無量壽如來觀行供養儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來觀行供養儀軌

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時金剛手菩薩在毘盧遮那佛大集會中，從座而起，合掌恭敬白佛言：「世尊！我為當來末法雜染世界惡業眾生說無量壽佛陀羅尼，修三密門證念佛三昧，得生淨土入菩薩正位。不以少福無慧方便得生彼剎，是故依此教法正念修行決定生於極樂世界上品上生，獲得初地。若在家出家願生淨土者，應先入曼茶羅得灌頂已，然後從師受念誦儀軌。或於勝地或隨所居，塗拭清淨建立方壇，上張天蓋周匝懸幡。壇上分布八曼茶羅，磨白檀香用塗聖位。於壇西面安無量壽像，持誦者於壇東坐，面西對像而坐，或敷茅薦或坐卑脚小床。每日三時散種種華、燒種種香、置二闕伽，或用盆盃及金銀銅石瓷瓦等器未經用者，盛滿香水置於壇上。於壇四角安四賢瓶，燒香、燈明、塗香、飲食隨力所辦，一一加持慇重供養。行人每日澡浴著新淨衣，或用真言加持以為澡浴。即思惟觀察：『一切有情本性清淨，為諸客塵之所覆蔽，不悟真理、迷失菩提，淪溺生死受無量苦。是故說此三密加持，令自他皆得清淨。』即以二手蓮花合掌，誦淨三業真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩在毘盧遮那佛大集會中，從座而起，合掌恭敬白佛言：「世尊！我為當來末法雜染世界惡業眾生說無量壽佛陀羅尼，修三密門證念佛三昧，得生淨土入菩薩正位。不以少福無慧方便得生彼剎，是故依此教法正念修行決定生於極樂世界上品上生，獲得初地。若在家出家願生淨土者，應先入曼茶羅得灌頂已，然後從師受念誦儀軌。或於勝地或隨所居，塗拭清淨建立方壇，上張天蓋周匝懸幡。壇上分布八曼茶羅，磨白檀香用塗聖位。於壇西面安無量壽像，持誦者於壇東坐，面西對像而坐，或敷茅薦或坐卑脚小床。每日三時散種種華、燒種種香、置二闕伽，或用盆盃及金銀銅石瓷瓦等器未經用者，盛滿香水置於壇上。於壇四角安四賢瓶，燒香、燈明、塗香、飲食隨力所辦，一一加持慇重供養。行人每日澡浴著新淨衣，或用真言加持以為澡浴。即思惟觀察：『一切有情本性清淨，為諸客塵之所覆蔽，不悟真理、迷失菩提，淪溺生死受無量苦。是故說此三密加持，令自他皆得清淨。』即以二手蓮花合掌，誦淨三業真言三遍。真言曰：

「『唵(引)娑嚩(二合)婆嚩秫(詩聿反)馱(引)(一) 薩嚩達磨(入引)(二) 娑嚩(二合)婆(去)嚩戍(引，准上)度唅』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)娑嚩(二合)婆嚩秫(詩聿反)馱(引)(一) 薩嚩達磨(入引)(二) 娑嚩(二合)婆(去)嚩戍(引，准上)度唅』

「由此真言加持故，即成清淨內心澡浴。每入道場時，對本尊前端身正立，蓮花合掌閉目運心，想在極樂世界對無量壽如來并諸菩薩眷屬，則以身五體投地，想於一一佛菩薩前恭敬作禮。即誦普禮真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此真言加持故，即成清淨內心澡浴。每入道場時，對本尊前端身正立，蓮花合掌閉目運心，想在極樂世界對無量壽如來并諸菩薩眷屬，則以身五體投地，想於一一佛菩薩前恭敬作禮。即誦普禮真言曰：

「『唵(引)薩嚩怛他(引)蘖跢(一) 播(引)那滿娜曩(上)迦嚕弭(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)薩嚩怛他(引)蘖跢(一) 播(引)那滿娜曩(上)迦嚕弭(二)』

「即右膝著地合掌當心，虔誠發露懺悔無始已來一切罪障，則隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺一切有情所修福業。又觀十方世界所有如來成等正覺者，請轉法輪。所有如來現涅槃者，請久住世不般涅槃。又發願言：『我所積集禮佛、懺悔、隨喜、勸請無量善根，以此福聚迴施一切有情，願皆得生極樂世界，見佛聞法速證無上正等菩提。』然後結跏趺坐或半加坐，右押於左。以香塗手，先結佛部三昧耶印：以二手虛心合掌，開二頭指微屈各附中指上節，又開二大指各捻二頭指下第一文。結印成已，想無量壽如來三十二相八十種好了了分明。即誦佛部三昧耶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即右膝著地合掌當心，虔誠發露懺悔無始已來一切罪障，則隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺一切有情所修福業。又觀十方世界所有如來成等正覺者，請轉法輪。所有如來現涅槃者，請久住世不般涅槃。又發願言：『我所積集禮佛、懺悔、隨喜、勸請無量善根，以此福聚迴施一切有情，願皆得生極樂世界，見佛聞法速證無上正等菩提。』然後結跏趺坐或半加坐，右押於左。以香塗手，先結佛部三昧耶印：以二手虛心合掌，開二頭指微屈各附中指上節，又開二大指各捻二頭指下第一文。結印成已，想無量壽如來三十二相八十種好了了分明。即誦佛部三昧耶真言曰：

「『唵(引)怛他(引)誐覩(引)(一) 納婆(二合)嚩(引)耶裟嚩(二合)賀(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)怛他(引)誐覩(引)(一) 納婆(二合)嚩(引)耶裟嚩(二合)賀(引)』

「誦三遍或七遍，安印頂上散。由結此印及誦真言，警覺佛部一切諸佛皆來集會加持護念修真言者，速令獲得身業清淨，罪障消滅福慧增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦三遍或七遍，安印頂上散。由結此印及誦真言，警覺佛部一切諸佛皆來集會加持護念修真言者，速令獲得身業清淨，罪障消滅福慧增長。

「次結蓮花部三昧耶印：二手虛心合掌，二大指二小指各頭相捻，餘六指微屈如開敷蓮花形即成。結此印已，想觀自在菩薩相好端嚴，并無量俱胝蓮花族聖眾圍遶。即誦蓮花部三昧耶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花部三昧耶印：二手虛心合掌，二大指二小指各頭相捻，餘六指微屈如開敷蓮花形即成。結此印已，想觀自在菩薩相好端嚴，并無量俱胝蓮花族聖眾圍遶。即誦蓮花部三昧耶真言曰：

「『唵(引)跛那謨(二合引)(一) 納婆(二合)嚩(引)耶娑嚩(二合)賀(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)跛那謨(二合引)(一) 納婆(二合)嚩(引)耶娑嚩(二合)賀(引)(二)』

「誦三遍或七遍加持，安印於頂右便散。由結此印及誦真言，警覺觀自在菩薩及蓮花部聖眾皆來加持行者，獲得語業清淨，言音威肅令人樂聞，得無礙辯才說法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦三遍或七遍加持，安印於頂右便散。由結此印及誦真言，警覺觀自在菩薩及蓮花部聖眾皆來加持行者，獲得語業清淨，言音威肅令人樂聞，得無礙辯才說法自在。

「次結金剛部三昧耶印：二手左覆右仰令背相著，以右大指叉左小指，以左大指叉右小指，中間六指縛著手腕如三股杵形即成。結印當心，想金剛藏菩薩相好威光，并無量執金剛眷屬圍遶。即誦金剛部三昧耶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛部三昧耶印：二手左覆右仰令背相著，以右大指叉左小指，以左大指叉右小指，中間六指縛著手腕如三股杵形即成。結印當心，想金剛藏菩薩相好威光，并無量執金剛眷屬圍遶。即誦金剛部三昧耶真言曰：

「『唵(引)嚩日嚧(二合引)(一) 納婆(二合)嚩(引)耶娑嚩(二合)賀(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)嚩日嚧(二合引)(一) 納婆(二合)嚩(引)耶娑嚩(二合)賀(引)(二)』

「誦三遍或七遍加持，安印於頂左便散。由結此印及誦真言，警覺金剛藏菩薩并金剛部聖眾皆來加持行者，獲得意業清淨，證菩提心，三昧現前，速得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦三遍或七遍加持，安印於頂左便散。由結此印及誦真言，警覺金剛藏菩薩并金剛部聖眾皆來加持行者，獲得意業清淨，證菩提心，三昧現前，速得解脫。

「次結被甲護身印：二小指二無名指右壓左內相叉，二中指直竪頭相拄，二頭指屈如鉤形附中指背勿令相著，二大指並竪捻名指即成。結印當心，誦真言印身五處各誦一遍，先印額、次右肩、次左肩、印心及喉，是為五處。即起大慈悲心遍緣一切有情，願皆被大慈悲莊嚴甲冑，速令離諸障難，證得世間出世間上上殊勝成就。如是觀已，即成被金剛甲，一切諸魔不敢障難。護身真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結被甲護身印：二小指二無名指右壓左內相叉，二中指直竪頭相拄，二頭指屈如鉤形附中指背勿令相著，二大指並竪捻名指即成。結印當心，誦真言印身五處各誦一遍，先印額、次右肩、次左肩、印心及喉，是為五處。即起大慈悲心遍緣一切有情，願皆被大慈悲莊嚴甲冑，速令離諸障難，證得世間出世間上上殊勝成就。如是觀已，即成被金剛甲，一切諸魔不敢障難。護身真言曰：

「『唵(引)嚩日囉(二合引)儗儞(二合)(一) 鉢囉(二合)捻(万叶反引)跛跢(二合)野娑嚩(二合)賀(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)嚩日囉(二合引)儗儞(二合)(一) 鉢囉(二合)捻(万叶反引)跛跢(二合)野娑嚩(二合)賀(引)(二)』

「由結此印誦真言，慈心愍念力故，一切天魔及諸障者悉見行人威光赫奕由如日輪，各起慈心不能障礙，及以惡人無能得便，煩惱業障身不染著，亦護當來諸惡趣苦，疾證無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言，慈心愍念力故，一切天魔及諸障者悉見行人威光赫奕由如日輪，各起慈心不能障礙，及以惡人無能得便，煩惱業障身不染著，亦護當來諸惡趣苦，疾證無上菩提。

「次結地界金剛橛印：先以右中指入左頭中指間，右名指入左名小指間，皆頭外出，以左中指繳右中指背入右頭中指間，以左名指繳右名指背入右名小指間，二小指二頭指各頭相拄，二大指下相捻即成。結此印已，想印如金剛杵形，以二大指向地觸之，誦真言一遍一印於地。如是至三，即成堅固金剛之座。下方真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結地界金剛橛印：先以右中指入左頭中指間，右名指入左名小指間，皆頭外出，以左中指繳右中指背入右頭中指間，以左名指繳右名指背入右名小指間，二小指二頭指各頭相拄，二大指下相捻即成。結此印已，想印如金剛杵形，以二大指向地觸之，誦真言一遍一印於地。如是至三，即成堅固金剛之座。下方真言曰：

「『唵(引)抧里抧里(一) 嚩日囉(二合)嚩日哩(二合)(二) 步(引)囉滿馱滿馱(三) 吽發吒(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)抧里抧里(一) 嚩日囉(二合)嚩日哩(二合)(二) 步(引)囉滿馱滿馱(三) 吽發吒(四)』

「由結此印及誦真言加持力故，下至金剛輪際成金剛不壞之界，大力諸魔不能搖動，少施功力大獲成就。地中所有其惡穢物，由加持力故悉皆清淨。其界隨心大小即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印及誦真言加持力故，下至金剛輪際成金剛不壞之界，大力諸魔不能搖動，少施功力大獲成就。地中所有其惡穢物，由加持力故悉皆清淨。其界隨心大小即成。

「次結金剛牆印：准前地界印，開掌搩竪二大指如牆形即成。想從印流出熾焰，以印右旋遶身三轉稱前地界，即成金剛堅固之城。牆界真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛牆印：准前地界印，開掌搩竪二大指如牆形即成。想從印流出熾焰，以印右旋遶身三轉稱前地界，即成金剛堅固之城。牆界真言曰：

「『唵(引)薩囉薩囉(一) 嚩日囉(二合)鉢囉(二合)(二) 迦囉吽(引)發吒(半音)(三)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)薩囉薩囉(一) 嚩日囉(二合)鉢囉(二合)(二) 迦囉吽(引)發吒(半音)(三)』

「由結此印誦真言及觀行力故，隨心大小成金剛光焰方隅牆界，諸魔惡人虎狼師子及諸毒虫不能輔近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言及觀行力故，隨心大小成金剛光焰方隅牆界，諸魔惡人虎狼師子及諸毒虫不能輔近。

「次結大虛空藏菩薩印：二手合掌，二中指右押左外相叉縛著手背，二頭指相蹙如寶形即成。想從印流出無量諸供養具，衣服飲食宮殿樓閣等，如瑜伽廣說。即誦大虛空藏菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結大虛空藏菩薩印：二手合掌，二中指右押左外相叉縛著手背，二頭指相蹙如寶形即成。想從印流出無量諸供養具，衣服飲食宮殿樓閣等，如瑜伽廣說。即誦大虛空藏菩薩真言曰：

「『唵(引)誐誐曩三(去)婆嚩(一) 嚩日囉(二合)斛(引)(二)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)誐誐曩三(去)婆嚩(一) 嚩日囉(二合)斛(引)(二)』

「修行者縱使觀念力微，由此印及真言加持力故，諸供養物皆成真實，一如極樂世界中行廣大供養者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修行者縱使觀念力微，由此印及真言加持力故，諸供養物皆成真實，一如極樂世界中行廣大供養者。

「次想壇中有紇哩(二合入引)字，放大光明如紅頗梨色，遍照十方世界。其中有情遇斯光者，無不皆得罪障消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次想壇中有紇哩(二合入引)字，放大光明如紅頗梨色，遍照十方世界。其中有情遇斯光者，無不皆得罪障消滅。

「次結如來拳印：以左手四指握拳，直竪大指，以右手作金剛拳，握左大指甲即成。以此拳印印地，誦真言加持七遍，變其世界。如來拳真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結如來拳印：以左手四指握拳，直竪大指，以右手作金剛拳，握左大指甲即成。以此拳印印地，誦真言加持七遍，變其世界。如來拳真言曰：

「『唵(引)步(引入)欠(一)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)步(引入)欠(一)』

「由結此印及誦真言加持威力故，即變此三千大千世界成極樂剎土，七寶為地，水鳥樹林皆演法音，無量莊嚴如經所說。即誦伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印及誦真言加持威力故，即變此三千大千世界成極樂剎土，七寶為地，水鳥樹林皆演法音，無量莊嚴如經所說。即誦伽他曰：

「『以我功德力、 如來加持力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以我功德力、 如來加持力，

及以法界力， 願成安樂剎。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以法界力， 願成安樂剎。』

「行者由數習此定，現生每於定中見極樂世界無量壽如來在大菩薩眾會，聞說無量契經，臨命終時心不散亂、三昧現前，剎那迅速則生彼土，蓮花化生證菩薩位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行者由數習此定，現生每於定中見極樂世界無量壽如來在大菩薩眾會，聞說無量契經，臨命終時心不散亂、三昧現前，剎那迅速則生彼土，蓮花化生證菩薩位。

「次結寶車輅印：二手仰相叉右押左，以二頭指側相拄，二大指捻二頭指下第一文即成。送車輅真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結寶車輅印：二手仰相叉右押左，以二頭指側相拄，二大指捻二頭指下第一文即成。送車輅真言曰：

「『唵(引)覩嚕覩嚕吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)覩嚕覩嚕吽(引)』

「由結此印，想成七寶莊嚴車輅往彼極樂世界，請無量壽如來并諸菩薩眷屬乘此車輅。不散此印，以二大指向身撥二中指頭，便誦車輅真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印，想成七寶莊嚴車輅往彼極樂世界，請無量壽如來并諸菩薩眷屬乘此車輅。不散此印，以二大指向身撥二中指頭，便誦車輅真言曰：

「『曩莫(入)悉底哩耶(四合)(一) 地尾(二合)迦南(引)(二) 怛他(引)蘖跢(引)南(引)(三) 唵(引)嚩日朗(二合引)儗(妍以反)孃迦囉灑(二合)耶娑嚩(二合)賀(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『曩莫(入)悉底哩耶(四合)(一) 地尾(二合)迦南(引)(二) 怛他(引)蘖跢(引)南(引)(三) 唵(引)嚩日朗(二合引)儗(妍以反)孃迦囉灑(二合)耶娑嚩(二合)賀(引)』

「則想車輅來至道場，住虛空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則想車輅來至道場，住虛空中。

「次結迎請聖眾印：二手右押左內相叉作拳，令掌相著，左大指屈入掌，右大指曲如鉤，向身招之。即誦迎請真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結迎請聖眾印：二手右押左內相叉作拳，令掌相著，左大指屈入掌，右大指曲如鉤，向身招之。即誦迎請真言曰：

「『唵(引)阿(去)嚧(引)力迦(半音)𪾼醯呬娑嚩(二合)賀(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)阿(去)嚧(引)力迦(半音)𪾼醯呬娑嚩(二合)賀(引)』

「由結此印誦真言奉請故，無量壽如來不捨悲願，赴此三摩地所成淨土道場，并無量俱胝大菩薩眾，受修行者供養，速令得上上成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言奉請故，無量壽如來不捨悲願，赴此三摩地所成淨土道場，并無量俱胝大菩薩眾，受修行者供養，速令得上上成就。

「次結馬頭觀自在菩薩印：作辟除結界，二手合掌，二頭指二無名指屈入掌各自相背，並二大指微屈勿著頭指即成。誦馬頭明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結馬頭觀自在菩薩印：作辟除結界，二手合掌，二頭指二無名指屈入掌各自相背，並二大指微屈勿著頭指即成。誦馬頭明王真言曰：

「『唵(引)阿蜜栗(二合)姤納婆(二合)嚩吽(引)發吒娑嚩(二合)賀(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)阿蜜栗(二合)姤納婆(二合)嚩吽(引)發吒娑嚩(二合)賀(引)』

「誦三遍，即以印左轉三匝辟除，一切諸魔皆自退散。以印右旋三匝，即成堅固大界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦三遍，即以印左轉三匝辟除，一切諸魔皆自退散。以印右旋三匝，即成堅固大界。

「次結金剛網印：准前地界印，以二大指捻二頭指下第一文即成。誦真言三遍，隨誦以印於頂上右旋便散。網界真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛網印：准前地界印，以二大指捻二頭指下第一文即成。誦真言三遍，隨誦以印於頂上右旋便散。網界真言曰：

「『唵(引)尾娑普(二合)囉捺囉(二合)乞灑(二合)嚩日囉(二合)半惹囉吽(引)發吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)尾娑普(二合)囉捺囉(二合)乞灑(二合)嚩日囉(二合)半惹囉吽(引)發吒(半音)』

「由結此印及誦真言加持力故，即於上方覆以金剛堅固之網，乃至他化自在諸天不能違越而生障難，行者身心安樂，三摩地易得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印及誦真言加持力故，即於上方覆以金剛堅固之網，乃至他化自在諸天不能違越而生障難，行者身心安樂，三摩地易得成就。

「次結金剛火院界印：以左手掌掩右手背令相著，搩竪二大指即成。想從印流出無量光焰火，以印右旋三匝，則於金剛牆外便有火焰圍遶，即成堅固清淨火院大界。火院真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛火院界印：以左手掌掩右手背令相著，搩竪二大指即成。想從印流出無量光焰火，以印右旋三匝，則於金剛牆外便有火焰圍遶，即成堅固清淨火院大界。火院真言曰：

「『唵(引)阿三(去)莽儗(妍以反)儞吽(引)發吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)阿三(去)莽儗(妍以反)儞吽(引)發吒(半音)』

「次結獻閼伽香水印：以二手捧閼伽器當額奉獻，誦真言三遍，想浴聖眾雙足。閼伽真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻閼伽香水印：以二手捧閼伽器當額奉獻，誦真言三遍，想浴聖眾雙足。閼伽真言曰：

「『曩莫(入)三滿多沒馱喃(引)(一) 誐誐曩三摩糝麼娑嚩(二合)賀(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『曩莫(入)三滿多沒馱喃(引)(一) 誐誐曩三摩糝麼娑嚩(二合)賀(引)』

「由獻閼伽香水供養，令修行者三業清淨，洗除一切煩惱罪垢，從勝解行地至十地及如來地，當證如是地波羅蜜時，得一切如來甘露法水受與灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由獻閼伽香水供養，令修行者三業清淨，洗除一切煩惱罪垢，從勝解行地至十地及如來地，當證如是地波羅蜜時，得一切如來甘露法水受與灌頂。

「次結花座印：准前蓮花部三昧耶印，稍屈指令圓滿即是。結此印已，想從印流出無量金剛蓮華遍此極樂世界中，無量壽如來及諸大菩薩一切聖眾各皆得此金剛蓮花為座。蓮花座真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結花座印：准前蓮花部三昧耶印，稍屈指令圓滿即是。結此印已，想從印流出無量金剛蓮華遍此極樂世界中，無量壽如來及諸大菩薩一切聖眾各皆得此金剛蓮花為座。蓮花座真言曰：

「『唵(引)迦麼攞娑嚩(二合)賀(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)迦麼攞娑嚩(二合)賀(引)』

「由結蓮花座印誦真言加持，行者獲得十地滿足當得金剛之座，三業堅固猶若金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結蓮花座印誦真言加持，行者獲得十地滿足當得金剛之座，三業堅固猶若金剛。

「次結廣大不空摩尼供養印：二手金剛合掌，二頭指蹙如寶形，並竪二大指即成。誦廣大不空摩尼供養陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結廣大不空摩尼供養印：二手金剛合掌，二頭指蹙如寶形，並竪二大指即成。誦廣大不空摩尼供養陀羅尼曰：

「『唵(引)阿謨(引)伽(去)布惹(自攞反)(一) 麼抳鉢納麼(二合)嚩日㘑(二合)(二) 怛他(去)蘖哆尾路(引)抧帝(三) 三(去)滿多鉢(上)囉(二合)薩囉吽(引)(四)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)阿謨(引)伽(去)布惹(自攞反)(一) 麼抳鉢納麼(二合)嚩日㘑(二合)(二) 怛他(去)蘖哆尾路(引)抧帝(三) 三(去)滿多鉢(上)囉(二合)薩囉吽(引)(四)』

「此廣大不空摩尼供養陀羅尼纔誦三遍，即成於無量壽如來集會及微塵剎中雨無量廣大供養，所謂種種塗香雲海、種種華鬘雲海、種種燒香雲海、種種天妙飲食雲海、種種天妙衣服雲海、種種摩尼燈燭光明雲海、種種幢幡寶帳寶蓋雲海、種種天妙音樂雲海，普於諸佛菩薩眾會成真實廣大供養，皆由結印誦此真言供養故。獲得無量福聚，猶如虛空無有邊際，世世常生一切如來大集會中蓮花化生得五神通，分身百億，能於雜染世界拔濟受苦眾生，皆安隱利益。即於現世受無量果報，當來得生淨土。次應澄心定意專注一緣，觀無量壽如來了了分明如對目前，具諸相好，并無量眷屬及彼剎土。念念忻慕，現前獲得三昧成就。虔誠一心願生彼國，心不異緣念念相續，即誦無量壽如來讚歎三遍。讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此廣大不空摩尼供養陀羅尼纔誦三遍，即成於無量壽如來集會及微塵剎中雨無量廣大供養，所謂種種塗香雲海、種種華鬘雲海、種種燒香雲海、種種天妙飲食雲海、種種天妙衣服雲海、種種摩尼燈燭光明雲海、種種幢幡寶帳寶蓋雲海、種種天妙音樂雲海，普於諸佛菩薩眾會成真實廣大供養，皆由結印誦此真言供養故。獲得無量福聚，猶如虛空無有邊際，世世常生一切如來大集會中蓮花化生得五神通，分身百億，能於雜染世界拔濟受苦眾生，皆安隱利益。即於現世受無量果報，當來得生淨土。次應澄心定意專注一緣，觀無量壽如來了了分明如對目前，具諸相好，并無量眷屬及彼剎土。念念忻慕，現前獲得三昧成就。虔誠一心願生彼國，心不異緣念念相續，即誦無量壽如來讚歎三遍。讚曰：

「『曩謨(引)弭跢婆(去引)野(一) 曩謨(引)弭跢庾曬(引)(二) 曩謨(引)曩麼(引)進底野(二合)麌拏迦囉答麼(二合)寧(引)(三) 曩謨(引)弭跢婆野爾曩野帝母寧(引)素佉(引去)嚩底婬(二合)夜(引)儞多嚩弩(鼻聲)劍婆野(引)素佉縛底孕(二合引)迦曩迦尾唧怛囉(二合)迦(引)曩喃(引)(六) 麼弩囉𤚥(引)素蘖多素帶(引)囉稜(去)訖哩(二合)耽(引)(七) 哆嚩室囉(二合)夜(引)答鉢囉(二合)體多麌拏寫地麼(上)多(都各反)(八) 鉢囉(二合)夜(引)弭擔(引)麼護麌拏(上)囉怛曩(二合)散左琰(引)(九)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『曩謨(引)弭跢婆(去引)野(一) 曩謨(引)弭跢庾曬(引)(二) 曩謨(引)曩麼(引)進底野(二合)麌拏迦囉答麼(二合)寧(引)(三) 曩謨(引)弭跢婆野爾曩野帝母寧(引)素佉(引去)嚩底婬(二合)夜(引)儞多嚩弩(鼻聲)劍婆野(引)素佉縛底孕(二合引)迦曩迦尾唧怛囉(二合)迦(引)曩喃(引)(六) 麼弩囉𤚥(引)素蘖多素帶(引)囉稜(去)訖哩(二合)耽(引)(七) 哆嚩室囉(二合)夜(引)答鉢囉(二合)體多麌拏寫地麼(上)多(都各反)(八) 鉢囉(二合)夜(引)弭擔(引)麼護麌拏(上)囉怛曩(二合)散左琰(引)(九)』

「修行者每日三時常誦此讚歎佛功德，警覺無量壽如來不捨悲願，以無量光明照觸行者，業障重罪悉皆消滅，身心安樂澄寂悅意，久坐念誦不生疲惓，心得清淨疾證三昧。即入觀自在菩薩三摩地，閉目澄心，觀自身中圓滿潔白，猶如淨月仰在心中。於淨月上想日哩(二合)字放大光明，其字變成八葉蓮花，於蓮花上有觀自在菩薩相好分明，左手持蓮花，右手作開敷葉勢。是菩薩作是思惟：『一切有情身中具有此覺悟蓮花，清淨法界不染煩惱。』於其蓮花八葉上各有如來入定結跏趺坐，面向觀自在菩薩，項佩圓光，身如金色，光明晃耀。即想此八葉蓮花漸舒漸大量等虛空，即作是思惟：『以此覺花照觸如來海會，願成廣大供養。』若心不移此定，則於無邊有情深起悲愍。以此覺花蒙照觸者，於苦煩惱悉皆解脫，等同觀自在菩薩。即想蓮花漸漸收斂量等己身，即結觀自在菩薩印加持四處，所謂心、額、喉、頂。其印以二手外相叉，二頭指相柱如蓮花葉，二大指並竪即成。即誦觀自在菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修行者每日三時常誦此讚歎佛功德，警覺無量壽如來不捨悲願，以無量光明照觸行者，業障重罪悉皆消滅，身心安樂澄寂悅意，久坐念誦不生疲惓，心得清淨疾證三昧。即入觀自在菩薩三摩地，閉目澄心，觀自身中圓滿潔白，猶如淨月仰在心中。於淨月上想日哩(二合)字放大光明，其字變成八葉蓮花，於蓮花上有觀自在菩薩相好分明，左手持蓮花，右手作開敷葉勢。是菩薩作是思惟：『一切有情身中具有此覺悟蓮花，清淨法界不染煩惱。』於其蓮花八葉上各有如來入定結跏趺坐，面向觀自在菩薩，項佩圓光，身如金色，光明晃耀。即想此八葉蓮花漸舒漸大量等虛空，即作是思惟：『以此覺花照觸如來海會，願成廣大供養。』若心不移此定，則於無邊有情深起悲愍。以此覺花蒙照觸者，於苦煩惱悉皆解脫，等同觀自在菩薩。即想蓮花漸漸收斂量等己身，即結觀自在菩薩印加持四處，所謂心、額、喉、頂。其印以二手外相叉，二頭指相柱如蓮花葉，二大指並竪即成。即誦觀自在菩薩真言曰：

「『唵(引)嚩日囉(二合)達磨紇哩(二合入引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)嚩日囉(二合)達磨紇哩(二合入引)』

「由結此印及誦真言加持故，即自身同觀自在菩薩等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印及誦真言加持故，即自身同觀自在菩薩等無有異。

「次結無量壽如來根本印：二手外相叉作拳，竪二中指頭相跓，如蓮華葉形。結成印已，誦無量壽如來陀羅尼七遍，以印於頂上散。無量壽如來根本陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結無量壽如來根本印：二手外相叉作拳，竪二中指頭相跓，如蓮華葉形。結成印已，誦無量壽如來陀羅尼七遍，以印於頂上散。無量壽如來根本陀羅尼曰：

「『曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)耶(一) 曩莫(入)阿(去)哩野(二合)弭跢婆耶(二) 怛他(引)蘖跢(引)夜(引)囉賀(引)帝(引)三(去)藐三(去)沒馱(引)耶(三) 怛儞也(二合)他(引)(四) 唵(引)阿蜜㗚(二合)帝(五) 阿蜜㗚(二合)妬(引)納婆(二合)吠(微閉反)(六) 阿蜜㗚(二合)多三(去)婆吠(七) 阿(上)蜜㗚(二合)多蘖陛(八) 阿(上)蜜㗚(二合)多悉第(九) 阿蜜㗚(二合)多帝際(自曳反)(十) 阿蜜㗚(二合)多尾訖磷(二合)帝(十一) 阿蜜㗚(二合)多尾訖磷(二合)多誐(引)弭寧(引)(十二) 阿(上)蜜㗚(二合)多誐誐曩吉底迦㘑(十三) 阿蜜㗚(二合)多嫰(上)努批娑嚩(二合)㘑(十四) 薩縛(引)囉他(二合)娑(引)馱寧(十五) 薩縛(引)羯磨訖禮(二合引)捨乞灑(二合)孕迦隸娑縛(二合)賀(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)耶(一) 曩莫(入)阿(去)哩野(二合)弭跢婆耶(二) 怛他(引)蘖跢(引)夜(引)囉賀(引)帝(引)三(去)藐三(去)沒馱(引)耶(三) 怛儞也(二合)他(引)(四) 唵(引)阿蜜㗚(二合)帝(五) 阿蜜㗚(二合)妬(引)納婆(二合)吠(微閉反)(六) 阿蜜㗚(二合)多三(去)婆吠(七) 阿(上)蜜㗚(二合)多蘖陛(八) 阿(上)蜜㗚(二合)多悉第(九) 阿蜜㗚(二合)多帝際(自曳反)(十) 阿蜜㗚(二合)多尾訖磷(二合)帝(十一) 阿蜜㗚(二合)多尾訖磷(二合)多誐(引)弭寧(引)(十二) 阿(上)蜜㗚(二合)多誐誐曩吉底迦㘑(十三) 阿蜜㗚(二合)多嫰(上)努批娑嚩(二合)㘑(十四) 薩縛(引)囉他(二合)娑(引)馱寧(十五) 薩縛(引)羯磨訖禮(二合引)捨乞灑(二合)孕迦隸娑縛(二合)賀(引)』

「此無量壽如來陀羅尼纔誦一遍，即滅身中十惡四重五無間罪，一切業障悉皆消滅。若苾芻苾芻尼犯根本罪，誦七遍已，即時還得戒品清淨。誦滿一萬遍，獲得不廢忘菩提心三摩地，菩提心顯現身中，皎潔圓明猶如淨月。臨命終時，見無量壽如來與無量俱胝菩薩眾圍遶來迎行者，安慰身心，即生極樂世界上品上生，證菩薩位。即取蓮子念珠安於手中，二手捧珠合掌如未敷蓮華形，以千轉念珠真言加持七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此無量壽如來陀羅尼纔誦一遍，即滅身中十惡四重五無間罪，一切業障悉皆消滅。若苾芻苾芻尼犯根本罪，誦七遍已，即時還得戒品清淨。誦滿一萬遍，獲得不廢忘菩提心三摩地，菩提心顯現身中，皎潔圓明猶如淨月。臨命終時，見無量壽如來與無量俱胝菩薩眾圍遶來迎行者，安慰身心，即生極樂世界上品上生，證菩薩位。即取蓮子念珠安於手中，二手捧珠合掌如未敷蓮華形，以千轉念珠真言加持七遍。真言曰：

「『唵(引)縛日囉(二合)獄呬耶(二合)惹(自攞反引)跛三(去)麼曳(引)吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)縛日囉(二合)獄呬耶(二合)惹(自攞反引)跛三(去)麼曳(引)吽(引)』

「加持已，即捧珠頂戴，心發是願：『願一切有情所求世間出世間殊勝大願速得成就。』則以二手當心，各聚五指如未敷蓮華，左手持珠，以右手大指名指移珠，誦陀羅尼一遍，與娑嚩(二合)賀(引)字聲齊移一珠。念誦聲不緩不急不高不下，不應出聲稱呼真言字，令一一分明。心觀此三摩地所成淨土，及前所請來無量壽佛相好圓滿在於壇中。如是觀行了了分明，專注念誦不令間斷，遠離散動。一坐念誦或百或千，若不滿一百八遍則不充析願遍數。無量壽如來加持故，則身心清淨，乃至開目閉目常見無量壽如來。即於定中聞說甚深妙法，於一一字一一句悟無量三摩地門、無量陀羅尼門、無量解脫門。此身等同觀自在菩薩，速能至於彼國。念誦數畢，捧珠頂戴發是願言：『願一切有情得生極樂世界，見佛聞法，速證無上菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持已，即捧珠頂戴，心發是願：『願一切有情所求世間出世間殊勝大願速得成就。』則以二手當心，各聚五指如未敷蓮華，左手持珠，以右手大指名指移珠，誦陀羅尼一遍，與娑嚩(二合)賀(引)字聲齊移一珠。念誦聲不緩不急不高不下，不應出聲稱呼真言字，令一一分明。心觀此三摩地所成淨土，及前所請來無量壽佛相好圓滿在於壇中。如是觀行了了分明，專注念誦不令間斷，遠離散動。一坐念誦或百或千，若不滿一百八遍則不充析願遍數。無量壽如來加持故，則身心清淨，乃至開目閉目常見無量壽如來。即於定中聞說甚深妙法，於一一字一一句悟無量三摩地門、無量陀羅尼門、無量解脫門。此身等同觀自在菩薩，速能至於彼國。念誦數畢，捧珠頂戴發是願言：『願一切有情得生極樂世界，見佛聞法，速證無上菩提。』

「次結定印，即觀身中菩提心皎潔圓明猶如滿月。復作是思惟：『菩提心體離一切物，無蘊界處及離能取所取，法無我故一相平等，心本不生自性空。自性空故。』即於圓滿清淨月輪上想有紇哩(二合)字門，從字流出無量光明，於一一光明道觀成極樂世界，聖眾圍遶無量壽佛(如觀經所說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結定印，即觀身中菩提心皎潔圓明猶如滿月。復作是思惟：『菩提心體離一切物，無蘊界處及離能取所取，法無我故一相平等，心本不生自性空。自性空故。』即於圓滿清淨月輪上想有紇哩(二合)字門，從字流出無量光明，於一一光明道觀成極樂世界，聖眾圍遶無量壽佛(如觀經所說)。

「如是念誦修習三摩地已，欲出道場，即結本尊印，誦根本陀羅尼七遍，以印頂上散，即誦讚歎真言。讚歎真言已，次結普供養印，誦廣大不空摩尼供養陀羅尼。又獻閼伽，心中所有祈願，啟白聖眾：『唯願聖者不越本誓成就我願。』如是念誦供養發願已，即結前火院印，左轉一匝解前所結界。復結寶車輅印，以二大指向外，撥二中指頭，誦本真言奉送聖眾。次結三部三昧耶印，各誦真言三遍。然後結被甲護身印，印身五處。即對本尊前虔誠發願禮佛，任出道場隨意經行。常應讀誦無量壽經，勿懷上慢意樂，精懃念誦印佛印塔，樂行壇施，修持禁戒、忍辱、精進、禪定、智慧。所修善品皆悉迴向，共諸眾生同生淨土上品上生，證歡喜地，獲得無上菩提記莂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是念誦修習三摩地已，欲出道場，即結本尊印，誦根本陀羅尼七遍，以印頂上散，即誦讚歎真言。讚歎真言已，次結普供養印，誦廣大不空摩尼供養陀羅尼。又獻閼伽，心中所有祈願，啟白聖眾：『唯願聖者不越本誓成就我願。』如是念誦供養發願已，即結前火院印，左轉一匝解前所結界。復結寶車輅印，以二大指向外，撥二中指頭，誦本真言奉送聖眾。次結三部三昧耶印，各誦真言三遍。然後結被甲護身印，印身五處。即對本尊前虔誠發願禮佛，任出道場隨意經行。常應讀誦無量壽經，勿懷上慢意樂，精懃念誦印佛印塔，樂行壇施，修持禁戒、忍辱、精進、禪定、智慧。所修善品皆悉迴向，共諸眾生同生淨土上品上生，證歡喜地，獲得無上菩提記莂。

「無量壽如來心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量壽如來心真言：

「『唵(引)路計濕嚩(二合)囉囉惹訖哩(二合入引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(引)路計濕嚩(二合)囉囉惹訖哩(二合入引)』

「此真言誦一遍，敵誦阿彌陀經一遍，不可說遍祕故勝故，破重障難(不能具說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言誦一遍，敵誦阿彌陀經一遍，不可說遍祕故勝故，破重障難(不能具說)。

「『唵阿蜜㗚(二合)多帝𭾫賀囉吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵阿蜜㗚(二合)多帝𭾫賀囉吽』

「此法通一切蓮華部 無量壽如來念誦法。誦十萬遍滿，得見阿彌陀如來，命終決定得生極樂世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此法通一切蓮華部 無量壽如來念誦法。誦十萬遍滿，得見阿彌陀如來，命終決定得生極樂世界。

「無量壽如來發願陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量壽如來發願陀羅尼：

「『迦哩迦噌沙迦哩多儞也儞魯計(一) 摩以儞針多覩(二) 尾母唧旦都魯迦(三) 麼麼左素左哩帝曩(四) 𭦎薩縛怛縛(二合)跛囉麼素契曩(五) 素佉縛底孕(二合)鉢囉(二合)演覩』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『迦哩迦噌沙迦哩多儞也儞魯計(一) 摩以儞針多覩(二) 尾母唧旦都魯迦(三) 麼麼左素左哩帝曩(四) 𭦎薩縛怛縛(二合)跛囉麼素契曩(五) 素佉縛底孕(二合)鉢囉(二合)演覩』」