藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷下

善護尊者造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善護尊者造

大元三藏沙門沙囉巴奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大元三藏沙門沙囉巴奉 詔譯

「南無藥師琉璃光王如來，南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺法海勝慧遊戲神通佛。」(如是七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無藥師琉璃光王如來，南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺法海勝慧遊戲神通佛。」(如是七遍)

次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞法海勝慧遊戲神通佛名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如法海勝慧遊戲神通如來所發最勝微妙上願。惟願我等及諸有情，造眾惡業種植耕耘損諸生命，或復興易欺誑他人，戰陣兵戈常為殺害。惟願我等，乃至證得無上菩提，資生之具不假營求隨心滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞法海勝慧遊戲神通佛名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如法海勝慧遊戲神通如來所發最勝微妙上願。惟願我等及諸有情，造眾惡業種植耕耘損諸生命，或復興易欺誑他人，戰陣兵戈常為殺害。惟願我等，乃至證得無上菩提，資生之具不假營求隨心滿足。

「又願我等及諸有情，造十惡業殺害等罪，由此因緣當墮地獄。惟願我等乃至證得無上菩提，於十善道皆得成就不墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，造十惡業殺害等罪，由此因緣當墮地獄。惟願我等乃至證得無上菩提，於十善道皆得成就不墮惡趣。

「又願我等及諸有情，不得自在繫屬於他，或被禁繫杻械枷鎖，鞭杖苦楚乃至極刑。惟願我等乃至語得無上菩提，所有厄難禁繫鞭撻皆得解脫，獲得自在威德滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，不得自在繫屬於他，或被禁繫杻械枷鎖，鞭杖苦楚乃至極刑。惟願我等乃至語得無上菩提，所有厄難禁繫鞭撻皆得解脫，獲得自在威德滿足。

「又願我等及諸有情，造諸惡業壽命短促，於諸時中不遭夭橫，臨命終時暫時耳聞法海勝慧遊戲神通如來名號，正念現前解脫眾難，常生中國受勝妙樂。惟願我等乃至證得無上菩提，永離諸難常受人天殊勝妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，造諸惡業壽命短促，於諸時中不遭夭橫，臨命終時暫時耳聞法海勝慧遊戲神通如來名號，正念現前解脫眾難，常生中國受勝妙樂。惟願我等乃至證得無上菩提，永離諸難常受人天殊勝妙樂。

「又願我等從此命終，即得往生法海勝慧遊戲神通佛國土之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於導師法海勝慧遊戲神通如來、十方如來，聽聞妙法承事供養，蒙佛歡喜，經須臾間，於諸佛國無礙得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等從此命終，即得往生法海勝慧遊戲神通佛國土之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於導師法海勝慧遊戲神通如來、十方如來，聽聞妙法承事供養，蒙佛歡喜，經須臾間，於諸佛國無礙得入。

「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺藥師琉璃光王佛。」(如是七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺藥師琉璃光王佛。」(如是七遍)

次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞藥師琉璃光王佛名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如藥師琉璃光王如來所發最勝微妙上願。惟願我等及諸有情，以三十二大丈夫相、八十隨好，莊嚴其身光明熾燃，照耀無量無邊世界。惟願我等令諸有情，亦復如是等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞藥師琉璃光王佛名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如藥師琉璃光王如來所發最勝微妙上願。惟願我等及諸有情，以三十二大丈夫相、八十隨好，莊嚴其身光明熾燃，照耀無量無邊世界。惟願我等令諸有情，亦復如是等無有異。

「又願我等及諸有情，身如琉璃內外明徹，淨無瑕穢光明廣大，功德巍巍身善安住，焰網莊嚴過於日月。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，如藥師琉璃光王如來等無有異，幽冥眾生悉蒙開曉互得相見，隨意所趣作諸事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，身如琉璃內外明徹，淨無瑕穢光明廣大，功德巍巍身善安住，焰網莊嚴過於日月。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，如藥師琉璃光王如來等無有異，幽冥眾生悉蒙開曉互得相見，隨意所趣作諸事業。

「又願我等及諸有情，是彼藥師琉璃光王如來，而以無量智慧方便，復令我等及諸眾生，乃至證得無上菩提，皆得無盡所受用物，莫令眾生有所乏少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，是彼藥師琉璃光王如來，而以無量智慧方便，復令我等及諸眾生，乃至證得無上菩提，皆得無盡所受用物，莫令眾生有所乏少。

「又願我等及諸有情行邪道者。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，悉令安住菩提正路，若行聲聞獨覺劣乘，皆以大乘願安立之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情行邪道者。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，悉令安住菩提正路，若行聲聞獨覺劣乘，皆以大乘願安立之。

「又願我等及諸有情，於佛法中修行梵行，一切皆令得不缺戒，善防三業無有毀犯。惟願我等乃至證得無上菩提，設有毀犯還得清淨，不墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，於佛法中修行梵行，一切皆令得不缺戒，善防三業無有毀犯。惟願我等乃至證得無上菩提，設有毀犯還得清淨，不墮惡趣。

「又願我等及諸有情，諸根不具醜陋頑愚，盲聾瘖瘂𤼣躄皆傴，白癩癲狂種種病苦之所纏逼。惟願我等及諸眾生，乃至證得無上菩提，所有病苦悉皆消滅，諸根具足端嚴智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，諸根不具醜陋頑愚，盲聾瘖瘂𤼣躄皆傴，白癩癲狂種種病苦之所纏逼。惟願我等及諸眾生，乃至證得無上菩提，所有病苦悉皆消滅，諸根具足端嚴智慧。

「又願我等及諸有情，貧窮困苦無救無歸，無醫無藥無親無家。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，眾病消除眷屬增盛，資財無乏身心安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，貧窮困苦無救無歸，無醫無藥無親無家。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，眾病消除眷屬增盛，資財無乏身心安樂。

「又願我等及諸有情，為女人身百惡逼惱，極生厭惡願捨女身。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，一切皆得轉女成男具丈夫相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，為女人身百惡逼惱，極生厭惡願捨女身。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，一切皆得轉女成男具丈夫相。

「又願我等及諸有情，為魔羅網及諸外道之所纏縛，若墮種種惡見稠林。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，皆當攝授遠離邪見令生正見，漸令修習諸菩薩行，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，為魔羅網及諸外道之所纏縛，若墮種種惡見稠林。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，皆當攝授遠離邪見令生正見，漸令修習諸菩薩行，速證無上正等菩提。

「又願我等及諸有情，王法所拘幽禁牢獄，枷鎖鞭撻乃至極刑，復有眾多苦楚之事，逼功憂惱無暫樂時。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，仗佛威力一切憂苦皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，王法所拘幽禁牢獄，枷鎖鞭撻乃至極刑，復有眾多苦楚之事，逼功憂惱無暫樂時。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，仗佛威力一切憂苦皆得解脫。

「又願我等及諸有情饑火所惱，為求食故告諸惡業。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，仗佛威力能令皆得上妙飲食隨意飽滿，復以法味而得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情饑火所惱，為求食故告諸惡業。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，仗佛威力能令皆得上妙飲食隨意飽滿，復以法味而得安樂。

「又願我等及諸有情，身無衣服蚊蟲寒熱之所逼惱。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，仗佛威力隨其所好，即得種種上妙衣服，寶莊嚴具香花伎樂，適意相忭，皆令豐足，無諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，身無衣服蚊蟲寒熱之所逼惱。惟願我等及諸有情，乃至證得無上菩提，仗佛威力隨其所好，即得種種上妙衣服，寶莊嚴具香花伎樂，適意相忭，皆令豐足，無諸苦惱。

「又願具足聖所受戒，遠離煩惱之所逼迫，於普解脫久住安樂，從此命終即得往生藥師琉璃光王佛國土之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於導師藥師琉璃光王如來、十方如來，聽聞妙法，承事供養，蒙佛歡喜，經須臾間於諸佛國無礙得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願具足聖所受戒，遠離煩惱之所逼迫，於普解脫久住安樂，從此命終即得往生藥師琉璃光王佛國土之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於導師藥師琉璃光王如來、十方如來，聽聞妙法，承事供養，蒙佛歡喜，經須臾間於諸佛國無礙得入。

「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺釋迦牟尼佛。」(如是七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺釋迦牟尼佛。」(如是七遍)

次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞釋迦牟尼佛名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力。我等導師釋迦牟尼佛，為利當來一切有情業障覆蔽，種種疾病之所逼迫，憂悲苦惱常被撓害，及諸貧窮困苦有情而作義利，亦為人天利益安樂攝受圓滿。七佛如來善巧方便，廣大殊勝微妙上願歡喜，而告曼殊室利：『若復有人捨諸煩惱，欲供養彼如來本願微妙功德經，晝夜六時思惟其義。應先敬造七佛形像，可於淨處以諸香華懸繒幡蓋，上妙飲食及諸供養而為供養，七日清淨持八戒齋，於彼淨處應發勝誓，願生彼佛如來國中，於諸有情當起利樂大慈悲心。即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞釋迦牟尼佛名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力。我等導師釋迦牟尼佛，為利當來一切有情業障覆蔽，種種疾病之所逼迫，憂悲苦惱常被撓害，及諸貧窮困苦有情而作義利，亦為人天利益安樂攝受圓滿。七佛如來善巧方便，廣大殊勝微妙上願歡喜，而告曼殊室利：『若復有人捨諸煩惱，欲供養彼如來本願微妙功德經，晝夜六時思惟其義。應先敬造七佛形像，可於淨處以諸香華懸繒幡蓋，上妙飲食及諸供養而為供養，七日清淨持八戒齋，於彼淨處應發勝誓，願生彼佛如來國中，於諸有情當起利樂大慈悲心。即說呪曰：

「『「怛姪他(一) 矩彌矩彌(二) 曳蔑尼彌呬(三) 麼帝麼帝(四) 薩嚩(二合)陀怛他誐多(五) 三麼姪帝瑟致帝(六) 阿帝摩帝(七) 婆例鉢婆秫陀尼(八) 薩哩嚩(三合)鉢那那設耶(九) 麼麼菩帝(十) 菩多帝蔑(十一) 鳴蔑矩蔑(十二) 菩陀(十三) 佉姹婆哩秫陀尼(十四) 馱蔑尼馱彌(十五) 密嚕密嚕(十六) 密嚕室佉哩(十七) 薩哩(二合)嚩阿伽邏彌哩(二合)覩(十八) 尼婆囉尼(十九) 菩帝蘇菩帝(二十) 菩陀阿底瑟提帝拏(二十一) 囉乾覩彌(二十二) 薩哩(二合)嚩帝嚩(二十三) 三藐阿三藐(二十四) 薩摩那訶㘓覩(二十五) 薩哩(二合)嚩菩馱(二十六) 菩提薩埵(二十七) 設彌設彌(二十八) 鉢囉(二合)設曼覩彌(二十九) 薩哩嚩(二合)曳底(合口)鉢姹婆別陀耶(三十) 部烏哩尼(三十一) 部囉耶彌(三十二) 薩哩嚩(二合)阿設耶(三十三) 毘琉璃耶鉢囉(二合)帝婆昔(三十四) 薩哩嚩(二合)鉢婆乞叉(二合)陽伽哩莎訶(三十五)」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「怛姪他(一) 矩彌矩彌(二) 曳蔑尼彌呬(三) 麼帝麼帝(四) 薩嚩(二合)陀怛他誐多(五) 三麼姪帝瑟致帝(六) 阿帝摩帝(七) 婆例鉢婆秫陀尼(八) 薩哩嚩(三合)鉢那那設耶(九) 麼麼菩帝(十) 菩多帝蔑(十一) 鳴蔑矩蔑(十二) 菩陀(十三) 佉姹婆哩秫陀尼(十四) 馱蔑尼馱彌(十五) 密嚕密嚕(十六) 密嚕室佉哩(十七) 薩哩(二合)嚩阿伽邏彌哩(二合)覩(十八) 尼婆囉尼(十九) 菩帝蘇菩帝(二十) 菩陀阿底瑟提帝拏(二十一) 囉乾覩彌(二十二) 薩哩(二合)嚩帝嚩(二十三) 三藐阿三藐(二十四) 薩摩那訶㘓覩(二十五) 薩哩(二合)嚩菩馱(二十六) 菩提薩埵(二十七) 設彌設彌(二十八) 鉢囉(二合)設曼覩彌(二十九) 薩哩嚩(二合)曳底(合口)鉢姹婆別陀耶(三十) 部烏哩尼(三十一) 部囉耶彌(三十二) 薩哩嚩(二合)阿設耶(三十三) 毘琉璃耶鉢囉(二合)帝婆昔(三十四) 薩哩嚩(二合)鉢婆乞叉(二合)陽伽哩莎訶(三十五)」』

「若有善男子善女人，以此琉璃寶光陀羅尼呪，至心誦持滿千八遍，彼諸如來及諸菩薩悉皆護念，執金剛菩薩并諸釋梵四天王等亦來衛護。是人所有五無間罪，一切業障悉皆消滅無病延壽，亦無橫死及諸疾疫。他方盜賊欲來侵境，鬪諍、戰陣、言訟、讎隙、饑歉、旱澇，如是等怖一切皆除，共起慈心，有所願求無不遂意亦復如是。惟願我(某甲)等一切有情為作饒益故，依經儀軌修建道場，會集七佛一切如來聖眾面前，供養發願誦陀羅尼。云何攝？授如經所說，一切攝授功德善利。願令我等及諸有情，於今現世悉皆獲得，惟願慈悲願垂攝授。諸如來語真實正等無有變易，願與我等願以真實，現獲攝授！現獲攝授！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人，以此琉璃寶光陀羅尼呪，至心誦持滿千八遍，彼諸如來及諸菩薩悉皆護念，執金剛菩薩并諸釋梵四天王等亦來衛護。是人所有五無間罪，一切業障悉皆消滅無病延壽，亦無橫死及諸疾疫。他方盜賊欲來侵境，鬪諍、戰陣、言訟、讎隙、饑歉、旱澇，如是等怖一切皆除，共起慈心，有所願求無不遂意亦復如是。惟願我(某甲)等一切有情為作饒益故，依經儀軌修建道場，會集七佛一切如來聖眾面前，供養發願誦陀羅尼。云何攝？授如經所說，一切攝授功德善利。願令我等及諸有情，於今現世悉皆獲得，惟願慈悲願垂攝授。諸如來語真實正等無有變易，願與我等願以真實，現獲攝授！現獲攝授！」

「蠲除無明最勝燈， 能除病苦妙良藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蠲除無明最勝燈， 能除病苦妙良藥，

微妙最上諸法寶， 歸依供養我敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙最上諸法寶， 歸依供養我敬禮。」

「最上法寶真實攝授力。惟願我等生生世世，執持一切微妙法寶，願垂攝授！願垂攝授！大聖曼殊室利童子菩薩摩訶薩，心離眾垢蕩無纖瑕，具足種種無量功德，清淨光明莊嚴身體，復能淨除諸惡趣道。一切人、天、修羅、龍王持種仙等咸皆頂禮蓮花足塵，我亦如是歸依敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最上法寶真實攝授力。惟願我等生生世世，執持一切微妙法寶，願垂攝授！願垂攝授！大聖曼殊室利童子菩薩摩訶薩，心離眾垢蕩無纖瑕，具足種種無量功德，清淨光明莊嚴身體，復能淨除諸惡趣道。一切人、天、修羅、龍王持種仙等咸皆頂禮蓮花足塵，我亦如是歸依敬禮。

「南無歸依供養大聖曼殊室利菩薩摩訶薩。」(如是七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無歸依供養大聖曼殊室利菩薩摩訶薩。」(如是七遍)

次申供養等：「婆伽梵曼殊室利，為彼惡世一切有情業障覆蔽，種種疾病之所逼迫，憂悲苦惱常被撓害，種種惡見之所纏繞，漸漸墮落鄙下地位，憐愍是等一切眾生故，令人聞彼如來名號，決定菩提得不退轉，所有罪業一切障難悉皆消滅，令諸魔類不復欺凌，諸惡苦惱使令殄滅，及諸希求亦令圓滿隨心滿足。是故導師釋迦牟尼佛，說此《七佛如來名號最勝廣大微妙上願經》時，特為啟請於眾會前白言：『世尊我於當來末法之時，若復有人於此經典受持讀誦，或復為他演說開示，若自書寫，若教人書，恭敬尊重，而以種種花香、塗香、末香、燒香、華鬘、纓絡、幡蓋、伎樂而為供養，令諸淨信男子女人，得聞七佛名號，乃至睡中亦以佛名令其覺悟。復以上妙五色繒綵而裹袠之，灑掃淨處安高座上，是時四大天王與其眷屬及餘無量百千天眾，皆詣其所供養守護受持經者。當知是處無復橫死，亦復不為諸惡鬼神奪其精氣，設已奪者還得如故身心安樂。』是故亦如經中所說，大聖妙旨真實正等，無有變易不捨本誓。惟願住此供養香壇受用供養。亦願住彼如來會前，勸請警覺往昔弘誓，圓滿我等儀軌道場。亦願我等一切有情，見前獲得如經所說功德善利，願垂攝授願賜攝授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次申供養等：「婆伽梵曼殊室利，為彼惡世一切有情業障覆蔽，種種疾病之所逼迫，憂悲苦惱常被撓害，種種惡見之所纏繞，漸漸墮落鄙下地位，憐愍是等一切眾生故，令人聞彼如來名號，決定菩提得不退轉，所有罪業一切障難悉皆消滅，令諸魔類不復欺凌，諸惡苦惱使令殄滅，及諸希求亦令圓滿隨心滿足。是故導師釋迦牟尼佛，說此《七佛如來名號最勝廣大微妙上願經》時，特為啟請於眾會前白言：『世尊我於當來末法之時，若復有人於此經典受持讀誦，或復為他演說開示，若自書寫，若教人書，恭敬尊重，而以種種花香、塗香、末香、燒香、華鬘、纓絡、幡蓋、伎樂而為供養，令諸淨信男子女人，得聞七佛名號，乃至睡中亦以佛名令其覺悟。復以上妙五色繒綵而裹袠之，灑掃淨處安高座上，是時四大天王與其眷屬及餘無量百千天眾，皆詣其所供養守護受持經者。當知是處無復橫死，亦復不為諸惡鬼神奪其精氣，設已奪者還得如故身心安樂。』是故亦如經中所說，大聖妙旨真實正等，無有變易不捨本誓。惟願住此供養香壇受用供養。亦願住彼如來會前，勸請警覺往昔弘誓，圓滿我等儀軌道場。亦願我等一切有情，見前獲得如經所說功德善利，願垂攝授願賜攝授。

「南無歸依供養救脫菩薩摩訶薩。」(如是七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無歸依供養救脫菩薩摩訶薩。」(如是七遍)

次申供養等：「大聖救脫菩薩。為彼惡世一切有情煩惱困苦，憐愍饒益是等眾生故，對世尊前在大眾中而白佛言：『世尊於後末世像法起時，若有眾生為諸病苦之所逼惱，身形羸瘦不能飲食，喉脣乾燥目視皆暗死相現前，父母親屬朋友知識啼泣圍遶，身臥本處，見彼琰魔法王之使，引其神識將至王所。然諸有情有俱生神，隨其所作善惡之業，悉皆記錄授與彼王。王即依法問其所作，隨彼罪福而處斷之。是時病人親屬知識，若能為彼歸依藥師琉璃光如來及諸如來，種種莊嚴如法供養，而彼神識或經七日，或二七日至七七日，如從夢覺復本精神，皆自憶知善不善業所得果報，由自證見業報不虛，乃至命難亦不造業。供養法者大德阿難！若有病人及餘災厄欲令脫者，當為其人七日七夜持八齋戒，應以飲食及餘資具，隨其所有供佛及僧，晝夜六時恭敬供養，禮拜七佛如來，讀誦此經四十九遍，燃四十九燈。造彼如來形像七軀，一一像前各置七燈，其七燈狀圓若車輪，乃至四十九夜光明不絕。造雜綵幡四十九首，并一長幡四十九尺。放四十九生。大德阿難！是為供養如來法式。若剎帝利灌頂王等災難起時，所謂人眾疾疫難、他國侵逼難、自界叛逆難、星宿變怪難、日月薄蝕難、非時風雨難、過時不雨難，彼剎帝利灌頂王等，爾時當於一切有情，起大悲心，放大恩赦，脫諸幽厄苦惱眾生。如前法式供養藥師琉璃光如來及諸如來，由此善根及彼如來本願力故，令其國界即得安穩，風雨順時穀稼成熟，國內眾生無病安樂，又無暴惡藥叉等神共相惱亂，一切惡相悉皆隱沒，面剎帝利灌頂王等，皆得增益壽命色力，無病自在。』是故亦如經中所說，大聖妙旨真實正等，無有變易不捨本誓。惟願住此供養香壇受用供養。亦願住彼如來會前，勸請警覺往昔弘誓，圓滿我等儀軌道場。亦願我等一切有情，見前獲得如經所說功德善利。願垂攝授！願賜攝授！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次申供養等：「大聖救脫菩薩。為彼惡世一切有情煩惱困苦，憐愍饒益是等眾生故，對世尊前在大眾中而白佛言：『世尊於後末世像法起時，若有眾生為諸病苦之所逼惱，身形羸瘦不能飲食，喉脣乾燥目視皆暗死相現前，父母親屬朋友知識啼泣圍遶，身臥本處，見彼琰魔法王之使，引其神識將至王所。然諸有情有俱生神，隨其所作善惡之業，悉皆記錄授與彼王。王即依法問其所作，隨彼罪福而處斷之。是時病人親屬知識，若能為彼歸依藥師琉璃光如來及諸如來，種種莊嚴如法供養，而彼神識或經七日，或二七日至七七日，如從夢覺復本精神，皆自憶知善不善業所得果報，由自證見業報不虛，乃至命難亦不造業。供養法者大德阿難！若有病人及餘災厄欲令脫者，當為其人七日七夜持八齋戒，應以飲食及餘資具，隨其所有供佛及僧，晝夜六時恭敬供養，禮拜七佛如來，讀誦此經四十九遍，燃四十九燈。造彼如來形像七軀，一一像前各置七燈，其七燈狀圓若車輪，乃至四十九夜光明不絕。造雜綵幡四十九首，并一長幡四十九尺。放四十九生。大德阿難！是為供養如來法式。若剎帝利灌頂王等災難起時，所謂人眾疾疫難、他國侵逼難、自界叛逆難、星宿變怪難、日月薄蝕難、非時風雨難、過時不雨難，彼剎帝利灌頂王等，爾時當於一切有情，起大悲心，放大恩赦，脫諸幽厄苦惱眾生。如前法式供養藥師琉璃光如來及諸如來，由此善根及彼如來本願力故，令其國界即得安穩，風雨順時穀稼成熟，國內眾生無病安樂，又無暴惡藥叉等神共相惱亂，一切惡相悉皆隱沒，面剎帝利灌頂王等，皆得增益壽命色力，無病自在。』是故亦如經中所說，大聖妙旨真實正等，無有變易不捨本誓。惟願住此供養香壇受用供養。亦願住彼如來會前，勸請警覺往昔弘誓，圓滿我等儀軌道場。亦願我等一切有情，見前獲得如經所說功德善利。願垂攝授！願賜攝授！

「南無歸依供養金剛手菩薩摩訶薩。南無歸依供養大梵天王、天主帝釋、持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王諸優婆塞及諸護法一切聖眾。」(如是七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無歸依供養金剛手菩薩摩訶薩。南無歸依供養大梵天王、天主帝釋、持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王諸優婆塞及諸護法一切聖眾。」(如是七遍)

次申供養等：「金剛手菩薩摩訶薩，大梵天王、天主帝釋、持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王諸優婆塞，及諸護法一切聖眾，往昔在彼眾會面前，真實天語白言世尊：『我等大眾皆已得聞七佛本願殊勝功德，及見諸佛親承供養世尊。若於其處有此經典及七佛名陀羅尼法，流通供養乃至書寫，我等悉皆承佛威力，即往其處，擁護於彼國王、大臣、城邑、聚落、男子、女人，勿令眾苦及諸疾病之所惱亂。我等即是報諸佛恩，亦令是等不為橫死，鬪諍、戰陣、言訟、讎隙亦皆消滅，有所願求無不遂意，常得安穩財食豐足，一切時中常當衛護。世尊！我等親於佛前自立要誓，若有淨信男子女人，憶念我者，應誦此呪。即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次申供養等：「金剛手菩薩摩訶薩，大梵天王、天主帝釋、持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王諸優婆塞，及諸護法一切聖眾，往昔在彼眾會面前，真實天語白言世尊：『我等大眾皆已得聞七佛本願殊勝功德，及見諸佛親承供養世尊。若於其處有此經典及七佛名陀羅尼法，流通供養乃至書寫，我等悉皆承佛威力，即往其處，擁護於彼國王、大臣、城邑、聚落、男子、女人，勿令眾苦及諸疾病之所惱亂。我等即是報諸佛恩，亦令是等不為橫死，鬪諍、戰陣、言訟、讎隙亦皆消滅，有所願求無不遂意，常得安穩財食豐足，一切時中常當衛護。世尊！我等親於佛前自立要誓，若有淨信男子女人，憶念我者，應誦此呪。即說呪曰：

「『「怛姪他(一) 阿矩麼矩陀羅矩(二) 麼麼矩矩麗(三) 訶呼醯(四) 麼囉(二合)麼囉(二合)麼囉(二合)麼囉(二合)(五) 粗粗麗(六) 粗麗莎嚩(二合)訶(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「怛姪他(一) 阿矩麼矩陀羅矩(二) 麼麼矩矩麗(三) 訶呼醯(四) 麼囉(二合)麼囉(二合)麼囉(二合)麼囉(二合)(五) 粗粗麗(六) 粗麗莎嚩(二合)訶(七)」

「『若有淨信男子女人，誦七佛名及此神呪，讀誦書寫恭敬供養，現世皆得無病長壽離眾苦惱不墮三塗，得不退轉乃至菩提，彼諸佛土隨意受生，常見諸佛得宿命智，念定總持無不具足。』如是發大弘願要誓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若有淨信男子女人，誦七佛名及此神呪，讀誦書寫恭敬供養，現世皆得無病長壽離眾苦惱不墮三塗，得不退轉乃至菩提，彼諸佛土隨意受生，常見諸佛得宿命智，念定總持無不具足。』如是發大弘願要誓。

「爾時執金剛菩薩摩訶薩，詣彼佛所，白言世尊：『為護未來持經之人，令無眾惱所求滿足，我今為說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時執金剛菩薩摩訶薩，詣彼佛所，白言世尊：『為護未來持經之人，令無眾惱所求滿足，我今為說陀羅尼曰：

「『「南無馺多喃(一) 三藐三菩陀喃(二) 南無薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合)陀囉喃(三) 怛姪他(四) 唵嚩日哩(二合)嚩日哩(二合)(五) 摩訶嚩日哩(二合)(六) 嚩日囉(二合)婆設陀哩尼(七) 三摩三摩三曼䫂(八) 阿鉢囉(二合)帝訶馱嚩日哩(二合)(九) 設麼設麼(十) 鉢囉(二合)設曼覩(十一) 薩哩嚩(二合)毘耶(二合)陀耶(十二) 矩嚕矩嚕(十三) 薩哩嚩(二合)伽囉(二合)麼尼(十四) 薩摩耶麼奴瑟麼(二合)囉婆伽梵(十五) 嚩日囉(二合)婆尼(十六) 薩哩嚩(二合)阿商彌鉢哩脯囉夷莎嚩(二合)訶(十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「南無馺多喃(一) 三藐三菩陀喃(二) 南無薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合)陀囉喃(三) 怛姪他(四) 唵嚩日哩(二合)嚩日哩(二合)(五) 摩訶嚩日哩(二合)(六) 嚩日囉(二合)婆設陀哩尼(七) 三摩三摩三曼䫂(八) 阿鉢囉(二合)帝訶馱嚩日哩(二合)(九) 設麼設麼(十) 鉢囉(二合)設曼覩(十一) 薩哩嚩(二合)毘耶(二合)陀耶(十二) 矩嚕矩嚕(十三) 薩哩嚩(二合)伽囉(二合)麼尼(十四) 薩摩耶麼奴瑟麼(二合)囉婆伽梵(十五) 嚩日囉(二合)婆尼(十六) 薩哩嚩(二合)阿商彌鉢哩脯囉夷莎嚩(二合)訶(十七)」

「『世尊！若復有人持七佛名，憶念彼佛本願功德，并持此呪讀誦演說，我令彼人所願滿足無所乏少。若欲見我問善惡者，應當書寫此經，造七佛像，并執金剛菩薩像，皆於像身安佛舍利，於此像前如上所說，以諸香華懸繒幡蓋，上妙飲食及諸伎樂，而為供養禮拜旋遶，於眾生處起慈悲心，受八戒齋，日別三時澡浴清淨三時更衣。從白月八日至後月十五日，每日誦呪一百八遍心無散亂，我於夢中即現自身共為言說，隨所求者皆令滿足。』是故亦如經中所說，大聖妙旨真實正等，無有變易不捨本誓。惟願住此供養香壇受用供養，亦願慈悲圓滿我等儀軌道場。又願我等一切有情，見前獲得如經所說功德善利，願垂攝授！願賜攝授！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！若復有人持七佛名，憶念彼佛本願功德，并持此呪讀誦演說，我令彼人所願滿足無所乏少。若欲見我問善惡者，應當書寫此經，造七佛像，并執金剛菩薩像，皆於像身安佛舍利，於此像前如上所說，以諸香華懸繒幡蓋，上妙飲食及諸伎樂，而為供養禮拜旋遶，於眾生處起慈悲心，受八戒齋，日別三時澡浴清淨三時更衣。從白月八日至後月十五日，每日誦呪一百八遍心無散亂，我於夢中即現自身共為言說，隨所求者皆令滿足。』是故亦如經中所說，大聖妙旨真實正等，無有變易不捨本誓。惟願住此供養香壇受用供養，亦願慈悲圓滿我等儀軌道場。又願我等一切有情，見前獲得如經所說功德善利，願垂攝授！願賜攝授！

「復願《七佛本願功德經》及諸經典一切法寶，久住世間流布十方，願大興隆增盛利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復願《七佛本願功德經》及諸經典一切法寶，久住世間流布十方，願大興隆增盛利樂。

「又願我等受持法門，及國界中所有人民，及諸孳畜，而生種種疾病疫癘種種患難，旱澇霜雹損壞苗稼，妖孽變怪一切惡相，不吉祥事惱害眾生。如是等類諸惡鬼神，常在於國往來惱害，起諸災難如是等難。我(某甲)等由先業招或現業感，及為方所祖宗相繼，與(某甲)等身命國界，威力自在眷屬資具，人民孳畜一切盛事，而作障礙於諸鬼神，以諸方便隨各所宜悉皆調伏，棄捨怨恨惱害之心，以慈善心辟除向前，諸不吉祥一切惡事願皆隱沒。從今向去使諸鬼神，莫起惡心勿作障礙，隨各部類於諸聖前令自發願，安立要誓住三摩耶，常行善事如是現前。願垂攝授！願賜攝授！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等受持法門，及國界中所有人民，及諸孳畜，而生種種疾病疫癘種種患難，旱澇霜雹損壞苗稼，妖孽變怪一切惡相，不吉祥事惱害眾生。如是等類諸惡鬼神，常在於國往來惱害，起諸災難如是等難。我(某甲)等由先業招或現業感，及為方所祖宗相繼，與(某甲)等身命國界，威力自在眷屬資具，人民孳畜一切盛事，而作障礙於諸鬼神，以諸方便隨各所宜悉皆調伏，棄捨怨恨惱害之心，以慈善心辟除向前，諸不吉祥一切惡事願皆隱沒。從今向去使諸鬼神，莫起惡心勿作障礙，隨各部類於諸聖前令自發願，安立要誓住三摩耶，常行善事如是現前。願垂攝授！願賜攝授！

「吉祥威德優婆塞十二藥叉大將者：南無歸依供養宮毘羅藥叉大將。南無歸依供養跛折羅藥叉大將。南無歸依供養迷企羅藥叉大將。南無歸依供養安底羅藥叉大將。南無歸依供養頞儞羅藥叉大將。南無歸依供養珊底羅藥叉大將。南無歸依供養因陀羅藥叉大將。南無歸依供養波夷羅藥叉大將。南無歸依供養摩虎羅藥叉大將。南無歸依供養真陀羅藥叉大將。南無歸依供養招住羅藥叉大將。南無歸依供養毘羯羅藥叉大將。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吉祥威德優婆塞十二藥叉大將者：南無歸依供養宮毘羅藥叉大將。南無歸依供養跛折羅藥叉大將。南無歸依供養迷企羅藥叉大將。南無歸依供養安底羅藥叉大將。南無歸依供養頞儞羅藥叉大將。南無歸依供養珊底羅藥叉大將。南無歸依供養因陀羅藥叉大將。南無歸依供養波夷羅藥叉大將。南無歸依供養摩虎羅藥叉大將。南無歸依供養真陀羅藥叉大將。南無歸依供養招住羅藥叉大將。南無歸依供養毘羯羅藥叉大將。」

次申供養等：「吉祥威德優婆塞十二藥叉眾，一一大將各有七億藥叉眷屬，當愍念我昔在會上真實天音，同時舉聲而白佛言：『世尊！我等今者蒙佛威力，得聞藥師琉璃光王等如來名號，於諸惡眾無復怖畏。我等相率皆同一心，乃至盡形歸佛法僧，誓當荷負一切有情，為作義利饒益安樂。隨於何處城邑聚落空閑林中，若有此經流布讀誦，或復受持七佛名號恭敬供養者，我等眷屬衛護是人令脫眾難，所有願求悉令滿足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次申供養等：「吉祥威德優婆塞十二藥叉眾，一一大將各有七億藥叉眷屬，當愍念我昔在會上真實天音，同時舉聲而白佛言：『世尊！我等今者蒙佛威力，得聞藥師琉璃光王等如來名號，於諸惡眾無復怖畏。我等相率皆同一心，乃至盡形歸佛法僧，誓當荷負一切有情，為作義利饒益安樂。隨於何處城邑聚落空閑林中，若有此經流布讀誦，或復受持七佛名號恭敬供養者，我等眷屬衛護是人令脫眾難，所有願求悉令滿足。』

「爾時世尊讚諸藥叉大將言：『善哉，善哉！大藥叉將！汝等念報七佛如來恩德，常應如是利益安樂一切有情。』亦如讚許，惟願今時，引領調順一切善眾赴此供養，以慈愍心受用供養，圓滿我等儀軌道場，亦願我等一切有情，見前獲得如經所說功德善利。願垂攝授！願賜攝授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊讚諸藥叉大將言：『善哉，善哉！大藥叉將！汝等念報七佛如來恩德，常應如是利益安樂一切有情。』亦如讚許，惟願今時，引領調順一切善眾赴此供養，以慈愍心受用供養，圓滿我等儀軌道場，亦願我等一切有情，見前獲得如經所說功德善利。願垂攝授！願賜攝授。

「復願《七佛本願功德經》及諸經典一切法寶，久住世間流布十方，願大興隆利樂有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復願《七佛本願功德經》及諸經典一切法寶，久住世間流布十方，願大興隆利樂有情。

「又願我等受持法門，及國界中所有人民及諸孳畜，而生種種疾病疫癘種種患難，旱澇霜雹損壞苗稼，妖孳變怪一切惡相，不吉祥事惱害眾生。如是等類諸惡鬼神，常在於國往來惱害，起諸災難如是等難，我(某甲)等由先業招或現業感，及為方所祖宗相繼，與(某甲)等身命國界，威力自在眷屬資具，人民孳畜一切盛事，而作障礙於諸鬼神，以諸方便隨各作宜悉皆調伏，棄捨怨恨惱害之心，以慈善心辟除向前，諸不吉祥一切惡事願皆隱沒。從今向去使諸鬼神，莫起惡心勿作障礙，隨各部類於諸聖前令自發願，安立要誓住三摩耶，常行善事如是現前。願垂攝授！願賜攝授！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等受持法門，及國界中所有人民及諸孳畜，而生種種疾病疫癘種種患難，旱澇霜雹損壞苗稼，妖孳變怪一切惡相，不吉祥事惱害眾生。如是等類諸惡鬼神，常在於國往來惱害，起諸災難如是等難，我(某甲)等由先業招或現業感，及為方所祖宗相繼，與(某甲)等身命國界，威力自在眷屬資具，人民孳畜一切盛事，而作障礙於諸鬼神，以諸方便隨各作宜悉皆調伏，棄捨怨恨惱害之心，以慈善心辟除向前，諸不吉祥一切惡事願皆隱沒。從今向去使諸鬼神，莫起惡心勿作障礙，隨各部類於諸聖前令自發願，安立要誓住三摩耶，常行善事如是現前。願垂攝授！願賜攝授！」

如是一一由諸供養發願祈禱已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一一由諸供養發願祈禱已。

復次誦陀羅尼令作沐浴。復於諸聖通申供養又祈禱云：「依七佛如來本願功德經儀軌；修建香壇供養道場。奉請婆伽梵、如來、應、正等覺七佛如來，釋迦牟尼佛，一切聖眾，稱揚聖號恭敬禮拜，亦如本願發大誓願，對諸聖前懺悔罪業，隨喜善根請轉法輪，勸住世間諸善根力，及仗威德微妙上願攝授之力。伏願大聖皇帝無始已來，所有罪業願盡消滅，無諸疾病，壽命延長，天冠永固，寶域無疆，世出世間種種盛事願得豐富，圓滿二種福智資糧，究竟願證三界法王正等正覺金剛寶位。百官黎庶一切人民，無內外難安樂豐足，究竟願證無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次誦陀羅尼令作沐浴。復於諸聖通申供養又祈禱云：「依七佛如來本願功德經儀軌；修建香壇供養道場。奉請婆伽梵、如來、應、正等覺七佛如來，釋迦牟尼佛，一切聖眾，稱揚聖號恭敬禮拜，亦如本願發大誓願，對諸聖前懺悔罪業，隨喜善根請轉法輪，勸住世間諸善根力，及仗威德微妙上願攝授之力。伏願大聖皇帝無始已來，所有罪業願盡消滅，無諸疾病，壽命延長，天冠永固，寶域無疆，世出世間種種盛事願得豐富，圓滿二種福智資糧，究竟願證三界法王正等正覺金剛寶位。百官黎庶一切人民，無內外難安樂豐足，究竟願證無上菩提。

「又願國內一切人民及諸眾生，所有疾疫種種災難，禾稼不熟，冤賊侵逼，不吉祥事願令殄滅。風雨順時，五穀豐登，孳畜增益，一切人民及諸眾生永受快樂。當來願生極樂世界，面見世尊聽聞妙法，速得圓滿二種資糧，克證無上佛果菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願國內一切人民及諸眾生，所有疾疫種種災難，禾稼不熟，冤賊侵逼，不吉祥事願令殄滅。風雨順時，五穀豐登，孳畜增益，一切人民及諸眾生永受快樂。當來願生極樂世界，面見世尊聽聞妙法，速得圓滿二種資糧，克證無上佛果菩提。

「又願法寶永住世間，願大興隆利樂有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願法寶永住世間，願大興隆利樂有情。」

復次求索忍納奉送者：「婆伽梵、如來、應、正等覺七佛如來，我等導師釋迦牟尼佛、菩薩聖眾！我(某甲)等為諸有情請作利益故，然由我等惡世眾生，心行鄙劣皆不清淨無知放逸，身語意業共煩惱俱，供養資具不能具足，垢染觸污，修彼儀軌不能如法。乖諸聖意所有罪愆。惟願聖眾不捨慈悲，憐愍我等願垂忍納。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次求索忍納奉送者：「婆伽梵、如來、應、正等覺七佛如來，我等導師釋迦牟尼佛、菩薩聖眾！我(某甲)等為諸有情請作利益故，然由我等惡世眾生，心行鄙劣皆不清淨無知放逸，身語意業共煩惱俱，供養資具不能具足，垢染觸污，修彼儀軌不能如法。乖諸聖意所有罪愆。惟願聖眾不捨慈悲，憐愍我等願垂忍納。

「又願我等所有善事，莫令轉為諸障礙事。惟願如是願垂攝授！願賜攝授！」奉送者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等所有善事，莫令轉為諸障礙事。惟願如是願垂攝授！願賜攝授！」奉送者：

「汝今利益有情已， 隨所希求賜成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今利益有情已， 隨所希求賜成就，

奉送世尊歸本土， 當請慈悲願降臨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉送世尊歸本土， 當請慈悲願降臨。」

「惟願世尊具大慈悲憐愍我等，已作利益請諸聖眾，以大神通願歸本土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惟願世尊具大慈悲憐愍我等，已作利益請諸聖眾，以大神通願歸本土。」