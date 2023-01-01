佛說無量功德陀羅尼經

爾時世尊告阿難言：「汝當諦聽，我今為汝及末法眾生宣說無量功德陀羅尼，汝當憶念勿得忘失，使於當來濁惡世中與諸眾生作大善利。阿難！若有眾生得聞此陀羅尼，每日晨朝誦二十一遍，是人於千劫中所積惡業悉皆消滅，見身獲得安隱快樂；若人志心持誦一洛叉數，是人當來得見慈氏菩薩；若持誦二洛叉數，當來得見觀自在菩薩；若持誦三洛叉數，當來得見無量壽佛。」即說陀羅尼曰：

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「汝當諦聽，我今為汝及末法眾生宣說無量功德陀羅尼，汝當憶念勿得忘失，使於當來濁惡世中與諸眾生作大善利。阿難！若有眾生得聞此陀羅尼，每日晨朝誦二十一遍，是人於千劫中所積惡業悉皆消滅，見身獲得安隱快樂；若人志心持誦一洛叉數，是人當來得見慈氏菩薩；若持誦二洛叉數，當來得見觀自在菩薩；若持誦三洛叉數，當來得見無量壽佛。」即說陀羅尼曰：