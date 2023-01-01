釋迦牟尼佛成道在菩提樹降魔讚

始多麼(引)儉弭蒙(平)(一) 虞拏銘(引)健麼唅(二) 鉢囉(二合)拏麼(引)弭娑娜(引)(三) 婆嚩鼻(引)麼麼護(四) 捺地末馱也誐旦(五) 訖哩(二合)鉢捺(引轉舌)跢囉鑁娑麼吠(引)乞史也(三合)惹難(上)鉢哩謨(引)左以頓也伊郝(入)鉢囉(二合)抳(地寅反)鉢囉(二合)左迦(引)囉尾唅娑多(二合)麼唅鉢囉(二合)拏多(都各反)儗哩囉若儞婆(蒲紺反)捨囉儞(泥以反)嬾地琰素母欠素步惹(子琰反)嚩囉嚕鉢馱囕素誐丼誐多麼鉢囉(二合)底𤚥素誐擔鉢羅(二合)拏妬(引)悉弭(二合)娑娜(引)惹誐達他迦楞迦曩劫鉢囉(二合)婆野(引)跛哩臂(引)怛妬訥嚩囉訥娜嬾鼻妬(引)拽娜嚩攞麌(二合)嚕擔誐惹唅娑尾藍弭嚩(二合)多地(引)囉誐丼始囉娑鼻曩妬(引)悉弭(二合)麌嬭(引)迦儞地(地寅反)多嚕捺(引轉聲)迦娑每(引)囉左㘑(引)囉曩(二合)以乃(入引)娑普(二合)嚕訥誐羅(二合)麼賀(引)捺儞鼻(引)麼囉吠(無葢反入引聲)曩母汁鉢囉(二合)賀㘑(引)囉悉捨乞底(二合)馱㘑(入引)左里妬(引)悉尾步(引)囉曩(二合)呬妬(劫素反)尾乞哩(二合)戴(引)攞嚩里(引)頗攞半女(去音)嚕建拏補吒(引)知左婆(引)囉尾曩(引)弭多誐(引)怛囉(二合)攞跢(引)曩麼捺娑多(二合)嚩勢(引)矩嚕曩儼素跢(引)濕嚩(二合)悉戴(引)娑佉(二合)里禿(引)囉比迦伽以頓多囉嚩(無博反)矩素麼娑多(二合)嚩迦(引)鼻囉拏(引)嚩吽(短聲)囉怛曩(二合)娑賀娑囉(二合)唧跢(引)室左(二合)曩誐(引)曩多他(引)鼻囉丼惹暴野鼻娑擔(引)惹曩野乞底(二合)野他(引)多嚩尾(引)囉麌拏(引)(一) 娑普(二合)吒唧怛囉(二合)鉢旦嚩吽(短聲)欲乞底(二合)欲擔誐麼劍嚩左難多嚩迦囉拏(二合)■■(里藥反)素欠秫(詩律反)婆(蒲紺反)麼(引)囉誐(二合)頗藍鉢囉(二合)娑彌(引)乞史也(三合)惹難那戍𡃝(二合)難(引上)帝補諾(入呼)多哩底(丁異反引)賀也(二合反)嚩作(入呼)伊底嚩捨囉𧹞娑麼吠(引)乞史也(三合)惹難(上)曩跛多毘葉(二合反)比羯臘波(二合)捨戴(引)儞囉曳(引)尾儞賀婆也(二合)左禰(引)灑哩奔嚩吽(短)礫跛哩延底(引)秫(詩律反)婆(蒲紺反)嚩囉謨(引)乞叉(二合)補囕多嚩賽(引)麼也(二合引)多野(引)跛也(二合反)鼻步(引)多嚩曩尾囉(引)惹底施(引)底迦𡀔(引)誐誐嬭

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