佛說帝釋巖祕密成就儀軌

爾時佛告大祕密主金剛手菩薩言：「我今為汝如實宣說。金剛手！若有諸修相應行人樂欲入彼帝釋巖中，不以加行於現生中求見慈氏菩薩，或復樂求聖劍、聖輪、如意寶、教法、聖藥、安繕那藥、播耨迦、聖莊嚴具如是等成就法者，其行人先須於阿闍梨所起信敬心依法傳受，然後求自本尊威神加護，廣大供養諸佛如來，普為眾生作大布施已，行人當面東行十弓量，然後面西復行三十弓量，方入一宮，其狀四方具其窓牖。行人即時於窓牖中觀見種種樹木，其樹皆是聖藥。復見地居世界宮殿，行人於彼止息少時。去此不遠即見一井，其井深可人半身量。復有鐵索，人所執持以為梯級。行人即堅持此索下行二肘量，即至平地。行人當以手捫摸其地，漸次得見一階道，行人履此而下。次見菴沒羅樹，其樹有果狀如尾螺，行人當取一果持以出外而食。食已即得延壽一劫如那羅延天，相好端嚴有大力勢，得聞持具足了諸佛法。若行人不取此果，即復行一百弓量，見大自在天宮。而彼宮前有一大池，聖藥充滿。此池以北有大多羅樹，行人即於彼樹當取一果出外而食，即得延壽一劫。行人若不樂取此果，即於池中取一聖藥持以出外，凡所觸物皆得成金。行人若復不樂取此聖藥，即於彼天宮四側取一訶梨勒出外而食，亦得延壽一劫。然後離彼天宮，復於南北見有二道，而彼南路即不得往，當行北路。去此不遠見一銅城，其城高廣。行人當擊彼城門，時有摩登伽女為開其門。入已即見二道，彼左邊道有一大樹其名無憂，於彼樹下有眾多摩登伽女四向遊戲。彼眾多女即為行人指右邊道，行人即向右邊行一由旬，盡眼所觀道遠見一銀城。其城高廣門皆扃鑰，彼有門鉤其狀如蛇置諸門側。行人見已勿生怖畏，即取一鉤自開其門。入已初見聖劍，行人若欲取時即取其劍，執已即得大持明王，命終已後生兜率天。若不樂取此劍，當取聖輪，受已即得左訖囉囉惹，命終已後生四王天。若不樂取此輪，當取如意寶，受已即得五神通作十八變。自然有聲普告大地一切眾生，作如是言：『若諸眾生有所求事，我當施與，皆令如意。』即為建立如意寶幢。若見諸佛教法，行人即當開視，得於一切佛法總持無失，了達第一勝義諦法。若見聖藥，行人當取，以一兩藥能作一俱胝金。若服此藥，即壽同梵天。若見播耨迦，行人當取著已，能於日初出時遊四大洲悉得周遍，經少時間還復本處。若見安繕那藥，行人當取少分內自眼中，即能盡見三界中事。若見聖莊嚴具，行人當取被身，即得相好端嚴隱身自在。行人若不樂求如是等聖成就法，即於彼處止息經宿。而彼巖中蓮華合時即知

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