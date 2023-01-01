修藥師儀軌布壇法
清 阿旺扎什補譯1卷CBETA T0928少于一万字 28 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
重刻藥師七佛供養儀軌經序
重刻藥師七佛供養儀軌經序
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昔我佛在廣嚴城，以梵音聲說藥師七佛本願功德經。傅至唐特，西藏王頌藏剛布譯為番文，以便彼國誦習。迨至國朝，王輩達賴喇嘛製供養儀軌經，體制尊嚴，儀文周密，後人如法修持，內具誠懇、外修節目，能令解脫世間眾苦，速證無上菩提，益莫大焉。顧西番文字華人多以未諳，後見顯親王傅儀賓公工布查布所譯漢本，文字允當與經旨相符，惜其原板無存，其中亦無布壇法儀，與供養佛相方位二事，謹錄珍襲不敢自祕，久欲公之大眾，因力未逮以致稽遲。今逢大檀越宗室祐容齋少宰，見刻此經，指示添繪壇儀各方位佛相，與三十五佛之相，及救度佛母二十一相，並以寫梵天文字數𭛜，尤為莊重。復有檀越理藩院正郎定君，聞此刻經，欣然共濟，既得二大檀越偶善捐資，贊成斯舉，(什)遂將譯成漢文，諸品經數卷，凡諸佛號，悉書二體字，同付剞劂，裝成卷帙，期傳不朽，奉諸蘭若，分諸信士，凡我同志共步善因。是役也不輕，予之夙願克完，而諸善友之財施即法施也，不可不為誌之，因為之序云。
昔我佛在廣嚴城，以梵音聲說藥師七佛本願功德經。傅至唐特，西藏王頌藏剛布譯為番文，以便彼國誦習。迨至國朝，王輩達賴喇嘛製供養儀軌經，體制尊嚴，儀文周密，後人如法修持，內具誠懇、外修節目，能令解脫世間眾苦，速證無上菩提，益莫大焉。顧西番文字華人多以未諳，後見顯親王傅儀賓公工布查布所譯漢本，文字允當與經旨相符，惜其原板無存，其中亦無布壇法儀，與供養佛相方位二事，謹錄珍襲不敢自祕，久欲公之大眾，因力未逮以致稽遲。今逢大檀越宗室祐容齋少宰，見刻此經，指示添繪壇儀各方位佛相，與三十五佛之相，及救度佛母二十一相，並以寫梵天文字數𭛜，尤為莊重。復有檀越理藩院正郎定君，聞此刻經，欣然共濟，既得二大檀越偶善捐資，贊成斯舉，(什)遂將譯成漢文，諸品經數卷，凡諸佛號，悉書二體字，同付剞劂，裝成卷帙，期傳不朽，奉諸蘭若，分諸信士，凡我同志共步善因。是役也不輕，予之夙願克完，而諸善友之財施即法施也，不可不為誌之，因為之序云。
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旹
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大清道光歲次甲申嘉平月吉日淨住寺
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住持 特授
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盛京實勝寺掌印喇嘛阿旺查什書
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修藥師儀軌布壇法
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北京淨住寺住持阿旺扎什補譯
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修習藥師七佛儀軌者有三：前行、正宗、末賽。前行者，如《七佛本願廣大功德總持儀軌經》攝念誦法云：敬禮七如來，欲修儀軌者，當沐浴身，著新淨衣，食潔淨食，染污煩惱等心悉皆屏除，於三寶功德本經利益深生恭敬信解，觀修四無量心。行者若是在家，受持齋戒，白月八日起。於如意處，掃除潔淨，廣設幢幡，以為嚴飾。內建大香曼查拉，或以顏料細麫，或以花米布之，其上安置佛相，或鑄畫塑皆可，如有舍利者更佳，及世出世間一切眷屬之座位，皆如法設。諸供養者，亦皆盡力安置。七佛相前，各燃七燈，懸七首五色旛，復陳香花末香食藥及七珍八吉祥寶瓶等物俱備。
修習藥師七佛儀軌者有三：前行、正宗、末賽。前行者，如《七佛本願廣大功德總持儀軌經》攝念誦法云：敬禮七如來，欲修儀軌者，當沐浴身，著新淨衣，食潔淨食，染污煩惱等心悉皆屏除，於三寶功德本經利益深生恭敬信解，觀修四無量心。行者若是在家，受持齋戒，白月八日起。於如意處，掃除潔淨，廣設幢幡，以為嚴飾。內建大香曼查拉，或以顏料細麫，或以花米布之，其上安置佛相，或鑄畫塑皆可，如有舍利者更佳，及世出世間一切眷屬之座位，皆如法設。諸供養者，亦皆盡力安置。七佛相前，各燃七燈，懸七首五色旛，復陳香花末香食藥及七珍八吉祥寶瓶等物俱備。
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如是布設供養已，大眾坐安穩座，各入空性禪定，量力諷誦《七佛本願功德經》，及《般若》等廣大深密一切經典，然後盡力誦此總持儀軌，至少以七日為度，或二十一日、三十五日，至四十九日更妙，此他本儀軌中說也。予今宗其意，而造是儀軌者，其法有二：一布壇法、二修習法。布壇法者，於殊勝如意之處，上下四維潔淨莊嚴，中設一几，若無几者，立一淨台，上以香藥塗之亦可，其上繪無比宮殿，四方四門，除去牌坊，其殿儀式準繩，雖不按密部彈線法，而殿中八大乘之座位起，以至門曲，須不失度為要。其分色法，無比宮殿內，中立四方台，三層階級，上層白色；中下二層，東方青色，南方黃色，西方紅色，北方綠色，上台上面安八瓣蓮華，中台上面安十六瓣蓮華，下台上面安二十四瓣蓮華。上台中心及方隅蓮華瓣上各安獅子寶座，中台各安月輪寶座，下台自東門起右繞十護方神及日月天皆安山座，左繞十二藥叉大將皆安錦緞座，四門中四王天皆安蓮花月輪座。以上座位，或用顏料布之。其外地面，寶沙布之，以烏𮅵拉花等而為嚴飾，如極樂勝境之最妙莊嚴。外有垣牆，似鐵山圍繞，牆上升斗擎之寶簷，非同密儀牆上把簷，亦如廣大園中梵地宮殿，其總義應知。
如是布設供養已，大眾坐安穩座，各入空性禪定，量力諷誦《七佛本願功德經》，及《般若》等廣大深密一切經典，然後盡力誦此總持儀軌，至少以七日為度，或二十一日、三十五日，至四十九日更妙，此他本儀軌中說也。予今宗其意，而造是儀軌者，其法有二：一布壇法、二修習法。布壇法者，於殊勝如意之處，上下四維潔淨莊嚴，中設一几，若無几者，立一淨台，上以香藥塗之亦可，其上繪無比宮殿，四方四門，除去牌坊，其殿儀式準繩，雖不按密部彈線法，而殿中八大乘之座位起，以至門曲，須不失度為要。其分色法，無比宮殿內，中立四方台，三層階級，上層白色；中下二層，東方青色，南方黃色，西方紅色，北方綠色，上台上面安八瓣蓮華，中台上面安十六瓣蓮華，下台上面安二十四瓣蓮華。上台中心及方隅蓮華瓣上各安獅子寶座，中台各安月輪寶座，下台自東門起右繞十護方神及日月天皆安山座，左繞十二藥叉大將皆安錦緞座，四門中四王天皆安蓮花月輪座。以上座位，或用顏料布之。其外地面，寶沙布之，以烏𮅵拉花等而為嚴飾，如極樂勝境之最妙莊嚴。外有垣牆，似鐵山圍繞，牆上升斗擎之寶簷，非同密儀牆上把簷，亦如廣大園中梵地宮殿，其總義應知。
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凡製儀軌雖多，今遵佛子無著賢德師所著之式，上台中央獅子寶座上，安几如曼資形，其上鋪經幅，幅上住八百頌經夾；東方安釋迦牟尼佛，黃色，右手鎮地印，左手正定印；南方威音王如來，黃色，右手施願印，左手正定印；西方無憂最勝如來，淺紅色，二手等持印；北方善名稱吉祥王如來，黃色，右手施無畏印，左手正定印；東北隅藥師琉璃光王如來，藍色，右手施願印，持阿嚕喇菓(即訶子也)，左手正定印，上安鉢盂；東南隅金色無垢如來，黃色，二手說法印；西南隅法海雷音如來，淺紅色，二手說法印；西北隅法海勝慧遊戲神通如來，紅色，右手施願印，左手正定印。以上八如來相，俱披金紅法衣，相好莊嚴結金剛跏趺坐。
凡製儀軌雖多，今遵佛子無著賢德師所著之式，上台中央獅子寶座上，安几如曼資形，其上鋪經幅，幅上住八百頌經夾；東方安釋迦牟尼佛，黃色，右手鎮地印，左手正定印；南方威音王如來，黃色，右手施願印，左手正定印；西方無憂最勝如來，淺紅色，二手等持印；北方善名稱吉祥王如來，黃色，右手施無畏印，左手正定印；東北隅藥師琉璃光王如來，藍色，右手施願印，持阿嚕喇菓(即訶子也)，左手正定印，上安鉢盂；東南隅金色無垢如來，黃色，二手說法印；西南隅法海雷音如來，淺紅色，二手說法印；西北隅法海勝慧遊戲神通如來，紅色，右手施願印，左手正定印。以上八如來相，俱披金紅法衣，相好莊嚴結金剛跏趺坐。
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中台蓮華瓣上，東方正座，安文殊菩薩相，金紅色，左手持經，右手執劍；其右邊救脫菩薩，白色，二手金剛拳印，按于兩𦜮，微慢相而坐；東北隅日光遍照菩薩，金紅色，右手執烏𮅵拉花，花上安梵夾，上嚴日輪相，左手金剛拳印，按于𦜮上。文殊之左金剛手菩薩，綠色，右手執杵當胸，左手持寶鬘；東南隅月光遍照菩薩，白色，右手執烏𮅵拉花，花上安梵夾，上嚴月牙相，左手金剛拳印，按于𦜮上。此外十一大持菩薩，依本經序所載者，南方正坐安觀世音菩薩相，白色，手執蓮華，其左大慧菩薩，黃色，手執蓮華，上嚴一目；其右慈氏菩薩，黃色，手執龍華樹，上嚴軍遲(即澡瓶也)；西南隅辯積菩薩，白色，手執劍；西方正坐不空超越菩薩，白色，手執劍；其左妙端菩薩，白色，手執蓮華樹，上嚴梵夾其上嚴寶珠；其右破冥慧菩薩，白色，手執杖；西北隅善思維菩薩，白色，手持寶瓶；北方正座須彌積菩薩，白色，手執蓮華樹，上嚴月牙相；其左微妙音菩薩，淺藍色，手執烏𮅵拉花，上嚴杵及焰寶珠；其右持妙高峯王菩薩，黃色，手執寶穗。此十一尊菩薩相，右手各結自印當胸，左手金剛拳印扶𦜮，眾寶莊嚴，身著各色天衣，具柔善相，菩薩跏趺而坐。
中台蓮華瓣上，東方正座，安文殊菩薩相，金紅色，左手持經，右手執劍；其右邊救脫菩薩，白色，二手金剛拳印，按于兩𦜮，微慢相而坐；東北隅日光遍照菩薩，金紅色，右手執烏𮅵拉花，花上安梵夾，上嚴日輪相，左手金剛拳印，按于𦜮上。文殊之左金剛手菩薩，綠色，右手執杵當胸，左手持寶鬘；東南隅月光遍照菩薩，白色，右手執烏𮅵拉花，花上安梵夾，上嚴月牙相，左手金剛拳印，按于𦜮上。此外十一大持菩薩，依本經序所載者，南方正坐安觀世音菩薩相，白色，手執蓮華，其左大慧菩薩，黃色，手執蓮華，上嚴一目；其右慈氏菩薩，黃色，手執龍華樹，上嚴軍遲(即澡瓶也)；西南隅辯積菩薩，白色，手執劍；西方正坐不空超越菩薩，白色，手執劍；其左妙端菩薩，白色，手執蓮華樹，上嚴梵夾其上嚴寶珠；其右破冥慧菩薩，白色，手執杖；西北隅善思維菩薩，白色，手持寶瓶；北方正座須彌積菩薩，白色，手執蓮華樹，上嚴月牙相；其左微妙音菩薩，淺藍色，手執烏𮅵拉花，上嚴杵及焰寶珠；其右持妙高峯王菩薩，黃色，手執寶穗。此十一尊菩薩相，右手各結自印當胸，左手金剛拳印扶𦜮，眾寶莊嚴，身著各色天衣，具柔善相，菩薩跏趺而坐。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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下台蓮華瓣座上，自東門內，左列極畏藥叉大將，黃色，持杵；其右金剛藥叉大將，青色，持劍；次執嚴藥叉大將，黃色，持捧；東北隅執星藥叉大將，淺藍色，持捧；北方執風藥叉大將，紅色，持三股叉；居處藥叉大將，烟色，持劍；執力藥叉大將，紅色，持捧；執飲藥叉大將，黃色，持捧；西北隅執言藥叉大將，黃色，持斧；西方執想藥叉大將，黃色，持索；執動藥叉大將，藍色，持捧；圓作藥叉大將，紅色，持輪。以上藥叉大將，右手各結自印當胸，左手皆持寶鼠，口吐寶珠，眾寶莊嚴，身著天衣，腹大體胖，形相可畏，皆猶帝王遊戲而坐。
下台蓮華瓣座上，自東門內，左列極畏藥叉大將，黃色，持杵；其右金剛藥叉大將，青色，持劍；次執嚴藥叉大將，黃色，持捧；東北隅執星藥叉大將，淺藍色，持捧；北方執風藥叉大將，紅色，持三股叉；居處藥叉大將，烟色，持劍；執力藥叉大將，紅色，持捧；執飲藥叉大將，黃色，持捧；西北隅執言藥叉大將，黃色，持斧；西方執想藥叉大將，黃色，持索；執動藥叉大將，藍色，持捧；圓作藥叉大將，紅色，持輪。以上藥叉大將，右手各結自印當胸，左手皆持寶鼠，口吐寶珠，眾寶莊嚴，身著天衣，腹大體胖，形相可畏，皆猶帝王遊戲而坐。
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東門內右列車坐上，日光天子，紅色，二手擎日輪；其左鵝座上，月光天子，白色，手持月輪；次鵝座上梵天，四面黃色，右手持輪，左手持寶瓶；東南隅象座上，帝釋天，白色，持杵；南方山羊座上火天，紅色，手持火爐；水牛座上閻摩天，藍色，持捧；起屍座上囉叉天，青色，持劍；水獸座上水天，白色；二手持蛇索；西南隅鹿座上風天，淺藍色，持風旛；西方馬座上藥叉天，黃色，持捧；牛座上自在天，白色，持叉；猪座上地天母，黃色，二手持瓶。彼等諸天，頭戴寶冠身著天衣。
東門內右列車坐上，日光天子，紅色，二手擎日輪；其左鵝座上，月光天子，白色，手持月輪；次鵝座上梵天，四面黃色，右手持輪，左手持寶瓶；東南隅象座上，帝釋天，白色，持杵；南方山羊座上火天，紅色，手持火爐；水牛座上閻摩天，藍色，持捧；起屍座上囉叉天，青色，持劍；水獸座上水天，白色；二手持蛇索；西南隅鹿座上風天，淺藍色，持風旛；西方馬座上藥叉天，黃色，持捧；牛座上自在天，白色，持叉；猪座上地天母，黃色，二手持瓶。彼等諸天，頭戴寶冠身著天衣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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東門中持國天王，白色，二手持琵琶；南門中增長天王，藍色，持劍；西門中廣目天王，紅色，持蛇索；北門中多聞天王，黃色，持寶鼠。以上四天王，頭戴寶冠，身著天衣，兩足並立。如是等相，不論香藥木泥畫塑皆可，金銀造之尤妙，惟須宗儀軌布列為要，皆面向中央。
東門中持國天王，白色，二手持琵琶；南門中增長天王，藍色，持劍；西門中廣目天王，紅色，持蛇索；北門中多聞天王，黃色，持寶鼠。以上四天王，頭戴寶冠，身著天衣，兩足並立。如是等相，不論香藥木泥畫塑皆可，金銀造之尤妙，惟須宗儀軌布列為要，皆面向中央。
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按古本，原無繪畫之說，期為方便之用，若無畫相，以曼查拉照前儀軌用花米布之亦可。雖如是說于彼非作佛想，其處亦不可亂為，要須冀諦實攝授，自成廣大座，上請諸佛降臨，非入前所布也。必依經言造相七軀之力，實為真要，七佛並其眷屬，亦乘此力而現，自請眾賓之智慧至旋逝者，亦不應疑，皆由諸賢智者之能量所作而然。
按古本，原無繪畫之說，期為方便之用，若無畫相，以曼查拉照前儀軌用花米布之亦可。雖如是說于彼非作佛想，其處亦不可亂為，要須冀諦實攝授，自成廣大座，上請諸佛降臨，非入前所布也。必依經言造相七軀之力，實為真要，七佛並其眷屬，亦乘此力而現，自請眾賓之智慧至旋逝者，亦不應疑，皆由諸賢智者之能量所作而然。
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安置畢，然後陳設供養。其供養中，每一佛前，各燃七燈，各懸七首彩旛，此為要供，因救脫菩薩願文所載也。又以各品香藥所製功德水、塗香、或鮮花、或造花、栴檀香、阿嘠嚕香、都嚕嘠香等燒香，乃至諸品香麵所作香供，以各品美味為食供，諸藥為藥供，幢旛、衣服、七珍、八寶、八吉祥等，供物豐足，每作七分尤善。藥叉大將、護方土地等諸神前，無供亦可。今按本經儀軌，應獻食供，每類一分，然後將香藥水盈滿總持寶瓶，以絹帛繫項，瓶口插以菓枝而為莊嚴惟。施主須虔懇恭敬在會之比丘大眾，誦八百頌及《般若》等深密修多羅以為助法。
安置畢，然後陳設供養。其供養中，每一佛前，各燃七燈，各懸七首彩旛，此為要供，因救脫菩薩願文所載也。又以各品香藥所製功德水、塗香、或鮮花、或造花、栴檀香、阿嘠嚕香、都嚕嘠香等燒香，乃至諸品香麵所作香供，以各品美味為食供，諸藥為藥供，幢旛、衣服、七珍、八寶、八吉祥等，供物豐足，每作七分尤善。藥叉大將、護方土地等諸神前，無供亦可。今按本經儀軌，應獻食供，每類一分，然後將香藥水盈滿總持寶瓶，以絹帛繫項，瓶口插以菓枝而為莊嚴惟。施主須虔懇恭敬在會之比丘大眾，誦八百頌及《般若》等深密修多羅以為助法。
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此儀軌雖隨時皆可修，若擇七吉日修之，功德勝常日百千萬倍。何者為七？一佛處胎日，係己未仲夏十五日。二佛降生日，係庚申四月七日。三佛出家日，係戊子暮春八日。四佛成道日，係甲午四月十五日。五佛於鹿苑轉四諦法輪日，係成道本年季夏六月四日。六佛從忉利天下還日，係庚子仲秋二十二日。七佛般涅槃日，係庚辰四月十五日。此等吉日，記定無差。若以薩佳瓦法師所說，降生日期係丁卯歲暮春八日；若依普解子大師所說，降生於甲午歲；若依喀切班禪及輟普羅匝斡二師說，下還日係婁月二十二日。彼等明賢所說之義，深密難量，不能盡述。
此儀軌雖隨時皆可修，若擇七吉日修之，功德勝常日百千萬倍。何者為七？一佛處胎日，係己未仲夏十五日。二佛降生日，係庚申四月七日。三佛出家日，係戊子暮春八日。四佛成道日，係甲午四月十五日。五佛於鹿苑轉四諦法輪日，係成道本年季夏六月四日。六佛從忉利天下還日，係庚子仲秋二十二日。七佛般涅槃日，係庚辰四月十五日。此等吉日，記定無差。若以薩佳瓦法師所說，降生日期係丁卯歲暮春八日；若依普解子大師所說，降生於甲午歲；若依喀切班禪及輟普羅匝斡二師說，下還日係婁月二十二日。彼等明賢所說之義，深密難量，不能盡述。
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我所說者，于常行者同，又見《雜阿含經》及《涅槃》等經所說佛現神變日(二月二日)、得證菩提日、初轉法輪日，及下還日。此四大吉日，凡作善事者，勝常日千百億倍，功德無量矣(二修習法載于本經)。
我所說者，于常行者同，又見《雜阿含經》及《涅槃》等經所說佛現神變日(二月二日)、得證菩提日、初轉法輪日，及下還日。此四大吉日，凡作善事者，勝常日千百億倍，功德無量矣(二修習法載于本經)。
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修藥師儀軌布壇法竟
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