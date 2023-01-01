淨瑠璃淨土摽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨瑠璃淨土摽

藥師瑠璃光如來！通身淺碧色，寶窟中百寶蓮華師座上，大空三昧，放無數光明，一一光中無量分身諸佛悉大空三昧相。右臂揚掌調手開葉，左安臍下勾小指，號大寶瑠璃藥。其地紺瑠璃色，塵數無量寶花樹，樹華葉形或佛形，放無量光明，名佛波羅蜜；或菩薩形，生無量伎樂，名三昧總持；或金堂形，放無量百寶雲，名菩提妙嚴；或寶塔形，生無量天眾，名覺智樹、漠日雨輪樹(津島云：功德智惠)。無量百千幢幡行列，無量寶網、寶鬘、鈴鐸等莊嚴，佛前左右四性出家皆入定(所謂：國王、大臣、波羅門、居士)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師瑠璃光如來！通身淺碧色，寶窟中百寶蓮華師座上，大空三昧，放無數光明，一一光中無量分身諸佛悉大空三昧相。右臂揚掌調手開葉，左安臍下勾小指，號大寶瑠璃藥。其地紺瑠璃色，塵數無量寶花樹，樹華葉形或佛形，放無量光明，名佛波羅蜜；或菩薩形，生無量伎樂，名三昧總持；或金堂形，放無量百寶雲，名菩提妙嚴；或寶塔形，生無量天眾，名覺智樹、漠日雨輪樹(津島云：功德智惠)。無量百千幢幡行列，無量寶網、寶鬘、鈴鐸等莊嚴，佛前左右四性出家皆入定(所謂：國王、大臣、波羅門、居士)。

左第一重作金剛藏王菩薩！菩薩通身淺紅青色，坐寶蓮臺上，右手真中掌中立三股金剛杵，左手屈臂五指𠕀上，大指押小指爪上，以為塵數菩薩眾侍者，所謂：雲香菩薩、華玉菩薩、金剛合掌菩薩、火頭天相菩薩、仙相菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左第一重作金剛藏王菩薩！菩薩通身淺紅青色，坐寶蓮臺上，右手真中掌中立三股金剛杵，左手屈臂五指𠕀上，大指押小指爪上，以為塵數菩薩眾侍者，所謂：雲香菩薩、華玉菩薩、金剛合掌菩薩、火頭天相菩薩、仙相菩薩等。

右第一重作蓮花幢金剛手菩薩！通身淺青色，座寶蓮花臺上，左手執真陀摩尼，白寶蓮華臺上安金剛，右手作與願印(屈中指)，塵數菩薩眾以為侍者，所謂：青蓮花菩薩、三股金剛杵菩薩、一股金剛鈴鐸菩薩等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右第一重作蓮花幢金剛手菩薩！通身淺青色，座寶蓮花臺上，左手執真陀摩尼，白寶蓮華臺上安金剛，右手作與願印(屈中指)，塵數菩薩眾以為侍者，所謂：青蓮花菩薩、三股金剛杵菩薩、一股金剛鈴鐸菩薩等也。

左第二重作日光菩薩！通身赤紅色，左手掌安日，右手執蔓朱赤花，貌或開敷、或半開、或未開、或其寶菓為之，塵數菩薩以為侍者，所謂：持香爐、持摩訶蔓朱赤花等菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左第二重作日光菩薩！通身赤紅色，左手掌安日，右手執蔓朱赤花，貌或開敷、或半開、或未開、或其寶菓為之，塵數菩薩以為侍者，所謂：持香爐、持摩訶蔓朱赤花等菩薩也。

右第二重作月光菩薩！通身白紅色，左手掌月輪，右手執紅白蓮花，塵數菩薩以為侍者，所謂：持鉤、持鉤鈴等菩薩！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右第二重作月光菩薩！通身白紅色，左手掌月輪，右手執紅白蓮花，塵數菩薩以為侍者，所謂：持鉤、持鉤鈴等菩薩！

白如來近後作十弟子及二十一、三十五等羅漢，各以無數聲聞眾以為眷屬，上首各取物依本形契，眷屬等者各在承法右，存法形，作左右後仰，左右後作無數仙人仙女等捧隨時采花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白如來近後作十弟子及二十一、三十五等羅漢，各以無數聲聞眾以為眷屬，上首各取物依本形契，眷屬等者各在承法右，存法形，作左右後仰，左右後作無數仙人仙女等捧隨時采花。

佛前左右外院作無量天眾妓樂形，所謂：堅達婆女琴天樂奉獻貌、緊那羅自心金鼓樂貌、伽樓羅女笛天樂貌、地天女皆鼓樂貌、阿修羅女奉天鼓樂貌、摩睺羅女奉笙樂貌、大魔侶天眾奉獻舞天樂貌也。外院上下八方作十二神將眾，無數金剛童子眾以為眷屬也。所謂十二神將形： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛前左右外院作無量天眾妓樂形，所謂：堅達婆女琴天樂奉獻貌、緊那羅自心金鼓樂貌、伽樓羅女笛天樂貌、地天女皆鼓樂貌、阿修羅女奉天鼓樂貌、摩睺羅女奉笙樂貌、大魔侶天眾奉獻舞天樂貌也。外院上下八方作十二神將眾，無數金剛童子眾以為眷屬也。所謂十二神將形：

第一宮毘羅，伊舍那方，可畏大將！其色黃摽，駕虎，執戰荼劍，右手拳押左腰，或云作東北方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一宮毘羅，伊舍那方，可畏大將！其色黃摽，駕虎，執戰荼劍，右手拳押左腰，或云作東北方。

第二伐折羅，因達方，金剛大將！其色青，眼赤，駕㝹，執三股伐折羅，左手屈風仰左，或云作東方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二伐折羅，因達方，金剛大將！其色青，眼赤，駕㝹，執三股伐折羅，左手屈風仰左，或云作東方。

第三迷企羅，阿揭拏方，護法大將！其色帶炎上青煙，駕龍，執鉾上炎旗二手調之，或云作東南方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三迷企羅，阿揭拏方，護法大將！其色帶炎上青煙，駕龍，執鉾上炎旗二手調之，或云作東南方。

第四安儞羅，阿揭多方，護比大將！其色帶炎上黃煙，駕蛇，執戰荼鉞，左手拳申風指火珠也，或云作南方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四安儞羅，阿揭多方，護比大將！其色帶炎上黃煙，駕蛇，執戰荼鉞，左手拳申風指火珠也，或云作南方。

第五安底羅，閻魔羅方，正法大將！其色赤放炎，雷眼火髮，駕兩翼馬，左執代月盧，右執鏡上炎也，或云作西南方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五安底羅，閻魔羅方，正法大將！其色赤放炎，雷眼火髮，駕兩翼馬，左執代月盧，右執鏡上炎也，或云作西南方。

第六珊底羅，涅哩堅底方，羅剎大將！其色黃赤，作羅剎像，駕羊，左執鏡，右執戰荼劍，或執代只哩也，或云作西方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六珊底羅，涅哩堅底方，羅剎大將！其色黃赤，作羅剎像，駕羊，左執鏡，右執戰荼劍，或執代只哩也，或云作西方。

第七因達羅，涅哩底方，帝使大將！其色黃色，駕𮐴，左執白拂，右執鈴令瞻也，或云作西方北方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七因達羅，涅哩底方，帝使大將！其色黃色，駕𮐴，左執白拂，右執鈴令瞻也，或云作西方北方。

第八跋伊羅，傳瞢荼方，狼龍大將！其色白錯，駕金翅鳥，左執如意珠，右執金剛鐸，或云作北方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八跋伊羅，傳瞢荼方，狼龍大將！其色白錯，駕金翅鳥，左執如意珠，右執金剛鐸，或云作北方。

第九摩睺羅嚩，庚方，大將！或云折風大將！駕狗，狗形可畏，所謂天狗。左拳申風指輪，右屈風，其色如黑風，或云作上方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九摩睺羅嚩，庚方，大將！或云折風大將！駕狗，狗形可畏，所謂天狗。左拳申風指輪，右屈風，其色如黑風，或云作上方。

第十真達羅，縛庚方，折水大將！駕猪，右執鈎，左屈地水，其色如黑水，或云作下方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十真達羅，縛庚方，折水大將！駕猪，右執鈎，左屈地水，其色如黑水，或云作下方。

第十一招杜羅，毘沙門方，護世大將！又摩尼大將！駕鼠，右執如意珠，左執羂索，其色夏日黑雲色也，或云作西方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一招杜羅，毘沙門方，護世大將！又摩尼大將！駕鼠，右執如意珠，左執羂索，其色夏日黑雲色也，或云作西方。

第十二毘羯羅，伊舍那方，懃忿大將！駕牛，即水牛也，手執寶弓箭，其色黑青但稍滅前色，或云关方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二毘羯羅，伊舍那方，懃忿大將！駕牛，即水牛也，手執寶弓箭，其色黑青但稍滅前色，或云关方。

佛前內護作迦陵頻伽、白鵠，此鳥諸上首五之所說法音悉同音惕說，故號共命鳥也。淨瑠璃土可作消息已也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛前內護作迦陵頻伽、白鵠，此鳥諸上首五之所說法音悉同音惕說，故號共命鳥也。淨瑠璃土可作消息已也。

端題下云 元睿山本(云云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端題下云 元睿山本(云云)

二校了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二校了