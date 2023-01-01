釋迦文尼佛金剛一乘修行儀軌法品

釋迦文尼佛金剛一乘修行儀軌法品一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦文尼佛金剛一乘修行儀軌法品一卷

歸命大智海毘盧遮那如來、祕密主金剛手大菩薩！我善無畏蒙佛聖旨、竊案梵本，聊得修三密門祕密軌則，所以今說釋迦世尊修瑜伽行。欲修此法者先發無上正真之心，身著忍辱聖衣，口常讀誦adharma，如是三密相應不違、然後往詣瑜伽阿闍梨所，受祕密儀，持念修行速得成就。毘盧遮那言：「彼阿闍梨，若見眾生堪為法器，遠離諸垢、有大信解、勤勇深信、常念利他。若弟子具如是相貌者，阿闍梨應自往勸發之。復有二種弟子：一者已發菩提心，師往弟子所而勸進；二者未發菩提心，弟子往師所而勸進。其中有智最為殊勝。如是知已乃可傳受。」金剛手菩薩白毘盧遮那佛言：「我見佛色身戴大寶冠，冠中現五佛標，非因非果，處大月輪，住於虛空常寂光處，恒說金剛祕密之教，聲聞緣覺所不能知。或居蓮華臺上現報佛身，更說金剛一乘法界唯心無上祕法。我等依內證之德常見常聞，唯諸新發者迷惑不解。唯願世尊隨眾生意而作利益。佛若許可，我欲宣說如來應現釋迦牟曩曳法，為諸愚人得佛慧故。唯願如來隨機說法聞方便慧，令諸眾生示真實相悟金剛乘入阿字門。」說是語已，毘盧遮那言：「善哉普賢！能知我心，令我生悅。我於昔時修三密門證執金剛，乃坐金剛妙菩提座，降伏眾魔成等正覺。從是以來經於多世。而諸眾生由宿福故雖會我所，隨機得見任根得聞，如汝見我於色界頂第四靜慮成等正覺，即下蘇彌盧頂，於金剛大因陀羅壇，一切如來請我轉法四種輪，一一輪中各有三十七聖者，住非愍三昧降眾天魔令入正見。今正是時，更欲演說大乘無上祕法，然後當歸圓寂之道。如來祕密神通之力，無智人中勿妄宣傳。我今聽許，宜應速說我之應形隨類之法。汝依真實法儀，應說應祕。」說是語已寂然而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命大智海毘盧遮那如來、祕密主金剛手大菩薩！我善無畏蒙佛聖旨、竊案梵本，聊得修三密門祕密軌則，所以今說釋迦世尊修瑜伽行。欲修此法者先發無上正真之心，身著忍辱聖衣，口常讀誦adharma，如是三密相應不違、然後往詣瑜伽阿闍梨所，受祕密儀，持念修行速得成就。毘盧遮那言：「彼阿闍梨，若見眾生堪為法器，遠離諸垢、有大信解、勤勇深信、常念利他。若弟子具如是相貌者，阿闍梨應自往勸發之。復有二種弟子：一者已發菩提心，師往弟子所而勸進；二者未發菩提心，弟子往師所而勸進。其中有智最為殊勝。如是知已乃可傳受。」金剛手菩薩白毘盧遮那佛言：「我見佛色身戴大寶冠，冠中現五佛標，非因非果，處大月輪，住於虛空常寂光處，恒說金剛祕密之教，聲聞緣覺所不能知。或居蓮華臺上現報佛身，更說金剛一乘法界唯心無上祕法。我等依內證之德常見常聞，唯諸新發者迷惑不解。唯願世尊隨眾生意而作利益。佛若許可，我欲宣說如來應現釋迦牟曩曳法，為諸愚人得佛慧故。唯願如來隨機說法聞方便慧，令諸眾生示真實相悟金剛乘入阿字門。」說是語已，毘盧遮那言：「善哉普賢！能知我心，令我生悅。我於昔時修三密門證執金剛，乃坐金剛妙菩提座，降伏眾魔成等正覺。從是以來經於多世。而諸眾生由宿福故雖會我所，隨機得見任根得聞，如汝見我於色界頂第四靜慮成等正覺，即下蘇彌盧頂，於金剛大因陀羅壇，一切如來請我轉法四種輪，一一輪中各有三十七聖者，住非愍三昧降眾天魔令入正見。今正是時，更欲演說大乘無上祕法，然後當歸圓寂之道。如來祕密神通之力，無智人中勿妄宣傳。我今聽許，宜應速說我之應形隨類之法。汝依真實法儀，應說應祕。」說是語已寂然而坐。

于時金剛手心懷踊躍，乃現眾前而說是法：若欲報無上世尊恩德者，先作曼荼羅，其中央畫釋迦牟曩像，金色之身具四八相，被服袈裟應身說法相，智手吉祥印，理手向上置智前，於白蓮花臺結跏趺坐。普賢、文殊、觀音、彌勒住於四隅，如胎藏說，各坐蓮花半跏而居。於佛前有如來鉢，於佛右邊有賢瓶含花，於佛後有錫杖，於佛左邊有寶螺，各安蓮葉上，光炎圍繞。畫曼荼羅已，於空閑寂寞仙人得道所、或淨室、或舍利塔前、或山頂樹下，在一處安置曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時金剛手心懷踊躍，乃現眾前而說是法：若欲報無上世尊恩德者，先作曼荼羅，其中央畫釋迦牟曩像，金色之身具四八相，被服袈裟應身說法相，智手吉祥印，理手向上置智前，於白蓮花臺結跏趺坐。普賢、文殊、觀音、彌勒住於四隅，如胎藏說，各坐蓮花半跏而居。於佛前有如來鉢，於佛右邊有賢瓶含花，於佛後有錫杖，於佛左邊有寶螺，各安蓮葉上，光炎圍繞。畫曼荼羅已，於空閑寂寞仙人得道所、或淨室、或舍利塔前、或山頂樹下，在一處安置曼荼羅。

次設壇場莊嚴供具，所謂塗香、時花、燒香、飲食、燈明及與閼伽香水以為六種，或有智慧以理為供。晝夜三時澡浴身體，或觀理以真實明灑頂為水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次設壇場莊嚴供具，所謂塗香、時花、燒香、飲食、燈明及與閼伽香水以為六種，或有智慧以理為供。晝夜三時澡浴身體，或觀理以真實明灑頂為水。

每到道場時作禮。禮有三種：一者音禮、二者心禮、三者身禮，是則三業禮拜也。若行若住若坐若臥，稱南謨字，是為音禮。復於恒時雖不出音，歸唯心中觀世尊德，隨喜歸命，是為心禮。復五輪著地(額、二手、二膝也。神心迴轉，故名為輪)，或作合掌低頭，是為身禮。禮者要不須身投地，但歸敬為禮。所以稽吾上頭而觸世尊之下足，故名稽首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每到道場時作禮。禮有三種：一者音禮、二者心禮、三者身禮，是則三業禮拜也。若行若住若坐若臥，稱南謨字，是為音禮。復於恒時雖不出音，歸唯心中觀世尊德，隨喜歸命，是為心禮。復五輪著地(額、二手、二膝也。神心迴轉，故名為輪)，或作合掌低頭，是為身禮。禮者要不須身投地，但歸敬為禮。所以稽吾上頭而觸世尊之下足，故名稽首。

次懺悔罪障事理二懺，次隨喜聖凡德，次請佛住世，次迴向發願，然後廣陳供養，而作念誦、轉大乘經，隨意作之。若住此法，所須皆成，不轉此身見佛色身，生生世世離諸惡趣，常得興法利生之德，疾證無上正等菩提。隨根得成，若求仙果，佛現瞿曇仙而為說法。若求大乘，普賢現身而為說法，漸漸誘彼令入佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次懺悔罪障事理二懺，次隨喜聖凡德，次請佛住世，次迴向發願，然後廣陳供養，而作念誦、轉大乘經，隨意作之。若住此法，所須皆成，不轉此身見佛色身，生生世世離諸惡趣，常得興法利生之德，疾證無上正等菩提。隨根得成，若求仙果，佛現瞿曇仙而為說法。若求大乘，普賢現身而為說法，漸漸誘彼令入佛道。

次說手印。如來鉢印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說手印。如來鉢印：

先以右手當心仰掌，次以左手掌覆合右手掌上，其左小指頭與右大指頭相拄，其左大指頭與右小指頭相拄。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先以右手當心仰掌，次以左手掌覆合右手掌上，其左小指頭與右大指頭相拄，其左大指頭與右小指頭相拄。印呪曰：

娜莫三曼多勃馱南唵路迦播羅地恥多馱羅野馱羅野(藥可反)摩訶那皤(引)嚩勃馱播怛羅(二合)莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜莫三曼多勃馱南唵路迦播羅地恥多馱羅野馱羅野(藥可反)摩訶那皤(引)嚩勃馱播怛羅(二合)莎訶

是法印呪具大精進，常為一切如來神力而加護之。當結是印并誦此呪一遍，終稱憶地獄餓鬼有情滿百八遍，則得地獄一切餓鬼飽食諸食。若曠野行，亦結此印并誦是呪，則得曠野一切鬼神不相嬈。若欲飛鉢，亦用此印呪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法印呪具大精進，常為一切如來神力而加護之。當結是印并誦此呪一遍，終稱憶地獄餓鬼有情滿百八遍，則得地獄一切餓鬼飽食諸食。若曠野行，亦結此印并誦是呪，則得曠野一切鬼神不相嬈。若欲飛鉢，亦用此印呪也。

次如來甘露印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次如來甘露印：

以右手大母指橫押頭指中指無名指小指甲。呪曰(歸命如前)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以右手大母指橫押頭指中指無名指小指甲。呪曰(歸命如前)：

唵印倪(魚枳反)𩕳部哆(得賀反)𩕳莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵印倪(魚枳反)𩕳部哆(得賀反)𩕳莎訶

是印呪能令持者證甘露法大解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是印呪能令持者證甘露法大解脫門。

次如來錫杖印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次如來錫杖印：

先以右手大母指橫屈入掌，以頭指無名指小指急握作拳，屈肘掌當前平申，其左手把袈裟角，出頭四寸，亦屈肘當前平申。呪曰(歸命如前)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先以右手大母指橫屈入掌，以頭指無名指小指急握作拳，屈肘掌當前平申，其左手把袈裟角，出頭四寸，亦屈肘當前平申。呪曰(歸命如前)：

唵度那(奴箇反)諮馱羅拏吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵度那(奴箇反)諮馱羅拏吽

是法呪，善根成就，慈願圓滿。若遇諸惡一切有情，則結是印用擁護身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法呪，善根成就，慈願圓滿。若遇諸惡一切有情，則結是印用擁護身。

次大法螺真言印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次大法螺真言印：

定慧虛心合掌，屈風空交。呪曰(歸命如前)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧虛心合掌，屈風空交。呪曰(歸命如前)：

暗(近口吹之，如吹螺之狀左右旋轉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暗(近口吹之，如吹螺之狀左右旋轉)

次根本毘盧遮那化身印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次根本毘盧遮那化身印：

定手水空相捻，慧手亦爾，二手水空共相著，餘地火風三指散竪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定手水空相捻，慧手亦爾，二手水空共相著，餘地火風三指散竪。

釋迦文佛真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦文佛真言曰：

曩莫糝曼多沒馱(引)喃婆薩縛吃里(二合)捨涅素娜曩薩嚩達磨嚩(無鉢反)始多鉢羅(二合)鉢哆誐誐曩三摩三摩娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫糝曼多沒馱(引)喃婆薩縛吃里(二合)捨涅素娜曩薩嚩達磨嚩(無鉢反)始多鉢羅(二合)鉢哆誐誐曩三摩三摩娑嚩(二合)賀(引)

以是真言專注念誦讚應身曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是真言專注念誦讚應身曰：

嚩每迦旨囉娑哆擗曩𩕳素多曩娑怛鑁(三合)(一) 跛曬迦賀娑多(二合)鼻里(二合)俱胝(二合)穆佉髻迦羅(引)乞懺(二合)(二) 若悉底哩野(四合)地尾罽(引)爾娜縛哩鉢羅底僧娑覩(二合)多(引)娑怛鑁(三合)阿(引)哩摘曩麼儞野(二合)阿者攞制吒(去)南(引)弭地焰(去) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩每迦旨囉娑哆擗曩𩕳素多曩娑怛鑁(三合)(一) 跛曬迦賀娑多(二合)鼻里(二合)俱胝(二合)穆佉髻迦羅(引)乞懺(二合)(二) 若悉底哩野(四合)地尾罽(引)爾娜縛哩鉢羅底僧娑覩(二合)多(引)娑怛鑁(三合)阿(引)哩摘曩麼儞野(二合)阿者攞制吒(去)南(引)弭地焰(去)

供養儀式、勸請、奉送，皆依如來部應修之，如蘇悉地等說。以佛眼尊為部母，以難勝忿怒為結護明王(又名無能勝)，如是勸修，然後出道場，轉誦大乘。心常繫一實境無有間斷，是法易成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養儀式、勸請、奉送，皆依如來部應修之，如蘇悉地等說。以佛眼尊為部母，以難勝忿怒為結護明王(又名無能勝)，如是勸修，然後出道場，轉誦大乘。心常繫一實境無有間斷，是法易成也。

釋迦牟曩曳微妙金剛乘法說已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟曩曳微妙金剛乘法說已竟。