印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，右蓋屈倚右光下節，是塗香印。

「即前根本印，屈左蓋倚，左光下節，即是花印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，屈左蓋倚，左光下節，即是花印。

「即前根本印，二蓋各屈倚二光下節，是燒香印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，二蓋各屈倚二光下節，是燒香印。

「即前根本印，屈二蓋一節，各附於二輪側，是名獻食印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，屈二蓋一節，各附於二輪側，是名獻食印。

「即前根本印，屈二蓋兩節，令背不相著，並竪二輪以捻蓋側，是名燈印。修行者以此等印，念誦時結用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，屈二蓋兩節，令背不相著，並竪二輪以捻蓋側，是名燈印。修行者以此等印，念誦時結用。

「即前根本印，二蓋甲拄二輪甲上，是名能縛，一切難調鬼魅起屍茶吉尼及水行者，縛其口，却結如根本印成解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，二蓋甲拄二輪甲上，是名能縛，一切難調鬼魅起屍茶吉尼及水行者，縛其口，却結如根本印成解。

「結根本印，以花菓安於印中，念誦與人，即得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結根本印，以花菓安於印中，念誦與人，即得敬愛。

「即前根本印，屈二蓋一節相逼，以二輪並壓，以忿怒誦根本真言，能禁止象馬車輪。即此印乘象結遙擲，能禁止他敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，屈二蓋一節相逼，以二輪並壓，以忿怒誦根本真言，能禁止象馬車輪。即此印乘象結遙擲，能禁止他敵。

「結根本印，入軍陣，能禁一切刀兵所不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結根本印，入軍陣，能禁一切刀兵所不能害。

「結根本印，忿怒擲於池井泉，一切龍宮火焰熾然，殺害一切那伽擲於空中，一切持明仙、乾闥婆、緊那羅能殺害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結根本印，忿怒擲於池井泉，一切龍宮火焰熾然，殺害一切那伽擲於空中，一切持明仙、乾闥婆、緊那羅能殺害。」

爾時世尊復告金剛手菩薩言：「此大曼茶羅名持三昧耶，能摧一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切菩薩不能違越，調伏一切難調伏有情，能壞一切真言明，句召一切菩薩，一切佛稱讚稱譽歡喜大師子吼。纔結，設住十地菩薩，皆欲消融驚駭，何況餘梵天等。是故善男子！我為汝及觀自在菩薩大師子吼。善男子！此一字轉輪王真言，從無量如來受得，轉為他說，一切天眾生奇特。善男子！此不思議一字輪王，一切如來說。善男子！我過去世阿僧祇劫，當彼之時有佛，名轉輪聖王如來、應供、正遍知，以三摩地住轉輪王形。善男子！我於彼時曾為長者，於彼如來所，承事供養諸佛設食。金剛手！時彼如來說此一字輪王真言，我於彼時捨家趣於非家，以大精進求成就，不捨此身得成持明轉輪聖王，得神通遊於阿迦尼吒天。善男子！我成就無量百千俱胝有情，安立於無上正等菩提，調伏無量百千難調有情，次第皆得成等正覺。善男子！當知此不思議輪王佛頂，大威德大精進勇健，百劫不能具說，我今少分說，於後五濁世應廣顯揚宣布於堅固有情淨信大乘者，其人則持一切如來祕密。善男子！此一字輪王，一切如來祕密，一切如來堅實，一切如來最勝，一切如來加持三摩地為真實，一切三摩地上上，等同如來最勝三摩地，令一切菩薩生奇特三摩地，顯示一切如來，令諸菩薩不能思惟校量。善男子！我略說如來自住此真言形。善男子！我於中說一切印加持大輪王廣大擲印相： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告金剛手菩薩言：「此大曼茶羅名持三昧耶，能摧一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切菩薩不能違越，調伏一切難調伏有情，能壞一切真言明，句召一切菩薩，一切佛稱讚稱譽歡喜大師子吼。纔結，設住十地菩薩，皆欲消融驚駭，何況餘梵天等。是故善男子！我為汝及觀自在菩薩大師子吼。善男子！此一字轉輪王真言，從無量如來受得，轉為他說，一切天眾生奇特。善男子！此不思議一字輪王，一切如來說。善男子！我過去世阿僧祇劫，當彼之時有佛，名轉輪聖王如來、應供、正遍知，以三摩地住轉輪王形。善男子！我於彼時曾為長者，於彼如來所，承事供養諸佛設食。金剛手！時彼如來說此一字輪王真言，我於彼時捨家趣於非家，以大精進求成就，不捨此身得成持明轉輪聖王，得神通遊於阿迦尼吒天。善男子！我成就無量百千俱胝有情，安立於無上正等菩提，調伏無量百千難調有情，次第皆得成等正覺。善男子！當知此不思議輪王佛頂，大威德大精進勇健，百劫不能具說，我今少分說，於後五濁世應廣顯揚宣布於堅固有情淨信大乘者，其人則持一切如來祕密。善男子！此一字輪王，一切如來祕密，一切如來堅實，一切如來最勝，一切如來加持三摩地為真實，一切三摩地上上，等同如來最勝三摩地，令一切菩薩生奇特三摩地，顯示一切如來，令諸菩薩不能思惟校量。善男子！我略說如來自住此真言形。善男子！我於中說一切印加持大輪王廣大擲印相：

「並兩脚立，以左脚大指壓右脚大指，二手從右膝左右旋轉，如金剛舞，漸上至乳，又於兩頰旋轉，至頂上，結根本印，即住尾捨佉立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「並兩脚立，以左脚大指壓右脚大指，二手從右膝左右旋轉，如金剛舞，漸上至乳，又於兩頰旋轉，至頂上，結根本印，即住尾捨佉立。

「纔擲梵天俱魔天， 帝釋摩醯首羅天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「纔擲梵天俱魔天， 帝釋摩醯首羅天，

那羅延天及大眾， 龍藥叉眾及脩羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延天及大眾， 龍藥叉眾及脩羅，

羅剎毘那夜迦等， 一切隨族及鬼眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎毘那夜迦等， 一切隨族及鬼眾，

迷亂悶絕生恐怖， 所有住者天羅剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷亂悶絕生恐怖， 所有住者天羅剎。

住於地下鬼神類， 纔結此印皆馳散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於地下鬼神類， 纔結此印皆馳散。

行者應起悲愍心， 息災念誦除苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者應起悲愍心， 息災念誦除苦惱，

誦心真言結心印， 淨心彼等得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦心真言結心印， 淨心彼等得安樂。

「如是金剛手？擲印有二種，所謂共、不共。此是不共印，我今次說共印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是金剛手？擲印有二種，所謂共、不共。此是不共印，我今次說共印：

「平脚立，舉右脚如舞勢旋轉，結根本印，安於頂上，此名害印。於天魔障難處應用。纔結此印，一切諸魔十方馳散。金剛手！此名共印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「平脚立，舉右脚如舞勢旋轉，結根本印，安於頂上，此名害印。於天魔障難處應用。纔結此印，一切諸魔十方馳散。金剛手！此名共印。」

(夫結擲印，依事法五支成身，想自身如一字輪王，七珍圍遶光明赫奕，難可瞻睹，左手拄右跨，右手持輪，左右阿哩茶鉢羅二合哆哩茶按步，怒目左右顧視，如師子王奮迅，然後住擲印，結印安於頂，即想十二輻金輪隨魔所在方而擲其印；或畫彼魔形，以印向之而擲。後應起慈心作息災法，誦佛母真言，或誦心真言，息災護摩，或作彼形，用牛乳誦佛母真言以灌沐之，令彼安樂，不然累劫作障道因緣) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (夫結擲印，依事法五支成身，想自身如一字輪王，七珍圍遶光明赫奕，難可瞻睹，左手拄右跨，右手持輪，左右阿哩茶鉢羅二合哆哩茶按步，怒目左右顧視，如師子王奮迅，然後住擲印，結印安於頂，即想十二輻金輪隨魔所在方而擲其印；或畫彼魔形，以印向之而擲。後應起慈心作息災法，誦佛母真言，或誦心真言，息災護摩，或作彼形，用牛乳誦佛母真言以灌沐之，令彼安樂，不然累劫作障道因緣)

爾時金剛手菩薩白佛言：「願世尊說易方便。世尊！或有有情下劣精進無勤勇，世尊！彼不能修最勝成就，是故為彼有情住大乘者，說作業易方便。世尊！由如來加持力故，於五濁末時，由此大明王，以少方便治一切毒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩白佛言：「願世尊說易方便。世尊！或有有情下劣精進無勤勇，世尊！彼不能修最勝成就，是故為彼有情住大乘者，說作業易方便。世尊！由如來加持力故，於五濁末時，由此大明王，以少方便治一切毒。」

佛告執金剛：「即前根本印，二風竪合如針，以發動毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告執金剛：「即前根本印，二風竪合如針，以發動毒。

「即前印以二蓋相拄，向下屈搖動，召迷悶毒，然開二蓋便成發遣毒令散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前印以二蓋相拄，向下屈搖動，召迷悶毒，然開二蓋便成發遣毒令散。

「即前根本印，開竪二勝，是令語印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，開竪二勝，是令語印。

「即前根本印，並竪二輪不著蓋頂，令阿尾捨，互搖動令倒，互相繫令語，互相纏令舞，各擲散令無毒。善男子！此明王能作一切事業，其於鬼魅等亦如是作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即前根本印，並竪二輪不著蓋頂，令阿尾捨，互搖動令倒，互相繫令語，互相纏令舞，各擲散令無毒。善男子！此明王能作一切事業，其於鬼魅等亦如是作。」

爾時金剛手祕密主白佛言：「云何持明者結印當於何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手祕密主白佛言：「云何持明者結印當於何處？」

佛告持金剛：「彼應淨澡浴，於閑靜隱密有舍利處，對像前應結；若異此結即被傷損。成就時結遍擲印，於大魔大障難處用，天修羅鬪戰及調伏難調伏有情；若餘處用傷損有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持金剛：「彼應淨澡浴，於閑靜隱密有舍利處，對像前應結；若異此結即被傷損。成就時結遍擲印，於大魔大障難處用，天修羅鬪戰及調伏難調伏有情；若餘處用傷損有情。」

一字奇特佛頂經曼茶羅儀軌品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字奇特佛頂經曼茶羅儀軌品第三

爾時觀自在菩薩摩訶薩，以佛威神之力，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，於世尊前合掌禮已，而白佛言：「我請世尊說真言不思議。世尊！諸佛世尊明王佛頂不思議，設住十地菩薩不能瞻覩，何況餘釋梵護世天等。今請世尊、應供、正遍知，唯願說三昧耶曼茶羅。過去先佛世尊已說，由入此曼茶羅，即成入一切曼茶羅。於此灌頂，於一切曼茶羅得灌頂。於此得印可，於一切曼茶羅得印可。於此得入，超越一切魔道，由見此得解脫一切魔道。由入此得不退轉，於此得灌頂，於一切真言印自在。由入此持金剛攝受，得離一切罪。由入此能堪任一切事業，由入此安樂易方便，能成大明王離一切障難。由入此或善男子或善女人成就無量功德。世尊！我曾為人，修此一字明轉輪王，得無量菩薩三摩地，得不思議如來加持。世尊！我曾憶念，超恒河沙數劫，當彼時有佛，名寶髻如來、應供、正遍知，世界名妙慧。我當彼之時貧匱，以賣柴方便活命。我聞寶髻如來、應供、正遍知彼成就無量功德，於如來前發願，如來皆令成就。我於彼時在家作是思惟：『我今請寶髻如來設飯食。』早起賣柴營辦食飲，往詣世尊請佛飯食。如來受請，我於佛世尊發廣大淨信，奉獻食禮佛已作是願言：『一切眾生勿令貧匱。』彼如來知我信心猛利清淨，謂我言：『善男子！持此一字佛頂輪王。』『廣為我說本教福利。』則彼世尊為我說，我歡喜奉行。我以大精進勤勇，以此身得大明王，得無礙嚴三摩地。世尊！由此三摩地，成就無量百千持明於無上正等菩提。世尊！我當知此如來佛頂不思議如是。佛三十二大人相中，佛頂為最勝。如是一切真言中，此佛頂真言為最勝。如是世尊。天中，佛為無上大師。如是佛頂輪王，一切真言中明王，如是廣大。唯願世尊、如來、應供、正遍知，為我說曼茶羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩，以佛威神之力，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，於世尊前合掌禮已，而白佛言：「我請世尊說真言不思議。世尊！諸佛世尊明王佛頂不思議，設住十地菩薩不能瞻覩，何況餘釋梵護世天等。今請世尊、應供、正遍知，唯願說三昧耶曼茶羅。過去先佛世尊已說，由入此曼茶羅，即成入一切曼茶羅。於此灌頂，於一切曼茶羅得灌頂。於此得印可，於一切曼茶羅得印可。於此得入，超越一切魔道，由見此得解脫一切魔道。由入此得不退轉，於此得灌頂，於一切真言印自在。由入此持金剛攝受，得離一切罪。由入此能堪任一切事業，由入此安樂易方便，能成大明王離一切障難。由入此或善男子或善女人成就無量功德。世尊！我曾為人，修此一字明轉輪王，得無量菩薩三摩地，得不思議如來加持。世尊！我曾憶念，超恒河沙數劫，當彼時有佛，名寶髻如來、應供、正遍知，世界名妙慧。我當彼之時貧匱，以賣柴方便活命。我聞寶髻如來、應供、正遍知彼成就無量功德，於如來前發願，如來皆令成就。我於彼時在家作是思惟：『我今請寶髻如來設飯食。』早起賣柴營辦食飲，往詣世尊請佛飯食。如來受請，我於佛世尊發廣大淨信，奉獻食禮佛已作是願言：『一切眾生勿令貧匱。』彼如來知我信心猛利清淨，謂我言：『善男子！持此一字佛頂輪王。』『廣為我說本教福利。』則彼世尊為我說，我歡喜奉行。我以大精進勤勇，以此身得大明王，得無礙嚴三摩地。世尊！由此三摩地，成就無量百千持明於無上正等菩提。世尊！我當知此如來佛頂不思議如是。佛三十二大人相中，佛頂為最勝。如是一切真言中，此佛頂真言為最勝。如是世尊。天中，佛為無上大師。如是佛頂輪王，一切真言中明王，如是廣大。唯願世尊、如來、應供、正遍知，為我說曼茶羅。」

爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言：「汝大悲者大菩提薩埵，於有情大悲體生，無量大悲有情利益故。大薩埵！汝應諦聽，我略說曼茶羅。一切曼茶羅中王，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽於集會中，一切佛菩薩所遊戲，金剛手大菩薩輪王三昧耶所加持，為諸菩薩三昧耶利益故，由持誦此輪王。善男子！如來於有情作利益，捨末後身得安樂，無沮壞，得大曼茶羅佛頂輪王修行者，一切意願豐足。善男子！先應阿闍梨於大菩提心堅固，於大願決定，常念誦平等戒梵行者，具大悲知恩多聞報恩者，護戒禁者，應畫輪王曼茶羅；異此而教畫者，墮於惡趣。彼應先淨其地，多有花菓處，於山頂金剛座轉法輪等處勝上成就，應畫於東北微下處。其地平正、不鹹鹵、無棘刺骨毛髮爪甲處，離彊石髑髏沙穢黑泥處。若土色好及無如上穢惡，當掘出土却用填築。如地已堅土有餘，即是上處，堪為成就。如土不足，此處不堪，當改覓勝處。驗地已，於如是相貌地，於廣大悅意端嚴樹莊嚴處，具如是功德處，應畫曼茶羅。令童女合白緤縷作五色拼線，或用藕絲不斷續無結類者，或用野麻或用牧牛繩，應用拼地。初起首拼線用心真言一百八遍，令護摩心。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言：「汝大悲者大菩提薩埵，於有情大悲體生，無量大悲有情利益故。大薩埵！汝應諦聽，我略說曼茶羅。一切曼茶羅中王，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽於集會中，一切佛菩薩所遊戲，金剛手大菩薩輪王三昧耶所加持，為諸菩薩三昧耶利益故，由持誦此輪王。善男子！如來於有情作利益，捨末後身得安樂，無沮壞，得大曼茶羅佛頂輪王修行者，一切意願豐足。善男子！先應阿闍梨於大菩提心堅固，於大願決定，常念誦平等戒梵行者，具大悲知恩多聞報恩者，護戒禁者，應畫輪王曼茶羅；異此而教畫者，墮於惡趣。彼應先淨其地，多有花菓處，於山頂金剛座轉法輪等處勝上成就，應畫於東北微下處。其地平正、不鹹鹵、無棘刺骨毛髮爪甲處，離彊石髑髏沙穢黑泥處。若土色好及無如上穢惡，當掘出土却用填築。如地已堅土有餘，即是上處，堪為成就。如土不足，此處不堪，當改覓勝處。驗地已，於如是相貌地，於廣大悅意端嚴樹莊嚴處，具如是功德處，應畫曼茶羅。令童女合白緤縷作五色拼線，或用藕絲不斷續無結類者，或用野麻或用牧牛繩，應用拼地。初起首拼線用心真言一百八遍，令護摩心。真言曰：

「南麼三漫多勃馱南阿鉢囉(二合)底呵多捨娑那南唵怛他孽都瑟尼(二合)沙阿那嚩盧枳多沒馱尼斫羯羅(二合)靺㗚底(二合)吽惹嚩(二合)羅惹嚩(二合)羅馱迦馱迦度那微度那怛囉娑野麼囉逾瑳囉耶訶那訶那伴惹伴惹暗惡屩屩鉢嚨(二合)企尼君吒哩尼阿鉢囉(二合)爾多薩怛囉(二合)馱哩尼吽發娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼三漫多勃馱南阿鉢囉(二合)底呵多捨娑那南唵怛他孽都瑟尼(二合)沙阿那嚩盧枳多沒馱尼斫羯羅(二合)靺㗚底(二合)吽惹嚩(二合)羅惹嚩(二合)羅馱迦馱迦度那微度那怛囉娑野麼囉逾瑳囉耶訶那訶那伴惹伴惹暗惡屩屩鉢嚨(二合)企尼君吒哩尼阿鉢囉(二合)爾多薩怛囉(二合)馱哩尼吽發娑嚩(二合)訶」

「此名輪王心。於曼茶羅中，以壇中先所置香花，加持一百八遍，於壇中獻閼伽已，然後拼一切色，皆用心真言加持。應畫先白，次赤、次黃、次綠、次黑。如是等粉，或用珊瑚金摩尼真珠吠瑠璃等，應錯為末，或用粳朱粉種種染為色和香，如是名色次第。若不得如上色，取赤土、黃土、綠土等用，護自身、護曼茶羅處、護弟子，皆用心真言，一切應作誦持明王心真言。應拼曼茶羅，用隨心加持香水散灑壇上。隨心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名輪王心。於曼茶羅中，以壇中先所置香花，加持一百八遍，於壇中獻閼伽已，然後拼一切色，皆用心真言加持。應畫先白，次赤、次黃、次綠、次黑。如是等粉，或用珊瑚金摩尼真珠吠瑠璃等，應錯為末，或用粳朱粉種種染為色和香，如是名色次第。若不得如上色，取赤土、黃土、綠土等用，護自身、護曼茶羅處、護弟子，皆用心真言，一切應作誦持明王心真言。應拼曼茶羅，用隨心加持香水散灑壇上。隨心真言曰：

「南莫三漫多勃馱南阿鉢囉(二合)底呵多舍娑那南唵阿鉢囉(二合)爾多特(地翼反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南莫三漫多勃馱南阿鉢囉(二合)底呵多舍娑那南唵阿鉢囉(二合)爾多特(地翼反)」

「此名輪王隨心。以此真言，一切方處，塗香、花、燒香、飲食、閼伽等，一一加持而獻，則展線從伊舍那方起首，於中央安羯刺賒盛水、諸種子及藥盛滿，以繒繫項，於四隅展線各兩道枰。若線斷、若亂、若結，用酥以六字辦事真言護摩一百八遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名輪王隨心。以此真言，一切方處，塗香、花、燒香、飲食、閼伽等，一一加持而獻，則展線從伊舍那方起首，於中央安羯刺賒盛水、諸種子及藥盛滿，以繒繫項，於四隅展線各兩道枰。若線斷、若亂、若結，用酥以六字辦事真言護摩一百八遍。真言曰：

「南莫三漫多勃馱南阿鉢囉(二合)底呵多舍娑那南唵吒嚧唵(三合)滿馱娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南莫三漫多勃馱南阿鉢囉(二合)底呵多舍娑那南唵吒嚧唵(三合)滿馱娑嚩(二合)訶」

「誦一百八遍則得息災。若拼不直即身乖和，若線亂即迷惑。執線之時不應𧻙，若𧻙即身疾病。是故漬線之時須良久，令粉汁潤徹，即抨道麁細得勻。四角橛不太麁不太細，令與壇相稱，應釘之。如是等線四方四門，其中央安佛頂輪王，或以佛印，佛左右安煩惱雹法輪。又畫光聚高二佛頂王，亦右左安，及白傘蓋佛頂、勝三佛頂、佛眼、佛毫相、爍吃底(丁移反)牙，應安佛慈火福德明及威德明最勝及商羯梨三部母明。阿難、須菩提鉢及錫杖等，於佛右左次第而畫。外四門左右各應畫佛使者。西門中畫無能勝。并於門界道中畫難陀、烏波難陀二龍王，四門畫持蓮華持金剛。應佛右左畫摩醯首羅并妻。俱尾羅天持持，於一切處門兩邊應置。第三院應取第二院之半，於第三院中畫梵王及諸天、迦樓羅、護世等，及餘天隨意而畫，彼三部本族眷屬亦應畫，一切皆依無能勝壇儀軌(金剛起中說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦一百八遍則得息災。若拼不直即身乖和，若線亂即迷惑。執線之時不應𧻙，若𧻙即身疾病。是故漬線之時須良久，令粉汁潤徹，即抨道麁細得勻。四角橛不太麁不太細，令與壇相稱，應釘之。如是等線四方四門，其中央安佛頂輪王，或以佛印，佛左右安煩惱雹法輪。又畫光聚高二佛頂王，亦右左安，及白傘蓋佛頂、勝三佛頂、佛眼、佛毫相、爍吃底(丁移反)牙，應安佛慈火福德明及威德明最勝及商羯梨三部母明。阿難、須菩提鉢及錫杖等，於佛右左次第而畫。外四門左右各應畫佛使者。西門中畫無能勝。并於門界道中畫難陀、烏波難陀二龍王，四門畫持蓮華持金剛。應佛右左畫摩醯首羅并妻。俱尾羅天持持，於一切處門兩邊應置。第三院應取第二院之半，於第三院中畫梵王及諸天、迦樓羅、護世等，及餘天隨意而畫，彼三部本族眷屬亦應畫，一切皆依無能勝壇儀軌(金剛起中說)。

「畫壇已，應取新瓶底不黑者，令應量，取阿摩羅梢葉插其中。又取俱緣菓安於瓶口上(此土無，隨時取花菓枝葉相兼端正者)，瓶中置諸寶及諸種子，并香水令滿，以細繒帛繫其項，安於壇四角及中央。門皆立剎柱，以時花為鬘莊嚴，并懸幢幡。應置香爐燒沈水香檀香。即阿闍梨於壇側應作護摩，以根本真言，用酥護摩一百八遍，然後迎請。以明王頭頂甲冑自加持身，於一切有情起大悲心，復發菩提心。取金銀或瓦器，盛諸種子及花香水令滿，右膝著地結根本印，應請明王。用心真言依次第，應請天龍藥叉等，即以明王心加持中瓶一百八遍，然後取菩提樹木(此土用夜合木)然火，和三甜，用頭王真言護摩一百八遍。即一一真言各護摩一百八遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畫壇已，應取新瓶底不黑者，令應量，取阿摩羅梢葉插其中。又取俱緣菓安於瓶口上(此土無，隨時取花菓枝葉相兼端正者)，瓶中置諸寶及諸種子，并香水令滿，以細繒帛繫其項，安於壇四角及中央。門皆立剎柱，以時花為鬘莊嚴，并懸幢幡。應置香爐燒沈水香檀香。即阿闍梨於壇側應作護摩，以根本真言，用酥護摩一百八遍，然後迎請。以明王頭頂甲冑自加持身，於一切有情起大悲心，復發菩提心。取金銀或瓦器，盛諸種子及花香水令滿，右膝著地結根本印，應請明王。用心真言依次第，應請天龍藥叉等，即以明王心加持中瓶一百八遍，然後取菩提樹木(此土用夜合木)然火，和三甜，用頭王真言護摩一百八遍。即一一真言各護摩一百八遍。

「頂真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂真言曰：

「南莫三漫多勃馱南阿鉢囉(二合)底訶多舍娑那南唵斫羯囉(二合)靺㗚底(二合)唵吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南莫三漫多勃馱南阿鉢囉(二合)底訶多舍娑那南唵斫羯囉(二合)靺㗚底(二合)唵吽」

「頭真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頭真言曰：

「唵斫羯囉(二合)靺㗚底(二合)吽發娑嚩(二合)訶」(歸命同上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵斫羯囉(二合)靺㗚底(二合)吽發娑嚩(二合)訶」(歸命同上)

「結下上方界真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結下上方界真言曰：

「唵微枳囉拏微特防(去二合)娑尼迦比羅貳嚩哩尼怛囉(二合)娑耶嚩日羅(二合引)吠賖薩帝呶(引)羅特嚩(二合)能(上)瑟吒羅(二合)囉乞沙(二合)𤚥發」(歸命同頂真言) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵微枳囉拏微特防(去二合)娑尼迦比羅貳嚩哩尼怛囉(二合)娑耶嚩日羅(二合引)吠賖薩帝呶(引)羅特嚩(二合)能(上)瑟吒羅(二合)囉乞沙(二合)𤚥發」(歸命同頂真言)

「甲冑真言(歸命准前)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甲冑真言(歸命准前)：

「唵斫羯囉(二合)靺㗚底(二合)鉢囉(二合)賒弭多囉捺囉(二合引)囉捺囉(二合引)娑(去)薩摩(二合)車盧瑟尼(二合)沙囉乞沙(二合)囉乞沙(二合)𤚥吽發娑縛(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵斫羯囉(二合)靺㗚底(二合)鉢囉(二合)賒弭多囉捺囉(二合引)囉捺囉(二合引)娑(去)薩摩(二合)車盧瑟尼(二合)沙囉乞沙(二合)囉乞沙(二合)𤚥吽發娑縛(二合)訶」

「牆真言(歸命准前)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牆真言(歸命准前)：

「噁(引)莫壑」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「噁(引)莫壑」

「如是如前說印，隨事業應用之，一切真言天明，用根本真言安立，則於世尊聖眾作食飲，隨力供養，禮一切佛菩薩五輪著地，以香泥塗手，結大三昧耶印示之——二手虛心合掌，諸度各微屈如芙蓉，名如來族三昧耶印——然後一一誦一百八遍，心真言亦誦。旋遶曼茶羅，啟白聖眾：『我所不應作而作，所有過犯儀軌加減，唯願聖眾捨過。』如是第二第三亦如是說。弟子已受戒者，於真言法生淨信者，已發菩提心者，於三寶淨信者，弟子有如是德者，應令入，入者限七八。若欲入曼茶羅，淨澡浴遍身塗香令設誓，若越三昧耶或有愚癡者，墮於無間地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是如前說印，隨事業應用之，一切真言天明，用根本真言安立，則於世尊聖眾作食飲，隨力供養，禮一切佛菩薩五輪著地，以香泥塗手，結大三昧耶印示之——二手虛心合掌，諸度各微屈如芙蓉，名如來族三昧耶印——然後一一誦一百八遍，心真言亦誦。旋遶曼茶羅，啟白聖眾：『我所不應作而作，所有過犯儀軌加減，唯願聖眾捨過。』如是第二第三亦如是說。弟子已受戒者，於真言法生淨信者，已發菩提心者，於三寶淨信者，弟子有如是德者，應令入，入者限七八。若欲入曼茶羅，淨澡浴遍身塗香令設誓，若越三昧耶或有愚癡者，墮於無間地獄。

「『汝等善男子應常護持三昧耶如是。』為弟子告三昧耶，以繒帛覆面，結三昧耶印令稱心真言，令擲花，所於彼上花落，即定其部族。如是引弟子已，一一為弟子誦根本真言，以酥護摩一百八遍，如是作已應告三昧耶：『汝等於真言行當勤修，於大乘不應生疑惑，一切天不應輕賤，佛教中不應疑惑。』弟子等於阿闍梨殊勝捨，施供養捨己身，應受轉輪王佛頂。阿闍梨於彼無悋心、非愍心，印契及真言應教授，即從此已後成就者，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，及一切有情不能惱害，於一切真言成就，必能堪任得不退轉，入一切菩薩位，一切天不能沮壞，則成入一切世間出世間曼茶羅三昧耶，一切天皆知。如是善男子成就菩提者，則得悉地，持金剛之所加持，隨行安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等善男子應常護持三昧耶如是。』為弟子告三昧耶，以繒帛覆面，結三昧耶印令稱心真言，令擲花，所於彼上花落，即定其部族。如是引弟子已，一一為弟子誦根本真言，以酥護摩一百八遍，如是作已應告三昧耶：『汝等於真言行當勤修，於大乘不應生疑惑，一切天不應輕賤，佛教中不應疑惑。』弟子等於阿闍梨殊勝捨，施供養捨己身，應受轉輪王佛頂。阿闍梨於彼無悋心、非愍心，印契及真言應教授，即從此已後成就者，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，及一切有情不能惱害，於一切真言成就，必能堪任得不退轉，入一切菩薩位，一切天不能沮壞，則成入一切世間出世間曼茶羅三昧耶，一切天皆知。如是善男子成就菩提者，則得悉地，持金剛之所加持，隨行安樂。

「我略說此儀則，次第應作一切曼茶羅王一字頂輪王所稱說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我略說此儀則，次第應作一切曼茶羅王一字頂輪王所稱說。」

爾時曼殊室利童真菩薩白佛言：「世尊！云何為阿闍梨？云何灌頂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時曼殊室利童真菩薩白佛言：「世尊！云何為阿闍梨？云何灌頂？」

時世尊讚歎：「善哉！善哉妙聲！善哉妙音！若有欲受灌頂者，於阿闍梨比前兩倍應施，應施雙緤，應施金銀熟銅器滿盛諸種子及藥香水，則阿闍梨對曼茶羅前四方塗作曼茶羅，以白粉三肘量，畫蓮華於上安師子座。受灌頂者坐已，持蓋及拂誦吉慶聲讚揚，取中瓶加持一百八遍，令弟子結佛頂印安於頭上。阿闍梨自令弟子灌頂，吹螺擊鼓作諸音聲，如國王受灌頂。阿闍梨應以右手執弟子手，引入曼茶羅，於一切佛菩薩奉獻弟子，令弟子於佛菩薩請印可。阿闍梨為弟子告諸佛，作如是言：『世尊！此弟子我灌頂已，此善男子從今已往，以無希望悲愍心，哀愍一切有情，應畫一切世間出世間曼茶羅，如說應作，如是一切曼茶羅儀軌應加行。』如是灌頂者，即為阿闍梨，入一切菩提道，如是於菩薩行行時，得無量功德果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊讚歎：「善哉！善哉妙聲！善哉妙音！若有欲受灌頂者，於阿闍梨比前兩倍應施，應施雙緤，應施金銀熟銅器滿盛諸種子及藥香水，則阿闍梨對曼茶羅前四方塗作曼茶羅，以白粉三肘量，畫蓮華於上安師子座。受灌頂者坐已，持蓋及拂誦吉慶聲讚揚，取中瓶加持一百八遍，令弟子結佛頂印安於頭上。阿闍梨自令弟子灌頂，吹螺擊鼓作諸音聲，如國王受灌頂。阿闍梨應以右手執弟子手，引入曼茶羅，於一切佛菩薩奉獻弟子，令弟子於佛菩薩請印可。阿闍梨為弟子告諸佛，作如是言：『世尊！此弟子我灌頂已，此善男子從今已往，以無希望悲愍心，哀愍一切有情，應畫一切世間出世間曼茶羅，如說應作，如是一切曼茶羅儀軌應加行。』如是灌頂者，即為阿闍梨，入一切菩提道，如是於菩薩行行時，得無量功德果報。」

一字奇特佛頂經先行品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字奇特佛頂經先行品第四

爾時金剛手祕密主菩薩摩訶薩，從座而起偏袒右肩，合掌禮佛白佛言：「世尊印可我，於一切真言得灌頂，於一切如來持祕密。世尊於菩薩大集會，為修真言行者，及為我及一切有情，哀愍利益一切大眾。唯願說佛頂轉輪王教方便，或有當來後世人，利益安樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手祕密主菩薩摩訶薩，從座而起偏袒右肩，合掌禮佛白佛言：「世尊印可我，於一切真言得灌頂，於一切如來持祕密。世尊於菩薩大集會，為修真言行者，及為我及一切有情，哀愍利益一切大眾。唯願說佛頂轉輪王教方便，或有當來後世人，利益安樂故。」

時世尊告金剛手祕密主言：「善哉，善哉！祕密主！汝能如是利益，作如是問。汝應諦聽我今說。祕密主！此無障礙如來頂一切明真言王三昧耶隨入儀軌灌頂儀已說，我今譬喻。祕密主！如如來於天世有情勝為上上。善男子！此轉輪王佛頂，一切真言中為最勝，一切真言王中為上上。如是先事儀軌，即成成就儀。先當說畫像儀，由纔見此像，修一切真言於一切教成就堪任；由纔見此，解脫一切罪，一切世間出世間真言皆得流通；由纔見此，持金剛攝受；由纔見此，遠離一切障毘那夜迦；由纔見此，十八大教王安樂易得成就；由纔見此，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等咸禮敬……乃至略說，善男子！由纔見此，一切世間出世間一切明教中所說句義皆得成就。見一切世間出世間真言明上上，此佛頂一切佛頂中為主宰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊告金剛手祕密主言：「善哉，善哉！祕密主！汝能如是利益，作如是問。汝應諦聽我今說。祕密主！此無障礙如來頂一切明真言王三昧耶隨入儀軌灌頂儀已說，我今譬喻。祕密主！如如來於天世有情勝為上上。善男子！此轉輪王佛頂，一切真言中為最勝，一切真言王中為上上。如是先事儀軌，即成成就儀。先當說畫像儀，由纔見此像，修一切真言於一切教成就堪任；由纔見此，解脫一切罪，一切世間出世間真言皆得流通；由纔見此，持金剛攝受；由纔見此，遠離一切障毘那夜迦；由纔見此，十八大教王安樂易得成就；由纔見此，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等咸禮敬……乃至略說，善男子！由纔見此，一切世間出世間一切明教中所說句義皆得成就。見一切世間出世間真言明上上，此佛頂一切佛頂中為主宰。

「我今說畫象。童女撚線不割截，如勇士交易，織師受齋戒應織緤，頓方三肘，先以五淨洗，後以栴檀香水洗，於壁塗香掁所畫像緤。面向東對前安瓶底不黑者，盛滿香水及一切寶藥，廣大供養於一切佛菩薩。三時燒沈水香，其畫師淨信三寶不信餘天者，極嚴毅受八戒，敷茅寢息，身著白衣，三時澡浴三時換衣。如是畫人不放逸者，應畫聖者從大海踊起須彌盧山王，四寶所成，於上坐白蓮華，身白金色，正受一切三摩地最勝王三摩地結跏趺坐，從一切身遍滿出輪，熾盛光明。於上應畫山峯，其峯以種種寶成。持誦者在佛右邊，本色形持香爐，觀如來面，右膝著地。下應畫蓮華池，從佛頂出光明，其光青黃赤白，則此像安於寂靜處，不急躁、聖默、節食，依真言、契經、毘尼等，不應放逸。於一切受苦有情生悲愍心，以智眼善攝諸根，心不散動意常等引，遠離一切愆過及為遮諸障難，不應食魚肉等，不異作意，淨信三寶現前敬信，矜愍一切有情，於成就發大菩提願意。三時澡浴著新淨衣，閑靜無人於大河或山，身口心不疲倦，一切時於佛世尊作廣大供養。於圓月晝夜不食，從白月一日起首，或食菜、或食穬麥、或乞食、或飲水、或食粆，誦八洛叉作先事法。若欲成就安善那，勇士交易買掃尾蘭安善那一兩，令婆羅門童女以五淨洗。面向北研，以右指撚為丸(用雨水和，撚時以蠟塗指面，帖以竹膜，然撚之作丸。若丸有指文即不成就)，作四丸以蓮華葉盛覆之陰乾，然後安佛前，依護摩儀軌燃柴，作一千三波多。作已即於有舍利塔。或於像前廣大供養，燒波羅奢木八日護摩，塗一小曼茶羅。四方安護於第二重曼茶羅，以白芥子警覺於第三重曼茶羅，有伴無伴廣大供養真言作加護。面向東敷茅坐，於三菩提葉上安藥器，以四菩提葉覆。以右手按藥器念誦，乃至暖、煙、焰。若初位成就用點眼，持誦者所見人及彼人見持誦者皆得敬愛。第二位成就，力敵千象行如風，壽命五百年竊十分之一，諸持明不敢陵突。第三位成就，身如初日暉寶莊嚴，壽命中劫，餘類持明仙不敢輕慢，倨傲於輪王起七風而行。如是素路旦善那、雌黃、雄黃等三種成就，所獲悉地皆同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說畫象。童女撚線不割截，如勇士交易，織師受齋戒應織緤，頓方三肘，先以五淨洗，後以栴檀香水洗，於壁塗香掁所畫像緤。面向東對前安瓶底不黑者，盛滿香水及一切寶藥，廣大供養於一切佛菩薩。三時燒沈水香，其畫師淨信三寶不信餘天者，極嚴毅受八戒，敷茅寢息，身著白衣，三時澡浴三時換衣。如是畫人不放逸者，應畫聖者從大海踊起須彌盧山王，四寶所成，於上坐白蓮華，身白金色，正受一切三摩地最勝王三摩地結跏趺坐，從一切身遍滿出輪，熾盛光明。於上應畫山峯，其峯以種種寶成。持誦者在佛右邊，本色形持香爐，觀如來面，右膝著地。下應畫蓮華池，從佛頂出光明，其光青黃赤白，則此像安於寂靜處，不急躁、聖默、節食，依真言、契經、毘尼等，不應放逸。於一切受苦有情生悲愍心，以智眼善攝諸根，心不散動意常等引，遠離一切愆過及為遮諸障難，不應食魚肉等，不異作意，淨信三寶現前敬信，矜愍一切有情，於成就發大菩提願意。三時澡浴著新淨衣，閑靜無人於大河或山，身口心不疲倦，一切時於佛世尊作廣大供養。於圓月晝夜不食，從白月一日起首，或食菜、或食穬麥、或乞食、或飲水、或食粆，誦八洛叉作先事法。若欲成就安善那，勇士交易買掃尾蘭安善那一兩，令婆羅門童女以五淨洗。面向北研，以右指撚為丸(用雨水和，撚時以蠟塗指面，帖以竹膜，然撚之作丸。若丸有指文即不成就)，作四丸以蓮華葉盛覆之陰乾，然後安佛前，依護摩儀軌燃柴，作一千三波多。作已即於有舍利塔。或於像前廣大供養，燒波羅奢木八日護摩，塗一小曼茶羅。四方安護於第二重曼茶羅，以白芥子警覺於第三重曼茶羅，有伴無伴廣大供養真言作加護。面向東敷茅坐，於三菩提葉上安藥器，以四菩提葉覆。以右手按藥器念誦，乃至暖、煙、焰。若初位成就用點眼，持誦者所見人及彼人見持誦者皆得敬愛。第二位成就，力敵千象行如風，壽命五百年竊十分之一，諸持明不敢陵突。第三位成就，身如初日暉寶莊嚴，壽命中劫，餘類持明仙不敢輕慢，倨傲於輪王起七風而行。如是素路旦善那、雌黃、雄黃等三種成就，所獲悉地皆同。

「又法，若欲成就金剛杵，取霹靂木十六指作金剛杵，圓月內三日三夜不食，於佛菩薩作廣大供養。具杵獻佛，種種食飲供養佛，然後將金剛杵往於奢摩奢那。取東流河兩邊土和以五淨，一肘量作窣堵波，對前依儀軌供養。取奢摩奢那灰，於塔前作金剛杵形，安金剛杵於上，以手按上念誦，乃至乞食時澡浴取彼杵入乞食。得已分食供養佛，然後自食護身，或有伴或無伴，二手按其杵上念誦，乃至三種成就。初位成就見彼及彼見持金剛杵者皆得敬愛。第二位成就，如牛埃塵高飛騰而行，力敵九千象奔走如風，竊六分之一所求自在，能鉤召，身有光耀得大威德。第三位成就，身如初日暉壽命一萬歲，倨傲於輪王持金剛杵遊行，如是蓮華輪三戟叉鉞斧等，所求悉地成就皆同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲成就金剛杵，取霹靂木十六指作金剛杵，圓月內三日三夜不食，於佛菩薩作廣大供養。具杵獻佛，種種食飲供養佛，然後將金剛杵往於奢摩奢那。取東流河兩邊土和以五淨，一肘量作窣堵波，對前依儀軌供養。取奢摩奢那灰，於塔前作金剛杵形，安金剛杵於上，以手按上念誦，乃至乞食時澡浴取彼杵入乞食。得已分食供養佛，然後自食護身，或有伴或無伴，二手按其杵上念誦，乃至三種成就。初位成就見彼及彼見持金剛杵者皆得敬愛。第二位成就，如牛埃塵高飛騰而行，力敵九千象奔走如風，竊六分之一所求自在，能鉤召，身有光耀得大威德。第三位成就，身如初日暉壽命一萬歲，倨傲於輪王持金剛杵遊行，如是蓮華輪三戟叉鉞斧等，所求悉地成就皆同。

「又法，欲成就指，先作先事法，取不滿脺孩子頭指，如前法作窣堵波，就於奢摩奢那廣大供養。敷茅面向東坐，其指獻佛已以手按之，乃至放光燈焰增盛，則如意結護，盡一夜念誦，乃至晨朝用其指招則敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲成就指，先作先事法，取不滿脺孩子頭指，如前法作窣堵波，就於奢摩奢那廣大供養。敷茅面向東坐，其指獻佛已以手按之，乃至放光燈焰增盛，則如意結護，盡一夜念誦，乃至晨朝用其指招則敬愛。

「又法，三日三夜不食念誦，對佛前作曼茶羅，然酥燈供養燒，敷茅而坐，取子母同色牛乳，盛以瓦器加持一千八遍，以灰結壇界。晨朝澡浴誦真言，抨乳取生酥，佛前廣供養，燒酥燈誦真言。用前所抨之酥作人形像，安於七枚菩提葉上，對像前加持念誦，乃至微動，取此酥所觸皆得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，三日三夜不食念誦，對佛前作曼茶羅，然酥燈供養燒，敷茅而坐，取子母同色牛乳，盛以瓦器加持一千八遍，以灰結壇界。晨朝澡浴誦真言，抨乳取生酥，佛前廣供養，燒酥燈誦真言。用前所抨之酥作人形像，安於七枚菩提葉上，對像前加持念誦，乃至微動，取此酥所觸皆得敬愛。

「又法，用前法取龍花蘂末作人形，取香瓦器安之加持一百八遍，所觸所思皆得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，用前法取龍花蘂末作人形，取香瓦器安之加持一百八遍，所觸所思皆得敬愛。

「又法，用前法燒牛膝苗莖護摩，所求財利皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，用前法燒牛膝苗莖護摩，所求財利皆得。

「又法，於牛欄中對佛像前作一窣堵波，高一肘，依法供養，燒安悉香護摩十萬遍，得一千牛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於牛欄中對佛像前作一窣堵波，高一肘，依法供養，燒安悉香護摩十萬遍，得一千牛。

「又法，用前法取白膠香和酥，護摩十萬遍，得十二最勝村。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，用前法取白膠香和酥，護摩十萬遍，得十二最勝村。

「又法，用前法取蓮華，塗檀香一千枚獻佛，即得城邑主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，用前法取蓮華，塗檀香一千枚獻佛，即得城邑主。

「又法，用前法燒安悉香，以千萬瞻蔔花獻佛，得金一千兩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，用前法燒安悉香，以千萬瞻蔔花獻佛，得金一千兩。

「又法，取有蘂花十萬獻佛，得白緤一十張，如是一切花隨色得緤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取有蘂花十萬獻佛，得白緤一十張，如是一切花隨色得緤。

「又法，取奢摩奢那灰，於滿月晝夜不食，取無名指嚕地囉和作彼人形，左脚踏念誦一千遍，并種族皆得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，取奢摩奢那灰，於滿月晝夜不食，取無名指嚕地囉和作彼人形，左脚踏念誦一千遍，并種族皆得敬愛。

「又法，欲求婚，取稻花和酥蜜酪，護摩一千八遍，稱其女名念誦，即隨所願；如不隨，彼必終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，欲求婚，取稻花和酥蜜酪，護摩一千八遍，稱其女名念誦，即隨所願；如不隨，彼必終。

「又法，粳米粉作人形，以苦油於當心盛滿，以鐵籤刺，以芥子油塗，取賒摩賒那火炙之，念誦一千八遍，一日間即令男女敬愛、二日毘舍王、三日沙門婆羅門皆敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，粳米粉作人形，以苦油於當心盛滿，以鐵籤刺，以芥子油塗，取賒摩賒那火炙之，念誦一千八遍，一日間即令男女敬愛、二日毘舍王、三日沙門婆羅門皆敬愛。

「我今說未成就事業，取牛黃加持七遍洗面，若見者皆敬愛。若用點額，若見彼人及彼見者皆得敬愛。於賊中作意念誦，皆得解脫。若彼人作法損壞自持真言者，用粳米、稻穀、白俱那衛花、白芥子，作本尊形，以左手按上念誦一千遍，一切真言即不損壞。若欲除寒熱病，取山耳花加持一百八遍燒，設鬼瘧亦得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說未成就事業，取牛黃加持七遍洗面，若見者皆敬愛。若用點額，若見彼人及彼見者皆得敬愛。於賊中作意念誦，皆得解脫。若彼人作法損壞自持真言者，用粳米、稻穀、白俱那衛花、白芥子，作本尊形，以左手按上念誦一千遍，一切真言即不損壞。若欲除寒熱病，取山耳花加持一百八遍燒，設鬼瘧亦得除差。

「又法，佉陀羅木護摩一百八遍，除一切鬼魅。又加持灰七遍，遮他真言，誦一遍以水灑即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，佉陀羅木護摩一百八遍，除一切鬼魅。又加持灰七遍，遮他真言，誦一遍以水灑即解。

「又蛇咬人，畫蛇形，把刀誦一遍割一下，其所咬人蛇即來，以其刀左旋即成發遣，并歸命誦真言加二吽字，即禁止蛇，並歸命加吽字誦真言即成解。加二發吒誦真言以左大指畫地，所咬人蛇即來。去發吒字誦二十一遍以手觸額，其所被嚙人即起。加持二十一遍以水灑頭上如輪旋轉，兼發吒誦二十一遍，取水當鼻加持散四方，即往於本居取水依前加持，覆擲於地復來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又蛇咬人，畫蛇形，把刀誦一遍割一下，其所咬人蛇即來，以其刀左旋即成發遣，并歸命誦真言加二吽字，即禁止蛇，並歸命加吽字誦真言即成解。加二發吒誦真言以左大指畫地，所咬人蛇即來。去發吒字誦二十一遍以手觸額，其所被嚙人即起。加持二十一遍以水灑頭上如輪旋轉，兼發吒誦二十一遍，取水當鼻加持散四方，即往於本居取水依前加持，覆擲於地復來。

「又以俱那衛枝，并發吒字誦打地，鬼魅作聲，并歸命誦右手觸，即得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以俱那衛枝，并發吒字誦打地，鬼魅作聲，并歸命誦右手觸，即得除愈。

「又除歸命誦二十一遍，用摩奴沙骨作橛，稱彼人名隨地釘之，其摩奴沙即病鬼魅壞亂。以髮作繩繫其橛，誦一遍拔之，即得如故。又去發吒字，取安悉香作丸燒，念誦一百八遍，稱彼名，或囉惹類即成鉤召。燒白膠香誦二十一遍即得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又除歸命誦二十一遍，用摩奴沙骨作橛，稱彼人名隨地釘之，其摩奴沙即病鬼魅壞亂。以髮作繩繫其橛，誦一遍拔之，即得如故。又去發吒字，取安悉香作丸燒，念誦一百八遍，稱彼名，或囉惹類即成鉤召。燒白膠香誦二十一遍即得解。

「又一字佛頂輪王真言，兼發吒字書於絹素，又樺皮上安於幢上，兩軍即以禁止於他，即以此幢引前，即其軍皆逼惱不安。掬水誦七遍散四方，幢却引來即得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又一字佛頂輪王真言，兼發吒字書於絹素，又樺皮上安於幢上，兩軍即以禁止於他，即以此幢引前，即其軍皆逼惱不安。掬水誦七遍散四方，幢却引來即得安隱。

「又欲除箭，取油加持二十一遍塗上，箭即出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲除箭，取油加持二十一遍塗上，箭即出。

「又除發吒字，難產婦人加持水或油，與飲及塗，即易產。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又除發吒字，難產婦人加持水或油，與飲及塗，即易產。

「又加持土塊一遍，畫彼人形，安於口上，即禁其纔說，及論議得勝。欲解，并發吒字加持薑石安於上即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又加持土塊一遍，畫彼人形，安於口上，即禁其纔說，及論議得勝。欲解，并發吒字加持薑石安於上即解。

「又加持白芥子一百八遍即成鉤召，以掬水加持七遍散之即成發遣，此一字佛頂輪王無障礙依一切教相應作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又加持白芥子一百八遍即成鉤召，以掬水加持七遍散之即成發遣，此一字佛頂輪王無障礙依一切教相應作法。

「又法，作先事法，於河岸或一樹或山間或池側，或有助伴或無助伴，乞食寂默慈心相應，三時說罪意常勇健無怯弱，心常樂捨施，自作灌頂作加護被甲結方隅壇界，以真言水灑衣塗香花鬘燒香飲食燈明真言，迎請奉送等一切時作，誦十萬遍則終竟。作先事之後，若忿怒視他，彼皆癲癎所持，則得狂亂身不自在。若復念誦瞻視，則身上瘡疱被燒則至死，此是無礙。或以右脚頭指捺地而誦，則剎那頃從空雨火，一切處大燒；然起慈心念誦則解。如是忿怒誦摧他軍，能生一切病，令驅擯殺害枯竭迷亂狂惑癲癎魅瘧所持支分斷及逼惱。若如此誦，一切不空皆得成就。若起淨意慈心誦，即皆得止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，作先事法，於河岸或一樹或山間或池側，或有助伴或無助伴，乞食寂默慈心相應，三時說罪意常勇健無怯弱，心常樂捨施，自作灌頂作加護被甲結方隅壇界，以真言水灑衣塗香花鬘燒香飲食燈明真言，迎請奉送等一切時作，誦十萬遍則終竟。作先事之後，若忿怒視他，彼皆癲癎所持，則得狂亂身不自在。若復念誦瞻視，則身上瘡疱被燒則至死，此是無礙。或以右脚頭指捺地而誦，則剎那頃從空雨火，一切處大燒；然起慈心念誦則解。如是忿怒誦摧他軍，能生一切病，令驅擯殺害枯竭迷亂狂惑癲癎魅瘧所持支分斷及逼惱。若如此誦，一切不空皆得成就。若起淨意慈心誦，即皆得止息。

「又法，若欲成就者，於神通月分於河交會處，作緣生胎藏窣堵波。於塔前安像，或飲水食粆，遏伽木搵酥燒護摩十萬遍即地動，盡於其地主內，或流星或隱自在雲雨，得大伏藏見光明，意樂轉依壽命一劫，一切有情不能沮壞，為大明王一切方熾盛。若見能普遍入一切，此成就像法不應少勇志者作，不應少慧無悲者作，不應雜穢不積集資糧者作，不應輕毀尊師麁惡語欺誑散動心及不見曼茶羅者、多營作務者、希望作事者作。若有離如是惡者，如是功德不久當成就。若異如前作者，則癲狂不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲成就者，於神通月分於河交會處，作緣生胎藏窣堵波。於塔前安像，或飲水食粆，遏伽木搵酥燒護摩十萬遍即地動，盡於其地主內，或流星或隱自在雲雨，得大伏藏見光明，意樂轉依壽命一劫，一切有情不能沮壞，為大明王一切方熾盛。若見能普遍入一切，此成就像法不應少勇志者作，不應少慧無悲者作，不應雜穢不積集資糧者作，不應輕毀尊師麁惡語欺誑散動心及不見曼茶羅者、多營作務者、希望作事者作。若有離如是惡者，如是功德不久當成就。若異如前作者，則癲狂不成就。

「又法，若欲麼囉謗毀菩薩藏，及發菩提心加行謗佛教者，於像前，或人髑髏前，以人髑髏末作彼人形，面向北於賒摩賒那、或於河或於池乞食寂默，忿怒其形以左脚踏，以小指剌誦七日，日三時，即被大瘧所持，遍身瘡疱至死受疼痛，即見吃哩爹，如大指節熾盛火焰，如金光明聚，以指期剋作欲吞勢，遍諸方以聲告：『某甲使我來為令害汝。』作如是語時，彼見已即吐血而死。若於佛法生淨信則息，忿怒若息，忿怒生慈心，即持明者急速以香水灌沐佛像念誦起慈心，須臾頃以水灑，其疼痛燒然皆得止息復得如故。善男子！菩薩以方便，於損三寶者應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若欲麼囉謗毀菩薩藏，及發菩提心加行謗佛教者，於像前，或人髑髏前，以人髑髏末作彼人形，面向北於賒摩賒那、或於河或於池乞食寂默，忿怒其形以左脚踏，以小指剌誦七日，日三時，即被大瘧所持，遍身瘡疱至死受疼痛，即見吃哩爹，如大指節熾盛火焰，如金光明聚，以指期剋作欲吞勢，遍諸方以聲告：『某甲使我來為令害汝。』作如是語時，彼見已即吐血而死。若於佛法生淨信則息，忿怒若息，忿怒生慈心，即持明者急速以香水灌沐佛像念誦起慈心，須臾頃以水灑，其疼痛燒然皆得止息復得如故。善男子！菩薩以方便，於損三寶者應作。

「又法，作先事法，思惟利益一切有情，離著無怖畏不怯弱勇健不下劣心持八戒得灌頂者，知三昧耶常修念如來并菩薩聲聞，說罪隨喜者，安像於賒摩賒那，身著赤衣，以賒摩賒那花莊嚴身及頭，及食賒摩賒那食，住念無限念誦，不失念護方隅甲冑牆等儀軌。如是念誦，初七日見恐怖惡形牙鹺熾然竪髮，或一足、兩足、三足、兩臂、三臂、四臂、或八臂、或兩頭、三頭、四頭，則持明者忿怒誦，其時如大風吹大雲，即四方馳散，即起慈心。第二七日即有女人現，悅意端正瓔珞嚴身，示現可愛色，見已念誦起慈心作不淨觀即滅不現。第三七日即見毘那夜迦惡形羅剎，作寂靜來，來已作是言：『我作何為？』修行者作是言：『為奉教則為使者，所使令皆依教成辦。』其魔若作忿怒心觀修行者則滅壞。夫作先事者，於河或蓮華池，或一樹或大花園而作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，作先事法，思惟利益一切有情，離著無怖畏不怯弱勇健不下劣心持八戒得灌頂者，知三昧耶常修念如來并菩薩聲聞，說罪隨喜者，安像於賒摩賒那，身著赤衣，以賒摩賒那花莊嚴身及頭，及食賒摩賒那食，住念無限念誦，不失念護方隅甲冑牆等儀軌。如是念誦，初七日見恐怖惡形牙鹺熾然竪髮，或一足、兩足、三足、兩臂、三臂、四臂、或八臂、或兩頭、三頭、四頭，則持明者忿怒誦，其時如大風吹大雲，即四方馳散，即起慈心。第二七日即有女人現，悅意端正瓔珞嚴身，示現可愛色，見已念誦起慈心作不淨觀即滅不現。第三七日即見毘那夜迦惡形羅剎，作寂靜來，來已作是言：『我作何為？』修行者作是言：『為奉教則為使者，所使令皆依教成辦。』其魔若作忿怒心觀修行者則滅壞。夫作先事者，於河或蓮華池，或一樹或大花園而作。」