五佛頂三昧陀羅尼經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五佛頂三昧陀羅尼經卷第二

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

五頂王行相三昧耶品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五頂王行相三昧耶品第五

爾時，金剛密迹首合掌恭敬，白言：「世尊！如來、無上應、正等覺！願唯垂愍，為修行者略說頂王行法成就甚深理趣、廣大威德。」復白：「世尊！一切餘呪皆依此呪中所誦持者，云何得成？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛密迹首合掌恭敬，白言：「世尊！如來、無上應、正等覺！願唯垂愍，為修行者略說頂王行法成就甚深理趣、廣大威德。」復白：「世尊！一切餘呪皆依此呪中所誦持者，云何得成？」

是時世尊謂金剛密迹首言：「善哉，善哉！密迹首！汝能善發此問而問於我，汝當諦聽諦聽，淨心持念，我今為汝說。一切諸佛行法理趣金剛句義從無量佛最勝偈句理法所生，為得利益成就呪者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊謂金剛密迹首言：「善哉，善哉！密迹首！汝能善發此問而問於我，汝當諦聽諦聽，淨心持念，我今為汝說。一切諸佛行法理趣金剛句義從無量佛最勝偈句理法所生，為得利益成就呪者。」

爾時，釋迦牟尼世尊普觀大眾，以大梵聲讚伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼世尊普觀大眾，以大梵聲讚伽他曰：

「釋迦大師子， 無量菩提門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋迦大師子， 無量菩提門，

理趣自在行， 當為最上使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理趣自在行， 當為最上使。

見苦迫有情， 樂持行此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見苦迫有情， 樂持行此法，

天人共戴仰， 當成無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人共戴仰， 當成無上尊。

修習此最法， 大妙陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習此最法， 大妙陀羅尼，

信及樂供養， 心迹應菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信及樂供養， 心迹應菩提。

住塔、淨堂室、 河邊及泉側、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住塔、淨堂室、 河邊及泉側、

獨樹山窟中、 山林多花處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨樹山窟中、 山林多花處，

獨坐堅固心， 潔身、口清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨坐堅固心， 潔身、口清淨。

是處食、行、住， 依法常禁誡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處食、行、住， 依法常禁誡，

一心憶持呪， 識祕三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心憶持呪， 識祕三摩地。

出生及成就， 證法成就已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生及成就， 證法成就已，

所樂皆圓滿， 不久獲菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所樂皆圓滿， 不久獲菩提。

當用二種意， 持戒并善伴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當用二種意， 持戒并善伴，

成就此不難。 不動心堅極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就此不難。 不動心堅極，

佛頂菩提法， 此則身得證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂菩提法， 此則身得證。

若無同法伴， 勤修為有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無同法伴， 勤修為有情，

難思眾多相， 則此身得證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難思眾多相， 則此身得證。

誠心印塔法， 誦呪修大法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誠心印塔法， 誦呪修大法，

一一分明解， 則此身得證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一分明解， 則此身得證。

竪固甚精進， 廣大心無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竪固甚精進， 廣大心無量，

作法為最上， 則此身得證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作法為最上， 則此身得證。

身支相具足， 質直具善福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身支相具足， 質直具善福，

能忍苦、飢、渴， 是人堪成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能忍苦、飢、渴， 是人堪成就。

如是善根者， 若當得此經、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是善根者， 若當得此經、

及得此法門， 彼亦不久時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及得此法門， 彼亦不久時，

最勝證成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝證成就。」

爾時，世尊謂金剛密迹首言：「我滅度後，有癡頑罪惡有情，及有住壽我所幢相苾芻、苾芻尼、鄔波塞迦、鄔波斯迦，常好隨逐愚癡邪見、諸惡談論，貪著美味，懈怠少德，如來威德、靜慮、十力、無畏、大乘說，不信忍，無力順修菩薩律行方便法教，謗心毀呰，不敬不信諸佛菩薩三摩地門神通威德，彼等持作不得成就，則加謗我及謗菩薩，唱言：『此法非佛所說，是魔所說。』妄說菩薩、及行大我，勤持是呪善男子、善女人等謗毀惱亂、作諸障礙，因此咎殃當得無間無量重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊謂金剛密迹首言：「我滅度後，有癡頑罪惡有情，及有住壽我所幢相苾芻、苾芻尼、鄔波塞迦、鄔波斯迦，常好隨逐愚癡邪見、諸惡談論，貪著美味，懈怠少德，如來威德、靜慮、十力、無畏、大乘說，不信忍，無力順修菩薩律行方便法教，謗心毀呰，不敬不信諸佛菩薩三摩地門神通威德，彼等持作不得成就，則加謗我及謗菩薩，唱言：『此法非佛所說，是魔所說。』妄說菩薩、及行大我，勤持是呪善男子、善女人等謗毀惱亂、作諸障礙，因此咎殃當得無間無量重罪。

「是故，密迹！有善男子、善女人等願欲發行菩薩行者，堅固信向，一心正願，常樂書寫大乘經典，讀誦供養，為他解釋，依《寶雨經》行學菩薩一一法門，加行法行則得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，密迹！有善男子、善女人等願欲發行菩薩行者，堅固信向，一心正願，常樂書寫大乘經典，讀誦供養，為他解釋，依《寶雨經》行學菩薩一一法門，加行法行則得成就。」

復謂：「密迹！呪何所成就？從身勤懇布施、持戒、忍辱、精進、定、惠、清淨，一心修習則速成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復謂：「密迹！呪何所成就？從身勤懇布施、持戒、忍辱、精進、定、惠、清淨，一心修習則速成就。」

於時金剛密迹首復白佛言：「世尊！云何行是頂輪王祕密門觀想護淨？世尊！惟垂願為解釋，猶此法支法具足故，速得頂王成就證法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時金剛密迹首復白佛言：「世尊！云何行是頂輪王祕密門觀想護淨？世尊！惟垂願為解釋，猶此法支法具足故，速得頂王成就證法。」

爾時，世尊誥金剛密迹首言：「汝復諦聽！我為利益薄德、尠福、少精進者說一切祕密門修持法時，每日三時洗淨浴法，不貪諸欲，念心無亂，唯一想佛。慈心備緣十方有情，持以淨土、乾牛糞末和呪，澡手洗淨，浴身著浴襯衣，結印護身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊誥金剛密迹首言：「汝復諦聽！我為利益薄德、尠福、少精進者說一切祕密門修持法時，每日三時洗淨浴法，不貪諸欲，念心無亂，唯一想佛。慈心備緣十方有情，持以淨土、乾牛糞末和呪，澡手洗淨，浴身著浴襯衣，結印護身。

「護身呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護身呪曰：

「『唵 麼麼 虎吽(二合)儞(入)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 麼麼 虎吽(二合)儞(入)』

「復當誦此呪七遍護身，若懺罪障、求趣神通，當用白土，無虫，勿赤、勿黑、勿臭、勿穢；若求豐饒，用黃白土，其土無虫，亦勿臭穢；若降伏法，用黑赤土；若欲尊他，當用不白不黑土；若欲他人愛敬讚歎，用青赤土。如此等法，智者善知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復當誦此呪七遍護身，若懺罪障、求趣神通，當用白土，無虫，勿赤、勿黑、勿臭、勿穢；若求豐饒，用黃白土，其土無虫，亦勿臭穢；若降伏法，用黑赤土；若欲尊他，當用不白不黑土；若欲他人愛敬讚歎，用青赤土。如此等法，智者善知。

「取土呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取土呪曰：

「『唵娜(乃哿反)囉(上)虎吽(二合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵娜(乃哿反)囉(上)虎吽(二合)』

「呪土七遍，撅取土作一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪土七遍，撅取土作一切法。

「若遇清潔靈聖河泉，水有眾鳥，於四岸上多花果樹，福勝吉祥，入中澡浴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若遇清潔靈聖河泉，水有眾鳥，於四岸上多花果樹，福勝吉祥，入中澡浴。

「加持洗浴呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持洗浴呪曰：

「『唵入嚩(無可反)攞虎吽(二合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵入嚩(無可反)攞虎吽(二合)』

「復誦此呪七遍，護身、灌頂、洗浴。是水雖聖，若有畏難、及多婦人、小兒、畜獸踐穢，則不堪浴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦此呪七遍，護身、灌頂、洗浴。是水雖聖，若有畏難、及多婦人、小兒、畜獸踐穢，則不堪浴。

「加持呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持呪曰：

「『唵跛囉(二合)入囉(二合)攞虎吽(二合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵跛囉(二合)入囉(二合)攞虎吽(二合)』

「若所浴時，呪土七遍，置土淨處，勿穢勿唾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若所浴時，呪土七遍，置土淨處，勿穢勿唾。

「次，被甲呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，被甲呪曰：

「『唵入嚩(二合)攞諦闍(而者反)虎吽(二合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵入嚩(二合)攞諦闍(而者反)虎吽(二合)』

「若當浴時，以右手頭指、中指、無名指、小指急把拳，覆置心下，以大指直竪按於心上，誦被甲呪，呪拳指七遍，想成被甲被束甲冑。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若當浴時，以右手頭指、中指、無名指、小指急把拳，覆置心下，以大指直竪按於心上，誦被甲呪，呪拳指七遍，想成被甲被束甲冑。呪曰：

「『唵入嚩(二合)攞播囉訖囉(上)麼麼唬吽(二合)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵入嚩(二合)攞播囉訖囉(上)麼麼唬吽(二合)』

「是呪又呪心上，拳指身體七遍，安徐入水，令水至腰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是呪又呪心上，拳指身體七遍，安徐入水，令水至腰。

「一切頂王心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切頂王心呪曰：

「『唵卓(知古反)嚕嚕(彈舌聲合)畔馱莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵卓(知古反)嚕嚕(彈舌聲合)畔馱莎訶』

「是呪，入水、火誦七遍，則當禁止毘那夜迦、水中龍黿不相災害，及能成護一切事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是呪，入水、火誦七遍，則當禁止毘那夜迦、水中龍黿不相災害，及能成護一切事業。

「又，重呪土七遍，分為三分，三種揩洗——先以一分從脚塗揩洗至于膝，次以一分從膝塗揩洗至于臍，次以一分從臍塗洗、乃至肩、臂、面、手、背等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，重呪土七遍，分為三分，三種揩洗——先以一分從脚塗揩洗至于膝，次以一分從膝塗揩洗至于臍，次以一分從臍塗洗、乃至肩、臂、面、手、背等。

「浴已著衣，又以斯呪呪水七遍，三灑頭上，靜默斷語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「浴已著衣，又以斯呪呪水七遍，三灑頭上，靜默斷語。

「又誦此呪作護身法、次誦難勝奮怒王呪、次誦佛毫相菩薩呪、次誦佛眼菩薩呪、次誦摧碎頂王呪……，如是呪等持護一切最為勝上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又誦此呪作護身法、次誦難勝奮怒王呪、次誦佛毫相菩薩呪、次誦佛眼菩薩呪、次誦摧碎頂王呪……，如是呪等持護一切最為勝上。

「若佛種族呪中作法，佛眼呪上；是五頂輪呪中作法，亦佛眼呪為最為上；若結壇地界及十方界，自護護伴，當用摧碎頂王呪及一切頂王心呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛種族呪中作法，佛眼呪上；是五頂輪呪中作法，亦佛眼呪為最為上；若結壇地界及十方界，自護護伴，當用摧碎頂王呪及一切頂王心呪。

「淨身口呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨身口呪曰：

「『那莫薩嚩勃馱菩地薩埵南唵 戌殿(引)捺囉輸馱那野莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那莫薩嚩勃馱菩地薩埵南唵 戌殿(引)捺囉輸馱那野莎訶』

「是佛族呪，若入壇時，著淨衣已，呪水三遍，嗽口，灑灌頭、耳、肩、心，整儀直視，發大悲心，整步徐行，直入壇內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是佛族呪，若入壇時，著淨衣已，呪水三遍，嗽口，灑灌頭、耳、肩、心，整儀直視，發大悲心，整步徐行，直入壇內。

「如是，智者恒著新淨㲲布等衣，修斯呪法，常以一切頂王心呪呪一切物，輪王像前持供獻已，坐茅草上，一心想像諸佛菩薩，誦呪、結印、啟召、發願，諦觀於像，身不動搖、目不瞬視，結蓮花印，啟佛坐印，如是作持。何以故？謂得佛座，菩薩座故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，智者恒著新淨㲲布等衣，修斯呪法，常以一切頂王心呪呪一切物，輪王像前持供獻已，坐茅草上，一心想像諸佛菩薩，誦呪、結印、啟召、發願，諦觀於像，身不動搖、目不瞬視，結蓮花印，啟佛坐印，如是作持。何以故？謂得佛座，菩薩座故。

「次，把數珠呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，把數珠呪曰：

「『唵遏部羝 弭惹曳悉地悉馱喝㗚(二合)挮莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵遏部羝 弭惹曳悉地悉馱喝㗚(二合)挮莎訶』

「是佛族呪，用菩提子珠，每持珠皆呪三遍，速得成向正等菩提三等證法，其一切陀羅尼法亦如此三成就等法。求富貴豐饒，用金、銀珠；求當成就一切勝事，用頗梨珠。所穿珠絛童女合持，各誦本呪，呪珠貫繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是佛族呪，用菩提子珠，每持珠皆呪三遍，速得成向正等菩提三等證法，其一切陀羅尼法亦如此三成就等法。求富貴豐饒，用金、銀珠；求當成就一切勝事，用頗梨珠。所穿珠絛童女合持，各誦本呪，呪珠貫繫。

「呪數珠呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪數珠呪曰：

「『娜謨皤伽嚩底 悉睇娑娑馱野 娑馱野悉馱梯莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『娜謨皤伽嚩底 悉睇娑娑馱野 娑馱野悉馱梯莎訶』

「誦以斯呪呪珠貫已，掬珠合掌，又呪七遍，是名受持珠法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦以斯呪呪珠貫已，掬珠合掌，又呪七遍，是名受持珠法。

「常坐茅草，一心靜默，著芻麻衣，持誦課訖，作安隱法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常坐茅草，一心靜默，著芻麻衣，持誦課訖，作安隱法。

「若時數畢，當又呪特室利木、或蜜攞木、或白栴檀木、或楓香木，橫十二指，頭齊劈截，作安隱法、作富饒法皆上成就；若棘針木、佉陀羅木、迦羅弭羅木等，橫十二指，頭銛劈截，作調伏法亦上成就；無上等木但得葉作，葉元虫者亦得成就。當以牛糞和諸香水，每日塗灑坐臥處及灌頂處，所用水時皆淨細濾，內外衣服常淨澣濯。如斯作法若不成就，則加一切頂輪王心呪，遍遍同誦；又不成就，復加佛眼呪等，三皆同誦，心莫縱懞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若時數畢，當又呪特室利木、或蜜攞木、或白栴檀木、或楓香木，橫十二指，頭齊劈截，作安隱法、作富饒法皆上成就；若棘針木、佉陀羅木、迦羅弭羅木等，橫十二指，頭銛劈截，作調伏法亦上成就；無上等木但得葉作，葉元虫者亦得成就。當以牛糞和諸香水，每日塗灑坐臥處及灌頂處，所用水時皆淨細濾，內外衣服常淨澣濯。如斯作法若不成就，則加一切頂輪王心呪，遍遍同誦；又不成就，復加佛眼呪等，三皆同誦，心莫縱懞。

「是佛眼呪，過去諸佛曾已共說，我今復說，為當成就懺五逆者。持此一字頂輪王呪得大證成，何況性淨、具信根者持不成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是佛眼呪，過去諸佛曾已共說，我今復說，為當成就懺五逆者。持此一字頂輪王呪得大證成，何況性淨、具信根者持不成就？

「若是呪者無此五頂輪王像對坐持念，如佛說像想像目前，一心瞻仰，合掌禮已，端加趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是呪者無此五頂輪王像對坐持念，如佛說像想像目前，一心瞻仰，合掌禮已，端加趺坐。

「定想心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「定想心呪曰：

「『那謨囉(上)怛那怛囉夜耶阿(上)者攞弭𭊛莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那謨囉(上)怛那怛囉夜耶阿(上)者攞弭𭊛莎訶』

「誦一七遍，結想大印上有無量眾寶，大山下想有大海清水，山上想有無量百千大葉七寶蓮花，花臺大圓廣博，莖復麁大。蓮花臺葉上想有寶帳半滿月等，寶珠、鈴磬、真珠、網縵周匝彌飾。中有釋迦牟尼如來，身具三十二大人相、八十妙好，結加趺坐，坐師子座，目觀頂王像。如上說像，想皆有之。殿上想有七寶傘蓋，以眾寶網四布莊嚴。如是想觀，縱廣百尺想成百尺、縱廣一里想成一里、縱一由旬想一由旬、展轉乃至色究竟天，觀是行相心莫猶豫、隨逐諸境惑觀亂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦一七遍，結想大印上有無量眾寶，大山下想有大海清水，山上想有無量百千大葉七寶蓮花，花臺大圓廣博，莖復麁大。蓮花臺葉上想有寶帳半滿月等，寶珠、鈴磬、真珠、網縵周匝彌飾。中有釋迦牟尼如來，身具三十二大人相、八十妙好，結加趺坐，坐師子座，目觀頂王像。如上說像，想皆有之。殿上想有七寶傘蓋，以眾寶網四布莊嚴。如是想觀，縱廣百尺想成百尺、縱廣一里想成一里、縱一由旬想一由旬、展轉乃至色究竟天，觀是行相心莫猶豫、隨逐諸境惑觀亂心。

「觀想大海呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀想大海呪曰：

「『唵弭麼路娜地虎吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵弭麼路娜地虎吽』

「誦七遍，觀想大海清淨明徹，無有動渴，顯現分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦七遍，觀想大海清淨明徹，無有動渴，顯現分明。

「當海心中觀想寶山。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當海心中觀想寶山。呪曰：

「『唵阿者攞虎吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵阿者攞虎吽』

「誦七遍已，觀想寶山周圓廣麗，具足眾寶，光飾顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦七遍已，觀想寶山周圓廣麗，具足眾寶，光飾顯現。

「次，寶山蓮花呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，寶山蓮花呪曰：

「『唵虎(引)迦(上)麼攞莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵虎(引)迦(上)麼攞莎訶』

「誦七遍，觀想無量百千大葉七寶蓮花，鬚、蘂、臺、莖光飾顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦七遍，觀想無量百千大葉七寶蓮花，鬚、蘂、臺、莖光飾顯現。

「觀想寶殿呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀想寶殿呪曰：

「『那莫薩嚩怛他誐哆(去)南唵薩嚩吐(去引)櫱羝薩叵囉(上)伊摩吽(二合)伽誐那劍莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『那莫薩嚩怛他誐哆(去)南唵薩嚩吐(去引)櫱羝薩叵囉(上)伊摩吽(二合)伽誐那劍莎訶』

「誦七遍，觀想寶殿種種莊嚴光飾顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦七遍，觀想寶殿種種莊嚴光飾顯現。

「次誦本所持呪啟請佛會，眾寶殿中想持香雲、香花、香食、香水供獻佛會，則發願言：『唯願聖眾各以神力住受供養。』乃待周畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦本所持呪啟請佛會，眾寶殿中想持香雲、香花、香食、香水供獻佛會，則發願言：『唯願聖眾各以神力住受供養。』乃待周畢。

「次誦一切頂王心呪一百八遍，結持東西南北、四維上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦一切頂王心呪一百八遍，結持東西南北、四維上下。

「已次觀壇大界中，想香水海浴釋迦牟尼真報身佛。又當一時想浴一切佛身、及佛種族、菩薩呪神、并呪神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已次觀壇大界中，想香水海浴釋迦牟尼真報身佛。又當一時想浴一切佛身、及佛種族、菩薩呪神、并呪神。

「想總浴已，又想種種栴檀塗香一時塗飾一切佛身、及佛種族、菩薩、呪神等。又想種種奇妙繒綺、金縷袈裟、頭冠瓔珞、及諸衣服一時披串一切佛身、及佛種族、菩薩、呪神，想啟會坐。次想持獻諸飲食一時供養一切諸佛，及佛種族、菩薩、神已，行者則此善根，心口發露，誠懺眾罪，迴向菩提，請佛轉大法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「想總浴已，又想種種栴檀塗香一時塗飾一切佛身、及佛種族、菩薩、呪神等。又想種種奇妙繒綺、金縷袈裟、頭冠瓔珞、及諸衣服一時披串一切佛身、及佛種族、菩薩、呪神，想啟會坐。次想持獻諸飲食一時供養一切諸佛，及佛種族、菩薩、神已，行者則此善根，心口發露，誠懺眾罪，迴向菩提，請佛轉大法輪。

「仁者當即諦觀鼻端，想心無惑，右手掐珠，左手當胸結數珠印，𨒄𨒄誦呪。數課滿已，置以數珠淨潔合處，印呪護持。重燒香，想諸花香如法供獻，則誦本呪解壇方界，合掌頂禮，依方發遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仁者當即諦觀鼻端，想心無惑，右手掐珠，左手當胸結數珠印，𨒄𨒄誦呪。數課滿已，置以數珠淨潔合處，印呪護持。重燒香，想諸花香如法供獻，則誦本呪解壇方界，合掌頂禮，依方發遣。

「如是想法三十旬日，靜斷諸論，每日三時，得見證地三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是想法三十旬日，靜斷諸論，每日三時，得見證地三摩地門。」

五頂王儀法祕密品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五頂王儀法祕密品第六

爾時，釋迦牟尼世尊復謂金剛密迹主言：「此頂王呪成就法行，諸佛共說，為得利益成就頂王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼世尊復謂金剛密迹主言：「此頂王呪成就法行，諸佛共說，為得利益成就頂王。

「密迹！過去現在一切如來說無差別偈句教行皆悉空寂幽閑勝處，我略示說。於大名山聖所居處、或仙神窟、或空新室處、獨林泉處……，以斯等處一心善淨修行是法。諸不善法極淨割除，於善淨法生深入意，是二句法蔓延，能生善、不善業。是故，若食飲食，滋味辛甘酢淡，勿欲貪餮、耽嗜過飲。若為貪便，不能持誦供養燒火，定心不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！過去現在一切如來說無差別偈句教行皆悉空寂幽閑勝處，我略示說。於大名山聖所居處、或仙神窟、或空新室處、獨林泉處……，以斯等處一心善淨修行是法。諸不善法極淨割除，於善淨法生深入意，是二句法蔓延，能生善、不善業。是故，若食飲食，滋味辛甘酢淡，勿欲貪餮、耽嗜過飲。若為貪便，不能持誦供養燒火，定心不生。

「是故，呪者離斷貪愛，恒於初夜隨力轉讀《大方廣佛花嚴經》、《寶雲經》、餘大乘經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，呪者離斷貪愛，恒於初夜隨力轉讀《大方廣佛花嚴經》、《寶雲經》、餘大乘經。

「至中夜分，敷淨茅草，周四方結界結印，呪印護持身，如師子王，頭南面東，右脇枕手，疊足而臥，是布瑟置迦念誦時、燒火食時臥法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至中夜分，敷淨茅草，周四方結界結印，呪印護持身，如師子王，頭南面東，右脇枕手，疊足而臥，是布瑟置迦念誦時、燒火食時臥法。

「若扇底迦念誦時、燒火食時，頭東南方，面東北方，右脇枕手，疊足而臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若扇底迦念誦時、燒火食時，頭東南方，面東北方，右脇枕手，疊足而臥。

「若阿毘柘嚕迦念誦時、燒火食時，頭西面南，右脇枕手側，疊足而臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若阿毘柘嚕迦念誦時、燒火食時，頭西面南，右脇枕手側，疊足而臥。

「若睡夢夢見上菩提樹、栴檀香樹、弭攞樹、欝頭末羅樹，名證中品速成就相；若夢見乘白鶴、孔雀、金翅鳥等，名證上品速成就相；若有夢見上樓閣幢、蹈花鬘上、或見手把箜篌詣入、僧眾上塔乘船，名證下品速成就相；若有夢見栴荼羅人、猪、狗、馲駝、驢、死人等，若觸、若近，是障不成。如是等相，智者應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若睡夢夢見上菩提樹、栴檀香樹、弭攞樹、欝頭末羅樹，名證中品速成就相；若夢見乘白鶴、孔雀、金翅鳥等，名證上品速成就相；若有夢見上樓閣幢、蹈花鬘上、或見手把箜篌詣入、僧眾上塔乘船，名證下品速成就相；若有夢見栴荼羅人、猪、狗、馲駝、驢、死人等，若觸、若近，是障不成。如是等相，智者應知。

「若毘那夜迦作諸障惱，持以粳米和烏麻油，日日三時，一呪一燒各一千八遍，滿三七日則得夢見本神現身，教告語言：『汝去某處。』酥蜜相和，日夜三時，一時一呪一燒，各一千八遍，三日夜則得夢見毘那夜迦所有真法。『汝去喫食，所有真道汝當成辦。』若教覺已，加念神呪：『願當為現大丈夫相，勿為我現天女狀相，亂我心境，妄生貪著、愚癡等心。』又持護身，覆復安睡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若毘那夜迦作諸障惱，持以粳米和烏麻油，日日三時，一呪一燒各一千八遍，滿三七日則得夢見本神現身，教告語言：『汝去某處。』酥蜜相和，日夜三時，一時一呪一燒，各一千八遍，三日夜則得夢見毘那夜迦所有真法。『汝去喫食，所有真道汝當成辦。』若教覺已，加念神呪：『願當為現大丈夫相，勿為我現天女狀相，亂我心境，妄生貪著、愚癡等心。』又持護身，覆復安睡。

「若持誦時，勿念過去種種嬉謔雜欲漏法、亦勿欲計未來眾事、諸餘法散動亂我心，惟一繫想入於呪文一一句理。若心欲生，觀身膖壞；若心瞋生，慈心觀住；若心癡生，十二緣觀；若心數緣顛倒生住，則心觀想呪神在頂，持以花香先前供養，結加趺坐，如法念誦。若少不依是法，或則為障礙、毘那夜迦破壞食噉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持誦時，勿念過去種種嬉謔雜欲漏法、亦勿欲計未來眾事、諸餘法散動亂我心，惟一繫想入於呪文一一句理。若心欲生，觀身膖壞；若心瞋生，慈心觀住；若心癡生，十二緣觀；若心數緣顛倒生住，則心觀想呪神在頂，持以花香先前供養，結加趺坐，如法念誦。若少不依是法，或則為障礙、毘那夜迦破壞食噉。

「若有未曾入此輪王大種族壇場阿闍梨教授法者自持斯法，則便常為毘那夜迦如影逐身，障獻食、獻香、獻花、飯食、香水、燒火、呪聲，不令得到獻本呪神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有未曾入此輪王大種族壇場阿闍梨教授法者自持斯法，則便常為毘那夜迦如影逐身，障獻食、獻香、獻花、飯食、香水、燒火、呪聲，不令得到獻本呪神。

「此頂輪王若成就者，則常不為姥賴馱吒迦、毘那夜迦王作生障難，況餘一切毘那夜迦能障難耶？是故，智者成就呪法，當以難勝奪怒王呪、或以輪王僕從呪於持誦時、燒火食時將護其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此頂輪王若成就者，則常不為姥賴馱吒迦、毘那夜迦王作生障難，況餘一切毘那夜迦能障難耶？是故，智者成就呪法，當以難勝奪怒王呪、或以輪王僕從呪於持誦時、燒火食時將護其身。

「若不依法一一護身則難成就，常為諸惡天、龍、藥叉、羅剎、惡姤仙類、茶枳尼鬼、畢舍遮鬼、餓鬼處處隨逐，伺求障惱，破壞虛耗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不依法一一護身則難成就，常為諸惡天、龍、藥叉、羅剎、惡姤仙類、茶枳尼鬼、畢舍遮鬼、餓鬼處處隨逐，伺求障惱，破壞虛耗。

「是呪法中莫以曼陀羅花、弭攞花、遏迦花等時獻供養，及諸佛頂供養法中亦勿供養，應以惹底花、頭鉢羅花、俱物頭花、諭底迦花，及餘種類欝勃名花，持此花等常以供養五頂輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是呪法中莫以曼陀羅花、弭攞花、遏迦花等時獻供養，及諸佛頂供養法中亦勿供養，應以惹底花、頭鉢羅花、俱物頭花、諭底迦花，及餘種類欝勃名花，持此花等常以供養五頂輪王。

「若有呪者於一二三度精修此法，不證悉地，倍應勤懇，精專修習，乃至七度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有呪者於一二三度精修此法，不證悉地，倍應勤懇，精專修習，乃至七度。

「海河潬上，日日三時印砂佛塔，隨力印修并轉大乘諸餘經典。印是塔數滿三十萬，謂滅先世十重障業。隨即供養此一一塔，以塗末香、諸妙花香佛前獻供供養，於一一塔坐前誦呪一百八遍。智者如是精法修持不成就者，謂宿障重。又加日日印一肘塔一千已上，若五逆重罪亦得銷滅，況餘宿障？如斯依法精勤修治，但誦持呪亦得銷滅，何況印塔？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海河潬上，日日三時印砂佛塔，隨力印修并轉大乘諸餘經典。印是塔數滿三十萬，謂滅先世十重障業。隨即供養此一一塔，以塗末香、諸妙花香佛前獻供供養，於一一塔坐前誦呪一百八遍。智者如是精法修持不成就者，謂宿障重。又加日日印一肘塔一千已上，若五逆重罪亦得銷滅，況餘宿障？如斯依法精勤修治，但誦持呪亦得銷滅，何況印塔？

「又法，詣住江河岸側，持以蓮花，一呪一擲江河水中，滿十萬箇則得成向，何況倍加而不成就？若不如是處修行法者，則不成辦。如斯呪法，薄尠福人使加印塔乃得成就，殖福德人但所依法誦持供養則得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法，詣住江河岸側，持以蓮花，一呪一擲江河水中，滿十萬箇則得成向，何況倍加而不成就？若不如是處修行法者，則不成辦。如斯呪法，薄尠福人使加印塔乃得成就，殖福德人但所依法誦持供養則得成就。

「如是成者，勤誦持呪為根本。是故，堅固精進清淨求菩提者畢定成就。未曾見呪在經自成，要假精進，為於菩提、師僧、父母、及苦眾生，勤功修習，合掌頂禮，依法誦呪，剪除障垢乃得成就，為大功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是成者，勤誦持呪為根本。是故，堅固精進清淨求菩提者畢定成就。未曾見呪在經自成，要假精進，為於菩提、師僧、父母、及苦眾生，勤功修習，合掌頂禮，依法誦呪，剪除障垢乃得成就，為大功德。

「劫初有情質直純善，福德高勝，隨作隨成，不等今我釋迦牟尼如來出濁惡世得解脫時、及弟子等證解脫時，相續勤斷猜疑罔心，具足精進，淨修福事即得成證。若福德上，依法修持，速獲成就；若福德尠，依法修持，久乃成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「劫初有情質直純善，福德高勝，隨作隨成，不等今我釋迦牟尼如來出濁惡世得解脫時、及弟子等證解脫時，相續勤斷猜疑罔心，具足精進，淨修福事即得成證。若福德上，依法修持，速獲成就；若福德尠，依法修持，久乃成就。

「是最上呪若證成就，則得高勝無等等故。譬假琉璃寶並蓮花光寶，功力價直陪數不及無諭，況疋？故此頂輪王呪力不思議，勇猛殊特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是最上呪若證成就，則得高勝無等等故。譬假琉璃寶並蓮花光寶，功力價直陪數不及無諭，況疋？故此頂輪王呪力不思議，勇猛殊特。

「行者應常持鉢乞食，若得飯餅，復淨濤擇分為三分——一分奉獻佛、神、諸天，若食獻已，持施水陸一切有情；一分施有外來乞者，若無乞者，施及禽獸；一分持以依法自食。若有作求安隱法時，面北坐食；若有作求富饒法時，面東坐食；若有作求調伏法時，面南坐食。行者常起慈心，念諸有情受眾苦者，誓當度脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行者應常持鉢乞食，若得飯餅，復淨濤擇分為三分——一分奉獻佛、神、諸天，若食獻已，持施水陸一切有情；一分施有外來乞者，若無乞者，施及禽獸；一分持以依法自食。若有作求安隱法時，面北坐食；若有作求富饒法時，面東坐食；若有作求調伏法時，面南坐食。行者常起慈心，念諸有情受眾苦者，誓當度脫。

「若大苾芻、若鄔波索迦持梵行者、若心慈悲獨行持法，則無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若大苾芻、若鄔波索迦持梵行者、若心慈悲獨行持法，則無障礙。

「是故，智者樂欲安隱、富饒、速成證者，應常定心恭敬，合掌禮佛。塔淨治灑地，持以牛糞和黃土泥塗摩壇地，誦以一切頂王心呪、或誦摧碎頂王呪，呪白芥子、淨灰七遍，布散七方結為方界。持以四橛，繫以線索，呪之七遍，四角圍釘，結方地界，安布坐位，種種供獻，護身結印，請召供養，誦呪燒火，自身驗成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，智者樂欲安隱、富饒、速成證者，應常定心恭敬，合掌禮佛。塔淨治灑地，持以牛糞和黃土泥塗摩壇地，誦以一切頂王心呪、或誦摧碎頂王呪，呪白芥子、淨灰七遍，布散七方結為方界。持以四橛，繫以線索，呪之七遍，四角圍釘，結方地界，安布坐位，種種供獻，護身結印，請召供養，誦呪燒火，自身驗成。

「先初供養釋迦牟尼如來，次當供養明頂王，次當次第供養一一頂王，次當供養觀世音菩薩及所種族，次當供養金剛密迹主菩薩及所種族，次當供養與願頂王及所種族。如是供養，一一次第皆持香花，前想供養已，次當供獻世間天神，如斯供獻名三種族供養法則。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先初供養釋迦牟尼如來，次當供養明頂王，次當次第供養一一頂王，次當供養觀世音菩薩及所種族，次當供養金剛密迹主菩薩及所種族，次當供養與願頂王及所種族。如是供養，一一次第皆持香花，前想供養已，次當供獻世間天神，如斯供獻名三種族供養法則。

「愚癡嬰人無所曉解，種種謗毀，說一切呪者、說諸呪法盡是漫語，智者若遇如是癡人，應自觀諸佛實說，亦不虛施，但精專至修供養法、扇底迦法、布瑟置迦法、阿毘柘嚕迦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚癡嬰人無所曉解，種種謗毀，說一切呪者、說諸呪法盡是漫語，智者若遇如是癡人，應自觀諸佛實說，亦不虛施，但精專至修供養法、扇底迦法、布瑟置迦法、阿毘柘嚕迦法。

「若布瑟置迦法，念誦時、燒火食時，面東向，一心加趺端坐，呪後每加『莎訶』句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若布瑟置迦法，念誦時、燒火食時，面東向，一心加趺端坐，呪後每加『莎訶』句。

「若扇底迦法，作念誦時、燒火食時，面北方，定心結加趺坐，亦每呪後加『莎訶』句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若扇底迦法，作念誦時、燒火食時，面北方，定心結加趺坐，亦每呪後加『莎訶』句。

「若阿毘柘嚕迦法，念誦作法、燒火食時，面向南，瞋怒，左脚踏右脚側上蹲坐，亦每呪後加『唬吽』等句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若阿毘柘嚕迦法，念誦作法、燒火食時，面向南，瞋怒，左脚踏右脚側上蹲坐，亦每呪後加『唬吽』等句。

「若欲常作扇底迦法，以烏油麻和白芥子作火食法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲常作扇底迦法，以烏油麻和白芥子作火食法。

「若欲常作布瑟置迦法，亦以烏油麻和白粳米作火食法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲常作布瑟置迦法，亦以烏油麻和白粳米作火食法。

「若欲拔去佛法中刺，作阿毘柘嚕迦法，以毒藥和檳榔伽里根作火食法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲拔去佛法中刺，作阿毘柘嚕迦法，以毒藥和檳榔伽里根作火食法。

「作布瑟置迦法，以弭攞木、阿輸迦木、阿縒那木、菩提木、薩惹迦木常然燒火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作布瑟置迦法，以弭攞木、阿輸迦木、阿縒那木、菩提木、薩惹迦木常然燒火。

「扇底迦法，以尼劬陀木、𮨅頭末羅木、阿說他木、天門冬草等常燒火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「扇底迦法，以尼劬陀木、𮨅頭末羅木、阿說他木、天門冬草等常燒火。

「阿毘柘嚕迦法，以佉他羅木、無樓木、苦練木、迦囉弭攞木等常燒火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿毘柘嚕迦法，以佉他羅木、無樓木、苦練木、迦囉弭攞木等常燒火。

「調伏他惡心令善，名阿毘柘嚕迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「調伏他惡心令善，名阿毘柘嚕迦。

「蠲除災障，一切寧靜故，名扇底迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蠲除災障，一切寧靜故，名扇底迦。

「願得圓滿求者如意故，名布瑟置迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願得圓滿求者如意故，名布瑟置迦。

「如是等法，於一切處，呪者善思依法修習，為此教中得最上故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等法，於一切處，呪者善思依法修習，為此教中得最上故。

「於欲辟除此教法中一切災障故，應作如是，除斯法者更不應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於欲辟除此教法中一切災障故，應作如是，除斯法者更不應作。

「此所行者，慈心、一切梵行清淨，莫如外道髮長胛銛，則得清潔。若髮長，備蟣虱所生，隨生障咎，梳洗多功，念誦數少；若胛銛長，裹停垢穢，捻香、燒香便即污觸，隨生障咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此所行者，慈心、一切梵行清淨，莫如外道髮長胛銛，則得清潔。若髮長，備蟣虱所生，隨生障咎，梳洗多功，念誦數少；若胛銛長，裹停垢穢，捻香、燒香便即污觸，隨生障咎。

「日月蝕時作上成就，於一切時處亦持，勿觀論、勿譏謗和上、闍梨過與非過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日月蝕時作上成就，於一切時處亦持，勿觀論、勿譏謗和上、闍梨過與非過。

「若所供養呪師之時，忽見呪神受天快樂，勿愛願同。見有國土無主交亂時，勿住中修法念誦，又勿住於神龍護地、藥叉羅剎常集住地、屍陀林地、無佛法地、虎狼住地、多蚊虻地、無雨方地、多饒風地、多賊住地、屠殺住地、沽酒地、賣經像地、賣凶具地、婬女住地、及眾難地皆勿住中營法念誦，作求諸法悉不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若所供養呪師之時，忽見呪神受天快樂，勿愛願同。見有國土無主交亂時，勿住中修法念誦，又勿住於神龍護地、藥叉羅剎常集住地、屍陀林地、無佛法地、虎狼住地、多蚊虻地、無雨方地、多饒風地、多賊住地、屠殺住地、沽酒地、賣經像地、賣凶具地、婬女住地、及眾難地皆勿住中營法念誦，作求諸法悉不成就。

「念誦法中，燒火法勝，天神喜滿，譬人飽食，歡喜充適。是故，佛說一切念誦品法中此法為最，亦不論似國王下劣、如藥叉相女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦法中，燒火法勝，天神喜滿，譬人飽食，歡喜充適。是故，佛說一切念誦品法中此法為最，亦不論似國王下劣、如藥叉相女。

「如佛所說，念誦、燒火、一切法事，廣功廣成、少功少成。亦勿施他酒、肉、毒藥、刀、劍、弓、箭、斧槊之具，亦勿讚殺、快殺、方便殺、謨殺，亦不占說他災吉事，亦不施他迷倒癡法，及所恐怖一切有情不安隱法皆勿應作。遇下淨步多鬼處、有屍鬼處、藥叉羅剎等處，常一出入想為清淨，於念誦處結加趺坐，想諸妙法成香水河，身沒澡浴，結浴呪印印身，想為佛、菩薩等身，即以塗香遍身塗飾，一至念誦，不應動搖、漫視聽察、謦咳唾嗽。若有破坐、動搖、謦欬，即重輪結浴印印身，持以淨水、洗手、嗽口，乃復誦念，亦得上法、中法、下法定成就故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如佛所說，念誦、燒火、一切法事，廣功廣成、少功少成。亦勿施他酒、肉、毒藥、刀、劍、弓、箭、斧槊之具，亦勿讚殺、快殺、方便殺、謨殺，亦不占說他災吉事，亦不施他迷倒癡法，及所恐怖一切有情不安隱法皆勿應作。遇下淨步多鬼處、有屍鬼處、藥叉羅剎等處，常一出入想為清淨，於念誦處結加趺坐，想諸妙法成香水河，身沒澡浴，結浴呪印印身，想為佛、菩薩等身，即以塗香遍身塗飾，一至念誦，不應動搖、漫視聽察、謦咳唾嗽。若有破坐、動搖、謦欬，即重輪結浴印印身，持以淨水、洗手、嗽口，乃復誦念，亦得上法、中法、下法定成就故。」

五頂王成就法品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五頂王成就法品第七

爾時，世尊復為導利諸有情故，說大成就頂王法：「小智有情貪世間之法，心不精專；智者依法修習，定當成向。每日請召之時，世間諸神、空神、星神，隨所住神，一心念誦，隨喚來住，常當結界護身，誦呪作法。若不護身、結界、結印，則為奪人精氣鬼奪所呪力——六分偷五、或全偷奪——或為荼枳尼鬼奪所呪力。若恐偷奪，則誦一切頂王呪、難勝王呪，定使却全本所持呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復為導利諸有情故，說大成就頂王法：「小智有情貪世間之法，心不精專；智者依法修習，定當成向。每日請召之時，世間諸神、空神、星神，隨所住神，一心念誦，隨喚來住，常當結界護身，誦呪作法。若不護身、結界、結印，則為奪人精氣鬼奪所呪力——六分偷五、或全偷奪——或為荼枳尼鬼奪所呪力。若恐偷奪，則誦一切頂王呪、難勝王呪，定使却全本所持呪。」

於時，世尊又觀來世一切呪者——薄德少福，樂著嬉戲，不善同伴，耽盻女色，於戒缺漏——為說教法：「則心思惟堅持六念，係修呪法、發菩提心即得成就。密迹！離菩提心外即無成辦。何以故？以呪威力能成菩提，以菩提心大威力故，其能全呪者速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，世尊又觀來世一切呪者——薄德少福，樂著嬉戲，不善同伴，耽盻女色，於戒缺漏——為說教法：「則心思惟堅持六念，係修呪法、發菩提心即得成就。密迹！離菩提心外即無成辦。何以故？以呪威力能成菩提，以菩提心大威力故，其能全呪者速得成就。

「呪者不食青、黑等物，亦不佛床、法床、僧床、和上、闍梨、父母等床坐臥，喫食亦不頰食——如毘柰耶儀法——乃至不得語食、傳器食，不得手指揩齒。呪者應知正加趺坐，如法默然食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪者不食青、黑等物，亦不佛床、法床、僧床、和上、闍梨、父母等床坐臥，喫食亦不頰食——如毘柰耶儀法——乃至不得語食、傳器食，不得手指揩齒。呪者應知正加趺坐，如法默然食。

「若念誦時、若作法時、若請召修法時，應斷一切善、不善語，如法誦念。亦勿與他一床坐臥，傳著衣服、鞵𭕣、襪等。其所食器純用赤白銅椀食，若已食訖，則水淨洗，又以土灰裏外乾揩。常不作諸嘲調戲論。若喜違犯，隨罪俱生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若念誦時、若作法時、若請召修法時，應斷一切善、不善語，如法誦念。亦勿與他一床坐臥，傳著衣服、鞵𭕣、襪等。其所食器純用赤白銅椀食，若已食訖，則水淨洗，又以土灰裏外乾揩。常不作諸嘲調戲論。若喜違犯，隨罪俱生。

「恒候年月日星宿時，依法營造三種法。佛神通月修最第一，成就頂王廣大悉地。白黑二月八日、十四日食三白食，如以香花新淨飲食，持獻供養，如法念誦，倍速成證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恒候年月日星宿時，依法營造三種法。佛神通月修最第一，成就頂王廣大悉地。白黑二月八日、十四日食三白食，如以香花新淨飲食，持獻供養，如法念誦，倍速成證。

「復有像變，令教童女香湯澡浴，受八齋戒，持絲造織，方應度量，勿刀截斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有像變，令教童女香湯澡浴，受八齋戒，持絲造織，方應度量，勿刀截斷。

「於吉時起首畫摸，或以板畫匠人時時洗浴清潔，著鮮淨衣，受八齋戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於吉時起首畫摸，或以板畫匠人時時洗浴清潔，著鮮淨衣，受八齋戒。

「當心正中畫釋迦牟尼佛，坐師子座，結加趺坐，具眾相好，頂放大光，示說法相，身有圓光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當心正中畫釋迦牟尼佛，坐師子座，結加趺坐，具眾相好，頂放大光，示說法相，身有圓光。

「次，佛右邊畫觀世音菩薩，結加趺坐，身黃白色，頭戴寶冠。冠中化佛面目嗔怒，一手把白拂，一手把數珠。又於眉間竪畫一目，以天衣服種種莊嚴，坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛右邊畫觀世音菩薩，結加趺坐，身黃白色，頭戴寶冠。冠中化佛面目嗔怒，一手把白拂，一手把數珠。又於眉間竪畫一目，以天衣服種種莊嚴，坐蓮花座。

「次，佛左邊畫金剛密迹主菩薩，加趺坐，身青色相，首戴寶冠，面目瞋怒，一手把金剛杵，一手把白拂，坐寶蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛左邊畫金剛密迹主菩薩，加趺坐，身青色相，首戴寶冠，面目瞋怒，一手把金剛杵，一手把白拂，坐寶蓮花。

「次，座後畫最勝明王金剛、畫大度底使者、畫可畏金剛、畫黃眼金剛、畫大笑金剛、畫大拳金剛、畫軍茶利金剛……，是等金剛各有大力，最勝調伏，皆執器仗坐蓮花座，應以種種衣服瓔珞皆妙飾莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，座後畫最勝明王金剛、畫大度底使者、畫可畏金剛、畫黃眼金剛、畫大笑金剛、畫大拳金剛、畫軍茶利金剛……，是等金剛各有大力，最勝調伏，皆執器仗坐蓮花座，應以種種衣服瓔珞皆妙飾莊嚴。

「次觀世音菩薩、後畫馬頭觀世音王、畫意樂圓滿王、畫白衣觀世音菩薩母、畫多羅菩薩、畫毘俱尼菩薩、畫吠路者那菩薩……等，是菩薩等各各執持本所器仗坐蓮花座，應以眾妙衣服、瓔珞皆妙莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次觀世音菩薩、後畫馬頭觀世音王、畫意樂圓滿王、畫白衣觀世音菩薩母、畫多羅菩薩、畫毘俱尼菩薩、畫吠路者那菩薩……等，是菩薩等各各執持本所器仗坐蓮花座，應以眾妙衣服、瓔珞皆妙莊嚴。

「次，佛座下左邊畫難勝大奮怒神、畫大字神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛座下左邊畫難勝大奮怒神、畫大字神。

「次，佛座下右邊畫佛眼神、畫相好神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛座下右邊畫佛眼神、畫相好神。

「是等四神身皆金色，坐蓮花座，是變像名如來身最勝輪王大成就像，一切通用，皆畫成證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是等四神身皆金色，坐蓮花座，是變像名如來身最勝輪王大成就像，一切通用，皆畫成證。」

於時世尊謂曼殊室利童子：「汝往昔未證地時，誦以是呪供養此像，像放大光照此三界，上中眾生意樂歡喜。曼殊室利！汝為光照，昇證三地、得五神通。是故，說像不可思議大三摩地。是如來身故，我以此三摩地力普大三界，為諸有情利益成就神通變化，示頂輪王身如如意寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊謂曼殊室利童子：「汝往昔未證地時，誦以是呪供養此像，像放大光照此三界，上中眾生意樂歡喜。曼殊室利！汝為光照，昇證三地、得五神通。是故，說像不可思議大三摩地。是如來身故，我以此三摩地力普大三界，為諸有情利益成就神通變化，示頂輪王身如如意寶。」

爾時，世尊復告曼殊室利童子：「汝善能以大被甲冑善巧方便，安住有情，示濟有情無量變化，現於佛身、菩薩身、緣覺身、聲聞身……等攝取眾生，說諸勝法，覺寤有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告曼殊室利童子：「汝善能以大被甲冑善巧方便，安住有情，示濟有情無量變化，現於佛身、菩薩身、緣覺身、聲聞身……等攝取眾生，說諸勝法，覺寤有情。」

爾時，曼殊室利童子合掌恭敬，白言：「世尊！佛有幾名現頂輪大三摩地流此世界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，曼殊室利童子合掌恭敬，白言：「世尊！佛有幾名現頂輪大三摩地流此世界？」

於時世尊告曼殊室利童子：「頂輪王名者，所謂印捺羅名帝釋等、乃至三界六道有情類中立差別名，隨類為主，皆為調伏故隨類立法名，差別無量，皆為成熟眾生故，世間無有一法、一名、一相不是如來之所變立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊告曼殊室利童子：「頂輪王名者，所謂印捺羅名帝釋等、乃至三界六道有情類中立差別名，隨類為主，皆為調伏故隨類立法名，差別無量，皆為成熟眾生故，世間無有一法、一名、一相不是如來之所變立。

「曼殊室利童子！有一類人知我不生不滅，真如實際，實法法界、涅槃實智，無二、無相，意生、儒童，作者、受者、知者、見者，作如是解。童子！此娑訶世界眾生稱我為大離欲如來、佛、天人師。童子！我常於此世間成熟眾生，示如是名。乃有五阿僧祇百千數名一切聲聞愚癡眾生，雖稱我名亦不識我如是異名。童子！我為如是成熟一切有情，亦於諸經中說是異名。童子！如是，復有一類有情知我殑伽沙等世界中無量稱異名，如來說法如如，眾生謂去來，如來亦不去來、分別出現色相。童子！已不去來，無作分別，則能出現無量佛事陀羅尼門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利童子！有一類人知我不生不滅，真如實際，實法法界、涅槃實智，無二、無相，意生、儒童，作者、受者、知者、見者，作如是解。童子！此娑訶世界眾生稱我為大離欲如來、佛、天人師。童子！我常於此世間成熟眾生，示如是名。乃有五阿僧祇百千數名一切聲聞愚癡眾生，雖稱我名亦不識我如是異名。童子！我為如是成熟一切有情，亦於諸經中說是異名。童子！如是，復有一類有情知我殑伽沙等世界中無量稱異名，如來說法如如，眾生謂去來，如來亦不去來、分別出現色相。童子！已不去來，無作分別，則能出現無量佛事陀羅尼門。」

爾時，世尊復告曼殊室利童子：「若有修持是頂王法者，應候吉時，白月五日、八日、十三日、十四日、十五日，好星宿時，清潔洗浴，著新淨衣。若是俗人受八齋戒，依法軌住，修造清淨塗結壇場，布献香花，燒設火食，當供養佛觀世音菩薩、金剛密迹首菩薩、摩訶婆攞神、及諸菩薩、一切聲聞、辟支佛、諸天……等。如斯供養，則得一切大威德天、大威呪神、大明呪神歡喜觀視。此等諸天雖復日日如法供養，於此法部不應禮拜。何以故？五頂王呪力不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告曼殊室利童子：「若有修持是頂王法者，應候吉時，白月五日、八日、十三日、十四日、十五日，好星宿時，清潔洗浴，著新淨衣。若是俗人受八齋戒，依法軌住，修造清淨塗結壇場，布献香花，燒設火食，當供養佛觀世音菩薩、金剛密迹首菩薩、摩訶婆攞神、及諸菩薩、一切聲聞、辟支佛、諸天……等。如斯供養，則得一切大威德天、大威呪神、大明呪神歡喜觀視。此等諸天雖復日日如法供養，於此法部不應禮拜。何以故？五頂王呪力不思議。

「是故，呪者亦不得往死喪家、初產生家、不淨人家、旃荼羅家、詣往顧宿受他供養、亦不持殘臭宿食供養及自食噉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，呪者亦不得往死喪家、初產生家、不淨人家、旃荼羅家、詣往顧宿受他供養、亦不持殘臭宿食供養及自食噉。

「呪者每三時自誓歸依佛、法、大菩薩僧，發菩提心，淨治三業，念佛、法、僧、戒、施、天，常於清旦受八齋戒，不殺、盜、婬、妄語、飲酒、脂粉塗身、坐臥大床，不過中食，以真如智、無作我之心虔敬修習，則得成辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪者每三時自誓歸依佛、法、大菩薩僧，發菩提心，淨治三業，念佛、法、僧、戒、施、天，常於清旦受八齋戒，不殺、盜、婬、妄語、飲酒、脂粉塗身、坐臥大床，不過中食，以真如智、無作我之心虔敬修習，則得成辦。」

爾時，釋迦牟尼世尊復告金剛密迹主：「又有轉輪王像，於出世世間一切呪像最上無等。准前月日，畫者端肅，具持十善，以細白疊方量三肘、或復二肘，當中畫釋迦牟尼佛，具足眾相，身真金色，示說法相，佩通身光，坐白蓮花師子座上，頂上放光。於佛背後畫七寶山，於佛座下畫蓮花池。於佛右邊畫呪者貌，長跪瞻佛，手把香爐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼世尊復告金剛密迹主：「又有轉輪王像，於出世世間一切呪像最上無等。准前月日，畫者端肅，具持十善，以細白疊方量三肘、或復二肘，當中畫釋迦牟尼佛，具足眾相，身真金色，示說法相，佩通身光，坐白蓮花師子座上，頂上放光。於佛背後畫七寶山，於佛座下畫蓮花池。於佛右邊畫呪者貌，長跪瞻佛，手把香爐。

「密迹！此頂輪王像，一切佛說，謂當呪者得大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！此頂輪王像，一切佛說，謂當呪者得大利益。

「略說是像，若有見者隨喜供養，隨滅眾罪，得大功德，為諸天、龍歡喜瞻視，當定成就一切勇猛頂王呪力，得無數佛種種歌讚供養功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「略說是像，若有見者隨喜供養，隨滅眾罪，得大功德，為諸天、龍歡喜瞻視，當定成就一切勇猛頂王呪力，得無數佛種種歌讚供養功德。

「是妙變像無量無數一切諸佛常皆讚歎，若有信戀，晝夜精進恭敬供養，則得罪障一時銷滅，身業清淨，成就頂王功德智海，超過一切，最勝殊特，為諸天人供養恭敬、無量讚歎，當證佛地，更無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是妙變像無量無數一切諸佛常皆讚歎，若有信戀，晝夜精進恭敬供養，則得罪障一時銷滅，身業清淨，成就頂王功德智海，超過一切，最勝殊特，為諸天人供養恭敬、無量讚歎，當證佛地，更無退轉。

「成此呪者，怒目嗔𠿒，一切天龍八部、鬼、神皆得惶怖，四散馳走。其天帝釋見是人來，分座同坐；其諸大天亦皆分座；三界諸天見是人來，傲𡞟不起迎送虔敬，則皆頭破如蘭香枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成此呪者，怒目嗔𠿒，一切天龍八部、鬼、神皆得惶怖，四散馳走。其天帝釋見是人來，分座同坐；其諸大天亦皆分座；三界諸天見是人來，傲𡞟不起迎送虔敬，則皆頭破如蘭香枝。

「若我於億俱胝大劫讚說是呪亦不能盡。成此呪者，是人名證最上悉地，當為住壽三十三天中王，命常安住，不被死殃，壽如天身。天身畢已，變身如佛，證五神通，乘此天界，以無量天前後圍繞，往諸佛剎種種變化導誘眾生，隨諸佛剎，現帝釋身、或現金剛身、或現大梵天身、或現伊首羅天身、或現童男童女身、入地獄、鬼、畜生趣，隨現諸身救脫眾生，或諸山林、城邑、聚落為作房舍，種種衣食供給施濟，常作依怙，度脫眾生，具五神通，行菩薩行，為人中尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若我於億俱胝大劫讚說是呪亦不能盡。成此呪者，是人名證最上悉地，當為住壽三十三天中王，命常安住，不被死殃，壽如天身。天身畢已，變身如佛，證五神通，乘此天界，以無量天前後圍繞，往諸佛剎種種變化導誘眾生，隨諸佛剎，現帝釋身、或現金剛身、或現大梵天身、或現伊首羅天身、或現童男童女身、入地獄、鬼、畜生趣，隨現諸身救脫眾生，或諸山林、城邑、聚落為作房舍，種種衣食供給施濟，常作依怙，度脫眾生，具五神通，行菩薩行，為人中尊。」