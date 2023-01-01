九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經
唐 不空譯1卷CBETA T0933少于一千字 9 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經
九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經
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特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
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爾時毘盧遮那如來於大三摩地門大精舍，與大比丘眾八萬九千人俱，皆是大阿羅漢，慧善具足所作皆辦，其名曰：神力智辨觀世音菩薩、得大勢菩薩、神通自在王菩薩、淨光無垢陀羅尼菩薩、大力普聞菩薩、大莊嚴力菩薩、無量光菩薩、慧善慧普光王菩薩，如是等大菩薩、聲聞大眾，往詣佛所，白言世尊：「無量壽國在九品淨識三摩地，是即諸佛境界如來所居，三世諸佛從是成正覺，具足三明增長福慧。其九品境界，上品上生真色地，上品中生無垢地，上品下生離垢地，中品上生善覺地，中品中生明力地，中品下生無漏地，下品上生真覺地，下品中生賢覺地，下品下生樂門地，是名曰九品淨識真如境。是內坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像，其名曰一切三達無量光佛、遍覺三明無邊光佛、智道三明無礙光佛、六真理智三明無對光佛、色善三明光炎王光佛、一覺三明清淨光佛、普門三明歡喜光佛、入慧三明智慧光佛、光色三明不斷光佛、明達三明難思光佛、五德三明無稱光佛、智力三明超日月光佛。如是諸佛如來是真色具足，一切三世如來悲相所依。若有眾生欲往生如是九品淨土、奉視十二圓妙，日夜三時稱如是九品淨土名，讚十二光佛號，即永出三界火宅，定生真如，離有漏永入無漏。若人欲入如是三摩地境，具足佛慧淨心潔身，觀念大三摩耶實相真言。呪曰：
爾時毘盧遮那如來於大三摩地門大精舍，與大比丘眾八萬九千人俱，皆是大阿羅漢，慧善具足所作皆辦，其名曰：神力智辨觀世音菩薩、得大勢菩薩、神通自在王菩薩、淨光無垢陀羅尼菩薩、大力普聞菩薩、大莊嚴力菩薩、無量光菩薩、慧善慧普光王菩薩，如是等大菩薩、聲聞大眾，往詣佛所，白言世尊：「無量壽國在九品淨識三摩地，是即諸佛境界如來所居，三世諸佛從是成正覺，具足三明增長福慧。其九品境界，上品上生真色地，上品中生無垢地，上品下生離垢地，中品上生善覺地，中品中生明力地，中品下生無漏地，下品上生真覺地，下品中生賢覺地，下品下生樂門地，是名曰九品淨識真如境。是內坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像，其名曰一切三達無量光佛、遍覺三明無邊光佛、智道三明無礙光佛、六真理智三明無對光佛、色善三明光炎王光佛、一覺三明清淨光佛、普門三明歡喜光佛、入慧三明智慧光佛、光色三明不斷光佛、明達三明難思光佛、五德三明無稱光佛、智力三明超日月光佛。如是諸佛如來是真色具足，一切三世如來悲相所依。若有眾生欲往生如是九品淨土、奉視十二圓妙，日夜三時稱如是九品淨土名，讚十二光佛號，即永出三界火宅，定生真如，離有漏永入無漏。若人欲入如是三摩地境，具足佛慧淨心潔身，觀念大三摩耶實相真言。呪曰：
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「唵阿密㗚哆帝濟伽藍吽
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「善男子！如是真言梵呪，此坐一切十方三世諸佛如來究竟理智十二空願根本。若我弟子欲利樂三界饒益人天，書寫此經受持讀誦者，增長福樂、增益智慧辨才、增長壽命色力、消除業障消滅萬病、增長悲愛，無不具足色善，何況至心書寫讀誦者，度三世無生變三界火宅，所誦得往生極樂界會九品淨土。」爾時大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
「善男子！如是真言梵呪，此坐一切十方三世諸佛如來究竟理智十二空願根本。若我弟子欲利樂三界饒益人天，書寫此經受持讀誦者，增長福樂、增益智慧辨才、增長壽命色力、消除業障消滅萬病、增長悲愛，無不具足色善，何況至心書寫讀誦者，度三世無生變三界火宅，所誦得往生極樂界會九品淨土。」爾時大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
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九品往生阿彌陀經
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建久四年四月八日，於栂尾山以勸修寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖 寬超之本。 享和改元秋八月，請求智山慈順僧正御本令寫便，校以印版。瑜師阿彌陀大心抄云「此大心呪，出無量壽軌並九品往生經。」又云「軌說大心呪勝能云，乃至九品往生經說同之。」住心論愚草云「九品往生阿彌陀經云，此是阿彌陀如來根本大呪真言，纔誦一遍者，則身中十惡五無間罪一切業障皆悉消滅云云。」然此本唯有小呪，無大呪說，定知脫大呪文。有文中不隱暢，讀者應知，更待全本。
建久四年四月八日，於栂尾山以勸修寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖 寬超之本。 享和改元秋八月，請求智山慈順僧正御本令寫便，校以印版。瑜師阿彌陀大心抄云「此大心呪，出無量壽軌並九品往生經。」又云「軌說大心呪勝能云，乃至九品往生經說同之。」住心論愚草云「九品往生阿彌陀經云，此是阿彌陀如來根本大呪真言，纔誦一遍者，則身中十惡五無間罪一切業障皆悉消滅云云。」然此本唯有小呪，無大呪說，定知脫大呪文。有文中不隱暢，讀者應知，更待全本。
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豐山長谷抖擻 快道 誌
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一挍加筆畢 慈順
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