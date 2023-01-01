菩提場所說一字頂輪王經

菩提場所說一字頂輪王經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提場所說一字頂輪王經卷第一

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵住菩提樹下，與大菩薩眾，所謂金剛幢菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、得大勢至菩薩摩訶薩、金剛手祕密主菩薩摩訶薩、寂靜慧菩薩摩訶薩、金剛慧菩薩摩訶薩、堅固慧菩薩摩訶薩、虛空無垢菩薩摩訶薩、無垢慧菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、無盡慧菩薩摩訶薩、虛空庫菩薩摩訶薩、超三界菩薩摩訶薩、持無能勝菩薩摩訶薩、持世間菩薩摩訶薩、天冠菩薩摩訶薩、文殊師利童真菩薩摩訶薩、月光童真菩薩摩訶薩、不思議慧菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、除一切蓋障菩薩摩訶薩、大進菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩、寶髻菩薩摩訶薩、寶手菩薩摩訶薩、妙臂菩薩摩訶薩……，如是等菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵住菩提樹下，與大菩薩眾，所謂金剛幢菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、得大勢至菩薩摩訶薩、金剛手祕密主菩薩摩訶薩、寂靜慧菩薩摩訶薩、金剛慧菩薩摩訶薩、堅固慧菩薩摩訶薩、虛空無垢菩薩摩訶薩、無垢慧菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、無盡慧菩薩摩訶薩、虛空庫菩薩摩訶薩、超三界菩薩摩訶薩、持無能勝菩薩摩訶薩、持世間菩薩摩訶薩、天冠菩薩摩訶薩、文殊師利童真菩薩摩訶薩、月光童真菩薩摩訶薩、不思議慧菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、除一切蓋障菩薩摩訶薩、大進菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩、寶髻菩薩摩訶薩、寶手菩薩摩訶薩、妙臂菩薩摩訶薩……，如是等菩薩摩訶薩而為上首。

復與大苾芻眾，所謂具壽舍利子、具壽迦葉波、具壽那提迦葉波、具壽大迦葉波、具壽伽耶迦葉波、具壽目鍵連、具壽大目鍵連、具壽滿慈子、具壽難陀、具壽烏波難陀、具壽賢善、具壽阿泥樓馱、具壽迦旃延子、具壽俱郗羅、具壽驕梵波提、具壽大驕梵波提、具壽孫陀羅、具壽大孫陀羅、具壽須菩提、具壽耆宿驕陳如、具壽制底象、具壽羅睺羅……，如是等大阿羅漢而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與大苾芻眾，所謂具壽舍利子、具壽迦葉波、具壽那提迦葉波、具壽大迦葉波、具壽伽耶迦葉波、具壽目鍵連、具壽大目鍵連、具壽滿慈子、具壽難陀、具壽烏波難陀、具壽賢善、具壽阿泥樓馱、具壽迦旃延子、具壽俱郗羅、具壽驕梵波提、具壽大驕梵波提、具壽孫陀羅、具壽大孫陀羅、具壽須菩提、具壽耆宿驕陳如、具壽制底象、具壽羅睺羅……，如是等大阿羅漢而為上首。

復與無量諸天及諸天子，所謂帝釋、梵王、大梵王、夜摩天、水天、俱尾羅天、善界天子、他化自在天、乃至光音、淨居天眾……，如是等大威德天子而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量諸天及諸天子，所謂帝釋、梵王、大梵王、夜摩天、水天、俱尾羅天、善界天子、他化自在天、乃至光音、淨居天眾……，如是等大威德天子而為上首。

復有無量阿蘇羅、無量蘖路茶、無量緊那羅、無量羅剎娑、無量比舍遮、無量母天眾、無量部多眾，那羅延天、伊舍那天，與無量部多眾圍遶，難提自在為上首、大自在天為上首，與無量瘧鬼眾圍遶，拏枳儞毘紐天亦與無量瘧鬼眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量阿蘇羅、無量蘖路茶、無量緊那羅、無量羅剎娑、無量比舍遮、無量母天眾、無量部多眾，那羅延天、伊舍那天，與無量部多眾圍遶，難提自在為上首、大自在天為上首，與無量瘧鬼眾圍遶，拏枳儞毘紐天亦與無量瘧鬼眾圍遶。

於彼眾會，天及天子、阿蘇羅、阿蘇羅子……，如是一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎眾……等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼眾會，天及天子、阿蘇羅、阿蘇羅子……，如是一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎眾……等。

復有持明成就者，所謂輪成就者、劍成就者、金剛杵成就者、蓮華成就者、鉞斧成就者、如來部明成就者、蓮華部明成就者、金剛部明成就者、盧陀羅天成就者、毘紐天成就者、母天眾成就者、摩睺羅伽成就者、蘖路荼成就者、龍成就者、拏枳儞成就者、藥叉成就者、摩尼跋捺羅成就者、俱尾羅成就者、水天成就者、梵王成就者……，如是無量持明成就者為上首，各與百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有持明成就者，所謂輪成就者、劍成就者、金剛杵成就者、蓮華成就者、鉞斧成就者、如來部明成就者、蓮華部明成就者、金剛部明成就者、盧陀羅天成就者、毘紐天成就者、母天眾成就者、摩睺羅伽成就者、蘖路荼成就者、龍成就者、拏枳儞成就者、藥叉成就者、摩尼跋捺羅成就者、俱尾羅成就者、水天成就者、梵王成就者……，如是無量持明成就者為上首，各與百千眷屬俱。

復有日月天子為上首，與無量百千宿曜圍遶以為眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有日月天子為上首，與無量百千宿曜圍遶以為眷屬俱。

復有無量如來族、蓮華族、金剛族、無量明王、使者、女使者眾、金剛、毘那夜迦、盡無餘世間、出世間眾——一切山、河、池、園苑、街道四衢、林神、樹神、江神、城郭神、村神、屍林神、鳥娑跢囉迦神、惡夢神、地底神、宮殿神……，如是等上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量如來族、蓮華族、金剛族、無量明王、使者、女使者眾、金剛、毘那夜迦、盡無餘世間、出世間眾——一切山、河、池、園苑、街道四衢、林神、樹神、江神、城郭神、村神、屍林神、鳥娑跢囉迦神、惡夢神、地底神、宮殿神……，如是等上首。

乃至於此三千大千世界中，天、龍、藥叉、羅剎娑、乾闥婆、阿蘇羅、蘖路荼、緊那羅、摩呼羅伽、及諸母天、瘧大瘧、毘那夜迦、餓鬼、大餓鬼、必舍遮、藥叉、羅剎娑……等大威德者，各與大威德眷屬俱，皆於菩提場而住於五百由旬內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至於此三千大千世界中，天、龍、藥叉、羅剎娑、乾闥婆、阿蘇羅、蘖路荼、緊那羅、摩呼羅伽、及諸母天、瘧大瘧、毘那夜迦、餓鬼、大餓鬼、必舍遮、藥叉、羅剎娑……等大威德者，各與大威德眷屬俱，皆於菩提場而住於五百由旬內。

大集會眾以佛威神加持，互不相逼惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集會眾以佛威神加持，互不相逼惱。

於是，世尊住於如來莊嚴吉祥摩尼寶藏大寶樓閣，告慈氏……等上首菩薩言：「善男子！此菩提場莊嚴樹，我所坐處。我於此坐已摧四魔、證成無上佛智。汝等咸應坐於是處，一切智、佛智皆得生出。」世尊說是語已，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊住於如來莊嚴吉祥摩尼寶藏大寶樓閣，告慈氏……等上首菩薩言：「善男子！此菩提場莊嚴樹，我所坐處。我於此坐已摧四魔、證成無上佛智。汝等咸應坐於是處，一切智、佛智皆得生出。」世尊說是語已，默然而住。

爾時，金剛手祕密主菩薩，以佛威神及本願力，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛世尊作禮，白佛言：「世尊！我問世尊、如來、應、正等覺修佛頂真言異方便、一切如來所說真言明教加行修習、曼茶羅印契安布異成就事業、一字轉輪王佛頂入於大三摩地印曼荼羅成就處軌則、念誦印安布最勝事業、祕密畫像法、止魔息災增益調伏法，如是，一切如來部真實、一切世間出世間明真言最勝，不被他淩突。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手祕密主菩薩，以佛威神及本願力，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛世尊作禮，白佛言：「世尊！我問世尊、如來、應、正等覺修佛頂真言異方便、一切如來所說真言明教加行修習、曼茶羅印契安布異成就事業、一字轉輪王佛頂入於大三摩地印曼荼羅成就處軌則、念誦印安布最勝事業、祕密畫像法、止魔息災增益調伏法，如是，一切如來部真實、一切世間出世間明真言最勝，不被他淩突。

「無盡眾生界菩薩真言行成就，由此，一切有情獲得安樂；由此，佛頂輪王於贍部洲眾生修一切如來真言者作大佛事故；由此，世界贍部洲眾生獲一切安樂，能堪任成就故；一切天、一切天族、一切藥叉、一切藥叉族、一切緊那羅、一切摩呼羅伽、一切龍、一切龍族、一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、蘖路荼、緊那羅、摩呼羅伽、人，一切世間、出世間印、真言，作利益故、成就故、不令欺淩、令安尊位故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡眾生界菩薩真言行成就，由此，一切有情獲得安樂；由此，佛頂輪王於贍部洲眾生修一切如來真言者作大佛事故；由此，世界贍部洲眾生獲一切安樂，能堪任成就故；一切天、一切天族、一切藥叉、一切藥叉族、一切緊那羅、一切摩呼羅伽、一切龍、一切龍族、一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、蘖路荼、緊那羅、摩呼羅伽、人，一切世間、出世間印、真言，作利益故、成就故、不令欺淩、令安尊位故。

「一切有情修佛頂真言者，除一切苦惱，令我真言族成就故、觀自在等大菩薩真言行光顯故、一切如來說印曼荼羅法要成就故、無量如來所說真言印曼荼羅難成就者令易成故。理趣、法句、法要，唯願如來應正等覺說。」啟白是已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切有情修佛頂真言者，除一切苦惱，令我真言族成就故、觀自在等大菩薩真言行光顯故、一切如來說印曼荼羅法要成就故、無量如來所說真言印曼荼羅難成就者令易成故。理趣、法句、法要，唯願如來應正等覺說。」啟白是已。

爾時世尊誥金剛手祕密主言：「善哉，善哉。祕密主！汝為一切眾生利益安樂，輪王佛頂成就真言行精勤住持者，一切如來所說真言，汝能問如來如是事。是故，金剛手！我為汝說，先佛已說、未來當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊誥金剛手祕密主言：「善哉，善哉。祕密主！汝為一切眾生利益安樂，輪王佛頂成就真言行精勤住持者，一切如來所說真言，汝能問如來如是事。是故，金剛手！我為汝說，先佛已說、未來當說。」

爾時，釋迦牟尼如來以佛眼觀一切世界。觀已，為未來有情本願福力加持觀已，告一切菩薩大眾言：「善男子！汝等憶念一切如來所說輪王一字，入一切法三摩地，作不思議奇特神變，於一切世界作大佛事，一切三摩地中最勝句咸皆作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來以佛眼觀一切世界。觀已，為未來有情本願福力加持觀已，告一切菩薩大眾言：「善男子！汝等憶念一切如來所說輪王一字，入一切法三摩地，作不思議奇特神變，於一切世界作大佛事，一切三摩地中最勝句咸皆作意。」

時一切菩薩咸皆憶念一切佛頂輪王大真言王及三摩地句，唯除祕密主、觀自在大菩薩——由如來加持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切菩薩咸皆憶念一切佛頂輪王大真言王及三摩地句，唯除祕密主、觀自在大菩薩——由如來加持故。

時世尊坐大菩提樹下，於大福生地如來入佛遊戲三摩地時，一切如來悉皆同入是三摩地。世尊彼時憶念攝受一切眾生界，無量恒河沙數俱胝劫積集施、戒、忍、進等波羅蜜、無量難行苦行，從大丈夫相出光明——所謂後頂、從白毫相、從眉、從眼、從鼻、從耳、從唇、從頭、從袈裟、從髆、從手、從臍輪、從二乳、從二乳間、從項、從二髀、從二膝、從二脛、從二踝、如是從坐處、從二足如來法輪印處、如是真多摩尼寶處、如來鑠訖底三昧處、錫杖印處、從如是一切如來心印處、從無能勝忿怒轉輪王入三摩地無能勝印處、如是一切如來大慈處大悲處、一切如來三摩地處、如是從無畏處從記䇷處、如是一切如來明真言處放光。於一一光明，無量光明以為眷屬，從佛頂出無量百千光明，種種色類——青、黃、赤、白、紫……色——照無量佛剎，照此三千大千世界，一切地獄傍生悉除息塵，翳息一切苦，建立一切真言行，於諸菩薩作一切義利，成就大福莊嚴，一切安樂易成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊坐大菩提樹下，於大福生地如來入佛遊戲三摩地時，一切如來悉皆同入是三摩地。世尊彼時憶念攝受一切眾生界，無量恒河沙數俱胝劫積集施、戒、忍、進等波羅蜜、無量難行苦行，從大丈夫相出光明——所謂後頂、從白毫相、從眉、從眼、從鼻、從耳、從唇、從頭、從袈裟、從髆、從手、從臍輪、從二乳、從二乳間、從項、從二髀、從二膝、從二脛、從二踝、如是從坐處、從二足如來法輪印處、如是真多摩尼寶處、如來鑠訖底三昧處、錫杖印處、從如是一切如來心印處、從無能勝忿怒轉輪王入三摩地無能勝印處、如是一切如來大慈處大悲處、一切如來三摩地處、如是從無畏處從記䇷處、如是一切如來明真言處放光。於一一光明，無量光明以為眷屬，從佛頂出無量百千光明，種種色類——青、黃、赤、白、紫……色——照無量佛剎，照此三千大千世界，一切地獄傍生悉除息塵，翳息一切苦，建立一切真言行，於諸菩薩作一切義利，成就大福莊嚴，一切安樂易成就。

於剎那頃作一切義利成就已，於恒河沙數佛世界魔宮殿咸令萎顇，映蔽一切魔光，乃至有頂、下至無間大地獄邊際一切處，照曜光曜驚覺一切有情，復來旋遶世尊三匝已，各各沒入本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於剎那頃作一切義利成就已，於恒河沙數佛世界魔宮殿咸令萎顇，映蔽一切魔光，乃至有頂、下至無間大地獄邊際一切處，照曜光曜驚覺一切有情，復來旋遶世尊三匝已，各各沒入本處。

菩提場所說一字頂輪王經示現真言大威德品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提場所說一字頂輪王經示現真言大威德品第二

爾時，釋迦牟尼如來從三摩地起，以佛眼觀一切佛剎彼一切天集會——如師子奮迅而顧視——誥金剛手祕密主言：「金剛手！汝今諦聽，一字佛頂大明王及四大佛頂及毫相等作大利益成就者，明妃、如來手、如來鉢、如來唇、如來口、法輪等大明王，所有一切眾生界、於一切有情勤修佛頂真言行菩薩等，及一切有情菩薩乘受持者、苾芻、苾芻尼、塢波塞迦、塢波斯迦不被一切天、世間沮壞，獲得不退轉，一切皆獲安樂，一切處一切苦惱悉皆除滅，一切皆悉起大慈行，同一味相，不被火燒、不被水漂、不被刀傷、不被毒中、不被蛇齧、不被一切難，一切如來所說大真言明王受持，菩薩及餘淨信大乘菩薩乘有情從此一切如來三摩地出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來從三摩地起，以佛眼觀一切佛剎彼一切天集會——如師子奮迅而顧視——誥金剛手祕密主言：「金剛手！汝今諦聽，一字佛頂大明王及四大佛頂及毫相等作大利益成就者，明妃、如來手、如來鉢、如來唇、如來口、法輪等大明王，所有一切眾生界、於一切有情勤修佛頂真言行菩薩等，及一切有情菩薩乘受持者、苾芻、苾芻尼、塢波塞迦、塢波斯迦不被一切天、世間沮壞，獲得不退轉，一切皆獲安樂，一切處一切苦惱悉皆除滅，一切皆悉起大慈行，同一味相，不被火燒、不被水漂、不被刀傷、不被毒中、不被蛇齧、不被一切難，一切如來所說大真言明王受持，菩薩及餘淨信大乘菩薩乘有情從此一切如來三摩地出生。

「大真言受持者及餘大明王受持者，應以牛黃於樺皮上寫此陀羅尼，安頭髻中；若是苾芻、苾芻尼，寫此陀羅尼繫在袈裟中；若塢波塞迦、塢波斯迦，繫在手臂或在頸下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大真言受持者及餘大明王受持者，應以牛黃於樺皮上寫此陀羅尼，安頭髻中；若是苾芻、苾芻尼，寫此陀羅尼繫在袈裟中；若塢波塞迦、塢波斯迦，繫在手臂或在頸下。

「若國王帶，不被他敵之所侵擾，晝夜臥安、覺安，大威德賢聖、諸天而常擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若國王帶，不被他敵之所侵擾，晝夜臥安、覺安，大威德賢聖、諸天而常擁護。

「如是，及餘有情若能持此者、勤修真言行者，一切處獲得無礙，一切人見悉皆歡喜，遠離一切苦，得一切安樂，一切人天供養恭敬，一切天、龍、乾闥婆、阿蘇羅、蘖路茶、緊那羅、摩呼羅伽、餓鬼、必舍遮、一切難調障毘那夜迦不敢逼近，離惡趣怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，及餘有情若能持此者、勤修真言行者，一切處獲得無礙，一切人見悉皆歡喜，遠離一切苦，得一切安樂，一切人天供養恭敬，一切天、龍、乾闥婆、阿蘇羅、蘖路茶、緊那羅、摩呼羅伽、餓鬼、必舍遮、一切難調障毘那夜迦不敢逼近，離惡趣怖。

「祕密主！此大明王及明妃真言句，一切有情勤修菩薩行者及修佛頂真言者，以此作息災吉祥事，惡星淩逼皆得息滅，作一切眾生義利，鉤召一切天、龍、藥叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！此大明王及明妃真言句，一切有情勤修菩薩行者及修佛頂真言者，以此作息災吉祥事，惡星淩逼皆得息滅，作一切眾生義利，鉤召一切天、龍、藥叉。

「祕密主！我略說，為修佛頂真言者速疾得悉地，令作一切事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！我略說，為修佛頂真言者速疾得悉地，令作一切事業。」

世尊說是已，告金剛手：「此一切如來所說大真言王，大佛頂、白傘蓋佛頂、高佛頂、勝佛頂、光聚佛頂……，如是大佛頂真言王入一切如來三摩地，勤、勇、力等敵皆殊勝三摩地成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說是已，告金剛手：「此一切如來所說大真言王，大佛頂、白傘蓋佛頂、高佛頂、勝佛頂、光聚佛頂……，如是大佛頂真言王入一切如來三摩地，勤、勇、力等敵皆殊勝三摩地成就。

「一字頂輪王佛眼毫相、大慈大悲佛牙、并無能勝如來手、如來鉢、如來袈裟、如來法輪、并明妃等說，從大悲奮迅大人相師子吼流出，一切菩薩不能摧壞，一切佛加持、共隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一字頂輪王佛眼毫相、大慈大悲佛牙、并無能勝如來手、如來鉢、如來袈裟、如來法輪、并明妃等說，從大悲奮迅大人相師子吼流出，一切菩薩不能摧壞，一切佛加持、共隨喜。

「大慧照耀，幽暗者令作光明，以甚深智作無塵垢令作吉祥，一切世間中最勝尊貴，作最勝無塵無垢四無所畏，令作端嚴慧、令作廣大無量殊勝智、令作堅固勇猛金剛鉤鎖身、令作十力、令作大威德、令拂除愚暗、令作一切佛智、令作大護一切菩薩功德藏、能令一切智智、能令寂靜句、令作無礙勇猛威德、令作最勝慧、難調眾生種性令生慈心、能作一切如來熾盛三摩地大真言明王一字佛頂輪王。」而說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧照耀，幽暗者令作光明，以甚深智作無塵垢令作吉祥，一切世間中最勝尊貴，作最勝無塵無垢四無所畏，令作端嚴慧、令作廣大無量殊勝智、令作堅固勇猛金剛鉤鎖身、令作十力、令作大威德、令拂除愚暗、令作一切佛智、令作大護一切菩薩功德藏、能令一切智智、能令寂靜句、令作無礙勇猛威德、令作最勝慧、難調眾生種性令生慈心、能作一切如來熾盛三摩地大真言明王一字佛頂輪王。」而說真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南唵步嚕唵(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南唵步嚕唵(引)」

釋迦牟尼佛世尊纔說是真言，譬如贍部洲大風吹，一切樹林、藂林、藥草、葉、及花、果悉皆振動；如是纔說是輪王一字真言，三千大千世界六種振動，須彌盧山亦皆大動、大海騰沸，及恒河沙數世界悉皆振動，山谷及海猶如草葉、一切山林河海皆悉振動。一切魔宮如一熾盛火聚——以佛威神加持力故——悉皆恐怖，魔眾諸天皆自不安，歸依於佛世尊，於一切世界中那洛迦趣有情悉皆獲得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛世尊纔說是真言，譬如贍部洲大風吹，一切樹林、藂林、藥草、葉、及花、果悉皆振動；如是纔說是輪王一字真言，三千大千世界六種振動，須彌盧山亦皆大動、大海騰沸，及恒河沙數世界悉皆振動，山谷及海猶如草葉、一切山林河海皆悉振動。一切魔宮如一熾盛火聚——以佛威神加持力故——悉皆恐怖，魔眾諸天皆自不安，歸依於佛世尊，於一切世界中那洛迦趣有情悉皆獲得安樂。

爾時，世尊作如是神力加持，為令顯現輪王佛頂故，自身作轉輪王形，功德相莊嚴，七寶成就，一切光明熾盛，晃曜照曜，以無量法莊嚴間錯嚴飾大輪王師子座而坐。熾盛照曜一切，圓光如輪周匝形成一聚光，無有一有情、有情眾當彼之際而敢不瞬目瞻睹。彼所有慈氏……等大菩薩，彼皆剎那頃亦不能不瞬目而瞻視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊作如是神力加持，為令顯現輪王佛頂故，自身作轉輪王形，功德相莊嚴，七寶成就，一切光明熾盛，晃曜照曜，以無量法莊嚴間錯嚴飾大輪王師子座而坐。熾盛照曜一切，圓光如輪周匝形成一聚光，無有一有情、有情眾當彼之際而敢不瞬目瞻睹。彼所有慈氏……等大菩薩，彼皆剎那頃亦不能不瞬目而瞻視。

爾時，觀自在菩薩、金剛手祕密主菩薩以佛威力悶絕躄地。剎那謨呼律間，則彼大威德摩醯首羅天、帝釋天、毘紐天、夜摩天、水天、俱尾羅天、風天、蘖路茶、緊那羅、摩呼羅伽……等，一切器仗悉皆墮落。摩醯首羅三戟叉墮落、帝釋金剛杵墮落、毘紐天輪、俱尾羅棒、水天羂索……，如是一切大威德天一切器仗墮落於地，精氣、威力、神通皆奪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀自在菩薩、金剛手祕密主菩薩以佛威力悶絕躄地。剎那謨呼律間，則彼大威德摩醯首羅天、帝釋天、毘紐天、夜摩天、水天、俱尾羅天、風天、蘖路茶、緊那羅、摩呼羅伽……等，一切器仗悉皆墮落。摩醯首羅三戟叉墮落、帝釋金剛杵墮落、毘紐天輪、俱尾羅棒、水天羂索……，如是一切大威德天一切器仗墮落於地，精氣、威力、神通皆奪。

由轉輪大真言明王加持故，一切菩薩憶念菩提，遊戲三摩地。一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、蘖路茶、緊那羅、摩呼羅伽……等皆歸依佛世尊，悉皆戰掉如芭蕉葉，身毛竦竪，不能堪忍觀大輪王真言色形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由轉輪大真言明王加持故，一切菩薩憶念菩提，遊戲三摩地。一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、蘖路茶、緊那羅、摩呼羅伽……等皆歸依佛世尊，悉皆戰掉如芭蕉葉，身毛竦竪，不能堪忍觀大輪王真言色形。

爾時，世尊隱大輪王色形，剎那頃說此一切如來所說大明妃，能息一切難調有情、能成就一切佛頂輪王、能息一切鬪諍言訟，一切如來部真言母、一切菩薩母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊隱大輪王色形，剎那頃說此一切如來所說大明妃，能息一切難調有情、能成就一切佛頂輪王、能息一切鬪諍言訟，一切如來部真言母、一切菩薩母。

觀自在菩薩、金剛手祕密主為令起故，說此佛眼——一切佛所說，能成就一切義利，速疾成就輪王佛頂故。說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩、金剛手祕密主為令起故，說此佛眼——一切佛所說，能成就一切義利，速疾成就輪王佛頂故。說真言曰：

「曩莫薩嚩怛他蘖底瓢(一) 曷囉(二合)毘藥(二合)(二) 三藐三沒第毘藥(二合)(三) 唵(引)(四) 嚕嚕塞普(二合)嚕(五) 入嚩(二合)攞(六) 底瑟姹(二合)(七) 悉馱魯左儞(八) 薩嚩囉他(二合)娑怛儞(九) 娑嚩(二合)訶(引)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩怛他蘖底瓢(一) 曷囉(二合)毘藥(二合)(二) 三藐三沒第毘藥(二合)(三) 唵(引)(四) 嚕嚕塞普(二合)嚕(五) 入嚩(二合)攞(六) 底瑟姹(二合)(七) 悉馱魯左儞(八) 薩嚩囉他(二合)娑怛儞(九) 娑嚩(二合)訶(引)(十)」

說是佛眼陀羅尼已，觀自在菩薩、金剛手祕密主等悉皆而起，乃至所有一切天……等眾會各各復得本神通、各還執本器仗，皆歸依佛世尊，心大歡喜，瞋視觀察如來，各作是讚言：「嗚呼奇哉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是佛眼陀羅尼已，觀自在菩薩、金剛手祕密主等悉皆而起，乃至所有一切天……等眾會各各復得本神通、各還執本器仗，皆歸依佛世尊，心大歡喜，瞋視觀察如來，各作是讚言：「嗚呼奇哉。」

觀自在菩薩、金剛手祕密主白釋迦牟尼應正等覺言：「世尊！是何奇特？世尊！曾所未見如來持此頂輪王形光明聚，是何希奇？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩、金剛手祕密主白釋迦牟尼應正等覺言：「世尊！是何奇特？世尊！曾所未見如來持此頂輪王形光明聚，是何希奇？」

佛言：「善男子！持頂輪王色形三摩地，一切諸佛世尊佛遊戲神通。善男子！如於大曼茶羅集會，汝等作真言身變化，住不思議顯示大威德。如是如是，如來轉輪王真言色形身住而顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！持頂輪王色形三摩地，一切諸佛世尊佛遊戲神通。善男子！如於大曼茶羅集會，汝等作真言身變化，住不思議顯示大威德。如是如是，如來轉輪王真言色形身住而顯示。

「善男子！此佛頂轉輪王，一切如來真言身住最勝三摩地，一切諸大菩薩及一切真言明王、明妃、一切諸天無能違越。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此佛頂轉輪王，一切如來真言身住最勝三摩地，一切諸大菩薩及一切真言明王、明妃、一切諸天無能違越。

「善男子！有此真言轉輪王佛頂，若有人誦持處，五百由旬內一切明，世間、出世間不流通、不成就，汝等所說清淨真言、所加持真言不成就、亦不往、亦不現威德；若纔憶念此真言，一切世間、出世間真言悉地皆成就，汝等所說加持真言身、一切不可成就、不現應驗者，以此真言應成就之。五百由旬內地方，天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、蘖路荼、迦婁羅、緊那羅、摩呼羅伽，菩薩住真言身者，於處不堪忍住、不遊行、不成就、不與現驗、不與悉地。何以故？由住此佛頂輪王三摩地無能欺凌，除佛眼真言三昧耶。用此真言七遍誦之，則其身寂靜；若不然者，其威德無能堪忍。其修真言者，必須初後誦此佛眼真言，十地菩薩尚不能堪忍此輪王威德，何況餘天王、小類有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有此真言轉輪王佛頂，若有人誦持處，五百由旬內一切明，世間、出世間不流通、不成就，汝等所說清淨真言、所加持真言不成就、亦不往、亦不現威德；若纔憶念此真言，一切世間、出世間真言悉地皆成就，汝等所說加持真言身、一切不可成就、不現應驗者，以此真言應成就之。五百由旬內地方，天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、蘖路荼、迦婁羅、緊那羅、摩呼羅伽，菩薩住真言身者，於處不堪忍住、不遊行、不成就、不與現驗、不與悉地。何以故？由住此佛頂輪王三摩地無能欺凌，除佛眼真言三昧耶。用此真言七遍誦之，則其身寂靜；若不然者，其威德無能堪忍。其修真言者，必須初後誦此佛眼真言，十地菩薩尚不能堪忍此輪王威德，何況餘天王、小類有情？」

爾時，世尊顯佛頂威德故、欲現佛傘蓋威德故、一切佛傘蓋加持故，是時住白傘蓋佛頂王，身如傘蓋形，蓋此三千大千世界，無一有情而作質礙，白傘蓋形悉皆覆於佛頂，其傘蓋頂當於如來頂中。觀自在菩薩、金剛手祕密主菩薩問佛世尊：「世尊！此是何傘蓋，色形蓋覆三千大千世界而住，住於世尊頂上，不見其邊際，不可得以觀察瞻睹，不可往其邊際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊顯佛頂威德故、欲現佛傘蓋威德故、一切佛傘蓋加持故，是時住白傘蓋佛頂王，身如傘蓋形，蓋此三千大千世界，無一有情而作質礙，白傘蓋形悉皆覆於佛頂，其傘蓋頂當於如來頂中。觀自在菩薩、金剛手祕密主菩薩問佛世尊：「世尊！此是何傘蓋，色形蓋覆三千大千世界而住，住於世尊頂上，不見其邊際，不可得以觀察瞻睹，不可往其邊際？」

佛言：「仁者！此名白傘蓋佛頂王，無量如來所共宣說，一切如來無量色寶、普遍音聲、一切真多摩尼寶間錯，寶珠網普遍現前，不思議莊嚴而作影現。是諸佛世尊傘蓋、一切如來之傘蓋、成佛頂王傘蓋，作一切有情速疾成就，是一切諸佛傘蓋，名為白傘蓋。大威德菩薩不得其邊際，於千俱胝劫度量亦不得其邊際、亦不能見邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「仁者！此名白傘蓋佛頂王，無量如來所共宣說，一切如來無量色寶、普遍音聲、一切真多摩尼寶間錯，寶珠網普遍現前，不思議莊嚴而作影現。是諸佛世尊傘蓋、一切如來之傘蓋、成佛頂王傘蓋，作一切有情速疾成就，是一切諸佛傘蓋，名為白傘蓋。大威德菩薩不得其邊際，於千俱胝劫度量亦不得其邊際、亦不能見邊際。」

時世尊釋迦牟尼觀佛頂王，以自神通威力加持，住真言身形而說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊釋迦牟尼觀佛頂王，以自神通威力加持，住真言身形而說真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南唵怛他蘖覩瑟抳(二合)沙阿娜嚩路吉多母㗚馱(二合)唵摩摩摩摩吽匿(儞戈反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南唵怛他蘖覩瑟抳(二合)沙阿娜嚩路吉多母㗚馱(二合)唵摩摩摩摩吽匿(儞戈反)」

當彼之時，此三千大千世界皆動搖震。爾時，世尊誥諸菩薩言：「諸菩薩！此白傘蓋佛頂真言能成就一切真言、能鉤台，是大明王，不空，無礙，勇猛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當彼之時，此三千大千世界皆動搖震。爾時，世尊誥諸菩薩言：「諸菩薩！此白傘蓋佛頂真言能成就一切真言、能鉤台，是大明王，不空，無礙，勇猛。」

爾時，世尊顯揚佛頂王威德故、作一切有情利益故，能息除一切災禍逼迫、能斷壞世間出世間真言，以此真言句作加持無量菩薩、稱讚無量俱胝佛，說此佛頂王光聚，令現大威德故，是輪王佛頂之威光金剛句。而說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊顯揚佛頂王威德故、作一切有情利益故，能息除一切災禍逼迫、能斷壞世間出世間真言，以此真言句作加持無量菩薩、稱讚無量俱胝佛，說此佛頂王光聚，令現大威德故，是輪王佛頂之威光金剛句。而說真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南(一) 唵(二) 怛他蘖覩瑟尼(二合)沙(三) 阿娜嚩路枳帝(四) 母㗚馱(二合)(五) 帝儒囉始(六) 吽(七) 入嚩(二合)囉入嚩(二合)攞(八) 馱迦馱迦(九) 娜囉娜囉(十) 尾娜囉尾娜囉(十一) 瞋那瞋那(十二) 頻那頻那(十三) 吽吽泮吒泮吒(十四) 娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南(一) 唵(二) 怛他蘖覩瑟尼(二合)沙(三) 阿娜嚩路枳帝(四) 母㗚馱(二合)(五) 帝儒囉始(六) 吽(七) 入嚩(二合)囉入嚩(二合)攞(八) 馱迦馱迦(九) 娜囉娜囉(十) 尾娜囉尾娜囉(十一) 瞋那瞋那(十二) 頻那頻那(十三) 吽吽泮吒泮吒(十四) 娑嚩(二合引)訶(引)」

說此真言已，三千大千世界如寶爓燈形，無量間錯照曜，與蓮花色帝青寶蘂為爓，晃曜而現一切虛空際。一切寶聚為寶帳，間錯鈴鐸，一切莊嚴光聚，以變化力為門界道，種種令普遍。佛威德示現，遍覆虛空界加持而住，令一切菩薩作歡喜，一切獲得安樂。從佛頂出光明，一切世間、出世間真言明威皆斷壞令破，奪其加持、令不成就。何以故？大威光藏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此真言已，三千大千世界如寶爓燈形，無量間錯照曜，與蓮花色帝青寶蘂為爓，晃曜而現一切虛空際。一切寶聚為寶帳，間錯鈴鐸，一切莊嚴光聚，以變化力為門界道，種種令普遍。佛威德示現，遍覆虛空界加持而住，令一切菩薩作歡喜，一切獲得安樂。從佛頂出光明，一切世間、出世間真言明威皆斷壞令破，奪其加持、令不成就。何以故？大威光藏故。

爾時，世尊誥金剛手祕密主言：「祕密主！此一切如來光明照曜光聚佛頂，由此光明照曜三千大千世界，下至無間地獄邊際、乃至有頂，照曜一切魔宮悉皆萎悴，於虛空際作照曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊誥金剛手祕密主言：「祕密主！此一切如來光明照曜光聚佛頂，由此光明照曜三千大千世界，下至無間地獄邊際、乃至有頂，照曜一切魔宮悉皆萎悴，於虛空際作照曜。

「金剛手！此佛頂王能斷一切真言。纔誦此真言，修行者隨意，世間、出世間真言令斷、令破、令壞，唯除輪王佛頂、白傘蓋主佛頂、高佛頂、勝佛頂、佛眼、五字如來心。除此，餘一切世間、出世間真言明斷壞，令打、令伏、令縛、令攝。修行者若纔稱名、纔誦，隨意難調鬼魅令壞、令打、令馳走、令挫辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！此佛頂王能斷一切真言。纔誦此真言，修行者隨意，世間、出世間真言令斷、令破、令壞，唯除輪王佛頂、白傘蓋主佛頂、高佛頂、勝佛頂、佛眼、五字如來心。除此，餘一切世間、出世間真言明斷壞，令打、令伏、令縛、令攝。修行者若纔稱名、纔誦，隨意難調鬼魅令壞、令打、令馳走、令挫辱。

「金剛手！此光聚佛頂不應非處誦持，應於有舍利處誦持、賢聖諸尊所攝受處。何以故？此威德光聚佛頂等同輪王威德故。若不爾者，即被傷損、即聖眾不降臨、諸魔得便。當知：於清淨處、及有舍利處、聖人得道處，先以三昧耶加持，復以輪王三昧耶佛眼加持。若異此者，即被傷損，雖久修行亦不成就。此光聚大真言王於修餘真言者不得輒誦。何以故？彼真言主威德損故。當知：於閑靜處、或於河側、或於池邊、或於海岸、或於山間、或於窟、或於聖人作制底處，其修行者獲大威德，具力、具大精進、具念、具慧，等同餘部得悉地者，威光威德猶如輪王真言成就。祕密主！此明王能生不思議威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！此光聚佛頂不應非處誦持，應於有舍利處誦持、賢聖諸尊所攝受處。何以故？此威德光聚佛頂等同輪王威德故。若不爾者，即被傷損、即聖眾不降臨、諸魔得便。當知：於清淨處、及有舍利處、聖人得道處，先以三昧耶加持，復以輪王三昧耶佛眼加持。若異此者，即被傷損，雖久修行亦不成就。此光聚大真言王於修餘真言者不得輒誦。何以故？彼真言主威德損故。當知：於閑靜處、或於河側、或於池邊、或於海岸、或於山間、或於窟、或於聖人作制底處，其修行者獲大威德，具力、具大精進、具念、具慧，等同餘部得悉地者，威光威德猶如輪王真言成就。祕密主！此明王能生不思議威德。

「祕密主！此是如來威、如來光、如來加持，一切諸佛之光明威德、光明體、光明性，與一切有情威德能生威光性。金剛手！能斷一切真言、能調難調者、能壞他真言威，此是大威德、大神通，能成辦一切事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！此是如來威、如來光、如來加持，一切諸佛之光明威德、光明體、光明性，與一切有情威德能生威光性。金剛手！能斷一切真言、能調難調者、能壞他真言威，此是大威德、大神通，能成辦一切事。」

爾時，世尊復觀無盡法界，知已眾生利益故、能令如來力三摩地等流一切菩薩無邊力勇猛故、說一切佛所加持修一切真言與安樂故，說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復觀無盡法界，知已眾生利益故、能令如來力三摩地等流一切菩薩無邊力勇猛故、說一切佛所加持修一切真言與安樂故，說真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南唵入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞儞比也(二合)儞比庾(二合)那蘖(二合)都瑟尼(二合)沙度那度那吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南唵入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞儞比也(二合)儞比庾(二合)那蘖(二合)都瑟尼(二合)沙度那度那吽(引)」

爾時，一切世界悉皆震動，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、蘖路茶、緊那羅、摩呼羅伽迷悶癡亂，皆失神通，難調者被燒、毘那夜迦出呵呵聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切世界悉皆震動，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿蘇羅、蘖路茶、緊那羅、摩呼羅伽迷悶癡亂，皆失神通，難調者被燒、毘那夜迦出呵呵聲。

爾時，世尊誥祕密主言：「祕密主！此名高佛頂王，一切如來三摩地力、勇猛大精進大力。若有善男子、善女人修習輪王佛頂者，及餘淨信者，所往處鬪戰、論理、諍訟，一切處若誦，所去處悉皆得勝。或餘有大國王淨信佛法者，用牛黃於樺皮上、或素上書此真言，繫旗纛上、或於頸下，則往，他敵若見則便破敗，他軍消融，互不相救。何以故？以如來神力加持故。或餘塢波塞迦、塢波斯迦於頭上帶持，彼人吉祥，清淨威德，吉慶威光威力，不被他凌突，獲得吉祥辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊誥祕密主言：「祕密主！此名高佛頂王，一切如來三摩地力、勇猛大精進大力。若有善男子、善女人修習輪王佛頂者，及餘淨信者，所往處鬪戰、論理、諍訟，一切處若誦，所去處悉皆得勝。或餘有大國王淨信佛法者，用牛黃於樺皮上、或素上書此真言，繫旗纛上、或於頸下，則往，他敵若見則便破敗，他軍消融，互不相救。何以故？以如來神力加持故。或餘塢波塞迦、塢波斯迦於頭上帶持，彼人吉祥，清淨威德，吉慶威光威力，不被他凌突，獲得吉祥辯才。

「祕密主！我略說菩薩持此者，獲得無量力勇健、獲得如來加持，一切魔無能沮壞、一切諸天不敢逼近。修此大真言者，無有與等，威力皆得成就。若成就，等同轉輪王真言。何以故？一切如來神力所加持三摩地力故，是為高頂王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！我略說菩薩持此者，獲得無量力勇健、獲得如來加持，一切魔無能沮壞、一切諸天不敢逼近。修此大真言者，無有與等，威力皆得成就。若成就，等同轉輪王真言。何以故？一切如來神力所加持三摩地力故，是為高頂王。」

爾時，世尊釋迦牟尼如來現神通威德故、一切罪息滅故、一切惡趣摧壞故、一切那洛迦苦息除故、現不思議行神通故、現一切如來神通威德積集故，此佛頂真言王一切佛之所宣說。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼如來現神通威德故、一切罪息滅故、一切惡趣摧壞故、一切那洛迦苦息除故、現不思議行神通故、現一切如來神通威德積集故，此佛頂真言王一切佛之所宣說。真言曰：

「曩謨三滿多沒馱南唵入嚩(二合)攞惹庾瑟尼(二合)沙入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞滿馱娜麼滿馱娜麼弩嚕(二合)麼弩嚕(二合)麼弩嚕麼郝賀那吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱南唵入嚩(二合)攞惹庾瑟尼(二合)沙入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞滿馱娜麼滿馱娜麼弩嚕(二合)麼弩嚕(二合)麼弩嚕麼郝賀那吽(引)」

纔說是真言，此世界及一切佛剎六種震動，無有一有情受飢渴苦。以一切佛威神力現大威德故，一切地獄中一切飢渴悉皆止息，一切有情悉令獲得飲食。恒河沙數等如來同共宣說，為大怖畏有情作利益故，示現大神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔說是真言，此世界及一切佛剎六種震動，無有一有情受飢渴苦。以一切佛威神力現大威德故，一切地獄中一切飢渴悉皆止息，一切有情悉令獲得飲食。恒河沙數等如來同共宣說，為大怖畏有情作利益故，示現大神通。

「金剛手！有此佛頂王所流布處，一切魔不得其便。何況修行者？若有善男子、善女人，若能常憶念此真言王，復能持誦，彼獲得不思議神通成就，具大精進，神通圓滿，一切諸天禮敬彼人，不久獲不思議功德。若有成就真言王者、或有大乘淨信者、或修習輪王佛頂者，彼獲得不思議神通相應，於一切有情中為最勝，不應疑惑，獲佛神通，所求欲願獲得無礙，一切神通平等真實無畏，一切時等同諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！有此佛頂王所流布處，一切魔不得其便。何況修行者？若有善男子、善女人，若能常憶念此真言王，復能持誦，彼獲得不思議神通成就，具大精進，神通圓滿，一切諸天禮敬彼人，不久獲不思議功德。若有成就真言王者、或有大乘淨信者、或修習輪王佛頂者，彼獲得不思議神通相應，於一切有情中為最勝，不應疑惑，獲佛神通，所求欲願獲得無礙，一切神通平等真實無畏，一切時等同諸佛。

「金剛手！若修勝佛頂真言者，不久神通自在成就，於剎那頃諸難調有情見者悉皆馳走，所有魔眾諸天見彼皆失神通而悉馳走。若有修習此真言成就者，與轉輪王真言成就等無有異，於地獄中亦作神通，為處地獄有情作利益故，如是一切有情息除飢苦。我略說少分，佛頂王三摩地神通熾盛無量無邊，一劫不能說其福利功德，我少分說世尊所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！若修勝佛頂真言者，不久神通自在成就，於剎那頃諸難調有情見者悉皆馳走，所有魔眾諸天見彼皆失神通而悉馳走。若有修習此真言成就者，與轉輪王真言成就等無有異，於地獄中亦作神通，為處地獄有情作利益故，如是一切有情息除飢苦。我略說少分，佛頂王三摩地神通熾盛無量無邊，一劫不能說其福利功德，我少分說世尊所說。」

爾時，世尊告一切菩薩眾：「善男子！佛頂王等住一切如來三摩地真言身者，千俱胝劫不能盡說其功德，矜愍一切有情故而說少分。是佛頂王族稱揚不思議功德，千俱胝劫若如來說無能盡其邊際，如來親自佛頂真言王輪王大威德，若千佛於俱胝劫讚歎亦不能盡其邊際。若有善男子、善女人，若以飲食、衣服、湯藥、種種資具供養百佛，若有人誦此輪王受持福聚，無能與等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告一切菩薩眾：「善男子！佛頂王等住一切如來三摩地真言身者，千俱胝劫不能盡說其功德，矜愍一切有情故而說少分。是佛頂王族稱揚不思議功德，千俱胝劫若如來說無能盡其邊際，如來親自佛頂真言王輪王大威德，若千佛於俱胝劫讚歎亦不能盡其邊際。若有善男子、善女人，若以飲食、衣服、湯藥、種種資具供養百佛，若有人誦此輪王受持福聚，無能與等。」

即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說伽陀曰：

「若復智修行， 最勝真言王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復智修行， 最勝真言王，

則成為菩提， 獲地位不疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則成為菩提， 獲地位不疑，

為不生不滅。 持此佛頂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為不生不滅。 持此佛頂者，

無有等威德， 不思儀色力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有等威德， 不思儀色力，

三世無與等。 眾生身界異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世無與等。 眾生身界異，

成就佛頂人， 無有等同者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就佛頂人， 無有等同者。

若帝釋自身、 或餘威德天、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若帝釋自身、 或餘威德天、

一切世界中， 欲界大力者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界中， 欲界大力者，

見修頂輪人， 若不起承迎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見修頂輪人， 若不起承迎，

頭破作七分， 猶如蘭香梢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭破作七分， 猶如蘭香梢。

自在及帝釋、 水天、俱尾羅、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在及帝釋、 水天、俱尾羅、

藥叉大威德， 奪彼光萎悴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥叉大威德， 奪彼光萎悴，

千光而熾盛， 照曜於諸天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千光而熾盛， 照曜於諸天。

「若有大丈夫成就大真言王，若讀、若誦、若受持，乃至書寫經卷、或書於樺皮，帶持，或塗壇、或香泥塗地，散花、燒香、末香，以經卷置於壇中而作供養。此法要受持讀誦、為他演說，觀其眾生根性勝劣而為宣說。勤修菩薩行者，慇懃而敷演，畢獲得如來熾盛三摩地；淨信究竟大乘堅固者，應授與之，如來言教可為敷演而為說之，不應慳悋。常得宿命智，不墮於惡趣，超千劫生死流轉，證無上正等覺，一切天、龍常當擁護，言音威肅令人樂聞，一切有情愛樂憐愍，安樂捨壽，不為諸魔之所侵擾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有大丈夫成就大真言王，若讀、若誦、若受持，乃至書寫經卷、或書於樺皮，帶持，或塗壇、或香泥塗地，散花、燒香、末香，以經卷置於壇中而作供養。此法要受持讀誦、為他演說，觀其眾生根性勝劣而為宣說。勤修菩薩行者，慇懃而敷演，畢獲得如來熾盛三摩地；淨信究竟大乘堅固者，應授與之，如來言教可為敷演而為說之，不應慳悋。常得宿命智，不墮於惡趣，超千劫生死流轉，證無上正等覺，一切天、龍常當擁護，言音威肅令人樂聞，一切有情愛樂憐愍，安樂捨壽，不為諸魔之所侵擾。

「若有善男子、善女人大有情，堅固入大乘，由滿願故修如來族真言，是人具福大威德，賢聖所攝受，不歸依餘類，唯歸趣佛菩薩，超越一切魔道意趣，諸根不缺者，身色光潤黃白，生於勝族清淨處，生於吉宿，大勤勇，身相圓滿，不太肥、不太瘦亦不乾悴，爪如赤銅，踝骨平滿，身形長大，肌膚潔白，不太團圝齒、不疎黑，眼目不睞、亦不黃綠，不疥癩、不貪染，不被毘那夜迦所持，身相應，頭圓平滿，筋脈平正。我今略說其相，生於大族。大福大威德有情說此法要，是善男子、善女人若得此佛頂真言，必當成就。為彼有情而敷演之，而當敬禮，慎勿不與，必當與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人大有情，堅固入大乘，由滿願故修如來族真言，是人具福大威德，賢聖所攝受，不歸依餘類，唯歸趣佛菩薩，超越一切魔道意趣，諸根不缺者，身色光潤黃白，生於勝族清淨處，生於吉宿，大勤勇，身相圓滿，不太肥、不太瘦亦不乾悴，爪如赤銅，踝骨平滿，身形長大，肌膚潔白，不太團圝齒、不疎黑，眼目不睞、亦不黃綠，不疥癩、不貪染，不被毘那夜迦所持，身相應，頭圓平滿，筋脈平正。我今略說其相，生於大族。大福大威德有情說此法要，是善男子、善女人若得此佛頂真言，必當成就。為彼有情而敷演之，而當敬禮，慎勿不與，必當與之。

「若得此佛頂真言，必當成就。若有人得此堅固有情，輪王佛頂必當成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若得此佛頂真言，必當成就。若有人得此堅固有情，輪王佛頂必當成就。

「此甚深法要，餘世界中甚難得聞。此由如來加持，於餘多世界中得聞。若有人一經於耳根，應知皆是輪王三摩地之所加持，應如是知。若有人得此如來族法要修行者，得至於手中，皆是如來加持。何以故？皆是如來不思議真言三摩地頂輪真言身之所建立。此一切真言中最大真言句，頂王三摩地不思議法要應當知。是故，彼有情必當求如來真言成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此甚深法要，餘世界中甚難得聞。此由如來加持，於餘多世界中得聞。若有人一經於耳根，應知皆是輪王三摩地之所加持，應如是知。若有人得此如來族法要修行者，得至於手中，皆是如來加持。何以故？皆是如來不思議真言三摩地頂輪真言身之所建立。此一切真言中最大真言句，頂王三摩地不思議法要應當知。是故，彼有情必當求如來真言成就。

「若此法要書寫經卷、或誦，所在之處，無量人天世間皆作供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若此法要書寫經卷、或誦，所在之處，無量人天世間皆作供養。

「獲得此三摩地熾盛法句，彼人無增上嗔恚之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獲得此三摩地熾盛法句，彼人無增上嗔恚之心。」

菩提場所說一字頂輪王經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提場所說一字頂輪王經卷第一