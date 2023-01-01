淨瑠璃淨土摽
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
淨瑠璃淨土摽
淨瑠璃淨土摽
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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藥師瑠璃光如來！通身淺碧色，寶窟中百寶蓮華師座上，大空三昧，放無數光明，一一光中無量分身諸佛悉大空三昧相。右臂揚掌調手開葉，左安臍下勾小指，號大寶瑠璃藥。其地紺瑠璃色，塵數無量寶花樹，樹華葉形或佛形，放無量光明，名佛波羅蜜；或菩薩形，生無量伎樂，名三昧總持；或金堂形，放無量百寶雲，名菩提妙嚴；或寶塔形，生無量天眾，名覺智樹、漠日雨輪樹(津島云：功德智惠)。無量百千幢幡行列，無量寶網、寶鬘、鈴鐸等莊嚴，佛前左右四性出家皆入定(所謂：國王、大臣、波羅門、居士)。
藥師瑠璃光如來！通身淺碧色，寶窟中百寶蓮華師座上，大空三昧，放無數光明，一一光中無量分身諸佛悉大空三昧相。右臂揚掌調手開葉，左安臍下勾小指，號大寶瑠璃藥。其地紺瑠璃色，塵數無量寶花樹，樹華葉形或佛形，放無量光明，名佛波羅蜜；或菩薩形，生無量伎樂，名三昧總持；或金堂形，放無量百寶雲，名菩提妙嚴；或寶塔形，生無量天眾，名覺智樹、漠日雨輪樹(津島云：功德智惠)。無量百千幢幡行列，無量寶網、寶鬘、鈴鐸等莊嚴，佛前左右四性出家皆入定(所謂：國王、大臣、波羅門、居士)。
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左第一重作金剛藏王菩薩！菩薩通身淺紅青色，坐寶蓮臺上，右手真中掌中立三股金剛杵，左手屈臂五指𠕀上，大指押小指爪上，以為塵數菩薩眾侍者，所謂：雲香菩薩、華玉菩薩、金剛合掌菩薩、火頭天相菩薩、仙相菩薩等。
左第一重作金剛藏王菩薩！菩薩通身淺紅青色，坐寶蓮臺上，右手真中掌中立三股金剛杵，左手屈臂五指𠕀上，大指押小指爪上，以為塵數菩薩眾侍者，所謂：雲香菩薩、華玉菩薩、金剛合掌菩薩、火頭天相菩薩、仙相菩薩等。
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右第一重作蓮花幢金剛手菩薩！通身淺青色，座寶蓮花臺上，左手執真陀摩尼，白寶蓮華臺上安金剛，右手作與願印(屈中指)，塵數菩薩眾以為侍者，所謂：青蓮花菩薩、三股金剛杵菩薩、一股金剛鈴鐸菩薩等也。
右第一重作蓮花幢金剛手菩薩！通身淺青色，座寶蓮花臺上，左手執真陀摩尼，白寶蓮華臺上安金剛，右手作與願印(屈中指)，塵數菩薩眾以為侍者，所謂：青蓮花菩薩、三股金剛杵菩薩、一股金剛鈴鐸菩薩等也。
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左第二重作日光菩薩！通身赤紅色，左手掌安日，右手執蔓朱赤花，貌或開敷、或半開、或未開、或其寶菓為之，塵數菩薩以為侍者，所謂：持香爐、持摩訶蔓朱赤花等菩薩也。
左第二重作日光菩薩！通身赤紅色，左手掌安日，右手執蔓朱赤花，貌或開敷、或半開、或未開、或其寶菓為之，塵數菩薩以為侍者，所謂：持香爐、持摩訶蔓朱赤花等菩薩也。
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右第二重作月光菩薩！通身白紅色，左手掌月輪，右手執紅白蓮花，塵數菩薩以為侍者，所謂：持鉤、持鉤鈴等菩薩！
右第二重作月光菩薩！通身白紅色，左手掌月輪，右手執紅白蓮花，塵數菩薩以為侍者，所謂：持鉤、持鉤鈴等菩薩！
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白如來近後作十弟子及二十一、三十五等羅漢，各以無數聲聞眾以為眷屬，上首各取物依本形契，眷屬等者各在承法右，存法形，作左右後仰，左右後作無數仙人仙女等捧隨時采花。
白如來近後作十弟子及二十一、三十五等羅漢，各以無數聲聞眾以為眷屬，上首各取物依本形契，眷屬等者各在承法右，存法形，作左右後仰，左右後作無數仙人仙女等捧隨時采花。
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佛前左右外院作無量天眾妓樂形，所謂：堅達婆女琴天樂奉獻貌、緊那羅自心金鼓樂貌、伽樓羅女笛天樂貌、地天女皆鼓樂貌、阿修羅女奉天鼓樂貌、摩睺羅女奉笙樂貌、大魔侶天眾奉獻舞天樂貌也。外院上下八方作十二神將眾，無數金剛童子眾以為眷屬也。所謂十二神將形：
佛前左右外院作無量天眾妓樂形，所謂：堅達婆女琴天樂奉獻貌、緊那羅自心金鼓樂貌、伽樓羅女笛天樂貌、地天女皆鼓樂貌、阿修羅女奉天鼓樂貌、摩睺羅女奉笙樂貌、大魔侶天眾奉獻舞天樂貌也。外院上下八方作十二神將眾，無數金剛童子眾以為眷屬也。所謂十二神將形：
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第一宮毘羅，伊舍那方，可畏大將！其色黃摽，駕虎，執戰荼劍，右手拳押左腰，或云作東北方。
第一宮毘羅，伊舍那方，可畏大將！其色黃摽，駕虎，執戰荼劍，右手拳押左腰，或云作東北方。
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第二伐折羅，因達方，金剛大將！其色青，眼赤，駕㝹，執三股伐折羅，左手屈風仰左，或云作東方。
第二伐折羅，因達方，金剛大將！其色青，眼赤，駕㝹，執三股伐折羅，左手屈風仰左，或云作東方。
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第三迷企羅，阿揭拏方，護法大將！其色帶炎上青煙，駕龍，執鉾上炎旗二手調之，或云作東南方。
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第四安儞羅，阿揭多方，護比大將！其色帶炎上黃煙，駕蛇，執戰荼鉞，左手拳申風指火珠也，或云作南方。
第四安儞羅，阿揭多方，護比大將！其色帶炎上黃煙，駕蛇，執戰荼鉞，左手拳申風指火珠也，或云作南方。
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第五安底羅，閻魔羅方，正法大將！其色赤放炎，雷眼火髮，駕兩翼馬，左執代月盧，右執鏡上炎也，或云作西南方。
第五安底羅，閻魔羅方，正法大將！其色赤放炎，雷眼火髮，駕兩翼馬，左執代月盧，右執鏡上炎也，或云作西南方。
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第六珊底羅，涅哩堅底方，羅剎大將！其色黃赤，作羅剎像，駕羊，左執鏡，右執戰荼劍，或執代只哩也，或云作西方。
第六珊底羅，涅哩堅底方，羅剎大將！其色黃赤，作羅剎像，駕羊，左執鏡，右執戰荼劍，或執代只哩也，或云作西方。
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第七因達羅，涅哩底方，帝使大將！其色黃色，駕𮐴，左執白拂，右執鈴令瞻也，或云作西方北方。
第七因達羅，涅哩底方，帝使大將！其色黃色，駕𮐴，左執白拂，右執鈴令瞻也，或云作西方北方。
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第八跋伊羅，傳瞢荼方，狼龍大將！其色白錯，駕金翅鳥，左執如意珠，右執金剛鐸，或云作北方。
第八跋伊羅，傳瞢荼方，狼龍大將！其色白錯，駕金翅鳥，左執如意珠，右執金剛鐸，或云作北方。
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第九摩睺羅嚩，庚方，大將！或云折風大將！駕狗，狗形可畏，所謂天狗。左拳申風指輪，右屈風，其色如黑風，或云作上方。
第九摩睺羅嚩，庚方，大將！或云折風大將！駕狗，狗形可畏，所謂天狗。左拳申風指輪，右屈風，其色如黑風，或云作上方。
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第十真達羅，縛庚方，折水大將！駕猪，右執鈎，左屈地水，其色如黑水，或云作下方。
第十真達羅，縛庚方，折水大將！駕猪，右執鈎，左屈地水，其色如黑水，或云作下方。
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第十一招杜羅，毘沙門方，護世大將！又摩尼大將！駕鼠，右執如意珠，左執羂索，其色夏日黑雲色也，或云作西方。
第十一招杜羅，毘沙門方，護世大將！又摩尼大將！駕鼠，右執如意珠，左執羂索，其色夏日黑雲色也，或云作西方。
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第十二毘羯羅，伊舍那方，懃忿大將！駕牛，即水牛也，手執寶弓箭，其色黑青但稍滅前色，或云关方。
第十二毘羯羅，伊舍那方，懃忿大將！駕牛，即水牛也，手執寶弓箭，其色黑青但稍滅前色，或云关方。
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佛前內護作迦陵頻伽、白鵠，此鳥諸上首五之所說法音悉同音惕說，故號共命鳥也。淨瑠璃土可作消息已也。
佛前內護作迦陵頻伽、白鵠，此鳥諸上首五之所說法音悉同音惕說，故號共命鳥也。淨瑠璃土可作消息已也。
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端題下云 元睿山本(云云)
端題下云 元睿山本(云云)
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二校了
二校了
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長治二秊六月二十五日奉寫畢
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