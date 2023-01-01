佛說無量功德陀羅尼經
宋 法賢譯1卷CBETA T0934少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說無量功德陀羅尼經
佛說無量功德陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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爾時世尊告阿難言：「汝當諦聽，我今為汝及末法眾生宣說無量功德陀羅尼，汝當憶念勿得忘失，使於當來濁惡世中與諸眾生作大善利。阿難！若有眾生得聞此陀羅尼，每日晨朝誦二十一遍，是人於千劫中所積惡業悉皆消滅，見身獲得安隱快樂；若人志心持誦一洛叉數，是人當來得見慈氏菩薩；若持誦二洛叉數，當來得見觀自在菩薩；若持誦三洛叉數，當來得見無量壽佛。」即說陀羅尼曰：
爾時世尊告阿難言：「汝當諦聽，我今為汝及末法眾生宣說無量功德陀羅尼，汝當憶念勿得忘失，使於當來濁惡世中與諸眾生作大善利。阿難！若有眾生得聞此陀羅尼，每日晨朝誦二十一遍，是人於千劫中所積惡業悉皆消滅，見身獲得安隱快樂；若人志心持誦一洛叉數，是人當來得見慈氏菩薩；若持誦二洛叉數，當來得見觀自在菩薩；若持誦三洛叉數，當來得見無量壽佛。」即說陀羅尼曰：
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「那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一) 那莫阿(引)哩也(二合)阿彌多(引)婆(引)野(二) 怛他(引)誐多(引)野(三) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 怛𭔞他(引)(五) 阿彌帝(引)(六) 阿彌覩(引)訥婆(二合)味(引)(七) 阿彌多三婆味(八) 阿彌多尾訖蘭(二合引)帝(引)(九) 阿彌多尾訖蘭(二合引)多誐(引)彌儞(十) 誐誐那計(引)哩底(二合)羯哩(引)(十一) 薩哩嚩(二合)訖梨(二合)舍(十二) 剎煬羯哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十三)」
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爾時阿難得聞如來說是無量功德陀羅尼已，歡喜信受，禮佛而退。
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