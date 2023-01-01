佛說帝釋巖祕密成就儀軌
宋 施護譯1卷CBETA T0940少于一万字 19 min
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第 1 卷
佛說帝釋巖祕密成就儀軌
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西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯
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爾時釋迦牟尼佛告金剛手大祕密主菩薩言：「汝今當知摩伽陀國菴沒羅聚落北韋提希山有帝釋巖，而彼巖中有九十九宮，有一俱胝大菩薩眾，並天龍八部諸神仙等安止其中。慈氏菩薩今現在彼入三摩地，名最上莊嚴。從定出已，說法教化諸菩薩眾。金剛手！此帝釋巖最上殊勝，是諸佛神通變化，非諸小智所能測度。是不可思議相應法門，諸大菩薩居處其中，彼有種種成就相應聖法。世間若有起決定心求趣菩提、於無數劫勤修眾行不怖長時者，方為宣說此帝釋巖諸成就法。又若有人離貪瞋癡及我見相、調伏諸根起淨信心依佛正教者，乃為宣說。若復有人造諸惡業不生菩提種，遠離正法、不信因果、毀謗阿闍梨、不孝父母者，汝勿為說。」是時大祕密主金剛手菩薩白佛言：「世尊！如佛所說有大功德，是大方便不以加行，於現生中得見慈氏菩薩。我今樂聞，願佛為說。」
爾時釋迦牟尼佛告金剛手大祕密主菩薩言：「汝今當知摩伽陀國菴沒羅聚落北韋提希山有帝釋巖，而彼巖中有九十九宮，有一俱胝大菩薩眾，並天龍八部諸神仙等安止其中。慈氏菩薩今現在彼入三摩地，名最上莊嚴。從定出已，說法教化諸菩薩眾。金剛手！此帝釋巖最上殊勝，是諸佛神通變化，非諸小智所能測度。是不可思議相應法門，諸大菩薩居處其中，彼有種種成就相應聖法。世間若有起決定心求趣菩提、於無數劫勤修眾行不怖長時者，方為宣說此帝釋巖諸成就法。又若有人離貪瞋癡及我見相、調伏諸根起淨信心依佛正教者，乃為宣說。若復有人造諸惡業不生菩提種，遠離正法、不信因果、毀謗阿闍梨、不孝父母者，汝勿為說。」是時大祕密主金剛手菩薩白佛言：「世尊！如佛所說有大功德，是大方便不以加行，於現生中得見慈氏菩薩。我今樂聞，願佛為說。」
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爾時佛告大祕密主金剛手菩薩言：「我今為汝如實宣說。金剛手！若有諸修相應行人樂欲入彼帝釋巖中，不以加行於現生中求見慈氏菩薩，或復樂求聖劍、聖輪、如意寶、教法、聖藥、安繕那藥、播耨迦、聖莊嚴具如是等成就法者，其行人先須於阿闍梨所起信敬心依法傳受，然後求自本尊威神加護，廣大供養諸佛如來，普為眾生作大布施已，行人當面東行十弓量，然後面西復行三十弓量，方入一宮，其狀四方具其窓牖。行人即時於窓牖中觀見種種樹木，其樹皆是聖藥。復見地居世界宮殿，行人於彼止息少時。去此不遠即見一井，其井深可人半身量。復有鐵索，人所執持以為梯級。行人即堅持此索下行二肘量，即至平地。行人當以手捫摸其地，漸次得見一階道，行人履此而下。次見菴沒羅樹，其樹有果狀如尾螺，行人當取一果持以出外而食。食已即得延壽一劫如那羅延天，相好端嚴有大力勢，得聞持具足了諸佛法。若行人不取此果，即復行一百弓量，見大自在天宮。而彼宮前有一大池，聖藥充滿。此池以北有大多羅樹，行人即於彼樹當取一果出外而食，即得延壽一劫。行人若不樂取此果，即於池中取一聖藥持以出外，凡所觸物皆得成金。行人若復不樂取此聖藥，即於彼天宮四側取一訶梨勒出外而食，亦得延壽一劫。然後離彼天宮，復於南北見有二道，而彼南路即不得往，當行北路。去此不遠見一銅城，其城高廣。行人當擊彼城門，時有摩登伽女為開其門。入已即見二道，彼左邊道有一大樹其名無憂，於彼樹下有眾多摩登伽女四向遊戲。彼眾多女即為行人指右邊道，行人即向右邊行一由旬，盡眼所觀道遠見一銀城。其城高廣門皆扃鑰，彼有門鉤其狀如蛇置諸門側。行人見已勿生怖畏，即取一鉤自開其門。入已初見聖劍，行人若欲取時即取其劍，執已即得大持明王，命終已後生兜率天。若不樂取此劍，當取聖輪，受已即得左訖囉囉惹，命終已後生四王天。若不樂取此輪，當取如意寶，受已即得五神通作十八變。自然有聲普告大地一切眾生，作如是言：『若諸眾生有所求事，我當施與，皆令如意。』即為建立如意寶幢。若見諸佛教法，行人即當開視，得於一切佛法總持無失，了達第一勝義諦法。若見聖藥，行人當取，以一兩藥能作一俱胝金。若服此藥，即壽同梵天。若見播耨迦，行人當取著已，能於日初出時遊四大洲悉得周遍，經少時間還復本處。若見安繕那藥，行人當取少分內自眼中，即能盡見三界中事。若見聖莊嚴具，行人當取被身，即得相好端嚴隱身自在。行人若不樂求如是等聖成就法，即於彼處止息經宿。而彼巖中蓮華合時即知
爾時佛告大祕密主金剛手菩薩言：「我今為汝如實宣說。金剛手！若有諸修相應行人樂欲入彼帝釋巖中，不以加行於現生中求見慈氏菩薩，或復樂求聖劍、聖輪、如意寶、教法、聖藥、安繕那藥、播耨迦、聖莊嚴具如是等成就法者，其行人先須於阿闍梨所起信敬心依法傳受，然後求自本尊威神加護，廣大供養諸佛如來，普為眾生作大布施已，行人當面東行十弓量，然後面西復行三十弓量，方入一宮，其狀四方具其窓牖。行人即時於窓牖中觀見種種樹木，其樹皆是聖藥。復見地居世界宮殿，行人於彼止息少時。去此不遠即見一井，其井深可人半身量。復有鐵索，人所執持以為梯級。行人即堅持此索下行二肘量，即至平地。行人當以手捫摸其地，漸次得見一階道，行人履此而下。次見菴沒羅樹，其樹有果狀如尾螺，行人當取一果持以出外而食。食已即得延壽一劫如那羅延天，相好端嚴有大力勢，得聞持具足了諸佛法。若行人不取此果，即復行一百弓量，見大自在天宮。而彼宮前有一大池，聖藥充滿。此池以北有大多羅樹，行人即於彼樹當取一果出外而食，即得延壽一劫。行人若不樂取此果，即於池中取一聖藥持以出外，凡所觸物皆得成金。行人若復不樂取此聖藥，即於彼天宮四側取一訶梨勒出外而食，亦得延壽一劫。然後離彼天宮，復於南北見有二道，而彼南路即不得往，當行北路。去此不遠見一銅城，其城高廣。行人當擊彼城門，時有摩登伽女為開其門。入已即見二道，彼左邊道有一大樹其名無憂，於彼樹下有眾多摩登伽女四向遊戲。彼眾多女即為行人指右邊道，行人即向右邊行一由旬，盡眼所觀道遠見一銀城。其城高廣門皆扃鑰，彼有門鉤其狀如蛇置諸門側。行人見已勿生怖畏，即取一鉤自開其門。入已初見聖劍，行人若欲取時即取其劍，執已即得大持明王，命終已後生兜率天。若不樂取此劍，當取聖輪，受已即得左訖囉囉惹，命終已後生四王天。若不樂取此輪，當取如意寶，受已即得五神通作十八變。自然有聲普告大地一切眾生，作如是言：『若諸眾生有所求事，我當施與，皆令如意。』即為建立如意寶幢。若見諸佛教法，行人即當開視，得於一切佛法總持無失，了達第一勝義諦法。若見聖藥，行人當取，以一兩藥能作一俱胝金。若服此藥，即壽同梵天。若見播耨迦，行人當取著已，能於日初出時遊四大洲悉得周遍，經少時間還復本處。若見安繕那藥，行人當取少分內自眼中，即能盡見三界中事。若見聖莊嚴具，行人當取被身，即得相好端嚴隱身自在。行人若不樂求如是等聖成就法，即於彼處止息經宿。而彼巖中蓮華合時即知
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為夜，彼阿修羅女出取華時即知為晝。是時行人當復前行，去此不遠又見一金城。行人當入其城，即見七寶所成宮殿，摩尼為柱及寶輪寶網種種妙華而為莊嚴，復以真珠交絡其上，金沙布地清淨適悅。於其殿上有師子座高廣嚴好，慈氏菩薩居其座上，有無數天龍八部及諸仙眾恭敬圍繞，聽受菩薩宣說妙法。是時行人既得至彼，即起最上大希有心前詣菩薩禮敬而住。
為夜，彼阿修羅女出取華時即知為晝。是時行人當復前行，去此不遠又見一金城。行人當入其城，即見七寶所成宮殿，摩尼為柱及寶輪寶網種種妙華而為莊嚴，復以真珠交絡其上，金沙布地清淨適悅。於其殿上有師子座高廣嚴好，慈氏菩薩居其座上，有無數天龍八部及諸仙眾恭敬圍繞，聽受菩薩宣說妙法。是時行人既得至彼，即起最上大希有心前詣菩薩禮敬而住。
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「爾時慈氏菩薩謂行人言：『善來。善男子！』行人即當答言：『我今善來。』菩薩復言：『善哉善哉！善男子！汝能發勇猛堅固心來至於此。何以故？南閻浮提眾生信心堅固，能於佛法精進勇猛，能於我所起恭敬心。汝今當知，若諸眾生欲於現世及當生中見我身者，當發志心誦我根本大明，即得安樂無諸難事而見我身。根本大明曰：
「爾時慈氏菩薩謂行人言：『善來。善男子！』行人即當答言：『我今善來。』菩薩復言：『善哉善哉！善男子！汝能發勇猛堅固心來至於此。何以故？南閻浮提眾生信心堅固，能於佛法精進勇猛，能於我所起恭敬心。汝今當知，若諸眾生欲於現世及當生中見我身者，當發志心誦我根本大明，即得安樂無諸難事而見我身。根本大明曰：
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「『那謨囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一句) 那謨吠嚕左那莎(引)彌儞(二) 怛他(引)誐多(引)野(三) 阿囉喝(二合)帝三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 怛𭔧(切身)他(五) 唵昧咄侶(二合)怛里(六) 昧怛囉(二合引)嚩婆(引)悉儞(七) 昧咄侶(二合)怛葛(二合)吒野(八) 三摩(二合)囉三摩(二合)囉(九) 莎剛鉢囉(二合)底倪也(二合)(十) 娑囉娑囉(十一) 尾娑囉尾娑囉(十二) 冐馱野冐馱野(十三) 冐馱(引)耨誐帝(引)(十四) 摩賀(引)冐地波哩嚩哩底(二合)多摩(引)那細(引)莎(引)賀(引)(十五)』
「『那謨囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一句) 那謨吠嚕左那莎(引)彌儞(二) 怛他(引)誐多(引)野(三) 阿囉喝(二合)帝三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 怛𭔧(切身)他(五) 唵昧咄侶(二合)怛里(六) 昧怛囉(二合引)嚩婆(引)悉儞(七) 昧咄侶(二合)怛葛(二合)吒野(八) 三摩(二合)囉三摩(二合)囉(九) 莎剛鉢囉(二合)底倪也(二合)(十) 娑囉娑囉(十一) 尾娑囉尾娑囉(十二) 冐馱野冐馱野(十三) 冐馱(引)耨誐帝(引)(十四) 摩賀(引)冐地波哩嚩哩底(二合)多摩(引)那細(引)莎(引)賀(引)(十五)』
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「菩薩告言：『善男子！今此大明有大威力。若諸修瑜伽行者能發志心持誦此明，是人得見我身決定無疑。』
「菩薩告言：『善男子！今此大明有大威力。若諸修瑜伽行者能發志心持誦此明，是人得見我身決定無疑。』
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「復次慈氏菩薩告行人言：『汝今來此，何所求耶？或求見我身聽受正法耶？或求種種成就法耶？或復求於南閻浮提有大名稱耶？如汝所求我當施願。』行人答言：『菩薩！我初發心來入此宮，唯為求見菩薩。我今得見心已滿足，餘非所求。我今住此，乃至菩薩當來成正覺時，願我於菩薩所聽受正法。』」
「復次慈氏菩薩告行人言：『汝今來此，何所求耶？或求見我身聽受正法耶？或求種種成就法耶？或復求於南閻浮提有大名稱耶？如汝所求我當施願。』行人答言：『菩薩！我初發心來入此宮，唯為求見菩薩。我今得見心已滿足，餘非所求。我今住此，乃至菩薩當來成正覺時，願我於菩薩所聽受正法。』」
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爾時金剛手菩薩聞釋迦牟尼佛說是法已，歡喜信受，依教奉行。
爾時金剛手菩薩聞釋迦牟尼佛說是法已，歡喜信受，依教奉行。
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