五佛頂三昧陀羅尼經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五佛頂三昧陀羅尼經卷第四

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

五頂王修證悉地品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五頂王修證悉地品第九

爾時，釋迦牟尼世尊於是之時為未來世一切有情復觀大眾，謂金剛密迹首言：「於當來世，多有下劣精進頑愚有情，心耽渾垢，下行下見，不能成就無上大法。若有淨信純直有情，愛樂呪法，發菩提心，行常直正，具精進者，密迹！我為此人略說此頂輪王無量殊勝功德威力。是諸如來、大菩薩等所讚導處，亦是無量佛三摩地門所出生處，能令超過一切魔界，示大如來色身，摧破一切惡天、龍、藥叉、羅剎諸惡法，心伏恭敬，所有諸佛、菩薩、金剛、諸天呪法悉攝此中，我於無量百千俱胝劫讚說此呪亦不能盡。是頂王呪，過去一切如來為彼有情已教說示我，亦曾於過去無量百千佛所親聽受得此頂王法，是今得為釋眾中尊，亦為今當說是呪法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼世尊於是之時為未來世一切有情復觀大眾，謂金剛密迹首言：「於當來世，多有下劣精進頑愚有情，心耽渾垢，下行下見，不能成就無上大法。若有淨信純直有情，愛樂呪法，發菩提心，行常直正，具精進者，密迹！我為此人略說此頂輪王無量殊勝功德威力。是諸如來、大菩薩等所讚導處，亦是無量佛三摩地門所出生處，能令超過一切魔界，示大如來色身，摧破一切惡天、龍、藥叉、羅剎諸惡法，心伏恭敬，所有諸佛、菩薩、金剛、諸天呪法悉攝此中，我於無量百千俱胝劫讚說此呪亦不能盡。是頂王呪，過去一切如來為彼有情已教說示我，亦曾於過去無量百千佛所親聽受得此頂王法，是今得為釋眾中尊，亦為今當說是呪法。

「金剛密迹！若有人精持憶念此頂王呪，則除無量八難怖畏，破諸魔軍，滅諸重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛密迹！若有人精持憶念此頂王呪，則除無量八難怖畏，破諸魔軍，滅諸重罪。

「前所說像隨畫一像，以白檀香泥摩飾壇場，日日三時依法澡浴，著新淨衣，三時供養，三時誦呪，輪結印等，誦頂王呪滿二百萬。乃候三月白月一日，採持惹底延花，當畫像上繫為傘蓋，正於像前莊嚴三肘壇，摩以白檀香泥塗摩壇面。乃復持以種種塗香、末香、燒香、蘇燈、香水、飲食、花等，壇上布列如法獻供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前所說像隨畫一像，以白檀香泥摩飾壇場，日日三時依法澡浴，著新淨衣，三時供養，三時誦呪，輪結印等，誦頂王呪滿二百萬。乃候三月白月一日，採持惹底延花，當畫像上繫為傘蓋，正於像前莊嚴三肘壇，摩以白檀香泥塗摩壇面。乃復持以種種塗香、末香、燒香、蘇燈、香水、飲食、花等，壇上布列如法獻供。

「舉月一日誦頂王呪、佛眼呪，三時各誦一千八遍，至十五日，繞壇四面加然蘇燈一千八盞，結金剛座調調誦呪。至後夜，忽於空中聞雷震聲，像現三相——一、花蓋動，二、畫像上放大光明，三、像自動。覩斯相已，心所願求皆得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舉月一日誦頂王呪、佛眼呪，三時各誦一千八遍，至十五日，繞壇四面加然蘇燈一千八盞，結金剛座調調誦呪。至後夜，忽於空中聞雷震聲，像現三相——一、花蓋動，二、畫像上放大光明，三、像自動。覩斯相已，心所願求皆得圓滿。

「若依法精勤誦滿一俱胝數，名下承事供養於佛；若常依法誦二俱胝，名中承事供養佛；滿三俱胝，名上承事供養於佛，證大自在菩薩地住，作法無礙力，能調伏一切天龍八部鬼神——若樂調伏天、龍神者，誦之四遍則各敬伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依法精勤誦滿一俱胝數，名下承事供養於佛；若常依法誦二俱胝，名中承事供養佛；滿三俱胝，名上承事供養於佛，證大自在菩薩地住，作法無礙力，能調伏一切天龍八部鬼神——若樂調伏天、龍神者，誦之四遍則各敬伏。

「隨呪者意，若欲證大菩薩地，當詣海沙潬上、或江河岸、沙潬上，誦呪印塔，塔長一肘，一呪印一塔，隨一一塔前置花、香水、燒香，誦呪滿七俱胝，於最後塔放大光明入呪者身。於斯之時，三千大千一切釋梵天、他化自在天、樂變化天、廣果天、淨居天、色究竟天，及諸天等、并種族天各住於空，雨眾香花，種種歌讚；及諸龍神、藥叉、羅剎、一切鬼神，亦皆會湊散花供養而讚歎之；所有寒氷地獄有情皆得溫適，所有猛火地獄有情皆得涼適。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨呪者意，若欲證大菩薩地，當詣海沙潬上、或江河岸、沙潬上，誦呪印塔，塔長一肘，一呪印一塔，隨一一塔前置花、香水、燒香，誦呪滿七俱胝，於最後塔放大光明入呪者身。於斯之時，三千大千一切釋梵天、他化自在天、樂變化天、廣果天、淨居天、色究竟天，及諸天等、并種族天各住於空，雨眾香花，種種歌讚；及諸龍神、藥叉、羅剎、一切鬼神，亦皆會湊散花供養而讚歎之；所有寒氷地獄有情皆得溫適，所有猛火地獄有情皆得涼適。

「是時呪者得大威德，身證神通，為天中天，身金色相如盛年者，證大智慧，於空自在，以諸天等前後圍繞，騰空自在。其所同伴見作法者，皆得隨從為天仙王，以無量百千呪仙前後圍繞，詣諸佛剎隨心皆至、或處天帝釋宮分座同坐，身貌、威光、精進、智慧，一切天人無有疋者，及證菩薩方便善巧甚深智慧調伏有情，復增壽命無量數劫，見諸如來出現成道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時呪者得大威德，身證神通，為天中天，身金色相如盛年者，證大智慧，於空自在，以諸天等前後圍繞，騰空自在。其所同伴見作法者，皆得隨從為天仙王，以無量百千呪仙前後圍繞，詣諸佛剎隨心皆至、或處天帝釋宮分座同坐，身貌、威光、精進、智慧，一切天人無有疋者，及證菩薩方便善巧甚深智慧調伏有情，復增壽命無量數劫，見諸如來出現成道。」

是時如來重說伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來重說伽他：

「彼不思議天人敬， 斷諸貪垢邪見輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼不思議天人敬， 斷諸貪垢邪見輪，

身及智慧大精進， 當獲神通利有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身及智慧大精進， 當獲神通利有情，

成就輪王證佛地， 得壽天中法勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就輪王證佛地， 得壽天中法勝尊。

「金剛密迹！此成就法，昔寶髻佛為凡夫時修持是頂輪王；此成就法，金剛幢佛、光明自在王佛……，如是無量佛等一一修持。此成就法復有觀世音菩薩、不動處菩薩、曼殊室利菩薩、普賢菩薩……，如是無量大菩薩等皆凡夫時修持此法獲得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛密迹！此成就法，昔寶髻佛為凡夫時修持是頂輪王；此成就法，金剛幢佛、光明自在王佛……，如是無量佛等一一修持。此成就法復有觀世音菩薩、不動處菩薩、曼殊室利菩薩、普賢菩薩……，如是無量大菩薩等皆凡夫時修持此法獲得菩提。

「密迹！如汝往昔因地遇金剛幢如來法欲滅，憐愍有情難作能作、修成佛眼大明呪故，若當來世者亦復如汝，堅固精進，發菩提心，憐慜有情，修此頂王則得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！如汝往昔因地遇金剛幢如來法欲滅，憐愍有情難作能作、修成佛眼大明呪故，若當來世者亦復如汝，堅固精進，發菩提心，憐慜有情，修此頂王則得成就。

「復別修法，應常對觀頂輪王像前誦滿百萬遍，乃於白月十五日加浴清淨，著鮮淨衣，一日一夜不食不語，持以白芥子和水呪一千八遍，像前散灑，周遍八方結為壇界。以諸飲食、香水、花、香布置供養，壇上四面懸諸幡蓋，持好雄黃置一蓮葉上，置壇中心，面東趺坐，呪是雄黃令現三相：若得煖相，即能調伏一切有情；若得煙相，即證安怛陀那大仙；若得光相，持以塗身，證如盛年身金色相，以諸呪仙前後圍繞，壽命一劫，為呪仙中大轉輪王——成就牛黃法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復別修法，應常對觀頂輪王像前誦滿百萬遍，乃於白月十五日加浴清淨，著鮮淨衣，一日一夜不食不語，持以白芥子和水呪一千八遍，像前散灑，周遍八方結為壇界。以諸飲食、香水、花、香布置供養，壇上四面懸諸幡蓋，持好雄黃置一蓮葉上，置壇中心，面東趺坐，呪是雄黃令現三相：若得煖相，即能調伏一切有情；若得煙相，即證安怛陀那大仙；若得光相，持以塗身，證如盛年身金色相，以諸呪仙前後圍繞，壽命一劫，為呪仙中大轉輪王——成就牛黃法亦如是。

「又法，伺候佛神通月，舉白月一日，一出一浴著新淨衣，三時供養，三時懺悔，發願誦呪，啟請諸佛轉大法輪，時則誦頂王一千八遍。如是作法至十五日，加復精潔，一日一夜不食不語，持以新淨僧伽梨衣，或以錫杖、故以鉢盂呪一千八遍置於壇內。復以種種飲食、花、香布設供養，周勤結界擁護於身，面東趺坐，調調誦呪，呪僧伽梨衣令現火焰。呪者覩已，披著身上，即證呪仙騰往佛剎，能現眾身，壽命一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，伺候佛神通月，舉白月一日，一出一浴著新淨衣，三時供養，三時懺悔，發願誦呪，啟請諸佛轉大法輪，時則誦頂王一千八遍。如是作法至十五日，加復精潔，一日一夜不食不語，持以新淨僧伽梨衣，或以錫杖、故以鉢盂呪一千八遍置於壇內。復以種種飲食、花、香布設供養，周勤結界擁護於身，面東趺坐，調調誦呪，呪僧伽梨衣令現火焰。呪者覩已，披著身上，即證呪仙騰往佛剎，能現眾身，壽命一劫。

「又法，佛神通月詣河岸砂潬處，印一肘佛塔滿十萬數，至十四日，如法護身。復於像前廣設供養，坐茅草席，右手持一新淨之劍誦頂王呪，乃令空中出眾語讚、其頂王像上放大光照呪者身，於其空中無量天樂不鼓自鳴，時阿修羅女、及諸呪仙、呪仙種族亦皆集會，無量讚歎。是時呪者即證身通為呪仙王，著諸天服，騰往自在，遊戲佛土，壽命大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，佛神通月詣河岸砂潬處，印一肘佛塔滿十萬數，至十四日，如法護身。復於像前廣設供養，坐茅草席，右手持一新淨之劍誦頂王呪，乃令空中出眾語讚、其頂王像上放大光照呪者身，於其空中無量天樂不鼓自鳴，時阿修羅女、及諸呪仙、呪仙種族亦皆集會，無量讚歎。是時呪者即證身通為呪仙王，著諸天服，騰往自在，遊戲佛土，壽命大劫。

「又法，詣山高勝頂上嚴飾壇界置像，面東結印護身，持以諸藥、種種果子，喫為齋食，勿飲食，誦頂王呪三七遍，乃當持以屍陀林鐵鑄為輪，輻相具足。其作輪匠六根端正，教鑄冶已，將一善伴詣阿修羅窟，於窟門前懸像結壇，以佉陀羅木肘截然火，燒設火食。以白芥子、無樓木葉、黑芥子油如法相和，坐茅草席，右手把輪，一呪一燒滿十萬遍，則破修羅門鎖鑰。二十萬遍時，修羅宮殿則大火然。三十萬遍，則修羅童女而自出現恭敬，白言：『大士！今何作為？願入宮殿，隨所徒伴亦皆隨入，任所使為。』呪者入時勿將伴去。何以故？恐損害故。若入去時，左手把輪，誦呪，直入宮殿中，為修羅尊，修羅宮殿一切財寶悉屬呪者，窟中一切修羅大仙、修羅童女皆僕從。若於世間遊行住者，身亦得證現身，壽命一大劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，詣山高勝頂上嚴飾壇界置像，面東結印護身，持以諸藥、種種果子，喫為齋食，勿飲食，誦頂王呪三七遍，乃當持以屍陀林鐵鑄為輪，輻相具足。其作輪匠六根端正，教鑄冶已，將一善伴詣阿修羅窟，於窟門前懸像結壇，以佉陀羅木肘截然火，燒設火食。以白芥子、無樓木葉、黑芥子油如法相和，坐茅草席，右手把輪，一呪一燒滿十萬遍，則破修羅門鎖鑰。二十萬遍時，修羅宮殿則大火然。三十萬遍，則修羅童女而自出現恭敬，白言：『大士！今何作為？願入宮殿，隨所徒伴亦皆隨入，任所使為。』呪者入時勿將伴去。何以故？恐損害故。若入去時，左手把輪，誦呪，直入宮殿中，為修羅尊，修羅宮殿一切財寶悉屬呪者，窟中一切修羅大仙、修羅童女皆僕從。若於世間遊行住者，身亦得證現身，壽命一大劫。」

五頂王普通成就法護摩品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五頂王普通成就法護摩品第十

爾時，釋迦牟尼如來於是之時入于一切密法光中佛不思議界神變三摩地王，其殑伽沙一切諸佛同是之時亦入一切密法光中不思議界神變三摩地王。是時金剛密迹從座而起，合掌恭敬，遶佛七匝，却住一面，瞻仰如來，目不異顧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來於是之時入于一切密法光中佛不思議界神變三摩地王，其殑伽沙一切諸佛同是之時亦入一切密法光中不思議界神變三摩地王。是時金剛密迹從座而起，合掌恭敬，遶佛七匝，却住一面，瞻仰如來，目不異顧。

是時釋迦牟尼如來與殑伽沙一切如來從三摩地安詳而起，告金剛密迹王：「汝當諦聽一切佛說五頂輪王異呪同法，能示現妙大不思議不廣略法。若有成證，如諸佛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦牟尼如來與殑伽沙一切如來從三摩地安詳而起，告金剛密迹王：「汝當諦聽一切佛說五頂輪王異呪同法，能示現妙大不思議不廣略法。若有成證，如諸佛說。

「密迹！一切頂王通用呪品，我今先說一切頂王最勝三摩地同請喚身呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！一切頂王通用呪品，我今先說一切頂王最勝三摩地同請喚身呪曰：

「『娜麼皤伽伐底(丁禮反)隖瑟膩沙(去)耶翳呬曳呬簿伽畔達摩囉(上)𨴣鉢囉(上)底(丁禮反)縒麼麼(稱名)喝㗚割(二合)儉(引)健馱補澁波度跛末廩隣者慢遮避囉(上二合)乞使(二合)娜跛羅底(二合)歌多末攞播囉(平)訖囉(二合)摩野莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜麼皤伽伐底(丁禮反)隖瑟膩沙(去)耶翳呬曳呬簿伽畔達摩囉(上)𨴣鉢囉(上)底(丁禮反)縒麼麼(稱名)喝㗚割(二合)儉(引)健馱補澁波度跛末廩隣者慢遮避囉(上二合)乞使(二合)娜跛羅底(二合)歌多末攞播囉(平)訖囉(二合)摩野莎訶』

「是諸法，持以白花呪三遍，請召一切諸佛頂王、菩薩、種族壇中會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸法，持以白花呪三遍，請召一切諸佛頂王、菩薩、種族壇中會坐。

「一切供養呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切供養呪曰：

「『娜麼皤伽伐底隖瑟膩沙(去)耶縊(烏以反)麼𤙖(二合)健談補澁跛𤙖(二合)度跛𤙖(二合)嚩𠿳儞跛𤙖(二合)者跛娜跛囉(上二合)底(丁以反)車駕囉車駕囉薩婆步地瑟恥帝達摩囉闍波囉底㰤跢耶莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜麼皤伽伐底隖瑟膩沙(去)耶縊(烏以反)麼𤙖(二合)健談補澁跛𤙖(二合)度跛𤙖(二合)嚩𠿳儞跛𤙖(二合)者跛娜跛囉(上二合)底(丁以反)車駕囉車駕囉薩婆步地瑟恥帝達摩囉闍波囉底㰤跢耶莎訶』

「是一法，若供養時，持以塗香、花、水、燒香、及諸飲食，皆呪三遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法，若供養時，持以塗香、花、水、燒香、及諸飲食，皆呪三遍。

「請火天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請火天呪曰：

「『娜麼皤伽嚩底隖瑟膩沙耶翳呬曳呬帝孺(儒昭反)摩理禰(去)阿䞘(其栗反)娜曳莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜麼皤伽嚩底隖瑟膩沙耶翳呬曳呬帝孺(儒昭反)摩理禰(去)阿䞘(其栗反)娜曳莎訶』

「是一法，燒火食時，誦以三遍，先請火天燒食供養，後乃燒食供養諸佛、菩薩、及諸擁護大士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法，燒火食時，誦以三遍，先請火天燒食供養，後乃燒食供養諸佛、菩薩、及諸擁護大士。

「發遣火天呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發遣火天呪曰：

「『娜麼皤伽嚩底烏瑟膩沙耶(此下句同上)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜麼皤伽嚩底烏瑟膩沙耶(此下句同上)』

「是一法，一切獻火食都已周畢，誦三七遍發遣火天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法，一切獻火食都已周畢，誦三七遍發遣火天。

「一切頂王心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切頂王心呪曰：

「『娜麼皤伽縛底烏瑟膩沙耶唵拄嚕𤙖(二合)畔馱莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜麼皤伽縛底烏瑟膩沙耶唵拄嚕𤙖(二合)畔馱莎訶』

「是一法，自護護他，營一切法悉皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法，自護護他，營一切法悉皆清淨。

「大摧碎頂王呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大摧碎頂王呪曰：

「『娜麼皤伽嚩底烏瑟膩沙耶唵微抧囉(上)拏度曩度曩杜(重引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜麼皤伽嚩底烏瑟膩沙耶唵微抧囉(上)拏度曩度曩杜(重引)』

「是一法，若為毘那夜迦嬈惱障者，常以是呪灌頂，護身、結界、結壇一切通用。若作頂王大結壇者，淨屋舍時，亦以此呪呪火食灰、白芥子等一百八遍，相和散於屋舍內外四面。或以一切頂王心呪呪水、灰等持散灑之，或以所誦持身呪、心呪亦得。又誦摧碎頂王呪，呪佉陀羅木橛四枚，一百八遍，釘之四方結為壇界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法，若為毘那夜迦嬈惱障者，常以是呪灌頂，護身、結界、結壇一切通用。若作頂王大結壇者，淨屋舍時，亦以此呪呪火食灰、白芥子等一百八遍，相和散於屋舍內外四面。或以一切頂王心呪呪水、灰等持散灑之，或以所誦持身呪、心呪亦得。又誦摧碎頂王呪，呪佉陀羅木橛四枚，一百八遍，釘之四方結為壇界。

「摧惡鬼神呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摧惡鬼神呪曰：

「『娜麼皤伽嚩底隖瑟膩沙耶薩嚩米䞘娜苾途梵(二合)縒迦(引)耶咄露(二合)䋾耶莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜麼皤伽嚩底隖瑟膩沙耶薩嚩米䞘娜苾途梵(二合)縒迦(引)耶咄露(二合)䋾耶莎訶』

「是一法能摧一切眾惡鬼神，及呪同伴蓋結護身，四方住立，施為大法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法能摧一切眾惡鬼神，及呪同伴蓋結護身，四方住立，施為大法。

「大難勝頂王呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大難勝頂王呪曰：

「『娜麼皤伽嚩底隖瑟膩沙耶薩嚩怛囉(上登乙反)阿跛囉爾多耶唵捨麼野捨麼野扇底(丁禮反)難(去)底(丁禮反)達麼囉(平二合)闍磨使底(丁禮反)摩訶苾地(二合)薩皤喇陊(他可反)娑馱𩕳莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜麼皤伽嚩底隖瑟膩沙耶薩嚩怛囉(上登乙反)阿跛囉爾多耶唵捨麼野捨麼野扇底(丁禮反)難(去)底(丁禮反)達麼囉(平二合)闍磨使底(丁禮反)摩訶苾地(二合)薩皤喇陊(他可反)娑馱𩕳莎訶』

「是一法呪，以新淨瓶滿盛香水，呪百八遍，灌頂浴身，能除遺一切罪垢、災厄、毘那夜迦等，晝夜擁護能除惡夢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法呪，以新淨瓶滿盛香水，呪百八遍，灌頂浴身，能除遺一切罪垢、災厄、毘那夜迦等，晝夜擁護能除惡夢。」

爾時，釋迦牟尼世尊告密迹言：「是五頂王復有少法但𢠫誦持結如來頂印，印於頂上呪印三遍則成擁護。或火食灰、或白芥子，呪之七遍，帶佩髻身亦成擁護。若為災厄、魍魎之疾，令白線索一呪一結，帶佩身頸則得除滅。若樂於屍陀林作諸法者，結印誦呪一百八遍則護蓋身，任所作法。若扇底迦法，呪酥火燒則應法成。若取伏藏，以淨練酥一呪一燒一千八遍，取無障礙；或以白芥子一呪一燒一千八遍，亦得無障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼世尊告密迹言：「是五頂王復有少法但𢠫誦持結如來頂印，印於頂上呪印三遍則成擁護。或火食灰、或白芥子，呪之七遍，帶佩髻身亦成擁護。若為災厄、魍魎之疾，令白線索一呪一結，帶佩身頸則得除滅。若樂於屍陀林作諸法者，結印誦呪一百八遍則護蓋身，任所作法。若扇底迦法，呪酥火燒則應法成。若取伏藏，以淨練酥一呪一燒一千八遍，取無障礙；或以白芥子一呪一燒一千八遍，亦得無障。

「又法，於月蝕時摩壇燒香，銀器盛乳置壇中心，專心呪乳，特勿觀月，月欲如故即持服之，能除一切身中厄難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於月蝕時摩壇燒香，銀器盛乳置壇中心，專心呪乳，特勿觀月，月欲如故即持服之，能除一切身中厄難。

「又法，諸山頂住，常食粳米乳飲，面東趺坐，誦呪滿三洛叉(三十萬)已，則三日三夜不食不語，以菩提木肘截然火，持以油麻、酪、酥蜜等相和，於三日三夜一呪一燒，勿使間斷，滿三日三夜，欲明之時，則得富貴財寶自然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，諸山頂住，常食粳米乳飲，面東趺坐，誦呪滿三洛叉(三十萬)已，則三日三夜不食不語，以菩提木肘截然火，持以油麻、酪、酥蜜等相和，於三日三夜一呪一燒，勿使間斷，滿三日三夜，欲明之時，則得富貴財寶自然。

「又法，以白芥子和油，每日三時一呪一燒一千八遍，滿七日已，則得他人而自敬伏。若燒白花，降伏婆羅門；若燒黃花，伏剎利；若燒黑花，敬伏田舍人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以白芥子和油，每日三時一呪一燒一千八遍，滿七日已，則得他人而自敬伏。若燒白花，降伏婆羅門；若燒黃花，伏剎利；若燒黑花，敬伏田舍人。

「若欲遣伏邪見惡人者，以稻穀糠、苦練木葉、毒藥等相和，一呪一燒即得遣伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲遣伏邪見惡人者，以稻穀糠、苦練木葉、毒藥等相和，一呪一燒即得遣伏。

「若罰惡人，以黑芥子一呪一燒則得摧伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若罰惡人，以黑芥子一呪一燒則得摧伏。

「若欲遣伏作病鬼者，結印誦呪，每呪後加誦『泮』字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲遣伏作病鬼者，結印誦呪，每呪後加誦『泮』字。

「若人著毒虫、毒藥，悶惱疼痛者，呪後加誦『若𩕳』二字七遍，又加『莫摩摩』三字七遍，又加『枲』字七遍，又加『䋾目』二字七遍，皆默音誦之，攝禁於毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人著毒虫、毒藥，悶惱疼痛者，呪後加誦『若𩕳』二字七遍，又加『莫摩摩』三字七遍，又加『枲』字七遍，又加『䋾目』二字七遍，皆默音誦之，攝禁於毒。

「若欲富饒者，以諸乳木肘截然火，持諸果子、酥蜜相和，一呪一燒則如所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲富饒者，以諸乳木肘截然火，持諸果子、酥蜜相和，一呪一燒則如所願。

「又法，以白油麻和酥蜜，一呪一燒亦得如願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以白油麻和酥蜜，一呪一燒亦得如願。

「又法，以古嘍草寸截和酥，一呪一燒滿一洛叉，則轉正業，命更得增壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以古嘍草寸截和酥，一呪一燒滿一洛叉，則轉正業，命更得增壽。

「又法，以酥一呪一燒，得大威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以酥一呪一燒，得大威德。

「又，酥、乳相和，一呪一燒，得大安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，酥、乳相和，一呪一燒，得大安隱。

「又法，酥、酪相和，一呪一燒，大得財食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，酥、酪相和，一呪一燒，大得財食。

「如是火食者，每日三時，時別一千八遍，各滿七日則得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是火食者，每日三時，時別一千八遍，各滿七日則得成就。

「密迹！又有頂王大法藥成就者，於舍利處或山頂燒香供養，面東趺坐，結印誦呪滿三洛叉，乃炒稻穀花和酥蜜，像前趺坐，每日三時三指攥持，一呪一燒一千八遍，滿一洛叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！又有頂王大法藥成就者，於舍利處或山頂燒香供養，面東趺坐，結印誦呪滿三洛叉，乃炒稻穀花和酥蜜，像前趺坐，每日三時三指攥持，一呪一燒一千八遍，滿一洛叉。

「又詣大山松柏林處，三日三夜不食不語，面東趺坐，誦頂輪王呪，滿一洛叉已，結袈裟角——若是俗人，梳髮呪結——得安怛陀那，世間遊行不為人得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又詣大山松柏林處，三日三夜不食不語，面東趺坐，誦頂輪王呪，滿一洛叉已，結袈裟角——若是俗人，梳髮呪結——得安怛陀那，世間遊行不為人得見。

「又法，諸山頂住，常食大麥、乳糜，常面於日，結加趺坐，誦洛叉遍，亦得證安怛陀那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，諸山頂住，常食大麥、乳糜，常面於日，結加趺坐，誦洛叉遍，亦得證安怛陀那。

「又法，以左手為拳，呪滿洛叉，證如上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，以左手為拳，呪滿洛叉，證如上法。

「又法，若月蝕時，塗隨心壇，以赤銅器盛赤黃牛酥置於壇內，持赤銅筯調攪酥，呪酥莫絕，令現三相：一、沸沫相，呪者服之，得大文持；二、現煙相，服者得大安怛陀那；三、現光相，服者得證神通——成就雄黃法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，若月蝕時，塗隨心壇，以赤銅器盛赤黃牛酥置於壇內，持赤銅筯調攪酥，呪酥莫絕，令現三相：一、沸沫相，呪者服之，得大文持；二、現煙相，服者得大安怛陀那；三、現光相，服者得證神通——成就雄黃法亦如是。

「又法，於舍利處、山頂處、蘭若處、深山谷處、河泉處，所作輪法、劍法、杵杖、鹿皮等法，皆各先呪一千八遍，然乃依法誦呪，如是成三悉地法三昧耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，於舍利處、山頂處、蘭若處、深山谷處、河泉處，所作輪法、劍法、杵杖、鹿皮等法，皆各先呪一千八遍，然乃依法誦呪，如是成三悉地法三昧耶。

「故，金剛密迹主！汝又諦聽，五頂王同成就法是諸佛說，以少功力則得成就。若作法時，聞見訖哩迦羅縒虫聲、迦迦鳥、好鳥等，入之作法則得成就。每誦呪遍常聯歸命，一一誦持迴施有情，最上勝證大果福故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「故，金剛密迹主！汝又諦聽，五頂王同成就法是諸佛說，以少功力則得成就。若作法時，聞見訖哩迦羅縒虫聲、迦迦鳥、好鳥等，入之作法則得成就。每誦呪遍常聯歸命，一一誦持迴施有情，最上勝證大果福故。

「若有愚智人尠福有情，三千日中誦持斯法，無量艱苦乃得成就。是故，此法若修持者，精信一心，淨持一行，沐浴清淨，不營雜法，唯持此法，應為佛果濟救眾生，則得福果最上證地。常夢見諸天大威德者，即得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有愚智人尠福有情，三千日中誦持斯法，無量艱苦乃得成就。是故，此法若修持者，精信一心，淨持一行，沐浴清淨，不營雜法，唯持此法，應為佛果濟救眾生，則得福果最上證地。常夢見諸天大威德者，即得成就。

「密迹！此法如是。若有人能依方法教，發菩提心，讀誦、受持、聽聞、思修，則獲勝福成就一切。何以故？是法以於聞智等三智證成。是故，此法我已廣略為當來有情說是法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！此法如是。若有人能依方法教，發菩提心，讀誦、受持、聽聞、思修，則獲勝福成就一切。何以故？是法以於聞智等三智證成。是故，此法我已廣略為當來有情說是法故。」

復告密迹：「於當來世時多有有情下劣精進，下劣修學，我慢、邪慢、嗔、癡具縛，慳、貪、嫉妬、諂曲、邪命，儀服徐行，外示賢相，不規法律，無羞愧𧹞，魔鬼嬈心，唯說斷見，空無所有。如斯有情意思業思，晝夜如是，雖多功苦，受持諸呪永無證効。我今為斯魔業有情破黑業故，說往諸佛難勝奮怒王呪，為令利益此之有情得最證故。有能精心每日三時受持誦者，則破滅一切障難、魔魅障業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告密迹：「於當來世時多有有情下劣精進，下劣修學，我慢、邪慢、嗔、癡具縛，慳、貪、嫉妬、諂曲、邪命，儀服徐行，外示賢相，不規法律，無羞愧𧹞，魔鬼嬈心，唯說斷見，空無所有。如斯有情意思業思，晝夜如是，雖多功苦，受持諸呪永無證効。我今為斯魔業有情破黑業故，說往諸佛難勝奮怒王呪，為令利益此之有情得最證故。有能精心每日三時受持誦者，則破滅一切障難、魔魅障業。」

於時金剛密迹歡喜踊躍，禮佛雙足，曲躬前立，白世尊曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時金剛密迹歡喜踊躍，禮佛雙足，曲躬前立，白世尊曰：

「救世大覺尊， 智者所恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「救世大覺尊， 智者所恭敬，

我今樂願聞， 難勝奮迅王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今樂願聞， 難勝奮迅王。」

爾時，世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說呪曰：

「娜母囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜(引)也娜麼薩婆勃陀冒地婆覩味(二合)蜜也(二合)怛地也(二合)他㘉那㘉那㘉那嚩㘑怛他㜸多索訶佐低薩婆勃陀儞尾駛低阿帽伽阿波囉(二合)底(丁以反)呵帝阿波囉㘉帝微囉劑微㜸多皤耶夷(二合)微磨𠼐儞捺囉(二合)娑囉(二合)𭈙皤嚩底曳(二合)味𡅏娜以羝怒囉地(上)㜸迷薩底曳(二合)儞囉固𠼝磨囉嚩攞微那捨苨賒抧耶(二合)母泥曳(二合)娑羝(二合)啫薩嚩𠼐娜味利曳(二合)拏𡀩迦叉(二合)𡀩迦叉(二合)麼吽(二合稱名)薩波囄襪斕嚩哆(上)薩嚩迦(去)楞囉酇祖(去)嚧那伽底曳(二合)娑(去)儞尾𠽆聿(二合)徒徙孕(二合)賀弭也(二合)伽囉(二合)薩離悉哩(二合)跛泥嚩薩埵婆那伽藥迦叉邏迦叉娑弭底禮(二合)必舍遮步多那婆娑磨(二合)囉布多娜迦吒布多那箇枯㗚都(二合)徙多(二合)囉迦沫多(平)攞訖里(二合)底也(二合)迦㗚磨拏滿底囉(二合)庾伽祖(去)㗚拏(二合)庾加多抧底庾(二合)烏祖(入)賀囉薩婆皤耶努師𭌎(二合)波地囉(二合)嘸波薩𠏋跛耶細鼻曜(二合)娜母窣都(二合)婆伽伐底也(二合)烏馱攞覓𭉃經(二合)儗囄儗囄囉怛那(二合)古囉娑摩失哩(二合)羝弭哩弭哩阿迦舍馱覩陀啫𡅏企哩企哩薩婆怛他㜸多利耶(二合)失囉(二合)伐迦㘄伽囉步羝苨微物儞夜(二合)利耶(二合)末囉呵磨怛他㜸多怛他㜸帝微濕縛(二合)晉底也(二合)麼囉跛攞迦囉(二合)謎那冒嚩㜸伐底耶(二合)跛囉㘉帝𡀩迦叉𡀩迦叉麼麼薩婆訥師覩波捺羅(二合)袍波耶薜曳(二合)西比也(二合)莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜母囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜(引)也娜麼薩婆勃陀冒地婆覩味(二合)蜜也(二合)怛地也(二合)他㘉那㘉那㘉那嚩㘑怛他㜸多索訶佐低薩婆勃陀儞尾駛低阿帽伽阿波囉(二合)底(丁以反)呵帝阿波囉㘉帝微囉劑微㜸多皤耶夷(二合)微磨𠼐儞捺囉(二合)娑囉(二合)𭈙皤嚩底曳(二合)味𡅏娜以羝怒囉地(上)㜸迷薩底曳(二合)儞囉固𠼝磨囉嚩攞微那捨苨賒抧耶(二合)母泥曳(二合)娑羝(二合)啫薩嚩𠼐娜味利曳(二合)拏𡀩迦叉(二合)𡀩迦叉(二合)麼吽(二合稱名)薩波囄襪斕嚩哆(上)薩嚩迦(去)楞囉酇祖(去)嚧那伽底曳(二合)娑(去)儞尾𠽆聿(二合)徒徙孕(二合)賀弭也(二合)伽囉(二合)薩離悉哩(二合)跛泥嚩薩埵婆那伽藥迦叉邏迦叉娑弭底禮(二合)必舍遮步多那婆娑磨(二合)囉布多娜迦吒布多那箇枯㗚都(二合)徙多(二合)囉迦沫多(平)攞訖里(二合)底也(二合)迦㗚磨拏滿底囉(二合)庾伽祖(去)㗚拏(二合)庾加多抧底庾(二合)烏祖(入)賀囉薩婆皤耶努師𭌎(二合)波地囉(二合)嘸波薩𠏋跛耶細鼻曜(二合)娜母窣都(二合)婆伽伐底也(二合)烏馱攞覓𭉃經(二合)儗囄儗囄囉怛那(二合)古囉娑摩失哩(二合)羝弭哩弭哩阿迦舍馱覩陀啫𡅏企哩企哩薩婆怛他㜸多利耶(二合)失囉(二合)伐迦㘄伽囉步羝苨微物儞夜(二合)利耶(二合)末囉呵磨怛他㜸多怛他㜸帝微濕縛(二合)晉底也(二合)麼囉跛攞迦囉(二合)謎那冒嚩㜸伐底耶(二合)跛囉㘉帝𡀩迦叉𡀩迦叉麼麼薩婆訥師覩波捺羅(二合)袍波耶薜曳(二合)西比也(二合)莎訶」

爾時，如來說是呪時，大千界大地諸魔宮殿一時皆大六反震動。是時，如來告金剛密迹：「此呪是我所說，稱讚七佛十力功德，為令利益諸有有情受持成就頂輪王呪及諸呪者令淨，如法書寫，佩帶頸、臂、頂上，則速成證呪神置前圍繞護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說是呪時，大千界大地諸魔宮殿一時皆大六反震動。是時，如來告金剛密迹：「此呪是我所說，稱讚七佛十力功德，為令利益諸有有情受持成就頂輪王呪及諸呪者令淨，如法書寫，佩帶頸、臂、頂上，則速成證呪神置前圍繞護念。

「若有往詣淨不淨處，應先誦是難勝王心呪三遍，則常不為一切天魔、魔人等而作障惱。若一切諸惡鬼神不伏、違逆難勝王心呪者，則不得入毘沙門城，背叛一切金剛種族及自種族亦相背叛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有往詣淨不淨處，應先誦是難勝王心呪三遍，則常不為一切天魔、魔人等而作障惱。若一切諸惡鬼神不伏、違逆難勝王心呪者，則不得入毘沙門城，背叛一切金剛種族及自種族亦相背叛。

「密迹！此明王心呪有大威德，能成護衛一切事業，諸佛菩薩悉皆隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！此明王心呪有大威德，能成護衛一切事業，諸佛菩薩悉皆隨喜。」

爾時，世尊又告密迹：「我為一切苾芻、苾芻尼、信男、信女等所持成就此不思議頂王印呪說行三昧耶門，應各依所清淨持戒，發菩提心，請阿闍梨入受法壇，如呪法行，善根具足，依善知識計思正念，善巧方便，觀知法界如虛空性，入深般若波羅蜜多，無二別心，不放逸、不妄語，常不卒暴、嗔、欺我、慢相、嘲相、誂謗說有情，依持三世諸佛菩薩境界法行，善了分別隨喜修學，不惜軀命，遠離人間，住阿蘭若，每日三時發菩提心，歸佛法僧，誦菩薩戒，如所聽習，思惟法義，修四攝法，塗掃佛塔摩壇供養，發精進心，心口唯一，應常謙下恭敬和上、闍梨、同學，憐愍有情，了達密義，樂恒精進，濟度有情，住於佛住，如是相應則得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊又告密迹：「我為一切苾芻、苾芻尼、信男、信女等所持成就此不思議頂王印呪說行三昧耶門，應各依所清淨持戒，發菩提心，請阿闍梨入受法壇，如呪法行，善根具足，依善知識計思正念，善巧方便，觀知法界如虛空性，入深般若波羅蜜多，無二別心，不放逸、不妄語，常不卒暴、嗔、欺我、慢相、嘲相、誂謗說有情，依持三世諸佛菩薩境界法行，善了分別隨喜修學，不惜軀命，遠離人間，住阿蘭若，每日三時發菩提心，歸佛法僧，誦菩薩戒，如所聽習，思惟法義，修四攝法，塗掃佛塔摩壇供養，發精進心，心口唯一，應常謙下恭敬和上、闍梨、同學，憐愍有情，了達密義，樂恒精進，濟度有情，住於佛住，如是相應則得成就。」

又告密迹：「若有證成頂輪王者，於當來世身金色相，光明過百千日，映蔽眾相皆不現之。證成頂王呪法者，眾生見者皆大歡喜，如如意樹，所樂圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又告密迹：「若有證成頂輪王者，於當來世身金色相，光明過百千日，映蔽眾相皆不現之。證成頂王呪法者，眾生見者皆大歡喜，如如意樹，所樂圓滿。

「復次，密迹！若有菩薩證此頂法，心樂變化天諸美食施雨地獄一切有情則皆圓滿。修此法者，十地菩薩亦不能障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，密迹！若有菩薩證此頂法，心樂變化天諸美食施雨地獄一切有情則皆圓滿。修此法者，十地菩薩亦不能障。

「密迹！此一字王於諸呪中而最為上，若成就者，菩薩萬行悉皆圓滿，所有十重一切罪垢、地獄之報悉皆銷滅；獲諸神通，一剎那中即遍遊往十方國土、及阿迦尼吒天；行菩薩行，得一切佛、一切菩薩、獨覺、聲聞、諸天歡喜讚歎。若欲遊往無邊世界導化眾生，隨彼言音說諸妙法亦皆圓滿；乃至遊往無量無數種種世界，隨所世界現種種身，皆得色相言詞巧妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！此一字王於諸呪中而最為上，若成就者，菩薩萬行悉皆圓滿，所有十重一切罪垢、地獄之報悉皆銷滅；獲諸神通，一剎那中即遍遊往十方國土、及阿迦尼吒天；行菩薩行，得一切佛、一切菩薩、獨覺、聲聞、諸天歡喜讚歎。若欲遊往無邊世界導化眾生，隨彼言音說諸妙法亦皆圓滿；乃至遊往無量無數種種世界，隨所世界現種種身，皆得色相言詞巧妙。」

於是，如來復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，如來復說偈言：

「成就輪王祕密者， 相好超特那羅天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就輪王祕密者， 相好超特那羅天。

諸明仙中大威德， 各手執劍、若青蓮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸明仙中大威德， 各手執劍、若青蓮，

相鬪紛騰如雲轉， 勇弈威光蔽日月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相鬪紛騰如雲轉， 勇弈威光蔽日月，

若有受持頂輪法， 如是難調皆調伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有受持頂輪法， 如是難調皆調伏。」

爾時，世尊又告金剛密迹主：「我復為當來一切呪者略說三種悉地成就處，所謂、上中、下。如是三地各復有三，或有淨、不淨處，智者善知。上，謂天上三勝處；中，謂大河岸、海岸、山中；下，謂大泉池有蓮華處、多花果林處、屍陀林處。如是處，一切法皆同。言不淨處，一、惡國王處，二、賊難多處，三、惡同伴飢饉等處，皆不同住。修治作法，復有三時不可作法——謂極熱時、瀑雨時、極寒時。又有三時修治，善分別知：從五更時至日辰時、從午至日未時、從酉至亥時，如是時中大作念誦法皆得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊又告金剛密迹主：「我復為當來一切呪者略說三種悉地成就處，所謂、上中、下。如是三地各復有三，或有淨、不淨處，智者善知。上，謂天上三勝處；中，謂大河岸、海岸、山中；下，謂大泉池有蓮華處、多花果林處、屍陀林處。如是處，一切法皆同。言不淨處，一、惡國王處，二、賊難多處，三、惡同伴飢饉等處，皆不同住。修治作法，復有三時不可作法——謂極熱時、瀑雨時、極寒時。又有三時修治，善分別知：從五更時至日辰時、從午至日未時、從酉至亥時，如是時中大作念誦法皆得圓滿。

「密迹！復有三密法善分別知，若不解知，所念誦法則不成驗。於三吽摩法中，阿毘遮嚕迦法不應作。何以故？譬如毒藥瓶不應盛乳，若盛乳者，乳皆隨毒。是故善知，餘應作之。以骨露草、蘇欝頭摩羅木、或楓香木、或柏木、欝金香等，日日三時火供養，作補瑟胝迦，成種種諸法。又以烏麻、蜜蘇、白芥子、波羅奢木等火供養，亦得成就三種法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！復有三密法善分別知，若不解知，所念誦法則不成驗。於三吽摩法中，阿毘遮嚕迦法不應作。何以故？譬如毒藥瓶不應盛乳，若盛乳者，乳皆隨毒。是故善知，餘應作之。以骨露草、蘇欝頭摩羅木、或楓香木、或柏木、欝金香等，日日三時火供養，作補瑟胝迦，成種種諸法。又以烏麻、蜜蘇、白芥子、波羅奢木等火供養，亦得成就三種法故。」

爾時，世尊復誥金剛密迹言：「是法王中又有成印，能成頂輪真言王、佛眼真言等無量威德無量種事。為利眾生，重說真言法。一印之中生於無量，又別通用印等，皆能成就無量事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復誥金剛密迹言：「是法王中又有成印，能成頂輪真言王、佛眼真言等無量威德無量種事。為利眾生，重說真言法。一印之中生於無量，又別通用印等，皆能成就無量事故。

頂王根本印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂王根本印

「以左右二頭指、二無名指、二小指右押左，相叉入掌中作拳，其二大拇指並雙屈頭入掌中，其二中指直竪，合頭相拄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左右二頭指、二無名指、二小指右押左，相叉入掌中作拳，其二大拇指並雙屈頭入掌中，其二中指直竪，合頭相拄。

「是一法印作訖，於頂上破一切佛頂，從心心通諸佛頂，成就法用。若諸一切惡天、龍神、藥叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、毘那夜迦見輪是印，悉皆怖走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一法印作訖，於頂上破一切佛頂，從心心通諸佛頂，成就法用。若諸一切惡天、龍神、藥叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、毘那夜迦見輪是印，悉皆怖走。

「一切輪王心印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切輪王心印呪曰：

「『那莫三漫多勃馱南唵(二合)吽卓(二合)嚕𤙖畔馱莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那莫三漫多勃馱南唵(二合)吽卓(二合)嚕𤙖畔馱莎訶』

「是一印呪具大威德，若誦輪印得大安樂，蠲眾苦，故國人安寧，亦能成辦一切事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一印呪具大威德，若誦輪印得大安樂，蠲眾苦，故國人安寧，亦能成辦一切事故。

頂王請喚印之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂王請喚印之二

「准前根本印，唯以二中指頭下上微微來去。是一法印啟召一切佛、菩薩等、及諸呪神。是一印呪已如上說，是亦通供養塗香、散花、燒香處用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前根本印，唯以二中指頭下上微微來去。是一法印啟召一切佛、菩薩等、及諸呪神。是一印呪已如上說，是亦通供養塗香、散花、燒香處用。

請喚火天印之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請喚火天印之三

「准前根本印，唯改屈二中指如半環勢，頭勿相著。是一法印請喚火王而供養之。若獻供畢發送火天時，則却直伸伸中指頭。供養印呪已如上所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前根本印，唯改屈二中指如半環勢，頭勿相著。是一法印請喚火王而供養之。若獻供畢發送火天時，則却直伸伸中指頭。供養印呪已如上所說。

頂王摧碎印之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂王摧碎印之四

「准前根本印，唯改屈右中指頭拄左中指上第一節文，其左中指直竪伸之，結是印護身，以印印五處。結界右轉，解界左轉。地界拄地，上界上拄。是一法印亦名淨地印，力能成就一切諸事，結界、護身、淨治地用、灌頂時用。是一印呪已如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前根本印，唯改屈右中指頭拄左中指上第一節文，其左中指直竪伸之，結是印護身，以印印五處。結界右轉，解界左轉。地界拄地，上界上拄。是一法印亦名淨地印，力能成就一切諸事，結界、護身、淨治地用、灌頂時用。是一印呪已如上說。

頂王咄嚕䋾迦印之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂王咄嚕䋾迦印之五

「准前根本印，唯改屈左中指頭拄右中指上第一節文，其右中指直竪伸之。是一法印亦名頂王心印，力亦能調伏障礙毘那夜迦、諸惡鬼神。常輪是印摧諸障用，灌頂時用、沐浴時用皆無障惱。是一印法亦如上呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前根本印，唯改屈左中指頭拄右中指上第一節文，其右中指直竪伸之。是一法印亦名頂王心印，力亦能調伏障礙毘那夜迦、諸惡鬼神。常輪是印摧諸障用，灌頂時用、沐浴時用皆無障惱。是一印法亦如上呪。

難勝奮怒王印之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難勝奮怒王印之六

「准前根本印，唯改屈二中指頭右押左，各緊押左右指背岐間。是一印呪亦如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前根本印，唯改屈二中指頭右押左，各緊押左右指背岐間。是一印呪亦如上說。

「密迹！此名略說一印生差別印，隨眾法用，若廣說如是流布呪者，教行則有無量，不假廣說。何以故？我於餘部已廣分別說五頂輪王成就呪共成佛眼呪法，以是法門故得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！此名略說一印生差別印，隨眾法用，若廣說如是流布呪者，教行則有無量，不假廣說。何以故？我於餘部已廣分別說五頂輪王成就呪共成佛眼呪法，以是法門故得解脫。

「若以楓香木齊截然火，持以烏麻和酥乳等，日日以三時燒之供養，則得呪神歡喜護守，與三悉地。悉地者，是一切佛、佛子說，謂利眾生，隨精進力世間安樂。是知呪者謂斷諸疑網，勤發修趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以楓香木齊截然火，持以烏麻和酥乳等，日日以三時燒之供養，則得呪神歡喜護守，與三悉地。悉地者，是一切佛、佛子說，謂利眾生，隨精進力世間安樂。是知呪者謂斷諸疑網，勤發修趣。

「是故，密迹！汝當諦聽：若欲一切成就呪法，應起正見，慈悲一切，偏功印塔則速成就，證地不難，現世資糧福善圓滿，當所生處常受福樂。密迹！此呪王是所過去無量無數一切如來皆得是頂王法門心地，我亦證成是頂王法心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，密迹！汝當諦聽：若欲一切成就呪法，應起正見，慈悲一切，偏功印塔則速成就，證地不難，現世資糧福善圓滿，當所生處常受福樂。密迹！此呪王是所過去無量無數一切如來皆得是頂王法門心地，我亦證成是頂王法心。」

爾時，世尊重以佛眼觀察無量無邊一切佛剎，誥金剛密迹主言：「我於餘諸三部所說律法及成就法印呪等，任皆取用，以彼呪力能除障惱。一切臭穢、殘宿食皆不應食，若食者，不證悉地驗。如是等法略說少爾，若我住劫廣演說不可盡。若人得此頂輪法門受持供養，從此生際乃至菩提更不退轉，應知是人早已故往積集資糧菩提善根，由此因緣，今令得頂輪王法具足圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重以佛眼觀察無量無邊一切佛剎，誥金剛密迹主言：「我於餘諸三部所說律法及成就法印呪等，任皆取用，以彼呪力能除障惱。一切臭穢、殘宿食皆不應食，若食者，不證悉地驗。如是等法略說少爾，若我住劫廣演說不可盡。若人得此頂輪法門受持供養，從此生際乃至菩提更不退轉，應知是人早已故往積集資糧菩提善根，由此因緣，今令得頂輪王法具足圓滿。」

是時如來說是經時，金剛密迹主、諸大菩薩、苾芻、苾芻尼、諸天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、乃至一切世間有情等聞佛說經皆大歡喜，信奉而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來說是經時，金剛密迹主、諸大菩薩、苾芻、苾芻尼、諸天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、乃至一切世間有情等聞佛說經皆大歡喜，信奉而行。

五佛頂三昧陀羅尼經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五佛頂三昧陀羅尼經卷第四