金輪王佛頂要略念誦法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金輪王佛頂要略念誦法

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

諸供養儀軌，如餘經中廣說。今但晨暮修行，或四時三時常習不間故，略去重疊簡其要略。行者欲作諸佛頂念誦，先結三部心印及誦真言加持三業。佛部心印，二手右押左內相叉，二輪並竪。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸供養儀軌，如餘經中廣說。今但晨暮修行，或四時三時常習不間故，略去重疊簡其要略。行者欲作諸佛頂念誦，先結三部心印及誦真言加持三業。佛部心印，二手右押左內相叉，二輪並竪。真言曰：

唵爾(慈以反，下同)曩爾翼(去)迦(半音) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵爾(慈以反，下同)曩爾翼(去)迦(半音)

次結蓮華部心印，即前印，以左輪屈入掌。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結蓮華部心印，即前印，以左輪屈入掌。真言曰：

唵阿(去引)嚕(轉舌引)力迦(半音) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿(去引)嚕(轉舌引)力迦(半音)

次結金剛部心印，即前佛部心印，屈右輪入掌。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛部心印，即前佛部心印，屈右輪入掌。真言曰：

唵嚩日囉(二合引)地力(二合)迦(半音) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日囉(二合引)地力(二合)迦(半音)

次結如來拳印，右手蓋光，高勝四指握拳竪左輪，右手作金剛拳握左輪甲。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結如來拳印，右手蓋光，高勝四指握拳竪左輪，右手作金剛拳握左輪甲。真言曰：

唵僕(引)欠入嚩(二合)囉吽(引胸喉中聲如牛吼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵僕(引)欠入嚩(二合)囉吽(引胸喉中聲如牛吼)

隨誦真言，以印加持自身五處，身器清淨與法相應，便以印加持道場中地，誦真言七遍，其處變成金剛界宮，自然而有眾寶嚴飾如佛淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨誦真言，以印加持自身五處，身器清淨與法相應，便以印加持道場中地，誦真言七遍，其處變成金剛界宮，自然而有眾寶嚴飾如佛淨土。

次結被金剛甲冑護身印，即前佛部心印，二光直竪頭相拄，屈上節如劍形，二蓋各附二光背，勿相著。以印加持額上、右肩、左肩、心、喉五處，各誦一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結被金剛甲冑護身印，即前佛部心印，二光直竪頭相拄，屈上節如劍形，二蓋各附二光背，勿相著。以印加持額上、右肩、左肩、心、喉五處，各誦一遍。真言曰：

唵(一) 斫羯囉(二合)𮧬(轉舌)㗚底(二合)鉢囉(二合)捨弭多(二) 囉捺囉(三合引)囉捺囉(二合引)(三) 跋娑麼(二合)攃(倉辣反)路瑟抳(二合)灑(四) 囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引)(五) 吽(引)發吒(上普鉢反，下吒半音)娑嚩(二合引)賀(引)(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 斫羯囉(二合)𮧬(轉舌)㗚底(二合)鉢囉(二合)捨弭多(二) 囉捺囉(三合引)囉捺囉(二合引)(三) 跋娑麼(二合)攃(倉辣反)路瑟抳(二合)灑(四) 囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引)(五) 吽(引)發吒(上普鉢反，下吒半音)娑嚩(二合引)賀(引)(六)

次結迎請聖眾印，二手仰相叉，以二蓋頭相拄如車輅。隨誦真言，以二輪各撥二光向身招之，或三或七，想諸聖眾乘此車輅來降道場。迎請真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結迎請聖眾印，二手仰相叉，以二蓋頭相拄如車輅。隨誦真言，以二輪各撥二光向身招之，或三或七，想諸聖眾乘此車輅來降道場。迎請真言曰：

娜麼娑怛㘑(三合轉舌引)野(一) 地尾(二合)迦南(二) 薩嚩怛他(去引)誐跢(引)南(三) 唵嚩日囉(二合)儗(霓以反)孃(四) 羯囉灑(二合)野娑嚩(二合引)賀(引)(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜麼娑怛㘑(三合轉舌引)野(一) 地尾(二合)迦南(二) 薩嚩怛他(去引)誐跢(引)南(三) 唵嚩日囉(二合)儗(霓以反)孃(四) 羯囉灑(二合)野娑嚩(二合引)賀(引)(五)

次結辦事佛頂印，辟除結界。即前佛部心印，直竪二光，頭相柱，屈上節如鉤。隨誦真言，以印頂上，左轉三匝，辟除一切不祥諸作障者。便右旋三匝，即成結界辦事。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結辦事佛頂印，辟除結界。即前佛部心印，直竪二光，頭相柱，屈上節如鉤。隨誦真言，以印頂上，左轉三匝，辟除一切不祥諸作障者。便右旋三匝，即成結界辦事。真言曰：

娜莫三(去)滿多沒馱(引)南(一) 唵吒嚕唵(三合)滿馱娑嚩(二合引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜莫三(去)滿多沒馱(引)南(一) 唵吒嚕唵(三合)滿馱娑嚩(二合引)賀(引)

次結大三昧耶印，即前被甲印，二蓋稍開如杵形，以二輪各附二蓋下第一文。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結大三昧耶印，即前被甲印，二蓋稍開如杵形，以二輪各附二蓋下第一文。真言曰：

唵餉(商障反)迦隷(轉舌)(一) 摩賀(引)三(去)麼(鼻音)閻娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵餉(商障反)迦隷(轉舌)(一) 摩賀(引)三(去)麼(鼻音)閻娑嚩(二合引)賀

隨誦真言，以印准前右旋三匝，隨行人意遠近結為大界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨誦真言，以印准前右旋三匝，隨行人意遠近結為大界。

次結部母佛眼尊印，二手合掌，以二蓋各捻二光背令如眼形，雙屈二輪入掌。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結部母佛眼尊印，二手合掌，以二蓋各捻二光背令如眼形，雙屈二輪入掌。真言曰：

娜莫三(去)滿多沒馱(引)南(一) 唵嚕嚕(二字皆轉舌)娑普(二合)嚕(二) 入嚩(二合)羅底瑟咤(二合)(三) 悉馱路(引)左寧(四) 薩嚩(引)囉他(二合)(五) 娑(去引)馱𩕳(寧頂反)娑嚩(二合引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜莫三(去)滿多沒馱(引)南(一) 唵嚕嚕(二字皆轉舌)娑普(二合)嚕(二) 入嚩(二合)羅底瑟咤(二合)(三) 悉馱路(引)左寧(四) 薩嚩(引)囉他(二合)(五) 娑(去引)馱𩕳(寧頂反)娑嚩(二合引)賀(引)

次結本尊頂輪王印，即前辦事佛頂印，以二輪並竪，二蓋平屈兩節，頭相拄於二輪甲上。結印當心，誦真言七遍或一百八遍。又加持身五處各一遍，加持力故，身與本尊合為一體。一字輪王陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結本尊頂輪王印，即前辦事佛頂印，以二輪並竪，二蓋平屈兩節，頭相拄於二輪甲上。結印當心，誦真言七遍或一百八遍。又加持身五處各一遍，加持力故，身與本尊合為一體。一字輪王陀羅尼曰：

娜莫三(去)滿多母馱南勃嚕唵(三合，嚕字彈舌為一音，又引聲從胸喉中出，其音如擊大鼓。古譯云步林者，訛略不正也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜莫三(去)滿多母馱南勃嚕唵(三合，嚕字彈舌為一音，又引聲從胸喉中出，其音如擊大鼓。古譯云步林者，訛略不正也)

次結獻閼伽香水印，即前大三昧耶印，以二蓋附著二光背，二輪又安二蓋側下第一文，如商佉羸盃形。心想印中滿盛香水，舉印額齊，奉獻香水，澡浴本尊及諸聖眾。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結獻閼伽香水印，即前大三昧耶印，以二蓋附著二光背，二輪又安二蓋側下第一文，如商佉羸盃形。心想印中滿盛香水，舉印額齊，奉獻香水，澡浴本尊及諸聖眾。真言曰：

娜莫三滿多沒馱(引)南(一) 唵遏(轉舌)伽(去)囉賀(二合)遏伽(去)(二) 苾哩(二合)野(三) 鉢囉(二合)底(丁以反引)砌那沫(轉舌)儉娑嚩(二合引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜莫三滿多沒馱(引)南(一) 唵遏(轉舌)伽(去)囉賀(二合)遏伽(去)(二) 苾哩(二合)野(三) 鉢囉(二合)底(丁以反引)砌那沫(轉舌)儉娑嚩(二合引)賀(引)

次結普通供養印，二手虛心合掌，左右五頂各交上節。想從印流出無量香花飲食宮殿衣服供養及諸聖眾。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結普通供養印，二手虛心合掌，左右五頂各交上節。想從印流出無量香花飲食宮殿衣服供養及諸聖眾。真言曰：

娜莫薩嚩沒馱(一) 冒(引)地娑怛嚩(二合引)南(二) 唵薩嚩怛囉(二合)(三) 僧(去)矩蘇弭跢(引)(四) 毘吉孃(二合)囉(引)始𩕳(五) 曩謨娑覩(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引)(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜莫薩嚩沒馱(一) 冒(引)地娑怛嚩(二合引)南(二) 唵薩嚩怛囉(二合)(三) 僧(去)矩蘇弭跢(引)(四) 毘吉孃(二合)囉(引)始𩕳(五) 曩謨娑覩(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引)(六)

次結普通佛頂印，即前普供養印，稍深交至中節，如花在掌中。修行者若為事緣怱速不能遍結十佛頂印，但結此印誦諸佛頂真言普通，於修行人亦無過失。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結普通佛頂印，即前普供養印，稍深交至中節，如花在掌中。修行者若為事緣怱速不能遍結十佛頂印，但結此印誦諸佛頂真言普通，於修行人亦無過失。真言曰：

娜莫三(去)滿多母馱(引)南(一) 麼(鼻聲)鉢囉(二合)底賀多舍(引)娑(上)曩(引)南(二) 唵斫訖囉(二合)𮧬(轉舌)底唵吽(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜莫三(去)滿多母馱(引)南(一) 麼(鼻聲)鉢囉(二合)底賀多舍(引)娑(上)曩(引)南(二) 唵斫訖囉(二合)𮧬(轉舌)底唵吽(引)(三)

次誦讚嘆： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦讚嘆：

滿寗(寧定切引)史抳(尼整反引)薩嚩惹(白攞反)𦽆(言揭反)地帶(引)史抳(一) 拽(延結切)捨娑尾(二合)步(引轉舌)囉步(二合)嚩乃(鼻音)迦滿(引)馱吠(敷閉反)(二) 三(去)麼(鼻)娑多(二合)尾儞也(二合引)地跛作訖囉(二合)麼(鼻引)里寧(三) 曩謨娑覩(二合)帝怛囉(二合引)怛哩作訖囉(二合)𮧬(轉舌)底(丁以反)寧(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿寗(寧定切引)史抳(尼整反引)薩嚩惹(白攞反)𦽆(言揭反)地帶(引)史抳(一) 拽(延結切)捨娑尾(二合)步(引轉舌)囉步(二合)嚩乃(鼻音)迦滿(引)馱吠(敷閉反)(二) 三(去)麼(鼻)娑多(二合)尾儞也(二合引)地跛作訖囉(二合)麼(鼻引)里寧(三) 曩謨娑覩(二合)帝怛囉(二合引)怛哩作訖囉(二合)𮧬(轉舌)底(丁以反)寧(四)

每念誦，先以五支或以五相八相等觀智成本尊瑜伽(此法並在頂輪瑜伽極深密，一一皆須從灌頂阿闍梨親受)。或於自身想布一字安三處(頂、舌、心)，以字威力能成佛頂輪王尊。又想曼茶攞中有香水大海，於海中心有妙高山，七重金山周匝圍遶。於妙高頂上有八葉白色蓮華，於一一葉上右旋布列輪王七寶，所謂金輪、象、馬、珠、女、兵及主藏，當前第八葉想安佛眼尊，十佛頂眷屬前後圍遶。先住此觀已，然後持珠相應念誦，或百或千或至於萬。常功限畢，捧珠頂戴誦部母尊，所有功業願尊守護。又結根本印加身五處。又結普供養印如前供養。又以悅憙歌讚本尊：「無量悲願攝護我等，令得解脫悉地相應。」廣發弘願，利樂有情，誓成正覺。次捧閼伽如前奉獻。又結辦事佛頂印，左旋解界。又結前迎請印，向外撥二中指，誦前真言，去「羯羅灑野」句，應云「尾薩惹野」，即成奉送。又結被甲印，誦前真言加身五處。又結三部心印，虔誠作禮發願。任出道場，或旋繞經行、轉讀大乘經典，作諸善業以助成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每念誦，先以五支或以五相八相等觀智成本尊瑜伽(此法並在頂輪瑜伽極深密，一一皆須從灌頂阿闍梨親受)。或於自身想布一字安三處(頂、舌、心)，以字威力能成佛頂輪王尊。又想曼茶攞中有香水大海，於海中心有妙高山，七重金山周匝圍遶。於妙高頂上有八葉白色蓮華，於一一葉上右旋布列輪王七寶，所謂金輪、象、馬、珠、女、兵及主藏，當前第八葉想安佛眼尊，十佛頂眷屬前後圍遶。先住此觀已，然後持珠相應念誦，或百或千或至於萬。常功限畢，捧珠頂戴誦部母尊，所有功業願尊守護。又結根本印加身五處。又結普供養印如前供養。又以悅憙歌讚本尊：「無量悲願攝護我等，令得解脫悉地相應。」廣發弘願，利樂有情，誓成正覺。次捧閼伽如前奉獻。又結辦事佛頂印，左旋解界。又結前迎請印，向外撥二中指，誦前真言，去「羯羅灑野」句，應云「尾薩惹野」，即成奉送。又結被甲印，誦前真言加身五處。又結三部心印，虔誠作禮發願。任出道場，或旋繞經行、轉讀大乘經典，作諸善業以助成就。