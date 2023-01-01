佛說無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經

西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏賜紫沙門臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏賜紫沙門臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在忉利天帝釋宮中善法堂會。而於是時，忽有阿素囉王與諸眷屬部領兵眾，各各身被甲冑手執器仗，前後圍遶來相戰鬪，討伐忉利天宮。爾時帝釋天主與諸天眾，身嚴寶鎧執持器仗與之共戰。時阿素囉王兵眾得勝，忉利天眾退敗怖散馳走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在忉利天帝釋宮中善法堂會。而於是時，忽有阿素囉王與諸眷屬部領兵眾，各各身被甲冑手執器仗，前後圍遶來相戰鬪，討伐忉利天宮。爾時帝釋天主與諸天眾，身嚴寶鎧執持器仗與之共戰。時阿素囉王兵眾得勝，忉利天眾退敗怖散馳走。

是時帝釋天主隱天主容儀現常人相，速疾奔馳往覲世尊。到佛所已，頂禮佛足而白佛言：「世尊！我今為阿素囉王將諸兵眾來相戰伐，忉利天眾退散怖散馳走。以何方便救我此難？」是時佛告帝釋天主言：「汝當諦聽，吾為汝說。有陀羅尼名無能勝幡莊嚴，我於往昔為菩薩時，有佛號無能勝幡王如來，於彼佛所得聞此陀羅尼。從是已來，我亦為他廣說是法，得大徵祥，而未曾有彈指之頃怖畏之事。」是時佛復告帝釋天主言：「我今為汝說是無能勝幡莊嚴陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時帝釋天主隱天主容儀現常人相，速疾奔馳往覲世尊。到佛所已，頂禮佛足而白佛言：「世尊！我今為阿素囉王將諸兵眾來相戰伐，忉利天眾退散怖散馳走。以何方便救我此難？」是時佛告帝釋天主言：「汝當諦聽，吾為汝說。有陀羅尼名無能勝幡莊嚴，我於往昔為菩薩時，有佛號無能勝幡王如來，於彼佛所得聞此陀羅尼。從是已來，我亦為他廣說是法，得大徵祥，而未曾有彈指之頃怖畏之事。」是時佛復告帝釋天主言：「我今為汝說是無能勝幡莊嚴陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)(一) 他(去引)惹(仁左反，下同)野惹野(二) 尾惹野尾惹野(三) 惹野嚩醯𡫸(四) 僧(去)揭哩(五) 鉢囉(二合)𠴞(上)惹寧磬(二合)(六) 薩㗚嚩(二合)設咄嚕(二合)𧹞(引)(七) 仁昝(二合)婆(去)野染婆(去)野(八) 薩檐(二合)婆(去)野薩檐(二合)婆(去)野(九) 謨(去引)賀野(十) 謨(去)賀野(十一) 婆(去)蘖嚩底(十二) 惹野嚩(引)醯𡫸(十三) 麼他(去)麼他(去)(十四) 鉢囉(二合)麼他(去)(十五) 鉢囉(二合)麼他(去)(十六) 仡囉(二合)薩(十七) 仡囉(二合)薩(十八) 賀娑賀娑(十九) 吽吽(二十) 覽冐那哩(二十一) 怛哩(二合)甯怛[口*(黍-禾+利)](二合)(二十二) 拶覩㗚嚩(二合)訖怛黎(三合)(二十三) 拶覩㗚能(二合去)瑟致[口*(黍-禾+利)](三合)(二十四) 拶覩㗚步(二合)薺(二十五) 遏始母設攞(二十六) 怛哩(二合)戌(引)攞(二十七) 嚩(武沫反)日囉(二合)馱(引)囉抳(二十八) 囉(入)乞灑(二合)囉(入)乞灑(二合)𤚥(引牟敢反)(二十九) 婆(去)蘖嚩底(三十) 賀曩賀曩(三十一) 那賀那賀(三十二) 鉢左鉢左(三十三) 麼他(去)麼他(去)(三十四) 鉢囉(二合)摩他(去)(三十五) 鉢囉(二合)麼他(去)(三十六) 晻(引)(三十七) 𠷑(普沫反)吒(半音呼)𠷑吒𠷑吒(三十八) 𠴞(蒲敢反，下同)惹𠴞惹(三十九) 薩㗚嚩(二合)薩怛囉(二合)𭊞(四十) 特嚩(二合)惹仡[口*(黍-禾+利)](二合)(四十一) 計諭嚟底(丁逸反，下同)瑟姹(二合)底瑟姹(二合)(四十二) 怛哩(二合)吒(去)塢虜揭(二合)(四十三) 馱(引)囉抳(四十四) 怛𡂖(二合)路(引)吉也(二合)(四十五) 麼他(去)尾特吻(二合)薩野(四十六) 波囉賽𭔤(寧孕反)(四十七) 左攞左攞(四十八) 唧理唧理(四十九) 𭉷𭧷𭉷𭧷(五十) 揭攞揭攞(五十一) 枳理枳理(五十二) 矩𭧷矩𭧷(五十三) 母左(引)吒野賀娑(五十四) 尾特吻(二合)薩野(五十五) 波囉薩怛囉(二合)嚩(五十六) 孛囉(二合引)麼野(五十七) 沒馱薩底孕(二合)(五十八) 達㗚麼(二合)薩底孕(二合)(五十九) 僧伽薩底孕(二合)(六十) 沫底託囉(二合)麼(六十一) 薩底野(二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)(一) 他(去引)惹(仁左反，下同)野惹野(二) 尾惹野尾惹野(三) 惹野嚩醯𡫸(四) 僧(去)揭哩(五) 鉢囉(二合)𠴞(上)惹寧磬(二合)(六) 薩㗚嚩(二合)設咄嚕(二合)𧹞(引)(七) 仁昝(二合)婆(去)野染婆(去)野(八) 薩檐(二合)婆(去)野薩檐(二合)婆(去)野(九) 謨(去引)賀野(十) 謨(去)賀野(十一) 婆(去)蘖嚩底(十二) 惹野嚩(引)醯𡫸(十三) 麼他(去)麼他(去)(十四) 鉢囉(二合)麼他(去)(十五) 鉢囉(二合)麼他(去)(十六) 仡囉(二合)薩(十七) 仡囉(二合)薩(十八) 賀娑賀娑(十九) 吽吽(二十) 覽冐那哩(二十一) 怛哩(二合)甯怛[口*(黍-禾+利)](二合)(二十二) 拶覩㗚嚩(二合)訖怛黎(三合)(二十三) 拶覩㗚能(二合去)瑟致[口*(黍-禾+利)](三合)(二十四) 拶覩㗚步(二合)薺(二十五) 遏始母設攞(二十六) 怛哩(二合)戌(引)攞(二十七) 嚩(武沫反)日囉(二合)馱(引)囉抳(二十八) 囉(入)乞灑(二合)囉(入)乞灑(二合)𤚥(引牟敢反)(二十九) 婆(去)蘖嚩底(三十) 賀曩賀曩(三十一) 那賀那賀(三十二) 鉢左鉢左(三十三) 麼他(去)麼他(去)(三十四) 鉢囉(二合)摩他(去)(三十五) 鉢囉(二合)麼他(去)(三十六) 晻(引)(三十七) 𠷑(普沫反)吒(半音呼)𠷑吒𠷑吒(三十八) 𠴞(蒲敢反，下同)惹𠴞惹(三十九) 薩㗚嚩(二合)薩怛囉(二合)𭊞(四十) 特嚩(二合)惹仡[口*(黍-禾+利)](二合)(四十一) 計諭嚟底(丁逸反，下同)瑟姹(二合)底瑟姹(二合)(四十二) 怛哩(二合)吒(去)塢虜揭(二合)(四十三) 馱(引)囉抳(四十四) 怛𡂖(二合)路(引)吉也(二合)(四十五) 麼他(去)尾特吻(二合)薩野(四十六) 波囉賽𭔤(寧孕反)(四十七) 左攞左攞(四十八) 唧理唧理(四十九) 𭉷𭧷𭉷𭧷(五十) 揭攞揭攞(五十一) 枳理枳理(五十二) 矩𭧷矩𭧷(五十三) 母左(引)吒野賀娑(五十四) 尾特吻(二合)薩野(五十五) 波囉薩怛囉(二合)嚩(五十六) 孛囉(二合引)麼野(五十七) 沒馱薩底孕(二合)(五十八) 達㗚麼(二合)薩底孕(二合)(五十九) 僧伽薩底孕(二合)(六十) 沫底託囉(二合)麼(六十一) 薩底野(二

合)嚩(引)儞曩(引)(六十二) 薩帝曳(二合)曩(六十三) 沫底訖囉(二合)莫(六十四) 囕𭊞捺嚟(六十五) 矩吒矩吒(六十六) 矩知夜(二合)矩知夜(二合)(六十七) 嚕捺囕(二合)麼(引)曩野(六十八) 尾瑟農(二合)麼(引)曩野(六十九) 贊捺囕(二合)素㗚愈(二合)麼(引)曩野(七十) 怛𡃤(二合引)路(引)吉野(二合引)(七十一) 地鉢底孕(二合)麼(引)曩野(七十二) 薩㗚嚩(二合)儞吻(引)麼(引)曩野(七十三) 薩㗚嚩(二合)藥乞叉(二合)(七十四) 囉(引)乞剎(二合)娑(七十五) 蘖嚕𭌮(七十六) 緊曩囉(七十七) 麼護囉蘖麼(引)曩野(七十八) 尾特吻(二合)設藥(七十九) 麼麼(八十) 薩㗚嚩(二合)設怛囉(二合)嚩(無博反)(八十一) 囕誐囕誐(八十二) 囕誐(引)播野(八十三) 囕誐(引)播野(八十四) 惹嚩(二合)攞(八十五) 惹嚩(二合)攞(八十六) 補澁波(二合)沫(引)理𡫸(八十七) 哩胝哩胝(八十八) 怛哩(二合)吒怛理(二合)吒(八十九) 孛哩(二合)矩致(引)穆佉(入)(九十) 波囉賽涅矩路攃(引)(九十一) 捺曩揭囉抳(引)(九十二) 賀賀(九十三) 醯醯(九十四) 虎虎(九十五) 呬呬(九十六) 哩抳(尼政反)哩抳(同上)(九十七) 哩拏麼帝(九十八) 仁曾(二合)度(引)特嚩(二合)仁躋(二合)(九十九) 沒馱(引)嚩路(引)枳帝(一百)(引) 囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)(一百一) 麼麼(稱名)(一百二) 婆(去)誐嚩哆(引)(一百三) 嚩路(引)枳帝(一百四) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百五) 麌拏囉(引)惹(一百六) 鉢囉(二合)婆(引)細(一百七) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百八) 素㗚折(二合引)㗚揭(二合)(一百九) 尾麼㘑(一百十) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十一) 薩㗚嚩(二合)仡囉(二合)賀(一百一十二) 諾乞察(二合)怛囉(二合)(一百一十三) 馱(引)弭(去引)揭囉拏(一百一十四) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合)嚩(引)儞曩(引)(六十二) 薩帝曳(二合)曩(六十三) 沫底訖囉(二合)莫(六十四) 囕𭊞捺嚟(六十五) 矩吒矩吒(六十六) 矩知夜(二合)矩知夜(二合)(六十七) 嚕捺囕(二合)麼(引)曩野(六十八) 尾瑟農(二合)麼(引)曩野(六十九) 贊捺囕(二合)素㗚愈(二合)麼(引)曩野(七十) 怛𡃤(二合引)路(引)吉野(二合引)(七十一) 地鉢底孕(二合)麼(引)曩野(七十二) 薩㗚嚩(二合)儞吻(引)麼(引)曩野(七十三) 薩㗚嚩(二合)藥乞叉(二合)(七十四) 囉(引)乞剎(二合)娑(七十五) 蘖嚕𭌮(七十六) 緊曩囉(七十七) 麼護囉蘖麼(引)曩野(七十八) 尾特吻(二合)設藥(七十九) 麼麼(八十) 薩㗚嚩(二合)設怛囉(二合)嚩(無博反)(八十一) 囕誐囕誐(八十二) 囕誐(引)播野(八十三) 囕誐(引)播野(八十四) 惹嚩(二合)攞(八十五) 惹嚩(二合)攞(八十六) 補澁波(二合)沫(引)理𡫸(八十七) 哩胝哩胝(八十八) 怛哩(二合)吒怛理(二合)吒(八十九) 孛哩(二合)矩致(引)穆佉(入)(九十) 波囉賽涅矩路攃(引)(九十一) 捺曩揭囉抳(引)(九十二) 賀賀(九十三) 醯醯(九十四) 虎虎(九十五) 呬呬(九十六) 哩抳(尼政反)哩抳(同上)(九十七) 哩拏麼帝(九十八) 仁曾(二合)度(引)特嚩(二合)仁躋(二合)(九十九) 沒馱(引)嚩路(引)枳帝(一百)(引) 囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)(一百一) 麼麼(稱名)(一百二) 婆(去)誐嚩哆(引)(一百三) 嚩路(引)枳帝(一百四) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百五) 麌拏囉(引)惹(一百六) 鉢囉(二合)婆(引)細(一百七) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百八) 素㗚折(二合引)㗚揭(二合)(一百九) 尾麼㘑(一百十) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十一) 薩㗚嚩(二合)仡囉(二合)賀(一百一十二) 諾乞察(二合)怛囉(二合)(一百一十三) 馱(引)弭(去引)揭囉拏(一百一十四) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十五)」

佛告帝釋天主言：「此無能勝幡莊嚴陀羅尼，常於內外加護於我。汝應持是陀羅尼，以雜色綵作囊盛之繫於旌旗之上，令汝所往之處、或與他敵相鬪相罵相殺、或與他冤言詞相競一切之處無不獲勝。汝應書寫此陀羅尼，以囊盛之繫於項上護持於汝。我亦為未來之世世間仁王，一切之處作其衛護。彼無能勝幡王如來，現天女相在於面前，施與無畏護持獲勝，令彼冤敵軍眾散敗。若是仁王復能書寫流布受持讀誦此陀羅尼者，常獲清淨吉祥之事，諸外冤敵無能得勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「此無能勝幡莊嚴陀羅尼，常於內外加護於我。汝應持是陀羅尼，以雜色綵作囊盛之繫於旌旗之上，令汝所往之處、或與他敵相鬪相罵相殺、或與他冤言詞相競一切之處無不獲勝。汝應書寫此陀羅尼，以囊盛之繫於項上護持於汝。我亦為未來之世世間仁王，一切之處作其衛護。彼無能勝幡王如來，現天女相在於面前，施與無畏護持獲勝，令彼冤敵軍眾散敗。若是仁王復能書寫流布受持讀誦此陀羅尼者，常獲清淨吉祥之事，諸外冤敵無能得勝。」

佛說是經已，帝釋天主及諸天眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，帝釋天主及諸天眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行，作禮而退。