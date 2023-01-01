大乘無量壽經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘無量壽經

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻僧千二百五十人，大菩薩摩訶薩眾，俱同會坐。爾時世尊告曼殊室利童子：「曼殊！上方有世界，名無量功德聚。彼土有佛，號無量智決定王如來、阿耨多羅三藐三菩提，現為眾生開示說法。曼殊諦聽。南門浮提人皆短壽，大限百年，於中殀枉橫死者眾。曼殊！如是無量壽如來功德名稱法要，若有眾生得聞名號，若自書或使人書，能為經卷，受持讀誦，於舍宅所住之處，以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養，如其命盡，復得延年滿足百歲。如是曼殊！若有眾生得聞是無量壽智決定王如來一百八名號者，益其長壽。若有眾生大命將盡，憶念是如來名號，便得增壽。如是曼殊！若有善男子善女人欲求長壽，於是無量壽如來一百八名號有得聞者，或自書若使人書，受持讀誦，得如是等果報福德具足。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻僧千二百五十人，大菩薩摩訶薩眾，俱同會坐。爾時世尊告曼殊室利童子：「曼殊！上方有世界，名無量功德聚。彼土有佛，號無量智決定王如來、阿耨多羅三藐三菩提，現為眾生開示說法。曼殊諦聽。南門浮提人皆短壽，大限百年，於中殀枉橫死者眾。曼殊！如是無量壽如來功德名稱法要，若有眾生得聞名號，若自書或使人書，能為經卷，受持讀誦，於舍宅所住之處，以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養，如其命盡，復得延年滿足百歲。如是曼殊！若有眾生得聞是無量壽智決定王如來一百八名號者，益其長壽。若有眾生大命將盡，憶念是如來名號，便得增壽。如是曼殊！若有善男子善女人欲求長壽，於是無量壽如來一百八名號有得聞者，或自書若使人書，受持讀誦，得如是等果報福德具足。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 鉢唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆唎莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 鉢唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆唎莎訶(十五)」

世尊復告曼殊室利：「如是如來一百八名號，有自晝或使人書為經卷，受持讀誦，如壽命盡，復滿百年壽。終此身後，得往生無量福智世界無量壽淨土。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告曼殊室利：「如是如來一百八名號，有自晝或使人書為經卷，受持讀誦，如壽命盡，復滿百年壽。終此身後，得往生無量福智世界無量壽淨土。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 鉢唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 莎婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 鉢唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 莎婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

爾時有九十九姟佛等，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有九十九姟佛等，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 鉢唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 莎婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆唎莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 鉢唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 莎婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆唎莎訶(十五)」

爾時復有一百四姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有一百四姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆灑莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆灑莎訶(十五)」

爾時復有七姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有七姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

爾時復有六十五姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有六十五姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 莎婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 莎婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

爾時復有五十五姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有五十五姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

爾時復有四十五姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有四十五姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

爾時復有三十六姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有三十六姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

爾時復有二十五姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有二十五姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

爾時復有恒河沙姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有恒河沙姟佛，一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

「善男子！若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，如其命盡，復得長壽而滿年。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，如其命盡，復得長壽而滿年。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，受持讀誦，畢竟不墮地獄，在在所生得宿命智。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，受持讀誦，畢竟不墮地獄，在在所生得宿命智。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

若有自書寫、教人書寫是無量宗要經，受持讀誦，如同書寫八萬四千一切經典。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有自書寫、教人書寫是無量宗要經，受持讀誦，如同書寫八萬四千一切經典。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，即是書寫八萬四千部、建立塔廟。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，即是書寫八萬四千部、建立塔廟。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，能消五無間等一切重罪。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，能消五無間等一切重罪。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 莎婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 莎婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶」

「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，受持讀誦，設有罪猶如須彌，盡能除滅。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，受持讀誦，設有罪猶如須彌，盡能除滅。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘彌悉指陀(四) 囉佐耶(五) 但他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘彌悉指陀(四) 囉佐耶(五) 但他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，受持讀誦，若魔魔之眷屬、夜叉、羅剎不得其便，終無拄死。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，受持讀誦，若魔魔之眷屬、夜叉、羅剎不得其便，終無拄死。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，受持讀誦，當命終時，有九十姟佛現其人前，蒙佛授手，能遊一切佛剎。莫於此經生於疑惑。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，受持讀誦，當命終時，有九十姟佛現其人前，蒙佛授手，能遊一切佛剎。莫於此經生於疑惑。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，受持讀誦，常得四天大王隨其衛護。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，受持讀誦，常得四天大王隨其衛護。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，受持讀誦，當得往生西方極樂世界阿彌陀淨土。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有自書寫、教人書寫是無量壽宗要經，受持讀誦，當得往生西方極樂世界阿彌陀淨土。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶」

「若有方所自書寫、使人書寫是無量壽經典之處，則為是塔，皆應恭敬作禮。若是畜生或是鳥獸得聞是經，如是等類皆當不久得成一切種智。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有方所自書寫、使人書寫是無量壽經典之處，則為是塔，皆應恭敬作禮。若是畜生或是鳥獸得聞是經，如是等類皆當不久得成一切種智。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶」

「若有於是無量壽經，自書寫若使人書寫，畢竟不受女人之身。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有於是無量壽經，自書寫若使人書寫，畢竟不受女人之身。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆唎莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆唎莎訶」

「若有能於是經少分能惠施者等，於三千大千世界滿中七寶布施。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有能於是經少分能惠施者等，於三千大千世界滿中七寶布施。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 莎婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 莎婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶」

「若有能供養是經者，則是供養一切諸經等無有異。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有能供養是經者，則是供養一切諸經等無有異。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

「如是毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛、俱留孫佛、俱那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦牟尼佛，若有人以七寶供養如是七佛，其福有限；書寫受持是無量壽經典，所有功德不可限量。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛、俱留孫佛、俱那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦牟尼佛，若有人以七寶供養如是七佛，其福有限；書寫受持是無量壽經典，所有功德不可限量。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 但他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 但他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

「若有七寶等於須彌，以用布施，其福上能知其限量；是無量壽經典，其福不可知數。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有七寶等於須彌，以用布施，其福上能知其限量；是無量壽經典，其福不可知數。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶(十五)」

「如四大海水可知滴數；是無量壽經典所生果報，不可數量。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如四大海水可知滴數；是無量壽經典所生果報，不可數量。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶」

若有自書、使人書寫是無量壽經典，又能護持供養，即如恭敬供養一切十方佛土如來無有別異。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有自書、使人書寫是無量壽經典，又能護持供養，即如恭敬供養一切十方佛土如來無有別異。陀羅尼曰：

「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽勃底(一) 阿波唎蜜哆(二) 阿喻紇硯娜(三) 須毘儞悉指陀(四) 囉佐耶(五) 怛他羯他耶(六) 怛姪他唵(七) 薩婆桑悉迦囉(八) 波唎輸底(九) 達磨底(十) 伽迦娜(十一) 莎訶某持迦底(十二) 薩婆婆毘輸底(十三) 摩訶娜耶(十四) 波唎婆囇莎訶」

「布施力能成正覺， 悟布施力人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施力能成正覺， 悟布施力人師子，

布施力能聲普聞， 慈悲階漸最能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施力能聲普聞， 慈悲階漸最能入。

持戒力能成正覺， 悟持戒力人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒力能成正覺， 悟持戒力人師子，

持戒力能聲普聞， 慈悲階漸最能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒力能聲普聞， 慈悲階漸最能入。

忍辱力能成正覺， 悟忍辱力人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱力能成正覺， 悟忍辱力人師子，

忍辱力能聲普聞， 慈悲階漸最能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱力能聲普聞， 慈悲階漸最能入。

精進力能成正覺， 悟精進力人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進力能成正覺， 悟精進力人師子，

精進力能聲普聞， 慈悲階漸最能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進力能聲普聞， 慈悲階漸最能入。

禪定力能成正覺， 悟禪定力人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定力能成正覺， 悟禪定力人師子，

禪定力能聲普聞， 慈悲階漸最能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定力能聲普聞， 慈悲階漸最能入。

智慧力能成正覺， 悟智慧力人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧力能成正覺， 悟智慧力人師子，

智慧力能聲普聞， 慈悲階漸最能入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧力能聲普聞， 慈悲階漸最能入。」

爾時如來說是經已，一切世間天、人、阿修羅、揵闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來說是經已，一切世間天、人、阿修羅、揵闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

佛說無量壽宗要經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無量壽宗要經