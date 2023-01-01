佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

歸命淨諸惡趣王， 如來應供正等覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命淨諸惡趣王， 如來應供正等覺，

一心敬禮釋師子， 說曼拏羅滅惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮釋師子， 說曼拏羅滅惡趣。

「我今為利益諸眾生故，於如來所說根本大教，演說觀想淨諸惡趣大曼拏羅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今為利益諸眾生故，於如來所說根本大教，演說觀想淨諸惡趣大曼拏羅法。

「阿闍梨欲作法時，先擇靜處安坐澄心，觀法無我得現前已，然後想自頸上出大蓮花，於蓮花上現出a阿字，復想阿字變成月輪，又想月輪變成hūṃ吽字，吽字變成五股金剛杵，又想此杵移於舌上，方得名為金剛舌，此後方得自在持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨欲作法時，先擇靜處安坐澄心，觀法無我得現前已，然後想自頸上出大蓮花，於蓮花上現出a阿字，復想阿字變成月輪，又想月輪變成hūṃ吽字，吽字變成五股金剛杵，又想此杵移於舌上，方得名為金剛舌，此後方得自在持誦。

「次於二手中亦想a阿字，阿字變成月輪，月輪變成hūṃ吽字，吽字變為白色五股金剛杵。如是觀想得現前已，方得名為堅固金剛手，然後得用此手結一切印，用金剛陪囉嚩法而作擁護，用金剛室珂囉等而作金剛界，以金剛圍繞如此結界利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於二手中亦想a阿字，阿字變成月輪，月輪變成hūṃ吽字，吽字變為白色五股金剛杵。如是觀想得現前已，方得名為堅固金剛手，然後得用此手結一切印，用金剛陪囉嚩法而作擁護，用金剛室珂囉等而作金剛界，以金剛圍繞如此結界利益眾生。

「又觀想虛空亦復作結界，中作曼拏羅，於曼拏羅中有無數佛身，量如芥子，相好端嚴，一一分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又觀想虛空亦復作結界，中作曼拏羅，於曼拏羅中有無數佛身，量如芥子，相好端嚴，一一分明。

「時阿闍梨即想塗香、燒香、名花及燈，乃至上妙種種飲食而作供養，又想虛空曼拏羅外復有天、龍、夜叉、羅剎、摩睺羅伽、部多、必隷多、必舍左等皆來隨喜，亦受供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時阿闍梨即想塗香、燒香、名花及燈，乃至上妙種種飲食而作供養，又想虛空曼拏羅外復有天、龍、夜叉、羅剎、摩睺羅伽、部多、必隷多、必舍左等皆來隨喜，亦受供養。

「如是作供養已，將此功德懺悔迴向發願利樂眾生，復以妙言讚於佛德，即說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是作供養已，將此功德懺悔迴向發願利樂眾生，復以妙言讚於佛德，即說偈曰：

「『我佛最上尊， 天人之大師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我佛最上尊， 天人之大師，

善哉以法力， 能淨諸惡趣、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉以法力， 能淨諸惡趣、

眾生離惡趣、 修行證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生離惡趣、 修行證菩提。

天、龍、夜叉等， 合掌禮於佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天、龍、夜叉等， 合掌禮於佛，

各各禮佛已， 隱身而不現。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各禮佛已， 隱身而不現。』

「如是觀想一一分明得成就已，次於心中觀想月輪，於月輪上想有曼拏羅。得現前已，然後復想空中曼拏羅。亦復分明已，即結金剛鉤印攝入心中，想二曼拏羅相合為一，又結印安住，即成畢竟相應曼拏羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是觀想一一分明得成就已，次於心中觀想月輪，於月輪上想有曼拏羅。得現前已，然後復想空中曼拏羅。亦復分明已，即結金剛鉤印攝入心中，想二曼拏羅相合為一，又結印安住，即成畢竟相應曼拏羅。

「於此曼拏羅中觀想本身為釋迦佛，於佛心中復現圓月，而於月中想有本尊微妙真言，名淨諸惡趣。此妙真言纔心念時，於剎那頃放大光明，普照一切眾生之界，下至地獄、餓鬼、畜生之趣，而彼光明所照眾生應有罪業，以光威力滅盡無餘。又想光明滅惡趣已，召彼眾生來入相應曼拏羅中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此曼拏羅中觀想本身為釋迦佛，於佛心中復現圓月，而於月中想有本尊微妙真言，名淨諸惡趣。此妙真言纔心念時，於剎那頃放大光明，普照一切眾生之界，下至地獄、餓鬼、畜生之趣，而彼光明所照眾生應有罪業，以光威力滅盡無餘。又想光明滅惡趣已，召彼眾生來入相應曼拏羅中。

「時阿闍梨口誦灌頂微妙真言，以法淨水與灌其頂，令諸眾生悉成佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時阿闍梨口誦灌頂微妙真言，以法淨水與灌其頂，令諸眾生悉成佛子。

「又想以上妙供具普供養之時，阿闍梨手持鈴杵，於曼拏羅前而說讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又想以上妙供具普供養之時，阿闍梨手持鈴杵，於曼拏羅前而說讚言：

「『稽首釋師子， 善轉妙法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『稽首釋師子， 善轉妙法輪，

能滅三界中， 一切諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅三界中， 一切諸惡趣。

稽首金剛頂， 法界真言理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首金剛頂， 法界真言理，

演出第一義， 利益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演出第一義， 利益諸眾生。

稽首寶生頂， 等觀眾生界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首寶生頂， 等觀眾生界，

遍三界有情， 悉施與灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍三界有情， 悉施與灌頂。

稽首蓮花頂， 妙觀察自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首蓮花頂， 妙觀察自性，

憐愍諸眾生， 降甘露法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍諸眾生， 降甘露法雨。

稽首羯磨頂， 自性所作受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首羯磨頂， 自性所作受，

善作種種業， 息眾生苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善作種種業， 息眾生苦惱。

稽首光明頂， 能普照三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首光明頂， 能普照三界，

惡趣中眾生， 善能為救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡趣中眾生， 善能為救護。

稽首寶幢頂， 持如意寶幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首寶幢頂， 持如意寶幢，

財施諸眾生， 能滿一切願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財施諸眾生， 能滿一切願。

稽首利佛頂， 能斷諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首利佛頂， 能斷諸煩惱，

降伏四魔軍， 利生成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏四魔軍， 利生成正覺。

稽首白繖蓋， 諸相具足身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首白繖蓋， 諸相具足身，

遍周三界中， 唯佛一法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍周三界中， 唯佛一法王。

戲、鬘、與歌、舞、 香、花、及燈、塗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戲、鬘、與歌、舞、 香、花、及燈、塗，

常奉覲如來， 今至誠稽首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常奉覲如來， 今至誠稽首。

護門諸賢聖， 鉤索與鎖鈴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護門諸賢聖， 鉤索與鎖鈴，

各住本方位， 今至誠稽首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各住本方位， 今至誠稽首。

稽首歡喜地、 乃至法雲等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首歡喜地、 乃至法雲等，

十地大菩薩， 今至誠稽首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地大菩薩， 今至誠稽首。

梵王與帝釋、 摩訶自在天、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵王與帝釋、 摩訶自在天、

日、月、及火、風、 羅剎、部多等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日、月、及火、風、 羅剎、部多等，

悉能護十方， 我一心稽首。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能護十方， 我一心稽首。』

「作讚歎已，又復觀想盡三界空，於風與水際中間化成金輪，於金輪上想現saṃ宋字。宋字變成妙高山，四寶所成，四方廣闊。於彼山上想現bhrūṃ㪍龍(二合)字，變成大曼拏羅，名淨諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作讚歎已，又復觀想盡三界空，於風與水際中間化成金輪，於金輪上想現saṃ宋字。宋字變成妙高山，四寶所成，四方廣闊。於彼山上想現bhrūṃ㪍龍(二合)字，變成大曼拏羅，名淨諸惡趣。

「其曼拏羅四方四門，門上各有樓閣，以四繩為界，四門四隅有金剛寶種種嚴飾，復有眾寶瓔珞及寶鈴鐸處處懸掛，寶幢幡蓋四邊圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其曼拏羅四方四門，門上各有樓閣，以四繩為界，四門四隅有金剛寶種種嚴飾，復有眾寶瓔珞及寶鈴鐸處處懸掛，寶幢幡蓋四邊圍繞。

「於曼拏羅中想有八輻輪，於輪中心有蓮花，花中有師子寶座，座上有月輪，於月輪中有釋迦佛，以大慈悲智慧方便利益眾生故現出真言相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於曼拏羅中想有八輻輪，於輪中心有蓮花，花中有師子寶座，座上有月輪，於月輪中有釋迦佛，以大慈悲智慧方便利益眾生故現出真言相。

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「唵(引)母儞(引)母儞(引)(一) 摩賀(引)母儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)母儞(引)母儞(引)(一) 摩賀(引)母儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二)」

「時阿闍梨即復入三摩地，名除蓋障淨諸惡趣。從三摩地出已，誦前真言王及結法輪印，印以二手作金剛拳，却從檀慧次第而開。當誦真言結印之時，能斷一切眾生輪迴之業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時阿闍梨即復入三摩地，名除蓋障淨諸惡趣。從三摩地出已，誦前真言王及結法輪印，印以二手作金剛拳，却從檀慧次第而開。當誦真言結印之時，能斷一切眾生輪迴之業。

「又復說偈喻曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復說偈喻曰：

「『譬如眾蜂採蓮花， 遇夜花合不能出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『譬如眾蜂採蓮花， 遇夜花合不能出，

明旦日出其花開， 彼採花蜂方得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明旦日出其花開， 彼採花蜂方得脫。

眾生輪迴亦復然， 常受禁縛於三有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生輪迴亦復然， 常受禁縛於三有，

釋迦師子大慈悲， 與解禁縛令解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦師子大慈悲， 與解禁縛令解脫。』

「阿闍梨說此喻已，復想心中月輪現前，即起首持誦從金剛大佛頂至金剛鉤等真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨說此喻已，復想心中月輪現前，即起首持誦從金剛大佛頂至金剛鉤等真言曰：

「唵(引)那莫薩哩嚩(二合)訥哩誐(二合)底波哩輸達那囉(引)惹野(一) 怛他(引)誐多(引)野(二) 阿囉賀(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三) 怛𭔞(切身下同)他(引)(四) 輸達儞(引)(五) 尾輸達儞(引)尾輸達儞(引)(六) 薩哩嚩(二合引)嚩囉拏尾輸達儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)那莫薩哩嚩(二合)訥哩誐(二合)底波哩輸達那囉(引)惹野(一) 怛他(引)誐多(引)野(二) 阿囉賀(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三) 怛𭔞(切身下同)他(引)(四) 輸達儞(引)(五) 尾輸達儞(引)尾輸達儞(引)(六) 薩哩嚩(二合引)嚩囉拏尾輸達儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七)」

「誦此真言已，復說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，復說真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音)(一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音)(一)

「誦此真言時，想本心中生五色光，與真言同從口出，普照一切世間，其中眾生所有苦惱悉皆息滅，光與真言合而為一，其光還復入於本心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言時，想本心中生五色光，與真言同從口出，普照一切世間，其中眾生所有苦惱悉皆息滅，光與真言合而為一，其光還復入於本心。

「復從心中出生金剛大佛頂如來，相好具足，其身白色，光焰熾盛，手作觸地印，安曼拏羅輪東輻之位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復從心中出生金剛大佛頂如來，相好具足，其身白色，光焰熾盛，手作觸地印，安曼拏羅輪東輻之位。

「復誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦真言曰：

「唵(引)囉怛那(二合)滿怛囕(二合引)(一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)囉怛那(二合)滿怛囕(二合引)(一)

「誦此真言時，同前口門出光與真言，普照一切世間，息滅眾生苦惱已，還復入於本心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言時，同前口門出光與真言，普照一切世間，息滅眾生苦惱已，還復入於本心。

「復從心中化出寶生頂如來，身大青色，相好具足，光明熾盛，手作施願印，能與三界一切眾生授其灌頂，安曼拏羅輪南輻之位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復從心中化出寶生頂如來，身大青色，相好具足，光明熾盛，手作施願印，能與三界一切眾生授其灌頂，安曼拏羅輪南輻之位。

「復誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦真言曰：

「唵(引)鉢訥謨(二合引)怛摩紇陵(二合)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鉢訥謨(二合引)怛摩紇陵(二合)(一)」

「誦此真言時，同前於口門出光與真言，普照三界一切世間，息滅眾生苦惱已，還復入於本心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言時，同前於口門出光與真言，普照三界一切世間，息滅眾生苦惱已，還復入於本心。

「復化出蓮花頂如來，身赤色，相好具足，光焰熾盛，手作禪定印，憐愍三界一切眾生，安曼拏羅輪西輻之位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復化出蓮花頂如來，身赤色，相好具足，光焰熾盛，手作禪定印，憐愍三界一切眾生，安曼拏羅輪西輻之位。

「復誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦真言曰：

「唵(引)尾沙舞(二合引)怛摩惡(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾沙舞(二合引)怛摩惡(一)」

「誦此真言時，同前於口門出光與真言，同照三界一切世間，息滅眾生苦惱已，還入本心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言時，同前於口門出光與真言，同照三界一切世間，息滅眾生苦惱已，還入本心。

「化出羯磨頂如來，身綠色，相好具足，光焰熾盛，手作施無畏印，能成就種種事業，救度眾生解脫輪迴，安於曼拏羅輪北輻之位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「化出羯磨頂如來，身綠色，相好具足，光焰熾盛，手作施無畏印，能成就種種事業，救度眾生解脫輪迴，安於曼拏羅輪北輻之位。

「復次，從心想出oṃ唵字，從唵字出生光明頂如來，身赤白色，相好具足，光焰熾盛，照於三界，右手持日輪，左手安腰側，安曼拏羅輪東南隅輻位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，從心想出oṃ唵字，從唵字出生光明頂如來，身赤白色，相好具足，光焰熾盛，照於三界，右手持日輪，左手安腰側，安曼拏羅輪東南隅輻位。

「復次，從心想出hūṃ吽字，從吽字出生寶幢頂如來，身赤黑色，相好具足，光焰熾盛，照於三界，手持如意寶幢，能淨眾生貪嫉之垢，安於曼拏羅輪西南隅輻位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，從心想出hūṃ吽字，從吽字出生寶幢頂如來，身赤黑色，相好具足，光焰熾盛，照於三界，手持如意寶幢，能淨眾生貪嫉之垢，安於曼拏羅輪西南隅輻位。

「復次，從心想出dhī提字，從提字出生利佛頂如來，身如虛空色，相好具足，光焰熾盛，照於三界，利益眾生，右手持劍，左手持經，安曼拏羅輪西北隅輻位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，從心想出dhī提字，從提字出生利佛頂如來，身如虛空色，相好具足，光焰熾盛，照於三界，利益眾生，右手持劍，左手持經，安曼拏羅輪西北隅輻位。

「復次，從心想出hrī訖陵(二合)字，從訖陵字出生白繖蓋頂如來，身純白色，相好具足，光焰熾盛，照於三界，手持白繖蓋，安曼拏羅輪東北隅輻位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，從心想出hrī訖陵(二合)字，從訖陵字出生白繖蓋頂如來，身純白色，相好具足，光焰熾盛，照於三界，手持白繖蓋，安曼拏羅輪東北隅輻位。

「如是，輪輻之位諸如來皆坐眾寶蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，輪輻之位諸如來皆坐眾寶蓮華座。

「復次，從心想出hūṃ吽(引)traṃ怛囕(二合)hrīṃ紇陵(二合)aḥ惡真言，從此真言出生四親近菩薩，其身色儀相及手印相並依法則，安於輪外四隅之位蓮華月上座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，從心想出hūṃ吽(引)traṃ怛囕(二合)hrīṃ紇陵(二合)aḥ惡真言，從此真言出生四親近菩薩，其身色儀相及手印相並依法則，安於輪外四隅之位蓮華月上座。

「復次，從心想出香、花、燈、塗、戲、鬘、歌、舞八菩薩等，於曼拏羅輪外次第各依本位蓮華座上坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，從心想出香、花、燈、塗、戲、鬘、歌、舞八菩薩等，於曼拏羅輪外次第各依本位蓮華座上坐。

「如是安已，次誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是安已，次誦真言曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)僧塞哥(二合)囉(一) 波哩秫馱達哩摩(二合)帝(引)(二) 誐誐那三母訥誐(二合)帝(引)(三) 摩賀(引)那野(四) 波哩嚩哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)僧塞哥(二合)囉(一) 波哩秫馱達哩摩(二合)帝(引)(二) 誐誐那三母訥誐(二合)帝(引)(三) 摩賀(引)那野(四) 波哩嚩哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「誦此真言時，又復觀想出生慈氏……等十六大菩薩，是菩薩等於曼拏羅四方各安四位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言時，又復觀想出生慈氏……等十六大菩薩，是菩薩等於曼拏羅四方各安四位。

「從初起首於曼拏羅東門，第一先安慈氏菩薩，身作黃色，光焰熾盛，右手執龍花樹枝，左手執軍持，於蓮華月上跏趺而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從初起首於曼拏羅東門，第一先安慈氏菩薩，身作黃色，光焰熾盛，右手執龍花樹枝，左手執軍持，於蓮華月上跏趺而坐。

「第二位安不空見菩薩，身黃色，右手執蓮華，左手安腰側，於蓮華上跏趺而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二位安不空見菩薩，身黃色，右手執蓮華，左手安腰側，於蓮華上跏趺而坐。

「第三位安除一切罪障菩薩，身白色，光焰熾盛，右手執鉤，左手執軍持，於蓮華月上跏趺而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三位安除一切罪障菩薩，身白色，光焰熾盛，右手執鉤，左手執軍持，於蓮華月上跏趺而坐。

「第四位安破一切憂闇菩薩，身黃白色，光焰熾盛，右手持寶杖，左手作拳安腰側，於蓮華月上跏趺而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四位安破一切憂闇菩薩，身黃白色，光焰熾盛，右手持寶杖，左手作拳安腰側，於蓮華月上跏趺而坐。

「復次，於曼拏羅南門安四菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，於曼拏羅南門安四菩薩。

「第一位安香象菩薩，身白綠色，光焰熾盛，右手擎香象，左手安腰側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一位安香象菩薩，身白綠色，光焰熾盛，右手擎香象，左手安腰側。

「第二位安勇猛菩薩，身白玻𭹳月色，右手持劍，左手作拳安腰側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二位安勇猛菩薩，身白玻𭹳月色，右手持劍，左手作拳安腰側。

「第三位安虛空藏菩薩，身如虛空色及黃白色，右手持蓮華，華上有妙法藏，左手安腰側，能持虛空性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三位安虛空藏菩薩，身如虛空色及黃白色，右手持蓮華，華上有妙法藏，左手安腰側，能持虛空性。

「第四位安智幢菩薩，身大青色，右手持如意寶幢，左手作拳安腰側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四位安智幢菩薩，身大青色，右手持如意寶幢，左手作拳安腰側。

「是四菩薩皆於蓮華上跏趺而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是四菩薩皆於蓮華上跏趺而坐。

「復次，於曼拏羅西門安四菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，於曼拏羅西門安四菩薩。

「第一位安甘露光菩薩，身如月色，右手持甘露瓶，左手作拳安腰側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一位安甘露光菩薩，身如月色，右手持甘露瓶，左手作拳安腰側。

「第二位安月光菩薩，身白色，右手持開敷蓮華，華上有月，左手作拳安腰側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二位安月光菩薩，身白色，右手持開敷蓮華，華上有月，左手作拳安腰側。

「第三位安賢護菩薩，身赤白色，右手持熾盛光明寶，左手作拳安腰側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三位安賢護菩薩，身赤白色，右手持熾盛光明寶，左手作拳安腰側。

「第四位安熾盛光菩薩，身赤色，二手持金剛半惹囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四位安熾盛光菩薩，身赤色，二手持金剛半惹囉。

「是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐。

「復次，於曼拏羅北門安四菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，於曼拏羅北門安四菩薩。

「第一位安金剛藏菩薩，身青白色，右手執優鉢羅花，花上有金剛杵，左手安腰側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一位安金剛藏菩薩，身青白色，右手執優鉢羅花，花上有金剛杵，左手安腰側。

「第二位安無盡意菩薩，身如軍那花及如月色，二手持知閼伽瓶調伏諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二位安無盡意菩薩，身如軍那花及如月色，二手持知閼伽瓶調伏諸眾生。

「第三位安辯積菩薩，身淺綠色，右手持蓮華，華上有寶積，左手作拳安腰側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三位安辯積菩薩，身淺綠色，右手持蓮華，華上有寶積，左手作拳安腰側。

「第四位安普賢菩薩，身黃色，右手執寶樹枝，左手作拳安腰側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四位安普賢菩薩，身黃色，右手執寶樹枝，左手作拳安腰側。

「是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐。

「此十六大菩薩具大慈悲，能利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十六大菩薩具大慈悲，能利益眾生。

「復次，觀想四護門菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，觀想四護門菩薩。

「初想jaḥ𠺁字，出生金剛鉤菩薩身，如軍那花及如月色，安曼拏羅東門位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初想jaḥ𠺁字，出生金剛鉤菩薩身，如軍那花及如月色，安曼拏羅東門位。

「次想hūṃ吽字，出生金剛索菩薩，身黃色，手持金剛索，安曼拏羅南門位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次想hūṃ吽字，出生金剛索菩薩，身黃色，手持金剛索，安曼拏羅南門位。

「次想vaṃ網字，出生金剛鎖菩薩，身赤色，手持金剛鎖，安曼拏羅西門位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次想vaṃ網字，出生金剛鎖菩薩，身赤色，手持金剛鎖，安曼拏羅西門位。

「次想hā呼字，出生金剛鈴菩薩，身如玻瓈色，手持金剛鈴，安曼拏羅北門位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次想hā呼字，出生金剛鈴菩薩，身如玻瓈色，手持金剛鈴，安曼拏羅北門位。

「此四菩薩具大慈悲，皆於蓮華月上跏趺而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此四菩薩具大慈悲，皆於蓮華月上跏趺而坐。

「如是觀想法，名為最上曼拏羅王三摩地，亦名羯磨王三摩地，釋迦師子現前，安住一切曼拏羅，淨諸惡趣，為見眾生處於眾苦，以本來法故分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是觀想法，名為最上曼拏羅王三摩地，亦名羯磨王三摩地，釋迦師子現前，安住一切曼拏羅，淨諸惡趣，為見眾生處於眾苦，以本來法故分別說。

「復次，演說印相及真言儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，演說印相及真言儀軌。

「欲結印作法事時，先誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲結印作法事時，先誦此真言曰：

「唵(引)那莫薩哩嚩(二合)訥哩誐(二合)底(一) 波哩輸馱那囉(引)惹野(二) 怛他(引)誐多(引)野阿囉曷(二合)帝(引)(三) 三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 怛𭔞(切身下同)他(引)(五) 唵(引)輸達儞(引)輸達儞(引)(六) 薩哩嚩(二合)播(引)波尾輸達儞(引)(七) 秫提(引)(八) 薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)嚩囉拏(九) 尾秫提(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)那莫薩哩嚩(二合)訥哩誐(二合)底(一) 波哩輸馱那囉(引)惹野(二) 怛他(引)誐多(引)野阿囉曷(二合)帝(引)(三) 三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 怛𭔞(切身下同)他(引)(五) 唵(引)輸達儞(引)輸達儞(引)(六) 薩哩嚩(二合)播(引)波尾輸達儞(引)(七) 秫提(引)(八) 薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)嚩囉拏(九) 尾秫提(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十)

「釋迦師子三昧印：以二手作禪定相，內心想真實成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋迦師子三昧印：以二手作禪定相，內心想真實成印。

「金剛佛頂印：亦名金剛堅牢印，以二手緊作金剛縛，以中指頭相著成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛佛頂印：亦名金剛堅牢印，以二手緊作金剛縛，以中指頭相著成印。

「金剛光明佛頂印：不改前印，以二中指如寶形，又改如蓮華，如前復如金剛形，餘指如熾盛光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛光明佛頂印：不改前印，以二中指如寶形，又改如蓮華，如前復如金剛形，餘指如熾盛光。

「又改作合掌成印法，印不改前相，以二無名指與小指立竪，二頭指作蓮華形，竪二中指如金剛半惹囉，金剛杵安心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又改作合掌成印法，印不改前相，以二無名指與小指立竪，二頭指作蓮華形，竪二中指如金剛半惹囉，金剛杵安心。

「又觀想於頸上出蓮華月，想印在月上成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又觀想於頸上出蓮華月，想印在月上成印。

「作此法印時，誦前真言同用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此法印時，誦前真言同用。

「轉法輪印是釋迦佛印，觸地印、施願印、禪定印、無畏印，如是四印依法次第用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉法輪印是釋迦佛印，觸地印、施願印、禪定印、無畏印，如是四印依法次第用。

「光明光佛頂印：亦名三摩地印，以右手如持杖勢安心，左手如持劍勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光明光佛頂印：亦名三摩地印，以右手如持杖勢安心，左手如持劍勢。

「又改以左手頭指竪立，右手頭指展舒，復以二手相合如繖蓋成印，以前真言各各隨印同用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又改以左手頭指竪立，右手頭指展舒，復以二手相合如繖蓋成印，以前真言各各隨印同用。

「大菩提印，依金剛觀想法及根本教，香、花、燈、塗、戲、鬘、歌、舞等八菩薩及四護門菩薩，各依法用印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大菩提印，依金剛觀想法及根本教，香、花、燈、塗、戲、鬘、歌、舞等八菩薩及四護門菩薩，各依法用印。

「復次，十六大菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，十六大菩薩印。

「慈氏菩薩印：以二手作金剛拳相合，改舒二頭指，中指微屈如持花成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慈氏菩薩印：以二手作金剛拳相合，改舒二頭指，中指微屈如持花成印。

「不空見菩薩印：以左手作拳安腰側，右手頭指、中指展舒如目形成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空見菩薩印：以左手作拳安腰側，右手頭指、中指展舒如目形成印。

「除一切罪障菩薩印：以二手作金剛拳，舒二頭指微屈如鉤成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「除一切罪障菩薩印：以二手作金剛拳，舒二頭指微屈如鉤成印。

「破一切憂闇菩薩印：以左手作拳安腰側，右手如持寶杖勢成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「破一切憂闇菩薩印：以左手作拳安腰側，右手如持寶杖勢成印。

「香象菩薩印：以左手作拳安臍輪，右手如持蓮花勢成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「香象菩薩印：以左手作拳安臍輪，右手如持蓮花勢成印。

「勇猛菩薩印：以左手作金剛拳安腰側，右手如持劍勢成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勇猛菩薩印：以左手作金剛拳安腰側，右手如持劍勢成印。

「虛空藏菩薩印：以左手作金剛拳安心上，右手亦作金剛拳，於虛空右旋成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空藏菩薩印：以左手作金剛拳安心上，右手亦作金剛拳，於虛空右旋成印。

「智幢菩薩印：以二手作金剛拳，復改右手如持幢勢成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智幢菩薩印：以二手作金剛拳，復改右手如持幢勢成印。

「甘露光菩薩印：以二手如持閼伽瓶勢成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甘露光菩薩印：以二手如持閼伽瓶勢成印。

「月光菩薩印：以左手作金剛拳安髀上，右手亦作金剛拳安脇，復改舒右拳，以拇指、小指相捻如月輪成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「月光菩薩印：以左手作金剛拳安髀上，右手亦作金剛拳安脇，復改舒右拳，以拇指、小指相捻如月輪成印。

「賢護菩薩印：以二手相向於心上，如開敷蓮花相成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護菩薩印：以二手相向於心上，如開敷蓮花相成印。

「熾盛光菩薩印：以二手作金剛拳，復改如甲冑，安胸前成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「熾盛光菩薩印：以二手作金剛拳，復改如甲冑，安胸前成印。

「金剛藏菩薩印：以左手作金剛拳安腰側，右手亦作金剛拳安心上，復舒右手中指竪立成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛藏菩薩印：以左手作金剛拳安腰側，右手亦作金剛拳安心上，復舒右手中指竪立成印。

「無盡意菩薩印：以左手作金剛拳安心上，右手作施願相成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩印：以左手作金剛拳安心上，右手作施願相成印。

「辯積菩薩印：以左手作金剛拳安臍輪，右手作彈指相成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辯積菩薩印：以左手作金剛拳安臍輪，右手作彈指相成印。

「普賢菩薩印：以左手作金剛拳安腰側，右手作拳如寶形成印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普賢菩薩印：以左手作金剛拳安腰側，右手作拳如寶形成印。

「如是諸印皆與前真言同用，或用幖幟——若無幖幟，用羯磨印——當如是了知諸大印相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是諸印皆與前真言同用，或用幖幟——若無幖幟，用羯磨印——當如是了知諸大印相。

「復次，若初入曼拏羅時，當先二手結金剛印并誦真言淨身中諸罪。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若初入曼拏羅時，當先二手結金剛印并誦真言淨身中諸罪。真言曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(半音呼)(一句) 嚩日囉(二合)阿提瑟吒(二合引)那(二) 三摩曳(引)吽(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(半音呼)(一句) 嚩日囉(二合)阿提瑟吒(二合引)那(二) 三摩曳(引)吽(引)(三)」

「誦此真言時，以印印心、頸、兩目、眉間、鼻、耳、腰、膝、腨、二足、及隱處以為擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言時，以印印心、頸、兩目、眉間、鼻、耳、腰、膝、腨、二足、及隱處以為擁護。

「復誦真言鉤取身中一切罪業。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦真言鉤取身中一切罪業。真言曰：

「唵(引)輸馱儞(引)(一) 薩哩嚩(二合)播(引)播(引)那野吽(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)輸馱儞(引)(一) 薩哩嚩(二合)播(引)播(引)那野吽(引)(二)」

「復誦淨身中一切罪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦淨身中一切罪真言曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(半音)(一) 薩哩嚩(二合)播(引)野尾輸(引)馱儞吽(引)發吒(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(半音)(一) 薩哩嚩(二合)播(引)野尾輸(引)馱儞吽(引)發吒(半音)(二)」

「復誦淨一切惡趣真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦淨一切惡趣真言曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(半音)(一) 咄嚕(二合引)吒吽(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(半音)(一) 咄嚕(二合引)吒吽(引)(二)」