九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經

爾時毘盧遮那如來於大三摩地門大精舍，與大比丘眾八萬九千人俱，皆是大阿羅漢，慧善具足所作皆辦，其名曰：神力智辨觀世音菩薩、得大勢菩薩、神通自在王菩薩、淨光無垢陀羅尼菩薩、大力普聞菩薩、大莊嚴力菩薩、無量光菩薩、慧善慧普光王菩薩，如是等大菩薩、聲聞大眾，往詣佛所，白言世尊：「無量壽國在九品淨識三摩地，是即諸佛境界如來所居，三世諸佛從是成正覺，具足三明增長福慧。其九品境界，上品上生真色地，上品中生無垢地，上品下生離垢地，中品上生善覺地，中品中生明力地，中品下生無漏地，下品上生真覺地，下品中生賢覺地，下品下生樂門地，是名曰九品淨識真如境。是內坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像，其名曰一切三達無量光佛、遍覺三明無邊光佛、智道三明無礙光佛、六真理智三明無對光佛、色善三明光炎王光佛、一覺三明清淨光佛、普門三明歡喜光佛、入慧三明智慧光佛、光色三明不斷光佛、明達三明難思光佛、五德三明無稱光佛、智力三明超日月光佛。如是諸佛如來是真色具足，一切三世如來悲相所依。若有眾生欲往生如是九品淨土、奉視十二圓妙，日夜三時稱如是九品淨土名，讚十二光佛號，即永出三界火宅，定生真如，離有漏永入無漏。若人欲入如是三摩地境，具足佛慧淨心潔身，觀念大三摩耶實相真言。呪曰：

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那如來於大三摩地門大精舍，與大比丘眾八萬九千人俱，皆是大阿羅漢，慧善具足所作皆辦，其名曰：神力智辨觀世音菩薩、得大勢菩薩、神通自在王菩薩、淨光無垢陀羅尼菩薩、大力普聞菩薩、大莊嚴力菩薩、無量光菩薩、慧善慧普光王菩薩，如是等大菩薩、聲聞大眾，往詣佛所，白言世尊：「無量壽國在九品淨識三摩地，是即諸佛境界如來所居，三世諸佛從是成正覺，具足三明增長福慧。其九品境界，上品上生真色地，上品中生無垢地，上品下生離垢地，中品上生善覺地，中品中生明力地，中品下生無漏地，下品上生真覺地，下品中生賢覺地，下品下生樂門地，是名曰九品淨識真如境。是內坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像，其名曰一切三達無量光佛、遍覺三明無邊光佛、智道三明無礙光佛、六真理智三明無對光佛、色善三明光炎王光佛、一覺三明清淨光佛、普門三明歡喜光佛、入慧三明智慧光佛、光色三明不斷光佛、明達三明難思光佛、五德三明無稱光佛、智力三明超日月光佛。如是諸佛如來是真色具足，一切三世如來悲相所依。若有眾生欲往生如是九品淨土、奉視十二圓妙，日夜三時稱如是九品淨土名，讚十二光佛號，即永出三界火宅，定生真如，離有漏永入無漏。若人欲入如是三摩地境，具足佛慧淨心潔身，觀念大三摩耶實相真言。呪曰：