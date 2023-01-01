藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷上

善護尊者造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善護尊者造

大元三藏沙門沙囉巴奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大元三藏沙門沙囉巴奉 詔譯

南無藥師琉璃光王如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無藥師琉璃光王如來。

修儀軌者沐浴清淨，著諸新鮮上妙衣服，食清淨食，遠離煩惱，無垢淨心，思惟憶念三寶功德及經功德，發諦信心，修四無量觀。若在家者受持八支近住禁戒。值良辰時如月八日，啟建道場於適意所，灑掃清淨，嚴設種種幢幡傘蓋，用諸粉末或布花位建大香壇。於內安置鑄瀉繪塑舍利弗像，及設世出世間諸尊聖賢等位。隨力陳設種種供養，一一像前各置七燈，各懸七首雜色綵幡，及諸上品燒香、名花、塗香、妙食，種種伎樂、七寶、八吉祥賢瓶等，皆當預備隨力。命僧讀誦此經、大般若經、方廣經等，或一七日、三七、五七、至七七日，修建道場念誦修持。如是供養既陳設已，會集大眾依次安庠。修性空觀從定而起，緣諸有情，修四無量觀，發菩提心。既修辦已，觀想十方一切諸佛菩薩亦復如是加持攝授。如是思惟：「加持攝授處所曰三寶真實力：一切諸佛諸大菩薩加持攝授力，二種資糧圓滿果報力，不可思議清淨法界力。彼佛菩薩最妙廣大，誓願所成清淨國土。今依七佛本願功德經中儀軌，會集十方一切諸佛諸大菩薩、護法聖眾，宮殿壇場及諸所有一切供養國土莊嚴，惟願轉成猶如世尊無量壽佛國土莊嚴，種種功德等無有異。彼佛國土地平如掌，眾寶所成，縱廣正等，廣博嚴麗，細滑柔軟甚可愛樂，清淨無穢，光明晃耀，香氣芬馥如妙栴檀，普散種種上妙天花，多有浴池以諸妙寶周遍間砌。復以種種金寶、銀寶、真珠妙寶沙布其底。復有種種優波羅華、拘物頭華、波頭摩華，艶冶欹側彌覆其上。又有種種奇妙可愛雜色禽鳥出和雅音適悅眾意，歡喜交集飛騰上下。又有種種微妙天寶砌飾池沼，盈滿流注八功德水，清淨嚴好甚可愛樂。復有種種天妙寶樹，一一寶樹復有種種寶華寶菓，滋茂繁盛。欄楯莊嚴，處處行列，一一枝上懸掛種種天妙珠瓔摩尼眾寶，金寶鈴鐸不鼓自鳴，出美妙音，宣暢妙法。如是種種莊嚴寶地，其勝妙殿皆以七寶莊嚴間飾，光明熾盛遍照十方無量世界，十方國土皆現於中。有如是等無量國土，縱廣正等邊際差別，一一嚴顯，非三界境超出世間。此由如來善根威力淨惟識性之所成就。如來所都諸大菩薩無量眾等，及諸天龍、夜叉、健達婆、阿修羅、揭路茶、緊那羅、摩訶洛伽、人非人等，常所游歷，喜翫法味，安隱快樂，真實恒住，饒益有情，遠離垢染、憂悲、苦惱，永無魔事，勝諸莊嚴。如來莊嚴城闕宮殿，以大念慧勝解所生，乘奢摩他毘婆舍那，入空無相無願普解脫門，妙寶花王無量無邊功德莊嚴大寶殿內，諸寶獅子蓮花座上，善名稱吉祥王如來、寶月智嚴光音自在王如來、金色寶光妙行成就如來、無憂最 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修儀軌者沐浴清淨，著諸新鮮上妙衣服，食清淨食，遠離煩惱，無垢淨心，思惟憶念三寶功德及經功德，發諦信心，修四無量觀。若在家者受持八支近住禁戒。值良辰時如月八日，啟建道場於適意所，灑掃清淨，嚴設種種幢幡傘蓋，用諸粉末或布花位建大香壇。於內安置鑄瀉繪塑舍利弗像，及設世出世間諸尊聖賢等位。隨力陳設種種供養，一一像前各置七燈，各懸七首雜色綵幡，及諸上品燒香、名花、塗香、妙食，種種伎樂、七寶、八吉祥賢瓶等，皆當預備隨力。命僧讀誦此經、大般若經、方廣經等，或一七日、三七、五七、至七七日，修建道場念誦修持。如是供養既陳設已，會集大眾依次安庠。修性空觀從定而起，緣諸有情，修四無量觀，發菩提心。既修辦已，觀想十方一切諸佛菩薩亦復如是加持攝授。如是思惟：「加持攝授處所曰三寶真實力：一切諸佛諸大菩薩加持攝授力，二種資糧圓滿果報力，不可思議清淨法界力。彼佛菩薩最妙廣大，誓願所成清淨國土。今依七佛本願功德經中儀軌，會集十方一切諸佛諸大菩薩、護法聖眾，宮殿壇場及諸所有一切供養國土莊嚴，惟願轉成猶如世尊無量壽佛國土莊嚴，種種功德等無有異。彼佛國土地平如掌，眾寶所成，縱廣正等，廣博嚴麗，細滑柔軟甚可愛樂，清淨無穢，光明晃耀，香氣芬馥如妙栴檀，普散種種上妙天花，多有浴池以諸妙寶周遍間砌。復以種種金寶、銀寶、真珠妙寶沙布其底。復有種種優波羅華、拘物頭華、波頭摩華，艶冶欹側彌覆其上。又有種種奇妙可愛雜色禽鳥出和雅音適悅眾意，歡喜交集飛騰上下。又有種種微妙天寶砌飾池沼，盈滿流注八功德水，清淨嚴好甚可愛樂。復有種種天妙寶樹，一一寶樹復有種種寶華寶菓，滋茂繁盛。欄楯莊嚴，處處行列，一一枝上懸掛種種天妙珠瓔摩尼眾寶，金寶鈴鐸不鼓自鳴，出美妙音，宣暢妙法。如是種種莊嚴寶地，其勝妙殿皆以七寶莊嚴間飾，光明熾盛遍照十方無量世界，十方國土皆現於中。有如是等無量國土，縱廣正等邊際差別，一一嚴顯，非三界境超出世間。此由如來善根威力淨惟識性之所成就。如來所都諸大菩薩無量眾等，及諸天龍、夜叉、健達婆、阿修羅、揭路茶、緊那羅、摩訶洛伽、人非人等，常所游歷，喜翫法味，安隱快樂，真實恒住，饒益有情，遠離垢染、憂悲、苦惱，永無魔事，勝諸莊嚴。如來莊嚴城闕宮殿，以大念慧勝解所生，乘奢摩他毘婆舍那，入空無相無願普解脫門，妙寶花王無量無邊功德莊嚴大寶殿內，諸寶獅子蓮花座上，善名稱吉祥王如來、寶月智嚴光音自在王如來、金色寶光妙行成就如來、無憂最

勝吉祥王如來、法海雷音如來、法海勝慧遊戲神通如來、藥師琉璃光王如來、本師釋迦牟尼如來，及十方界一切如來、諸大菩薩、護法聖眾，會集處所仗諸聖者，殊勝願力隨諸果報，願得如法最勝殊妙出生成就。又諸內外隨各種性樂欲，出生種種上妙人天資具、飲食、衣服、瓔珞、伎藥，如《三蘊經》普賢行願之所出生，種種最妙供養雲海，如是隨願轉成種種莊嚴資具，普遍充滿供養雲海，惟願如是隨心圓滿。又願聖眾亦復如是，加持攝授歡喜受用。」如是三遍。又曰：「三寶真實力：一切諸佛諸大菩薩加持攝授力，二種資糧圓滿果報力，不可思議清淨法界力，惟願如是隨願成就隨願成就。」如是三遍攝授加持供養已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝吉祥王如來、法海雷音如來、法海勝慧遊戲神通如來、藥師琉璃光王如來、本師釋迦牟尼如來，及十方界一切如來、諸大菩薩、護法聖眾，會集處所仗諸聖者，殊勝願力隨諸果報，願得如法最勝殊妙出生成就。又諸內外隨各種性樂欲，出生種種上妙人天資具、飲食、衣服、瓔珞、伎藥，如《三蘊經》普賢行願之所出生，種種最妙供養雲海，如是隨願轉成種種莊嚴資具，普遍充滿供養雲海，惟願如是隨心圓滿。又願聖眾亦復如是，加持攝授歡喜受用。」如是三遍。又曰：「三寶真實力：一切諸佛諸大菩薩加持攝授力，二種資糧圓滿果報力，不可思議清淨法界力，惟願如是隨願成就隨願成就。」如是三遍攝授加持供養已。

召請諸聖者。膝輪跪地合掌持華，召請曰：「一心奉請：善名稱吉祥王如來、寶月智嚴光音自在王如來、金色寶光妙行成就如來、無憂最勝吉祥王如來、法海雷音如來、法海勝慧遊戲神通如來、藥師琉璃光王如來、本師釋迦牟尼如來、十方三世一切如來應正等覺諸大菩薩等。當慈愍念，是諸世尊大慈大悲，為利當來後五百歲像法轉時，一切有情業障覆蔽，種種疾病之所逼迫，憂悲苦惱常被撓害，及諸貧窮困苦有情而作義利，亦為人天利益安樂。依諸如來善巧方便，廣大殊勝微妙上願威神力故，今為我等(某甲)及諸眾生作依怙故，作救護故作勢力故，虔誠召請，惟願聖眾，降臨道場香壇會所，願賜攝授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 召請諸聖者。膝輪跪地合掌持華，召請曰：「一心奉請：善名稱吉祥王如來、寶月智嚴光音自在王如來、金色寶光妙行成就如來、無憂最勝吉祥王如來、法海雷音如來、法海勝慧遊戲神通如來、藥師琉璃光王如來、本師釋迦牟尼如來、十方三世一切如來應正等覺諸大菩薩等。當慈愍念，是諸世尊大慈大悲，為利當來後五百歲像法轉時，一切有情業障覆蔽，種種疾病之所逼迫，憂悲苦惱常被撓害，及諸貧窮困苦有情而作義利，亦為人天利益安樂。依諸如來善巧方便，廣大殊勝微妙上願威神力故，今為我等(某甲)及諸眾生作依怙故，作救護故作勢力故，虔誠召請，惟願聖眾，降臨道場香壇會所，願賜攝授。

「一心奉請：我等導師釋迦牟尼佛，為利有情於贍部洲示涅槃相，復往他方如來神通，游戲自在，利樂有情。惟願世尊大慈大悲，憶念昔願不捨弘誓，我等亦繫所化眾生，已被恩德，今為(某甲)一切有情作依怙故，作救護故作勢力故，虔誠召請。惟願降臨供養香壇，降臨會所願賜攝授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一心奉請：我等導師釋迦牟尼佛，為利有情於贍部洲示涅槃相，復往他方如來神通，游戲自在，利樂有情。惟願世尊大慈大悲，憶念昔願不捨弘誓，我等亦繫所化眾生，已被恩德，今為(某甲)一切有情作依怙故，作救護故作勢力故，虔誠召請。惟願降臨供養香壇，降臨會所願賜攝授。

「一心奉請：曼殊師利菩薩摩訶薩、救脫菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩，及諸菩薩摩訶薩一切聖眾，大慈大悲憶念往昔宣說《七佛本願功德經》，時向大眾前發大誓願，遵奉佛教受持經典，諸菩薩眾今為(某甲)一切有情作依怙故，作救護故作勢力故，虔誠召請。惟願降臨供養香壇，降臨會所願賜攝授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一心奉請：曼殊師利菩薩摩訶薩、救脫菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩，及諸菩薩摩訶薩一切聖眾，大慈大悲憶念往昔宣說《七佛本願功德經》，時向大眾前發大誓願，遵奉佛教受持經典，諸菩薩眾今為(某甲)一切有情作依怙故，作救護故作勢力故，虔誠召請。惟願降臨供養香壇，降臨會所願賜攝授。

「一心奉請：往昔會上親蒙如來之所付囑，汝等同一真實天語，承佛教勅誓護正法，四部大眾亦願護持《七佛如來本願功德經》者，大梵天王、天主帝釋、持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王等及諸護法聖眾，今為(某甲)一切有情作依怙故，作救護故作勢力故，虔誠召請。惟願降臨供養香壇，降臨會所願賜攝授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一心奉請：往昔會上親蒙如來之所付囑，汝等同一真實天語，承佛教勅誓護正法，四部大眾亦願護持《七佛如來本願功德經》者，大梵天王、天主帝釋、持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王等及諸護法聖眾，今為(某甲)一切有情作依怙故，作救護故作勢力故，虔誠召請。惟願降臨供養香壇，降臨會所願賜攝授。

「一心奉請：往昔會上諸佛面前，向諸大眾發大誓願，若復有人受持讀誦恭敬供養《七佛如來本願功德經》者，我等眷屬衛護是人，令脫眾難所有願求悉令滿足，誓願護持者—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一心奉請：往昔會上諸佛面前，向諸大眾發大誓願，若復有人受持讀誦恭敬供養《七佛如來本願功德經》者，我等眷屬衛護是人，令脫眾難所有願求悉令滿足，誓願護持者——

「宮毘羅大將， 跛折羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「宮毘羅大將， 跛折羅大將，

迷企羅大將， 安底羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷企羅大將， 安底羅大將，

頞儞羅大將， 珊底羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頞儞羅大將， 珊底羅大將，

因陀羅大將， 波夷羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因陀羅大將， 波夷羅大將，

魔虎羅大將， 真達羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔虎羅大將， 真達羅大將，

招住羅大將， 毘羯羅大將。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 招住羅大將， 毘羯羅大將。

「汝等大將，當憶往昔所發善願，今者(某甲)及諸有情作依怙故，作救護故作勢力故，虔誠召請。惟願降臨供養香檀，降臨會所願賜攝授。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等大將，當憶往昔所發善願，今者(某甲)及諸有情作依怙故，作救護故作勢力故，虔誠召請。惟願降臨供養香檀，降臨會所願賜攝授。」

至此當誦召請偈，如是召請觀想諸聖，各從本國以神通力乘空而來，於勝妙宮諸寶獅子蓮花座上，安八如來及安法寶。於第二層復安序分諸菩薩位，或設侍從諸菩薩位。面前安設曼殊師利菩薩、救脫菩薩、金剛手菩薩三菩薩位，警覺諸尊，往昔誓願作饒益行。第三左邊安設十二藥叉大將，右邊安設大梵天王、天主帝釋，四門安設四大天王，酬昔本願亦當觀想所有供養資具，如前儀軌思惟觀想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至此當誦召請偈，如是召請觀想諸聖，各從本國以神通力乘空而來，於勝妙宮諸寶獅子蓮花座上，安八如來及安法寶。於第二層復安序分諸菩薩位，或設侍從諸菩薩位。面前安設曼殊師利菩薩、救脫菩薩、金剛手菩薩三菩薩位，警覺諸尊，往昔誓願作饒益行。第三左邊安設十二藥叉大將，右邊安設大梵天王、天主帝釋，四門安設四大天王，酬昔本願亦當觀想所有供養資具，如前儀軌思惟觀想。

次用功德水等通行禮拜申供曰：「南無歸依供養十方三世一切善逝諸大菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺善名稱吉祥王佛，無量百千萬億菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺寶月智嚴光音自在王佛，無量菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺金色寶光妙行成就佛，無量百千萬億菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺無憂最勝吉祥王佛，無量菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺法海雷音佛，無量菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺法海勝慧遊戲神通佛，無量菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺藥師琉璃光王佛，日光遍照、月光遍照無量菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺本師釋迦牟尼佛，三萬六千菩薩眾。南無歸依供養曼殊師利菩薩、救脫菩薩、金剛手菩薩諸大菩薩眾。南無歸依供養大梵天王、天主帝釋、四大天王、護法聖賢眾。南無歸依供養宮毘羅大將十二藥叉眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次用功德水等通行禮拜申供曰：「南無歸依供養十方三世一切善逝諸大菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺善名稱吉祥王佛，無量百千萬億菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺寶月智嚴光音自在王佛，無量菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺金色寶光妙行成就佛，無量百千萬億菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺無憂最勝吉祥王佛，無量菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺法海雷音佛，無量菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺法海勝慧遊戲神通佛，無量菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺藥師琉璃光王佛，日光遍照、月光遍照無量菩薩眾。南無歸依供養如來、應、正等覺本師釋迦牟尼佛，三萬六千菩薩眾。南無歸依供養曼殊師利菩薩、救脫菩薩、金剛手菩薩諸大菩薩眾。南無歸依供養大梵天王、天主帝釋、四大天王、護法聖賢眾。南無歸依供養宮毘羅大將十二藥叉眾。」

次奉供養曰：「諸大聖前，我今以此妙功德水，塗香妙花燒香明燈，上食伎樂微妙音聲，幢幡傘蓋諸供養具，及十方界所有種種無主攝持，人天慾樂上妙資具。復以總持大明神力諦信願力，加持增長供養雲海，亦如普賢行願所出，供養雲海充滿虛空，如是最勝供養資具，我以供養諸大聖眾。我(某甲)等自從無始生死已來，所作一切諸惡罪業，及作種種應作不作、不應而作諸不善業，有如是等一切罪業，我今真實盡皆懺悔。三世諸佛及諸有情，所有善根我皆隨喜，所有十方一切如來，我今勸請轉大法輪。所有世燈欲般涅槃，我今勸請莫入涅槃，久住世間利樂有情。如是世尊在會聖眾，當愍念我。是諸世尊大慈大悲，為利當來後五百歲像法轉時，一切有情業障覆蔽，種種疾病之所逼迫，憂悲苦惱常被撓害，及諸貧窮困苦有情而作義利，亦為人天利益安樂。是彼世尊應正等覺七佛如來，往昔會上善巧方便，發大最勝微妙誓願加持攝授。我等導師釋迦牟尼佛亦復如是，宣說經典加持攝授。曼殊菩薩、救脫菩薩、金剛手菩薩摩訶薩眾，真實成就彼佛世尊所說聖語，圓滿各各廣大本願，亦為圓滿此經義利，成就諸聖付囑聖語，加持攝授。大梵天王、天主帝釋、四大天王、十二藥叉、護法聖眾諸優婆塞，昔於會上發大誓願，衛護此經及受持人。是故我等亦如諸聖宣說本願功德儀軌，修建道場會集一切諸佛菩薩海會聖眾，陳設種種供養資具，稱揚聖號奉諸供養。今蒙垂恩會集道場，伏願諸聖垂賜恩德憶念弘誓，圓滿我等此會道場，亦願(某甲)我等有情，見前獲得如經所說功德善利。」(如是三說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次奉供養曰：「諸大聖前，我今以此妙功德水，塗香妙花燒香明燈，上食伎樂微妙音聲，幢幡傘蓋諸供養具，及十方界所有種種無主攝持，人天慾樂上妙資具。復以總持大明神力諦信願力，加持增長供養雲海，亦如普賢行願所出，供養雲海充滿虛空，如是最勝供養資具，我以供養諸大聖眾。我(某甲)等自從無始生死已來，所作一切諸惡罪業，及作種種應作不作、不應而作諸不善業，有如是等一切罪業，我今真實盡皆懺悔。三世諸佛及諸有情，所有善根我皆隨喜，所有十方一切如來，我今勸請轉大法輪。所有世燈欲般涅槃，我今勸請莫入涅槃，久住世間利樂有情。如是世尊在會聖眾，當愍念我。是諸世尊大慈大悲，為利當來後五百歲像法轉時，一切有情業障覆蔽，種種疾病之所逼迫，憂悲苦惱常被撓害，及諸貧窮困苦有情而作義利，亦為人天利益安樂。是彼世尊應正等覺七佛如來，往昔會上善巧方便，發大最勝微妙誓願加持攝授。我等導師釋迦牟尼佛亦復如是，宣說經典加持攝授。曼殊菩薩、救脫菩薩、金剛手菩薩摩訶薩眾，真實成就彼佛世尊所說聖語，圓滿各各廣大本願，亦為圓滿此經義利，成就諸聖付囑聖語，加持攝授。大梵天王、天主帝釋、四大天王、十二藥叉、護法聖眾諸優婆塞，昔於會上發大誓願，衛護此經及受持人。是故我等亦如諸聖宣說本願功德儀軌，修建道場會集一切諸佛菩薩海會聖眾，陳設種種供養資具，稱揚聖號奉諸供養。今蒙垂恩會集道場，伏願諸聖垂賜恩德憶念弘誓，圓滿我等此會道場，亦願(某甲)我等有情，見前獲得如經所說功德善利。」(如是三說)

復次當於諸聖，一一供養發願祈禱。且初稱念善名稱吉祥王佛如來名號，申諸供養祈願云：「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺善名稱吉祥王佛。」(如是七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次當於諸聖，一一供養發願祈禱。且初稱念善名稱吉祥王佛如來名號，申諸供養祈願云：「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺善名稱吉祥王佛。」(如是七遍)

次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞善名稱吉祥王佛如來名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如善名稱吉祥王如來所發勝願。惟願我等一切有情，所有病苦逼切其身，熱病諸瘧蟲道厭魅起屍鬼等，種種怖畏之所惱害。惟願我等乃至證得無上菩提，如是所有災難病苦，願皆消滅願盡消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞善名稱吉祥王佛如來名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如善名稱吉祥王如來所發勝願。惟願我等一切有情，所有病苦逼切其身，熱病諸瘧蟲道厭魅起屍鬼等，種種怖畏之所惱害。惟願我等乃至證得無上菩提，如是所有災難病苦，願皆消滅願盡消滅。

「復願我等及諸有情，所有種種盲聾瘖瘂、白癩癲狂眾病困苦。惟願我等乃至證得無上菩提，諸根具足所有一切疾病困苦，願盡消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復願我等及諸有情，所有種種盲聾瘖瘂、白癩癲狂眾病困苦。惟願我等乃至證得無上菩提，諸根具足所有一切疾病困苦，願盡消滅。

「又願我等及諸有情，為貪瞋癡之所纏縛，造無間罪及諸惡行，誹謗正法不修眾善，當墮地獄及諸惡趣受諸痛苦。惟願我等如是所有五無間罪，及諸業障願皆消滅，乃至證得無上菩提，不復墮落三惡趣道，常受人天殊勝快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，為貪瞋癡之所纏縛，造無間罪及諸惡行，誹謗正法不修眾善，當墮地獄及諸惡趣受諸痛苦。惟願我等如是所有五無間罪，及諸業障願皆消滅，乃至證得無上菩提，不復墮落三惡趣道，常受人天殊勝快樂。

「又願我等及諸有情，所有種種貧窮困苦，少乏衣食瓔珞臥具，財貨珍寶香華伎樂。願令我等乃至證得無上菩提，所有衣食瓔珞臥具，財貨珍寶香華伎樂，悉願資生增盛豐足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，所有種種貧窮困苦，少乏衣食瓔珞臥具，財貨珍寶香華伎樂。願令我等乃至證得無上菩提，所有衣食瓔珞臥具，財貨珍寶香華伎樂，悉願資生增盛豐足。

「又願我等及諸有情，或被枷鎖繫縛其身及以鞭撻，受諸苦惱。願令我等乃至證得無上菩提，所有種種繫縛鞭撻一切苦惱，願得解脫悉皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，或被枷鎖繫縛其身及以鞭撻，受諸苦惱。願令我等乃至證得無上菩提，所有種種繫縛鞭撻一切苦惱，願得解脫悉皆消滅。

「又願我等及諸有情，所有種種無救無歸苦火逼迫，於險難處為諸惡獸熊羆、獅子、虎、豹、豺、狼、蚖蛇、蝮蝎之所侵惱，欲斷其命受大苦楚。願令我等乃至證得無上菩提，所有恐怖皆得解脫，諸惡獸等悉起慈心常得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，所有種種無救無歸苦火逼迫，於險難處為諸惡獸熊羆、獅子、虎、豹、豺、狼、蚖蛇、蝮蝎之所侵惱，欲斷其命受大苦楚。願令我等乃至證得無上菩提，所有恐怖皆得解脫，諸惡獸等悉起慈心常得安樂。

「又願我等及諸有情，所有種種互相鬪戰言詞諍論，因生憂惱驚恐怕怖，願令我等乃至證得無上菩提，所有種種鬪諍言詞，願皆解散驚怖苦惱，願盡消滅慈心相向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，所有種種互相鬪戰言詞諍論，因生憂惱驚恐怕怖，願令我等乃至證得無上菩提，所有種種鬪諍言詞，願皆解散驚怖苦惱，願盡消滅慈心相向。

「又願我等及諸有情，為自活命入於江海，遭大惡風吹其船舫，無有洲渚而作歸依極生憂惱。願令我等乃至證得無上菩提，無諸怖畏皆得隨心，至安隱處受諸快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，為自活命入於江海，遭大惡風吹其船舫，無有洲渚而作歸依極生憂惱。願令我等乃至證得無上菩提，無諸怖畏皆得隨心，至安隱處受諸快樂。

「又願我等從此命終，即得往生如來、應、正等覺善名稱吉祥王佛國王之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於尊師善名稱吉祥王如來十方諸佛，聽聞妙法承事供養，蒙佛歡喜。經須臾間，於諸佛國無礙得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等從此命終，即得往生如來、應、正等覺善名稱吉祥王佛國王之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於尊師善名稱吉祥王如來十方諸佛，聽聞妙法承事供養，蒙佛歡喜。經須臾間，於諸佛國無礙得入。

「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺寶月智嚴光音自在王佛。」(如是七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺寶月智嚴光音自在王佛。」(如是七遍)

次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞寶月智嚴光音自在王佛名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如寶月智嚴光音自在王佛，所發最勝微妙上願。惟願我等一切有情，為營農業及商賈事，欣樂耽著，令心擾亂，廢修菩提殊勝善法，墮落生死不能出離，各各備受無量無邊衰老病死憂悲苦惱。惟願我等乃至證得無上菩提，衣服飲食資生之具，金銀珍寶隨願充足，所有善根皆得增長，亦不捨離菩提之心，諸惡道苦咸蒙解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞寶月智嚴光音自在王佛名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如寶月智嚴光音自在王佛，所發最勝微妙上願。惟願我等一切有情，為營農業及商賈事，欣樂耽著，令心擾亂，廢修菩提殊勝善法，墮落生死不能出離，各各備受無量無邊衰老病死憂悲苦惱。惟願我等乃至證得無上菩提，衣服飲食資生之具，金銀珍寶隨願充足，所有善根皆得增長，亦不捨離菩提之心，諸惡道苦咸蒙解脫。

「又願我等及諸有情，若為寒熱饑渴逼身受大苦惱。惟願我等惟願此身為最後身，乃至證得無上菩提，先世罪業悉皆消滅，捨諸苦惱受人天樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，若為寒熱饑渴逼身受大苦惱。惟願我等惟願此身為最後身，乃至證得無上菩提，先世罪業悉皆消滅，捨諸苦惱受人天樂。

「又願我等及諸有情，若有女人以種種苦，逼切其身心生厭惡，及臨產時受大苦惱，如是所有種種苦惱願皆消滅。亦願當生為最後生，乃至證得無上菩提常為男子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，若有女人以種種苦，逼切其身心生厭惡，及臨產時受大苦惱，如是所有種種苦惱願皆消滅。亦願當生為最後生，乃至證得無上菩提常為男子。

「又願我等及諸有情，或與父母兄弟姊妹，妻子眷屬及諸親友，行險難處為賊所侵受諸苦惱。惟願我等乃至證得無上菩提，如是所有於險難處，為賊所侵之所苦惱，願皆解脫眾難消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，或與父母兄弟姊妹，妻子眷屬及諸親友，行險難處為賊所侵受諸苦惱。惟願我等乃至證得無上菩提，如是所有於險難處，為賊所侵之所苦惱，願皆解脫眾難消滅。

「又願我等及諸有情，行於闇夜作諸事業，彼惡鬼神之所惱亂極生憂苦。惟願我等乃至證得無上菩提，如是所有諸惡苦難從闇至明，諸惡鬼神起慈悲意，興大精進承事供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，行於闇夜作諸事業，彼惡鬼神之所惱亂極生憂苦。惟願我等乃至證得無上菩提，如是所有諸惡苦難從闇至明，諸惡鬼神起慈悲意，興大精進承事供養。

「又願我等及諸有情，行鄙惡事不信三寶，智慧尠少不修善法，根力覺道念定總持皆不修習。惟願我等乃至證得無上菩提，智慧漸增深信三寶，悉皆修學三十七品菩提分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，行鄙惡事不信三寶，智慧尠少不修善法，根力覺道念定總持皆不修習。惟願我等乃至證得無上菩提，智慧漸增深信三寶，悉皆修學三十七品菩提分法。

「又願我等及諸有情，意樂鄙劣於二乘道修行而住，棄背無上勝妙菩提。惟願我等乃至證得無上菩提，念菩提心捨二乘見，於無上覺得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，意樂鄙劣於二乘道修行而住，棄背無上勝妙菩提。惟願我等乃至證得無上菩提，念菩提心捨二乘見，於無上覺得不退轉。

「又願我等及諸有情，見劫將盡贍部洲等火欲起時，生大憂怖苦惱悲泣，由彼前身惡業力故，受斯眾苦無所歸依。惟願我等乃至證得無上菩提，如是憂苦悉皆消滅，受清涼樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，見劫將盡贍部洲等火欲起時，生大憂怖苦惱悲泣，由彼前身惡業力故，受斯眾苦無所歸依。惟願我等乃至證得無上菩提，如是憂苦悉皆消滅，受清涼樂。

「又願我等從此命終，即得往生寶月智嚴光音自在王佛國土之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼明三摩地門一切功德，復於導師寶月智嚴光音自在王如來、十方如來，聽聞妙法承事供養，蒙佛歡喜。經須臾間，於諸佛國無礙得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等從此命終，即得往生寶月智嚴光音自在王佛國土之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼明三摩地門一切功德，復於導師寶月智嚴光音自在王如來、十方如來，聽聞妙法承事供養，蒙佛歡喜。經須臾間，於諸佛國無礙得入。

「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺金色寶光妙行成就佛。」(如是七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺金色寶光妙行成就佛。」(如是七遍)

次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞金色寶光妙行成就如來名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如金色寶光妙行成就如來，所發最勝微妙上願。惟願我等及諸有情，造作種種屠害之業斷諸生命，由斯惡業受地獄苦。設得為人短壽多病，或遭水火刀毒所傷當受死苦。願令我等乃至證得無上菩提，所有惡業悉皆消滅，無病長壽不遭橫死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞金色寶光妙行成就如來名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如金色寶光妙行成就如來，所發最勝微妙上願。惟願我等及諸有情，造作種種屠害之業斷諸生命，由斯惡業受地獄苦。設得為人短壽多病，或遭水火刀毒所傷當受死苦。願令我等乃至證得無上菩提，所有惡業悉皆消滅，無病長壽不遭橫死。

「又願我等及諸有情，作諸惡業以力竊奪，或盜財物當墮惡趣，設得為人生貧窮家，乏少衣食常受困苦。惟願我等乃至證得無上菩提，所有惡業悉皆消滅，衣服飲食無所乏少，願得豐足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，作諸惡業以力竊奪，或盜財物當墮惡趣，設得為人生貧窮家，乏少衣食常受困苦。惟願我等乃至證得無上菩提，所有惡業悉皆消滅，衣服飲食無所乏少，願得豐足。

「又願我等及諸有情，所有眾生更相凌慢，共為讎隙遞互殺害。惟願我等乃至證得無上菩提，如是苦惱願得消滅，各起慈悲猶如父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，所有眾生更相凌慢，共為讎隙遞互殺害。惟願我等乃至證得無上菩提，如是苦惱願得消滅，各起慈悲猶如父母。

「又願我等及諸有情，所有眾生由諸貪慾瞋癡纏覆，在家出家男女七眾，毀犯如來所制學處，造諸惡業虛受信施，當墮地獄受諸苦報。惟願我等乃至證得無上菩提，所有惡業悉皆消滅，斷諸煩惱敬奉尸羅，於身語意善能防護永不退轉。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，所有眾生由諸貪慾瞋癡纏覆，在家出家男女七眾，毀犯如來所制學處，造諸惡業虛受信施，當墮地獄受諸苦報。惟願我等乃至證得無上菩提，所有惡業悉皆消滅，斷諸煩惱敬奉尸羅，於身語意善能防護永不退轉。陀羅尼曰：

「『怛姪他(一) 悉帝悉帝蘇悉帝(二) 穆拶尼(三) 穆乞叉(二合)尼(四) 穆帝(五) 毘穆帝(六) 阿摩麗(七) 毘摩麗(八) 忙伽例呬闌若揭哩(二合)毘(十) 囉那揭哩(二合)毘(十一) 薩哩(二合)嚩阿哩(二合)他薩陀尼(十二) 般囉摩哩(二合)他薩陀尼(十三) 摩那昔(十四) 摩訶摩那昔(十五) 阿(聚呼)菩帝(十六) 阿(聚呼)窒菩帝(十七) 毘多婆夷(十八) 蘇嚩哩(二合)尼(十九) 鉢囉(二合)訶摩瞿瑟(二十) 鉢囉(二合)訶摩覩瑟(二合)胝帝(二十一) 薩哩(二合)嚩阿哩(二合)提秫(二十二) 薩哩(二合)嚩阿婆囉那(二十三) 阿婆囉胝帝(二十四) 薩哩(二合)嚩陀阿鉢囉(二合)帝訶帝(二十五) 拶覩嚕(二合)沙瑟帝(二十六) 菩陀俱胝(二十七) 婆瑟胝帝那摩(二十八) 薩哩嚩(二合)怛他誐多喃(二十九) 莎嚩訶(三十)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『怛姪他(一) 悉帝悉帝蘇悉帝(二) 穆拶尼(三) 穆乞叉(二合)尼(四) 穆帝(五) 毘穆帝(六) 阿摩麗(七) 毘摩麗(八) 忙伽例呬闌若揭哩(二合)毘(十) 囉那揭哩(二合)毘(十一) 薩哩(二合)嚩阿哩(二合)他薩陀尼(十二) 般囉摩哩(二合)他薩陀尼(十三) 摩那昔(十四) 摩訶摩那昔(十五) 阿(聚呼)菩帝(十六) 阿(聚呼)窒菩帝(十七) 毘多婆夷(十八) 蘇嚩哩(二合)尼(十九) 鉢囉(二合)訶摩瞿瑟(二十) 鉢囉(二合)訶摩覩瑟(二合)胝帝(二十一) 薩哩(二合)嚩阿哩(二合)提秫(二十二) 薩哩(二合)嚩阿婆囉那(二十三) 阿婆囉胝帝(二十四) 薩哩(二合)嚩陀阿鉢囉(二合)帝訶帝(二十五) 拶覩嚕(二合)沙瑟帝(二十六) 菩陀俱胝(二十七) 婆瑟胝帝那摩(二十八) 薩哩嚩(二合)怛他誐多喃(二十九) 莎嚩訶(三十)』

「是彼世尊如來應正等覺金色寶光妙行成就佛，坐菩提樹觀見眾生，為貪嗔癡之所纏繞眾病所逼，怨家得便或時橫死，復由惡業墮地獄中受大極苦。為利是等苦惱眾生，為除業障究竟安住無上菩提，說此神呪。我等誠心誦持神呪攝授之力，惟願我等及諸有情，所有極重五無間罪，及諸業障悉皆消滅，所有希求究竟圓滿，臨命終時見彼世尊金色寶光妙行成就如來慈悲護念，從此命終即得往生如來、應、正等覺金色寶光妙行成就佛國土之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於導師金色寶光妙行成就如來、十方如來，聽聞妙法承事供養，蒙佛歡喜。經須臾間，於諸佛國無礙得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是彼世尊如來應正等覺金色寶光妙行成就佛，坐菩提樹觀見眾生，為貪嗔癡之所纏繞眾病所逼，怨家得便或時橫死，復由惡業墮地獄中受大極苦。為利是等苦惱眾生，為除業障究竟安住無上菩提，說此神呪。我等誠心誦持神呪攝授之力，惟願我等及諸有情，所有極重五無間罪，及諸業障悉皆消滅，所有希求究竟圓滿，臨命終時見彼世尊金色寶光妙行成就如來慈悲護念，從此命終即得往生如來、應、正等覺金色寶光妙行成就佛國土之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於導師金色寶光妙行成就如來、十方如來，聽聞妙法承事供養，蒙佛歡喜。經須臾間，於諸佛國無礙得入。

「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺無憂最勝吉祥王佛。」(如是七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺無憂最勝吉祥王佛。」(如是七遍)

次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞無憂最勝吉祥王佛名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如無憂最勝吉祥王如來，所發最勝如妙上願。惟願我等及諸有情，常為憂苦之所纏逼。惟願我等乃至證得無上菩提，所有憂悲及諸苦惱悉皆消滅，亦願不受愛別離苦長壽安穩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞無憂最勝吉祥王佛名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如無憂最勝吉祥王如來，所發最勝如妙上願。惟願我等及諸有情，常為憂苦之所纏逼。惟願我等乃至證得無上菩提，所有憂悲及諸苦惱悉皆消滅，亦願不受愛別離苦長壽安穩。

「又願我等及諸有情，造諸惡業生在無間黑暗之處，大地獄中受諸苦惱。惟願我等蒙無憂最勝吉祥王如來身光照觸，所有業障悉皆消滅，乃至證得無上菩提，解脫眾苦生人天中隨意受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，造諸惡業生在無間黑暗之處，大地獄中受諸苦惱。惟願我等蒙無憂最勝吉祥王如來身光照觸，所有業障悉皆消滅，乃至證得無上菩提，解脫眾苦生人天中隨意受樂。

「又願我等及諸有情，造諸惡業殺盜邪婬，於其現身受刀杖苦，當墮惡趣。設得人身短壽多病生貧賤家，衣服飲食悉皆乏少，常受寒熱饑渴等苦，身無色光所感眷屬皆不賢良。惟願我等乃至證得無上菩提，隨所願求飲食衣服悉皆充足，如彼諸天身光可愛得善眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，造諸惡業殺盜邪婬，於其現身受刀杖苦，當墮惡趣。設得人身短壽多病生貧賤家，衣服飲食悉皆乏少，常受寒熱饑渴等苦，身無色光所感眷屬皆不賢良。惟願我等乃至證得無上菩提，隨所願求飲食衣服悉皆充足，如彼諸天身光可愛得善眷屬。

「又願我等及諸有情，若為藥叉諸惡鬼神之所嬈亂，奪其精氣，受種種病及諸苦惱。惟願我等乃至證得無上菩提，諸惡藥叉及諸鬼神。悉皆退散各起慈心，所奪精氣復得如本，一切病苦皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，若為藥叉諸惡鬼神之所嬈亂，奪其精氣，受種種病及諸苦惱。惟願我等乃至證得無上菩提，諸惡藥叉及諸鬼神。悉皆退散各起慈心，所奪精氣復得如本，一切病苦皆得解脫。

「又願我等從此命終，即得往生無憂最勝吉祥王佛國土之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於導師無憂最勝吉祥王如來、十方如來，聽聞妙法承事供養，蒙佛歡喜，經須臾間，於諸佛國無礙得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等從此命終，即得往生無憂最勝吉祥王佛國土之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於導師無憂最勝吉祥王如來、十方如來，聽聞妙法承事供養，蒙佛歡喜，經須臾間，於諸佛國無礙得入。

「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺法海雷音佛。」(如是七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無歸依供養婆伽梵、如來、應、正等覺法海雷音佛。」(如是七遍)

次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞法海雷音佛名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如法海雷音如來，所發最勝微妙上願。惟願我等及諸有情，若生於彼邪見之家，於佛法僧不生淨信，遠離無上菩提之心。惟願我等乃至證得無上菩提，無明邪慧日夜消除，於三寶所深生正信，不復退轉無上菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次申供養等：「今對諸佛諸大菩薩聖眾面前，若聞法海雷音佛名號，正念思惟稱揚聖號，恭敬供養禮拜七遍威神之力，亦如法海雷音如來，所發最勝微妙上願。惟願我等及諸有情，若生於彼邪見之家，於佛法僧不生淨信，遠離無上菩提之心。惟願我等乃至證得無上菩提，無明邪慧日夜消除，於三寶所深生正信，不復退轉無上菩提之心。

「又願我等及諸有情，生在邊地，由近惡友造眾罪業不修善品，三寶名字曾不經耳，命終之後墮三惡趣。彼諸眾生暫時得聞法海雷音如來名字，亦聞法雲法海音聲，聞此法音。惟願我等及諸眾生，乃至證得無上菩提，所有如是業障消除，遇善知識不墮惡趣，於菩提心永不捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，生在邊地，由近惡友造眾罪業不修善品，三寶名字曾不經耳，命終之後墮三惡趣。彼諸眾生暫時得聞法海雷音如來名字，亦聞法雲法海音聲，聞此法音。惟願我等及諸眾生，乃至證得無上菩提，所有如是業障消除，遇善知識不墮惡趣，於菩提心永不捨離。

「又願我等及諸有情，衣服飲食臥具醫藥，資生所須悉皆乏少，由此因緣生大憂苦為求覓故造眾惡業。惟願我等乃至證得無上菩提，衣服飲食臥具醫藥資生所須，隨念皆得無不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，衣服飲食臥具醫藥，資生所須悉皆乏少，由此因緣生大憂苦為求覓故造眾惡業。惟願我等乃至證得無上菩提，衣服飲食臥具醫藥資生所須，隨念皆得無不具足。

「又願我等及諸有情，由先惡業共相鬪諍作不饒益，弓箭刀杖互為損害。惟願我等一切眾生，乃至證得無上菩提，以諸刀杖互為相害，各起慈心不相傷害，悉皆退散不善之念，亦不自生況於前人。欲斷其命常行喜捨，各各資具受用等物，生知足心無復侵擾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等及諸有情，由先惡業共相鬪諍作不饒益，弓箭刀杖互為損害。惟願我等一切眾生，乃至證得無上菩提，以諸刀杖互為相害，各起慈心不相傷害，悉皆退散不善之念，亦不自生況於前人。欲斷其命常行喜捨，各各資具受用等物，生知足心無復侵擾。

「又願我等從此命終，即得往生法海雷音佛國土之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於導師法海雷音如來、十方如來，聽聞妙法承事供養，蒙佛歡喜，經須臾間，於諸佛國無礙得入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願我等從此命終，即得往生法海雷音佛國土之中，諸寶蓮花獅子座上蓮花化生，證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於導師法海雷音如來、十方如來，聽聞妙法承事供養，蒙佛歡喜，經須臾間，於諸佛國無礙得入。」