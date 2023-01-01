五佛頂三昧陀羅尼經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五佛頂三昧陀羅尼經卷第一

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在摩竭提國始成正覺，菩提樹下金剛道場大寶藏帳——其地寶帳皆是如來神通大福功德之所成故——純以無量上妙珍奇自然盛顯，種種莊嚴，眾色交映，出大光明，奇特寶輪清淨圓滿，以無量色間雜莊飾，周匝圍繞而顯現之。寶蓋幢幡光明晃曜，妙香花鬘、七寶羅網彌覆其上，無盡大寶自在顯現，是諸寶樹花葉光茂。佛神力故，令此場地廣麗嚴淨，光明普照，一切奇特妙寶積聚無量善根嚴飾道場。其菩提樹高顯殊特，琉璃為幹，妙寶枝條，寶葉垂布猶若重雲，雜色寶花互相間錯，大寶摩尼以為其果。其光遍照一切佛剎，種種現化施作佛事，普現大乘一字佛頂轉輪王呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在摩竭提國始成正覺，菩提樹下金剛道場大寶藏帳——其地寶帳皆是如來神通大福功德之所成故——純以無量上妙珍奇自然盛顯，種種莊嚴，眾色交映，出大光明，奇特寶輪清淨圓滿，以無量色間雜莊飾，周匝圍繞而顯現之。寶蓋幢幡光明晃曜，妙香花鬘、七寶羅網彌覆其上，無盡大寶自在顯現，是諸寶樹花葉光茂。佛神力故，令此場地廣麗嚴淨，光明普照，一切奇特妙寶積聚無量善根嚴飾道場。其菩提樹高顯殊特，琉璃為幹，妙寶枝條，寶葉垂布猶若重雲，雜色寶花互相間錯，大寶摩尼以為其果。其光遍照一切佛剎，種種現化施作佛事，普現大乘一字佛頂轉輪王呪。

菩薩道教佛神力故，演出種種梵音，妙聲讚揚如來無量功德。與無數大菩薩俱，其名曰金剛幢菩薩摩訶薩、觀世音菩薩摩訶薩……等，無量諸大菩薩皆為上首，與一切大眾會於妙菩提樹下——以佛神力，周圍五百踰膳那會座而坐，不相障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩道教佛神力故，演出種種梵音，妙聲讚揚如來無量功德。與無數大菩薩俱，其名曰金剛幢菩薩摩訶薩、觀世音菩薩摩訶薩……等，無量諸大菩薩皆為上首，與一切大眾會於妙菩提樹下——以佛神力，周圍五百踰膳那會座而坐，不相障礙。

如來於中誥彌勒菩薩及諸菩薩言：「汝善男子！此樹乃是佛菩提所莊嚴樹，我最初坐此樹下時則破四魔，得證無上正等佛智。汝等亦應坐斯地處，令汝當得無上佛智。」誥是語已，寂然不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來於中誥彌勒菩薩及諸菩薩言：「汝善男子！此樹乃是佛菩提所莊嚴樹，我最初坐此樹下時則破四魔，得證無上正等佛智。汝等亦應坐斯地處，令汝當得無上佛智。」誥是語已，寂然不動。

爾時，金剛密迹首菩薩——以佛威神德，乘是往昔本所願力——即從座起，偏袒右肩，整理衣服，長跪合掌，恭敬瞻仰，白佛言：「世尊！我今啟問如來正覺轉輪頂呪法，以何方便使少功力則得誠向一切如來大明呪法、加行壇印種種事法、一字轉輪王法、入大三摩地壇處成就法、念誦之法、輪結印法、祕密之法、圖畫像法、除業障法安隱之法、豐饒財法、降魔怨法、一切如來種族真實法，及出世世間無礙最勝明法，及盡一切有情有情界菩薩成就行法、陀羅尼法，令是贍部洲界一切有情得大安樂？是諸有情以轉輪王如來祕密之力，一切當得作大佛事，猶此贍部洲界一切有情得大安樂，即能成就此頂王法，隨得成就一切天神、天神種族呪法，一切龍、龍種族呪法，一切藥叉、一切藥叉種族呪法，一切羅剎、一切羅剎種族呪法，一切乾闥婆及種族呪法，一切阿素洛及種族呪法，一切迦樓羅、一切迦樓羅種族呪法，一切緊那羅及種族呪法，一切摩呼洛伽及種族呪法，乃至世間、出世間法，盡皆成就無所障礙。為諸有情作大住處，除諸垢障，成我呪法，及成觀音諸大菩薩大威德者壇印呪法，及一切如來所說無量難成壇印呪法。故惟垂如來、應、正等覺慜導有情，為我說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛密迹首菩薩——以佛威神德，乘是往昔本所願力——即從座起，偏袒右肩，整理衣服，長跪合掌，恭敬瞻仰，白佛言：「世尊！我今啟問如來正覺轉輪頂呪法，以何方便使少功力則得誠向一切如來大明呪法、加行壇印種種事法、一字轉輪王法、入大三摩地壇處成就法、念誦之法、輪結印法、祕密之法、圖畫像法、除業障法安隱之法、豐饒財法、降魔怨法、一切如來種族真實法，及出世世間無礙最勝明法，及盡一切有情有情界菩薩成就行法、陀羅尼法，令是贍部洲界一切有情得大安樂？是諸有情以轉輪王如來祕密之力，一切當得作大佛事，猶此贍部洲界一切有情得大安樂，即能成就此頂王法，隨得成就一切天神、天神種族呪法，一切龍、龍種族呪法，一切藥叉、一切藥叉種族呪法，一切羅剎、一切羅剎種族呪法，一切乾闥婆及種族呪法，一切阿素洛及種族呪法，一切迦樓羅、一切迦樓羅種族呪法，一切緊那羅及種族呪法，一切摩呼洛伽及種族呪法，乃至世間、出世間法，盡皆成就無所障礙。為諸有情作大住處，除諸垢障，成我呪法，及成觀音諸大菩薩大威德者壇印呪法，及一切如來所說無量難成壇印呪法。故惟垂如來、應、正等覺慜導有情，為我說之。」

於時世尊誥金剛密迹首曰：「善哉，善哉！汝等為諸當來一切有情作大利益，能於我所問是一字王頂大轉輪王成一切如來所說祕密壇法等，令諸呪者住勤修故。是故，密迹首！汝當諦聽諦聽，我今宣說；往昔一切如來早已說之，未來一切諸佛亦當說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊誥金剛密迹首曰：「善哉，善哉！汝等為諸當來一切有情作大利益，能於我所問是一字王頂大轉輪王成一切如來所說祕密壇法等，令諸呪者住勤修故。是故，密迹首！汝當諦聽諦聽，我今宣說；往昔一切如來早已說之，未來一切諸佛亦當說之。」

爾時，釋迦牟尼如來即以佛眼盡周觀察一切世界一切有情、及觀未來一切世界一切有情、一一往昔福願力等種善根處，誥諸菩薩言：「善男子！汝等憶念一切如來所說一字轉輪王呪、一切最勝三摩地最不思議神通力處，是法能於一切世界作大佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來即以佛眼盡周觀察一切世界一切有情、及觀未來一切世界一切有情、一一往昔福願力等種善根處，誥諸菩薩言：「善男子！汝等憶念一切如來所說一字轉輪王呪、一切最勝三摩地最不思議神通力處，是法能於一切世界作大佛事。」

爾時，彼諸菩薩摩訶薩蒙佛教誥，各心念於一字轉輪王三摩地處——唯除觀世音菩薩、金剛密迹菩薩。何以故？佛加被故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸菩薩摩訶薩蒙佛教誥，各心念於一字轉輪王三摩地處——唯除觀世音菩薩、金剛密迹菩薩。何以故？佛加被故。

五佛頂王陀羅尼入三摩地加持顯德品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五佛頂王陀羅尼入三摩地加持顯德品第二

爾時，世尊入佛神變大三摩地。入三摩地時，盡周憶念一切有情界已，則以無量俱知殑伽沙等大劫所修積集無量六波羅蜜善根，從三十二大丈夫相放大光明，一一相上各現法印，一一各有種族光明而圍繞之。最於頂上出放現無量百千光明，其光雜色，遍照十方，是中有情遇斯光者各相警悟，其光還來遶佛三匝，各復本相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊入佛神變大三摩地。入三摩地時，盡周憶念一切有情界已，則以無量俱知殑伽沙等大劫所修積集無量六波羅蜜善根，從三十二大丈夫相放大光明，一一相上各現法印，一一各有種族光明而圍繞之。最於頂上出放現無量百千光明，其光雜色，遍照十方，是中有情遇斯光者各相警悟，其光還來遶佛三匝，各復本相。

是時釋迦如來放斯光已，從三摩地安徐伸起，觀諸佛剎——如師子王——及觀會眾，告金剛密迹首菩薩言：「汝今諦聽一字頂輪王明呪王法、四鄔瑟膩沙呪王、佛眼毫相呪王，此等呪王是如來手足、是如來脣、是如來口，轉輪法王作大利益一切有情。若此世界一切菩薩等及諸人人等能依法讀誦授持是一字輪王頂明者，所有一切諸天世人、種種鬼神悉無能害、作諸破壞，以是當得一切安樂，受無量福，行大慈悲，住不退地，無諸惱疾、火、水、刀、王等難，無諸毒害等。我此一字出生三摩地輪王呪，若有新學大乘菩薩及諸人等信向誦持、書寫、佩者，則得無量大威德天而擁護之，諸惡天龍不相障惱，常得安隱。若書寫者，當令淨浴，著鮮淨衣，如法齋戒，坐於壇側，持樺木皮，雄黃書呪，施諸苾芻、苾芻尼，繫袈裟角而披佩之。若國王、王族、大臣、僚佐、諸族姓男、族姓女佩者，各佩頭上、或繫項上、或腕臂等上，則得安隱，除諸災惱，常為諸天觀敬讚歎，皆令不墮諸惡道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦如來放斯光已，從三摩地安徐伸起，觀諸佛剎——如師子王——及觀會眾，告金剛密迹首菩薩言：「汝今諦聽一字頂輪王明呪王法、四鄔瑟膩沙呪王、佛眼毫相呪王，此等呪王是如來手足、是如來脣、是如來口，轉輪法王作大利益一切有情。若此世界一切菩薩等及諸人人等能依法讀誦授持是一字輪王頂明者，所有一切諸天世人、種種鬼神悉無能害、作諸破壞，以是當得一切安樂，受無量福，行大慈悲，住不退地，無諸惱疾、火、水、刀、王等難，無諸毒害等。我此一字出生三摩地輪王呪，若有新學大乘菩薩及諸人等信向誦持、書寫、佩者，則得無量大威德天而擁護之，諸惡天龍不相障惱，常得安隱。若書寫者，當令淨浴，著鮮淨衣，如法齋戒，坐於壇側，持樺木皮，雄黃書呪，施諸苾芻、苾芻尼，繫袈裟角而披佩之。若國王、王族、大臣、僚佐、諸族姓男、族姓女佩者，各佩頭上、或繫項上、或腕臂等上，則得安隱，除諸災惱，常為諸天觀敬讚歎，皆令不墮諸惡道故。

「金剛密迹首！是大呪王亦能滅諸災星變怪，示大安樂，亦能攝伏一切天龍八部鬼神，亦能成就當部諸呪者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛密迹首！是大呪王亦能滅諸災星變怪，示大安樂，亦能攝伏一切天龍八部鬼神，亦能成就當部諸呪者。」

復告金剛密迹首：「是一切如來白傘蓋佛頂王、超頂王、勝頂王、光聚頂王呪，同等住於一切如來三摩地中，神力皆等，無量廣大，猶不能及一字明頂輪王最上三摩地呪。何故？最上無等。猶假如來眼呪、毫相呪、慈悲難勝如來牙、手、鉢、袈裟、轉法輪等呪，共說是呪乃得最上。又從大悲大慈大丈夫吼，一切諸大菩薩等不能摧壞，一切諸佛隨喜加被，作大智光破諸黑暗，堅染淨慧能作威德，吉祥福相世間最勝，無垢清淨，勇猛堅固，現四無畏，作深善慧，廣大無量最勝智，能作無間金剛十力大光威德，破諸暗障，入諸佛智，能成一切諸大菩薩萬行功德一切智慧、能作一切勇猛寂靜高無障礙大威德處、能於一切業惡有情作大慈處、能現一切如來神力三摩地處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告金剛密迹首：「是一切如來白傘蓋佛頂王、超頂王、勝頂王、光聚頂王呪，同等住於一切如來三摩地中，神力皆等，無量廣大，猶不能及一字明頂輪王最上三摩地呪。何故？最上無等。猶假如來眼呪、毫相呪、慈悲難勝如來牙、手、鉢、袈裟、轉法輪等呪，共說是呪乃得最上。又從大悲大慈大丈夫吼，一切諸大菩薩等不能摧壞，一切諸佛隨喜加被，作大智光破諸黑暗，堅染淨慧能作威德，吉祥福相世間最勝，無垢清淨，勇猛堅固，現四無畏，作深善慧，廣大無量最勝智，能作無間金剛十力大光威德，破諸暗障，入諸佛智，能成一切諸大菩薩萬行功德一切智慧、能作一切勇猛寂靜高無障礙大威德處、能於一切業惡有情作大慈處、能現一切如來神力三摩地處。」

「即說一字明頂輪王呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即說一字明頂輪王呪曰：

「那牟娑漫多勃馱南唵部𡀔護吽(四合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那牟娑漫多勃馱南唵部𡀔護吽(四合)」

爾時，如來說是一字頂明呪時，殑伽沙等三千大千世界一時六反震動，如贍部洲猛風吹諸叢林草等，是中一切諸山王亦皆大動、一切海源盡皆湧沸。以佛神力，一切魔宮大火遍起，是中諸魔為火所逼，悉皆惶怖，稱佛歸依，一切地獄苦皆得止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說是一字頂明呪時，殑伽沙等三千大千世界一時六反震動，如贍部洲猛風吹諸叢林草等，是中一切諸山王亦皆大動、一切海源盡皆湧沸。以佛神力，一切魔宮大火遍起，是中諸魔為火所逼，悉皆惶怖，稱佛歸依，一切地獄苦皆得止息。

爾時，世尊為現一字明頂輪王大威德，時忽變身，狀如大輪王，具現七寶，眷屬圓滿，一一寶中各放大光輪照無邊一切法寶，一時出現放雜寶光。是大輪王坐寶座上，身盛赫奕，放種種光，映照一切猶如金聚。會中有情、有情種族，無有一能窺瞻仰者；是會一切諸大菩薩——如彌勒……等——亦無有能窺瞻觀者。觀世音菩薩、金剛密迹首菩薩，以佛威神，欻然之間悶亂躄地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為現一字明頂輪王大威德，時忽變身，狀如大輪王，具現七寶，眷屬圓滿，一一寶中各放大光輪照無邊一切法寶，一時出現放雜寶光。是大輪王坐寶座上，身盛赫奕，放種種光，映照一切猶如金聚。會中有情、有情種族，無有一能窺瞻仰者；是會一切諸大菩薩——如彌勒……等——亦無有能窺瞻觀者。觀世音菩薩、金剛密迹首菩薩，以佛威神，欻然之間悶亂躄地。

是時，彼諸大威德天，所謂大自在天、那羅延天、帝釋天、俱廢羅天、婆魯拏天、焰魔法王，乃至一切諸天神、一切鬼神、大威德者，所執輪戟、杵索、棒杖、及諸眷屬手中器仗悉皆墮落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，彼諸大威德天，所謂大自在天、那羅延天、帝釋天、俱廢羅天、婆魯拏天、焰魔法王，乃至一切諸天神、一切鬼神、大威德者，所執輪戟、杵索、棒杖、及諸眷屬手中器仗悉皆墮落。

爾時，大轉輪王現大悲光，令諸菩薩憶念菩提神通三摩地故。是時，一切諸大龍神、藥叉、羅剎、乾闥婆等八部等一時戰怖，身毛聳竪，無能觀瞻大輪王姿貌威光，時惟等心歸佛世尊：「南無佛陀，南無佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大轉輪王現大悲光，令諸菩薩憶念菩提神通三摩地故。是時，一切諸大龍神、藥叉、羅剎、乾闥婆等八部等一時戰怖，身毛聳竪，無能觀瞻大輪王姿貌威光，時惟等心歸佛世尊：「南無佛陀，南無佛陀。」

爾時，世尊為觀世音菩薩、金剛密迹首菩薩及諸大眾得醒解故，疾須臾間隱是威身，還如來相，說示：「一切佛眼大明呪母，謂甚可畏難調伏者、謂欲成就出世世間一切明頂轉輪王呪、一切事位滅諸諍論，是呪乃是一切諸佛種族母呪，復是一切諸大菩薩生養育母，又是諸佛五眼呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為觀世音菩薩、金剛密迹首菩薩及諸大眾得醒解故，疾須臾間隱是威身，還如來相，說示：「一切佛眼大明呪母，謂甚可畏難調伏者、謂欲成就出世世間一切明頂轉輪王呪、一切事位滅諸諍論，是呪乃是一切諸佛種族母呪，復是一切諸大菩薩生養育母，又是諸佛五眼呪。」

即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說呪曰：

「那摩薩嚩哆(丁可反)誐(魚迦反)諦瓢(毘遙反)囉呵(呼我反)弊(毘藥反)三藐三勃睇弊(同上)唵嚕嚕塞普嚕入嚩攞底瑟他悉馱盧者禰薩嚩(引)剌拕娑馱儞莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那摩薩嚩哆(丁可反)誐(魚迦反)諦瓢(毘遙反)囉呵(呼我反)弊(毘藥反)三藐三勃睇弊(同上)唵嚕嚕塞普嚕入嚩攞底瑟他悉馱盧者禰薩嚩(引)剌拕娑馱儞莎訶」

說此一切佛眼呪已，其觀世音菩薩、金剛密迹首菩薩既醒覺已，從地而起。其諸威德一切天眾各得本心，適悅安樂，各持本所自手器仗，專心歸佛，瞻仰讚言：「希有，世尊！希有，善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此一切佛眼呪已，其觀世音菩薩、金剛密迹首菩薩既醒覺已，從地而起。其諸威德一切天眾各得本心，適悅安樂，各持本所自手器仗，專心歸佛，瞻仰讚言：「希有，世尊！希有，善逝！」

時二大士合掌白佛言：「世尊！如來今日何故特化轉輪王相大光明聚？甚奇希有，本未曾見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二大士合掌白佛言：「世尊！如來今日何故特化轉輪王相大光明聚？甚奇希有，本未曾見。」

如來告言：「大善男子！此是頂輪王相執持諸佛形相神變三摩地門。譬如汝等集現大壇種種威德、諸神變像不思議事，如來亦爾，如是振現大轉輪王奇特身色、姿貌、威德。此頂王是一切如來安住最勝三摩地身，所有一切諸大菩薩無能越者，一切呪王亦無過者。若所在方處誦此呪者，五踰膳那出世世間一切呪王悉無成住。汝若同此方處所說加持大呪，總無成住。若有念是頂王呪者，則得出世、世間一切大呪悉盡成辦。汝悉所說一切法呪誦持無驗，即以此呪而常助誦，則得成就五踰膳那。一切菩薩、金剛、呪神、天龍八部皆不住入現成就相；又，他一切最大王呪威德神力亦不能得影及此大輪王呪。何以故？是呪威神最尊奇特無等侶故。十地諸菩薩亦怖是呪威德神力，何況諸天？若每誦是轉輪王呪時，每當先誦佛眼呪七遍數已乃安誦是頂輪王呪，時數畢已又誦佛眼呪數一七遍，則得安隱，無諸嬈惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來告言：「大善男子！此是頂輪王相執持諸佛形相神變三摩地門。譬如汝等集現大壇種種威德、諸神變像不思議事，如來亦爾，如是振現大轉輪王奇特身色、姿貌、威德。此頂王是一切如來安住最勝三摩地身，所有一切諸大菩薩無能越者，一切呪王亦無過者。若所在方處誦此呪者，五踰膳那出世世間一切呪王悉無成住。汝若同此方處所說加持大呪，總無成住。若有念是頂王呪者，則得出世、世間一切大呪悉盡成辦。汝悉所說一切法呪誦持無驗，即以此呪而常助誦，則得成就五踰膳那。一切菩薩、金剛、呪神、天龍八部皆不住入現成就相；又，他一切最大王呪威德神力亦不能得影及此大輪王呪。何以故？是呪威神最尊奇特無等侶故。十地諸菩薩亦怖是呪威德神力，何況諸天？若每誦是轉輪王呪時，每當先誦佛眼呪七遍數已乃安誦是頂輪王呪，時數畢已又誦佛眼呪數一七遍，則得安隱，無諸嬈惱。」

爾時，世尊復於座上現一切佛加被白傘蓋頂呪王身，於是之時則當頂上遍三千大千世界虛空際合現一蓋，亦不觸惱空居有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復於座上現一切佛加被白傘蓋頂呪王身，於是之時則當頂上遍三千大千世界虛空際合現一蓋，亦不觸惱空居有情。

是時觀世音、金剛首二菩薩合掌白言：「世尊！如是神變是何因緣？欻遍大千，狀如傘蓋，住佛頂上，不見邊際，無不識解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時觀世音、金剛首二菩薩合掌白言：「世尊！如是神變是何因緣？欻遍大千，狀如傘蓋，住佛頂上，不見邊際，無不識解。」

世尊告言：「此是無量如來共說白傘蓋頂王，又是一切如來無邊色寶、無邊音聲，一切如來寶鐸網羅，普周顯現莊嚴不思議。諸佛世尊光明傘蓋，一切如來白傘蓋頂王，我為傘蓋現此傘蓋，令諸有情速得成就。應知：此現一切諸佛白傘蓋頂王，一切菩薩大威德者盡思共度亦不可知，縱諸佛子百千俱知劫觀思前際、中際，不見不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「此是無量如來共說白傘蓋頂王，又是一切如來無邊色寶、無邊音聲，一切如來寶鐸網羅，普周顯現莊嚴不思議。諸佛世尊光明傘蓋，一切如來白傘蓋頂王，我為傘蓋現此傘蓋，令諸有情速得成就。應知：此現一切諸佛白傘蓋頂王，一切菩薩大威德者盡思共度亦不可知，縱諸佛子百千俱知劫觀思前際、中際，不見不知。」

是時釋迦牟尼如來仰觀頂上白傘蓋王，振佛神力持白傘蓋呪王，身相光明，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦牟尼如來仰觀頂上白傘蓋王，振佛神力持白傘蓋呪王，身相光明，即說呪曰：

「那麼娑曼哆勃馱南唵怛他櫱都瑟昵沙阿(去)那嚩(去)盧抧哆姥𭊄(盧骨反)馱那唵(二) 吽麼麼麼麼虎𤙖(二合)儞」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那麼娑曼哆勃馱南唵怛他櫱都瑟昵沙阿(去)那嚩(去)盧抧哆姥𭊄(盧骨反)馱那唵(二) 吽麼麼麼麼虎𤙖(二合)儞」

佛說此呪時，三千大千六返震動。是時世尊誥諸菩薩摩訶薩：「此白傘蓋頂王能成能攝一切呪等，是呪王力不空無障、勇猛無礙、無等等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此呪時，三千大千六返震動。是時世尊誥諸菩薩摩訶薩：「此白傘蓋頂王能成能攝一切呪等，是呪王力不空無障、勇猛無礙、無等等故。」

爾時，世尊為利有情故，復現大光聚呪，此呪所有神力威德一同一字頂王輪王威神力金剛句故。即說呪曰(歸命同上)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為利有情故，復現大光聚呪，此呪所有神力威德一同一字頂王輪王威神力金剛句故。即說呪曰(歸命同上)：

「唵怛他蘖都瑟昵沙阿那嚩路枳哆姥𭸋馱那帝殊囉始虎(二合)吽入嚩攞入嚩攞馱哿馱哿𭡠囉弭捺囉瞋娜瞋娜頻娜頻娜虎虎吽泮吒泮吒莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵怛他蘖都瑟昵沙阿那嚩路枳哆姥𭸋馱那帝殊囉始虎(二合)吽入嚩攞入嚩攞馱哿馱哿𭡠囉弭捺囉瞋娜瞋娜頻娜頻娜虎虎吽泮吒泮吒莎訶」

說斯呪已，於是如來頂放大光，滿三千大千世界，光變其地，普大成現大寶蓮花，如來坐中，雜色寶光重重晃曜，合大千界滿周空際。一切寶花而為傘蓋，以種種寶鐸種種莊嚴，周圍大千而為牆壁，純無價寶而嚴飾之，基陛眾寶莊嚴。於是會中一切諸大菩薩覩斯神變，踴躍歡喜，得大安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說斯呪已，於是如來頂放大光，滿三千大千世界，光變其地，普大成現大寶蓮花，如來坐中，雜色寶光重重晃曜，合大千界滿周空際。一切寶花而為傘蓋，以種種寶鐸種種莊嚴，周圍大千而為牆壁，純無價寶而嚴飾之，基陛眾寶莊嚴。於是會中一切諸大菩薩覩斯神變，踴躍歡喜，得大安樂。

「出世、世間一切呪法以成就者皆悉斷壞。何以故？以大光聚力似一字王故。是光聚呪，心所憶念破斷他呪即皆破斷——唯除一字輪呪王白傘蓋呪、超頂呪王、佛眼母呪、佛五字心呪，餘出世世間一切諸法悉能斷割、打撲、調伏，攝喚於前。若有呪者得大證驗，暫讀暫誦光聚呪者，則得摧伏一切鬼神恥撻怖辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出世、世間一切呪法以成就者皆悉斷壞。何以故？以大光聚力似一字王故。是光聚呪，心所憶念破斷他呪即皆破斷——唯除一字輪呪王白傘蓋呪、超頂呪王、佛眼母呪、佛五字心呪，餘出世世間一切諸法悉能斷割、打撲、調伏，攝喚於前。若有呪者得大證驗，暫讀暫誦光聚呪者，則得摧伏一切鬼神恥撻怖辱。

「金剛密迹首！是光聚王呪勿於不淨、臭穢、腥臊、屎尿處誦，不於無佛舍利制底處誦，勿對於諸一切呪、呪像壇會諸有情前暫妄誦斯光聚王呪。何以故？是光聚王呪同一字輪王力故。唯除佛舍利塔處、淨空閑處、高山頂處、名山窟處、海岸勝處、海逈洲處。何以故？是光聚王呪威德猛大，能壞自他呪力威德皆無成向。若善男子、善女人樂持讀誦是光聚王呪時，先誦一字輪王呪及佛眼呪各七遍已，然誦斯呪，即得大威德，四大安隱，身膚光澤，辯智聰悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛密迹首！是光聚王呪勿於不淨、臭穢、腥臊、屎尿處誦，不於無佛舍利制底處誦，勿對於諸一切呪、呪像壇會諸有情前暫妄誦斯光聚王呪。何以故？是光聚王呪同一字輪王力故。唯除佛舍利塔處、淨空閑處、高山頂處、名山窟處、海岸勝處、海逈洲處。何以故？是光聚王呪威德猛大，能壞自他呪力威德皆無成向。若善男子、善女人樂持讀誦是光聚王呪時，先誦一字輪王呪及佛眼呪各七遍已，然誦斯呪，即得大威德，四大安隱，身膚光澤，辯智聰悟。

「汝密迹首！是光王呪若成就者，則等成就一字輪王呪三摩地故、亦能成就一切事故、能作光明照一切故。是呪乃從一切如來一切力三摩地涌流出現，是呪無一切如來加持力處為現一切諸大菩薩無量威德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝密迹首！是光王呪若成就者，則等成就一字輪王呪三摩地故、亦能成就一切事故、能作光明照一切故。是呪乃從一切如來一切力三摩地涌流出現，是呪無一切如來加持力處為現一切諸大菩薩無量威德。」

爾時，世尊為安樂一切有情故，即復說高頂王呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為安樂一切有情故，即復說高頂王呪曰：

「那麼娑漫哆勃馱南唵入嚩羅入嚩羅捻(奴𢯇反)弊(并也反)特伽(魚迦反)妬瑟膩沙度那度那虎虎吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那麼娑漫哆勃馱南唵入嚩羅入嚩羅捻(奴𢯇反)弊(并也反)特伽(魚迦反)妬瑟膩沙度那度那虎虎吽」

「說是呪神如上，若善男子、女人等樂成就一字輪王呪者，應令內外嚴飾清潔，持以樺皮或絹紙上，雄黃書斯高頂王呪，佩帶肩臂，并持斯呪，即速成就。若國王、王族、大臣、僚佐、清信男女、一切人等信斯呪者，亦令書寫，佩頂肘臂，為諸人眾互相敬諾而不侵惱，災垢銷滅，當得辯才，福相圓滿。若有軍將及諸兵眾敬信斯呪，亦令書持，繫旍旗及佩頭臂，往他軍陣皆自臣伏，互不殘害。何以故？諸如來力加持故。是呪威力同一字輪王力，是諸如來三摩地力等加持故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是呪神如上，若善男子、女人等樂成就一字輪王呪者，應令內外嚴飾清潔，持以樺皮或絹紙上，雄黃書斯高頂王呪，佩帶肩臂，并持斯呪，即速成就。若國王、王族、大臣、僚佐、清信男女、一切人等信斯呪者，亦令書寫，佩頂肘臂，為諸人眾互相敬諾而不侵惱，災垢銷滅，當得辯才，福相圓滿。若有軍將及諸兵眾敬信斯呪，亦令書持，繫旍旗及佩頭臂，往他軍陣皆自臣伏，互不殘害。何以故？諸如來力加持故。是呪威力同一字輪王力，是諸如來三摩地力等加持故。」

爾時，釋迦牟尼如來復示不思議神通威德，令滅一切惡趣、地獄種種苦故，入于一切如來神通威德三摩地處，即說一切如來勝頂王呪曰(歸命同上)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來復示不思議神通威德，令滅一切惡趣、地獄種種苦故，入于一切如來神通威德三摩地處，即說一切如來勝頂王呪曰(歸命同上)：

「唵入嚩攞𭊅庾瑟昵沙入嚩攞入嚩攞畔馱畔馱哪麼哪麼訥嚕麼(摸朗反)訥嚕莽訥嚕莽郝矩㰤娜虎(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵入嚩攞𭊅庾瑟昵沙入嚩攞入嚩攞畔馱畔馱哪麼哪麼訥嚕麼(摸朗反)訥嚕莽訥嚕莽郝矩㰤娜虎(二合)吽」

說是呪時，此呪威德令諸地獄眾惡有情種種飢苦盡皆停息，一時得甘食美膳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是呪時，此呪威德令諸地獄眾惡有情種種飢苦盡皆停息，一時得甘食美膳。

「密迹！此勝頂王呪是殑伽沙等諸佛神通變化，所在方處有暫觀讀，一切諸魔則不入中，何況持者？密迹！有人精勤受持勝頂王者，是人無不獲得神通。是呪亦同一字輪王呪，能起神通，入於地獄度脫有情一切重苦。密迹！此呪功德無量無邊，我今略說少耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！此勝頂王呪是殑伽沙等諸佛神通變化，所在方處有暫觀讀，一切諸魔則不入中，何況持者？密迹！有人精勤受持勝頂王者，是人無不獲得神通。是呪亦同一字輪王呪，能起神通，入於地獄度脫有情一切重苦。密迹！此呪功德無量無邊，我今略說少耳。」

爾時，世尊告諸菩薩言：「是五頂王呪從一切如來力三摩地流出，我今略說少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸菩薩言：「是五頂王呪從一切如來力三摩地流出，我今略說少分。

「密迹！若有善男子、善女人，於無量佛所以上衣服、臥具、湯藥、飲食、財寶、一切等物日日三時持用供養，經百千劫，所得功德百分、千分不如有人於三七日依法持是五頂輪王功德之一，何況讀誦受持是等呪王？得成就決定不退菩薩地。一切諸天大威德者見是成就五頂王人，不起於座而迎逆者，頭破作七分。一切諸天威光影蔽不現，是人威光過於諸天百千萬倍。若有大福純善德人樂成佛者，則當如法書寫、誦持是經，常以塗香、末香、燒香、華果、飲食而供養之。若見有信佛神通威德、一切深法、行菩薩行者，則當為說，莫有慳惜，則得成就，於百千劫不墮地獄，得宿命智，乃至阿耨大菩提，一切不能嬈害，所演教命人皆敬受，若命盡時如入靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！若有善男子、善女人，於無量佛所以上衣服、臥具、湯藥、飲食、財寶、一切等物日日三時持用供養，經百千劫，所得功德百分、千分不如有人於三七日依法持是五頂輪王功德之一，何況讀誦受持是等呪王？得成就決定不退菩薩地。一切諸天大威德者見是成就五頂王人，不起於座而迎逆者，頭破作七分。一切諸天威光影蔽不現，是人威光過於諸天百千萬倍。若有大福純善德人樂成佛者，則當如法書寫、誦持是經，常以塗香、末香、燒香、華果、飲食而供養之。若見有信佛神通威德、一切深法、行菩薩行者，則當為說，莫有慳惜，則得成就，於百千劫不墮地獄，得宿命智，乃至阿耨大菩提，一切不能嬈害，所演教命人皆敬受，若命盡時如入靜慮。

「密迹！若有福德端正，無諸缺漏，容貌圓滿，常不懈怠，惟樂修學大乘道教，圓滿菩薩大願，超眾魔境趣菩薩地，如是之人令得是經，成就此呪。密迹！若見斯人，敬為善友，應以種種方便為說是法門功德，教授儀法，是人則得成就是大五頂王呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！若有福德端正，無諸缺漏，容貌圓滿，常不懈怠，惟樂修學大乘道教，圓滿菩薩大願，超眾魔境趣菩薩地，如是之人令得是經，成就此呪。密迹！若見斯人，敬為善友，應以種種方便為說是法門功德，教授儀法，是人則得成就是大五頂王呪。

「密迹！是呪王經於無量佛剎難得見聞，若得聞者，皆是如來神力加被。若得斯經，則是如來種族。何以故？此如來呪三摩地王實難思議。應知此呪尊一切呪最上最勝，是諸有情應當決定生最上心，成此五頂輪王呪。若有有情得遇此經，清淨如法，或書、或誦是呪是經，當知斯人則便當得是五頂呪三摩地王，斷割結賊嗔心、恚心、妬心、害心，則為諸天恭敬供養而恃怙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密迹！是呪王經於無量佛剎難得見聞，若得聞者，皆是如來神力加被。若得斯經，則是如來種族。何以故？此如來呪三摩地王實難思議。應知此呪尊一切呪最上最勝，是諸有情應當決定生最上心，成此五頂輪王呪。若有有情得遇此經，清淨如法，或書、或誦是呪是經，當知斯人則便當得是五頂呪三摩地王，斷割結賊嗔心、恚心、妬心、害心，則為諸天恭敬供養而恃怙故。」

一字頂王畫像法品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字頂王畫像法品第三

爾時，釋迦牟尼如來為利一切有情，以佛眼觀是會大眾，告金剛密迹首：「此大明王呪頂輪王像一切佛說，出世、世間一切畫像最上上故，是像形好寂靜，瓔珞衣服，能運一切罪垢有情到涅槃岸最勝三摩地。是像，佛所神通變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來為利一切有情，以佛眼觀是會大眾，告金剛密迹首：「此大明王呪頂輪王像一切佛說，出世、世間一切畫像最上上故，是像形好寂靜，瓔珞衣服，能運一切罪垢有情到涅槃岸最勝三摩地。是像，佛所神通變化。

「若有擬畫輪王像者，先曾入頂輪灌頂無勝壇，手授具足呪句、印法法式。入最勝頂王等壇已成就者——謂阿闍梨印讚許可，求證出世大涅槃處——如是行人乃應畫像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有擬畫輪王像者，先曾入頂輪灌頂無勝壇，手授具足呪句、印法法式。入最勝頂王等壇已成就者——謂阿闍梨印讚許可，求證出世大涅槃處——如是行人乃應畫像。

「正命正行，於淨行婆羅門家善童女、或命大姓種族父母真正善信童女教淨護飾，撚治理絲，細密織縫，勿刀截斷。闊量四肘，長量六肘，莫有觸污、莫用惡絲持織畫像；或闊三肘，長量五肘。若力不辦如是織作，亦任貨求鮮淨好者，勿還價直。持得物已，以淨香水如法蘸浴乃得塗畫。色盞新淨，彩色調和勿用皮膠水，用膠香調色畫彩，或取如來種族部中教法軌則畫像亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正命正行，於淨行婆羅門家善童女、或命大姓種族父母真正善信童女教淨護飾，撚治理絲，細密織縫，勿刀截斷。闊量四肘，長量六肘，莫有觸污、莫用惡絲持織畫像；或闊三肘，長量五肘。若力不辦如是織作，亦任貨求鮮淨好者，勿還價直。持得物已，以淨香水如法蘸浴乃得塗畫。色盞新淨，彩色調和勿用皮膠水，用膠香調色畫彩，或取如來種族部中教法軌則畫像亦得。

「畫是像者，當以一切佛神通月畫彩莊飾——所謂正月、五月、九月，用斯等月——月初一日、或十五日起首畫摸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畫是像者，當以一切佛神通月畫彩莊飾——所謂正月、五月、九月，用斯等月——月初一日、或十五日起首畫摸。

「其畫像處於佛殿堂、或淨山間仙人窟處，是占相方圓百步無有臭穢，水復無虫，淨美清潔。當所畫地，日日如法香水塗灑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其畫像處於佛殿堂、或淨山間仙人窟處，是占相方圓百步無有臭穢，水復無虫，淨美清潔。當所畫地，日日如法香水塗灑。

「取有相畫人，諸根端具，性復真正，具信五根。若畫彩時，授八戒齋，一出一浴，著新淨衣，斷諸談論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取有相畫人，諸根端具，性復真正，具信五根。若畫彩時，授八戒齋，一出一浴，著新淨衣，斷諸談論。

「先正當中畫菩提樹，種種寶莊枝葉華果，如如意樹間雜各異，七寶枝條、七寶葉華、真珠為蘂、赤珠為鬚、眾寶琉璃以為諸果，或有枝出種種果芽、或有枝出種種寶雲、或有枝出甘露如雨、或有枝懸天眾寶衣、或有枝懸寶鐸鈴磬，或有枝出珊瑚、琥珀、赤珠、馬瑙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先正當中畫菩提樹，種種寶莊枝葉華果，如如意樹間雜各異，七寶枝條、七寶葉華、真珠為蘂、赤珠為鬚、眾寶琉璃以為諸果，或有枝出種種果芽、或有枝出種種寶雲、或有枝出甘露如雨、或有枝懸天眾寶衣、或有枝懸寶鐸鈴磬，或有枝出珊瑚、琥珀、赤珠、馬瑙。

「二枝間畫光電如雲，枝葉花上又畫白鶴、孔雀、迦陵、頻伽、鸚鵡、舍利、共命等鳥及諸好鳥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二枝間畫光電如雲，枝葉花上又畫白鶴、孔雀、迦陵、頻伽、鸚鵡、舍利、共命等鳥及諸好鳥。

「其池畫七寶，遍皆莊彩如是地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其池畫七寶，遍皆莊彩如是地。

「樹下畫如來形，結加趺坐，坐師子座，示說法相，備麗三十二相、八十種好，身放圓光大光明焰，於佛頂左右有輪王圍繞而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樹下畫如來形，結加趺坐，坐師子座，示說法相，備麗三十二相、八十種好，身放圓光大光明焰，於佛頂左右有輪王圍繞而坐。

「第一座下，右邊畫頂輪王，身金色相，瞻仰如來，坐白蓮花，身有圓光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一座下，右邊畫頂輪王，身金色相，瞻仰如來，坐白蓮花，身有圓光。

「次，佛座下，左邊畫白傘蓋頂王，如菩薩形，身服狀相有大威德，觀頂輪王，身金色相，身有圓光，手執蓮花，坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛座下，左邊畫白傘蓋頂王，如菩薩形，身服狀相有大威德，觀頂輪王，身金色相，身有圓光，手執蓮花，坐蓮花座。

「次，白傘蓋頂王後畫超勝頂王，亦如菩薩形，身服狀相具大威德，觀頂輪王，手執弭惹布囉迦果，坐白蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，白傘蓋頂王後畫超勝頂王，亦如菩薩形，身服狀相具大威德，觀頂輪王，手執弭惹布囉迦果，坐白蓮花。

「次，頂輪王右畫光聚頂王，身金色相，身有圓光，作種種色，執如意珠，坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，頂輪王右畫光聚頂王，身金色相，身有圓光，作種種色，執如意珠，坐蓮花座。

「次，頂輪王左邊畫主兵神，右手覆右膝上施之無畏，左手揚掌，坐白蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，頂輪王左邊畫主兵神，右手覆右膝上施之無畏，左手揚掌，坐白蓮花。

「次於光聚頂王後畫勝頂王，身金色相，結加趺坐，觀頂輪王，左手執寶如意珠，右手仰右膝上施之無畏，身有圓光，坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於光聚頂王後畫勝頂王，身金色相，結加趺坐，觀頂輪王，左手執寶如意珠，右手仰右膝上施之無畏，身有圓光，坐蓮花座。

「次，佛右側畫普賢菩薩，結加趺坐，手執白拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛右側畫普賢菩薩，結加趺坐，手執白拂。

「次，佛左側畫彌勒菩薩，結加趺坐，手執白拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛左側畫彌勒菩薩，結加趺坐，手執白拂。

「次，佛座下當前右邊畫觀世音菩薩，左邊畫金剛密迹首菩薩，各曲躬仰視，結加趺坐，坐寶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛座下當前右邊畫觀世音菩薩，左邊畫金剛密迹首菩薩，各曲躬仰視，結加趺坐，坐寶蓮華。

「次，普賢菩薩後畫曼殊室利童子菩薩，次畫無垢慧菩薩，次畫寂靜慧菩薩，次畫無盡意慧菩薩，次畫虛空藏菩薩，次畫虛空無垢藏菩薩，次畫大慧菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，普賢菩薩後畫曼殊室利童子菩薩，次畫無垢慧菩薩，次畫寂靜慧菩薩，次畫無盡意慧菩薩，次畫虛空藏菩薩，次畫虛空無垢藏菩薩，次畫大慧菩薩。

「是等菩薩身真金相，合掌恭敬，曲躬趺坐，坐寶蓮花，各以種種七寶冠、天諸寶服、瓔珞環釧而莊嚴之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是等菩薩身真金相，合掌恭敬，曲躬趺坐，坐寶蓮花，各以種種七寶冠、天諸寶服、瓔珞環釧而莊嚴之。

「次於彌勒菩薩後畫佛眼尊者菩薩，其狀端正，甚有慈悲，身金色相，目觀會眾，以諸天服遍莊嚴身，右手執寶如意珠，左手仰左膝上施之無畏，結加趺坐，坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於彌勒菩薩後畫佛眼尊者菩薩，其狀端正，甚有慈悲，身金色相，目觀會眾，以諸天服遍莊嚴身，右手執寶如意珠，左手仰左膝上施之無畏，結加趺坐，坐蓮花座。

「次畫佛毫相菩薩，同佛母狀，身金色相，右手執蓮花，左手仰左膝上施之無畏，坐寶蓮花，目觀輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫佛毫相菩薩，同佛母狀，身金色相，右手執蓮花，左手仰左膝上施之無畏，坐寶蓮花，目觀輪王。

「次，佛眼菩薩座下畫遜那利大明呪王，猶如佛母，身相色白，右手把蓮花，左手掌胸，以諸衣服遍莊嚴身，坐寶石上目觀於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛眼菩薩座下畫遜那利大明呪王，猶如佛母，身相色白，右手把蓮花，左手掌胸，以諸衣服遍莊嚴身，坐寶石上目觀於佛。

「次，金剛密迹首菩薩後畫軍拏利童子金剛，次畫金剛將童子、善臂童子、暮軷馱䋾迦童子，是等童子顏貌熙怡，各以七寶、瓔珞、衣服具莊嚴之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，金剛密迹首菩薩後畫軍拏利童子金剛，次畫金剛將童子、善臂童子、暮軷馱䋾迦童子，是等童子顏貌熙怡，各以七寶、瓔珞、衣服具莊嚴之。

「次，觀世音菩薩後畫馬頭觀世音大明呪王，面目嗔怒，身赤色相，蛇為瓔珞，腕著寶釧，臂著寶環，戴蓮花冠，目觀輪王，腰著衣服，坐寶蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，觀世音菩薩後畫馬頭觀世音大明呪王，面目嗔怒，身赤色相，蛇為瓔珞，腕著寶釧，臂著寶環，戴蓮花冠，目觀輪王，腰著衣服，坐寶蓮花。

「次畫蓮花遜那利菩薩，右手把羂索，左手垂下伸，坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫蓮花遜那利菩薩，右手把羂索，左手垂下伸，坐蓮花座。

「次畫鉢剌拏捨嚩唎呪神，身有四手，一把羂索、一把斧、一施無畏、一把寶果，坐蓮花上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次畫鉢剌拏捨嚩唎呪神，身有四手，一把羂索、一把斧、一施無畏、一把寶果，坐蓮花上。

「次，頂輪王後畫難勝奮怒王，四面四臂，身白色相，示耽肚相，矬如朱儒，腰畫虎皮，蛇為耳璫，德叉迦龍王以為腰繩、婆修吉龍王以為路膊，諸惡毒蛟遍莊嚴身，編髮為冠，遍身火焰，立寶蓮花。右第一手把金剛杵，次第二手以中指、無名指、小指把拳，大指押上，頭指直申，屈肘向上。左第一手把三戟叉，次第二手把鉞斧。正中大面怒目張口，口出眾光，目觀於佛；右邊側面觀頂輪王；左邊側面觀自呪者；頂上面觀如來會眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，頂輪王後畫難勝奮怒王，四面四臂，身白色相，示耽肚相，矬如朱儒，腰畫虎皮，蛇為耳璫，德叉迦龍王以為腰繩、婆修吉龍王以為路膊，諸惡毒蛟遍莊嚴身，編髮為冠，遍身火焰，立寶蓮花。右第一手把金剛杵，次第二手以中指、無名指、小指把拳，大指押上，頭指直申，屈肘向上。左第一手把三戟叉，次第二手把鉞斧。正中大面怒目張口，口出眾光，目觀於佛；右邊側面觀頂輪王；左邊側面觀自呪者；頂上面觀如來會眾。

「次，奮怒王下畫地天神，身白色相，手把寶匣，長跪而坐，坐寶地上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，奮怒王下畫地天神，身白色相，手把寶匣，長跪而坐，坐寶地上。

「次，地天神右畫熙連禪河神，身靘白色，合掌恭敬，頭上畫七蛇龍頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，地天神右畫熙連禪河神，身靘白色，合掌恭敬，頭上畫七蛇龍頭。

「次，熙連禪河神後畫七頭迦里大龍王、母止鱗馱七頭龍王，各跪捧掌寶蓮花、寶珠，瞻仰如來——是二龍已曾供養無量無數一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，熙連禪河神後畫七頭迦里大龍王、母止鱗馱七頭龍王，各跪捧掌寶蓮花、寶珠，瞻仰如來——是二龍已曾供養無量無數一切諸佛。

「又，地天神左畫阿難陀九頭龍王、無熱惱五頭龍王、娑伽羅七頭龍王，各跪捧掌蓮花七寶，瞻仰如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，地天神左畫阿難陀九頭龍王、無熱惱五頭龍王、娑伽羅七頭龍王，各跪捧掌蓮花七寶，瞻仰如來。

「次，大慧菩薩右畫半拏羅婆四儞觀音母也，菩薩身白色相，著妙寶衣，七寶環釧、頭冠、瓔珞具莊嚴身，右手把寶，左手仰左膝上施之無畏，坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，大慧菩薩右畫半拏羅婆四儞觀音母也，菩薩身白色相，著妙寶衣，七寶環釧、頭冠、瓔珞具莊嚴身，右手把寶，左手仰左膝上施之無畏，坐蓮花座。

「次，佛毫相菩薩後畫摩莫計金剛母也，身靘白相，亦七寶、瓔珞、衣服具莊嚴之，右手把般若經夾，左手把寶施之無畏，身勢頭面一如般若波羅蜜菩薩坐寶蓮花——此菩薩乃是一切諸佛菩薩金剛母故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，佛毫相菩薩後畫摩莫計金剛母也，身靘白相，亦七寶、瓔珞、衣服具莊嚴之，右手把般若經夾，左手把寶施之無畏，身勢頭面一如般若波羅蜜菩薩坐寶蓮花——此菩薩乃是一切諸佛菩薩金剛母故。

「次，金剛母後畫央俱施女金剛，次畫金剛拳女金剛也，次畫金剛雹女金剛。此等金剛各以白服具世莊嚴，身坐蓮花座，為金剛母侍眷屬——是等金剛具大威德明呪大力，能衛護故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，金剛母後畫央俱施女金剛，次畫金剛拳女金剛也，次畫金剛雹女金剛。此等金剛各以白服具世莊嚴，身坐蓮花座，為金剛母侍眷屬——是等金剛具大威德明呪大力，能衛護故。

「次，觀音母菩薩下畫多羅女菩薩，身黃白色，右手把青優鉢羅花，左手施之無畏，亦以種種衣服瓔珞具莊嚴之，坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，觀音母菩薩下畫多羅女菩薩，身黃白色，右手把青優鉢羅花，左手施之無畏，亦以種種衣服瓔珞具莊嚴之，坐蓮花座。

「次後畫毘俱胝女菩薩，身白色相，三眼四臂，一手把如意杖、一手把君持、一手把數珠、一手把蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次後畫毘俱胝女菩薩，身白色相，三眼四臂，一手把如意杖、一手把君持、一手把數珠、一手把蓮花。

「又於幀上左右二角各畫諸天，天天各奏天樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於幀上左右二角各畫諸天，天天各奏天樂。

「次於佛上畫八淨居天眾，散種種華而供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於佛上畫八淨居天眾，散種種華而供養佛。

「幀東方邊面畫提頭賴吒天王，南邊畫焰摩王，西邊面畫水天，北邊面畫俱廢羅天王——此四天王名護世天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「幀東方邊面畫提頭賴吒天王，南邊畫焰摩王，西邊面畫水天，北邊面畫俱廢羅天王——此四天王名護世天王。

「東北角面畫係舍那天神及步多鬼，東南角面畫火天神及苦行仙，西南角面畫羅剎王及所僕從，西北角面畫風天神及所僕從，當菩提樹上畫大梵天及梵眾天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北角面畫係舍那天神及步多鬼，東南角面畫火天神及苦行仙，西南角面畫羅剎王及所僕從，西北角面畫風天神及所僕從，當菩提樹上畫大梵天及梵眾天。

「次，難勝奮怒神下畫持呪者，長跪瞻仰，手把香爐，觀頂輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次，難勝奮怒神下畫持呪者，長跪瞻仰，手把香爐，觀頂輪王。

「佛座會下畫熙連禪河。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛座會下畫熙連禪河。」

於是，世尊告金剛密迹首：「此像乃是大頂輪王大畫像法，是一切佛同共說故。若有智者見遇斯像，則信觀禮，燒香供養，今世當即壽大福樂，於俱胝劫所作重罪則得殄滅。若有持諸佛頂呪者、佛種族呪者、諸大菩薩種族呪者、金剛種族呪者、及餘呪者，若已成、若未成驗，對斯像前作本呪法，速得本呪最上成就所求法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊告金剛密迹首：「此像乃是大頂輪王大畫像法，是一切佛同共說故。若有智者見遇斯像，則信觀禮，燒香供養，今世當即壽大福樂，於俱胝劫所作重罪則得殄滅。若有持諸佛頂呪者、佛種族呪者、諸大菩薩種族呪者、金剛種族呪者、及餘呪者，若已成、若未成驗，對斯像前作本呪法，速得本呪最上成就所求法故。」

五頂王三摩地神變加持化像品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五頂王三摩地神變加持化像品第四

爾時，釋迦牟尼佛謂金剛密迹首言：「汝復諦聽白傘蓋頂王變像畫法，是殑伽俱胝佛為當來諸有情故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛謂金剛密迹首言：「汝復諦聽白傘蓋頂王變像畫法，是殑伽俱胝佛為當來諸有情故說。

「若畫像者，護持織法畫匠等准前，方圓三肘中畫菩提樹，正當樹下畫釋迦牟尼佛，具大人相，身黃白色，示說法相，坐師子座。佛右畫金剛密迹首，身紫赤色，右手把金剛杵，左手把白紅脫色，合掌恭敬。次當佛前畫白傘蓋頂王，身金色狀，具足眾相，手把蓮花。於菩提樹上左右各畫矩律婆天，手持寶索。上空中畫八淨居天，各掌散華，乘眾寶雲。於佛座右畫持呪者，跪地瞻仰，手把香爐。上下四面遍畫眾花。密迹首！此名曰白傘蓋頂王變像畫法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若畫像者，護持織法畫匠等准前，方圓三肘中畫菩提樹，正當樹下畫釋迦牟尼佛，具大人相，身黃白色，示說法相，坐師子座。佛右畫金剛密迹首，身紫赤色，右手把金剛杵，左手把白紅脫色，合掌恭敬。次當佛前畫白傘蓋頂王，身金色狀，具足眾相，手把蓮花。於菩提樹上左右各畫矩律婆天，手持寶索。上空中畫八淨居天，各掌散華，乘眾寶雲。於佛座右畫持呪者，跪地瞻仰，手把香爐。上下四面遍畫眾花。密迹首！此名曰白傘蓋頂王變像畫法。」

復告金剛密迹首言：「我當復說光聚頂王變像畫法。畫法如上結護，或方圓三肘、一肘。菩提樹下畫釋迦牟尼佛，結加趺坐，放種種寶光明焰，示說法相，坐向蓮花寶師子座。樹上左右畫矩律婆天，手持寶索。又於上空畫八淨居天，各掌散花，乘眾寶雲。座下右邊畫持呪者，䟡跪瞻佛，手把香爐。佛後畫山，種種莊嚴。當佛座下畫大海水，水中多畫蓮花、魚、獸。密迹首！此名光聚頂王像，是諸佛說，為導有情成就諸法、令脫難故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告金剛密迹首言：「我當復說光聚頂王變像畫法。畫法如上結護，或方圓三肘、一肘。菩提樹下畫釋迦牟尼佛，結加趺坐，放種種寶光明焰，示說法相，坐向蓮花寶師子座。樹上左右畫矩律婆天，手持寶索。又於上空畫八淨居天，各掌散花，乘眾寶雲。座下右邊畫持呪者，䟡跪瞻佛，手把香爐。佛後畫山，種種莊嚴。當佛座下畫大海水，水中多畫蓮花、魚、獸。密迹首！此名光聚頂王像，是諸佛說，為導有情成就諸法、令脫難故。

「次說超頂王像。若畫像者，所治織法如上，或方圓三肘、一肘。菩提樹下佛說法如上，以右手申仰右膝上施無畏，左手橫仰置當臍下，頂放眾光。樹上左右畫矩律婆天如前，八淨居天亦如上，畫持呪者亦如上。此名超頂王像，是一切佛為憐慜有情故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說超頂王像。若畫像者，所治織法如上，或方圓三肘、一肘。菩提樹下佛說法如上，以右手申仰右膝上施無畏，左手橫仰置當臍下，頂放眾光。樹上左右畫矩律婆天如前，八淨居天亦如上，畫持呪者亦如上。此名超頂王像，是一切佛為憐慜有情故說。

「次說勝頂王像。若畫者皆如上。菩提樹下坐佛說法，以右手揚掌，左手任著，亦有師子座，頂放眾光。樹上左右亦同，八淨居天亦同，持呪者亦同。此名勝頂王像，是一切佛為利有情故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說勝頂王像。若畫者皆如上。菩提樹下坐佛說法，以右手揚掌，左手任著，亦有師子座，頂放眾光。樹上左右亦同，八淨居天亦同，持呪者亦同。此名勝頂王像，是一切佛為利有情故說。

「復次，密迹首！汝應盡知諸佛菩薩有無量色身變化導引有情。有情為欲成就是等呪者，應常正發慈悲心、喜心、捨心、布施心、忍心、持戒心、精進心、靜慮心、般若波羅蜜心、無上菩提心，利益有情。隨方任得疊絹紙板上，一肘、半肘皆任畫之而供養之，則得最上成就五頂輪王三摩地，能令行者速得不退故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，密迹首！汝應盡知諸佛菩薩有無量色身變化導引有情。有情為欲成就是等呪者，應常正發慈悲心、喜心、捨心、布施心、忍心、持戒心、精進心、靜慮心、般若波羅蜜心、無上菩提心，利益有情。隨方任得疊絹紙板上，一肘、半肘皆任畫之而供養之，則得最上成就五頂輪王三摩地，能令行者速得不退故。」