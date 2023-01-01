佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

當釋迦牟尼佛說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經時，有九十九俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有八十四俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有七十七俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有六十六俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有五十五俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有四十四俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有三十六俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有二十五俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有十殑伽河沙數俱胝佛，各各心無差別異口同音，亦皆說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。

當釋迦牟尼佛說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經時，有九十九俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有八十四俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有七十七俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有六十六俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有五十五俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有四十四俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有三十六俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有二十五俱胝佛，一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有十殑伽河沙數俱胝佛，各各心無差別異口同音，亦皆說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。

「此陀羅尼經，若復有人若自書若教人書，如是之人於後不墮地獄、不墮餓鬼、不墮畜生、不墮閻羅王界業道冥官，永不於是諸惡道中受其惡報。如是之人由是書寫此無量壽決定光明王如來陀羅尼經功德力故，於後一切生處，生生世世得宿命智。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經，若自書若教人書，如是之人則同書寫八萬四千法藏所獲功德而無有異。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經，若復有人若自書若教人書，如是之人便同修建八萬四千寶塔所獲功德而無有異。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經，若自書若教人書，如是之人若有五無間地獄之業，由是功德力故，其業皆悉消除。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經，若自書若教人書，如是之人不墮魔王及魔眷屬、不墮藥叉羅剎道中、不墮非橫死亡，永不受是諸惡果報。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經，若自書若教人書，如是之人臨命終時，有九十九俱胝佛面現其前，來迎是人往生於彼佛國土中，汝等勿生疑惑。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經，若自書若教人書，如是之人當來永不受其女人之身。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經，若自書若教人書，如是之人常得東方彥達嚩主持國天王、南方矩伴拏主增長天王、西方大龍主廣目天王、北方大藥叉主多聞天王密隱其身隨逐衛護。若復有人為於此經能以少分財寶布施之者，是人便同以三千大千世界滿中金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀如是七寶盡持布施。若復有人供養此經典者，便同供養一切真實法藏。若復有人能持上妙七寶供養毘婆尸、試棄、毘舍浮、俱留孫、揭諾揭牟尼、迦設波、釋迦牟尼如來應正等覺，所獲福德不能度量知其數量；若復有人供養此無量壽決定光明王如來陀羅尼經，所獲福德亦復不能度量知其限量。又如四大海水充滿其中，不能得知一一滴數；若復有人書寫供養受持讀誦此無量壽決定光明王如來陀羅尼經，所獲福德亦復不能度量知其限數。若復有人書寫是無量壽決定光明王如來陀羅尼經，處所地位則是成就諸佛真身舍利寶塔，應尊重禮拜。若有眾生耳聞此陀羅尼者，此之眾生永不受飛鳥四足多足異類之身，當來速得成就不退轉無上正等菩提。若復有人積聚金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀如是七寶如妙高山王盡能捨施，所獲福德不可度量知其數量；若復有人為此無量壽決定光明王如來陀羅尼經而能布施之者，所得福德亦復不能度量知其限數。若復有人書寫此無量壽決定光明王如來陀羅尼經，禮拜供養者，如是之人則為禮拜供養十方諸佛剎土一切如來而無有異。」